15 Alternatif dan Pesaing TimeCamp Terbaik di Tahun 2025

Pernah mendengar tentang hukum Parkinson?

Hukum ini menyatakan bahwa pekerjaan akan bertambah untuk mengisi waktu yang telah Anda tentukan. Jadi, jika Anda diberi waktu tiga hari untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikannya, maka Anda akan membutuhkan waktu tiga hari untuk menyelesaikannya.

Pelajaran yang bisa diambil di sini? Ketika Anda tahu bahwa Anda memiliki waktu untuk membunuh - Anda akan melakukannya. Tapi sisi baiknya dari hukum Parkinson adalah bahwa hukum ini juga berlaku sebaliknya. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu menghabiskan seluruh hari Minggu Anda hanya untuk pergi ke toko kelontong, pilates, dan membuat makan malam, tetapi hanya delapan jam keesokan harinya untuk merestrukturisasi seluruh departemen Anda, menulis proposal bisnis, dan mengatasi kelaparan di dunia.

Semuanya bermuara pada manajemen waktu yang efisien ! Dan aplikasi manajemen waktu seperti TimeCamp telah menemukan kesuksesan mereka dengan menjalankan ide ini. Pelacakan waktu proyek meninjau alokasi waktu, membandingkan laporan waktu, dan pemblokiran waktu adalah beberapa strategi terbaik untuk mengatasi tantangan hukum Parkinson-dan beberapa fitur yang paling terkenal dari TimeCamp.

... Tetapi apakah TimeCamp adalah yang sempurna manajemen waktu untuk Anda? Dengan harga yang ditawarkan, Anda akan merasa yakin dengan jawaban Anda!

Sebelum Anda mulai mengisi info penagihan Anda secara otomatis ke dalam halaman penjualan TimeCamp, baca artikel ini untuk menemukan 15 alternatif TimeCamp terbaik untuk tim dengan berbagai ukuran dan di seluruh industri. ⏱

Apa itu TimeCamp?

melalui TimeCamp TimeCamp adalah perangkat lunak pelacakan waktu untuk membantu pekerja lepas, tim, dan agensi meningkatkan efisiensi mereka melalui manajemen waktu, kehadiran, dan faktur yang efektif.

Setiap fitur TimeCamp berkisar pada pelacakan dan peninjauan waktu-apakah Anda meminta cuti, mengidentifikasi tugas mana yang menguras waktu Anda, atau membandingkan produktivitas Anda dari waktu ke waktu, TimeCamp memiliki solusi untuk Anda. Ini juga merupakan alat yang bagus untuk konsultan yang melabeli waktu yang dapat ditagih dengan tarif yang berbeda atau menagih beberapa klien secara teratur.

Pelacakan anggaran di TimeCamp

Sungguh, dalam hal alat bantu yang berhubungan dengan waktu, TimeCamp selangkah lebih maju. Berikut adalah beberapa fitur TimeCamp favorit kami:

Pelacakan waktu otomatis untuk efisiensi dalam keseharian Anda.

Pelaporan anggaran, waktu, dan karyawan.

Pencatatan dan persetujuan lembar waktu.

Faktur dan tarif yang dapat ditagih.

Manajemen waktu dan kehadiran.

Lebih dari 70 integrasi dengan alat kerja populer seperti ClickUp. 😍

Sangat keren! Kecuali, jika Anda ingin meningkatkan manajemen waktu Anda selangkah lebih maju...maka inilah saatnya untuk berinvestasi pada perangkat lunak lain untuk membantu mewujudkannya.

Temukan angka yang tepat secara instan menggunakan rumus sederhana atau lanjutan di Bidang Khusus ClickUp

TimeCamp unggul dalam pelaporan dan pencatatan waktu, namun tidak memiliki cara untuk membuat perubahan yang positif dan berdampak pada produktivitas Anda. Anda mungkin akan mencari perangkat lunak tambahan atau alternatif TimeCamp jika Anda mencari fitur-fitur tersebut:

Membuat alur kerja di platform yang sama dengan tempat Anda melacak waktu.

