10 Membuat Alternatif untuk Mengotomatiskan Alur Kerja & Proses di Tahun 2025

Kebutuhan tim yang berbeda alur kerja yang berbeda . Namun hampir setiap tim menginginkan pekerjaan yang tidak terlalu sibuk. Mengotomatiskan tugas dan alur kerja sehari-hari dapat mengubah keinginan tersebut menjadi kenyataan.

Make adalah salah satu alat Integration Platform as a Service (iPaaS) yang paling populer untuk mengotomatiskan pekerjaan di tahun 2024.

Platform tanpa kode Make menyediakan alat yang ampuh untuk merancang, membangun, dan mengotomatiskan alur kerja di seluruh aplikasi. Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan data antar aplikasi yang berbeda dan mengotomatiskan tugas-tugas untuk menghemat waktu-tanpa memerlukan keahlian pengkodean yang ekstensif.

Namun, beberapa pengguna merasa bahwa membangun otomatisasi AI yang kuat dengan Make adalah pekerjaan yang sulit. Mereka berharap ada lebih banyak integrasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan aplikasi lain. Jika Anda merasakan hal yang sama, lihat beberapa alternatif Make yang telah kami pilih dalam artikel ini.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Make?

Ingin mempersempit pilihan Anda saat mencari alternatif terbaik untuk Make? Berikut ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan:

Integrasi : Carilah platform yang menawarkan berbagai macam integrasi dengan berbagai aplikasi-terutama yang menjadi bagian dari hari kerja Anda-untuk merampingkan alur kerja Anda

Kemampuan otomatisasi tingkat lanjut: Cari alat yang menyediakan fitur otomatisasi tingkat lanjut, yang memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas dan proses yang kompleks tanpa intervensi manual yang ekstensif dan menggunakan instruksi bahasa yang sederhana

Antarmuka yang mudah dengan fitur intuitif: Pilihlah platform dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur intuitif yang memudahkan Anda dan tim untuk memulai dan menggunakan perangkat lunak secara efisien

Operasi yang mudah dan kurva pembelajaran yang singkat: Pilih alternatif yang menawarkan proses orientasi yang lancar dan memiliki kurva pembelajaran yang mudah diatur, sehingga Anda dapat dengan cepat beradaptasi dan memaksimalkan kemampuan platform

Skalabilitas: Memastikan bahwa platform dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Anda, dan dapat mengakomodasi peningkatan volume data dan kompleksitas alur kerja

Keamanan dan kepatuhan: Carilah platform yang memprioritaskan keamanan data dan kepatuhan terhadap peraturan industri untuk melindungi informasi sensitif Anda

Dukungan pelanggan: Carilah penyedia yang menawarkan layanan dukungan pelanggan yang andal, termasuk bantuan tepat waktu dan sumber daya untuk mengatasi masalah apa pun

10 Alternatif Pembuatan Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Beberapa platform lain menawarkan fitur yang mirip atau bahkan lebih baik daripada Make, termasuk integrasi dan pengalaman pengguna.

Berikut ini adalah 10 alternatif Make terbaik untuk manajemen ketergantungan dan otomatisasi alur kerja pada tahun 2024:

1. Automations.io

via Automations.io Automations.io adalah platform tanpa kode yang mengotomatiskan seluruh proses menghubungkan aplikasi bisnis dan merancang alur kerja interaktif .

Anda dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan alur kerja Anda sehari-hari . Apakah Anda ingin menyinkronkan data antara aplikasi Anda, memicu tindakan berdasarkan peristiwa pengguna, atau memantau kinerja otomatisasi Anda, Automations.io dapat membantu Anda melakukannya.

Versi terbarunya, Automation versi 1.4, hadir dengan integrasi dan fitur-fitur baru, seperti kemampuan untuk mem-parsing spreadsheet dengan benar dan membuat bidang kustom.

