Trello Vs ClickUp: Alat Manajemen Proyek Mana yang Paling Baik di Tahun 2025?

Tanyakan kepada manajer proyek, dan mereka akan memberi tahu Anda bahwa menjalankan sebuah proyek itu seperti mencoba menyelesaikan beberapa kubus Rubik sekaligus.

Banyak faktor yang berperan. Namun satu faktor yang dapat membuat perbedaan antara kesuksesan proyek yang gemilang dan kegagalan besar adalah perangkat lunak manajemen proyek .

Dengan begitu banyak solusi untuk membantu Anda mengelola tugas-tugas Anda dan proyek, mulai dari aplikasi sederhana yang harus dilakukan hingga platform tanpa kode yang bisa dibuat sendiri, pilihannya tidak terbatas. Memilih salah satu menjadi rumit dan taruhannya tinggi.

Kami akan membantu Anda memutuskan yang mana alat manajemen proyek adalah yang terbaik di tahun 2024.

Untuk melakukannya, kami telah menempatkan dua pemimpin pasar- Trello dan ClickUp -kepala ke kepala.

Kami akan membahas segala sesuatu mulai dari fitur-fitur mereka hingga harga dan ulasan publik di platform seperti Reddit-semua ini agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang jujur tentang kedua alat manajemen proyek dan pilih salah satu yang paling cocok untuk Anda.

Apa itu ClickUp?

Lihat semua alur kerja manajemen proyek Anda di ClickUp

ClickUp adalah platform kolaborasi, manajemen proyek, dan manajemen ruang kerja yang dapat disesuaikan. Dengan fitur-fitur ekstensif seperti pelacakan tugas, penetapan tujuan, pengeditan dokumen, wiki, dan fungsi CRM, ClickUp menawarkan semua yang dibutuhkan manajer proyek, dalam satu alat.

Platform perangkat lunak produktivitas all-in-one ini memiliki beberapa kasus penggunaan untuk para profesional di semua domain: curah pendapat, berkolaborasi dengan rekan tim, membuat dokumen, dan presentasi, melacak kemajuan proyek dan banyak lagi.

ClickUp adalah salah satu alat yang paling kolaboratif dan dapat disesuaikan di pasaran, cukup fleksibel untuk memenuhi semua kebutuhan kerangka kerja manajemen proyek .

Dari fitur sederhana seperti papan Kanban, manajemen tugas, dan pelacakan waktu hingga otomatisasi tingkat lanjut, alur kerja bawaan, dan aplikasi yang didukung genAI, platform ini memiliki banyak fitur untuk mempermudah manajemen proyek.

Fitur ClickUp

Mari kita lihat beberapa fitur manajemen proyek terbaik ClickUp dan bagaimana fitur-fitur tersebut membantu Anda mengelola tujuan, tugas, dan sumber daya dengan baik.

Papan Kanban

Rancang papan bergaya kanban di ClickUp agar sesuai dengan alur kerja proyek Anda

Kanban adalah salah satu kerangka kerja manajemen proyek tertua dan paling disukai. Mudah digunakan dan mudah diadaptasi. Yang paling penting, ini membantu Anda memvisualisasikan seluruh proyek Anda pada satu layar, membuat pelacakan kemajuan jauh lebih mudah.

ClickUp menawarkan Papan Kanban langsung dari paket Free-nya. Tampilan ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kelompok khusus (di mana Anda dapat melihat tugas-tugas Anda berdasarkan kelompok seperti penerima tugas, tanggal jatuh tempo, dan banyak lagi), seret-dan-lepaskan (untuk memindahkan tugas di seluruh kolom), dan Lihat Semua (dasbor untuk melihat semua papan Anda di satu tempat).

Otomatisasi

Siapkan otomatisasi khusus di ClickUp untuk tugas yang berulang dan hemat waktu

Salah satu dari banyak manfaat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek adalah penghematan waktu. Alat bantu seperti ClickUp memungkinkan Anda menghilangkan kesibukan dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang-ulang-entah itu pembaruan status, pengingat tenggat waktu, atau serah terima proyek. ClickUp menawarkan 100+ otomatisasi sehingga tim dapat fokus pada tugas-tugas yang menggerakkan jarum.

