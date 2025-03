Tren Manajemen Produk Mutakhir yang Akan Tetap Ada di Tahun 2025

Manajemen produk modern terbentuk pada tahun 1931 ketika Neil H. McElroy menganjurkan perekrutan di Procter & Gamble dalam sebuah memo sepanjang 800 kata. Dia memperkenalkan konsep 'Brand Men,' yang akan mengelola segala sesuatu yang berdampak pada reputasi merek. Hal ini berkembang secara bertahap menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai manajemen produk.

Saat ini, teknologi telah mengubah peran tersebut, dengan manajemen produk menjadi pusat perhatian dalam pengembangan produk.

Mari kita lihat tren utama, tantangan, dan masa depan manajemen produk di tahun 2024.

Tren yang Membentuk Manajemen Produk pada Tahun 2024

Mari kita lihat tren manajemen produk yang mendefinisikan fungsi tersebut pada tahun 2024:

Tren #1: AI dan pembelajaran mesin dalam manajemen produk

Menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan tujuan bisnis adalah tantangan umum yang dapat dibantu oleh data.

AI memungkinkan Anda dengan cepat menangani data dalam jumlah besar, memberikan wawasan yang mendetail tentang perilaku pelanggan dan tren pasar dalam sekejap. AI juga menangani tugas-tugas yang berulang, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis.

algoritme Analisis sentimen menggunakan pembelajaran mesin (ML) untuk menyaring postingan, ulasan, dan komentar di media sosial, sehingga memberikan pemahaman yang mendetail mengenai perasaan orang terhadap produk Anda.

Analitik prediktif memperkirakan perilaku klien, membantu Anda tetap terdepan dengan mengantisipasi tindakan dan preferensi mereka.

Dengan menggunakan profil pelanggan yang ideal, AI dan ML membantu Anda menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan. Mereka dapat menganalisis pola mikro dalam perilaku pengguna untuk membantu Anda memahami apa yang disukai pelanggan tertentu-pemasaran yang sangat bertarget menjadi lebih mudah!

Dan banyak alat yang membantu Anda menggunakan AI dan ML dalam manajemen produk . Tabel AutoML Google dan Amazon Sagemaker mengubah data mentah menjadi tambang emas informasi, merevolusi riset pelanggan. Sementara itu, alat bantu seperti ClickUp menggunakan AI dan ML untuk menyederhanakan tugas-tugas kompleks bagi manajer produk pertumbuhan.

Mengotomatiskan pembaruan proyek, rangkuman, presentasi pribadi, dan pembaruan tim dengan ClickUp Brain ClickUp Brain mengintegrasikan manajer proyek AI untuk mengotomatiskan tugas, pembaruan kemajuan, dan rapat. Bahkan bisa mengotomatiskan subtugas, item tindakan, dan pengisian data.

Kesimpulan: Alat bantu AI/ML membantu PM meningkatkan personalisasi dalam produk dan menyederhanakan tugas-tugas yang kompleks

Tren #2: Meningkatnya penggunaan analitik dalam proses pengambilan keputusan

Analitik berbasis data memberikan gambaran terperinci tentang interaksi pengguna, sehingga Anda tidak terlalu rentan terhadap kesalahan penilaian dan kerentanan yang biasa terjadi dalam sistem manajemen produk.

Dengan platform seperti Google Analytics, Anda dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang demografi dan perilaku pengguna. Gunakan wawasan ini untuk memandu strategi keterlibatan pengguna Anda dan pemosisian produk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis data tentang preferensi pengguna.

Alat analisis saat ini memiliki fitur visualisasi canggih, yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat menemukan dan memanfaatkan kesenjangan dan tren pasar. Anda juga dapat menyesuaikan fitur produk secara lebih tepat dengan kebutuhan pelanggan.

