10 Buku Pemasaran Produk Terbaik untuk Setiap Pemasar Produk

Pemasaran produk bersifat menyeluruh, menjadi fungsi yang menyeimbangkan produk, pemasaran, dan penjualan.

Tanggung jawab manajer pemasaran produk lebih dari sekadar pengembangan produk dan melibatkan perilaku pelanggan, pemosisian produk, umpan balik pelanggan, dan strategi pemasaran.

Sebagai manajer pemasaran produk, Anda adalah pendongeng yang mengetahui target pelanggan, menciptakan rencana masuk ke pasar untuk produk baru, dan menemukan cara untuk berinteraksi dengan produk tersebut.

Selain itu, pemasar produk yang sukses memiliki beberapa keterampilan penting-mereka tahu cara membangun produk yang membentuk kebiasaan di pasar yang sempit dan padat dengan menggunakan umpan balik pelanggan yang cepat, pertumbuhan yang dipimpin oleh produk, analisis data, dan intelijen kompetitif.

Berikut adalah daftar 10 buku pemasaran produk terbaik dengan saran praktis, contoh dunia nyata dalam menciptakan produk yang disukai pengguna, dan metode keterlibatan pelanggan yang baru.

Daftar ini mencakup segala hal, mulai dari periklanan ilmiah hingga tanggung jawab manajer pemasaran produk dan konsep-konsep seperti kegunaan web dan konsep merek cerita hingga data pelanggan.

10 Buku Pemasaran Produk Terbaik untuk Ditambahkan ke Daftar Anda pada Tahun 2024

1. Manajer Produk yang Berpengaruh: Cara Memimpin dan Meluncurkan Produk Teknologi yang Sukses

via Amazon Dalam The Influential Product Manager, Ken Sandy mengajarkan Anda cara bersikap di setiap tahap siklus hidup produk, dengan menggabungkan pengalamannya selama 20 tahun dan pengetahuan tahap pertumbuhan.

Penulis membagi pelajaran pemasaran produk ke dalam templat dan prinsip yang mudah diterapkan.

Di awal proses pengembangan produk fokus untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang masalah dan mengungkap semua kemungkinan hasil. Sebelum mengambil satu pendekatan, buatlah mock-up untuk semua alternatif dan ujilah dengan pelanggan dan pemangku kepentingan internal.

Saran penulis yang paling praktis adalah untuk terus melakukan pengujian di seluruh tahap desain, pengembangan, dan implementasi-meskipun pada beberapa target pelanggan.

Dia mengusulkan bahwa semua templat manajemen produk harus memiliki lima elemen penting:

Hipotesis Tertulis: Tulis atau jelaskan tujuan Anda untuk pasar utama Anda

Hasil yang terukur: Menyederhanakan posisi produk dengan mengidentifikasi metrik untuk menentukan kriteria keberhasilan

Kejelasan tentang Kendala: Selesaikan masalah kecil terlebih dahulu dan terapkan solusi Anda secara luas nanti

Kejelasan tentang peran: Perjelas pekerjaan yang harus dilakukan dan cerita pengguna untuk target pelanggan

Berkolaborasi pada Solusi Potensial: Dorong tim Anda untuk berkolaborasi dalam mencari solusi

"Manajer produk memiliki masalah ('mengapa' dan 'apa'), dan insinyur memiliki solusi ('bagaimana' dan 'kapan') - tetapi hanya dengan kolaborasi Anda dapat mengembangkan dan membangun ide terbaik."_ - Ken Sandy

Tentang buku ini

Penulis: Ken Sandy

Ken Sandy Jumlah halaman: 394

394 Tahun terbit: 2020

2020 Perkiraan waktu membaca: 13 jam

13 jam Tingkat rekomendasi: Pembaca dasar, menengah, dan ahli

Pembaca dasar, menengah, dan ahli peringkat: Peringkat: (4,6/5) Amazon



Hal-hal penting yang dapat diambil

Buku ini dibangun berdasarkan konsep Adam Nash tentang ember fitur dalam manajemen produk. Sandy mengusulkan bahwa rilis fitur yang baik harus memiliki beberapa faktor berikut:

Penggerak Metrik: Untuk meningkatkan metrik produk

Permintaan Pelanggan: Untuk memperbaiki bug atau meningkatkan fitur

Delighters: Inovasi yang dihasilkan oleh tim

Strategi: Fitur-fitur yang terkait dengan tujuan jangka panjang

Enhancers: Perbaikan atau peningkatan produk

Apa yang dikatakan pembaca:

"The Influential Product Manager adalah buku panduan mendalam yang sempurna bagi mereka yang baru mengenal manajemen produk dan mereka yang ingin memberikan dampak yang lebih besar pada produk di perusahaan mereka. Ini adalah sumber baru saya tentang cara menjadi mitra strategis yang efektif di sepanjang siklus hidup pengembangan produk."