Dengan lebih dari 50 pemicu dan tingkat penyesuaian yang tinggi, Anda dapat membuat alur kerja otomatis dalam hitungan menit. Plus, ClickUp AI hadir dengan fitur-fitur seperti ringkasan tugas dan pembuatan sub-tugas untuk merampingkan manajemen proyek-tanpa Anda harus mengangkat satu jari pun.

Manajemen Tugas

Melihat tugas dan rencana proyek dalam satu tampilan di ClickUp Manajemen tugas di ClickUp memenuhi kebutuhan organisasi dan kolaborasi. Buat subtugas untuk memecah tugas yang lebih besar menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola; gunakan bidang khusus untuk menambahkan informasi tugas yang relevan; biarkan daftar periksa membuat Anda tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda; gunakan status khusus untuk memperbarui kemajuan tugas; dan gunakan filter untuk melihat tugas sesuai keinginan Anda.

Selanjutnya, fitur kolaborasi ClickUp seperti perekaman video, komentar, dan Obrolan ClickUp memudahkan semua orang untuk tetap mendapatkan informasi yang sama.

Terakhir, pemilik proyek dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik dengan menilai jadwal dan prioritas menggunakan Pelacakan waktu ClickUp dan fitur penandaan ketergantungan.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Apa itu Trello?

via Trello Trello adalah alat bantu manajemen proyek yang dibuat untuk tim yang bersumpah dengan Papan Kanban . Pada tahun 2017, perusahaan ini diakuisisi oleh Atlassian, sebuah perusahaan yang dikenal karena membangun perangkat lunak kolaborasi seperti Atlas, JIRA, dan Confluence.

Trello paling cocok untuk tim kecil dan pekerja lepas dan dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan pelacakan tugas yang sederhana.

Fitur-fitur utama di Trello meliputi Views (untuk melihat proyek Anda sebagai garis waktu, papan, kalender, dll.), Templat (untuk segala hal mulai dari peluncuran produk dan pelacakan prospek hingga membeli rumah), dan Power-up (plug-in untuk menghubungkan Trello dengan alat lain).

Fitur-fitur Trello

Mari kita lihat lebih dalam beberapa fitur populer Trello dan bagaimana fitur-fitur ini membantu manajer proyek menyederhanakan manajemen tugas dan menjaga proyek tetap berada di jalurnya.

Papan Trello

via Trello Papan adalah fitur inti Trello dan dapat digunakan untuk membuat Proyek bergaya Kanban . Muncul dengan tiga blok utama: Papan untuk melihat keseluruhan proyek secara menyeluruh, Daftar untuk sekelompok tugas terkait, dan Kartu dengan rincian masing-masing tugas.

Yang paling sederhana Templat papan kanban di Trello Boards adalah "To Do", "Doing", dan "Done", yang membantu Anda melacak berbagai tahapan tugas dalam sebuah proyek. Anda dapat menyeret kartu tugas ke setiap daftar saat tugas berlangsung. Anda juga dapat menambahkan tanggal jatuh tempo, deskripsi, lampiran, dan anggota ke setiap tugas.

Otomatisasi Butler

Sama seperti ClickUp, Trello juga dilengkapi dengan alat otomatisasi tanpa kode yang disebut Butler. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat aturan khusus untuk melakukan tindakan tertentu seperti memindahkan kartu tugas ke daftar yang berbeda dan menugaskannya ke pengguna.

Butler juga bisa mengintegrasikan Trello dengan aplikasi lain seperti Slack atau email. Jika Anda ingin menjalankan otomatisasi secara manual, Anda bisa membuat tombol dan menambahkannya ke kartu tugas. Ketika diklik, tombol tersebut akan memulai otomatisasi kustom.

Manajemen Tugas

melalui Trello Manajemen tugas di Trello mirip dengan bekerja dengan aplikasi daftar tugas. Anda menambahkan tugas ke daftar, mengatur tingkat prioritas untuk setiap tugas, menambahkan label jika diperlukan, dan menggunakan fitur komentar untuk memberi tahu anggota tim mengenai kemajuan tugas.