Mendorong transparansi dan visibilitas waktu nyata pada tujuan proyek dengan ClickUp Goals

ClickUp membantu Anda menerjemahkan data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Tetapkan yang terukur tujuan dan metrik proyek dengan Sasaran ClickUp dan lacak kemajuan Anda secara visual dengan widget untuk memantau KPI. Analisis tren metrik ini untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan strategi produk Anda.

Melacak kemajuan dengan mudah, memprioritaskan tugas, dan berkolaborasi dengan tim Anda dengan ClickUp Views Tampilan ClickUp memungkinkan Anda melihat informasi dalam format seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Bagan Gantt. Tampilan ini memungkinkan menyaring dan mengelompokkan tugas berdasarkan kriteria tertentu dan menghasilkan wawasan ke dalam beban kerja tim, jadwal proyek, dan potensi kemacetan. Hal ini membantu manajer produk membuat keputusan berbasis data tentang alokasi sumber daya, perencanaan sprint, dan penentuan prioritas tugas.

Kesimpulan: Data -> wawasan -> pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun ini adalah hal yang mudah, ini adalah tentang bagaimana Anda membaca dan menginterpretasikan data Anda. Dengan semakin banyaknya data yang tersedia, yang terpenting adalah bagaimana Anda dapat meredam kebisingan untuk menemukan sinyal yang tepat dan menindaklanjutinya.

Tren #3: Penekanan yang lebih besar pada alat kolaborasi untuk pekerjaan hibrida

Manajemen produk hibrida, yang didukung oleh alat bantu kolaborasi seperti ClickUp, membuat tim terus bergerak maju tanpa harus melepaskan keuntungan yang ada di kantor.

Curah pendapat, susun strategi, atau petakan alur kerja dengan Papan Tulis ClickUp yang kolaboratif secara visual

Untuk tim hybrid, Papan Tulis ClickUp membuat kolaborasi real-time menjadi mudah dengan pemetaan pikiran, pembuatan peta jalan kolaboratif, dan papan tulis. Fitur-fitur manajemen beban kerja ClickUp juga sangat berharga dalam menyeimbangkan kapasitas dan beban kerja tim. Ruang ClickUp membuat penugasan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan menjadi sederhana dan intuitif. Dengan Spaces, Anda bisa memberikan kepemilikan dan akuntabilitas yang jelas kepada tim, bahkan dalam pengaturan hybrid. Anggota tim dapat dengan mudah melihat beban kerja individu dan kolektif dan berkoordinasi dengan lebih baik dalam proyek. Selain itu, Anda juga bisa menentukan perizinan pengguna untuk mengontrol siapa yang bisa mengakses apa.

Dalam tugas ClickUp, buat dan atur Daftar Periksa terperinci dengan mudah dengan kelompok item yang harus dilakukan yang bahkan dapat ditugaskan ke pengguna lain

Sebagai tambahan, Integrasi ClickUp dengan alat bantu lain seperti Slack, Zoom, dll., menciptakan alur kerja yang efisien dan ramping untuk tim hybrid.

Bawa pulang: Bekerja secara kolaboratif FTW! Semakin hari, kita semakin menjauh dari gagasan tradisional tentang pekerjaan. Kami bekerja secara asinkron, mendengarkan ritme sirkadian kami, dan beralih dari proses yang terkotak-kotak menuju keunggulan kolektif. Khususnya dalam manajemen produk, produk adalah pekerjaan semua orang-bekerja secara kolaboratif berarti jumlah dari semua bagian haruslah positif dan tidak menyebabkan kelumpuhan keputusan atau mengarahkan produk ke arah yang tidak tepat*

Tren #4: Pergeseran ke arah praktik pengembangan yang gesit

Bersamaan dengan komputasi awan, AI, IoT, dan teknologi baru lainnya yang menjadi pusat transformasi digital, Agile merupakan bagian penting dari lanskap pengembangan produk di masa depan.

Akan tetapi, hal ini menimbulkan tantangan. Kebanyakan orang saat ini melihat Agile terutama melalui lensa pengembangan perangkat lunak dan industri teknologi. Menerapkan prinsip-prinsip Agile pada pengembangan produk fisik masih menjadi domain yang terpisah dan agak tidak pasti bagi banyak orang di industri ini. Pada tahun 2024 dan seterusnya, hal itu akan berubah.

