15 Alat Bantu Manajemen Persyaratan Terbaik

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Manajemen Kebutuhan?

Sebelum kita membahas setiap alat bantu, mari kita bahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti apa alat bantu pemasaran yang ideal bagi Anda?

Secara garis besar, alat manajemen kebutuhan harus memberikan referensi tentang seperti apa produk akhir yang seharusnya berdasarkan kebutuhan klien.

Di bawah ini adalah 3 fitur penting yang harus dimiliki oleh alat bantu yang Anda pilih.

1. Kemampuan manajemen tugas

Mengelompokkan tugas di Papan Kanban berdasarkan status, Bidang Khusus, Prioritas, dan lainnya di tampilan Papan ClickUp

Alat bantu manajemen persyaratan harus memungkinkan Anda untuk mendefinisikan, menyesuaikan, dan mengedit persyaratan proyek dengan fitur-fitur seperti deskripsi tugas, kemampuan impor dan ekspor data, editor dokumen alat pencatat digital, dan banyak lagi. Di mana pun informasi ini disimpan dalam perangkat lunak yang Anda pilih, harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap anggota tim sebagai referensi.

Apa yang lainnya dapat membantu Anda tetap berada di atas persyaratan proyek ?

Beberapa penerima tugas, deteksi kolaboratif, pengamat, hubungan dan ketergantungan tugas, status tugas yang dapat disesuaikan, dan pengeditan waktu nyata adalah fitur umum lainnya yang dapat membawa alat manajemen persyaratan dari baik menjadi hebat. Fitur-fitur utama ini menambahkan lapisan visibilitas ekstra pada pekerjaan tim Anda dan membuka jalan bagi pengalaman yang lebih kolaboratif dalam menggunakan perangkat lunak.

2. Analisis kebutuhan

Lihat beban kerja Anda berdasarkan tugas yang tersisa di jalur kritis dengan satu tombol di ClickUp

Bersiaplah, karena fitur manajemen kebutuhan jenis ini memiliki beberapa lapisan. ✨

Gali persyaratan klien Anda untuk mendefinisikan setiap detail dengan jelas. Ini akan menunjukkan kepada Anda persyaratan mana yang terkait dengan yang lain dan membantu Anda mengidentifikasi potensi hambatan sebelum terjadi! Bicara tentang menjadi proaktif 🙂

Selain itu, Anda akan mengetahui dengan baik sebelumnya kapan dan apakah Anda akan menemui ketergantungan yang dapat menghambat kemajuan proyek.

Dasbor dan alat pelaporan adalah cara yang bagus untuk mengawasi tugas-tugas rumit serta tonggak yang menandai pergerakan proyek dari satu fase ke fase berikutnya. Lebih dari sekadar cara untuk memeriksa kemajuan Anda, fitur-fitur ini juga akan mengungkapkan wawasan penting untuk dibagikan kepada klien Anda terkait bagaimana proyek berjalan, apakah sudah sesuai rencana, dan pembacaan yang akurat tentang sumber daya yang digunakan.

3. Kolaborasi

Pengeditan kolaboratif, opsi tipografi, dan lainnya di ClickUp Docs

Kerja sama tim mewujudkan impian! Perangkat lunak manajemen persyaratan Anda harus bersifat kolaboratif.

Kolaborasi adalah upaya yang berkelanjutan dan harus terlihat jelas di semua fitur alat bantu baru Anda. Hal ini mungkin termasuk:

@Penyebutan untuk menarik perhatian orang lain, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan persetujuan

Komentar yang ditugaskan dan/atau berulir untuk didelegasikan item tindakan dan menyatukan percakapan penting

Obrolan dalam aplikasi atau pesan instan

Pemberitahuan ketika status tugas berubah, nama Anda disebutkan, atau tenggat waktu terlewat

Banyak sekali integrasi! Perangkat lunak manajemen persyaratan Anda berikutnya harus bekerja dengan baik dengan alat lain untuk memperluas fungsionalitasnya dan merampingkan proses Anda

15 Alat Manajemen Kebutuhan Terbaik Terbaik

Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak manajemen kebutuhan favorit dan paling kuat dari kami, termasuk fitur-fitur unggulan, pro dan kontra, informasi harga, dan peringkat pengguna.

