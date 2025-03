10 Buku Penjualan Terbaik yang Dibutuhkan Setiap Profesional Penjualan di Tahun 2025

Dunia penjualan terus berubah. Berkat teknologi seperti AI dan alat bantu untuk otomatisasi penjualan, para skeptis memprediksi pekerjaan sales akan punah dalam 20 tahun ke depan.

Namun, manusia masih membuat keputusan pembelian berdasarkan emosi. Di sinilah eksekutif penjualan terus membuat perbedaan.

Profesional penjualan yang hebat memiliki beberapa keterampilan yang melengkapi penjualan, termasuk mendengarkan dengan penuh empati, berkolaborasi dengan tim lain, dan menjadi penasihat bagi pembeli. Para pemimpin penjualan terbaik juga menggunakan kecerdasan emosional mereka untuk meningkatkan moral tim dan terhubung dengan pelanggan.

Kabar baiknya? Anda bisa mengasah keterampilan ini dengan membaca beberapa buku penjualan terbaik. Kami telah menyusun daftar 10 buku yang cocok untuk manajer dan tim penjualan.

Mulai dari teknik penjualan tradisional, formula akselerasi penjualan untuk mengelola kinerja penjualan, dan pola pikir pertumbuhan hingga psikologi penjualan, buku-buku ini memberikan contoh nyata dan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk pemula maupun profesional penjualan yang sudah berpengalaman.

Mari kita selami!

10 Buku Penjualan untuk Membantu Profesional Penjualan Mengembangkan dan Meningkatkan Keterampilan Penjualan

1. Mesin Penjualan Terbaik

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Chet Holmes

: Chet Holmes Tahun diterbitkan : 2008

: 2008 Perkiraan waktu membaca : 15 jam

: 15 jam Tingkat yang direkomendasikan : Pemula hingga Menengah

: Pemula hingga Menengah Jumlah halaman : 336 halaman

: 336 halaman Peringkat : 5/5 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

: 5/5

tren penjualan datang dan pergi. Tidak semua tren cocok untuk perusahaan Anda. Buku terlaris Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine, membantu Anda mengidentifikasi tren yang paling bertahan lama.

Dalam buku primer penjualan ini, ia membagikan 12 strategi untuk membuat penjualan baru dan mendapatkan pelanggan tetap. Bahkan jika Anda mengikuti salah satu strategi, kemungkinan besar Anda akan menggandakan penjualan Anda.

Buku ini membekali Anda dengan keterampilan penjualan praktis untuk menarik klien premium, merekrut talenta terbaik, dan secara substansial meningkatkan pendekatan penjualan Anda.

Holmes memberikan analogi sehari-hari yang sederhana untuk membantu tim penjualan memvisualisasikan skenario secara efektif untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan mengoptimalkan proses penjualan mereka.

Sebagai contoh, dia mengajarkan cara mengedukasi pelanggan dengan menggunakan presentasi penjualan sepatu. Ketika Anda menjual sepatu dengan cara menelepon, Anda bisa menjualnya ke beberapa pembeli. Namun jika Anda menjangkau prospek dengan brosur gratis tentang kaki dan kesehatan, Anda akan menjual kepada mereka yang menginginkan sepatu, dan membangun hubungan dengan pelanggan di masa depan.

Dia menekankan pelatihan berulang untuk tim penjualan Anda yang sudah ada untuk menjaga agar pelajaran tetap segar di benak mereka. Dalam kata-katanya, "Penguasaan tidak berarti melakukan 4000 hal; Anda bisa melakukan 12 hal sebanyak 4000 kali."

Untuk tenaga penjual perorangan, dia berbagi tips seperti menahan diri dari berbicara tanpa arah dan bertindak sebagai penasihat yang tepercaya. Sebagai contoh, ketika pasangan membeli rumah pertama mereka, seorang tenaga penjual yang baik akan memulai presentasi dengan mengatakan, "Membeli rumah adalah keputusan yang besar, dan Anda tidak boleh terburu-buru."

Kiat-kiatnya dalam menargetkan para pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan besar, membangun hubungan baik dengan klien, manajemen penjualan, dan memprogram ulang pola pikir akan membantu jajaran manajemen serta tim pemasaran dan penjualan.

"Orang yang memberikan informasi paling banyak dan terbaik kepada pasar akan selalu membantai orang yang hanya ingin menjual produk atau layanan."