Anda juga dapat melihat tugas dengan berbagai cara, menggunakan tampilan Kalender, Peta, atau Tabel.

Harga Trello

**Gratis

Standar: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Premium : $10/bulan per pengguna

: $10/bulan per pengguna Perusahaan: $17,50/bulan per pengguna

ClickUp Vs Trello: Fitur yang Dibandingkan

Sebelum kita membandingkan fitur-fitur ClickUp dan Trello, berikut ini adalah versi TL;DR dari apa yang terbaik dari masing-masing alat.

ClickUp paling terkenal untuk

Manajemen tugas tingkat lanjut: ClickUp hadir dengan fitur manajemen tugas yang luas seperti tugas, subtugas, daftar periksa, penjadwalan tugas, dan metodologi Agile

ClickUp hadir dengan fitur manajemen tugas yang luas seperti tugas, subtugas, daftar periksa, penjadwalan tugas, dan metodologi Agile Dasbor proyek yang dapat disesuaikan: Anda dapat menyesuaikan dasbor Anda dengan 50+ widget seperti bagan, sprint, dan banyak lagi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai proyek yang kompleks

Anda dapat menyesuaikan dasbor Anda dengan 50+ widget seperti bagan, sprint, dan banyak lagi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai proyek yang kompleks Alat kolaborasi real-time: Anda dapat berkomunikasi melalui berbagai saluran di ClickUp, termasuk komentar tugas, email, klip video, dan obrolan instan

Anda dapat berkomunikasi melalui berbagai saluran di ClickUp, termasuk komentar tugas, email, klip video, dan obrolan instan Pelaporan dan pelacakan tujuan: Sasaran ClickUp memungkinkan manajer proyek menetapkan target mingguan, OKR, dan siklus sprint untuk mengukur kemajuan

Sasaran ClickUp memungkinkan manajer proyek menetapkan target mingguan, OKR, dan siklus sprint untuk mengukur kemajuan Alat manajemen sumber daya: Fitur-fitur seperti pelacakan waktu dan ketergantungan tugas memungkinkan tim proyek untuk memperkirakan durasi tugas dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai

Fitur-fitur seperti pelacakan waktu dan ketergantungan tugas memungkinkan tim proyek untuk memperkirakan durasi tugas dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai Alur kerja dan otomatisasi bawaan: ClickUp hadir dengan 100+ alur kerja dan otomatisasi bawaan untuk menangani tugas-tugas yang berulang, seperti mengubah status tugas, menugaskan tugas, dan banyak lagi

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.200+ ulasan)

4.7/5 (9.200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Trello terkenal karena:

Papan Kanban: Fitur papan seret dan lepas yang mudah digunakan memudahkan pengguna yang baru pertama kali membuat papan Kanban dan melacak proyek

Fitur papan seret dan lepas yang mudah digunakan memudahkan pengguna yang baru pertama kali membuat papan Kanban dan melacak proyek Manajemen tugas yang mudah: Fitur tugas Trello seperti daftar dan kartu memudahkan untuk mengatur tugas dan melacak kemajuannya

Fitur tugas Trello seperti daftar dan kartu memudahkan untuk mengatur tugas dan melacak kemajuannya Otomasi dan plug-in: Butler by Trello memudahkan pengguna untuk membuat fungsi khusus dan mengintegrasikan Trello dengan pekerjaan lain dan aplikasi tim seperti Gmail, Slack, dan lainnya

Butler by Trello memudahkan pengguna untuk membuat fungsi khusus dan mengintegrasikan Trello dengan pekerjaan lain dan aplikasi tim seperti Gmail, Slack, dan lainnya Visibilitas alur kerja: Pada paket berbayar, pengguna bisa menggunakan koleksi Board untuk mengelompokkan board berdasarkan kriteria yang berbeda dan mendapatkan visibilitas ke dalam alur kerja

Pada paket berbayar, pengguna bisa menggunakan koleksi Board untuk mengelompokkan board berdasarkan kriteria yang berbeda dan mendapatkan visibilitas ke dalam alur kerja Template: Trello hadir dengan 100+ template templat manajemen proyek untuk semua tim dan kasus penggunaan, yang dapat digunakan sebagai titik awal saat membuat proyek baru

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.400+ ulasan)

4.4/5 (13.400+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (23.000+ ulasan)

Sekarang, mari kita jelajahi perbandingan fitur demi fitur dari ClickUp dan Trello untuk melihat bagaimana perbandingan keduanya.