1. ClickUp

Ubah komentar menjadi tugas ClickUp atau tetapkan untuk langsung mengubah pemikiran menjadi item tindakan ClickUp adalah platform produktivitas lengkap untuk menghubungkan pekerjaan Anda di seluruh aplikasi, di satu tempat. Dengan ratusan aplikasi yang intuitif dan fitur yang dapat disesuaikan clickUp cukup fleksibel untuk tim dari semua jenis dan ukuran untuk mengirimkan produk seefisien mungkin, membawa produktivitas ke tingkat yang baru.

ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 alat kerja lainnya untuk menyederhanakan proses Anda dan membawa semua jenis data ke dalam satu pusat pusat bagi para pengembang untuk merencanakan, mengatur, dan bekerja sama dalam proyek menggunakan alat kolaboratif seperti tugas, Dokumen, tampilan Obrolan, Papan Tulis ClickUp, dan banyak lagi.

Dengan kata lain, Anda tidak memerlukan ratusan alat untuk membuat manajemen kebutuhan bekerja untuk setiap proyek-Anda hanya perlu ClickUp. Berikut ini beberapa fitur ClickUp yang paling kuat untuk manajemen kebutuhan:

Fitur-fitur ClickUp

Lebih dari 15 yang dapat disesuaikan Tampilan ClickUp termasuk Kalender, Papan, Gantt, Daftar, dan banyak lagi untuk merencanakan, melacak, dan meninjau persyaratan

untuk merencanakan, melacak, dan meninjau persyaratan Komentar yang ditugaskan untuk mendefinisikan persyaratan dalam editor dokumen dinamis dengan halaman bersarang, pengeditan waktu nyata, opsi gaya yang kaya, dan tautan yang dapat dibagikan untuk membuat SOP dan wiki yang terperinci

Prioritas Tugas untuk menetapkan urutan operasi yang jelas

Papan Tulis ClickUp untuk menyempurnakan ide, bertukar pikiran dengan tim, merencanakan proses, dan menyediakan sumber kebenaran yang dapat diandalkan untuk semua persyaratan proyek

Sasaran ClickUp dengan target terukur dan pelacakan kemajuan otomatis untuk menyelaraskan seluruh tim

Kelebihan ClickUp

ClickUp menawarkan serangkaian manajemen persyaratan yang kaya fitur di setiap paket -bahkan tanpa biaya pada Paket Gratis Selamanya

Sangat mudah disesuaikan dan hirarki yang dapat diskalakan infrastruktur untuk merencanakan setiap proyek untuk kebutuhan unik klien Anda

Berbagai cara untuk melacak kemajuan Anda termasuk Dasbor, pelacakan waktu , Pencapaian, dan fitur unik ClickUp Tampilan beban kerja Lebih dari 1.000 integrasi yang kuat untuk mengkonsolidasikan semua pekerjaan Anda ke dalam satu pusat kerja terpusat



Kekurangan ClickUp

Tidak semua tampilan proyek tersedia pada aplikasi seluler ClickUp

Ratusan fitur canggih bisa menyebabkan sedikit kurva pembelajaran untuk beberapa pengguna, tetapi ClickUp menawarkan dukungan pelanggan 24/7 untuk membantu Anda melaluinya 🙂

Harga ClickUp

Tambahkan anggota dan tugas tanpa batas dan dapatkan penyimpanan 100MB dengan Paket Gratis Selamanya dari ClickUp, dan dapatkan akses ke fitur-fitur manajemen persyaratan yang lebih canggih dengan paket berbayar mulai dari $7.

P.S. ClickUp juga menawarkan Paket Enterprise. 😎

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.500+ ulasan)

: 4.7/5 (4.500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan) Memulai Secara Gratis ### 2. SpiraTeam

Melalui SpiraTeam SpiraTeam adalah aplikasi yang lengkap alat manajemen siklus hidup . Aplikasi yang tangguh ini menangani segala sesuatu mulai dari persyaratan hingga kasus uji coba, kode, dan implementasi. Tim Anda akan bekerja dari dasbor pusat di mana mereka dapat membuat cerita pengguna, menerima tugas, dan melacak kemajuan proyek.

