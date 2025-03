15 Aplikasi Rutinitas Harian Terbaik di Tahun 2025

Aplikasi rutinitas harian dapat membuat atau menghancurkan hari Anda.

Aplikasi yang sempurna lebih dari sekadar penjadwalan sederhana-aplikasi ini meningkatkan produktivitas, membangun kebiasaan yang lebih baik, dan membuat Anda tetap termotivasi.

Setelah bereksperimen dan menganalisis secara ekstensif dengan tim saya, saya telah menyusun daftar aplikasi rutinitas harian terbaik. Pilihan teratas ini akan memudahkan hari Anda dan membantu Anda mencapai tujuan dengan mudah.🎯

Apa yang Harus Anda Cari di Aplikasi Rutinitas Harian

Saat mengevaluasi sebuah aplikasi rutinitas harian hal pertama yang saya cari adalah kesederhanaan. Jika terlalu rumit, hal ini akan menambah stres dan bukannya menyederhanakan hari Anda-dan itu benar-benar mengalahkan tujuannya.

Berikut ini adalah apa yang harus dicari dalam aplikasi rutinitas harian:

Rutinitas yang dapat disesuaikan: Fleksibilitas sangat penting, baik untuk mengatur proyek kerja atau melacak kebiasaan pribadi. Karena tidak setiap hari berjalan sesuai rencana, sebuah aplikasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan jadwal adalah suatu keharusan

15 Aplikasi Rutinitas Harian Terbaik

1. ClickUp (Aplikasi perencana rutinitas harian terbaik yang didukung AI) ClickUp adalah alat yang ampuh untuk mengelola rutinitas harian dan merampingkan hari Anda.

Melalui dasbor yang dipersonalisasi, ClickUp menyatukan tugas, pengingat, tujuan, dan acara kalender Anda yang paling penting di satu tempat, sehingga lebih mudah untuk merencanakan dan memprioritaskan kegiatan sehari-hari.

memvisualisasikan pekerjaan, menjadwalkan ulang tugas, dan mengelola jadwal proyek dengan Tampilan Kalender ClickUp

The Tampilan Kalender ClickUp bekerja dengan sangat baik sebagai perencana harian yang disinkronkan langsung dengan Tugas ClickUp sehingga lebih mudah untuk memvisualisasikan apa yang akan terjadi. Integrasinya yang mulus dengan aplikasi pihak ketiga memastikan bahwa semua rapat dan tenggat waktu tetap berada di satu tempat.

Anda dapat dengan mudah memformat, mewarnai, dan menautkan tugas di Daftar Tugas ClickUp untuk membuat alur kerja yang dapat ditindaklanjuti dari mana saja.

gunakan ClickUp Brain untuk merencanakan rutinitas harian atau proyek yang berbeda_

Fitur terbaik ClickUp untuk manajemen rutinitas harian adalah Otak ClickUp asisten AI ClickUp yang canggih. Asisten ini membantu membuat daftar tugas, meringkas tugas yang sudah selesai, dan bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti: Apa yang harus saya kerjakan selanjutnya? atau Tugas mana yang paling mendesak? Selain itu, ClickUp Brain berfungsi sebagai Perencana AI dengan mengotomatiskan item tindakan dan perencanaan sub-tugas.

Templat Perencana Harian ClickUp

ClickUp juga menawarkan berbagai template untuk mengoptimalkan rutinitas harian Anda. Anda dapat menggunakan Templat Perencana Harian ClickUp untuk menjadwalkan tugas, janji temu, dan tugas ke dalam tiga kategori berbeda-Pribadi, Pekerjaan, dan Tujuan untuk merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Templat ini juga membantu Anda membangun kebiasaan yang sehat dengan membuat tugas yang berulang.