1. Papan Kanban

Berkolaborasi dengan tim proyek Anda dengan papan Kanban ClickUp Alat-alat Kanban harus dimiliki oleh perangkat lunak manajemen proyek apa pun. ClickUp dan Trello keduanya menawarkan tampilan Kanban, meskipun pengalaman dan fungsionalitasnya berbeda.

ClickUp

ClickUp hadir dengan fitur Kanban yang kuat seperti papan, tampilan proyek kustom, dan bahkan "Tampilan Semuanya" tingkat ruang kerja dari semua proyek Anda dalam satu panel. Anda juga dapat menggunakan ClickUp AI untuk membuat papan Kanban secara otomatis dengan kolom dan subtugas yang tepat untuk proyek Anda.

Trello

Papan Kanban adalah tampilan proyek default di Trello, yang memungkinkan Anda melacak proyek apa pun menggunakan kombinasi daftar dan kartu tugas. Anda juga bisa menggunakan label untuk menentukan prioritas atau status setiap tugas. Anda bahkan bisa menggunakan koleksi papan untuk mengelompokkan papan.

Alat mana yang memiliki papan Kanban yang lebih baik: ClickUp atau Trello?

Tidak ada dua cara untuk menjawabnya-ClickUp adalah pemenang yang jelas di sini dan untuk berbagai alasan. ClickUp memiliki asisten AI yang kuat; Tampilan Semuanya memberi Anda gambaran umum tentang semua proyek Anda dengan mudah; dan yang paling penting, ClickUp menyediakan papan tak terbatas dalam paket Gratisnya. Trello hanya menyediakan lima papan dalam paket Gratisnya.

2. Otomatisasi

Mengotomatiskan tugas yang berulang dan menghemat waktu dengan ClickUp

Alur kerja dan integrasi otomatis sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi tim proyek. ClickUp dan Trello memungkinkan tim untuk mengotomatiskan beberapa tindakan.

ClickUp

Di ClickUp, ada dua cara untuk mengotomatisasi pekerjaan: menggunakan otomatisasi bawaan atau menggunakan ClickUp AI. Terlepas dari otomatisasi bawaan yang terdapat dalam pustaka ClickUp, Anda dapat membangun otomatisasi khusus yang ditandai ke 50+ pemicu dan tindakan di dalam ClickUp. Terakhir, Anda memiliki integrasi yang menghubungkan ClickUp dengan aplikasi pihak ketiga untuk mengotomatiskan alur kerja antar aplikasi.

Anda dapat menggunakan otomatisasi ini untuk menangani tugas yang berulang seperti mengubah status, mengaitkan tugas ke daftar, dan mengingatkan penerima tugas tentang tenggat waktu.

Jika Anda menginginkan bantuan untuk tugas-tugas kreatif, cobalah Asisten AI ClickUp yang dilatih untuk menulis pembaruan tugas, membuat ringkasan utas komentar dan dokumen, membuat subtugas, dan banyak lagi.

Trello

Anda bisa menggunakan Butler dari Trello untuk mengelola otomatisasi di dalam Trello. Dengan fitur-fitur seperti aturan, tombol, dan perintah terjadwal, Butler memungkinkan pengguna membuat otomatisasi khusus untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, mengarsipkan tugas yang sudah selesai, dan banyak lagi.

Anda juga bisa menggunakan power-up Butler dan Trello secara bersamaan untuk mengintegrasikan Trello dengan aplikasi pihak ketiga seperti Slack, email, dan lainnya.

ClickUp vs Trello: Alat mana yang menawarkan otomatisasi yang lebih kuat?

Babak ini juga jatuh pada ClickUp. Ada dua alasan utama: fitur bawaannya otomatisasi alur kerja perpustakaan dan kemampuan AI generatif. Mereka membuat otomatisasi di ClickUp jauh lebih dapat disesuaikan dan kuat daripada di Trello.

