10 Alternatif dan Pesaing Paymo Teratas 2025

Manajemen proyek dan manajemen waktu berjalan beriringan. 🫱🏼‍🫲🏾

Anda tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain! Dan Anda tidak dapat mencapainya tanpa perangkat lunak dinamis yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dengan pelacakan waktu proyek lembar waktu, perkiraan anggaran, dan faktur.

Banyak aplikasi manajemen proyek yang bertujuan untuk mewujudkan hal ini untuk tim dari semua ukuran, termasuk pekerja lepas dan bisnis kecil hingga menengah. Salah satu alat yang umum dalam kategori ini? Paymo. 💸

Bagian yang sulit adalah tidak semua perangkat lunak sesuai dengan hype, dan bahkan Paymo memiliki keterbatasannya sendiri yang harus disiasati oleh tim untuk memenuhi tenggat waktu, jadwal proyek, dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menemukan alternatif Paymo. 🙂

Dan kami memiliki yang terbaik untuk Anda! Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang fitur dan tantangan Paymo, dan temukan 10 alternatif Paymo terbaik untuk tim Anda.

Apa itu Paymo?

melalui Paymo Paymo memahami bahwa waktu adalah uang, itulah sebabnya mengapa banyak fitur-fitur unggulannya berkisar pada pelacakan, peninjauan, dan penagihan waktu. Untuk gaji berbasis jam, konsultan dan faktur, ini adalah aset utama! Fitur-fitur Paymo terbaik lainnya termasuk:

Tampilan untuk mendukung Papan Kanban daftar tugas, spreadsheet, dan kalender

Tugas dan subtugas

Penjadwalan tim

Bagan Gantt dan tonggak pencapaian proyek

Lembar waktu, laporan waktu, dan pelacak waktu

Perkiraan dan pelacakan biaya Di atas kertas, ini semua terdengar bagus. Tetapi dalam praktiknya? Fitur-fitur manajemen proyek Paymo hanya mencakup dasar-dasarnya saja.

Meskipun Paymo memang menawarkan banyak tampilan untuk beban kerja Anda, namun meleset dalam hal penyelarasan tujuan yang efektif, pelacakan kemajuan menyeluruh, status khusus, dan banyak lagi. Juga tidak memiliki fitur visual untuk membantu orang memahami konsep tingkat tinggi dengan cara yang berbeda - apakah itu melalui peta pikiran, garis waktu, papan tulis digital, atau alat curah pendapat.

Namun, bukan itu saja. 👀

Fitur kolaborasi tim Paymo terbatas pada komentar tugas dan komentar tugas saja. Hal ini membuat Anda lebih mudah kehilangan informasi penting, item tindakan, dan langkah selanjutnya dalam diskusi tugas yang panjang dan tidak terorganisir. 🫠

Selain itu, Paymo ada harganya - secara harfiah.

Banyak dari waktu utama dan fitur manajemen proyek memiliki batasan ketat pada paket Gratisnya, memaksa Anda ke opsi berbayar untuk kebutuhan tambahan sehari-hari termasuk tugas, entri waktu, klien, dan penyimpanan. Dan meskipun paket Starter-nya mulai dari hanya di bawah $5 per bulan, paket ini terbatas pada maksimal satu pengguna. Artinya, jika Anda berada dalam tim yang terdiri dari lebih dari dua orang, Paymo secara otomatis akan mengenakan biaya $9,95 per pengguna, per bulan.

Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa harus membayar lebih murah?

Jawabannya sederhana - Anda tidak perlu! Anda mencari alternatif Paymo yang bisa mengisi kekosongannya.

10 Alternatif Paymo Terbaik

Paymo unggul dalam hal waktu, anggaran, dan keuntungan. Tetapi ini bukan satu-satunya perangkat lunak yang menawarkan fitur-fitur ini, dan kemudian beberapa e.