Fitur SpiraTeam

Fitur obrolan waktu nyata untuk mempermudah kolaborasi

Proyek dokumen untuk mendefinisikan, melacak, dan memperbarui persyaratan Integrasi dengan platform pengembangan dan manajemen proyek terkemuka

Dasbor ALM yang dipersonalisasi

Alur kerja yang disesuaikan agar sesuai dengan proyek Anda

Kelebihan SpiraTeam

UI yang ramah pengguna

Serbaguna untuk berbagai jenis proyek

Dukungan pelanggan yang penuh perhatian

Kekurangan SpiraTeam

Tidak memiliki backlog yang dapat diurutkan

Versi on-premise yang mahal

Harga SpiraTeam

SpiraTeam menawarkan versi awan dan versi lokal. Versi awan dihargai $34,69 per pengguna bersamaan per bulan, sedangkan paket SpiraTeam di lokasi disesuaikan dengan jumlah pengguna bersamaan.

Peringkat dan ulasan Spira Team

G2 : 4.0/5 (20+ ulasan)

: 4.0/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (90+ ulasan)

3. Persyaratan Modern

Melalui Persyaratan Modern Jika Anda sudah menggunakan Azure DevOps, Modern Requirements adalah pilihan yang tepat untuk manajemen persyaratan. Alat ini dibangun langsung ke dalam platform Azure DevOps untuk pengambilan kebutuhan yang mulus dan otomatis.

Fitur-fitur Modern Requirements

Dokumen persyaratan cerdas yang diperbarui dengan cerita pengguna Anda

Kasus penggunaan yang dapat diubah menjadi persyaratan dengan satu klik

FAQ yang sudah dibuat sebelumnya untuk mempercepat pengumpulan persyaratan

Ketertelusuran matriks untuk menyederhanakan penelusuran kebutuhan secara menyeluruh

Kolaborasi melalui alur kerja dan tinjauan persetujuan kebutuhan

Keunggulan Persyaratan Modern

Laporan peraturan dan kemampuan audit tingkat lanjut

Alur kerja persetujuan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik

Bootcamp dengan panduan gratis

Fitur dasar yang praktis untuk membandingkan persyaratan sebelum dan sesudah tinjauan atau penyelesaian

Kekurangan Persyaratan Modern

Integrasi terbatas dengan alat pengembangan lain

Tidak memiliki templat tingkat lanjut

Harga Modern Requirements

Modern Requirements memiliki fitur uji coba gratis. Harga hanya tersedia berdasarkan permintaan.

peringkat dan ulasan Modern Requirements

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Visure

Melalui Visure Jika Anda mencari alat manajemen persyaratan yang bisa Anda konfigurasikan dengan cara tertentu, Visure mungkin salah satu pilihan yang lebih baik. Alat manajemen persyaratan ini memungkinkan banyak sekali penyesuaian dan fleksibilitas.

Tetapi Anda tidak hanya mendapatkan manajemen persyaratan dengan Visure-Anda juga dapatkan manajemen perubahan manajemen pengujian, manajemen risiko, serta pelacakan masalah dan cacat yang dikemas ke dalam perangkat lunak yang menyeluruh ini.

Fitur Visure

Pengumpulan persyaratan melalui pengambilan otomatis dari MS Excel, MS Word, dan ReqIF

Pelacakan persyaratan melalui riwayat persyaratan

Pembuatan versi di tingkat dokumen dan elemen

Penelusuran persyaratan, pengujian, risiko, kode sumber, dll. secara menyeluruh,

Verifikasi persyaratan

Pembagian persyaratan dan pengujian di seluruh proyek

Pembuatan laporan untuk matriks penelusuran, spesifikasi khusus, dan dasbor

Kelebihan Visure

Terintegrasi dengan perangkat lunak terbaik dalam industri pengembangan dan rekayasa seperti IBM DOORS, JIRA, MATLAB, dan VectorCAST

Mendukung berbagai metodologi proyek seperti Agile, model V, dan waterfall

Beberapa templat khusus industri

Kekurangan Visure

Membosankan dan rumit untuk membuat templat laporan

Pengaturan dan konfigurasi yang sulit

Harga Visure

Uji coba gratis 30 hari dan harga yang disesuaikan untuk versi premium.

Peringkat dan ulasan Visure

G2 : 4.5/5 (5+ ulasan)

: 4.5/5 (5+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (10+ ulasan)

5. Perangkat Lunak Jama

Melalui Perangkat Lunak Jama Jama Software dibangun untuk proyek-proyek kompleks dengan persyaratan yang sama kompleksnya.