Bagi mereka yang tertarik untuk melacak kebiasaan, ClickUp menawarkan Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp juga.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Calendar View mengatur tugas dan pengingat secara visual, sehingga lebih mudah untuk melacak kemajuan dan tetap konsisten dengan rutinitas Anda

mengatur tugas dan pengingat secara visual, sehingga lebih mudah untuk melacak kemajuan dan tetap konsisten dengan rutinitas Anda ClickUp Brain memungkinkan Anda menangkap dan mengatur ide dan tugas Anda dengan kekuatan super AI

memungkinkan Anda menangkap dan mengatur ide dan tugas Anda dengan kekuatan super AI Pelacakan Waktu ClickUp membantu Anda melacak durasi tugas, sehingga lebih mudah untuk merencanakan rutinitas harian Anda

Tugas ClickUp menyederhanakan manajemen rutinitas harian dengan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan memprioritaskan tugas, memastikan bahwa setiap tugas selaras dengan tujuan dan jadwal pribadi Anda

menyederhanakan manajemen rutinitas harian dengan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan memprioritaskan tugas, memastikan bahwa setiap tugas selaras dengan tujuan dan jadwal pribadi Anda Sasaran ClickUp memungkinkan Anda tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan rutinitas harian Anda dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis

Klik Pengingat memberi tahu Anda tentang tugas profesional dan pribadi yang akan datang sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin mengalami kurva belajar dengan UI platform karena banyaknya fitur

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Todoist (Terbaik untuk manajemen tugas yang mendetail)

via Pencatat waktu (Todoist) Jika Anda adalah orang yang merasa kesulitan untuk melacak tugas dan tenggat waktu atau mudah kewalahan, cobalah Todoist. Ini adalah pengelola tugas sederhana dan aplikasi daftar tugas yang mengatur aktivitas harian ke dalam berbagai kategori, seperti kebugaran, janji temu, proyek, dll.

Anda bisa mengatur tugas ke dalam tingkat prioritas yang berbeda dan fokus pada apa yang penting. Todoist juga memungkinkan Anda membuat subtugas untuk perencanaan dan pengaturan yang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini membantu memvisualisasikan dan melacak kemajuan setiap hari dan setiap minggu.

Fitur terbaik Todoist

**Gunakan label, prioritas, dan kategori untuk memudahkan pengaturan tugas sambil berfokus pada hal yang paling penting

Atur pengingat untuk tugas-tugas Anda untuk memastikan Anda memenuhi tenggat waktu

untuk tugas-tugas Anda untuk memastikan Anda memenuhi tenggat waktu Berkolaborasi dengan tim Anda dan lacak daftar tugas harian mereka

Keterbatasan Todoist

Tidak menawarkan pelacakan waktu bawaan, yang bisa menjadi kekurangan bagi mereka yang perlu mengatur jam kerja dengan cermat

Harga Todoist

Gratis: Manajemen tugas dasar dengan hingga 5 proyek pribadi

Manajemen tugas dasar dengan hingga 5 proyek pribadi Pro: $4 per bulan per pengguna

$4 per bulan per pengguna Bisnis: $6 per bulan per pengguna

Peringkat Todoist

G2: 4.4/5 (750+ ulasan)

4.4/5 (750+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.400+ ulasan)

3. TickTick (Terbaik untuk mengatur tugas)

via CentangCentang TickTick adalah aplikasi yang bagus untuk mengatur rutinitas harian Anda. Dengan input suara, Anda dapat dengan mudah mendiktekan tugas dan menambahkannya ke daftar tugas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengubah email menjadi tugas. Anda dapat berbagi daftar tugas dengan teman, keluarga, atau kolega.

Yang paling saya sukai dari TickTick adalah aplikasi ini secara otomatis menambahkan tanggal jatuh tempo tugas ke kalender, sehingga Anda tidak akan melewatkan tenggat waktu. Juga mudah untuk mengatur aktivitas harian ke dalam folder, tugas, dan daftar periksa.