Merampingkan proses dari awal hingga akhir.

Mendelegasikan dan mengatur ulang tugas-tugas di antara tim Anda.

Melacak kemajuan menuju tujuan Anda dengan berbagai cara.

Tambahkan lebih banyak penyesuaian pada laporan dan wawasan waktu Anda.

Berkomunikasi dengan dan mengelola pemangku kepentingan.

Plus, TimeCamp bisa jadi cukup mahal. 😳

Meskipun menawarkan opsi gratis terbatas, paket dasar TimeCamp mulai dari $6,30 per orang, per bulan. Artinya, Anda akan membayar sama banyaknya, bahkan lebih, untuk langganan TimeCamp Anda seperti halnya Anda membayar untuk perangkat lunak manajemen proyek .

aduh. 💸

Untungnya, Anda punya banyak pilihan! TimeCamp adalah salah satu dari beberapa alat untuk membantu tim dan bisnis mendapatkan manajemen waktu terkendali-dan kami telah membawakan Anda 15 alternatif TimeCamp terbaik untuk memulai pencarian perangkat lunak Anda!

15 Alternatif TimeCamp Terbaik di tahun 2024

TimeCamp mungkin terdengar seperti paket lengkap di atas kertas, tetapi ketika tiba waktunya untuk membuat langkah maju yang berarti dengan produktivitas Anda, TimeCamp gagal.

Coba lihat-lihat 15 pesaing utama TimeCamp dan lihat bagaimana sebuah perangkat lunak manajemen waktu dapat membantu Anda mengatasi kemacetan dan meningkatkan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya!

1. ClickUp

Lacak waktu, atur perkiraan, tambahkan catatan, dan lihat laporan waktu Anda dari mana saja dengan Pengatur Waktu Global ClickUp

ClickUp adalah satu-satunya platform produktivitas lengkap yang cukup kuat untuk menyatukan semua proyek, data, dan tim Anda ke dalam satu pusat kerja yang efisien dan kolaboratif. Tidak peduli ukuran bisnis atau anggaran Anda, ClickUp menyediakan solusi yang sesuai untuk tim di seluruh industri dengan ratusan fitur yang kaya untuk melacak waktu, mengatur perkiraan, mengelola beban kerja, dan merampingkan hari Anda-semua dari satu layar.

Temukan Praktik terbaik untuk mengelola waktu dengan basis pengetahuan !

Fitur terbaik ClickUp

Tambah perkiraan waktu yang dapat Anda bagi di antara tim untuk memperkirakan beban kerja Anda

Detail Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, dan Waktu yang Tepat untuk keakuratan saat menjadwalkan tenggat waktu dan Pencapaian Fleksibel pelacakan waktu proyek dan pelaporan dari perangkat apa pun-bahkan melompat di antara tugas-tugas atau menambahkan waktu secara retroaktif

Rekam waktu dari jendela browser apa pun dengan ikon Ekstensi Chrome ClickUp Tandai waktu sebagai tagihan dan hitung pengeluaran dengan Bidang Formula Membangun lembar waktu dan laporan khusus untuk tampilan individual atau kumulatif produktivitas tim Anda

Templat: Dapatkan akses ke templat yang sudah dibuat sebelumnya oleh ClickUp templat pelacakan waktu Keterbatasan ClickUp

Begitu banyak fitur di setiap paket harga bisa menimbulkan sedikit kurva pembelajaran

Belum semua tayangan tersedia di aplikasi seluler!

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $5 per pengguna, per bulan

: $5 per pengguna, per bulan Bisnis : $12 per pengguna, per bulan

: $12 per pengguna, per bulan Business Plus : $19 per pengguna, per bulan

: $19 per pengguna, per bulan Perusahaan: Hubungi ClickUp untuk harga khusus

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ ulasan)

: 4.7/5 (5.510+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.510+ ulasan)

2. nTugas

melalui nTask nTask adalah aplikasi berbasis cloud manajemen tugas dan alat manajemen proyek yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola tugas serta berkolaborasi dengan anggota tim. Alat ini mencakup tampilan kalender untuk penjadwalan, bagan Gantt untuk memvisualisasikan kemajuan proyek, dan fitur pelacakan waktu untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih.