2. Pemasaran Produk, Disederhanakan: Pendekatan yang Berpusat pada Pelanggan untuk Membawa Produk ke Pasar

melalui Amazon Salah satu buku pemasaran produk dengan peringkat tertinggi, Pemasaran Produk, Sederhana, adalah panduan praktis untuk pemasaran produk.

Srini Sekaran menyajikan kerangka kerja yang solid untuk segmentasi pelanggan dan membangun persona dalam pemasaran produk. Buku ini mendefinisikan perjalanan pelanggan dan menunjukkan kepada pemasar produk cara membuat persona yang benar.

Penulis menjalin contoh-contoh kehidupan nyata tentang produk pembentuk kebiasaan, perilaku pelanggan di setiap tahap siklus hidup, pemosisian produk , harga, dan pengemasan.

Baik Anda seorang pemasar perusahaan atau konsumen, buku ini memberikan panduan utama untuk keputusan pembelian pelanggan. Tujuan dari panduan praktis bagi calon pemasar produk ini adalah untuk menunjukkan cara menghubungkan titik-titik di antara tugas-tugas yang berbeda dalam pemasaran produk.

Hal yang menarik di sini adalah mendorong perilaku pelanggan secara halus dengan memudahkan mereka memainkan dorongan naluriah mereka.

Tariklah naluri pelanggan, tawarkan pembayaran yang fleksibel, dan buatlah produk Anda mudah dipelajari.

Ditambah lagi, dia berbagi templat proses pengembangan produk untuk dipasang dan digunakan sesuai rencana pemasaran Anda.

"Seni dan kreativitas berkisar pada kemampuan untuk terhubung secara efektif dengan orang lain. Pemasaran produk juga mencakup narasi ini."_ - Srini Sekaran

Tentang buku ini

Penulis: Srini Sekaran

Srini Sekaran Jumlah halaman: 204

204 Tahun terbit: 2020

2020 Perkiraan waktu membaca: 10 jam

10 jam Tingkat rekomendasi: Menengah

Menengah peringkat: Peringkat: (4.3/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

Ketika orang membeli produk, orang menerapkan tiga aspek jiwa seperti yang diucapkan oleh Plato: kepala, hati, dan usus

Pahami tingkat keterlibatan pelanggan dalam membeli produk Anda

Tariklah logika, emosi, dan naluri pelanggan Anda. Posisikan produk Anda dan kategorikan produk tersebut di area tertentu dalam benak pelanggan Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya membeli buku ini sebagai persiapan untuk pekerjaan baru dan langsung terkesan dengan betapa mudahnya buku ini dicerna. Buku ini penuh pertimbangan, informatif, dan ditulis dengan baik, serta memberikan dasar yang kuat dalam pemasaran produk."

3. Manajer Pemasaran Produk: Tanggung Jawab dan Praktik Terbaik di Perusahaan Teknologi

melalui Amazon Ketika Lucas Weber adalah seorang manajer pemasaran produk yang mencari di internet untuk mempelajari strategi pemasaran untuk menjual produk teknologi tinggi. Pada saat itu, buku-buku pemasaran produk dan jurnal penelitian tidak banyak memberikan bantuan.

Weber menulis The Product Marketing Manager: Tanggung Jawab dan Praktik Terbaik di Perusahaan Teknologi untuk membagikan pembelajarannya melalui uji coba dan kesalahan dalam pekerjaan serta contoh-contoh di dunia nyata.

Buku ini menjelaskan tantangan tim lain yang bekerja dengan manajer pemasaran produk. Apa saja yang dibutuhkan oleh peran tersebut? Mengatasi masalah-masalah unik dari tim pemasaran produk dengan cara yang menghibur, Weber menggabungkan anekdot dan wawancara dengan rekan-rekannya dan para pakar industri.

Dia mengajarkan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menjadi manajer pemasaran produk dan ide-ide baru serta inspirasi bagi para pemasar produk yang sudah berpengalaman. Penulis memperingatkan bahwa segala sesuatu yang lain akan gagal tanpa strategi yang tepat untuk penjualan.

