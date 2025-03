6 Alternatif Toodledo & Pesaing Teratas (Fitur, Keterbatasan, Harga)

Toodledo adalah aplikasi daftar tugas hebat yang memasarkan dirinya sebagai "lebih dari sekadar daftar tugas"

Sayangnya, "lebih" itu melibatkan pemberian beberapa fitur manajemen tugas dasar secara gratis.

Dan inilah masalah lainnya.

Setiap tim membutuhkan aplikasi manajemen tugas yang dapat melakukan lebih dari sekadar pencatatan dasar.

jadi, apakah Toodledo benar-benar lebih dari sekadar daftar tugas?

Karena itu, banyak tim yang mulai mengatakan "toodles!" pada Toodledo, sama seperti Anda!

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu Toodledo dan mengapa Anda membutuhkan alternatif. Kemudian, kami akan menyoroti enam alternatif Toodledo untuk membantu Anda membuat pilihan terbaik.

mari kita lihat beberapa alternatif Toodledo yang patut diperhatikan._ 📝

Mengapa Anda Membutuhkan Alternatif Toodledo

Melalui Toodledo

Toodledo adalah aplikasi manajemen tugas yang membantu individu dan tim mengelola tugas harian mereka dan beberapa proyek yang kompleks.

Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan Toodledo:

Membuat daftar yang harus dilakukan Membuat tugas dan subtugas

Gunakan timer bawaan untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk sebuah proyek

Mengatur pengingat

Catat kemajuan Anda dalam grafik dan bagan

Meskipun fitur-fitur tersebut terdengar hebat, Toodledo masih memiliki beberapa keterbatasan:

1. Versi gratis terbatas

Versi gratis Toodledo hanya memiliki dasar manajemen proyek dan fitur kolaborasi tim. Sebagai contoh, paket gratis tidak menawarkan subtugas atau grafik pelacakan kemajuan.

Selain itu, paket gratis hanya menawarkan alarm sederhana dan membatasi Anda pada satu kolaborator.

kami tidak yakin mana yang lebih membuat frustrasi: hanya memiliki satu rekan tim atau tidak bisa memilih alarm khusus!

2. Tampilan proyek yang terbatas

Beberapa tampilan proyek memberi Anda perspektif unik pada pekerjaan Anda, yang sangat penting untuk tim yang gesit. Dan dengan Toodledo, Anda tidak akan melewatkan papan kanban .

masalahnya?

Papan Kanban membantu Anda memvisualisasikan proyek Anda, mengelola sumber daya dan memindahkan tugas dengan mudah. Selain itu, Toodledo tidak menawarkan bagan gantt, yang sangat penting bagi tim mana pun yang ingin melacak kemajuan

Tanpa tampilan seperti itu, Anda tidak akan memiliki fleksibilitas untuk melihat pekerjaan Anda seperti yang Anda inginkan.

selain itu, siapa yang ingin terkunci dalam satu tampilan?

3. Sinkronisasi data yang buruk

Perubahan yang dibuat di aplikasi seluler Toodledo terkadang tidak tersinkronisasi dengan perubahan yang dibuat di aplikasi desktop.

Misalnya, jika Anda membuat subtugas di ponsel, subtugas tersebut mungkin tidak muncul di laptop.

Buruk sinkronisasi data berarti Anda harus membuang waktu untuk membuat ulang tugas yang sudah Anda buat di ponsel.

siapa yang menginginkan alat manajemen tugas yang akan membuat mereka membuang-buang waktu dan menambah kelupaan mereka?_ 🤷

6 Alternatif Toodledo Terbaik

Berikut adalah enam alternatif Toodledo yang harus ada dalam daftar Anda: 📝

1. ClickUp

ClickUp adalah salah satu perangkat berperingkat tertinggi aplikasi produktivitas dan manajemen tugas digunakan oleh tim yang sangat produktif di perusahaan kecil dan besar.

ClickUp membantu Anda mengelola baik proyek bisnis Anda dan tugas-tugas pribadi .

