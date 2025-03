15 Podcast Produktivitas untuk Membuat Anda Termotivasi

Mari kita mulai dengan masalah kata. ๐Ÿค“

Jika Anda masuk ke Starbucks yang ramai dan bertanya kepada setiap pelanggan yang mengenakan turtleneck apakah mereka menyukai podcast, berapa banyak dari mereka yang akan menjawab ya?

Jawabannya: semua dari mereka

Podcast sangat populer, dan Anda mungkin sudah mengetahuinya! Tapi tahukah Anda bahwa saat ini, ada lebih dari 2 juta acara dan48 juta episode mengambang di jagat podcast?

Itu berarti ada lebih banyak episode podcast daripada jarak dari Bumi ke Venus. ๐Ÿ‘€

Untungnya, ClickUp ada di sini untuk membantu Anda mempersempit jumlah ini menjadi daftar pendek yang mudah dikelola dari para pemenang mutlak dengan daftar pilihan 15 podcast favorit kami - acara yang berbicara dengan jiwa entrepreneur, pemimpi, insinyur, dan terbang di dinding. Kami bahkan menambahkan beberapa pilihan selebritis dari anggota tim ClickUp lainnya!

Sepertinya, podcast hanya untuk kita, Anda tahu?

Bukan misteri lagi mengapa orang menyukai podcast. Entah itu untuk mempelajari sesuatu yang baru, tertawa, atau hanya untuk mendengar suara yang sudah dikenal saat berjalan-jalan di pagi hari, ada sesuatu tentang mendengarkan podcast favorit Anda yang terasa istimewa.

Merak melalui GIPHY Podcasting lahir sekitar tahun 2004, tetapi hanya perlu satu episode untuk mulai menganggap pembawa acara sebagai sahabat baru Anda. Dalam rollercoaster beberapa tahun terakhir, banyak orang yang mengandalkan suara podcast yang ramah sebagai rasa nyaman dan perasaan terhubung yang dapat mereka nantikan, hari demi hari.

Bagi orang-orang yang senang menyelesaikan berbagai hal dari daftar tugas mereka, podcast juga merupakan cara yang tepat untuk melakukan banyak tugas.

Faktanya, 43% podcast didengarkan saat berada di gym, 37% saat berada di tempat kerja, dan 37% saat mengendarai transportasi umum.

Orang yang produktif tidak hanya ingin memenuhi ekspektasi, tetapi juga ingin melampauinya. Mencuci piring sambil mendengarkan episode tentang topik yang penting bagi Anda adalah salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk merasa bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang berarti pada hari itu. Atau mungkin, ini akan memberi Anda dorongan emosional yang Anda butuhkan untuk mulai melakukan hal yang selama ini Anda tunda karena satu dan lain hal.

Ditambah lagi, tidak ada yang bisa menandingi kegembiraan saat Anda mendengarkan acara yang sangat bagus untuk pertama kalinya dan tidak sabar untuk memulai episode berikutnya. Kita semua suka sekali ketagihan! Di ClickUp, kami juga demikian-kami sangat menyukai podcast yang bagus. Sangat suka, sebenarnya, sampai-sampai kami membuat satu ! Tapi lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. ๐Ÿค“

Untuk saat ini, berjalanlah sejauh mungkin dengan AirPods kami dan manjakan diri Anda dengan beberapa podcast favorit kami.

15 podcast untuk diulang-ulang

Pertimbangkan peringkat podcast produktivitas ini secara longgar-dengan pengecualian nomor satu, tentu saja, ๐Ÿ˜‰-hanya karena setiap acara memiliki kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dan unik. Sebaliknya, gunakan daftar ini sebagai kesempatan untuk menjelajahi sesuatu yang baru atau memperluas wawasan Anda!

Terutama jika Anda belum pernah mendengarnya, ada banyak hikmah dan inspirasi yang bisa didapatkan di setiap episode, dan ini adalah kesempatan Anda untuk mencari tahu apa artinya bagi Anda. ๐Ÿ’œ

Selamat mendengarkan, para podhead!

Berlangganan & dengarkan When It Clicked untuk cerita-cerita yang belum terungkap dari perusahaan-perusahaan yang tidak pernah Anda duga

Salah satu dari ClickUp proyek kreatif favorit hingga saat ini, Ketika Itu Diklik menghadirkan suara dan pemikiran di balik produk yang Anda kira Anda ketahui, mengungkap sejarah rahasia tentang bagaimana semua itu tercipta - sampai pada satu momen ketika semuanya, akhirnya, terklik.๐Ÿ’ก

Salah satu hal yang membuat When It Clicked begitu menarik adalah karena buku ini menyoroti orang-orang yang biasanya tidak mendapatkan semua kejayaan atau yang mengambil jalan yang tidak biasa untuk mewujudkan impian mereka. Film ini menemukan ceruknya dengan menyelami perusahaan-perusahaan yang mengalami beberapa kemunduran dan kesulitan dalam mencari momen 'aha' mereka.