"Kita harus mengidentifikasi nilai-nilai yang tampaknya tidak ada."_ - Lucas Weber

Tentang buku ini

Penulis: Lucas Weber

Lucas Weber Jumlah halaman: 123

123 Tahun terbit: 2017

2017 Perkiraan waktu membaca: 10 jam

10 jam Tingkat rekomendasi: Dasar hingga Menengah

Dasar hingga Menengah peringkat: Peringkat: (4.4/5) Amazon



Hal-hal penting yang dapat diambil

Dengarkan dengan pikiran terbuka kepada mereka yang telah bekerja lebih lama di perusahaan atau industri tersebut daripada Anda

Pertimbangkan emosi, proses pengambilan keputusan, dan tingkat intelektual orang saat berbicara dengan mereka

Sebagai pemasar produk, bersiaplah untuk mengambil informasi teknis produk yang mendetail dan menyaringnya menjadi pesan pemasaran dan penjualan yang penting

Apa yang dikatakan pembaca:

"Pengalaman praktis penulis dalam pemasaran produk membuatnya menjadi bacaan yang sangat mendalam. Di dalamnya disebutkan keberhasilan dan kegagalan, yang dapat membantu calon pemasar produk. Meskipun jabatan Anda bukan pemasar produk, dan Anda terlibat dalam peran lain seperti pemasaran konten atau pemasaran pertumbuhan, Anda dapat menemukan banyak praktik terbaik untuk dipelajari. Terutama sangat membantu jika pemasar memiliki banyak tanggung jawab dan organisasi belum menciptakan posisi pemasaran produk secara formal."

4. Jelas Luar Biasa

via Amazon April Dunford memulai Obviously Awesome dan membahas bagaimana dia biasa memposisikan produk di perusahaan teknologinya-sebuah formulir yang akan diisi oleh tim pemasaran saat meluncurkan produk baru.

Hal ini akan menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, dan apa dari produk tersebut. Namun, strategi ini membosankan dan tidak efektif.

Saat itulah dia mulai membangun kerangka kerja untuk menyusun posisi produk agar pelanggan menyukai produk Anda.

Dengan menggunakan struktur promosi penjualan delapan langkah, dia menunjukkan contoh menarik tentang bagaimana produk pembentuk kebiasaan menerobos kekacauan di pasar yang ramai.

Ia juga menguraikan dua jebakan dalam penentuan posisi kontekstual. Sebagian besar pemasar produk berfokus pada apa yang telah dibangun oleh tim pengembangan, namun tidak berfokus pada bagaimana produk tersebut bertransformasi atau berubah di pasar sasaran.

Bisnis yang sukses terus mengembangkan produk mereka dengan perubahan tren pasar dan konsumen.

Buku ini merupakan salah satu buku pemasaran produk terbaik karena Dunford telah bekerja dengan beberapa perusahaan rintisan terbaik selama lebih dari 25 tahun, membantu mereka memposisikan produk dengan lebih baik (atau benar).

Manajer pemasaran produk yang menginginkan buku pedoman produk ramping untuk memenangkan lebih banyak bisnis harus membaca buku ini.

"Meskipun kami memahami bahwa konteks itu penting, kami biasanya gagal memilih konteks dengan sengaja karena kami percaya bahwa konteks untuk produk kami sudah jelas."_ - April Dunford

Tentang buku ini

Penulis: April Dunford

April Dunford Jumlah halaman: 202

202 Tahun terbit: 2019

2019 Perkiraan waktu membaca: 15 jam

15 jam Tingkat rekomendasi: Dasar hingga mahir

Dasar hingga mahir peringkat: Peringkat: (4.5/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

Dunford menjabarkan lima komponen pemosisian yang efektif:

Alternatif yang Kompetitif: Memvisualisasikan pilihan untuk audiens target jika produk Anda tidak ada

Atribut Unik: Keunggulan kompetitif yang dimiliki produk Anda dibandingkan produk lain

Nilai (dan bukti): Manfaat dari fitur produk Anda kepada audiens target Anda

Karakteristik Pasar Sasaran: Kualitas pembeli yang membuat mereka peduli dengan nilai produk

Kategori Pasar: Posisikan produk Anda dalam kategori pasar yang sudah ada atau cobalah untuk membuat kategori baru Para pengguna yang akan menemukan kecocokan pasar produk solusi Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Buku yang ditulis dengan baik dan mudah diikuti tentang penentuan posisi. Wajib dibaca, terutama jika Anda tertarik dengan pemasaran produk teknologi. Melampaui konstruksi teoretis dan menawarkan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai positioning yang ideal."