Dari membantu Anda menyelesaikan tugas hingga fitur yang membantu Anda mengelola kalender acara hingga merencanakan pesta ulang tahun kejutan dengan mudah, ClickUp adalah alat manajemen tugas terbaik.

Bagaimana ClickUp membantu Anda mengelola tugas harian Anda

Sangat mudah untuk melupakan sesuatu dalam tugas yang memiliki banyak langkah berbeda. Daftar periksa di ClickUp memberi Anda kekuatan untuk membuat garis besar yang jelas dari seluruh tugas, sehingga Anda tidak akan pernah melupakan satu langkah pun!

Daftar periksa adalah daftar tugas sederhana yang dapat Anda temukan di tugas, Dokumen, dan catatan. Anda dapat membuat daftar periksa khusus dan mencentang item dalam daftar Anda setelah selesai.

perlu menambahkan lebih banyak detail ke daftar_ Anda?

Cukup tambahkan sub-item ke daftar periksa Anda

Dengan cara ini, Anda tahu persis apa yang perlu Anda lakukan, hingga ke detail terakhir! 🔎

Anda juga dapat menyusun ulang item dalam daftar periksa dengan menyeret dan melepaskan item di antara daftar Anda.

ingin menghemat lebih banyak waktu?

Buat template daftar periksa untuk tugas apa pun yang dapat Anda bayangkan.

Anda kemudian dapat menggunakan kembali template ini untuk menyelesaikan tugas dengan mudah. 🥊

Anda juga dapat menugaskan tugas tertentu kepada satu penerima tugas jika diperlukan.

selalu bergerak?

Jangan khawatir; Anda juga dapat menyimpan daftar tugas harian Anda melalui web, desktop, atau aplikasi seluler.

Fitur-fitur utama ClickUp lainnya

Notepad **Baru saja mendapatkan ide cemerlang? 💡Tangkap ide, pemikiran, atau bahkan rencana makan mingguan Anda, sehingga Anda tidak akan berakhir dengan makanan yang tidak berguna 🍟

Prioritas tugas: gunakan bendera untuk menunjukkan apakah sebuah tugas bersifat mendesak, prioritas tinggi, prioritas normal, atau prioritas rendah, sehingga anggota tim tahu dari mana harus memulai 🚩

Tugas yang berulang: mengatur jadwal berulang untuk apa pun yang perlu dilakukan berulang kali, seperti daftar belanja bahan makanan mingguan 🛒

Pengingat: menerima pengingat untuk tugas yang akan datang. Anda dapat memilih untuk diingatkan dari lima menit hingga tiga hari sebelum tugas Anda jatuh tempo, sehingga Anda tidak akan panik saat berusaha mencapai tenggat waktu

Sinkronisasi kalender: mengintegrasikan Google dan Pandangan Kalender dengan ClickUp. Anda juga dapat menyinkronkan tindakan antara Kalender Apple, perangkat seluler, atau aplikasi kalender yang memungkinkan Anda untuk berlangganan dengan umpan URL 🗓

Tampilan : melihat tugas Anda dalam Daftar, papan kanban, bagan gantt, atau gaya proyek apa pun yang Anda pilih

melihat tugas Anda dalam Daftar, papan kanban, bagan gantt, atau gaya proyek apa pun yang Anda pilih Tampilan garis waktu: rencanakan tugas harian Anda dari waktu ke waktu. Tampilan ini sangat cocok untuk menampilkan peta jalan publik Anda, membuat klien tetap mendapatkan informasi terbaru, dan untuk hal lain yang membutuhkan perencanaan sebelumnya

Tampilan kalender : rencanakan, jadwalkan, dan kelola waktu Anda dan sumber daya agar Anda tidak terlalu memaksakan diri:

Kelebihan ClickUp

Versi gratis yang tangguh dengan pengguna tak terbatas

Antarmuka yang ramah pengguna dengan fitur online dan mode offline Lacak waktu yang Anda habiskan untuk mengerjakan tugas dengan fitur pelacak waktu asli Menambahkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo ke tugas Anda untuk mendapatkan pengingat ketika ada yang perlu dilakukan