Automations.io fitur terbaik

Gunakan integrasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan aplikasi populer seperti Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio, dan Sage Intacct

Buat urutan otomatisasi yang kompleks, seperti alur kerja multi-langkah, logika bersyarat, dan pemetaan data

Mengaudit dan menyelidiki proses otomatisasi Anda secara real-time menggunakan fitur formasi real-time

Keterbatasan Automations.io

Mahal untuk bisnis skala kecil

Daftar aplikasi dan fungsi yang didukung relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing populer

Harga Automations.io

Tim : $99/bulan

: $99/bulan Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Automations.io

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak cukup

2. ZigiOps

via ZigiOps ZigiOps adalah platform integrasi tanpa kode yang memungkinkan Anda mengatur, memodifikasi, dan meluncurkan integrasi hanya dalam beberapa klik. ZigiOps populer di pasar karena antarmuka yang mudah digunakan, memungkinkan otomatisasi transfer data manual tanpa hambatan antar sistem.

ZigiOps paling cocok untuk bisnis besar yang menggunakan alat ITSM (Manajemen Layanan Teknologi Informasi) setiap hari. Menggunakan perangkat lunak ini akan membantu mereka menciptakan integrasi yang kuat dan tangguh tanpa menghabiskan banyak anggaran dan waktu untuk pengkodean.

Alat ini mendukung lebih dari 30 perangkat lunak perusahaan dan dilengkapi dengan templat diagram aliran data yang dapat disesuaikan sepenuhnya, menjadikannya pilihan yang tepat untuk perusahaan IT. Secara keseluruhan, ini adalah solusi terbaik untuk pertukaran data end-to-end.

Fitur terbaik ZigiOps

Mengintegrasikan sistem dengan lancar tanpa pengkodean atau skrip tambahan

Mentransfer komentar dan lampiran di antara sistem Anda dan menyesuaikan integrasi Anda sesuai dengan kebutuhan Anda

Tingkatkan skala integrasi Anda seiring dengan meningkatnya volume data dan kompleksitas alur kerja Anda

Akses templat yang telah ditentukan dan dapat disesuaikan untuk berbagai kasus penggunaan

Keterbatasan ZigiOps

Pengguna baru mungkin membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan antarmuka

Harga ZigiOps

Harga khusus

Peringkat dan ulasan ZigiOps

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Integrate.io

via Integrate.io Jika Anda ingin melakukan operasi ETL (ekstrak, transformasi, dan muat) dengan mudah, Integrate.io dapat membantu. Platform integrasi berbasis cloud ini menyediakan jalur bebas pengkodean, memungkinkan Anda untuk segera menghubungkan aplikasi favorit Anda dengan berbagai sumber data dalam organisasi Anda.

Platform ini memiliki beberapa fitur integrasi data dan analitik terbaik, seperti transformasi data, REST API, pembuatan alur kerja yang efisien, keamanan dan kepatuhan data, integrasi Salesforce ke Salesforce, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Integrate.io

Siapkan data dengan mudah untuk analitik di cloud menggunakan fungsi dan ekspresi bawaan, seperti pemfilteran, penggabungan, dan penggabungan

Gunakan antarmuka grafis untuk menentukan ketergantungan antar tugas dan memantau status dan kinerja alur kerja Anda

Dapatkan akses ke data unik dari berbagai penyimpanan data, seperti layanan web, basis data, dan file

Keterbatasan Integrate.io

Hanya berfungsi dengan file data berbasis cloud

Harga Integrate.io

Pemula: $1.250/bulan

$1.250/bulan Profesional: $2.083/bulan

$2.083/bulan Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus ELT & CDC Bulanan: $199/bulan Tahunan: $159/bulan



Peringkat dan ulasan Integrate.io

G2: 4.3/5 (190+ ulasan)

4.3/5 (190+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

4. Baki

via Baki Tray.io adalah alat iPaaS (Integration Platform as a Service) multi-pengalaman berbasis AI yang memungkinkan Anda untuk mempercepat proses integrasi di seluruh tumpukan aplikasi apa pun. Dengan menggunakan platform berbasis cloud ini, Anda dapat membuat integrasi yang kompleks tanpa membuat skrip pengkodean, sehingga secara signifikan menghemat anggaran, waktu, dan sumber daya manusia.