5. Terinspirasi: Cara Membuat Produk Teknologi yang Disukai Pelanggan

melalui Amazon Buku terlaris # 1 dalam Penelitian dan Pengembangan Bisnis, Inspired karya Marty Cagan menjelaskan bagaimana manajemen produk yang efektif berkontribusi dalam mendesain, membangun, dan menskalakan produk teknologi yang sukses.

Penulis memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan teknologi terbaik dan perusahaan yang sukses, seperti Apple, Tesla, dan Facebook, melakukan peluncuran produk dan bagaimana menyusun organisasi produk yang sukses.

Meskipun buku pemasaran produk ini ditulis pada tahun 2008 ketika belum ada peran pekerjaan pemasar produk yang berbeda, buku ini merupakan sumber daya yang berharga untuk memahami psikologi produk teknologi.

Kesesuaian pasar produk, terlepas dari tahap perusahaan, membutuhkan penataan tim produk yang tepat, kampanye pemasaran yang relevan, dan nilai strategis terkait konteks dan arah bisnis.

"Seorang manajer produk bekerja tanpa lelah, memimpin tim produk untuk menggabungkan teknologi dan desain untuk memecahkan masalah pelanggan yang nyata dengan cara yang memenuhi kebutuhan bisnis."_ - Marty Cagan

Tentang buku ini

Penulis: Marty Cagan

Marty Cagan Jumlah halaman: 386

386 Tahun terbit: 2008

2008 Perkiraan waktu membaca: 20 jam

20 jam Tingkat rekomendasi: Dasar hingga mahir

Dasar hingga mahir peringkat: Peringkat: (4.6/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

Menurut Cagan, tim produk terbaik bekerja karena:

Mereka menangani risiko (nilai, kegunaan, kelayakan, kelangsungan bisnis) sebelum membangun solusi mereka

Mereka mendefinisikan produk dengan berkolaborasi dengan semua tim (yaitu, Desain, Teknik, dan Manajemen Produk bekerja berdampingan)

Mereka menawarkan solusi yang pada dasarnya memecahkan masalah yang mendasarinya

Apa yang dikatakan pembaca:

"Marty telah menangkap setiap area dampak untuk organisasi produk dan dari perspektif berbagai orang: Manajer produk, desainer, pemangku kepentingan, pemimpin, dan manajer pengiriman, yang membuat buku ini relevan untuk semua orang di perusahaan produk."

6. Ketagihan: Bagaimana Membangun Produk yang Membentuk Kebiasaan

via Amazon Jika tim Anda telah berjuang dengan produk yang gagal, Hooked dari Nir Eyal memberi Anda proses empat langkah (yang disebut Model Hooked) untuk membangun produk pembentuk kebiasaan yang akan disukai pelanggan Anda.

Bagian terbaiknya adalah buku ini merinci teknik perilaku yang digunakan platform media sosial untuk membuat pengguna tetap ketagihan dan kembali lagi.

Jadi, apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini secara berbeda? Mereka menawarkan solusi yang muncul pertama kali di pikiran. Mereka mengasosiasikan diri mereka dengan masalah atau kebutuhan sehingga target audiens mereka menjangkau mereka secara otomatis.

Sebagai contoh, 'pencarian' saat ini secara organik diasosiasikan dengan Google, atau kebutuhan untuk 'merasa nyaman' secara instan membawa orang ke Instagram. Eyal menunjukkan kepada para pembaca bagaimana cara membangun asosiasi semacam itu dan menerapkan 'Model Ketagihan'

"Banyak inovasi yang gagal karena konsumen secara tidak rasional menilai yang lama secara berlebihan, sementara perusahaan secara tidak rasional menilai yang baru secara berlebihan."_ - Nir Eyal

Tentang buku ini

Penulis: Nir Eyal

Nir Eyal Jumlah halaman: 243

243 Tahun terbit: 2014

2014 Perkiraan waktu membaca: 13 jam

13 jam Tingkat rekomendasi: Dasar hingga mahir

Dasar hingga mahir peringkat: Peringkat: (4.6/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