Praktik terbaik Agile - sering melakukan check-in antara departemen dan pemangku kepentingan, tujuan yang terdefinisi dengan baik, tim yang otonom dan memiliki semangat tinggi, dan peningkatan kolaborasi antar departemen, untuk beberapa nama, diterapkan pada jalur pengembangan produk melalui pengembangan produk yang tangkas

Prioritaskan backlog Anda dengan kejam untuk menyeimbangkan kemenangan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Secara teratur mengevaluasi kembali tujuan-tujuan ini berdasarkan wawasan pengguna. Pembelajaran berkelanjutan adalah inti dari Agile dan juga merupakan kunci untuk membuka kesuksesan produk.

ClickUp mendorong manajer produk untuk mengadopsi metodologi tangkas dengan fitur-fitur yang menyederhanakan setiap tahap proses. Perencanaan sprint menjadi mudah dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan dan grafik burndown, yang menawarkan visibilitas waktu nyata ke dalam kemajuan tim dan beban kerja.

Bahkan memprioritaskan backlog Anda disederhanakan dengan fungsionalitas seret dan lepas dan beberapa tampilan daftar.

Tampilan Garis Waktu di ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang sumber daya dan tugas Anda

Dengan Fitur Sprints dari ClickUp semua aspek manajemen sprint diurus dalam satu layar.

ClickUp juga menyediakan manajer produk dengan kolaboratif Dokumen ClickUp untuk membuat rencana yang dapat dibagikan, PRD, SOP, laporan, dll. Hubungkan mereka ke alur kerja Anda dengan menautkannya ke Tugas-tugas di ClickUp .

Meningkatkan komunikasi dalam tim dengan chatting real-time dan diskusi berulir. Fungsi ClickUp yang luas dan integrasinya dengan alat populer lainnya menciptakan platform terpusat bagi manajer produk untuk mengimplementasikan praktik-praktik tangkas dengan relatif cepat.

Sederhanakan sprint pengembangan produk dengan templat rencana proyek yang dipersonalisasi di ClickUp

Templat Pengembangan Produk Baru ClickUp juga membantu manajer produk mengatur rencana pengembangan produk yang terstruktur dari konsep hingga peluncuran. Ini membuat semua pemangku kepentingan selaras dan semua tugas di satu tempat untuk pelacakan yang lebih baik.

Bawa pulang: Aspek teknis dari manajemen produk telah membuat PM lebih dekat dengan tim teknik. Ini berarti berbicara dengan bahasa mereka dan bekerja dengan cara yang mereka lakukan sehingga orkestrasi selaras dan tidak ada gesekan di antara kedua fungsi tersebut. Hal ini berlaku dua arah-PM mempelajari cara-cara investasi yang gesit dan teknikal serta belajar lebih banyak tentang manajemen produk.

Tren #5: Meningkatnya permintaan akan keterampilan lintas fungsi pada manajer produk

Tim lintas fungsi terdiri dari talenta dari berbagai departemen, mulai dari operasi dan penjualan hingga keuangan dan logistik.

Banyak faktor yang mendorong tren ini, termasuk meningkatnya kompleksitas produk, kemajuan teknologi yang pesat, dan meningkatnya adopsi metodologi yang gesit.

Untuk mengawasi proses pengembangan produk secara efektif, Anda harus dibekali dengan pemahaman mendalam tentang pengembangan perangkat lunak, desain, analisis pasar, dan manajemen proyek. Singkatnya, Anda harus tahu cara memimpin tim lintas fungsi.

Namun, seorang studi oleh Harvard Business Review mengungkapkan bahwa 75% tim lintas fungsi tidak dapat bekerja sama secara efektif

Agar tim lintas fungsi dapat berhasil, mereka harus menyatukan orang-orang dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk membuat tim lintas fungsi dapat bekerja.

Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama tim yang efektif, kompetensi teknis, riset pasar dan pelanggan, manajemen proyek, kepemimpinan, dan pengaruh sangat penting bagi tim lintas fungsi yang sangat penting bagi manajer produk modern. Manajer produk dapat menggunakan Manajemen produk ClickUp alat untuk meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan komunikasi.

Misalnya, dengan Obrolan ClickUp manajer dan pemimpin dapat berbagi informasi terbaru secara real-time dengan anggota tim. Tim juga dapat menggunakan @mentions untuk saling memberi tahu satu sama lain.

Berikan umpan balik secara teratur menggunakan tampilan Obrolan ClickUp

Tim juga dapat mengambil manfaat dari basis pengetahuan yang dapat dibagikan dan diakses. ClickUp Docs membantu dalam hal ini dengan memusatkan pengetahuan dari semua orang yang terlibat.

ClickUp Goals bekerja pada tingkat individu dan tim. Mereka membantu tim lintas fungsi untuk tetap berada di halaman yang sama. Anda dapat mencatat kPI produk , sasaran, dan tenggat waktu yang harus dicapai. Hal ini kemudian dapat dibagikan ke beberapa tim dan departemen.

ClickUp juga secara efisien membatasi pemilik tugas dan ketergantungan tugas, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memiliki pandangan yang jelas tentang kemajuan dan rintangan.

Pemilik tugas ditetapkan, memungkinkan adanya akuntabilitas dan komunikasi yang efisien. Sementara itu, ketergantungan tugas memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami urutan tugas secara berurutan dan mengidentifikasi potensi hambatan.

Kesimpulan: Mendorong keselarasan dan konsensus adalah bagian besar dari manajemen produk. Melakukan hal ini membutuhkan '' Badan Tinggi ' - keterampilan yang sering disoroti oleh para PM papan atas untuk berkembang dalam peran yang begitu menantang.

Tren #6: Merangkul kecerdasan emosional dalam manajemen produk

Kecerdasan emosional adalah tentang mengelola emosi Anda dan tim Anda di tempat kerja. Hal ini tentu saja menuntut empati, pemahaman, dan keterampilan komunikasi yang berkembang dengan baik.

Dengan evolusi manajemen produk sebagai sebuah peran, sekarang ini adalah tentang bekerja sama dengan baik dengan orang lain di semua tingkatan dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini, tentu saja, membutuhkan kecerdasan emosional atau emotional quotient (EQ) yang tinggi.

Dengan EQ yang tinggi, manajer produk dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik-memberikan umpan balik, memotivasi orang, menangani bias, atau sekadar berempati dengan rekan satu tim. Ini juga berarti mereka lebih sadar diri dan lebih mampu mengelola diri mereka sendiri. Semua ini dapat membantu mereka menjadi lebih efektif dalam peran mereka.

Manajer produk dengan kecerdasan emosional dapat mengenali kekuatan dan kelemahan untuk memaksimalkan talenta yang ada, mencegah konflik, dan mencapai tujuan bersama.

Mereka juga dapat mengidentifikasi dengan lebih baik pendorong emosional di balik perilaku pelanggan dan menyesuaikan penawaran produk mereka.

Kesimpulan: EQ yang lebih tinggi = Manajer Produk yang lebih efektif. Empati bukanlah sebuah tren; semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik Anda diperlengkapi untuk melihat perubahan lanskap di masa depan, memprediksi bagaimana preferensi konsumen akan berubah, dan membantu Anda tetap berada di depan. Ini adalah kekuatan super.

Pengaruh Teknologi yang Tak Terelakkan dalam Manajemen Produk

AI dan ML adalah yang terbaru pendorong teknologi dalam manajemen produk .

Namun perlu diingat, semua itu hanyalah alat untuk meningkatkan kemampuan manusia. Alat-alat ini harus memungkinkan Anda untuk memberikan solusi berbasis data yang mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan mendorong kesuksesan produk.