Alat manajemen persyaratan ini menawarkan ruang untuk mendefinisikan persyaratan, menjalankan tes, dan memperkirakan risiko setelah analisis persyaratan.

Dengan Jama, Anda dapat menangkap saling ketergantungan proyek, melacak kemajuan Anda, dan mendefinisikan tujuan proyek dengan jelas.

Fitur Perangkat Lunak Jama

Antarmuka berbasis browser

Mendukung banyak disiplin ilmu dan metodologi teknik Ketertelusuran langsung dari persyaratan dan proses

Mendukung impor dan ekspor data persyaratan

Mendukung Open Rest API ke memperluas kegunaan Pelaporan visibilitas dan kepatuhan

Kolaborasi dalam bentuk ulasan virtual dan pelacakan percakapan

Kelebihan Jama Software

Mendukung impor dan ekspor

Terintegrasi dengan beberapa alat pengembangan seperti Jira, Ansys, dan Azure DevOps

Menawarkan model on-premise dan berbasis cloud yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda

Jama Software kontra

Tidak memiliki templat

Alat pelaporan asli yang terbatas

Kadang-kadang terlambat dan lamban

Sulit untuk diatur

Harga Perangkat Lunak Jama

Harga Jama Software hanya tersedia berdasarkan permintaan.

peringkat dan ulasan Jama Software

G2 : 4.2/5 (100+ ulasan)

: 4.2/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (10+ ulasan)

6. Xebrio

Melalui Xebrio Fitur utama yang perlu diperhatikan dalam alat manajemen kebutuhan adalah penelusuran ujung ke ujung-Xebrio menyediakan ini dan banyak lagi. Dengan Xebrio, kolaborasi selama pengumpulan, pelacakan, dan analisis persyaratan menjadi sangat mudah, berkat alur kerja persetujuan yang intuitif. Pasangkan dengan pelacakan bug , dan Anda memiliki sebuah alat manajemen proyek dengan kemampuan manajemen persyaratan yang sangat baik.

Fitur Xebrio

Templat manajemen proyek dan manajemen persyaratan

Templat persetujuan persyaratan

Pembuatan versi persyaratan dan perubahan versi

Pelacakan waktu proyek

Kolaborasi dokumen

Kelebihan Xebrio

Banyak sekali opsi penyesuaian

Menghadirkan banyak fitur menjadi satu-termasuk manajemen tugas, cakupan pengujian, manajemen persyaratan, dan manajemen proyek

Proyek tak terbatas pada semua paket

Kekurangan Xebrio

Alat yang cukup baru dibandingkan dengan sebagian besar yang ada dalam daftar ini

Manajemen tugas dan manajemen persyaratan ditagih secara terpisah

Harga Xebrio

Paket manajemen persyaratan mulai dari $25 per bulan, per pengguna. Xebrio juga menawarkan uji coba 14 hari gratis.

Peringkat dan ulasan Xebrio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Mogok

Melalui Wrike (menyerang)Wrike adalah alat manajemen kerja populer yang menggabungkan otomatisasi alur kerja, manajemen proyek, dan kolaborasi tim menjadi satu. Namun, terlepas dari banyak fitur kolaborasinya, Wrike bukannya tanpa kekurangan .

Fitur-fitur Wrike

Pembaruan waktu nyata untuk setiap perubahan dan pengecekan persyaratan

Atap visual dan formulir persetujuan otomatis

Pelacakan aktivitas dan dasbor aktivitas

Kategorisasi persyaratan

Kelebihan Wrike

Banyak sekali templat untuk menyederhanakan pembuatan alur kerja, menentukan persyaratan, membuat laporan, dan banyak lagi

Dasbor, formulir permintaan, dan alur kerja yang dapat disesuaikan

Bagan Gantt interaktif dan papan Kanban yang dapat dibagikan untuk merencanakan proyek dan menetapkan persyaratan terperinci

Kalender tim bersama untuk tetap berada di atas tugas-tugas

Kekurangan Wrike

Kurva pembelajaran yang curam karena alat ini dirancang untuk pengguna teknis

Paket gratis terbatas

Alur kerja tidak seintuitif yang Anda harapkan

Sulit untuk memprioritaskan persyaratan dengan Wrike

Harga Wrike

Paket profesional Wrike mulai dari $9,80 per pengguna, per bulan. Wrike juga memiliki paket gratis selamanya.