'Model Ketagihan' memiliki proses empat langkah yang tertanam dalam sebuah lingkaran atau siklus yang melibatkan pemicu, tindakan, investasi, dan imbalan variabel

Ada dua jenis pemicu. Pemicu eksternal adalah ajakan bertindak yang bersifat langsung, berbayar, diperoleh, relasional, atau dimiliki. Pemicu internal adalah asosiasi yang dibuat orang dengan titik sakit mereka

Produk Anda perlu menyelesaikan masalah berulang kali dan konsisten (pikirkan Facebook atau Instagram - kapan pun Anda bosan, Anda mengunjungi situs-situs ini tanpa dorongan dari luar) untuk membentuk kebiasaan

Apa yang dikatakan pembaca:

"Ini adalah buku yang bagus untuk mereka yang ingin mempelajari apa yang membuat sebuah produk hebat. Buku ini membantu memunculkan banyak konsep yang kita lihat dalam kehidupan nyata namun tidak dapat kita beri nama, misalnya pemicu, tindakan, imbalan, investasi. Buku ini merupakan pendamping yang baik bagi mereka yang ingin membangun sebuah produk dan akan berfungsi sebagai daftar periksa untuk melihat apakah Anda sudah mencakup hal-hal yang paling penting dengan produk Anda."

7. Panduan Bertahan Hidup Manajer Produk

melalui Amazon Steve Haines, pendiri The Product Management Executive Board, meminta para profesional pemasaran produk untuk berpikir secara strategis agar bisa maju dalam karier mereka.

Dalam Panduan Bertahan Hidup Manajer Produk, penulis membagikan cetak biru langkah demi langkah untuk sukses sebagai pemasar produk dan cara membangun produk yang layak minimum (MVP) melalui alat bantu praktis dan teknik.

Buku ini memiliki teknik untuk mendapatkan pemberdayaan, menyebarkan dan merilis produk, dan metrik untuk menilai kinerja produk.

Sebagai manajer produk, Anda akan belajar untuk melampaui fitur dan fungsi serta menjadi ahli produk dan advokat pelanggan. Baik Anda seorang pemula yang mencari kiat-kiat pemasaran produk atau pemimpin berpengalaman, buku ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memberikan hasil positif yang konsisten bagi bisnis Anda.

Selami aspek-aspek kreatif dari manajemen produk sambil memetakan perjalanan pelanggan.

"Ketika manajemen produk tidak terorganisir, selaras, atau terukur dengan baik, orang harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang sama dan membangun strategi yang sukses."_ - Steven Haines

Tentang buku ini

Penulis: Steve Haines

Steve Haines Jumlah halaman: 223

223 Tahun terbit: 2013

2013 Perkiraan waktu membaca: 11 jam

11 jam Tingkat rekomendasi: Menengah hingga mahir

Menengah hingga mahir peringkat: Peringkat: (4.1/5) Amazon



Hal-hal penting yang dapat diambil

Sebuah produk tidak selalu berupa barang tunggal, tetapi dalam sebuah perusahaan, ada hierarki layanan dan lini produk

Manajemen produk adalah sebuah model yang mencakup menemukan, berinovasi, menyusun strategi, bereksperimen, merencanakan, mengembangkan, dan memasarkan produk

Ada empat aspek dalam pemasaran produk: memetakan posisi Anda, menjadi ahli dalam bidangnya, mengarahkan semua orang untuk fokus pada tujuan perusahaan, dan terus bergerak maju

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya melakukan lompatan dari karier di bidang militer, ke bidang penjualan, dan baru-baru ini ke bidang manajemen produk. Buku ini harus menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia manajemen produk! Steven melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merinci contoh-contoh langsung dari kariernya dan mendukungnya dengan taktik dan panduan yang dapat digunakan oleh pembaca dengan segera. Dia juga menyediakan banyak templat dan alat bantu yang berguna yang saya rencanakan untuk saya gunakan secepatnya. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak membacanya lebih cepat!"

8. Pertumbuhan yang Dipimpin oleh Produk: Bagaimana Membangun Produk yang Menjual Dirinya Sendiri

melalui Amazon Wes Bush terinspirasi untuk menulis buku ini ketika dia menghabiskan $300 untuk menulis sebuah kertas putih untuk sebuah produk SaaS. Ketika dia membantu meluncurkan produk premium gratis untuk 0-100 ribu pengguna, dia menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan: kebanyakan orang salah dalam menjual perangkat lunak.