Mari kita jelajahi aplikasi AI dan ML secara lebih rinci.

Aplikasi AI dan ML dalam personalisasi

Dengan personalisasi berbasis AI, Anda dapat menganalisis perilaku pengguna untuk merekomendasikan produk yang tepat, menyarankan konten yang menarik, dan bahkan mempersonalisasi penawaran khusus. Ini berarti pelanggan yang lebih bahagia dan lebih terlibat yang merasa bahwa produk Anda dibuat hanya untuk mereka.

Misalnya, Mesin Rekomendasi, seperti yang digunakan oleh Netflix atau Amazon, menganalisis perilaku masa lalu, seperti pembelian dan riwayat penelusuran, untuk menyarankan produk, konten, dan layanan yang relevan kepada konsumen.

Untuk tim produk, hal ini meningkatkan perjalanan pelanggan dan meningkatkan kemungkinan konversi.

Penetapan Harga Dinamis adalah penggunaan lain yang menarik. AI dapat menyesuaikan harga secara real-time berdasarkan kondisi pasar, perilaku pelanggan, dan penawaran pesaing untuk berbagai produk untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Anda juga dapat menggunakan AI dan ML untuk analisis prediktif - misalnya, untuk meramalkan permintaan produk atau merasionalisasi kebutuhan inventaris.

Aplikasi AI dan ML dalam pemecahan masalah

Mulai dari menerapkan chatbot yang menjawab pertanyaan pengguna dalam hitungan menit hingga menggunakan AI untuk akuisisi talenta, ada banyak masalah yang dapat diselesaikan oleh solusi yang didukung AI.

Berkat model peramalan dan analisis prediktif, kini Anda dapat meramalkan tren pasar dengan lebih akurat, menemukan kemungkinan baru, dan memahami risiko.

Misalnya, Anda dapat meminimalkan waktu henti platform dengan menggunakan teknik deteksi anomali bertenaga AI untuk secara proaktif menemukan dan mengatasi masalah kinerja, ancaman keamanan, dan masalah kualitas.

Alat visualisasi data ClickUp terintegrasi dengan alat analisis prediktif Anda untuk membantu Anda merencanakan langkah selanjutnya.

Dengan Dasbor ClickUp anda dapat mengatur kartu dinamis yang diperbarui secara real time untuk melacak alur kerja Anda dengan mudah. Anda juga dapat mengatur otomatisasi untuk memicu pemberitahuan jika metrik melewati ambang batas yang ditentukan. Ini dapat digunakan untuk manajemen inventaris, identifikasi ancaman, atau prediksi permintaan.

Sederhanakan pekerjaan Anda dengan Dasbor ClickUp

Mengatasi Tantangan dalam Manajemen Produk

Meskipun bermanfaat, manajemen produk sebagai karier bisa jadi menantang. Tim produk Anda harus menghadapi banyak masalah secara langsung dan mengatasinya.

Mari kita lihat beberapa di antaranya agar Anda siap menghadapi apa yang akan terjadi dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasinya:

Komunikasi organisasi

Temuan David Grossman dalam "The Cost of Poor Communications" (Biaya Komunikasi yang Buruk), sebuah survei yang mencakup 400 perusahaan, masing-masing dengan 100.000 karyawan, mengungkapkan kerugian tahunan rata-rata sebesar $62,4 juta per perusahaan karena kurangnya komunikasi kepada dan di antara karyawan.

Inisiatif manajemen produk seperti peluncuran produk baru melibatkan anggota dari berbagai departemen dan tim produk, penggabungan lintas fungsi dari manajer, insinyur, pengembang, perancang UX, pemasar, dan banyak lagi.

Tanpa saluran komunikasi yang tepat, semuanya dapat dengan cepat menjadi berantakan. Anda membutuhkan sesuatu untuk menyelaraskan berbagai pemikiran dengan berbagai peran, pandangan dunia, dan prioritas ke dalam satu tim yang berfungsi tinggi dan aktif berkomunikasi.