Fitur terbaik TickTick

Tingkatkan efisiensi tugas dengan pengatur waktu Pomodoro agar tetap fokus pada tugas

Jelajahi aplikasi pelacak kebiasaan gratis untuk melacak kebiasaan dan tujuan harian langsung di dalam aplikasi

Lihat statistik penyelesaian tugas dan dapatkan ringkasan alur kerja Anda untuk mengelola hari Anda dengan lebih baik

Keterbatasan TickTick

Mengelola proyek yang lebih besar dengan ketergantungan tugas yang kompleks dapat menjadi rumit karena terbatasnya fitur lanjutan untuk memvisualisasikan dan mengelola ketergantungan antar tugas

Harga TickTick

**Gratis

Premium: $35,99 per tahun

Peringkat TickTick

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

4. Any.do (Terbaik untuk tetap berada di atas daftar tugas Anda)

via Any.do Jika Anda mencari aplikasi sederhana yang menampilkan semua tugas dan acara kalender di satu tempat, cobalah Any.do. Anda bisa langsung bergabung dengan rapat Anda dengan mengklik acara kalender di Any.do. Fitur yang paling menarik adalah Pengingat WhatsApp. Cukup buat tugas dan dapatkan pengingat di WhatsApp sehingga Anda tidak akan melewatkan apa pun.

Saya juga menyukai widget Any.do yang memberikan gambaran cepat tentang acara dan tugas yang akan datang. Aplikasi ini menawarkan daftar terpisah untuk aktivitas pribadi, pekerjaan, belanja bahan makanan, dll., yang bisa membantu Anda merencanakan dan mengelola hari dengan lebih baik.

Fitur terbaik Any.do

Dapatkan saran cerdas tentang tugas-tugas penting untuk setiap hari

Bergabunglah dengan rapat tim dalam satu klik dengan menambahkan acara kalender di Any.do

Berkolaborasi dengan tim atau keluarga Anda untuk berbagi daftar dan menetapkan tugas

Selalu perbarui tugas dan daftar Anda dengan sinkronisasi lintas platform di semua perangkat, termasuk ponsel, tablet, desktop, dan bahkan jam tangan pintar

Keterbatasan Any.do

Antarmuka aplikasi ini, meskipun bersih, terkadang lambat dimuat, terutama saat menangani tugas atau daftar dalam jumlah besar

Harga Any.do

Gratis: Untuk mengatur kehidupan pribadi

Untuk mengatur kehidupan pribadi Premium: $47,99 per bulan per pengguna

$47,99 per bulan per pengguna Keluarga: $89,99 per bulan untuk 4 anggota

$89,99 per bulan untuk 4 anggota Tim: $47,99 per bulan per anggota

Peringkat Any.do

G2: 4.2/5 (100+ ulasan)

4.2/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

5. Sunsama (Terbaik untuk perencanaan harian yang dipandu)

via Sunsama Sunsama adalah perencana harian digital yang menawarkan proses langkah demi langkah untuk membuat rutinitas harian. Mulailah dengan menambahkan tugas-tugas yang ingin Anda selesaikan dalam sehari. Anda bisa menambahkan tugas dari email, Trello, dan Asana untuk mengatur semuanya di satu tempat.

Selanjutnya, tetapkan durasi untuk setiap tugas dan jadwalkan tugas-tugas tersebut di kalender. Aplikasi ini memungkinkan Anda menyeret email dari kotak surat dan mengubahnya menjadi tugas sehingga Anda bisa menyisihkan waktu untuk mengerjakan email yang penting.

Fitur terbaik Sunsama

Gunakan alur kerja perencanaan harian untuk mengatur dan memprioritaskan tugas. Ini akan memandu Anda untuk fokus hanya pada apa yang dapat dikelola untuk hari itu

untuk mengatur dan memprioritaskan tugas. Ini akan memandu Anda untuk fokus hanya pada apa yang dapat dikelola untuk hari itu Kelola tugas dan rapat Anda bersama dengan integrasi tugas kalender

Jadwalkan sesi kerja yang bebas gangguan dengan mode fokus

Keterbatasan Sunsama

Harganya mungkin terasa lebih tinggi daripada aplikasi lain, yang mungkin tidak cocok untuk banyak pengguna

Harga Sunsama

Gratis: Uji coba 14 hari

Uji coba 14 hari Langganan: $ 20 per bulan

Peringkat Sunsama

G2: Ulasan tidak cukup

Ulasan tidak cukup Capterra: 20+ ulasan

6. Rutinitas (Terbaik untuk pemblokiran waktu)

via Rutinitas Routine adalah aplikasi produktivitas yang dibuat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Anda dapat menambahkan tugas, mengatur tanggal jatuh tempo, dan menjadwalkan tugas berdasarkan beban kerja Anda. Aplikasi ini juga membantu memvisualisasikan seluruh hari atau minggu melalui beberapa tata letak.