Anda tidak perlu melakukan pengorbanan yang mahal untuk mencapai manajemen waktu dan proyek tingkat ahli dengan satu alat yang fleksibel. Dan untungnya, kami memiliki daftar 10 alternatif Paymo terbaik untuk melakukan hal tersebut. 🤓

1. ClickUp

Visualisasikan proyek, tujuan, dan kemajuan Anda dengan lebih dari 15 tampilan unik di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender

ClickUp adalah perangkat lunak produktivitas lengkap yang dirancang untuk menyederhanakan proses apa pun, meningkatkan kolaborasi tim, dan menguasai manajemen waktu dengan menyatukan semua pekerjaan Anda ke dalam satu tempat yang nyaman dan terpusat basis pengetahuan . UI-nya yang intuitif dan serangkaian fiturnya yang kaya memberikan solusi yang sesuai untuk tim di seluruh industri, termasuk fleksibel pelacakan waktu proyek , tanggal dan waktu laporan, label, dan banyak lagi!

Dengan lebih dari 1.000 integrasi dan yang sangat luas Perpustakaan Templat , ClickUp adalah perangkat lunak yang ideal untuk tim yang ingin mengetahui dengan tepat ke mana waktu mereka dihabiskan dan bagaimana membangun kebiasaan produktif mereka saat ini.

Fitur terbaik ClickUp

Catatan, label, dan tag untuk penyortiran dan pemfilteran tingkat lanjut, dan lebih banyak konteks di setiap entri waktu

Selesai 15 tampilan proyek termasuk Kalender, Daftar, Papan, Gantt, dan tampilan Beban Kerja yang unik

Platform yang sepenuhnya transparan untuk menyelaraskan anggota tim dalam hal tujuan, prioritas, dan waktu

Global pelacakan waktu dari perangkat, jendela, aplikasi, atau tugas apa pun

Formula untuk menghitung waktu yang dapat ditagih secara akurat di semua faktur

Lembar waktu, laporan, dan wawasan khusus dengan widget pelacakan waktu Paket Gratis Selamanya yang kaya dan opsi yang terjangkau di setiap paket harga Lanjutan perkiraan waktu untuk memperkirakan minggu kerja Anda

Ratusan yang fleksibel fitur pelacakan waktu Keterbatasan ClickUp

Sedikit kurva pembelajaran dalam beradaptasi dengan serangkaian fitur ClickUp yang kaya

Belum semua tampilan pada aplikasi seluler!

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $5 per bulan, per pengguna

: $5 per bulan, per pengguna Bisnis : $12 per bulan, per pengguna

: $12 per bulan, per pengguna Business Plus : $19 per bulan, per pengguna

: $19 per bulan, per pengguna Perusahaan: Hubungi ClickUp untuk harga khusus

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ ulasan)

: 4.7/5 (5.510+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.510+ ulasan)

2. nTugas

melalui nTask nTask adalah alat bantu pelacakan waktu dan manajemen yang memungkinkan pengguna melacak jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek. Alat ini membantu tim mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat lebih efisien, memantau kemajuan, mengukur kinerja, dan mengoptimalkan alur kerja.

Dengan nTask, pengguna dapat membuat tugas dengan deskripsi terperinci, menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim atau klien, menetapkan tenggat waktu, dan dengan mudah mendapatkan gambaran umum tentang beban kerja mereka.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis ketika tenggat waktu semakin dekat, atau tugas membutuhkan tindak lanjut. Aplikasi ini juga menyediakan laporan mendalam yang membantu tim menganalisis data dan menentukan bagaimana proses kerja mereka dapat ditingkatkan untuk proyek-proyek mendatang!

fitur terbaik nTask

Berbagi dokumen dan manajemen file

Bagan Gantt dan ketergantungan tugas

Tanggal jatuh tempo yang direncanakan dan aktual

Ruang kerja tim khusus

nPembatasan tugas

Melampirkan file besar saat berbagi membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya

Hanya cocok untuk tim dengan anggota tim kurang dari 50 orang dibandingkan dengan alternatif Paymo lainnya dalam daftar ini

harga nTask

Premium : Mulai dari $20/bulan untuk 5 pengguna

: Mulai dari $20/bulan untuk 5 pengguna Bisnis : Mulai dari $60/bulan untuk 5 pengguna

: Mulai dari $60/bulan untuk 5 pengguna Enterprise: Hubungi nTask untuk harga

peringkat dan ulasan nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

4.2/5 (100+ ulasan) G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

3. Pemogokan..

melalui MogokWrike.. adalah manajemen proyek dan perangkat lunak kolaborasi membantu tim mengatur, memprioritaskan, dan mengelola tugas-tugas mereka. Ini adalah platform yang ideal untuk bisnis menengah hingga besar dengan proyek-proyek kompleks di berbagai departemen atau tim jarak jauh. Dengan Wrike, pengguna bisa membuat daftar tugas yang bisa dibagikan, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan di berbagai proyek.

Anda bisa menjeda atau melanjutkan pelacakan waktu tanpa menambahkan entri dengan tombol Jeda Pengatur Waktu. Ini adalah fitur yang sangat membantu ketika Anda memiliki waktu istirahat yang direncanakan atau tidak direncanakan selama mengerjakan tugas.

Misalnya, jika Anda perlu menjauh dari komputer selama beberapa menit untuk minum dan makan camilan, Anda dapat mengklik tombol Jeda Pengatur Waktu, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menambahkan waktu istirahat secara manual ke entri pengatur waktu.

Lihat selengkapnya Mencari alternatif !

Fitur terbaik Wrike

Dasbor proyek untuk manajemen tugas yang lebih baik

Formulir permintaan dengan logika bersyarat

Aplikasi seluler dan desktop

400+ integrasi

Batasan pemogokan

Pelacak waktu dalam aplikasi dapat diakses melalui paket Bisnis atau Enterprise

Bagan Gantt adalah fitur berbayar

Harga Wrike

**Gratis

Tim : $9,80/bulan per pengguna

: $9,80/bulan per pengguna Bisnis : $24,80/bulan per pengguna

: $24,80/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi Wrike untuk harga

: Hubungi Wrike untuk harga Pinnacle: Hubungi Wrike untuk detailnya

Peringkat dan ulasan Wrike

Capterra: 4.3/5 (1.900+ ulasan)

4.3/5 (1.900+ ulasan) G2: 4.2/5 (3.200+ ulasan)

4. Trello

melalui TrelloTrello adalah alat manajemen proyek yang bisa Anda gunakan untuk membantu melacak berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk beberapa proyek. Anda dapat membuat kartu untuk setiap tugas dan menetapkan tanggal jatuh tempo untuk membantu Anda tetap terorganisir dan memastikan Anda menyelesaikan tugas tepat waktu. Anda juga dapat menambahkan komentar, gambar, file, dan lainnya pada setiap kartu sehingga mudah untuk meninjau kembali apa yang telah Anda kerjakan.

Kemampuan pelacakan waktu Trello masih kurang dibandingkan dengan alternatif Paymo lainnya dalam daftar ini. Tetapi Trello menawarkan integrasi (disebut Power-Ups) untuk membantu memenuhi kebutuhan penting seperti perencanaan sumber daya, faktur, dan lembar waktu.

Fitur terbaik Trello

Tampilan proyek termasuk papan Kanban, jadwal, kalender, dan dasbor

Pengaya (plugin) untuk menghubungkan ke aplikasi lain dan alat bantu manajemen proyek

Otomatisasi tanpa kode yang ada di setiap papan Trello

Templat untuk alur kerja yang dapat diulang

Keterbatasan Trello

Sebagian besar fitur tidak tersedia dalam versi gratis (lihat Alternatif Trello )

Lapisan tugas dapat dengan mudah menumpuk ketika Anda mengelola proyek yang besar

Harga Trello

Gratis

Standar : $5/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $5/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Premium : $10/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $10/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi Trello untuk harga