ClickUp hadir di sini sebagai solusi manajemen serbaguna dan menyeluruh. Ini memiliki banyak fitur yang membantu tim berkomunikasi dan tetap berada di halaman yang sama:

ClickUp Whiteboard adalah pusat curah pendapat bersama untuk semua anggota tim

ClickUp Docs adalah cara yang bagus untuk berbagi pengetahuan tim dan memproses dokumen

ClickUp Tasks membuat semua orang tetap selaras dengan kepemilikan yang jelas, prioritas, dan pembaruan status tugas

Tim dapat berkomunikasi secara efektif dan instan menggunakan Chat dan komentar dan bahkan memulai panggilan Zoom dalam aplikasi ClickUp

ClickUp juga memiliki banyak tampilan, seperti bagan Gantt dan kartu Kanban, yang dapat membantu semua pihak terkait mengetahui status proyek setiap saat.

Berkolaborasi dengan anggota tim di ClickUp Documents untuk menambahkan hubungan Tugas, atau menautkan ke Tugas secara langsung di dokumen

Dengan menggabungkan semua fitur ini, Anda dapat memastikan komunikasi yang lancar dan jelas.

Tenggat waktu produk

Tenggat waktu terkadang bisa menyulitkan. Sebagian besar kesalahan terjadi ketika Anda memiliki jadwal yang ketat dan mencoba menyelesaikan semuanya tepat waktu.

Sesuai dengan laporan Project Management Institute (PMI) pada tahun 2018, kira-kira 48% dari proyek gagal memenuhi tanggal penyelesaian yang dijadwalkan.

Peta jalan produk berisiko berbelok arah jika tim produk gagal memenuhi tenggat waktu. Hal ini dapat menyebabkan tekanan eksternal yang sangat besar.

ClickUp, sekali lagi, adalah satu-satunya alat yang Anda butuhkan untuk mengatasi hal ini. Berbagai tampilan ClickUp, terutama tampilan Bagan Gantt dan Garis Waktu dapat memberi Anda gambaran umum tentang siklus hidup pengembangan produk Anda ...

Visualisasikan dan kelola proyek apa pun dengan bagan Gantt ClickUp

Grafik Gantt dan kartu Kanban sangat bagus alat manajemen proyek juga. Tampilannya memiliki tag dan bidang yang bisa disesuaikan yang bisa Anda sesuaikan dengan spesifikasi bisnis Anda. Selain itu, mereka memperbarui secara real-time sehingga tim selalu tahu.

Dengan menggunakan metode ini, Anda bisa mengurangi penundaan dan memastikan tidak ada kejutan di menit-menit terakhir bagi siapa pun.

Mengikuti tren terbaru

Tidak selalu mudah untuk memperbarui diri Anda pada tren manajemen produk teratas. Berikut ini beberapa cara agar manajer produk dapat tetap mengetahui tren terbaru:

Baca tentang alat dan sumber daya baru terbaru yang dapat mempermudah pengembangan produk

Rencanakan percakapan secara real-time dengan basis pelanggan Anda yang sudah ada

Jadwalkan sesi internal dengan tim Anda untuk berbagi pengetahuan

Menghadiri acara untuk mempelajari perkembangan baru di lapangan

Memastikan kepuasan pelanggan

Menjaga pelanggan Anda tetap senang adalah prasyarat untuk pertumbuhan bisnis. Lagipula, memperoleh pelanggan SaaS baru bisa menghabiskan biaya empat hingga lima kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada

Pemusatan pada pelanggan memainkan peran besar dalam mempertahankan basis pelanggan yang sehat. Peningkatan 5% dalam retensi pelanggan dapat menghasilkan peningkatan keuntungan mulai dari 25% hingga 95 , dan Anda jauh lebih mungkin untuk menjual kepada pelanggan yang sudah ada dibandingkan dengan yang baru.