Rutin juga mengelola data dari semua kalender di satu tempat. Fitur pemblokiran waktu sangat bagus untuk menyelesaikan berbagai hal. Anda cukup menyeret tugas-tugas penting Anda ke dalam kalender untuk memblokir waktu dan meningkatkan fokus.

Fitur terbaik Routine

Kelola hari Anda lebih baik dengan memahami berapa banyak waktu yang Anda miliki di antara dua acara

Mengintegrasikan tugas, catatan, dan acara kalender untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hari Anda

Dapatkan pengingat rapat dan beri tahu orang lain dengan sekali klik jika Anda terlambat

Keterbatasan rutinitas

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini sedikit kurang intuitif untuk digunakan, dan beberapa bagian terasa tidak terhubung dengan yang lain

Harga rutin

**Gratis

Profesional: $12 per bulan

$12 per bulan Bisnis: $15 per bulan per pengguna

$15 per bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Peringkat rutin

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: 20+ ulasan

7. Kalender Notion (Terbaik untuk manajemen waktu)

via Gagasan Notion adalah aplikasi populer lainnya yang membantu manajemen waktu dengan mengatur semua komitmen pribadi dan profesional Anda dalam satu tempat. Fitur hebatnya adalah bergabung dengan panggilan langsung dari menu sehingga Anda tidak perlu mencari tautan rapat.

Aplikasi ini memiliki fitur penjadwalan bawaan sehingga orang lain dapat memesan waktu Anda tanpa perlu beralih ke aplikasi lain. Notion juga memadukan manajemen tugas, pencatatan, dan basis data proyek untuk meningkatkan produktivitas.

Fitur terbaik Notion Calendar

Menghubungkan tugas dengan catatan, sumber daya, atau acara kalender dengan basis data yang ditautkan

Kirim tautan penjadwalan melalui Notion agar orang lain dapat memesan waktu dengan Anda

Buat alur kerja yang efisien menggunakan menu perintah dan pintasan

Keterbatasan Kalender Notion

Tidak memiliki fungsionalitas offline, yang dapat menjadi kelemahan bagi mereka yang perlu mengakses pekerjaan mereka saat bepergian tanpa akses internet

Harga Kalender Notion

**Gratis

Plus: $12 per bulan per kursi

$12 per bulan per kursi Bisnis: $18 per bulan per kursi

$18 per bulan per kursi Perusahaan: Harga khusus

Peringkat Kalender Notion

G2: 4.7/5 (5.000+ ulasan)

4.7/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

8. Evernote (Terbaik untuk mengatur catatan)

via Evernote Jika Anda ingin membuat catatan, merencanakan proyek, dan menemukan apa yang Anda butuhkan, Evernote bisa menjadi pilihan Anda. Dengan Evernote, Anda dapat melacak tugas-tugas jangka pendek dan proyek jangka panjang di satu tempat. Anda dapat menambahkan semua pemikiran, ide, dan tugas di satu tempat. Anda juga dapat membuat tugas langsung dari catatan Anda dan menambahkannya ke rutinitas harian Anda.

Fitur terbaik Evernote

Menyimpan teks, gambar, memo suara, dan kliping web, menjadikannya alat yang ampuh untuk mengatur konten pribadi dan yang berhubungan dengan pekerjaan dengan fitur **pencatatan lanjutan

Kelola daftar tugas dan pengingat langsung di dalam catatan Anda sehingga Anda dapat menautkan tindakan ke proyek atau ide tertentu untuk konteks yang lebih baik

Tautkan catatan ke acara kalender untuk merencanakan rapat harian Anda

Keterbatasan Evernote

Evernote bisa terasa penuh dengan fitur dan memiliki kurva pembelajaran yang curam, sehingga kurang intuitif bagi mereka yang lebih memilih pengelola tugas yang sederhana dan ramping