Simpan tugas-tugas Anda di samping pekerjaan Anda dengan ikon baki tugas Kelola banyak tugas sekaligus dengan bilah alat multitask Mengimpor tugas dari file CSV

Mengirim dan menerima email secara langsung di dalam tugas dengan Aplikasi Klik Email Maju terus dengan aplikasi yang canggih dan siap digunakantemplate untukmenyelesaikan sesuatu,manajemen tugas, dantugas-tugas pribadi Terintegrasi dengan beberapa perangkat lunak pihak ketiga seperti Evernote , Asisten Google , Calendly , dan selengkapnya Tambahkan dan kelola tugas menggunakan Aplikasi Android atau iPhone Keterbatasan ClickUp

Tidak ada tampilan Garis Waktu di perangkat seluler (belum ada)

Lihat Peta jalan ClickUp untuk melihat bagaimana kami memperbaiki kelemahan tersebut.

Dan jangan lupa untuk menjelajahi semua fitur menarik fitur yang dimiliki oleh alternatif Toodledo gratis ini untuk Anda!

Harga ClickUp

ClickUp menawarkan tiga pilihan harga paket

Paket Gratis Selamanya (terbaik untuk penggunaan pribadi)

(terbaik untuk penggunaan pribadi) Paket Tak Terbatas (terbaik untuk tim kecil ($5/anggota per bulan)

(terbaik untuk tim kecil ($5/anggota per bulan) Paket Bisnis (terbaik untuk tim menengah ($12/anggota per bulan)

(terbaik untuk tim menengah ($12/anggota per bulan) Paket Bisnis Plus (terbaik untuk beberapa tim ($19/anggota per bulan)

Peringkat pelanggan ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ ulasan)

4.7/5 (2000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2000+ ulasan)

2. Todoist

Melalui Todoist

Todoist adalah aplikasi pengelola tugas yang cocok untuk penggunaan pribadi dan kerja tim.

Aplikasi ini memiliki fitur keren bernama Todoist Karma yang memberi Anda poin untuk menyelesaikan tugas dan mempertahankan rekor.

Namun, paket gratisnya tidak memiliki pencadangan otomatis, jadi jika Anda memilih untuk terus menggunakan aplikasi ini dan kehilangan dokumen apa pun..

Fitur utama Todoist

Fitur tambah cepat memungkinkan Anda menambahkan detail tugas harian dalam hitungan detik

Tanggal jatuh tempo berulang

Menambahkan komentar ke tugas, sehingga semua orang tetap mendapatkan informasi terbaru

Bagian dan subtugas untuk pengaturan tugas

Kelebihan Todoist

Prioritas tugas membantu Anda menyelesaikan berbagai hal dengan urutan yang benar

Mendelegasikan tugas kepada rekan tim atau anggota keluarga

Menambahkan widget daftar tugas ke perangkat Android dan iOS Anda

Keterbatasan Todoist

Tidak ada pelacak waktu bawaan (hanya melalui integrasi dari luar)

Pengingat hanya tersedia di paket premium Todoist

Jika Anda menandai tugas sebagai selesai secara tidak sengaja, Anda tidak bisa mendapatkannya kembali

Harga Todoist

Todoist memiliki tiga paket harga:

Paket gratis: Hingga 80 proyek Hingga 5 orang per proyek Tanggal jatuh tempo berulang Prioritas tugas Dan banyak lagi

Paket premium ($ 4/bulan):

Hingga 300 proyek Hingga 25 orang per proyek Pengingat Komentar dan unggahan file Dan banyak lagi

($ 4/bulan): Rencana bisnis ($6/bulan):

500 proyek per pengguna 50 orang per proyek Kotak masuk tim Peran admin dan anggota Dan banyak lagi

($6/bulan):

Peringkat pelanggan Todoist

G2: 4.4/5 (600+ ulasan)

4.4/5 (600+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (1000+ ulasan)

Berikut ini adalah yang teratas Alternatif todois .