Chet Holmes

Hal-hal penting:

Jangan hanya menjual satu produk; jual seluruh produk di toko dan perpendek siklus penjualan

Tetapkan standar tinggi dalam budaya penjualan Anda

Tangkap ikan besar. Prospek terbaik Anda akan menghemat banyak waktu penjualan Anda

Asah kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional Anda, dan jadikan interaksi Anda bersifat pribadi

Sebagai sebuah perusahaan, sempurnakan strategi penjualan, taktik pemasaran, keterampilan penjualan, dan proses penjualan perusahaan Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Chet Holmes dengan cemerlang menyederhanakan seni pertumbuhan penjualan jangka panjang. Dimulai dengan tekad dan fokus yang besar seperti yang dia katakan, untuk unggul dalam 12 Strategi daripada 4000. Menciptakan presentasi yang bernilai tinggi, dan tujuan strategis penjualan hingga merekrut yang terbaik dan mempertahankannya. Buku yang satu ini pasti akan ditambahkan ke dalam daftar buku yang harus saya bawa untuk referensi sehari-hari. Sangat direkomendasikan, dapatkan sekarang juga👍"

2. Penjualan SPIN

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Neil Rackham

: Neil Rackham Tahun terbit : 2021

: 2021 Perkiraan waktu membaca : 7 jam

: 7 jam Tingkat yang disarankan : Pemula hingga mahir

: Pemula hingga mahir Jumlah halaman : 197 halaman

: 197 halaman Peringkat : 5/5 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

: 5/5

Apakah Anda terjebak dengan metode penjualan tradisional? Apakah Anda butuh bantuan untuk menutup transaksi besar? Jika Anda menjawab ya, kemungkinan besar Anda melakukan kesalahan mendasar yang sama seperti kebanyakan tenaga penjualan lainnya. Anda perlu beralih ke proses penjualan yang berfokus pada pelanggan.

SPIN Selling oleh Neil Rackham mengatasi tantangan dalam menangani 'penjualan yang kompleks', yaitu menjual produk premium atau bernilai tinggi. Salah satu babnya, 'Umpan Ikan Kecil Tidak Berhasil untuk Hiu', menegaskan bahwa jika Anda tidak melakukan riset dengan baik dan memahami kebutuhan pelanggan premium dengan tepat, Anda tidak akan mencapai kesuksesan.

Untuk menerapkan strategi penjualan, penulis mengusulkan kerangka kerja penjualan SPIN, yang memungkinkan tim untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dalam percakapan penjualan di empat area berikut:

Situasi: Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dan sasaran mendasar prospek. Dapatkan gambaran yang lebih dalam tentang keadaan pembeli saat ini, tujuan bisnis, dan faktor lingkungan

Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dan sasaran mendasar prospek. Dapatkan gambaran yang lebih dalam tentang keadaan pembeli saat ini, tujuan bisnis, dan faktor lingkungan Masalah: Pertanyaan-pertanyaan ini membekali tim penjualan untuk menggali tantangan prospek mereka dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengidentifikasi area peluang implisit dan eksplisit

Pertanyaan-pertanyaan ini membekali tim penjualan untuk menggali tantangan prospek mereka dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengidentifikasi area peluang implisit dan eksplisit Implikasi: Pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut ini dibuat pada langkah sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu tenaga penjual untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana tantangan prospek berdampak negatif pada kehidupan atau bisnis mereka. Gunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menciptakan rasa urgensi di benak pembeli

Pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut ini dibuat pada langkah sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu tenaga penjual untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana tantangan prospek berdampak negatif pada kehidupan atau bisnis mereka. Gunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menciptakan rasa urgensi di benak pembeli **Pertanyaan tentang solusi potensial untuk mengubah atau mentransformasi pekerjaan atau bisnis prospek. Anda harus memungkinkan pembeli untuk menarik kesimpulan mereka tentang produk atau layanan Anda

Pertanyaan SPIN mempersiapkan manajer penjualan dan perwakilan untuk kesuksesan penjualan sambil mengajarkan mereka strategi penjualan tingkat lanjut untuk digunakan dalam situasi praktis.

Buku ini didasarkan pada temuan penulis dari mempelajari lebih dari 35.000 panggilan penjualan yang dilakukan oleh 10.000 tenaga penjualan di 23 negara selama 12 tahun. Dia menggunakannya untuk mematahkan beberapa mitos penjualan, seperti membuat daftar dan mendeskripsikan manfaat produk untuk menarik minat atau mengajukan pertanyaan terbuka dalam percakapan penjualan.

Ini adalah salah satu buku penjualan yang menekankan pada pemahaman situasi daripada mengikuti skrip penjualan yang kaku untuk percakapan dan mengembangkan psikologi penjualan.

Pertanyaan Implikasi mengambil masalah pelanggan dan mengeksplorasi efek atau konsekuensinya. Seperti yang akan kita lihat, dengan mengajukan Pertanyaan Implikasi, orang-orang yang sukses membantu pelanggan memahami keseriusan atau urgensi suatu masalah."