Untuk agensi atau organisasi yang ingin memberikan lebih banyak visibilitas dan panduan untuk anggaran, nTask memiliki opsi berbeda untuk proyek yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih.

Contoh: Proyek yang dapat ditagih dapat dikategorikan berdasarkan biaya tetap, biaya tetap per tugas, tarif per jam per tugas, dan tarif per jam per sumber daya.

fitur terbaik nTask

Papan Kanban seret dan lepas

Tanggal jatuh tempo yang direncanakan dan aktual

Ruang kerja khusus

Alokasi sumber daya

nPembatasan tugas

Melampirkan file besar saat berbagi membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya

Hanya cocok untuk tim dengan anggota tim kurang dari 50 orang dibandingkan dengan alternatif lain untuk TimeCamp

nHarga nTask

Premium : Mulai dari $20/bulan untuk 5 pengguna

: Mulai dari $20/bulan untuk 5 pengguna Bisnis : Mulai dari $60/bulan untuk 5 pengguna

: Mulai dari $60/bulan untuk 5 pengguna Perusahaan: Hubungi nTask untuk mendapatkan penawaran

peringkat dan ulasan nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

4.2/5 (100+ ulasan) G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

3. Clockify

melalui Clockify Clockify adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang memungkinkan bisnis, tim, dan individu untuk memantau waktu mereka dan memahami di mana waktu mereka dihabiskan. Fitur-fitur canggih seperti otomatisasi tugas atau integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti Zapier tersedia untuk membuat pelacakan waktu menjadi lebih mudah dan efisien.

Pengguna memiliki opsi laporan yang berbeda untuk dipilih, termasuk mingguan, pengeluaran, dan penugasan, untuk menyelami rincian waktu yang dicatat. Sebagai contoh, laporan mingguan memungkinkan pengguna untuk melihat total waktu yang dihabiskan untuk proyek-proyek untuk minggu tertentu, membandingkannya dengan waktu yang diperkirakan, dan mendapatkan gambaran umum tentang kinerja mereka dari waktu ke waktu.

Fitur terbaik Clockify

Pemblokiran waktu cepat pada kalender Anda

Bagan aktivitas waktu di dasbor

Kategorisasi dan penandaan waktu

Ekstensi Chrome dan Firefox

Keterbatasan Clockify

Antarmuka yang kurang intuitif dibandingkan dengan alternatif TimeCamp lainnya dalam daftar ini

Tim mungkin memerlukan pelatihan ekstensif untuk mempelajari semua fiturnya

Harga Clockify

Dasar : $3,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $3,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Standar : $5,49/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $5,49/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Pro : $7,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $7,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Perusahaan: $11,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Clockify

Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

4.7/5 (4.000+ ulasan) G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Periksa ini Clockify alternatif !

4. Toggl Track

melalui Toggl TrackToggl Track adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang bagus, terutama untuk pekerja lepas dan tim jarak jauh yang ingin tetap berada di atas pekerjaan mereka. Pengguna bisa dengan mudah mengukur dan menganalisis alur kerja mereka dengan melacak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai tugas mana yang membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit waktu.

Manajer akan menemukan fitur Jadwal Laporan ke Email sebagai fitur yang berguna! Anda dapat mengatur laporan absensi otomatis untuk dikirimkan secara konsisten ke kotak masuk Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak waktu yang Anda habiskan untuk tugas dan proyek, dan merencanakan jadwal kerja Anda dengan lebih efektif.

Coba Pelacakan waktu Toggl di ClickUp !