3. Evernote

Melalui Evernote

Evernote adalah sebuah aplikasi pencatatan yang membantu Anda mencatat dan menemukan informasi di mana saja. Fitur pencarian lanjutan Evernote juga memungkinkan Anda mencari kata-kata dalam catatan tulisan tangan Anda.

tetapi dengan paket gratis yang terbatas, apakah Anda akan menggunakan Evernote untuk selamanya?

Mari kita cari tahu:

Fitur utama Evernote

Membuat daftar periksa

Menambahkan teks, gambar, audio, pindaian, PDF, dan dokumen ke catatan Anda

Menyematkan catatan tempel dengan informasi penting ke desktop Anda

Templat untuk catatan

Kelebihan Evernote

Aplikasi iOS dan Android yang kuat

Menangkap ide, gambar, dan merekam audio menggunakan perangkat seluler atau iPad Anda saat offline

Menyimpan email penting dan membagikan catatan Anda tanpa keluar dari Gmail

Keterbatasan Evernote

Paket gratis memiliki batas unggahan bulanan sebesar 60MB

Opsi kustomisasi terbatas dalam hal gaya dan format teks

Tidak ada proteksi kata sandi untuk versi desktop

Harga Evernote

Evernote memiliki tiga paket harga:

Paket gratis 60MB unggahan baru per bulan Klip gambar web, halaman web, dan file PDF Akses catatan secara offline dari aplikasi desktop Sinkronisasi di dua perangkat Dan banyak lagi

Premium ($7,99/bulan):

Menyinkronkan perangkat tanpa batas Mengakses catatan secara offline Membuat templat khusus Membuat anotasi PDF Dan banyak lagi

($7,99/bulan): Bisnis ($14,99/bulan):

Bekerja bersama di ruang bersama Lihat riwayat aktivitas tim Anda Administrasi pengguna pusat batas unggahan bulanan 20GB Dan banyak lagi

($14,99/bulan):

Peringkat pelanggan Evernote

G2 : 4.4/5 (1000+ ulasan)

: 4.4/5 (1000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (6000+ ulasan)

Baca lebih banyak artikel kami di Evernote: Evernote vs OneNote dan Evernote vs Bear

4. Tugas Google

Melalui Google Tugas

Tugas Google adalah aplikasi sederhana aplikasi daftar tugas . Aplikasi ini memungkinkan Anda menyeret sebuah email dari mana saja di Gmail ke akun Google Bilah samping Tugas untuk langsung mengubahnya menjadi tugas.

Salah satu kekurangan aplikasi pengingat ini adalah kesederhanaannya dapat menjadikannya aplikasi manajemen tugas yang tidak efisien untuk tim yang fokus pada proyek yang kompleks.

memang, terkadang yang sederhana adalah yang terbaik, namun terkadang sebuah proyek tidak sesederhana itu._ 🤷

Fitur utama Google Tasks

Membuat beberapa daftar

Menambahkan tugas dan subtugas untuk pengaturan tugas

Menambahkan pengingat ke Google Tugas dari Google Kalender

Menyusun ulang tugas atau memindahkannya ke daftar lain dengan fitur seret dan lepas yang mudah digunakan

Kelebihan Google Tasks

Sepenuhnya gratis

Terintegrasi dengan Google Apps

Urutkan daftar tugas Anda berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal jatuh tempo

Keterbatasan Google Tasks

Tidak dapat melacak waktu yang dibutuhkan untuk tugas tertentu

Tidak memiliki fitur manajemen tugas tingkat lanjut seperti manajemen beban kerja , tampilan lincah, atau ketergantungan tugas

Tidak dapat menetapkan prioritas tugas

Harga Google Tasks

Google Tasks gratis.