Peringkat dan ulasan Trello

Capterra: 4.5/5 (22.000+ ulasan)

4.5/5 (22.000+ ulasan) G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)

5. Kerja sama tim

melalui Kerja sama tim Pekerja lepas, manajer proyek, dan agensi akan menikmati kemudahan membuat faktur berdasarkan waktu yang dicatat Kerja sama tim adalah alat manajemen proyek yang membantu tim berkolaborasi dan mengatur pekerjaan mereka. Alat ini menawarkan berbagai fitur, seperti manajemen tugas, pelacakan waktu, kalender tim, dan berbagi file, yang memungkinkan tim untuk tetap berada di atas proyek mereka dan tetap sinkron satu sama lain.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan beberapa alat pelacakan waktu seperti pelacakan otomatis dan aplikasi Timer untuk membantu tim tetap berada di jalur yang benar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan visibilitas penuh ke dalam waktu yang telah dihabiskan untuk mengerjakan tugas, manajer proyek memiliki data untuk mengidentifikasi area yang tidak efisien dan membuat keputusan yang tepat tentang cara meningkatkan alur kerja tim.

Fitur-fitur terbaik Teamwork

Manajemen sumber daya untuk sehari-hari perencanaan kapasitas Aplikasi untuk desktop, iOS, dan Android

Tampilan bagan Gantt dan papan Kanban

Pengguna klien gratis tanpa batas

Keterbatasan kerja tim

Kurva pembelajaran yang curam untuk melatih dan menerapkan di seluruh alur kerja

Dasbor dan pelacakan tujuan adalah fitur berbayar

Harga kerja tim

Gratis Selamanya

Mengantar : $9,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $9,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Tumbuh : $17,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $17,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Skala: Hubungi Teamwork untuk detailnya

Peringkat dan ulasan Teamwork

Capterra: 4.5/5 (700+ ulasan)

4.5/5 (700+ ulasan) G2: 4.4/5 (1.000+ ulasan)

Cobalah ini Alternatif kerja tim !

6. Basecamp

melalui BasecampBasecamp adalah alat manajemen proyek yang membantu tim berkolaborasi dan mengatur pekerjaan mereka. Alat ini menawarkan berbagai fitur, seperti manajemen tugas, berbagi file, kalender tim, dan sistem perpesanan internal yang memungkinkan tim untuk tetap berada di atas proyek mereka dan tetap sinkron satu sama lain.

Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan dan intuitif. Aplikasi ini tersedia di berbagai platform dan perangkat, yang memungkinkan tim bekerja dari mana saja dan tetap terhubung!

Basecamp tidak memiliki fitur pencatatan waktu asli, namun menawarkan integrasi dengan aplikasi pencatatan waktu lainnya, termasuk Everhour, Timesheet, dan Harvest.

Lihat lebih lanjut_ Alternatif basecamp !

Fitur terbaik Basecamp

Dasbor satu halaman untuk proyek, tugas, dan jadwal Anda

Pesan langsung dalam aplikasi untuk kolaborasi tim

Sistem obrolan dan perpesanan waktu nyata

Check-in tim dengan jajak pendapat otomatis

Keterbatasan Basecamp

Fungsionalitas pelacakan kemajuan terbatas

Tidak cocok untuk tim yang lincah dengan alur kerja yang kompleks

Harga basecamp

Pengguna tidak terbatas : $299/bulan, ditagih setiap tahun

: $299/bulan, ditagih setiap tahun Untuk pekerja lepas, perusahaan rintisan, atau tim yang lebih kecil: $15/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Basecamp

Capterra: 4.3/5 (14.000+ ulasan)

4.3/5 (14.000+ ulasan) G2: 4.1/5 (5.000+ ulasan)

7. Kantata

via Kantata Fitur-fitur manajemen proyek Kantata meliputi entri data otomatis , dasbor online, dan kemampuan pelaporan untuk membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kapan dan di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda.