3. Manajemen Proyek

Pilih di antara 15+ tampilan untuk pelacakan kemajuan proyek dalam ClickUp

Untuk pemimpin pasar seperti ClickUp dan Trello, standarnya sangat tinggi dalam hal fitur manajemen proyek.

Mari kita lihat bagaimana kedua alat ini menyederhanakan manajemen proyek.

ClickUp

ClickUp melakukan pendekatan manajemen tugas dengan cara 'all-in-one' - Anda mendapatkan fitur ekstensif seperti subtugas, daftar periksa, pelacakan waktu, dan banyak lagi dalam satu platform, tanpa perlu aplikasi lain. ClickUp juga menyediakan berbagai tampilan seperti Gantt chart, Kanban, Sprint, Garis Waktu, dan tampilan kustom lainnya untuk tetap mengetahui perkembangan proyek setiap saat.

Trello

Trello memiliki pendekatan yang lebih sederhana untuk manajemen proyek dan berpegang teguh pada kemampuan manajemen tugas dasar dan kerangka kerja Kanban. Trello juga menawarkan tampilan yang berbeda, seperti kalender dan tabel, tetapi tidak memiliki jangkauan luas yang ditawarkan oleh ClickUp.

ClickUp vs Trello: Mana yang terbaik untuk manajemen proyek?

Pemenangnya adalah-tidak ada kejutan di sini-ClickUp! 🥇

Alasannya? Fitur manajemen tugas yang luas dan kemampuan untuk mendukung berbagai kerangka kerja manajemen proyek, bukan hanya Kanban.

4. Kolaborasi

Berkomunikasi secara efektif dengan tim Anda dengan fitur kolaborasi ClickUp

Sebagian besar tim menggunakan aplikasi manajemen proyek mereka untuk mengomunikasikan pembaruan status, mendapatkan klarifikasi, dan mengatasi ketergantungan atau penghalang. Perangkat lunak manajemen proyek yang baik seharusnya memudahkan tim untuk berkolaborasi-baik secara real-time maupun asinkron.

ClickUp

Karena ClickUp merupakan gabungan alat manajemen proyek dan ruang kerja, ClickUp telah berevolusi untuk menyediakan berbagai fitur komunikasi bawaan: komentar, @mention, ClickUp Chat, email (dalam ClickUp!), dan perekaman klip video. Anda tidak perlu beralih ke aplikasi lain hanya untuk mengirim pembaruan email atau merekam video penjelasan singkat!

Trello

Trello menyediakan utas komentar untuk setiap tugas untuk melacak kemajuan dan mengkomunikasikan pembaruan. Namun, Anda perlu menggunakan Power-up pihak ketiga untuk opsi komunikasi tingkat lanjut, seperti obrolan, persetujuan, atau pemungutan suara.

Alat mana yang harus Anda pilih untuk kolaborasi: ClickUp atau Trello?

ClickUp jelas memiliki lebih banyak alat kolaborasi bawaan. Namun, Trello hampir menebusnya dengan banyak sekali peningkatan komunikasi pihak ketiga. Kata kuncinya di sini adalah hampir karena meskipun Trello memiliki banyak pilihan, mengintegrasikan alat bisa menjadi hal yang sulit, belum lagi mahal, karena sebagian besar pengaya berbayar.

Jadi, ClickUp menang sebagai alat kolaborasi, meskipun dengan sedikit keunggulan.

5. Pelaporan dan Analisis

Sajikan data Anda secara visual dan efektif dengan ClickUp

Baik Anda melacak OKR tim atau kemajuan sprint, laporan dan analitik sangat penting untuk mengukur keberhasilan proyek apa pun.

ClickUp

ClickUp hadir dengan bagan khusus, target tugas, roll-up kemajuan, kondisi benar/salah, dan banyak lagi untuk membantu manajer proyek melacak kemajuan tujuan dan proyek mereka. Lacak target-target ini pada satu platform menggunakan Dasbor di ClickUp .

Trello

Trello tidak menawarkan fitur pelaporan dan analisis bawaan. Namun, Anda bisa mengintegrasikan dengan alat pihak ketiga untuk menerima analisis proyek Anda.

ClickUp vs Trello: Alat mana yang lebih baik untuk pelaporan proyek?