Dengarkan pembawa acara Ilana Strauss merajut setiap cerita bersama para tamu, termasuk Chief Marketing Officer pertama Shopify, Craig Miller salah satu pendiri Scratchpad Pouyan Salehi dan Cyrus Karbassiyoon dan Parker Conrad cEO Rippling dan pendiri startup tiga kali. Selain itu, Anda bisa mulai mendengarkan When It Clicked sekarang juga! Setiap episode berdurasi antara 20-30 menit, waktu yang tepat untuk perjalanan pagi Anda. Dengarkan dan berlangganan untuk menantikan kisah-kisah yang lebih mengejutkan yang akan datang di musim pertama. ๐Ÿ’œ

via Bagaimana Saya Membangun Ini

Berdasarkan permintaan populer - karena memang bagus - How I Built This berada di posisi nomor dua! Beberapa karyawan ClickUp termasuk CEO kami, Zeb Evans adalah penggemar berat podcast NPR ini, dan merekomendasikannya untuk daftar ini!

Sebagai Analis Senior Deal Desk kami, George Reed mengatakan, "Dari Power Rangers hingga Slack, cari tahu apa yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju puncak. Saya rasa Anda tidak perlu mengetahui apa pun tentang bisnis untuk menikmati waktu Anda bersama Guy. Bahkan, saya pikir semua orang, apa pun pekerjaannya, harus mendengarkan setidaknya beberapa episodenya."

Perkataan yang bagus, George, dan kami setuju! Dengan durasi rata-rata antara 30-60 menit, ada cerita untuk semua orang dalam arsip How I Built This yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi beberapa episode favorit kami termasuk Sara Blakely dari Spanx, Yvon Chouinard dari Patagonia, dan Jonah Peretti dari BuzzFeed.

Bonus: Mulai podcast Anda sendiri dengan template podcast !

via Gimlet Media

Premis dari StartUp cukup keren.

Dimulai sebagai serial terbatas pada tahun 2014 oleh pembawa acaranya, Alex Blumberg, yang mendokumentasikan perjalanannya dari awal hingga akhir dalam menciptakan perusahaan podcast yang akhirnya menjadi Gimlet Media. Faktanya, Blumberg masih dalam proses mencoba membuat Gimlet berdiri sendiri saat dia merekam episode pertama, jadi ada elemen menarik yang tidak diketahui sejak awal. Dari sana, kita langsung mengikutinya dalam pertemuan dengan para pemodal ventura.

Dengan beberapa pengecualian, sebagian besar episode StartUp bertahan dalam durasi 30 menit, namun apa yang dimulai sebagai serial terbatas kini telah memiliki delapan musim. Topik dari setiap musimnya sedikit berganti-ganti, namun sering kali kembali ke Gimlet ketika mencapai tonggak penting, hingga akhirnya dibeli oleh Spotify pada tahun 2019. ๐Ÿซ–

via Business Casual

Rekomendasi ini berasal dari kami sendiri Ana Verduzco dari Dukungan Perusahaan! Dari Ana:

"Saya suka podcast Business Casual milik Morning Brew! Saya juga suka sekali karena mereka (Morning Brew) adalah perusahaan rintisan seperti kami, dan telah menjadi sukses dengan menjadi relevan dan juga lucu."

Tingkatkan rutinitas pagi Anda! Jika Anda menggunakan 10 menit pertama di pagi hari untuk membaca buletin Morning Brew terbaru, namun Anda tidak menghabiskan waktu makan siang Anda untuk mendengarkan Business Casual, maka inilah saatnya untuk melakukan perubahan.

Oke, ini tidak terlalu ekstrem, tapi Business Casual pasti akan membuat otot-otot berpikir Anda bergerak.

via GIPHY Ada banyak sekali topik episode yang dibahas, mulai dari yang berfokus pada hal-hal seperti pelapor teknologi besar hingga aplikasi kencan. Pada dasarnya, jika sebuah ide bisa dibuat menjadi sebuah bisnis, maka Anda mungkin akan mendengarnya di Business Casual.

via The Tim Ferriss Show

Anda mungkin mengenal Tim Ferriss dari bukunya yang laris, The 4-Hour Workweek, atau dari podcast ini, yang juga merupakan podcast nomor satu di semua Apple Podcasts . ๐Ÿ‘€

Koordinator Editorial kami, Leila Cruz juga merupakan pendengar setia podcast di mana dalam setiap episodenya, Tim Ferriss dan para tamunya mengupas taktik yang dipraktikkan oleh para peraih prestasi kelas dunia di berbagai bidang eklektik seperti investasi, olahraga, bisnis, dan seni, untuk mengungkap alat dan kiat praktis yang bisa kita adaptasi ke dalam kehidupan kita sendiri.