Dalam Product-Led Growth, Bush mengusulkan strategi yang dipimpin oleh produk dan memberikan tips praktis untuk menghemat biaya pengembangan dan mengikuti strategi yang tepat untuk peluncuran produk SaaS.

Dia menguraikan konsep pemasaran produk teknologi yang kompleks menjadi bagan dan tabel yang menarik.

Sebagai contoh, pengisi produk seperti Coke yang disajikan dengan kentang goreng. Pelanggan mainstream akan selalu melihat produk pengisi yang besar, jadi bundel membantu mendorong penyerapan pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) yang lebih tinggi.

"Hutang kemampuan adalah harga yang Anda bayar setiap kali pengguna gagal mencapai hasil utama dalam produk Anda."_ - Wes Bush

Tentang buku ini

Penulis: Wes Bush

Wes Bush Jumlah halaman: 278

278 Tahun terbit: 2019

2019 Perkiraan waktu membaca: 15 jam

15 jam Tingkat rekomendasi: Menengah hingga mahir

Menengah hingga mahir peringkat: Peringkat: (4.5/5) Amazon



Hal-hal penting yang dapat diambil

Kesenjangan nilai tercipta ketika ada perbedaan antara nilai yang dirasakan dan nilai yang dialami; semakin besar kesenjangan nilai Anda, semakin bocor corong Anda

Ada tiga alasan mengapa kesenjangan nilai sangat besar di industri SaaS, yaitu, utang kemampuan produk, kurangnya kesadaran tentang kebutuhan pelanggan, dan terlalu menjanjikan solusi

Untuk menciptakan produk teknologi yang ingin dibayar oleh pelanggan, Anda harus menghilangkan kesenjangan nilai dan gesekan yang menyebabkan rendahnya adopsi produk

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya akan menyarankan setiap pendiri SaaS untuk membaca buku ini sebelum memulai usahanya ~ banyak bagian yang terlihat teoritis. Dan sekali lagi setelah dua tahun sejak peluncuran produk, bacalah ini sekali lagi ~ Anda akan menemukan bahwa setiap kata akan sangat masuk akal. Terlalu bagus."

9. Desain Barang Sehari-hari

via Amazon Awalnya diterbitkan pada tahun 1988 sebagai The Psychology of Everyday Things, Donald Norman menjelaskan psikologi di balik desain yang baik dan buruk sambil mengusulkan prinsip-prinsip desain.

Meskipun The Design of Everyday Things menyentuh berbagai disiplin ilmu seperti ergonomi, praktik desain, dan psikologi perilaku, buku ini memiliki tempat yang kuat di antara buku-buku pemasaran produk.

Memahami psikologi kognitif adalah salah satu dari sekian banyak aspek pemasaran produk.

Dengan berlandaskan pada harapan dan kebutuhan pelanggan, penulis membuat argumen yang kuat tentang bagaimana desain produk menjembatani komunikasi antara objek dan pengguna.

Meskipun para inovator menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan produk, kebenaran yang mengejutkan, seperti yang disarankan buku ini, adalah bahwa produk gagal ketika desain tidak memiliki panduan intuitif.

Penulis mendorong para desainer, pemasar produk, dan manajer pemasaran produk untuk merangkul kekuatan kendala dan desain untuk kesalahan. Pesan merek yang paling penting dari desain yang baik adalah bahwa desain tersebut tidak membutuhkan penjelasan.

"Desain yang baik sebenarnya jauh lebih sulit untuk dilihat daripada desain yang buruk, sebagian karena desain yang baik sesuai dengan kebutuhan kita dengan sangat baik sehingga desain tersebut tidak terlihat." - Donald Norman

Tentang buku ini

Penulis: Don Norman

Don Norman Jumlah halaman: 368

368 Tahun terbit: 2013

2013 Perkiraan waktu membaca: 20 jam

20 jam Tingkat rekomendasi: Lanjutan

Lanjutan peringkat: Peringkat: (4.4/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

Desain yang baik menggunakan batasan produk untuk membantu pengguna memahami produk

Ide produk yang baik bertahan ketikaproses desain mempertimbangkan psikologi manusia

Desain yang berpusat pada manusia mendekatkan teknologi dan manusia

Apa kata pembaca:

"Jika Anda seorang Desainer UI dan UX, Anda harus memiliki buku ini karena ini adalah KITAB Anda... Ini sangat membantu kita untuk memahami prinsip-prinsip desain sederhana yang mungkin terlewatkan atas nama desain atau kesederhanaan."