ClickUp menang di sini secara default karena Trello tidak menawarkan fitur pelaporan asli.

6. Harga

Saat kita semakin dekat dengan keputusan akhir dalam kasus ClickUp vs Trello, saatnya untuk mencari tahu alat mana yang memberikan nilai yang lebih baik untuk uang Anda.

Paket harga ClickUp

Gratis Selamanya: Bahkan dengan paket Gratis, Anda mendapatkan akses ke Papan Kanban tanpa batas, Manajemen Sprint, Tamu, Tampilan Kalender, obrolan dalam aplikasi dan perekaman video, dan dokumen kolaboratif

Bahkan dengan paket Gratis, Anda mendapatkan akses ke Papan Kanban tanpa batas, Manajemen Sprint, Tamu, Tampilan Kalender, obrolan dalam aplikasi dan perekaman video, dan dokumen kolaboratif Tidak terbatas ( $7/bulan per pengguna): Nikmati penyimpanan dan integrasi tanpa batas, bagan Gantt, email, dan pelacakan waktu sebagai tambahan dari semua fitur dalam paket Gratis

$7/bulan per pengguna): Nikmati penyimpanan dan integrasi tanpa batas, bagan Gantt, email, dan pelacakan waktu sebagai tambahan dari semua fitur dalam paket Gratis Bisnis ($12/bulan per pengguna): Tingkatkan paket Unlimited dengan fitur-fitur termasuk tim tak terbatas, kustomisasi tingkat lanjut, lembar waktu, peta pikiran, dan manajemen beban kerja

($12/bulan per pengguna): Tingkatkan paket Unlimited dengan fitur-fitur termasuk tim tak terbatas, kustomisasi tingkat lanjut, lembar waktu, peta pikiran, dan manajemen beban kerja Perusahaan (Hubungi untuk harga): Buka logika bersyarat dalam formulir, peran khusus tak terbatas, dan ruang tim dengan paket Enterprise ClickUp

Gunakan ClickUp AI untuk membuat manajemen proyek menjadi mudah. Meringkas tugas, membuat konten, memoles teks, menulis tanggapan email, dan banyak lagi

ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Paket harga Trello

Gratis Selamanya: Akses10 papan per ruang kerja, Power-up dan penyimpanan tak terbatas, dan log aktivitas

Akses10 papan per ruang kerja, Power-up dan penyimpanan tak terbatas, dan log aktivitas Standar ( $5/bulan per pengguna): Tingkatkan ke daftar periksa tingkat lanjut, tamu satu papan, dan bidang khusus

$5/bulan per pengguna): Tingkatkan ke daftar periksa tingkat lanjut, tamu satu papan, dan bidang khusus Premium ($ 10/bulan per pengguna): Buka fitur-fitur canggih seperti tampilan, koleksi papan, dan ekspor data sederhana

($ 10/bulan per pengguna): Buka fitur-fitur canggih seperti tampilan, koleksi papan, dan ekspor data sederhana Enterprise ($17,50/bulan per pengguna): Nikmati ruang kerja tak terbatas, papan tingkat organisasi, tamu multi-papan, dan izin lampiran di atas dan di atas paket Premium

ClickUp vs Trello: Siapa yang Menang? Siapa yang Kalah? Anda yang memutuskan

Meskipun Trello memiliki harga lebih murah daripada ClickUp, penting untuk dicatat bahwa Trello menawarkan jauh lebih sedikit fitur (dan penyimpanan) daripada ClickUp. Hal ini berlaku untuk semua paket.

ClickUp juga menyediakan alat manajemen dokumen dan tim dalam semua paketnya, sedangkan Trello hanya berfungsi sebagai alat perangkat lunak manajemen proyek. Untuk mengakses alat berharga lainnya, Anda harus berlangganan produk Atlassian lainnya, seperti Confluence atau JIRA, dengan biaya tambahan.

Anda juga mendapatkan dukungan 24/7 untuk semua paket berbayar di ClickUp, sedangkan Trello menawarkan dukungan 24/7 hanya untuk pelanggan Enterprise.

