Bagaimana Mekanisme MCP Antropik Bekerja [Secara Umum]

Insinyur ML menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengintegrasikan asisten AI dengan puluhan layanan eksternal, masing-masing memerlukan konektor khusus dan integrasi yang rentan. Penyebaran alat ini menimbulkan masalah pemeliharaan dan membatasi skalabilitas di seluruh alur kerja perusahaan.

Protokol Konteks Model Anthropic (MCP) menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih membangun integrasi titik ke titik, MCP mensistematisasikan cara model bahasa besar mengakses data dan alat eksternal melalui antarmuka klien-server yang terpadu.

Poin Penting

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Apakah Anthropic memiliki MCP?

Protokol Konteks Model (MCP) Anthropic adalah standar terbuka dan netral vendor yang dirancang untuk memungkinkan model bahasa besar mengakses data dan alat eksternal melalui antarmuka klien-server yang terpadu.

Protokol ini mendeskripsikan elemen dasar untuk alat, sumber daya, dan prompt, serta menggunakan JSON-RPC melalui HTTP yang dapat dialirkan atau stdio untuk pertukaran permintaan dan respons. Protokol ini menyediakan spesifikasi berversi, SDK dalam berbagai bahasa, dan bertujuan untuk menggantikan integrasi kustom yang rentan.

Ledakan alat kecerdasan buatan (AI) telah menghasilkan beragam plugin dan agen proprietary yang menangani konteks dan efek samping secara berbeda-beda.

Standar MCP Anthropic mengstandarkan cara model bahasa besar (LLMs) berinteraksi dengan sumber data eksternal dengan memperkenalkan protokol yang jelas dan memiliki kemampuan yang terdefinisi. Hal ini mengurangi duplikasi dan membantu pengembang membangun sekali dan mengintegrasikan di mana saja.

Pengguna awal seperti Block dan Apollo mengintegrasikan MCP ke dalam alur kerja mereka, dan spesifikasi sumber terbuka telah dirilis bersama dengan SDK dalam berbagai bahasa pemrograman.

Dengan mensistematisasikan integrasi, MCP mengurangi pekerjaan kustom dan mendorong ekosistem plug-in di mana aplikasi AI dapat berbagi alat dan konteks.

Spesifikasi MCP Antropik

Implementasi MCP Anthropic berfokus pada fleksibilitas dan pengalaman pengembang. Protokol ini mendukung konfigurasi server lokal dan jarak jauh, mengakomodasi berbagai skenario implementasi mulai dari penggunaan desktop pribadi hingga integrasi skala perusahaan.

Spesifikasi Rincian Versi Protokol 18 Juni 2025 Metode Pengangkutan STDIO (lokal), Streamable HTTP (jarak jauh) Otentikasi Token pemegang, Kunci API, OAuth SDK yang tersedia TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#, Go, PHP, Ruby, Rust, Swift Jenis Integrasi Extensi desktop (.mcpb), Integrasi jarak jauh Adopsi Saat Ini lebih dari 37.000 pengikut GitHub, implementasi di beberapa perusahaan

Proyek GitHub MCP menunjukkan minat yang kuat dari para pengembang dengan dukungan bahasa yang komprehensif dan kontribusi aktif dari komunitas.

Arsitektur MCP Dijelaskan

MCP beroperasi berdasarkan model klien-server, di mana setiap host AI membuat instance klien untuk berkomunikasi dengan server MCP eksternal.

Arsitektur ini memungkinkan pertukaran data yang konsisten sambil tetap menjaga batas keamanan antara layanan.

Alur integrasi inti mengikuti langkah-langkah berikut:

Inisialisasi Koneksi: Klien menegosiasikan versi protokol dengan server (saat ini: 2025-06-18) Otentikasi Sesi: Tukar token bearer, kunci API, atau selesaikan alur OAuth Temukan Kemampuan: Server menampilkan alat, sumber daya, dan templat prompt yang tersedia Menjalankan Permintaan: Klien memanggil alat melalui panggilan JSON-RPC 2.0 dengan respons terstruktur Pengelolaan Transportasi: Memproses data melalui STDIO (lokal) atau HTTP yang dapat dialirkan (jarak jauh) Kelola Status: Pertahankan konteks sesi dan tangani skenario koneksi ulang

Arsitektur ini memisahkan tanggung jawab dengan jelas, memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis daripada mekanisme integrasi.

Manfaat dan Batasan MCP Anthropic

MCP Anthropic memberikan manfaat signifikan dalam hal standarisasi sambil mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan berkelanjutan seiring dengan peningkatan adopsi.

