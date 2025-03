Influencer AI: Ikuti Siapa yang Membicarakan Tren AI Terbaru

AI sedang menjadi perbincangan hangat. Terus mengikuti perkembangan AI menjadi sangat penting jika Anda tidak ingin ketinggalan.

Dan cara apa yang lebih baik untuk mendapatkan informasi terbaru selain mengikuti para pemikir terbaik dalam bisnis ini? Akan lebih mudah untuk mengikuti tren jika Anda mengikuti mereka yang menetapkannya.

Jadi, kami telah menyusun daftar 10 influencer AI terbaik yang merupakan pemikir visioner yang membentuk dunia AI dan memimpin percakapan tentang apa pun yang terbaru dalam AI.

Jika Anda seorang pemasar atau ahli media sosial atau ingin belajar dari para penggerak dan pengubah dunia AI yang sesungguhnya, daftar ini akan membantu Anda memahami kontribusi mereka dengan baik.

Apa Itu Influencer AI?

Influencer AI adalah para ahli di bidang kecerdasan buatan-peneliti, ahli teknologi, wirausahawan, pendidik, atau pemimpin yang membagikan pengetahuan dan wawasan mereka kepada orang lain. Mereka menjelaskan nuansa, kasus penggunaan, dan relevansi AI bagi dunia secara luas.

Influencer AI secara aktif berkontribusi dalam memahami aspek teknologi yang terkait dengan AI dan mengembangkan alat AI.

Para influencer virtual yang populer ini terlibat melalui berbagai saluran, seperti platform media sosial, publikasi akademis, konferensi, dan forum industri, untuk berbagi keahlian dan perspektif mereka tentang topik terkait AI.

Singkatnya, mereka membantu kita memahami AI dengan lebih baik dan memahami bagaimana AI dapat mengubah hidup kita di masa depan.

10 Influencer AI yang Perlu Anda Ikuti

Setelah menyaring berbagai profil, kami telah memilih dengan cermat 10 pemimpin dan pelopor AI yang mendorong perkembangan signifikan dan akan menawarkan Anda wawasan dan pembelajaran yang berharga.

Ikuti para influencer ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang AI:

via X Samuel Harris Altman adalah Pendiri dan CEO OpenAI-salah satu organisasi paling terkenal yang memimpin pegas AI.

Open AI telah mengembangkan berbagai model AI berbasis bahasa besar (LLM), model AI sumber terbuka, dan model pembuatan gambar tingkat lanjut (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT yang populer sebagai AI Generatif & asisten chatbot yang dapat digunakan secara gratis, juga dibangun di atas sistem AI yang dibangun oleh OpenAI.

Pada usia delapan tahun, Sam mulai membuat kode, yang membawanya untuk ikut mendirikan Tools for Humanity pada tahun 2019. Ini adalah organisasi yang membangun sistem yang dirancang untuk memindai mata orang untuk memberikan otentikasi dan memverifikasi bukti mata pencaharian untuk melawan penipuan. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia juga menjabat sebagai Presiden akselerator startup Y Combinator.

Saat ini, dengan 2,5 juta pengikut di X, Sam secara aktif membagikan informasi terbaru tentang kemajuan Open AI dan inovasi dalam alat AI sembari berkontribusi pada proyek Apollo-nya (Apollo adalah dana tahap awal yang berinvestasi pada proyek-proyek bulan). Dia banyak berinvestasi dalam penelitian keamanan AI untuk memastikan sistem AI yang kuat dapat dikendalikan. Dia adalah suara penting yang membentuk kebijakan seputar AI tingkat lanjut.

via X Fei Fei Li adalah seorang influencer AI, Co-Direktur Institut Stanford untuk AI yang Berpusat pada Manusia dan Profesor Sequoia perdana di Departemen Ilmu Komputer di Universitas Stanford.

Beliau adalah seorang VP di Google dan menjabat sebagai Kepala Ilmuwan untuk AI/ML di Google Cloud.