Semua hal dipertimbangkan, ClickUp jelas memberi Anda nilai yang lebih besar untuk setiap dolar yang dibelanjakan. 👑

ClickUp Vs Trello di Reddit

Dan sekarang untuk ulasan pengguna uji coba terakhir yang tidak disaring. Apa yang dikatakan pengguna Trello dan ClickUp tentang pengalaman mereka dengan alat ini di Reddit? Mari kita cari tahu!

Ada perbandingan berdasarkan fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian:

"Bagi saya/kami adalah fleksibilitasnya. Anggota tim kami memiliki preferensi sendiri tentang bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan informasi, dan ClickUp menyediakan opsi yang cocok untuk hampir semua orang. Tentu saja, seseorang akan selalu memikirkan sesuatu yang tidak cocok untuk mereka, tetapi ClickUp sangat dekat dengan menawarkan sesuatu untuk semua orang. Beberapa orang akan mengatakan inilah yang membuatnya sulit untuk dipelajari, dan saya pikir itu bisa jadi benar. - Sebelumnya kami memiliki tim di Trello, Asana, Basecamp, Flow, dan hanya di Google Docs." ( Sumber )_

Hasil yang sepadan dengan uang Anda? Reddit mendukung ClickUp:

"Kami adalah perusahaan pengembang CMS dan aplikasi kecil yang menggunakan Trello> Jira> ClickUp setelah menggabungkan linear dan tinggi dalam campuran. Menurut saya, ClickUp adalah yang terbaik dalam hal fitur dan kustomisasi di pasaran." ( Sumber )_

Pengguna tampaknya menginginkan lebih dari sekadar papan Kanban, dan di situlah ClickUp bersinar.

"Trello adalah yang terbaik untuk tampilan papan kanban, tetapi hanya itu yang Anda dapatkan. Mereka tidak menambahkan fitur yang signifikan selama bertahun-tahun. Sebagian besar plugin yang bagus adalah plugin berbayar dari pihak ketiga, yang untuk Clickup, sudah terintegrasi penuh. Kami baru saja bermigrasi dari Trello ke Clickup dan seluruh tim 100% senang dengan perubahan ini." ( Sumber )_

Sebagian besar pengguna tampaknya menginginkan lebih dari sekadar manajemen proyek:

"Ketika Anda tidak membutuhkan fitur-fitur seperti dokumen di luar kotak, Trello adalah berkah, dan juga sangat mudah untuk mengajari rekan kerja baru cara menggunakannya. Kelemahannya jika itu menjadi masalah adalah kurangnya kerumitan." ( Sumber )_

Sepertinya komunitas Reddit telah mencapai keputusan bulat: Trello memenuhi semua kebutuhan dalam hal manajemen proyek gaya kanban yang sederhana. Namun, Anda harus memilih alat yang berbeda untuk sesuatu yang lebih rumit.

ClickUp adalah favorit Alternatif Trello untuk ribuan pengguna yang telah beralih seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka.

ClickUp Vs Trello: Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Lebih Baik

Saatnya untuk keputusan akhir: alat manajemen proyek mana yang terbaik di tahun 2024?

*Jawabannya adalah ClickUp! 🌟

Meskipun Trello sudah ada sejak lama, kegunaannya yang terbatas mungkin membuatnya mandek dari waktu ke waktu. Manajemen proyek modern memiliki kebutuhan yang lebih maju.

Kurangnya penyesuaian juga membuat Trello tidak cocok untuk bisnis yang berkembang pesat dan perusahaan yang lebih besar.

ClickUp, di sisi lain, kaya akan fitur, dengan alat bantu seperti asisten bertenaga AI khusus yang sesuai dengan peran Anda, papan tulis dan peta pikiran untuk curah pendapat, dan kemampuan mengirim email dari dalam ClickUp. Semua ini membuat ClickUp ideal untuk tim jarak jauh dan hibrida serta kantor fisik.

ClickUp juga jauh di depan dalam hal kesuksesan pelanggan dan dukungan dengan webinar, kursus, dan dukungan 24/7 untuk semua pengguna-ya, bahkan yang menggunakan paket Gratis. Jadi, lanjutkan dan mencoba ClickUp dan ucapkan selamat tinggal pada kesengsaraan manajemen proyek Anda.