Aspek Kekuatan Batasan Standar Terbuka Spesifikasi yang netral terhadap vendor mendorong interoperabilitas antar vendor LLM Adopsi masih dalam tahap awal; banyak layanan masih mempertahankan integrasi eksklusif Primitif yang Dapat Diperluas Alat, sumber daya, dan petunjuk memungkinkan kemampuan yang kaya seperti akses file dan panggilan API Kompleksitas: Pengembang harus memahami JSON-RPC dan model keamanan Dukungan Bahasa SDK tersedia dalam lebih dari 10 bahasa dengan kontribusi dari komunitas Beberapa SDK masih kurang matang (misalnya, SDK PHP yang dirilis pada September 2025) Integrasi Desktop Instalasi mcpb dengan satu klik melalui Claude Desktop menghilangkan pengaturan manual Saat ini hanya tersedia untuk macOS dan Windows; dukungan untuk Linux belum jelas Kerangka Keamanan Mendukung OAuth, kunci API, dan otentikasi token bearer Injeksi prompt dan akses berlebihan tetap menjadi risiko saat menghubungkan sistem sensitif

Setelah menguji integrasi MCP pada tiga proyek klien, saya menemukan bahwa fragmentasi versi menjadi masalah ketika klien dan server diperbarui dengan kecepatan yang berbeda.

Catatan: Meskipun manfaat standarisasi MCP jelas, tim harus merencanakan pemeliharaan berkelanjutan karena protokol ini berkembang dengan cepat selama fase adopsi awalnya.

Studi Kasus Dunia Nyata: MCP Antropik di Lapangan

Adopsi awal MCP mencakup berbagai industri, dengan organisasi memanfaatkan protokol ini untuk mengoptimalkan alur kerja yang didukung AI dan mengurangi beban integrasi.

Penempatan produksi saat ini meliputi:

Asisten Data Perusahaan : Block menggunakan MCP untuk menghubungkan sistem keuangan internal dengan agen AI guna pelaporan dan analisis otomatis

IDE Coding Agents : GitHub Copilot mengintegrasikan server MCP untuk mengakses metadata repositori dan melakukan analisis kode di seluruh proyek

Platform Riset: Microsoft Learn mengimplementasikan : Microsoft Learn mengimplementasikan MCP untuk alat pencarian dan pengambilan data guna mendukung asisten riset yang mendalam

Implementasi ini menunjukkan fleksibilitas MCP dalam berbagai kasus penggunaan dan lingkungan teknis. Organisasi melaporkan pengurangan waktu pengembangan untuk integrasi baru dan peningkatan konsistensi di seluruh rantai alat AI mereka.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya untuk MCP Anthropic?

Pengembangan MCP Anthropic berfokus pada penanganan masalah keamanan dan perluasan dukungan platform berdasarkan masukan dari pengguna awal.

Jadwal rencana perbaikan:

Q1 2026 : Sistem izin berlapis untuk menggantikan model akses all-or-nothing yang saat ini digunakan

Q2 2026 : Dukungan ekstensi desktop Linux dan peningkatan alat baris perintah (CLI)

Q3 2026 : Fitur keamanan yang ditingkatkan, termasuk deteksi injeksi kode secara real-time dan eksekusi dalam lingkungan sandbox

Q4 2026: Peningkatan kinerja dan perluasan cakupan SDK bahasa

Kesenjangan yang paling signifikan tetap terletak pada tingkat granularitas keamanan. Implementasi saat ini seringkali memerlukan akses yang luas ke sistem yang terhubung, yang dapat menimbulkan risiko paparan jika agen AI diretas atau dimanipulasi.

Menutup

Protokol MCP dari Anthropic menyediakan protokol yang mudah digunakan dan dirancang dengan baik, yang mengatasi tantangan integrasi nyata yang dihadapi oleh tim pengembangan AI. Pendekatan yang netral terhadap vendor dan dukungan bahasa yang komprehensif menjadikannya pilihan yang menarik bagi organisasi yang ingin menstandarkan rantai alat AI mereka.

Keunggulan utama meliputi adopsi yang terbukti di lingkungan perusahaan, pengembangan komunitas yang aktif, dan manfaat arsitektur yang jelas. Pantau roadmap dengan cermat, karena peningkatan keamanan dan dukungan platform yang diperluas akan menentukan kelangsungan jangka panjang untuk implementasi yang sensitif.

Langkah Selanjutnya:[ ] Unduh SDK untuk bahasa pemrograman utama Anda[ ] Periksa persyaratan otentikasi untuk kasus penggunaan Anda[ ] Uji integrasi dengan server MCP non-produksi[ ] Evaluasi frekuensi pembaruan versi dan persyaratan pemeliharaan[ ] Rencanakan tinjauan keamanan untuk skenario implementasi perusahaan