6.

Master of Scale dengan Reid Hoffman

via Masters of Scale

Tambahan lain dari George di Meja Kesepakatan ClickUp!

"Saya harus mengakui bahwa saya adalah seorang fanboy Reid Hoffman dan ini mungkin bias saya yang terlihat. Reid tidak hanya menyenangkan untuk didengarkan secara umum, tetapi dia juga merupakan salah satu orang paling sukses di Silicon Valley. Jika Anda tidak tahu, dia adalah wakil presiden eksekutif ketika PayPal dijual ke eBay dan kemudian mendirikan LinkedIn. Tidak setiap hari Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai seorang miliarder, tapi ini dia orangnya. Reid mewawancarai siapa saja yang ada di dunia bisnis dan menggunakan hubungan pribadinya dengan banyak dari mereka untuk menciptakan pengalaman yang unik."

Sebuah episode Masters of Scale biasanya berdurasi 30 menit hingga satu jam, dan menghadirkan beberapa tamu yang luar biasa! Pelajari nasihat bisnis, manajemen waktu dan percakapan menarik dengan nama-nama terkenal seperti Barack Obama. ๐Ÿ‘€

via Dare to Lead

Rekaman podcast ini berasal dari Managing Editor ClickUp Blog, Erica Chappell ! ๐Ÿฅณ

"Meskipun tidak berhubungan dengan teknologi, saya adalah penggemar acara Dare to Lead bersama Brene Brown. Saya menyukai obrolan yang jujur dengan berbagai pemimpin bisnis tentang apa yang membuat kepemimpinan yang hebat dan bagaimana mengangkat orang lain, menemukan tujuan, dan menavigasi percakapan/situasi yang terkadang tidak nyaman dengan ketenangan dan kerentanan."

Dan siapa yang tidak menyukai Brene Brown?

melalui Spotify

Secara teknis, podcast ini bukan podcast bisnis atau produktivitas, namun membahas topik-topik penting yang mempengaruhi kehidupan profesional kita, seperti menemukan kehidupan kerja, kegelisahan sehari-hari, dan semua yang ada di antaranya. Podcast ini mengeksplorasi tips, strategi, dan berbagi cerita tentang orang-orang yang menjalani hidup mereka dengan tujuan, termasuk Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant, dan Will Smith.

CBS via GIPHY Durasi episode bisa sedikit tidak dapat diprediksi dengan beberapa episode berdurasi sekitar 25 menit dan yang lainnya berdurasi lebih dari satu jam, tetapi ketika Anda mendengar suara Shetty, durasi tersebut tidak menjadi masalah. Suaranya sangat halus dan mudah untuk didengarkan. Dalam hal ini, Anda akan senang mengetahui bahwa episode baru dirilis dua kali seminggu.

melalui Spotify

Podcast mingguan ini dibawakan oleh Andreesen Horowitz dari perusahaan modal ventura Silicon Valley yang terkenal dan membahas secara mendalam isu-isu luas yang berkaitan dengan masa depan teknologi, budaya, dan berita.

Menyelami topik-topik seperti ransomware, masa depan audio, NFT, dan GenZ, setiap episode pasti akan memberi Anda informasi menarik tentang sesuatu yang pasti akan membuat teman-teman Anda terkesan pada happy hour berikutnya.

via Vox

Salah satu Spesialis Dukungan Pelanggan ClickUp, Paola Lopez adalah pendengar harian podcast berita Vox dari Senin hingga Jumat, Today, Explained, karena "pendalaman mereka terhadap berita-berita yang relevan sangat menarik, dan memberikan perspektif dan konteks pada berita terbesar atau bahkan berita terkecil di hari itu!"

Dipandu oleh Sean Rameswaram dan Noel King, acara berdurasi 30 menit ini akan membahas satu berita terkini di setiap episodenya-biasanya termasuk judul yang lucu untuk memberi tahu Anda. Mereka juga baru saja mencapai episode ke-1.000, jadi selamat, Today, Explained. ๐ŸŽ‰

melalui Spotify

Andrew Warner mewawancarai para pendiri dari perusahaan besar dan kecil-banyak di antaranya yang mungkin belum pernah Anda dengar!