10. Membangun Untuk Semua Orang: Perluas Pasar Anda Dengan Praktik Desain Dari Tim Inklusi Produk Google

via Amazon Ini adalah buku pertama dalam daftar yang membahas pentingnya keragaman dan inklusi dalam desain produk.

Dalam Building for Everyone, Annie Jean-Baptiste membuat argumen yang meyakinkan bagi para pemimpin bisnis untuk mengadopsi pendekatan inklusif dalam menciptakan produk untuk wanita, orang kulit berwarna, dan kelompok lain yang kurang terwakili.

Penulis mengambil pendekatan langkah demi langkah terhadap pertanyaan yang harus ditanyakan oleh pemasar, peneliti pengguna, dan manajer pemasaran produk untuk memasukkan lebih banyak kelompok pengguna dalam proses desain.

Sebagai Kepala Inklusi Produk di Google, Jean-Baptiste menunjukkan bahwa inklusi produk memperluas demografi pengguna dari orang 'biasa' menjadi populasi yang beragam dan dinamis dari berbagai ras, etnis, jenis kelamin, dan kemampuan.

"Ketika Anda memprioritaskan desain inklusif, Anda mulai memusatkan perhatian pada kekhawatiran pengguna yang sangat mendalam untuk menyelesaikan kekhawatiran tersebut."_ - Annie Jean-Baptiste

Tentang buku ini

Penulis: Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Jumlah halaman: 272

272 Tahun terbit: 2020

2020 Perkiraan waktu membaca: 14 jam

14 jam Tingkat rekomendasi: Mahir

Mahir peringkat: Peringkat: (4.6/5) Amazon



Hal-hal penting yang bisa diambil

Aturan emas untuk pemasaran produk yang inklusif bukanlah 'perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan', tetapi 'perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan'

Orang-orang yang kurang terwakili merupakan bagian penting dari populasi dan oleh karena itu merupakan pendorong pertumbuhan

Pelanggan yang kurang terlayani harus menjadi inti dari praktik dan proses Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Buku ini menginspirasi saya untuk memulai pembicaraan tentang inklusi produk dan menjadi juara di setiap organisasi tempat saya bekerja. Siapa pun yang bekerja sebagai pemimpin produk dalam bentuk apa pun, buku ini akan memperjelas bahwa membangun untuk semua orang itu baik untuk orang dan bisnis."

Sebutan Terhormat Lainnya dalam Buku Pemasaran Produk

Pemasaran Produk dengan ClickUp

Gunakan ClickUp untuk menyesuaikan tampilan Anda untuk memvisualisasikan dan merencanakan materi pemasaran produk seperti konten dan media di seluruh organisasi Anda

Selain prinsip-prinsip pertumbuhan yang dipimpin oleh produk dan tanggung jawab manajer pemasaran produk, daftar di atas juga membahas tentang pentingnya menggunakan alat bantu yang tepat untuk meningkatkan efisiensi.

ClickUp adalah salah satu alat terbaik untuk pemasar produk generasi berikutnya. Baik manajer pemasaran produk pemula yang bekerja dengan banyak tim untuk meluncurkan produk baru, atau pemasar produk veteran, rangkaian produk ClickUp alat manajemen proyek membantu Anda berkinerja lebih baik.

Inilah cara ClickUp membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat.

Perangkat lunak manajemen proyek pemasaran

Perangkat lunak produktivitas all-in-one ClickUp menyatukan semua aktivitas pemasaran Anda. ClickUp perangkat lunak pemasaran proyek untuk pemasar produk mencakup semua aktivitas, mulai dari curah pendapat, perencanaan, dan pelaksanaan program pemasaran tim Anda hingga memvisualisasikan kemajuan dengan transparansi di seluruh tim.

Perangkat lunak pemasaran proyek ClickUp membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama

Platform manajemen produk

Salah satu tanggung jawab penting manajer pemasaran produk (PMM) adalah merampingkan pengembangan produk dengan kolaborasi lintas departemen. ClickUp platform manajemen produk membantu Anda memetakan visi, menyelaraskan tim Anda dengan tujuan dan jadwal, serta mempercepat pengembangan dan peluncuran produk.