Beliau diangkat menjadi anggota dewan X pada tahun 2020 sebagai direktur independen untuk memimpin perkembangan AI sosial dan menilai penggunaan Alat AI untuk media sosial untuk mengawasi platformnya.

Dengan 445 ribu lebih pengikut di X, Li baru-baru ini membagikan bukunya yang akan datang, The Worlds I See, yang didasarkan pada keingintahuan, eksplorasi, dan penemuan pada awal mula AI.

Dia baru-baru ini dinobatkan sebagai "Ibu Baptis" AI sebagai suara nasional yang mengadvokasi etika dan keragaman dalam STEM dan AI.

Li juga menciptakan ImageNet dan ImageNet Challenge, sebuah kumpulan data berskala besar dan upaya pembandingan yang berkontribusi pada pengembangan AI terbaru dan pembelajaran mendalam.

via X Andrew Ng, dengan 943 ribu pengikut di X, adalah Pendiri DeepLearning.AI, Pendiri dan CEO Landing AI, serta Ketua dan Pendiri Coursera.

Pada tahun 2011, Andrew memimpin pengembangan platform utama MOOC (Massive Open Online Courses) di Universitas Stanford, yang memungkinkan kursus machine learning (ML) yang ditawarkan kepada lebih dari 100.000 siswa online di Coursera. Kelas-kelasnya di Coursera telah menjangkau lebih dari 3 juta siswa di seluruh dunia.

Sebagai mantan ilmuwan riset Baidu dan Google Brain, ia merupakan pakar dalam bidang pembelajaran mesin dan pendidikan AI. Dia telah menulis dan ikut menulis lebih dari 200 makalah penelitian di bidang robotika dan ML, serta mengubah banyak kehidupan melalui karyanya di bidang AI.

Pada tahun 2013, ia dinobatkan sebagai 'orang paling berpengaruh di dunia' oleh Time 100.

Sebagai Asisten Profesor di Departemen Ilmu Komputer Universitas Stanford, ia berbagi keahlian dan visinya untuk pendidikan dan aplikasi AI. Dia terus mempublikasikan penelitian penting yang memajukan deep learning.

via X Kate Crawford, dengan sekitar 83 ribu pengikut di X, adalah seorang ahli terkemuka yang mempelajari bagaimana kecerdasan buatan berdampak pada masyarakat.

Karyanya mencakup dua dekade evolusi AI dan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana data besar, pembelajaran mesin, dan AI memengaruhi sejarah, politik, tenaga kerja, dan lingkungan.

Dia adalah seorang sarjana yang dihormati di Microsoft Research New York dan USC Annenberg dan berkontribusi pada jurnal penelitian yang diakui secara luas seperti Nature dan Science.

Proyek-proyek unik Kate, seperti 'Anatomy of an AI System' dan 'Excavating.ai', mendapatkan penghargaan bergengsi dan dipajang di museum-museum besar. 'Anatomy of an AI System' membedah rantai pasokan dan aliran data di balik perangkat Amazon Echo. . Excavating.ai, di sisi lain, adalah studi etnografi yang mengungkap ideologi, nilai, dan bias yang tertanam dalam sistem AI berdasarkan pandangan dunia para pengembang AI.

Kedua proyek tersebut telah berpengaruh dalam menunjukkan elemen manusia yang sering kali tersembunyi dan dimensi etika dalam sistem AI. Karya-karya Crawford, termasuk bukunya, Atlas of AI, menyerukan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana nilai-nilai yang membangunnya membentuk AI.

Sebagai salah satu pendiri AI Now Institute, fokus Crawford pada implikasi sosial dari AI sejalan dengan keprihatinan yang meningkat dari para pemasar dan profesional media sosial yang memanfaatkan AI.

via X Ian J. Goodfellow, seorang ilmuwan dan insinyur komputer, telah memberikan dampak yang signifikan dalam bidang jaringan saraf tiruan dan pembelajaran mendalam.