Fitur terbaik Toggl Track

Perhitungan penggajian untuk kontraktor dan karyawan

Laporan ringkasan, detail, dan mingguan

Pembulatan waktu ke interval terdekat

Pelacakan real-time atau offline

Keterbatasan Toggl Lacak

Anggota paket gratis tidak dapat menyematkan entri waktu yang paling sering digunakan untuk memudahkan akses

Tidak cocok sebagai manajemen tim alat yang berdiri sendiri

Harga Toggl Track

Tim : $9/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $9/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Bisnis: $15/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Toggl Track

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

4.7/5 (2.000+ ulasan) G2: 4.6/5 (1.000+ ulasan)

5. Panen

melalui PanenAlat pelacakan waktu Harvest membantu bisnis dan tim jarak jauh untuk tetap mengetahui jam kerja, proyek, dan anggaran mereka. Pengguna bisa melacak waktu mereka, meninjau lembar waktu secara real time, membuat faktur, dan mengelola pengeluaran.

Harvest memiliki fitur nyaman yang disebut Pengingat Timesheet yang secara otomatis mengirimkan pengingat kepada anggota tim. Dan tidak akan mengirim pengingat ke orang yang sudah melacak atau mengirimkan waktu mereka. Fungsionalitasnya dapat disesuaikan dan sangat bagus untuk pembuatan faktur, manajemen proyek, dan evaluasi kinerja.

Pengingat pelacakan waktu dapat membantu karyawan untuk tetap fokus dan menghindari gangguan, karena mereka diingatkan untuk mencatat waktu mereka secara berkala sepanjang hari!

Fitur terbaik Harvest

Pelaporan kapasitas untuk memahami beban kerja tim

Integrasi PayPal dan Stripe untuk membayar faktur secara online

Filter untuk memvisualisasikan waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek

Lembar waktu dan data biaya yang akurat

Batasan panen

Kurangnya fitur penugasan waktu untuk pemberi kerja yang bekerja dengan banyak pekerja lepas

Paket gratis hanya dilengkapi dengan satu kursi dan dua proyek

Harga panen

Gratis : 1 kursi, 2 proyek

: 1 kursi, 2 proyek Pro: $10.80/kursi per bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Harvest

Capterra: 4.6/5 (500+ ulasan)

4.6/5 (500+ ulasan) G2: 4.3/5 (700+ ulasan) Lebih banyak alternatif Panen !

6. Dokter Waktu

melalui Dokter Waktu Time Doctor adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang membantu bisnis dan individu untuk lebih memahami di mana mereka menghabiskan waktu mereka. Perangkat lunak ini berjalan di latar belakang komputer dan perangkat seluler, melacak aplikasi dan situs web yang digunakan, serta memberikan laporan terperinci tentang setiap aktivitas.

Aplikasi favorit Anda, mulai dari manajemen proyek hingga CRM, bisa diintegrasikan dengan Time Doctor sehingga Anda bisa mengelola proyek dari satu lokasi.

Lihat Integrasi ClickUp dan Time Doctor !

Fitur terbaik Time Doctor

Verifikasi otomatis untuk kehadiran karyawan dan lembar waktu

Widget Keseimbangan Kehidupan Kerja untuk memantau beban kerja karyawan

Tangkapan layar, rekaman layar, dan tingkat aktivitas

Dasbor dan laporan khusus

Keterbatasan Time Doctor

Pemantauan layar bisa menangkap informasi pribadi ketika mengambil tangkapan layar secara acak

Tidak memiliki alat manajemen proyek asli dibandingkan dengan alternatif TimeCamp lainnya

Harga Time Doctor

Dasar : $70/pengguna per tahun

: $70/pengguna per tahun Standar : $100/pengguna per tahun

: $100/pengguna per tahun Premium: $200/pengguna per tahun

Peringkat dan ulasan Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

4.5/5 (400+ ulasan) G2: 4.4/5 (300+ ulasan)

7. Paymo

melalui Paymo Dengan alat pelacakan waktu Paymo, bisnis dapat melacak berapa banyak waktu yang dihabiskan karyawan untuk berbagai tugas, proyek, dan klien. Sebagai tambahan, Paymo memiliki laporan otomatis untuk membantu manajer mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara real time berdasarkan aktivitas karyawan dan jam kerja yang dapat ditagih. Data log waktu dapat membantu klien menerima faktur yang akurat, yang dapat mengarah pada peningkatan hubungan dengan klien dan peningkatan pendapatan. Bisnis juga dapat melacak waktu yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih dengan alat pelacakan waktu Paymo, meningkatkan pemahaman mereka tentang biaya dan memaksimalkan harga.

Fitur terbaik Paymo

Pengeditan waktu massal untuk tugas dan proyek

Estimasi dan faktur proyek

Kartu absensi anggota tim

Pengatur waktu web dari peramban

Keterbatasan Paymo

Tidak ada manajemen tugas tingkat lanjut pada paket gratis

Integrasi hanya tersedia pada paket berbayar

Harga Paymo

**Gratis

Pemula : $ 4,95/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $ 4,95/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Kecil Kantor : $9,95/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $9,95/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Bisnis: $ 20,79/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Paymo

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

4.7/5 (400+ ulasan) G2: 4.6/5 (500+ ulasan)

8. Tepat waktu

melalui Tepat waktu Aplikasi Timely membantu Anda mengatur waktu dengan lebih baik, baik untuk bisnis maupun perorangan. Dengan Timely, Anda dapat melacak waktu Anda untuk proyek apa pun hanya dengan beberapa klik. Aplikasi ini menyederhanakan cara orang mengatur pekerjaan dan jadwal mereka, sehingga mereka menjadi lebih produktif. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengatur pengingat, membuat tugas, dan melacak tujuan Anda, sehingga Anda tetap fokus pada pekerjaan Anda.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti catatan kerja yang terperinci, alat bantu penganggaran, dan pelacakan tujuan secara real-time. Hasilnya, Anda dapat dengan mudah memantau berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap tugas atau proyek dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Fitur terbaik yang tepat waktu

Integrasi asli dan API terbuka untuk menghubungkan data di seluruh tumpukan teknologi Anda

Daftar tag untuk menstandarkan cara Anda melaporkan jam kerja yang dicatat

Aplikasi di Mac, Windows, iOS, dan Android

Pelacakan waktu otomatis

Batasan waktu

Masalah dengan kinerja AI menyebabkan lebih banyak pekerjaan bagi pengguna untuk memecahkan masalah

Akurasi waktu mungkin merepotkan jika Anda mengubah zona waktu

Harga yang tepat waktu

Pemula : $9/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $9/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Premium : $16/pengguna per bulan, ditagih tahunan

: $16/pengguna per bulan, ditagih tahunan Tak Terbatas: $22/pengguna per bulan, ditagih tahunan

Peringkat dan ulasan tepat waktu

Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)

4.7/5 (600+ ulasan) G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

9. Waktu Kerja

melalui Waktu Kerja DeskTime membantu bisnis untuk mendapatkan hasil maksimal dari tim mereka dengan meningkatkan visibilitas ke dalam kinerja karyawan dan meningkatkan keterlibatan.

Di DeskTime, anggota tim Anda bisa mengambil batas waktu digital di komputer mereka dengan menggunakan fitur waktu pribadi. Ketika fitur ini diaktifkan, semua pelacakan aktivitas komputer akan berhenti. DeskTime tidak akan mencantumkan situs web apa pun yang dikunjungi karyawan Anda jika Anda memilih untuk tidak memintanya.

Manfaat tambahan lainnya adalah ketika tim Anda menggunakan aplikasi dan program tertentu seperti Microsoft Excel atau Adobe, DeskTime tidak hanya menampilkan total waktu yang dihabiskan tetapi juga judul dokumen atau file dan waktu yang dihabiskan untuk setiap dokumen atau file tersebut.