Harga Evernote

Gratis

Pribadi: $14,99 per bulan

Peringkat Evernote

G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

4.4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

9. Habitica (Terbaik untuk membangun dan melacak kebiasaan yang teramati)

via Habitica Jika Anda adalah penggemar video game, Habitica bisa menjadi alat rutinitas harian yang luar biasa. Aplikasi ini membangun kebiasaan dan melacak tujuan harian serta daftar tugas sehingga Anda dapat memiliki rutinitas harian yang teratur. Dengan memperlakukan tugas dan tujuan Anda seperti misi dalam permainan peran (RPG), Habitica memotivasi pengguna untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan mereka melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif

Saat Anda menyelesaikan tugas, Anda akan naik level dan dapat mengubah Avatar Anda. Anda bahkan dapat bermain bersama teman dan melawan monster untuk membuka fitur-fitur baru, seperti baju besi dan keterampilan sihir.

Fitur terbaik Habitica

Dapatkan poin, buka hadiah, dan naikkan level karakter Anda dengan menyelesaikan tugas harian, daftar tugas, dan kebiasaan dengan gamifikasi tugas

Kembangkan kebiasaan baik dan hilangkan kebiasaan buruk dengan cara yang menyenangkan dan menarik

Bergabunglah dengan pesta dan berkompetisi dalam tantangan dengan teman atau pengguna lain dengan fitur tim dan sosialnya, yang mendorong akuntabilitas dan kolaborasi

Keterbatasan Habitica

Antarmuka yang mirip game bisa membuat Anda kewalahan, terutama jika Anda bukan penggemar elemen gamifikasi

Harga Habitica

Gratis

Paket grup: $9 per bulan + $3 per anggota

Peringkat Habitica

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

10. Way of Life (Pelacak kebiasaan intuitif terbaik)

via Cara Hidup Jika Anda merasa sulit untuk membangun kebiasaan, cobalah aplikasi pelacakan kebiasaan yang intuitif seperti Way of Life. Aplikasi ini menyediakan gaya kode warna yang semarak untuk memantau rutinitas harian dan mengatur tugas. Anda akan terus mendapatkan pengingat kecuali jika Anda membentuk kebiasaan yang baik.

Bagian terbaiknya adalah fitur pencatatan yang memungkinkan Anda untuk mencatat suasana hati harian Anda dan melacak apa yang memicu Anda untuk menghentikan kebiasaan buruk.

Fitur terbaik Way of Life

Mencatat kebiasaan hanya dengan beberapa ketukan, sehingga mudah untuk melacak kemajuan tanpa kewalahan

Menganalisis bagan dan grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan Anda dari waktu ke waktu, membantu Anda melihat tren dan menyesuaikan rutinitas harian Anda

Tetap di jalur dan bangun rutinitas harian dengan pengingat tugas

Keterbatasan Cara Hidup

Aplikasi ini pada dasarnya adalah aplikasi pelacakan kebiasaan, jadi pengguna yang mencari pengelola tugas yang komprehensif mungkin akan merasa kurang di bidang itu

Versi gratisnya membatasi jumlah kebiasaan yang bisa dilacak, yang mungkin membatasi mereka yang memiliki rutinitas yang lebih kompleks

Harga Way of Life

Gratis: Melacak hingga 3 kebiasaan dengan fitur-fitur dasar

Melacak hingga 3 kebiasaan dengan fitur-fitur dasar Premium: $ 4,99 per bulan per pengguna

Peringkat Way of Life

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Cukup banyak ulasan

11. Coretan (Terbaik untuk pelacakan kebiasaan sehari-hari)

via Garis-garis Dengan fitur pelacakan kebiasaan Streaks yang sederhana dan efektif, Anda dapat membangun kebiasaan baik dengan berfokus pada mempertahankan garis-garis aktivitas harian. Fitur ini menekankan konsistensi, memberi penghargaan kepada pengguna untuk menyelesaikan tugas dan kebiasaan hari demi hari.