Peringkat pelanggan Google Tasks

G2: 4.2/5 (30+ ulasan)

4.2/5 (30+ ulasan) Capterra: N/A

Coba ini Alternatif Tugas Google !

5. Microsoft To Do

Melalui Microsoft To Do Microsoft To Do, sebelumnya bernama Wunderlist, adalah sebuah perangkat lunak manajemen tugas yang dapat membantu Anda mengelola tugas-tugas Anda secara efisien. Ini alat kolaborasi memiliki fitur keren yang memberi Anda tampilan hari ini, besok, dan minggu dalam daftar rencana Anda.

Namun, aplikasi ini tidak memungkinkan Anda mengatur tanggal jatuh tempo atau menambahkan detail ke subtugas Anda.

Fitur-fitur utama Microsoft To Do

Mengatur pengingat untuk melacak tugas

Membuat daftar pintar berdasarkan tugas dan email yang ditandai

Menambahkan tanggal jatuh tempo ke tugas Anda

Menjadwalkan tugas yang berulang

Microsoft To Do pro

Berbagi daftar tugas dengan rekan tim dan anggota keluarga

Terintegrasi dengan Tugas Outlook

Sinkronisasi di iPhone, Android, Windows 10, dan aplikasi web

Keterbatasan Microsoft To Do

Kompatibilitas terbatas dengan produk non-Microsoft

Tidak memiliki prioritas tugas tingkat lanjut (hanya memungkinkan Anda untuk membintangi tugas prioritas)

Tidak bagan gantt untuk penjadwalan tugas #### Harga Microsoft To Do

Microsoft To Do gratis untuk digunakan.

Peringkat pelanggan Microsoft To Do

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

4.5/5 (300+ ulasan) G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

Periksa ini Alternatif yang bisa dilakukan Microsoft !

6. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

Melalui DJP GTD

DGT GTD adalah aplikasi manajemen tugas yang secara otomatis membuat tugas ketika Anda melewatkan panggilan.📞

Aplikasi ini merupakan pilihan yang baik untuk mengelola tugas-tugas sederhana seperti daftar belanja dan komitmen.

Sayangnya, aplikasi ini tidak tersedia untuk perangkat iOS, desktop, atau web.

Fitur utama DJP GTD

Daftar periksa tugas

Tugas berulang

Pengingat dan alarm

Mengatur tugas berdasarkan folder, konteks, lokasi, tag, bintang, dan subtugas

Keunggulan DGT GTD

Pembuatan tugas cepat menggunakan pengenalan suara

Tema terang dan gelap yang sesuai dengan gaya Anda

Mode edit massal

Keterbatasan DGT GTD

Hanya tersedia sebagai aplikasi Android

UI yang sudah ketinggalan zaman

Integrasi terbatas (hanya terintegrasi dengan Toodledo, Dropbox, dan FTP)

Harga GTD DJP

DGT GTD gratis untuk digunakan.

Peringkat pelanggan DGT GTD

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bonus: Aplikasi daftar tugas untuk Mac

Saatnya Mengucapkan "Toodle-oo" ke Toodledo 👋

Memiliki aplikasi manajemen tugas yang tepat dapat meningkatkan manajemen waktu Anda dan meningkatkan **produktivitas Anda

Namun ingat, jika Anda ingin menangani manajemen tugas secara efisien, Anda akan membutuhkan lebih dari sekadar daftar tugas dan pencatatan.

Sayangnya, Toodledo tidak cukup untuk membantu Anda menjadi seproduktif mungkin.

Namun, ada beberapa alat yang dapat membawa Anda ke tingkat produktivitas tersebut.

Dan meskipun kami telah menyebutkan beberapa alternatif yang layak untuk Toodledo, ClickUp sejauh ini adalah yang paling komprehensif.

Dari membantu Anda menetapkan dan melacak Sasaran pribadi hingga memungkinkan Anda melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas harian, ClickUp adalah aplikasi produktivitas terbaik. Gunakan ClickUp secara gratis untuk mengingat semua tugas harian Anda dan melupakan Toodledo!