Fitur terbaik DeskTime

Pelacakan URL dan aplikasi untuk pemantauan produktivitas karyawan

Perhitungan biaya untuk membantu manajemen penggajian

Pelacakan waktu otomatis

Pelacak waktu Pomodoro

Keterbatasan DeskTime

Tidak cocok untuk tim yang melakukan tugas jauh dari layar

Fitur-fitur dasar terbatas pada paket gratis

Harga DeskTime

Lite : Gratis untuk 1 pengguna saja

: Gratis untuk 1 pengguna saja Pro : $6,42/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $6,42/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Premium : $9,17/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

: $9,17/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun Perusahaan: $18,33/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan DeskTime

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

4.5/5 (400+ ulasan) G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

10. TMetric

melalui TMetric TMetric adalah alat pelacakan waktu dan manajemen proyek yang dirancang untuk tim guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengguna bisa menetapkan tarif yang dapat ditagih, membuat laporan dan faktur terperinci, dan melacak waktu mereka dalam berbagai proyek dan tugas. Selain fitur kalender dan manajemen tugas bawaan, alat ini juga memungkinkan tim untuk menjadwalkan rapat, berbagi informasi, dan melacak pekerjaan mereka.

Setiap 10 menit, tangkapan layar dari monitor karyawan diambil menggunakan Screenshot Capturing. Beberapa karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan tingkat pemantauan ini. Jadi, jika Anda memiliki kebijakan anti-pengawasan, pertimbangkan alternatif TimeCamp lain dalam daftar ini!

Fitur terbaik TMetric

Tarif yang dapat ditagihkan ke ruang kerja, anggota ruang kerja, proyek, atau klien

50+ integrasi untuk mengukur kemajuan dan aktivitas di alat apa pun yang Anda gunakan

Manajemen dan pelacakan waktu istirahat

Sistem pelaporan yang fleksibel

Keterbatasan pengukuran

Aplikasi pelacakan waktu yang berdiri sendiri tanpa fitur manajemen proyek yang canggih

Akurasi waktu tergantung pada check-in dan pemeliharaan pengguna yang konsisten

Harga TMetric

**Gratis

Profesional : Mulai dari $18,75/bulan untuk 5 pengguna

: Mulai dari $18,75/bulan untuk 5 pengguna Bisnis: Mulai dari $26,25/bulan untuk 5 pengguna

Peringkat dan ulasan TMetric

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

4.5/5 (200+ ulasan) G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

11. Trackabi

via Trackabi Trackabi menawarkan alat analisis yang kuat untuk membantu tim jarak jauh mengukur kinerja mereka dengan lebih efisien. Dengan menggunakan dasbor analitik bawaan, pengguna bisa dengan mudah membuat laporan terperinci yang memberikan wawasan tentang seberapa baik perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Hal ini membantu tim mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sehingga mereka dapat memperbaiki sesuai kebutuhan-tanpa harus menunggu hingga akhir proyek.

Trackabi Desktop Timer memiliki pengaturan pelacakan waktu otomatis: Pengguna dapat memilih aplikasi mana yang mereka gunakan untuk bekerja dan hiburan.

Sebagai contoh, pengguna dapat mengatur timer untuk mulai melacak ketika mereka membuka perangkat lunak manajemen proyek mereka dan berhenti ketika mereka membuka daftar putar Spotify mereka. Dengan pengaturan ini, sistem dapat secara otomatis memulai atau menghentikan pengatur waktu ketika pengguna beralih ke pekerjaan dari aktivitas waktu luang atau sebaliknya.

Fitur terbaik Trackabi

Manajemen Cuti Karyawan untuk melacak cuti yang sedang berjalan dan yang direncanakan

Peran dan izin akses pengguna untuk kontrol absensi

Direktori Klien untuk menyusun data yang lebih baik di timesheet

Memisahkan area Pribadi dan Perusahaan dalam proyek

Keterbatasan Trackabi

Tidak memiliki fitur manajemen proyek asli

UI yang sudah ketinggalan zaman

Harga Trackabi

Pemula : Gratis untuk 5 pengguna

: Gratis untuk 5 pengguna Bisnis : $16/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun

: $16/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun Business Plus : $ 20/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun

: $ 20/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi Trackabi untuk penawaran harga

Peringkat dan ulasan Trackabi

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

4.7/5 (40+ ulasan) G2: 4.9/5 (20+ ulasan)

12. Jam Tangan Aktivitas

via Jam Tangan Aktivitas Alat sumber terbuka ini memungkinkan Anda melacak aktivitas harian Anda dan memantau seberapa produktif Anda dengan aktivitas dan proyek sehari-hari dari waktu ke waktu.