Saya suka karena aplikasi ini memungkinkan tugas-tugas diatur untuk hari-hari tertentu, bukan untuk satu minggu penuh. Aplikasi ini juga menyediakan statistik penyelesaian tugas agar pengguna tetap termotivasi.

Fitur terbaik Streaks

Mempertahankan kebiasaan sehari-hari dengan menjaga streak tetap hidup, yang menambahkan elemen tantangan dan penghargaan

Mengatur tugas sebagai harian atau pada hari-hari tertentu dalam seminggu, menawarkan fleksibilitas dalam membangun kebiasaan yang sesuai dengan gaya hidup Anda

Buat hingga 24 tugas setiap hari dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol

Keterbatasan streak

Streaks terbatas dalam hal manajemen tugas di luar pelacakan kebiasaan, yang mungkin tidak cukup bagi pengguna yang membutuhkan fitur produktivitas yang lebih kompleks

Tidak memiliki versi Android

Harga Streaks

$4,99 per bulan per pengguna

Peringkat Streaks

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

12. stickK (Terbaik untuk membangun komitmen untuk mencapai tujuan)

via stickK Bagian tersulit untuk menjadi produktif adalah mengikuti rutinitas yang konsisten dan memastikan kedisiplinan. Di sinilah stickK dapat membantu Anda. StickK memotivasi Anda untuk mencapai tujuan Anda melalui komitmen.

Menurut saya, stickK sangat unik karena menggunakan behavioral economics untuk membantu kita tetap berpegang teguh pada tujuan kita. Ini dirancang berdasarkan ide kontrak komitmen, di mana Anda menetapkan tujuan, menetapkan konsekuensi finansial atau sosial jika gagal mencapainya, dan merekrut wasit atau pendukung untuk membuat Anda tetap bertanggung jawab.

stickK fitur terbaik

Tetapkan tujuan dan janjikan uang yang akan hilang jika Anda tidak mencapai tujuan Anda, tambahkan taruhan finansial untuk membantu memperkuat konsistensi

Berinteraksi, menawarkan dukungan, dan berbagi praktik terbaik dengan para penentu tujuan yang berpikiran sama

Meningkatkan penetapan tujuan melalui perpaduan antara insentif dan akuntabilitas

batasan stickK

Beberapa pengguna mungkin merasa aspek komitmen finansial agak terlalu kuat, terutama jika mereka tidak nyaman mempertaruhkan uang mereka

harga stickK

Dasar: 25 pengguna per komitmen

25 pengguna per komitmen Pro: $99 per bulan untuk 250 pengguna per komitmen

$99 per bulan untuk 250 pengguna per komitmen Semua Akses: $19 per bulan untuk 100 pengguna per komitmen

rating stickK

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

13. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu)

via Clockify Jika hari Anda berlalu terlalu cepat, dan Anda merasa belum mencapai banyak hal, cobalah Clockify. Cobalah untuk melacak waktu untuk setiap tugas dan mengidentifikasi tugas yang memakan waktu untuk merencanakan hari Anda dengan tepat.

Misalnya, membalas email membutuhkan banyak waktu, jadi saya mencoba menyisihkan satu jam di pagi hari untuk mengerjakannya. Hal ini memberi saya kendali yang lebih baik atas waktu saya dan membantu saya merencanakan hari saya secara efisien, karena saya tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk setiap tugas.

Fitur terbaik Clockify

Catat jam kerja untuk berbagai tugas dan proyek dengan fitur pelacakan waktu dan pahami ke mana waktu Anda dihabiskan dan identifikasi area untuk perbaikan

Dapatkan pelaporan dan analitik terperinci ke dalam pola produktivitas dan sesuaikan rutinitas Anda untuk memaksimalkan efisiensi

ke dalam pola produktivitas dan sesuaikan rutinitas Anda untuk memaksimalkan efisiensi Integrasikan Clockify dengan aplikasi manajemen proyek dan produktivitas populer lainnya untuk manajemen alur kerja yang lancar