Tray.io menawarkan berbagai perangkat lunak tentang integrasi API, pemrosesan data, dan membangun integrasi khusus, sehingga memudahkan organisasi dan pengembang individu untuk mengotomatiskan alur kerja. Selain berbagai fitur, Tray.io tetap populer di ruang B2B karena keamanan dan kepatuhan datanya.

Secara keseluruhan, ini adalah salah satu platform low-code terbaik, memungkinkan Anda untuk membangun integrasi dan otomatisasi yang kompleks tanpa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pengkodean.

Fitur terbaik Tray

Buat dan konfigurasikan integrasi dan otomatisasi Anda menggunakan antarmuka seret dan lepas

Integrasikan dengan berbagai aplikasi dan layanan dengan konektor dan alur kerja yang telah dibuat sebelumnya

Kelola data Anda, termasuk ETL (Ekstrak, Transformasi, Muat), metadata, dan banyak lagi melalui dasbornya yang komprehensif

Keterbatasan baki

Beberapa pengguna merasa Tray.io rumit untuk dinavigasi

Kadang-kadang mungkin mengalami konektor yang kedaluwarsa

Harga baki

Pro: Harga khusus

Harga khusus Tim: Harga khusus

Harga khusus Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan baki

G2: 4.5/5 (140+ ulasan)

4.5/5 (140+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

5. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) adalah platform integrasi yang memfasilitasi konektivitas tanpa batas antara berbagai aplikasi, perangkat, dan layanan bisnis.

Platform ini mendukung aplikasi bisnis, produktivitas, dan rumah pintar yang populer, sehingga Anda dapat membuat beragam diagram alur kerja dengan antarmuka yang sederhana dan tanpa kode. Sebagai salah satu platform konektivitas terbaik di pasar, IFTTT mengklaim telah memfasilitasi transformasi digital 700+ perusahaan global dengan mengintegrasikan produk ke dalam layanan yang kohesif.

Dalam jangka panjang, Anda bisa secara signifikan mengurangi biaya pengembangan dan meningkatkan kompatibilitas serta nilai masa pakai dengan menggunakan IFTTT. Jika Anda tidak menyukai pengembangan integrasi internal, IFTTT adalah salah satu pilihan terbaik Anda.

Fitur terbaik IFTTT

Personalisasi otomatisasi Anda dengan kode filter, kueri, dan beberapa tindakan

Terhubung dengan lebih dari 800 aplikasi dan berintegrasi dengan berbagai aplikasi di seluruh jejaring sosial, alat produktivitas, dan perangkat rumah pintar

Mengotomatiskan tugas-tugas aplikasi web seperti posting media sosial menggunakan platform berbasis cloud dan mengakses alur kerja Anda dari mana saja dan kapan saja

Keterbatasan IFTTT

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru

Beberapa integrasi mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan

Harga IFTTT

**Gratis

Pro: $3,49/bulan

$3,49/bulan Pro+: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan IFTTT

G2.com: 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

6. Outfunnel

via Outfunnel Anda bisa menjembatani kesenjangan antara tim pemasaran dan penjualan Anda dengan Outfunnel, sebuah platform otomatisasi penghubung data yang berpusat pada penjualan. Platform ini memungkinkan kampanye pemasaran email bertarget dengan mengintegrasikan secara mulus dengan CRM seperti Pipedrive dan Copper dan melacak perilaku pengunjung situs web untuk mendapatkan prospek.

Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan analitik yang canggih, Outfunnel memberdayakan bisnis untuk memprioritaskan prospek secara efektif dan memelihara prospek. Menggunakan platform ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan melalui komunikasi yang dipersonalisasi dan tepat waktu.

Fitur terbaik Outfunnel

Sesuaikan penilaian prospek Anda berdasarkan semua data penjualan dan pemasaran Anda

Buat sinkronisasi dua arah antara CRM dan alat pemasaran Anda

Bekerja dengan berbagai CRM populer dan alat pemasaran, seperti Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp, dan ActiveCampaign

Keterbatasan Outfunnel

Ini bukan solusi otomatisasi alur kerja lengkap untuk bisnis, karena aplikasinya terbatas pada pemasaran

Harga Outfunnel

Dasar: Mulai dari $29/bulan

Mulai dari $29/bulan Profesional: Mulai dari $99/bulan

Mulai dari $99/bulan Skala: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Outfunnel

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: 4.9/5 (40+ ulasan)

7. Jembatan Pengarah

via LeadsBridge LeadsBridge adalah platform integrasi populer yang memungkinkan data bergerak dengan mulus di berbagai pemasaran dan perangkat lunak otomatisasi beban kerja . Bagian terbaik dari penggunaan alat ini adalah sinkronisasi lead waktu nyata tanpa impor CSV secara manual.

Platform ini juga memiliki integrasi khusus dan lingkungan yang aman, sesuai dengan GDPR dan CCPA, membuatnya sempurna untuk perusahaan.

LeadsBridge juga mendukung integrasi dengan platform populer seperti Facebook, TikTok, Google, dan LinkedIn. Jika fitur-fitur seperti sinkronisasi prospek secara real-time, formulir Google & Youtube Ads, Facebook Lead Ads, dan LinkedIn Gen Forms terdengar menarik, maka LeadsBridge akan menjadi platform integrasi yang tepat untuk organisasi Anda.

Fitur terbaik LeadsBridge

Integrasikan dengan berbagai aplikasi dan layanan dan hubungkan CRM Anda, perangkat lunak pemasaran email, dan alat pemasaran lainnya untuk merampingkan alur kerja

Buat audiens khusus antara CRM Anda dan alat pemasaran lainnya

Sinkronisasi data prospek Anda secara real-time. Anda dapat melihat siapa yang mengisi formulir Anda, berlangganan buletin Anda, atau berinteraksi dengan iklan Anda dan memperbarui catatan CRM Anda

Keterbatasan LeadsBridge

Beberapa pengguna percaya bahwa antarmuka membutuhkan pembaruan untuk menjadi lebih ramah pengguna

Harga LeadsBridge

**Gratis

Pemula: Mulai dari $29/bulan

Mulai dari $29/bulan Pro: Mulai dari $79/bulan

Mulai dari $79/bulan Bisnis: $999/bulan (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan LeadsBridge

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

4.5/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

8. Microsoft Power Automate

melalui Microsoft Power Automate Microsoft Power Automate, sebelumnya bernama Microsoft Flow, adalah alat berbasis cloud yang memungkinkan Anda untuk membuat alur kerja otomatis khusus untuk merampingkan proses bisnis tanpa pengalaman pengembangan yang ekstensif. Ini adalah bagian dari Microsoft Power Platform, yang mencakup alat lain seperti Power Apps (untuk membuat aplikasi khusus) dan Power BI (untuk intelijen bisnis).

Aplikasi populer dari MS Power Automate termasuk:

Menghilangkan entri data manual dengan mengisi informasi secara otomatis di berbagai aplikasi

Menyiapkan alur kerja otomatis untuk persetujuan dokumen

Menerima peringatan dan pembaruan berdasarkan pemicu atau kondisi tertentu dalam alur kerja Anda

Fitur terbaik Microsoft Power Automate

Terhubung dengan ratusan aplikasi dan layanan menggunakan konektor yang sudah ada sebelumnya

Buat dan konfigurasikan alur Anda dengan mudah menggunakan antarmuka grafis

Lindungi data Anda melalui fitur-fitur seperti enkripsi, otentikasi, otorisasi, dan log audit

Mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dan cerdas menggunakan AI dan otomatisasi proses robotik (RPA)

Batasan Microsoft Power Automate

Paket gratis dan uji coba memiliki batasan jumlah tindakan yang dapat dilakukan alur kerja per hari, yang mungkin membatasi penerapannya untuk otomatisasi yang sangat kompleks atau sering

Harga Microsoft Power Automate

Premium otomatisasi daya: $ 15/pengguna per bulan

$ 15/pengguna per bulan Proses Otomatisasi Daya: $150/bot per bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Power Automate

G2.com: 4.5/5 (400+ ulasan)

4.5/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (170+ ulasan)

9. Zapier

via Zapier Anda bisa menghubungkan aplikasi bisnis favorit Anda, seperti Gmail, Slack, dan Salesforce, melalui Zapier. Ini adalah salah satu alat yang paling populer dan mudah digunakan yang mengotomatiskan konektivitas tanpa pengkodean atau bergantung pada pengembang untuk membangun integrasi. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja otomatis 'Zaps' yang dipicu oleh peristiwa tertentu di berbagai aplikasi.

Dengan Zapier, Anda dapat menyederhanakan tugas-tugas Anda, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas dengan mudah. Itu juga membuat standarisasi proses lebih mudah. Selain itu, Zapier menawarkan pustaka integrasi yang luas dan opsi yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan alur kerja dengan kebutuhan individu, menjadikannya solusi serbaguna untuk bisnis dari semua ukuran.

Fitur terbaik Zapier

Terhubung dengan lebih dari 6.000 aplikasi menggunakan Zapier. Anda dapat berintegrasi dengan berbagai aplikasi dan layanan, seperti Office 365, Shopify, Mailchimp, dan Twitter

Buat alur kerja otomatis Anda sendiri yang disesuaikan dan tanpa kode

Menyederhanakan berbagai tugas seperti mencatat email, mengirim pemberitahuan, dan menindaklanjuti prospek

Keterbatasan Zapier

Pemula mungkin akan kesulitan menavigasi antarmukanya

Paket gratisnya memiliki batasan jumlah tugas dan koneksi bulanan, dan paket premiumnya bisa jadi mahal untuk kasus penggunaan bervolume tinggi

Harga Zapier

**Gratis

Pemula: Mulai dari $29,99/bulan

Mulai dari $29,99/bulan Pro: Mulai dari $73,50/bulan

Mulai dari $73,50/bulan Bisnis: Mulai dari $103,50/bulan

Mulai dari $103,50/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zapier

G2: 4.5/5 (1200+ ulasan)

4.5/5 (1200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2700+ ulasan)

10. Workato

via Workato Workato memungkinkan transfer data tanpa batas dan otomatisasi tugas antara sistem yang berbeda, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi bisnis. Pemetaan data dengan mulus antara aplikasi yang berbeda memastikan konsistensi dan akurasi data di seluruh proses otomatisasi.

Dengan Workato, Anda dapat menyederhanakan proses, menyinkronkan data, dan membuat integrasi yang kuat di seluruh ekosistem Anda.

Workato membantu Anda terhubung dengan lebih dari 200 aplikasi, termasuk sistem berbasis cloud dan lokal.

Fitur terbaik Workato

Mengintegrasikan aplikasi dengan membuat alur kerja otomatis, yang dikenal sebagai 'resep', yang terdiri dari berbagai pemicu, tindakan, dan kondisi

Mengaktifkan respons waktu nyata terhadap perubahan dalam aplikasi yang terhubung melalui alur kerja yang dipicu oleh peristiwa

Membangun bot platform khusus untuk Slack, Cisco Spark, IBM Workspace, dan Microsoft Teams

Pantau eksekusi alur kerja dan pecahkan masalah apa pun menggunakan kemampuan penanganan kesalahan yang kuat dari Workato dan pencatatan terperinci

Keterbatasan Workato

Meskipun platform ini menawarkan sumber daya dan dokumentasi, pengguna mungkin perlu menginvestasikan waktu untuk memahami fungsi dan praktik terbaiknya

Perusahaan yang lebih kecil mungkin menganggap paket harganya mahal

Harga Workato

Satu ruang kerja: Harga khusus

Harga khusus Tambahkan resep Anda: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Workato

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

Alat Otomasi Lainnya

Lelah menggunakan banyak alat dan bergelut dengan opsi otomatisasi yang terbatas? Alternatif yang tercantum di atas menawarkan fungsionalitas yang berharga, tetapi bagaimana jika kami memberi Anda solusi komprehensif yang mengintegrasikan otomatisasi dan manajemen proyek dengan mulus?

Perkenalkan ClickUp.

ClickUp adalah platform yang tepat untuk manajemen proyek yang efisien, menawarkan fitur-fitur canggih kepada individu dan tim untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi.

Mengotomatiskan tugas-tugas Anda dengan mudah Otomatisasi ClickUp membantu Anda merampingkan alur kerja dan menghilangkan pekerjaan yang menyibukkan. Pilih dari lebih dari 100 urutan otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Atau sesuaikan otomatisasi Anda sendiri agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dan alur kerja yang kompleks.

Hemat waktu dan otomatisasi tugas secara efisien dengan ClickUp Automation

Anda bisa mengotomatiskan berbagai tugas manajemen proyek, seperti menugaskan tugas ke anggota tim, mengomentari utas diskusi ketika tindakan tertentu dipicu, dan mengirimkan pembaruan Slack ke saluran proyek Anda ketika status proyek berubah.

Dengan menghilangkan tugas-tugas yang biasa, berulang-ulang, namun penting ini, ClickUp memastikan Anda bisa memperhatikan detail proyek tanpa kehilangan gambaran besarnya.

Di antaranya, fitur Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda

Menghemat waktu untuk tugas-tugas yang berulang dan fokus pada hal-hal yang penting

Membuat tugas baru dan menerapkan SOP yang jelas di seluruh tim Anda tanpa harus berkeringat

Membuat pekerjaan terus berjalan dengan mengubah penerima tugas dan prioritas secara otomatis atau menerapkan tag dan templat untuk perubahan status

Mengotomatiskan alat favorit Anda di dalam ClickUp, seperti email, obrolan, dan kalender

Berintegrasi secara mulus dengan Make

Dan jika Anda ingin tetap menggunakan Make, Anda masih bisa menggunakan ClickUp dan fitur-fiturnya. Integrasi ClickUp dengan Make memungkinkan Anda memaksimalkan efisiensi proyek dengan mengotomatiskan tugas-tugas antara ClickUp dan aplikasi penting lainnya. Pembuat otomatisasi visual Make memberdayakan Anda untuk menghubungkan ClickUp dengan ribuan alat dan API, meningkatkan kolaborasi dan merampingkan alur kerja.

Berikut adalah beberapa kasus penggunaan yang menarik untuk integrasi ClickUp dan Make

Secara otomatis mengisi tugas ClickUp dengan data dari CRM atau platform pemasaran . Hal ini menghilangkan kesalahan entri data manual dan memastikan semua informasi Anda tetap mutakhir