Dengan pengikut yang cukup banyak di komunitas AI, ide terobosan Goodfellow muncul saat pertemuan santai pada tahun 2014. Selama mengobrol dengan teman-temannya, dia mengonsep sebuah metode bagi komputer untuk menghasilkan gambar secara mandiri, bebas dari campur tangan manusia. Hal ini mengarah pada penciptaan GAN atau Generative Adversarial Networks.

Ide utama di balik GAN adalah mengadu dua jaringan saraf satu sama lain untuk menghasilkan data sintetis baru yang menyerupai beberapa set data pelatihan. Kedua jaringan memainkan permainan terus menerus, meningkatkan kemampuannya hingga contoh yang dihasilkan tidak dapat dibedakan dengan data nyata.

Saat ini menjadi ilmuwan peneliti di DeepMind, Goodfellow merefleksikan ketenarannya yang tak terduga, dan menganggapnya agak tidak nyata. Meskipun demikian, dia berdedikasi untuk melawan penyalahgunaan penemuannya. Visinya adalah menjaga penggunaan AI secara etis, sebuah tujuan yang sangat ia perjuangkan.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

via LinkedIn Allie Miller adalah seorang wirausahawan, penasihat, dan investor AI.

Dengan lebih dari satu juta pengikut di LinkedIn, ia secara aktif berkontribusi pada pendidikan AI, berbicara tentang AI di seluruh dunia, memberikan saran tentang kebijakan publik AI global, dan menciptakan sumber daya edukasi untuk bisnis agar unggul dengan AI. Dia adalah influencer virtual populer yang mengadvokasi pendidikan AI di seluruh platform media sosial.

Dia sebelumnya memimpin Pengembangan Bisnis Pembelajaran Mesin untuk Startup dan Modal Ventura di Amazon (AWS).

Dari bawah ke atas, ia mengembangkan bisnis di AWS, memberikan saran dan dukungan kepada para peneliti, pendiri, dan investor pembelajaran mesin terbaik di seluruh dunia.

Sebelumnya, Allie meraih prestasi sebagai pemenang dalam kompetisi inovasi nasional dan menjadi wanita termuda yang mengembangkan produk AI di IBM.

Dia telah diakui secara luas sebagai 'Inovator AI Tahun Ini' oleh AIconic pada tahun 2019 dan LinkedIn Top Voice for Technology and AI selama beberapa tahun. Ikuti dia untuk mendapatkan berita, wawasan, dan saran pekerjaan seputar kecerdasan buatan dan teknologi.

via X Tabitha Goldstaub adalah seorang wirausahawan teknologi yang berfokus pada dampak AI. Dia ikut mendirikan CogX, sebuah platform online yang mengumpulkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan kemajuan AI, dan menjabat sebagai ketua Dewan AI pemerintah Inggris.

Goldstaub memiliki lebih dari 15 ribu pengikut di Linkedin dan 14 ribu pengikut di X. Dia secara aktif terlibat dengan organisasi seperti TechUK dan Alan Tiring Institute, memberikan nasihat tentang AI dan masalah teknologi.

Berbagi pengalaman pribadinya, Goldstaub menulis buku Bagaimana Cara Berbicara dengan Robot: A Girls' Guide to a World Dominated by AI. Dia meramalkan tren AI dan membantu bisnis menerapkan AI secara etis melalui layanan konsultasi.

Ia masuk dalam daftar '30 di bawah 30' di Media Week pada tahun 2012. Selain itu, ia juga masuk dalam daftar 'Silicon 60' di surat kabar London Evening Standard pada tahun 2014. Dia juga mengantongi "Amy Johnson Award" dari Society of Women's Engineering.

via X Yann LeCun, Kepala Ilmuwan AI di Facebook dan seorang profesor yang dihormati di New York University memiliki pengikut yang signifikan, yaitu 625 ribu di LinkedIn dan 641 ribu di Twitter. Dia terkenal dengan keahliannya di bidang AI, pembelajaran mesin, visi komputer, dan robotika.