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan kepuasan pelanggan terbaik:

Gunakan tampilan Papan di templat formulir umpan balik ClickUp untuk mengatur item

Memudahkan proses pengumpulan umpan balik pengguna

Pelanggan Anda harus dapat memberikan umpan balik dengan cepat. Dalam upaya ini, Anda dapat menggunakan formulir yang telah terbukti dan dibuat oleh para ahli formulir umpan balik pelanggan di ClickUp .

Integrasikan formulir umpan balik ke dalam situs web Anda dan semua saluran pemasaran lainnya sehingga Anda dapat memperoleh wawasan pelanggan yang lebih dalam dari basis konsumen Anda.

Menganalisis data yang diperoleh dari umpan balik pelanggan

Big data adalah salah satu sumber daya terpenting yang Anda miliki. Sayangnya, banyak industri yang memanjakan diri dengan pengumpulan data namun mengabaikan pemanfaatan data

Anda dapat menganalisis data yang sangat banyak dengan berbagai cara. Saus rahasianya adalah AI. ClickUp Brain dapat membantu Anda menghasilkan wawasan yang berguna dari data Anda. Mintalah Manajer Proyek AI untuk membuat rangkuman dan kesimpulan dari data. Hal ini akan membantu Anda menyesuaikan upaya Anda sesuai dengan keinginan pelanggan.

Terkait: Rangkuman dari perangkat lunak pemasaran produk terbaik _today

Prioritas tugas

Merencanakan sebuah sprint tak pelak lagi menjadi sebuah kompetisi antara para pemangku kepentingan yang memiliki tugas-tugas yang sama pentingnya.

Menavigasi melalui labirin ini dapat mengacaukan tenggat waktu jika Anda tidak dapat membedakan mana yang mendesak dan mana yang benar-benar penting.

Mengawasi tugas dan proyek dengan sekali lihat dan dengan mudah melakukan seret dan lepas tugas, menyortir, dan memfilter dengan tampilan Papan Kanban yang dapat disesuaikan sepenuhnya di ClickUp

Langkah apa yang bisa Anda lakukan? Templat gratis ClickUp membantu Anda membuat matriks prioritas. Anda bisa memanfaatkan strategi prioritas beberapa tugas seperti matriks Eisenhower.

Atur tugas Anda dengan tepat dan tahan semua gangguan dalam perjalanan pengembangan produk Anda.

baca juga: Beberapa yang terbaik templat manajemen produk _untuk Anda

Melihat ke Depan: Manajemen Produk di Masa Depan

Dunia manajemen produk berubah dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan lanskap yang terus berubah. AI, kode rendah, tanpa kode; sebut saja. Hal ini juga berarti membutuhkan tingkat kesiapan untuk perubahan dan fleksibilitas intelektual untuk belajar dan belajar kembali secara terus-menerus.

Platform manajemen produk seperti ClickUp menawarkan fitur dan aplikasi yang kaya yang mendorong kolaborasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan integrasi DevOps dan otomatisasi alur kerja, Anda bisa fokus pada hal yang benar-benar membutuhkan perhatian Anda.

Ingin tahu apa yang sedang dikerjakan oleh manajer produk kami? Ini dia gambaran umum . Mendaftar ke ClickUp hari ini secara gratis untuk meningkatkan level perjalanan manajemen proyek Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa saja tiga bidang utama manajemen produk?

Tiga bidang utama manajemen produk meliputi:

Penemuan produk: Fase di mana Anda memutuskan apa yang akan dibangun-visi produk Anda

Fase di mana Anda memutuskan apa yang akan dibangun-visi produk Anda Perencanaan produk: Fase untuk mengembangkan peta jalan atau panduan strategis untuk desain produk

Fase untuk mengembangkan peta jalan atau panduan strategis untuk desain produk Pengembangan produk: Fase di mana Anda menerapkan peta jalan ke dalam tindakan dan menjalani proses pengembangan yang sebenarnya

**2. Apa saja 5 P dari manajemen produk?

5 P menunjukkan pilar utama fokus utama dalam hal manajemen produk: