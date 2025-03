5 Alternatif Wunderlist & Pesaing Teratas (Fitur, Kekurangan, Harga)

mencari alternatif Wunderlist yang terbaik ?

Katakanlah Anda sangat menyukai menggunakan sebuah alat karena alat tersebut sangat membantu dan membuat hidup Anda lebih mudah. Namun tiba-tiba, perangkat lunak yang Anda gunakan dan sangat Anda sukai itu mengucapkan selamat tinggal. Untuk selamanya.

itu pasti menyakitkan, bukan?

Bagi pengguna Wunderlist, ini adalah kisah nyata. Dan kami ikut merasakan penderitaan Anda.

Sesulit apa pun untuk berpisah dengan Wunderlist, Anda masih membutuhkan sebuah aplikasi manajemen tugas .

Dan mungkin karena itulah Anda berada di sini.

Dalam artikel ini, kami akan menyoroti lima alternatif teratas untuk aplikasi Wunderlist bersama dengan fitur-fitur utama, pro, kontra, harga, dan peringkat pengguna.

Mari kita mulai.

Apa Itu Wunderlist?

Wunderlist dari Microsoft merupakan pengelola tugas berbasis cloud yang hebat yang membantu beberapa individu dan bisnis mengelola tugas dan daftar secara efisien.

Namun, pepatah 'semua hal yang baik pasti ada akhirnya' juga berlaku di sini.

wunderlist sudah tidak ada lagi

Menyedihkan. Tapi benar.

Sebaliknya, Yang Harus Dilakukan Microsoft sedang menggantinya.

Namun, sementara Wunderlist membersihkan mejanya, proyek Anda tidak perlu mengikutinya.

Jadi, mari kita mulai berburu alternatif Wunderlist yang terbaik.

5 Alternatif Wunderlist Terbaik

Dengan manajemen proyek yang baru dan aplikasi produktivitas membanjiri pasar setiap bulannya, Anda akan dimanjakan dengan berbagai pilihan alternatif Wunderlist.

Pilihan = Kebingungan

Hal berikutnya yang Anda tahu, Anda telah menghabiskan waktu seharian untuk meneliti alat yang sempurna yang memiliki semua fitur Wunderlist, hanya untuk merasakan..

Jangan khawatir! Kami akan membantumu.

Berikut adalah daftar lima alternatif Wunderlist teratas untuk mempersempit pencarian Anda.

1. ClickUp

ClickUp adalah dengan rating tertinggi di dunia perangkat lunak manajemen proyek yang digunakan oleh tim dengan produktivitas tinggi di bisnis kecil dan perusahaan besar di seluruh dunia.

Dengan berbagai macam fitur kolaborasi yang kuat dan banyak sekali kustomisasi, ClickUp telah memikat para manajer proyek di seluruh dunia.

Selain itu, ClickUp adalah alternatif terbaik Wunderlist yang tersedia saat ini!

mengapa?

Karena Anda bisa melakukan semua tugas Wunderlist dan banyak lagi di ClickUp.

Untuk mendukung hal ini, mari kita lihat beberapa fitur utama yang ditawarkan ClickUp:

Fitur-fitur utama ClickUp

A. Atur sendiri dengan Daftar Periksa Tugas Setiap proyek memiliki tugas dan sedikit lebih kecil subtugas .

Meskipun ClickUp pasti bisa menangani hal tersebut, terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah daftar tugas yang sederhana.

Itulah yang ditawarkan oleh Task Checklist ClickUp kepada Anda. Item-item yang ada di daftar tugas bisa berupa done atau not done.

Sederhana, bukan?

B. Buatlah sketsa pemikiran Anda dengan Peta Pikiran apakah Anda masih menggambar visi dan ide proyek Anda di atas kertas catatan?

Sebagai gantinya, mengapa tidak mencoba sesuatu yang lebih kreatif, seperti Mind Maps dari ClickUp?

Mind Maps memberi Anda kebebasan untuk memvisualisasikan pikiran Anda dan membantu Anda rencana proyek mulai terbentuk. Atur dan susun ulang ide Anda dengan mudah menggunakan fungsionalitas seret dan lepas.

ucapkan selamat tinggal pada kertas dan ambil langkah menuju #savetrees dengan Mind Maps._

Catatan: Ada juga Notepad dari ClickUp, yang merupakan alternatif aplikasi pencatatan yang bagus. Gunakan aplikasi ini untuk membuat catatan cepat atau sekadar membuat daftar belanjaan, semuanya tanpa meninggalkan ClickUp.

C. Lihat segala sesuatu dengan cara Anda sendiri views Setiap orang memiliki preferensi perspektif yang berbeda.

**Anda mungkin suka mengatur dalam sebuah daftar.

Namun tim keuangan Anda mungkin lebih suka jika segala sesuatunya dalam bentuk Tampilan tabel .

jadi siapa yang akan berkompromi?

Tak satu pun dari kalian!

Anggap saja... ClickUp mencintai Anda dan tim keuangan Anda dengan cara yang sama 😉 dan memanjakan Anda dengan beberapa tampilan tugas.

Berikut adalah beberapa tampilan yang Anda dapatkan dengan fitur utama ini: Tampilan kotak tahun ini.

Harga ClickUp

ClickUp memiliki tiga pilihan harga:

Paket Gratis Selamanya: pengguna dan tugas tak terbatas dengan penyimpanan 100MB

pengguna dan tugas tak terbatas dengan penyimpanan 100MB Paket Tak Terbatas ($5/pengguna per bulan): penyimpanan tak terbatas, dasbor, kalender, integrasi, daftar

penyimpanan tak terbatas, dasbor, kalender, integrasi, daftar Paket Bisnis ($9/pengguna per bulan): Sistem masuk tunggal Google (SSO), ekspor kustom, banyak otomatisasi, pelacakan waktu tingkat lanjut, dan banyak lagi

Peringkat pengguna ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2050+ ulasan)

4.7/5 (2050+ ulasan) G2: 4.7/5 (1090+ ulasan)

2. Pencatat tugas

Todoist adalah aplikasi daftar tugas yang bagus untuk memastikan Anda tidak melupakan tugas-tugas penting.

Namun, meskipun Todoist dapat menjadi alat manajemen tugas untuk tugas-tugas sederhana, Anda mungkin harus mencari di tempat lain untuk beberapa alternatif untuk menangani proyek-proyek yang kompleks.

Fitur-fitur utama Todoist

Komentar tugas untuk umpan balik dan kolaborasi yang cepat

Poin dan coretan karma untuk memotivasi karyawan dalam penyelesaian tugas dan peningkatan produktivitas

Mendukung pembuatan tugas dari kotak masuk email Anda

Kelebihan Todoist

Pengingat berulang untuk tanggal jatuh tempo tugas

Tingkat prioritas untuk tugas

Menetapkan tugas untuk tim atau diri Anda sendiri

Tersedia aplikasi Android dan iOS

Kekurangan Todoist

Tidak ada garis waktu untuk penjadwalan proyek Versi gratis terbatas untuk lima orang per proyek

Tidak ada jejak tugas setelah ditandai selesai

Aplikasi Windows tidak setara dengan aplikasi Mac

Harga Todoist

Todoist menawarkan tiga opsi harga:

Paket Gratis: mencakup 80 proyek

mencakup 80 proyek Premium ($3/bulan): mencakup 300 proyek, tren produktivitas, pengingat

mencakup 300 proyek, tren produktivitas, pengingat Paket Bisnis ($ 5/ pengguna per bulan): mencakup 500 proyek, penagihan tim, dukungan prioritas

Peringkat pengguna Todoist

Capterra: 4.6/5 (1200+ ulasan)

4.6/5 (1200+ ulasan) G2: 4.4/5 (600+ ulasan)

3. Asana

Sejauh menyangkut perangkat lunak manajemen proyek, Asana cukup memikat. Ini mendukung banyak integrasi dengan layanan pihak ketiga dan dirancang untuk sebagian besar ukuran tim.

Tetapi tunggu dulu, apakah tim Anda juga bekerja dari perangkat seluler mereka?

Nah, aplikasi seluler Asana tidak benar-benar setara dengan versi desktopnya.

lihatlah kami_ *alasan kuat untuk beralih dari Asana ke Clickup* _dan pelajari tentang_ *alternatif teratas untuk Asana* _.**_

Fitur-fitur utama Asana

Papan kanban untuk mengelola tugas dan memvisualisasikan kemajuan

Tugas berulang untuk pekerjaan yang perlu dilakukan berulang kali

Templat proyek bawaan untuk pemasaran, TI, dan SDM

Kelebihan Asana

Melihat pembaruan status secara real-time dari beberapa proyek

Fitur kolaborasinya sederhana dan intuitif

Menambahkan komentar pada proyek yang sedang berjalan atau langsung ke anggota tim

tersedia aplikasi iOS (iPad dan iPhone) dan Android

Kekurangan Asana

Tidak bisa menugaskan beberapa penerima tugas untuk satu tugas

Tidak ada status khusus

Tidak ada autentikasi dua faktor

Tidak ramah pengguna untuk pemula dalam proyek atau manajemen tugas

Harga Asana

Paket Gratis Dasar: fitur dasar termasuk tampilan kalender, penyimpanan 100MB, dan tampilan daftar

fitur dasar termasuk tampilan kalender, penyimpanan 100MB, dan tampilan daftar Paket Premium ($ 10,99/pengguna per bulan): termasuk fitur-fitur lain seperti tugas tak terbatas, dasbor, dan tonggak pencapaian Paket Bisnis ($24,99/pengguna per bulan): termasuk fitur tambahan seperti portofolio, pemeriksaan, dan integrasi

termasuk fitur-fitur lain seperti tugas tak terbatas, dasbor, dan tonggak pencapaian

Peringkat pengguna Asana

Capterra: 4.4/5 (9100+ ulasan)

4.4/5 (9100+ ulasan) G2: 4.3/5 (6800+ ulasan)

4. Tugas Google

Alternatif Wunderlist lain yang bagus dalam daftar ini adalah Google Tasks.

Tapi ada kekurangannya.

Sementara Aplikasi Google Tasks mungkin merupakan aplikasi manajemen tugas yang efisien, namun tidak dirancang untuk mengelola proyek.

Jadi, jika Anda mencari aplikasi pengorganisasian yang tepat yang mencakup perencanaan, pengaturan tugas, subtugas, pembuatan jadwal, dan banyak lagi... Google Tasks tidak cocok untuk Anda.

Fitur utama Google Tasks

Mengatur tanggal jatuh tempo dan pengingat yang disinkronkan dengan Kalender Google

Menambahkan email sebagai tugas (dari Gmail)

Penjadwalan ulang dan pengaturan ulang menggunakan tampilan kalender

Kelebihan Google Tasks

Pintasan papan ketik untuk pengalaman pengguna yang mudah

Akses cepat ke tugas dari panel tambahan di Gmail, Dokumen, dll.

Antarmuka pengguna yang sangat sederhana dan bersih

Tersedia aplikasi web dan aplikasi seluler (iOS & Android)

Kekurangan Google Tasks

Tidak dirancang untuk mengatur dan mengelola setiap aspek atau detail proyek

Terbatas hanya untuk pengguna Gmail

Tidak dapat mengatur tingkat prioritas untuk tugas-tugas

Tidak ada manajemen absensi

Harga Google Tasks

Paket gratis: mencakup fitur seperti papan yang dapat disesuaikan dan daftar tugas yang dapat dibagikan

mencakup fitur seperti papan yang dapat disesuaikan dan daftar tugas yang dapat dibagikan Premium ($ 3,30/bulan): termasuk fitur-fitur seperti beberapa papan, label prioritas, dan latar belakang khusus

Peringkat pengguna Google Tasks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

Basecamp adalah alat manajemen proyek yang sederhana, bagus untuk melacak proyek dan kemajuan untuk organisasi kecil.

Meskipun merupakan alternatif Wunderlist yang kuat, Basecamp seperti anak kecil yang masih baru.

maksud saya, apakah Anda sudah melihat harganya?

Untuk menikmati proyek dan pengguna tak terbatas, Anda harus membayar $99... setiap bulan! Lihat ulasan Basecamp kami dan panduan manajemen proyek .

Fitur-fitur utama Basecamp

Fitur api unggun untuk obrolan grup waktu nyata pada proyek tertentu

Daftar tugas untuk individu dan anggota tim

Grafik bukit untuk memvisualisasikan kemajuan selama periode waktu tertentu

Kelebihan Basecamp

Pertanyaan check-in otomatis seperti "apa yang sedang Anda kerjakan minggu ini?"

Kotak masuk terpisah untuk notifikasi

Pencadangan otomatis setiap jam untuk file-file proyek

Aplikasi web tersedia bersama dengan aplikasi iOS (iPhone & iPad) dan Android

Kekurangan Basecamp

Versi gratis terbatas untuk tiga proyek dan 20 pengguna

Tidak ada pelacak waktu asli

Tampilan manajemen tugas terbatas

Fitur pelacakan kemajuan terbatas (hanya grafik bukit yang Anda dapatkan)

Harga Basecamp

Basecamp Personal (Gratis): mendukung tiga proyek, 20 pengguna, dengan penyimpanan 1GB

mendukung tiga proyek, 20 pengguna, dengan penyimpanan 1GB Paket Bisnis ($99/bulan): mendukung daftar tugas, check-in, pengguna tak terbatas, klien tak terbatas

Peringkat pengguna Basecamp

Capterra: 4.3/5 (12.300+ ulasan)

4.3/5 (12.300+ ulasan) G2: 4.3/5 (6.800+ ulasan)

Alternatif Wunderlist Ada Di Sini Untuk Tetap

Tentu saja, Wunderlist tidak akan kembali.

Tetapi bukan berarti Anda tidak bisa mengandalkan manajemen proyek yang sangat baik atau perangkat lunak manajemen tugas.

Untungnya, ada banyak sekali alternatif untuk Wunderlist, dan yang harus Anda lakukan adalah memilih salah satu yang cocok untuk Anda.

Berbicara tentang klik, ClickUp memiliki banyak sekali fitur yang ditawarkan dibandingkan dengan alternatif Wunderlist lainnya, termasuk Pencapaian , Lari cepat penjadwalan ulang massal, dan banyak lagi. Dengan otomatisasi dan opsi penyesuaian, siapa pun akan merasa bahwa alat ini dibuat khusus untuk mereka

Yang paling penting, ClickUp mengalahkan alat populer seperti Evernote dan Jira hanya karena Anda mendapatkan beberapa fitur canggih tanpa biaya!

Jadi dapatkan ClickUp hari ini secara gratis dan lupakan bagaimana Wunderlist menghantui Anda.

Karena memberikan proyek yang sukses tidak bisa berhenti.