Pada akhir tahun 80-an, ia mengusulkan arsitektur untuk membangun jaringan saraf guna membantu komputer mengenali gambar. Karya terobosan ini menghasilkan kemajuan jaringan saraf convolutional, yang kini banyak digunakan untuk pengenalan gambar, video, dan ucapan.

Dia juga merupakan salah satu pencipta teknologi kompresi gambar DjVu, yang membantu membuat gambar digital menjadi lebih jelas dan mengompresnya tanpa kehilangan kualitasnya.

Atas namanya, ia telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Turing Award (2019) dan Chevalier (Ksatria) Legiun Kehormatan Prancis (2023), di antaranya.

Saat ini, dia memimpin AI Research di Facebook, dan merupakan pembela vokal teknologi AI, dengan menyatakan bahwa "doomerisme AI sudah ditakdirkan."

via X Dengan jumlah pengikut yang cukup banyak, yaitu 165 ribu di Twitter dan 40 ribu di LinkedIn, Timnit Gebru, seorang ilmuwan komputer dari Eritrea dan Ethiopia, meneliti kecerdasan buatan yang berfokus pada bias dalam algoritme dan penggalian data. Dia adalah pendiri dan direktur eksekutif Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Ia meraih gelar PhD dari Universitas Stanford dan melakukan postdoc di Microsoft Research dalam kelompok FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), di mana ia mempelajari bias algoritmik dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan dari data.

Penelitiannya di Microsoft pada tahun 2017 mengungkap kelemahan dalam pengenalan wajah AI, yang mengungkapkan bias terhadap perempuan dan orang kulit berwarna. Penelitian ini menyoroti bagaimana kumpulan data yang digunakan untuk melatih algoritme berisi beberapa gambar pria kulit putih namun sangat sedikit gambar wanita kulit hitam. Hasilnya memaksa IBM dan Microsoft untuk memperbarui kumpulan data mereka.

Dia ikut mendirikan 'Black in AI,' yang memajukan keragaman di antara para peneliti AI. Gebru mendapatkan pengakuan atas keahliannya di bidang AI yang beretika, dan masuk ke dalam daftar '50 Pemimpin Terbesar Dunia' versi Fortune, tokoh-tokoh ilmiah berpengaruh versi Nature, dan orang paling berpengaruh versi Time pada tahun 2022.

Beliau juga memimpin tim AI yang beragam di Google, menantang norma-norma industri dan mendorong pekerjaan kritis yang membentuk kembali Glosarium AI .

via X Rachel Thomas adalah seorang ilmuwan komputer dan salah satu pendiri fast.ai, yang membuat pendidikan AI dapat diakses. Dia mengajar kursus tentang pengembangan AI yang bertanggung jawab sehingga para praktisi dapat mengurangi bias yang berbahaya. Kursus gratis yang diberikannya telah mendapatkan pujian kritis dari berbagai publikasi seperti The Economist, MIT Tech Review, dan Forbes.

Dia juga merupakan Direktur pendiri Pusat Etika Data Terapan di Universitas San Francisco dan memiliki 90 ribu pengikut di Twitter.

Ia meraih gelar PhD di bidang Matematika dari Duke University. Pada masa-masa awalnya, ia bekerja sebagai ilmuwan data dan insinyur perangkat lunak di Uber.

Thomas mendapatkan pengakuan dari Forbes sebagai salah satu dari 20 Wanita Luar Biasa di bidang AI dan ditampilkan dalam buku Women Tech Founders on the Rise. Komitmennya terhadap etika data, kontribusinya yang luas dalam pendidikan deep learning, dan tulisan-tulisannya yang berpengaruh menggarisbawahi pengaruhnya yang signifikan terhadap AI.

Pengaruhnya meluas jauh dan luas, dengan tulisannya yang menjangkau lebih dari satu juta pembaca dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, Spanyol, Korea, dan Portugis, serta mendapatkan tempat di halaman depan Hacker News sebanyak sembilan kali.