Setelah mengaktifkan fitur pelacakan waktu di pengaturan Kantata, Anda akan memiliki akses ke metode pelacakan yang berbeda untuk setiap proyek. Atau masukkan waktu untuk semua proyek Anda dalam tampilan timesheet mingguan!

Perangkat lunak ini merekomendasikan untuk menunjuk pemimpin tim untuk menyetujui waktu dan biaya. Namun jika Anda tidak memiliki manajer proyek, Anda bisa menugaskan siapa saja yang memenuhi syarat untuk menyetujui pengajuan dengan mengubah izin dalam pengaturan.

Fitur terbaik Kantata

Informasi portofolio proyek untuk memeriksa status tugas atau hasil kerja

Dasbor yang dapat disesuaikan untuk membantu mengidentifikasi permintaan yang belum terselesaikan

Alat bantu seret dan lepas dan komponen yang dapat digunakan kembali

Pelaporan segmen untuk metrik yang ditargetkan

Keterbatasan Kantata

Dirancang untuk bisnis kecil hingga perusahaan

Tidak ada opsi kustomisasi tingkat lanjut

Harga Kantata

Hubungi Kantata untuk informasi lebih lanjut

Peringkat dan ulasan Kantata

Capterra: 4.2/5 (500+ ulasan)

4.2/5 (500+ ulasan) G2: 4.1/5 (1.200+ ulasan)

8. Asana

melalui AsanaAsana adalah alat manajemen proyek yang memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan tugas dan melacak kemajuan proyek. Untuk menggunakan Asana untuk pelacakan waktu, pertama-tama, buatlah sebuah proyek untuk tugas atau serangkaian tugas yang ingin Anda lacak waktunya.

Namun sebelum Anda memberikan tugas kepada anggota tim, Anda memiliki opsi untuk membuka fitur laporan "Perkiraan waktu untuk orang yang ditunjuk" untuk menunjukkan perkiraan waktu untuk menyelesaikan aktivitas proyek, berdasarkan individu yang Anda pilih.

Hal ini akan membantu tim secara keseluruhan untuk menghindari pengiriman pesan langsung ke anggota tim tentang kapasitas beban kerja mereka dan membuang-buang waktu yang berharga! Sebaliknya, fitur ini dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan dengan cepat dan membantu mengelola sumber daya dengan lebih efektif.

Lihat lebih lanjut_ Alternatif Asana !

Fitur terbaik Asana

Bagan Gantt, papan Kanban, dan kalender untuk melihat dan melacak pekerjaan Anda

Integrasi aplikasi untuk menghubungkan alat dan aplikasi favorit Anda

Laporan untuk wawasan tentang kemajuan tugas dan alur kerja

Otomatisasi khusus untuk membangun proses tim

Keterbatasan Asana

Pelacakan waktu hanya tersedia untuk pelanggan Bisnis dan Perusahaan

Anggota tim hanya bisa mengekspor format file CSV dan JSON

Harga Asana

Dasar

Premium : $10,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $10,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis : $24,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $24,99/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi Asana untuk mengetahui harga

Peringkat dan ulasan Asana

Capterra: 4.5/5 (11.000+ ulasan)

4.5/5 (11.000+ ulasan) G2: 4.3/5 (9.000+ ulasan)

9. Senin.com

melalui SeninSenin adalah manajemen tim platform yang membantu tim berkolaborasi, berkomunikasi, dan terorganisir. Platform ini menawarkan antarmuka yang intuitif dengan berbagai fitur yang dirancang untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan menyenangkan bagi tim dengan berbagai ukuran. Dengan Monday, pengguna dapat membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan secara real-time, sehingga tim dapat terus mengikuti perkembangan proyek mereka dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

Fitur Kolom Pelacakan Waktu menampilkan waktu yang dilacak dalam hitungan detik atau menit. Mengklik sel pelacakan waktu tertentu akan membuka riwayat di mana Anda dapat melihat kemajuan setiap tugas. Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu dan tim, memberikan data berharga untuk evaluasi kinerja dan menetapkan tujuan.