Keterbatasan Clockify

Versi gratisnya menawarkan kemampuan pelaporan dasar dan manajemen tim

Harga Clockify

**Gratis

Standar: $6,99 per bulan per pengguna

$6,99 per bulan per pengguna Pro: $9,99 per bulan per pengguna

$9,99 per bulan per pengguna Enterprise: $14,99 per bulan per pengguna

$14,99 per bulan per pengguna Bundel Produktivitas: $15,99 per bulan per pengguna

Peringkat Clockify

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

4.5/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4.500+ ulasan)

14. Trello (Terbaik untuk memvisualisasikan tugas)

via Trello Memvisualisasikan tugas harian Anda adalah salah satu cara terbaik untuk merencanakan hari yang efisien. Ini membantu Anda menetapkan prioritas yang jelas dan mengurangi stres. Trello adalah alat yang hebat untuk ini. Alat ini menyediakan papan Kanban untuk membantu mencatat tugas harian dan membaginya ke dalam daftar yang berbeda, seperti 'Selesai', 'Sedang berlangsung', dan 'Selesai'

Templat produktivitas pribadinya membantu Anda mengelola semua tugas dan dengan mudah melihat tugas atau acara yang akan datang. Saya juga menyukai tampilan kalender Trello, yang memungkinkan Anda melacak komitmen pribadi Anda dan mengelola tugas-tugas pekerjaan.

Fitur terbaik Trello

Gunakan label, tanggal jatuh tempo, dan daftar periksa pada kartu untuk mengatur tugas harian Anda sesuai prioritas

Atur otomatisasi untuk memindahkan tugas dari satu daftar ke daftar lainnya

Tambahkan 150+ pengaya, termasuk Notion dan Zapier untuk mengotomatiskan tugas yang berulang

Keterbatasan Trello

Memiliki opsi penyesuaian yang terbatas

Harga Trello

**Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

$6 per bulan per pengguna Premium: $12,50 per bulan per pengguna

$12,50 per bulan per pengguna Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna

Peringkat Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)

4.4/5 (13.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

15. Habitify (Terbaik untuk membangun kebiasaan)

via Membiasakan Jika Anda kesulitan untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan positif sambil menghilangkan kebiasaan negatif, cobalah Habitify. Dengan antarmuka yang bersih dan ramah pengguna, aplikasi ini mendorong keterlibatan harian yang konsisten, sehingga memudahkan Anda untuk melacak kemajuan dan tetap termotivasi.

Habitify membantu menciptakan rutinitas terpisah untuk pagi, siang, dan sore hari dan malam hari sehingga Anda dapat membangun kebiasaan secara perlahan. Selain itu, aplikasi ini menampilkan garis-garis kebiasaan, membuat pengguna tetap termotivasi. Aplikasi ini juga membuat pelacakan kebiasaan menjadi menarik dengan membuat gamifikasi dan menambahkan dasbor kepemimpinan.

Fitur terbaik Habitify

Jangan pernah melewatkan pencatatan kebiasaan Anda dengan pengingat dan pemberitahuan rutin sepanjang hari

Dapatkan wawasan dan statistik berharga tentang kemajuan Anda dari waktu ke waktu, membantu Anda mengidentifikasi pola dan menyesuaikan rutinitas Anda sesuai kebutuhan

Abadikan pikiran harian Anda dengan fitur pelacakan catatan bawaannya

Membiasakan keterbatasan

Versi gratisnya memungkinkan Anda melacak sejumlah kebiasaan yang terbatas

Harga Habitify

**Gratis

Berbayar: $ 4,99 per bulan

Peringkat Habitify

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

Kelola Rutinitas Harian Anda Secara Efisien dengan ClickUp

Dengan ClickUp, mengelola rutinitas harian Anda menjadi jauh lebih mudah. Ini adalah perencana harian dan alat manajemen proyek yang luar biasa yang membuat semuanya terorganisir di satu tempat.

ClickUp juga membantu Anda memprioritaskan hal yang paling penting dan membuat perencanaan hari Anda terasa mudah.

Baik Anda sedang mengerjakan tugas-tugas pekerjaan atau tujuan pribadi, ClickUp memberi Anda alat untuk tetap berada di atas semua itu dan membuat setiap hari berarti. Daftar gratis di ClickUp hari ini!