Dengan ActivityWatch, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas yang Anda lakukan dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk aktivitas tersebut. Anda dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi pola perilaku Anda dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu.

Jika Anda tidak terbiasa dengan platform sumber terbuka, ActivityWatch juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain untuk membuat pelacakan waktu menjadi lebih canggih!

Bonus: Lihat Alat Manajemen Proyek Sumber Terbuka Terbaik di Tahun 2024

Fitur-fitur terbaik ActivityWatch

halaman "Data Mentah" untuk mengunduh setiap titik data yang dikumpulkan sebagai satu file

Ikon baki untuk mengelola layanan ActivityWatch mana yang akan dijalankan

Tampilan kategori untuk menambah, mengedit, dan menetapkan aturan

Pemfilteran data sensitif untuk menghentikan sementara pencatatan

Keterbatasan ActivityWatch

Kelemahan dalam akurasi waktu, terutama ketika pengguna membuka jendela peramban namun sedang melihat jendela lain

Tidak memiliki fitur manajemen proyek untuk bisnis

Harga ActivityWatch

ActivityWatch gratis

Peringkat dan ulasan ActivityWatch

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

via Everhour Everhour adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang dirancang untuk menyederhanakan cara tim mengelola proyek mereka. Alat ini membantu mereka memperkirakan upaya, melacak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, dan mengoptimalkan alur kerja untuk kolaborasi yang lebih baik guna meningkatkan produktivitas tim. Alat ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur pengingat khusus untuk tanggal jatuh tempo atau tugas yang terlambat.

Dengan Everhour, tim Anda bisa merencanakan dan mengelola proyek dengan cara yang melengkapi alur kerja dan proses. Ini termasuk pelacakan tugas, jadwal, alokasi sumber daya, dan fitur manajemen pengeluaran. Hal ini memungkinkan Anda memecah proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Sinkronisasi Everhour dan ClickUp !

Fitur terbaik Everhour

Penagihan yang fleksibel

Tarif tugas khusus

Pengatur waktu Pomodoro

Tampilan Daftar dan Papan

Batasan per jam

Kurangnya penyesuaian lanjutan untuk ringkasan waktu

Kurangnya kategori waktu untuk mengelompokkan tugas dan proyek

Harga Everhour

**Gratis

Lite : $5/pengguna per bulan, mulai dari 2 pengguna

: $5/pengguna per bulan, mulai dari 2 pengguna Tim: $8/pengguna per bulan, mulai dari 5 pengguna

Peringkat dan ulasan Everhour

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

4.7/5 (300+ ulasan) G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

14. Staf pusat

via Hubstaff Hubstaff adalah solusi pelacakan waktu yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola staf jarak jauh dan melacak kemajuan proyek mereka. Perusahaan dapat melacak aktivitas karyawan, menetapkan tujuan, dan mengontrol biaya tenaga kerja. Hubstaff memudahkan untuk melacak hari kerja setiap anggota tim dan memastikan setiap orang memiliki sumber daya dan alat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Hubstaff juga memiliki fitur pelaporan dan analitik tingkat lanjut yang dapat memberikan wawasan berharga tentang kinerja karyawan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Ini terintegrasi dengan aplikasi populer alat manajemen proyek seperti Asana slack, dan Trello sehingga atasan bisa mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang kemajuan setiap anggota tim.