Dia membahas banyak detail yang tidak Anda duga, termasuk menganalisis "keberuntungan" yang dapat dikaitkan dengan kesuksesan awal bisnis. Warner ingin membedah momen, koneksi, dan masalah yang tepat yang mengganggu startup, dan menyampaikannya sebagai tips untuk membantu pendiri baru lainnya.

12.

Pengusaha yang terbakar

via Pengusaha yang sedang terbakar

Podcast ini merupakan saran dari teman kami George di Deal Desk.

"Dengan 2041 episode yang sudah tersedia, Anda tahu bahwa John Lee Dumas pasti melakukan sesuatu yang benar. Dengan energi yang menular dan rentetan informasi tanpa henti, sulit untuk merasa bosan. Ini adalah podcast lain yang menggunakan format pewawancara-pewawancara yang sudah teruji dan benar, tapi JLD benar-benar membuatnya menjadi miliknya. Cara dia menciptakan hubungan langsung dengan para tamunya hampir sama pentingnya dengan informasi yang dia dapatkan dari mereka. Saya mengira bahwa kualitasnya akan menurun setelah lebih dari 2000 episode, namun hal itu tidak benar. Ini adalah podcast yang diasah dengan baik yang menghibur dari awal hingga akhir."

13.

Freakonomics

via Freakonomics

Pemimpin Keberhasilan Pelanggan kami, Sophia Kaminski adalah penggemar berat Freakonomics, dan kami juga! Dari Sophia:

"Seperti yang mereka katakan di podcast, ini adalah acara 'yang mengeksplorasi sisi tersembunyi dari segala sesuatu' Meskipun Anda akan menemukan banyak sekali episode yang menggugah pikiran yang mencakup spektrum topik yang luas, seri Freakonomics, 'The Secret Life of a C.E.O.,' adalah yang terbaik. Saksikan diskusi dengan orang-orang seperti Indra Nooyi, C.E.O. PepsiCo, dan Mark Zuckerburg, saat mereka mendiskusikan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan waralaba global yang besar."

14.

Sesuatu yang Harus Anda Ketahui

via Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Wes Brummette arsitek Program Orang dari ClickUp memberikan saran podcast ini kepada kami! Katanya:

"Yang satu ini tidak sepenuhnya tentang bisnis, tapi memang menyentuh bisnis dan dapat mempengaruhi cara Anda menjalankan bisnis. Dalam acara Something You Should Know, pembawa acara Mike membahas banyak pertanyaan umum dan memberikan tips sehari-hari yang dapat ditindaklanjuti, seperti cara memaksimalkan waktu Anda di pesawat, apa yang harus dilakukan saat ada gangguan, atau cara memberikan kritik. Praktis dan dapat membuat Anda berpikir tentang tindakan rutin Anda dengan cara yang berbeda."

15.

Kutipan Acara Hari Ini

melalui Kutipan Hari Ini Tampilkan

Untuk melengkapi daftar kami, Wes Brummette memberikan salah satu acara favoritnya: "Pembawa acara Sean Sean Croxton membagikan kutipan hari ini dan kemudian membuat profil tamu spesial yang memberikan pidato, ceramah, atau wawancara dengan topik yang sama dengan kutipan tersebut. Acara ini memotivasi dan sekaligus mencerahkan, serta memperkenalkan Anda pada banyak suara dan perspektif baru yang mungkin tidak Anda temukan sendiri."

Mencari lebih banyak konten produktivitas? Lihatlah panduan kami di_ 30 blog produktivitas terbaik !

Dari telinga kami, untuk telinga Anda ๐Ÿ’œ

Singkatnya, mendongeng audio sangat keren.

Mendengar adalah indera yang sangat hidup dan audio dapat menghidupkan cerita dengan cara yang lebih besar daripada yang Anda harapkan, bahkan jika itu berarti hanya mendengarkan dua orang berbicara selama satu jam.

PeacockTV melalui GIPHY Alasan kami membuat When It Clicked mungkin sangat mirip dengan alasan Anda menyukai podcast favorit Anda-untuk mempelajari sesuatu yang baru. Podcast ini adalah cara kami untuk menjangkau Anda semua, dengan harapan dapat memulai percakapan baru dan bahkan mungkin memicu kreativitas baru.

Kami berharap daftar ini dapat memberikan Anda kegembiraan dan memberikan Anda sesuatu untuk dipikirkan saat Anda menavigasi kisah profesional Anda sendiri. Dan jika Anda tidak yakin dari mana harus memulai, tidak ada salahnya untuk memulai dari yang paling atas ๐Ÿ˜‰ Dengarkan When It Clicked di mana pun Anda mendapatkan podcast, dan beri tahu kami pendapat Anda dalam sebuah ulasan!