Fitur terbaik Senin

Resep otomatisasi tanpa batas mendukung alur kerja yang berbeda

Jenis kolom yang dapat disesuaikan untuk manajemen proyek

Tampilan Kanban untuk membantu memetakan tugas dan Sprint 200+ templat untuk berbagai kasus penggunaan



Batasan hari Senin

Fitur Kolom Pelacakan Waktu hanya tersedia di paket Pro dan Enterprise

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna karena fitur-fitur baru terus ditambahkan (lihat Alternatif hari Senin )

Harga hari Senin

Individu : Gratis selamanya

: Gratis selamanya Dasar : $8/kursi per bulan mulai dari 3 kursi

: $8/kursi per bulan mulai dari 3 kursi Standar : $10/kursi per bulan mulai dari 3 kursi

: $10/kursi per bulan mulai dari 3 kursi Pro : $16/kursi per bulan mulai dari 3 kursi

: $16/kursi per bulan mulai dari 3 kursi Perusahaan: Hubungi Monday untuk harga

Peringkat dan ulasan Monday

Capterra: 4.6/5 (3.300+ ulasan)

4.6/5 (3.300+ ulasan) G2: 4.7/5 (6.600+ ulasan)

10. TimeCamp

melalui TimeCamp TimeCamp adalah pelacakan waktu dan perangkat lunak manajemen sumber daya untuk bisnis dan individu untuk melacak waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dan proyek. Ini dapat digunakan untuk memantau produktivitas karyawan dan menagih klien berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk proyek mereka.

Pengguna dapat mengatur anggaran untuk proyek, sehingga mereka dapat melacak kemajuan mereka terhadap anggaran tersebut dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini dapat sangat berguna bagi tim kreatif yang perlu mengawasi pengeluaran proyek.

Sebagai contoh, sebuah bisnis dapat membuat anggaran untuk proyek desain ulang situs web, yang akan mencakup biaya hal-hal seperti hosting, desain, dan pengembangan, dan kemudian melacak pengeluaran tersebut dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai anggaran.

Fitur terbaik TimeCamp

Proyek yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih untuk manajemen sumber daya

Berbagi laporan melalui email, PDF, atau Excel

Pelacakan waktu otomatis dan waktu menganggur

Persetujuan lembar waktu dengan sekali klik

Keterbatasan TimeCamp

Laporan produktivitas tidak tersedia pada paket gratis

Integrasi kalender adalah fitur berbayar

Harga TimeCamp

**Gratis

Dasar : $6,30/pengguna per bulan

: $6,30/pengguna per bulan Pro : $9/pengguna per bulan

: $9/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi TimeCamp untuk harga

Peringkat dan ulasan TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

4.7/5 (500+ ulasan) G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

Periksa ini Alternatif TimeCamp !

Tip Manajemen Waktu: Mendaftar untuk ClickUp

Tidak pernah menyenangkan untuk mencari tempat tujuan baru perangkat lunak manajemen proyek gratis tetapi selalu menyenangkan mengetahui bahwa Anda memiliki pilihan!

Tidak perlu puas dengan kekurangan yang ada pada Paymo. Sebaliknya, andalkan perangkat lunak dengan berbagai macam fitur untuk meningkatkan praktik manajemen proyek Anda. Saran kami? Andalkan ClickUp. 🙌🏼

ClickUp adalah satu-satunya solusi produktivitas lengkap untuk tim dengan berbagai ukuran dan industri. Dengan lebih dari 15 tampilan alur kerja yang unik, banyak alat kolaborasi, dan fitur manajemen waktu yang dinamis, ClickUp sangat kuat dan hemat biaya!

Akses tugas tanpa batas, banyak fitur fleksibel, templat untuk setiap kasus penggunaan, dan lebih dari 1.000 integrasi di setiap paket harga saat Anda daftar ClickUp hari ini !