Fitur terbaik Hubstaff

Lembar waktu yang dibuat menggunakan data pelacakan waktu kerja tenaga kerja Anda

17 laporan waktu yang berbeda, termasuk penggajian otomatis

Lencana pencapaian virtual

Pelacak waktu menganggur

Keterbatasan Hubstaff

Integrasi asli yang terbatas (tetapi yang Anda perlukan hanyalah Integrasi ClickUp dan Hubstaff !)

Tidak didukung di desktop Chromebook

Harga Hubstaff

Desk Gratis : hanya untuk 1 pengguna

: hanya untuk 1 pengguna Desk Starter : $5.83/pengguna per bulan, termasuk 2 pengguna

: $5.83/pengguna per bulan, termasuk 2 pengguna Desk Pro : $8,33/pengguna per bulan, termasuk 2 pengguna

: $8,33/pengguna per bulan, termasuk 2 pengguna Perusahaan: Hubungi Hubstaff untuk detailnya

Peringkat dan ulasan Hubstaff

Capterra: 4.6/5 (1.300+ ulasan)

4.6/5 (1.300+ ulasan) G2: 4.3/5 (400+ ulasan)

Periksa ini Alternatif staf !

15. Wrike

via MogokWrike.. adalah platform manajemen proyek dan kolaborasi berbasis cloud yang dirancang untuk membantu tim mengelola tugas, proyek, dan alur kerja mereka. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memprioritaskan berdasarkan urgensi, melacak kemajuan secara real-time, dan berkolaborasi dengan pihak eksternal.

Fitur Kategori Timelog di Wrike dapat digunakan untuk membantu anggota tim dan manajer melacak jumlah waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dalam sebuah proyek. Ini memberikan cara yang efektif untuk pemantauan produktivitas untuk menentukan di mana sumber daya harus ditugaskan.

Kategori catatan waktu dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: berbasis tugas, berbasis proyek, dan berbasis sumber daya. Contoh berbasis sumber daya adalah perancang, manajer produk, atau insinyur perangkat lunak.

lihat selengkapnya_ *Mencari alternatif* !

Fitur terbaik Wrike

Dasbor proyek

Otomatisasi alur kerja berulang

Pemeriksaan berbagai format file

Perencanaan sumber daya proyek

Keterbatasan yang menyolok

Pelacak waktu dalam aplikasi tersedia pada paket Bisnis atau Enterprise

Bagan Gantt adalah fitur berbayar

Harga Wrike

**Gratis

Tim : $9,80/bulan per pengguna

: $9,80/bulan per pengguna Bisnis : $24,80/bulan per pengguna

: $24,80/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi Wrike untuk mendapatkan penawaran

: Hubungi Wrike untuk mendapatkan penawaran Pinnacle: Hubungi Wrike untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan Wrike

Capterra: 4.3/5 (1.900+ ulasan)

4.3/5 (1.900+ ulasan) G2: 4.2/5 (3.200+ ulasan)

Bawa Manajemen Waktu ke Tingkat Berikutnya

Ada banyak alternatif TimeCamp yang bisa dipilih, tetapi memulai dengan salah satu dari 15 opsi yang tercantum di atas adalah tempat terbaik untuk memulai!

Setiap alternatif mencakup dasar-dasar Anda dalam hal melacak, melihat, dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen waktu secara efektif - tetapi hanya satu alat yang menyelaraskannya secara mulus dengan pekerjaan Anda yang lain. Dan alat itu adalah ClickUp. 🙂

Visualisasikan tugas dan waktu Anda dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender

Yang pertama dalam daftar ini-dan di hati kami-adalah ClickUp, alternatif TimeCamp yang ideal dalam hal fitur, fleksibilitas, harga, dan banyak lagi.

ClickUp tidak hanya mengemas hal yang sama dalam hal fungsionalitas manajemen waktu, tetapi juga menawarkan semua fitur manajemen proyek yang harus Anda andalkan pada perangkat lunak lain jika Anda tetap menggunakan TimeCamp.

Akses banyak sekali alat penghemat waktu, beberapa tampilan proyek tugas tak terbatas, anggota, dan banyak lagi saat Anda daftar ke ClickUp hari ini !