. Hal ini menghilangkan kesalahan entri data manual dan memastikan semua informasi Anda tetap mutakhir Sinkronisasi tugas ClickUp dengan aplikasi kalender eksternal seperti Google Calendar atau Outlook Calendar untuk menjaga jadwal tim Anda tetap tersinkronisasi di seluruh platform, mencegah konflik penjadwalan dan memastikan semua orang mendapat informasi tentang tenggat waktu yang akan datang

seperti Google Calendar atau Outlook Calendar untuk menjaga jadwal tim Anda tetap tersinkronisasi di seluruh platform, mencegah konflik penjadwalan dan memastikan semua orang mendapat informasi tentang tenggat waktu yang akan datang Membuat laporan secara otomatis di Google Spreadsheet atau alat visualisasi data lainnya berdasarkan kriteria tertentu di dalam ClickUp, seperti tugas yang sudah selesai atau bidang khusus tertentu. Hal ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data proyek Anda dengan lebih mudah dan mendapatkan wawasan yang berharga untuk menginformasikan pengambilan keputusan

berdasarkan kriteria tertentu di dalam ClickUp, seperti tugas yang sudah selesai atau bidang khusus tertentu. Hal ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data proyek Anda dengan lebih mudah dan mendapatkan wawasan yang berharga untuk menginformasikan pengambilan keputusan **Memicu pengingat email otomatis kepada anggota tim berdasarkan tanggal jatuh tempo tugas atau perubahan status di ClickUp. Hal ini membantu memastikan semua orang tetap berada di jalur yang benar dan menghindari terlewatnya tenggat waktu

Kembangkan integrasi khusus menggunakan platform tanpa kode dari Make untuk menghubungkan ClickUp dengan sistem lama atau alat internal yang tidak didukung oleh integrasi asli

Otomatiskan tugas Anda dengan integrasi tanpa batas antara ClickUp dan Make

Secara keseluruhan, ClickUp dan Make menawarkan kombinasi yang kuat untuk bisnis yang ingin melakukannya:

Menyederhanakan alur kerja dan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang

Meningkatkan akurasi dan konsistensi data di berbagai platform

Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dalam tim

Mendapatkan wawasan berharga dari data proyek untuk pengambilan keputusan yang tepat

Fitur terbaik ClickUp

Mengotomatiskan tugas dan alur kerja rutin menggunakan lebih dari 100 urutan otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya, atau menyesuaikan otomatisasi Anda sendiri agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda

Pilih dari berbagai tampilan untuk melacak proyek dan tugas Anda, seperti daftar, papan, kalender, Gantt, dan garis waktu

Berkolaborasi dengan tim dan klien Anda menggunakan alat kolaborasi ClickUp, seperti chat, komentar, mention, editor dokumen, dan papan tulis

Integrasikan dengan ratusan aplikasi dan layanan menggunakan ClickUp, seperti Office 365, Google Workspace, Slack, dan Zapier. Anda juga bisa membuat integrasi kustom Anda sendiri menggunakan konektor API

Keterbatasan ClickUp

ClickUp memiliki kurva pembelajaran yang curam karena banyaknya fitur dan opsi kustomisasi

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia pada paket berbayar apa pun dengan harga $5/anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ ulasan)

4.7/5 (9000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4000+ ulasan)

Memilih Platform Integrasi yang Tepat untuk Kebutuhan Bisnis Anda

Data dan manajemen alur kerja sangat penting bagi organisasi bisnis, terutama jika Anda adalah perusahaan teknologi. Alat bantu berbasis AI yang kuat yang dapat mengotomatiskan integrasi dapat menghemat waktu, tenaga, dan anggaran perusahaan Anda secara signifikan.

Make adalah platform integrasi yang populer di pasaran - dan juga efisien. Tetapi alternatif selain Make yang telah kami daftarkan akan membantu Anda memilih sesuatu yang lebih cocok untuk kebutuhan unik bisnis Anda.

Jika Anda lebih suka memiliki alat yang mengotomatiskan alur kerja dan membantu Anda mengelola proyek serta berkolaborasi dengan tim Anda, maka ClickUp adalah pilihan yang tepat. Daftar ke ClickUp sekarang dan rasakan integrasi lintas platform yang mulus dan otomatisasi alur kerja yang sangat mudah!