Peringkat dan ulasan Wrike

G2 : 4.2/5 (2.500+ ulasan)

: 4.2/5 (2.500+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (1700+ ulasan)

8. PINTU IBM Berikutnya

Melalui PINTU IBM Dengan nama baik yang mendukungnya, IBM Engineering Requirements Management DOORS Next adalah alat bantu manajemen persyaratan yang andal untuk proyek-proyek rekayasa. IBM DOORS Next sangat cocok untuk perusahaan besar dengan proyek-proyek kompleks yang membutuhkan perincian dalam setiap detailnya. Dengan IBM DOORS Next, Anda bisa dengan mudah membuat, melacak, dan menganalisis kebutuhan sambil tetap mematuhi standar dan peraturan industri Anda.

Mari kita lihat fitur-fitur manajemen persyaratan IBM.

Fitur-fitur IBM

Watson AI dan Asisten Kualitas Persyaratan untuk memberikan rekomendasi persyaratan

Membuat, menganalisis, dan menelusuri persyaratan di semua domain perekayasaan, termasuk SaFe, Agile, lean, dan perekayasaan berkelanjutan

Penelusuran persyaratan yang dinamis

Laporan dan dasbor khusus untuk melihat status proyek

Keunggulan IBM

Tersedia di lokasi dan di cloud untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi

Fleksibel dan sangat mudah disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan proyek

Banyak fitur untuk manajemen persyaratan dalam proyek yang kompleks

Kekurangan IBM

Konfigurasinya rumit

Bisa jadi cukup mahal untuk perusahaan kecil

Antarmukanya terkadang terasa kaku dan ketinggalan zaman.

Harga IBM

Seperti kebanyakan perangkat lainnya, IBM DOORS Next hadir dengan uji coba gratis dan harga yang tersedia berdasarkan permintaan untuk paket premium. Namun, paket mulai dari $164 per bulan.

Peringkat dan ulasan IBM

G2 : 3.9/5 (100+ ulasan)

: 3.9/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (2 ulasan)

9. Accompa

Melalui Accompa Accompa mungkin tidak memiliki fitur manajemen kebutuhan yang paling banyak di luar sana, tetapi alat ini mengimbanginya dengan UI yang mudah dan intuitif dan salah satu dukungan pelanggan terbaik. Jika Anda adalah tim yang lebih kecil, Anda bisa menemukan semua fitur penting untuk membuat manajemen kebutuhan bekerja dengan lancar.

Fitur-fitur Accompa

Pelacakan otomatis terhadap saling ketergantungan dan perubahan persyaratan

Repositori pusat untuk manajemen persyaratan

Akses browser web ke Accompa

Pelacakan riwayat perubahan dan definisi dasar

Peringatan email otomatis dan papan diskusi terintegrasi

Kelebihan Accompa

Mudah digunakan

Fungsionalitas kustomisasi yang baik

Fitur pencarian dan tampilan yang intuitif

Kekurangan Accompa

Mahal mengingat jumlah fitur yang ditawarkan

Tidak memiliki fitur gratis seperti pelacakan masalah dan manajemen tugas

Tidak ada templat untuk membantu mengatur alur kerja Anda

Harga Accompa

Paket Standar mulai dari $199 dan mendukung 5 pengguna. Setiap pengguna tambahan akan dikenakan biaya $29 per bulan, per pengguna

Peringkat dan ulasan Accompa

G2 : 4.0/5 (1 ulasan)

: 4.0/5 (1 ulasan) Capterra: 4.0/5 (1 ulasan)

10. GatherSpace

Melalui GatherSpace GatherSpace didirikan pada tahun 2006 untuk membantu agensi dan perusahaan rintisan mengoptimalkan manajemen persyaratan. Alat manajemen persyaratan ini dilengkapi dengan fungsionalitas manajemen proyek, sebuah portal klien dan kemampuan manajemen persyaratan.

Fitur GatherSpace

Pelacakan status persyaratan

Penentuan prioritas persyaratan

Portal klien yang terintegrasi secara mulus dengan platform manajemen persyaratan

Aplikasi seluler untuk melacak persyaratan dan membuat pembaruan persyaratan

Kelebihan GatherSpace

Disesuaikan untuk tim yang lebih kecil

Membuat manajemen kebutuhan menjadi lebih mudah dengan menanamkan fungsionalitas manajemen proyek

Berbasis awan, membuatnya lebih mudah diakses dan disinkronkan di seluruh perangkat

Kekurangan GatherSpace

UI yang sudah ketinggalan zaman

Materi dukungan pelanggan yang terbatas

Fitur pelaporan terbatas

Keterlacakan ujung ke ujung yang terbatas

Harga GatherSpace

GatherSpace memiliki uji coba gratis dan paket berbayar mulai dari $15 per pengguna, per bulan.

Peringkat dan ulasan GatherSpace

G2 : 4.7/5 (2.000+ ulasan)

: 4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.0/5 (3 ulasan)

11. Kecerdasan Iris

Melalui Intelijen Iris Iris Intelligence adalah sebuah proyek perusahaan perangkat lunak manajemen risiko yang membantu organisasi kami mengidentifikasi dan merencanakan mitigasi risiko untuk proyek yang lebih sukses. Iris adalah platform yang dapat diskalakan sehingga dapat digunakan untuk proyek-proyek kecil proyek konstruksi atau misi antarplanet yang kompleks. 🪐

Iris paling cocok untuk perusahaan pertahanan, pemerintah, keuangan, kedirgantaraan, dan konstruksi.

Fitur Iris

Laporan khusus yang dapat Anda buat templatnya untuk digunakan kembali

Irisan portofolio untuk melihat data portofolio seperti persyaratan berdasarkan geografi dan fungsi

Pengingat email otomatis mengenai pembaruan dan perubahan persyaratan

Kelebihan Iris

Dapat diskalakan dan fleksibel agar sesuai dengan proyek dan tim yang berbeda

Beragam fungsi, termasuk manajemen proyek, manajemen risiko, dan manajemen persyaratan

UI yang modern, intuitif, dan kuat

Kekurangan Iris

Fitur manajemen persyaratan terbatas dibandingkan dengan sebagian besar perangkat dalam daftar ini

Fungsionalitas kolaborasi dasar

Harga Iris

Harga Iris hanya tersedia berdasarkan permintaan

Peringkat dan ulasan Iris

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

12. Aqua ALM

Melalui Awan Aqua Aqua ALM pada dasarnya adalah platform manajemen pengujian yang menampilkan manajemen persyaratan. Alat ini memungkinkan Anda mendefinisikan persyaratan di awal proyek, memperbaruinya saat perubahan terjadi, dan melacak persyaratan sebagai garis waktu proyek berlangsung.

Fitur Aqua ALM

Ketergantungan yang disesuaikan

Batasan dan persetujuan alur kerja untuk menyederhanakan manajemen persyaratan

Pemberitahuan tentang status persyaratan, pembaruan, dan lainnya

Bidang dan alur kerja khusus

Kelebihan Aqua ALM

Anda dapat melampirkan berbagai format file, termasuk PDF, dokumen, teks, dan gambar

Impor dan ekspor dengan sekali klik

Templat yang dapat disesuaikan

Kemampuan penelusuran yang lebih baik berkat riwayat perubahan dan laporannya

Ekstensi Chrome untuk menangkap data dan merekam interaksi

Aqua ALM kontra

Tata letak yang lebih tradisional

Tidak memiliki laporan yang sudah ditentukan sebelumnya

Aqua ALM bisa sangat rumit untuk diatur dan disesuaikan

Harga Aqua ALM

Aqua ALM cukup mahal, mulai sekitar $39 per pengguna, per bulan. Tetapi Anda bisa mencoba alat manajemen persyaratan ini dengan uji coba gratis 30 hari.

Peringkat dan ulasan Aqua ALM

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ ulasan)

13. Jira

Melalui JiraJira adalah produk pengembangan perangkat lunak yang kuat dan terkenal untuk tim yang gesit. Jira bersifat visual, berkat papan gaya Kanban di mana Anda bisa merencanakan dan melacak tugas, cerita pengguna, dan masalah. UI Jira juga modern dan relatif intuitif. Namun, Jira bisa jadi sangat berat untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Dalam hal ini, Anda mungkin menemukan solusi dalam hal ini Alternatif Jira .

Fitur Jira

Templat siap pakai untuk Agile, Scrum, pelacakan bug, dan banyak lagi

Papan sampah untuk memudahkan perencanaan manajemen persyaratan melacak, dan menganalisis persyaratan

Alur kerja yang dapat disesuaikan

Kelebihan Jira

Lebih dari 3.000 integrasi aplikasi, termasukIntegrasi Jira-Zendesk Kloning yang luar biasa dan fungsionalitas penentuan prioritas kebutuhan

Memungkinkan beberapa lampiran seperti gambar, video, log, dan tautan

Kekurangan Jira

Sulit untuk dikonfigurasi dan dipelajari

Membutuhkan sejumlah besar bandwidth dan membutuhkan ketersediaan jaringan over-the-top

Filter pencarian tidak ramah pengguna

Harga Jira

Jira hadir dengan paket gratis hingga 10 pengguna. Jika Anda menginginkan lebih banyak fitur dan dukungan pengguna, paket premium mulai dari $7,50 per pengguna, per bulan.

Peringkat dan ulasan Jira

G2 : 4.2/5 (4.000+ ulasan)

: 4.2/5 (4.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (12.000+ ulasan)

14. Valispace

Melalui Valispace Perangkat lunak berbasis peramban ini adalah teman terbaik tim teknik dalam hal manajemen persyaratan. Valispace sebagian besar didedikasikan untuk tim yang mengembangkan produk perangkat keras seperti satelit, pesawat terbang, dan roket.

Dengan Valispace, tim engineering dapat menangani proyek-proyek kompleks ini mulai dari definisi persyaratan hingga pengujian selesai. Berikut ini adalah fitur-fitur lain yang perlu diketahui:

Fitur Valispace

Kolaborasi real-time dengan tim, pemasok, dan klien

Ketertelusuran persyaratan penuh

Desain dan simulasi terperinci

Pelacakan riwayat perubahan persyaratan

Metode verifikasi persyaratan khusus

Kelebihan Valispace

Izin pengguna yang terperinci dan alur kerja persetujuan otomatis

Templat untuk memudahkan proses penyiapan persyaratan proyek baru

Fitur komentar dan obrolan untuk komunikasi tim di dalam aplikasi

Kekurangan Valispace

Beberapa fitur mungkin lambat atau tidak bekerja secepat yang dibutuhkan

Informasi terbatas di laporan proyek #### Harga Valispace

Paket berbayar Valispace mulai dari sekitar $250.

Peringkat dan ulasan Vailspace

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ ulasan)

15. Aha

Melalui Aha Aha pada dasarnya adalah perangkat lunak pengembangan produk dengan fungsionalitas manajemen kebutuhan khusus. Alat ini memungkinkan Anda memprioritaskan fitur produk melalui perencanaan sprint papan dan kartu skor. Ketika mendefinisikan persyaratan dengan Aha, Anda dapat menyisipkan daftar periksa, dan tabel, menautkan persyaratan ke dokumen lain yang sudah ada, dan membuat maket.

Fitur-fitur Aha

Apapan perencanaan untuk mengelola persyaratan dan merencanakan rilis yang akan datang

Papan kanban untuk melihat status persyaratan Anda

Gerbang persetujuan persyaratan untuk menjamin kepastian saat Anda melanjutkan proyek

Peta cerita untuk mendapatkan visual yang baik tentang kebutuhan klien

Aha pro

Terintegrasi dengan lebih dari 30 aplikasi yang mencakup manajemen proyek, CRM, dan analitik

Fitur yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan tim mana pun

Kustomisasi yang mudah agar sesuai dengan tim dan perusahaan Anda

Aha kontra

Meskipun kelengkapan adalah sebuah keuntungan, terlalu banyak fitur dan laporan membuat alat ini menjadi berlebihan

Materi pelatihan yang terbatas untuk memanfaatkan fitur-fitur Aha secara maksimal

Agak mahal

Kurva pembelajaran yang curam

Harga Aha

Paket berbayar Aha mulai dari $59 per pengguna, per bulan. Ada juga uji coba gratis 30 hari untuk membantu Anda menentukan apakah Aha cocok untuk Anda.

Peringkat dan ulasan Aha

G2 : 4.3/5 (200+ ulasan)

: 4.3/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan) Bandingkan Aha! Vs. Jira !