Templat peta jalan produk

Misalkan Anda bertanggung jawab atas proyek desain ulang situs web produk Anda. Anda perlu melacak dan membagikan peta jalan produk, berbagi pembaruan eksekusi mingguan dan bulanan dengan pimpinan, dan mempublikasikan catatan rilis untuk tim internal Anda.

Gunakan Templat Peta Jalan Produk ClickUp untuk memetakan setiap langkah siklus pengembangan produk. Peta jalan ini memberikan pandangan tingkat makro tentang visi, memecah tugas, dan memprioritaskan fitur dan inisiatif untuk proyek desain ulang.

Pengembangan produk sangat mudah saat menggunakan Templat Peta Jalan Produk oleh ClickUp

Merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran

Curah pendapat, rencanakan, dan jalankan kampanye pemasaran Anda di dasbor intuitif ClickUp. ClickUp AI membantu pemasar produk untuk menentukan posisi produk dengan menggunakan ClickUp AI . Menghasilkan ide konten, peta jalan, dan email, terutama ketika berhadapan dengan blok kreatif.

Pemasaran produk menjadi mudah dengan ClickUp AI

Tetapkan tujuan dan prioritas

Apakah Anda ingin mengambil pendekatan yang berpusat pada pelanggan atau pertumbuhan yang dipimpin oleh produk, Anda harus menetapkan tujuan dan target untuk diri Anda sendiri dan tim yang terlibat. Jalankan tanggung jawab manajer pemasaran produk Anda dengan lebih efisien dengan Sasaran ClickUp . Ukur kesuksesan Anda, lacak kemajuan, dan buat sprint harian menggunakan Target.

Memvisualisasikan kemajuan di folder Sasaran ClickUp

Perencanaan strategi dengan Papan Tulis ClickUp

Jadikan rencana produk Anda mudah dipahami dengan Papan Tulis ClickUp . Anggaplah papan tulis sebagai kanvas kreatif Anda untuk memetakan ide, menghubungkannya dengan alur kerja, dan membagikannya dengan anggota tim Anda.

Pelacakan kemajuan waktu nyata dengan dasbor khusus

Di saat pemasar produk harus memastikan setiap dolar yang mereka keluarkan berkontribusi pada kesuksesan secara keseluruhan, Dasbor ClickUp sangat berguna. Mereka membantu menelusuri detail tugas tertentu untuk mengidentifikasi kemacetan, pola, dan tren. Dasbor khusus memungkinkan pengguna untuk mendapatkan visibilitas waktu nyata ke dalam kemajuan dan kinerja.

Siapkan laporan yang Anda butuhkan, semuanya di satu tempat, di ClickUp

Pemasaran Produk yang Hebat = Kuasai Dasar-dasarnya + Gunakan Alat yang Tepat

Manajer pemasaran produk mendorong inovasi melalui kepemimpinan mereka, namun membutuhkan teknologi untuk membantu mereka.

Alat manajemen proyek ClickUp yang komprehensif menyederhanakan proses pengembangan produk Anda dan membantu Anda mengirimkan produk lebih cepat.

Singkatnya, mulailah kampanye pemasaran produk Anda menggunakan fitur Templat Rencana Pemasaran ClickUp untuk menetapkan tujuan dan target serta menambahkan detail spesifik seperti ringkasan desain, peta perjalanan pelanggan, dan strategi peluncuran produk.

Gunakan ClickUp AI untuk menyederhanakan dan menyempurnakan pesan produk untuk tim penjualan. Kembangkan peta jalan produk dan menulis berita utama dan salinan yang menarik perhatian tanpa bergantung pada tim konten Anda untuk membuat draf.

Dengan ClickUp, atur dan pantau pekerjaan tim Anda dan berkolaborasi dengan departemen lain, seperti bagian penjualan dan dukungan pelanggan, agar produk baru Anda masuk dalam radar pelanggan.

Fitur-fiturnya Tampilan beban kerja membantu Anda menilai kapasitas individu, menghapus redundansi, dan menugaskan ulang pekerjaan untuk memastikan rencana go-to-market sudah siap.

Tetap mengetahui semua tenggat waktu dan jadwal dengan Tampilan bagan Gantt dan mengelola prioritas pada garis waktu visual bersama dengan tim Anda.

Bagian yang terbaik, mengintegrasikan ClickUp dengan tumpukan teknologi yang ada, termasuk CRM, dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pembaruan status dan perubahan penerima.

Coba ClickUp secara gratis hari ini.