Neil Rackham

Hal-hal penting:

Fokus pada kesuksesan penjualan yang lebih besar daripada penjualan satu panggilan, dan kembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh penjualan yang signifikan

Kebutuhan pelanggan berkembang dengan ketidaksempurnaan kecil yang mengarah ke masalah yang lebih besar; ketahui kebutuhan tersirat dan tersurat mereka

Fitur memenuhi kebutuhan tersirat, dan manfaat menawarkan solusi untuk kebutuhan tersurat

Luangkan waktu Anda untuk melakukan penjualan yang keras. Luangkan waktu untuk mengenal pelanggan Anda dan membangun hubungan baik

Apa yang dikatakan pembaca:

"Spin Selling" oleh Neil Rackham adalah sumber daya yang kuat dan menyegarkan yang merevolusi teknik penjualan tradisional dengan model SPIN yang sederhana namun efektif. Buku ini bersinar dalam menerapkan strategi-strategi ini ke dalam skenario dunia nyata, sarat dengan studi kasus mendalam yang memberikan panduan praktis untuk menguasai seni penjualan. Namun, fokusnya lebih cocok untuk penjualan B2B bernilai tinggi, dan penekanan berulang-ulang pada konsep SPIN terkadang terasa berat."

3. Magnet Penjualan: Cara Mendapatkan Lebih Banyak Pelanggan Tanpa Menelepon Dingin

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Kendra Lee

: Kendra Lee Tahun terbit : 2013

: 2013 Perkiraan waktu membaca : 19 jam

: 19 jam Tingkat yang direkomendasikan : Pemula hingga menengah

: Pemula hingga menengah Jumlah halaman : 282 halaman

: 282 halaman Peringkat : 5/5 3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)

: 5/5

Dalam Cara Mendapatkan Lebih Banyak Pelanggan Tanpa Menelepon Dingin, Kendra Lee mendemonstrasikan langkah demi langkah proses prospek penjualan yang dapat ditiru oleh para pemimpin penjualan baru dan veteran.

Buku ini membagikan bagaimana usaha kecil dan menengah mengotomatiskan penjualan untuk efisiensi yang lebih tinggi. Jika Anda seorang manajer penjualan dengan sumber daya terbatas, buku penjualan ini memiliki berbagai strategi daya tarik untuk membantu Anda menjual dengan lebih baik.

Proses tiga langkahnya menyederhanakan corong penjualan seperti ini:

**Menghasilkan lebih banyak prospek dengan strategi daya tarik

Ada 14 strategi daya tarik yang dapat digunakan manajer penjualan untuk menghasilkan prospek. Strategi tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok

Pribadi

Email

Surat dengan kepribadian

Kartu pos dengan varian

Jaringan pribadi

Kampanye telepon

Digital

Buletin elektronik

Artikel dan blog

Jejaring sosial

Media sosial

Humas online

Acara online

Kolaboratif

Acara lokal

Humas offline

Mitra aliansi

Menjalankan kampanye penjualan tiga langkah yang cerdas

Sekarang Anda perlu menjual kepada prospek Anda dengan menghubungkannya dengan acara-acara lokal, memberikan penawaran yang masuk akal, dan memberi mereka alasan untuk bertindak cepat. Kampanye penjualan Anda akan terlihat seperti ini:

Perebut < Penawaran Menarik < Ajakan Bertindak = PENJUALAN

Kombinasikan semua upaya dengan beberapa strategi daya tarik dan kampanye penjualan

Tenaga penjualan membutuhkan beberapa strategi daya tarik jika mereka ingin memenuhi target mereka. Ada banyak cara untuk menghasilkan penjualan, tetapi Anda harus menyatukannya dan menjalankan kampanye yang ditargetkan.

Pemimpin penjualan juga harus fokus pada pengoptimalan proses untuk mencegah stagnasi dalam bisnis.

Wawasan berharga Lee dalam bekerja dengan perwakilan penjualan di bisnis kecil dan menengah membuat buku ini menonjol. Selain berbagi kisah sukses, ia juga mengingatkan tentang jebakan-jebakan dari rencana dan percakapan penjualan yang tidak dieksekusi secara efisien.

Bukunya membahas tantangan yang berhubungan dengan kepribadian para profesional penjualan dan juga bermanfaat bagi pemilik bisnis UKM, pengusaha, dan perwakilan penjualan tingkat pemula.

Perangkat alat bantu gratisnya, studi kasus, strategi yang mudah diterapkan, dan taktik penjualan dapat digunakan untuk berbagai tipe kepribadian dan dalam sebagian besar situasi penjualan.

"Anda harus berada di depan prospek Anda ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki masalah. Mereka akan meminta bimbingan dan rekomendasi dari Anda. Anda akan menjadi penasihat tepercaya yang membantu mereka memetakan jawabannya."_

Kendra Lee

Hal-hal penting:

Strategi daya tarik membantu menghangatkan prospek Anda di beberapa media secara konsisten

Bangun kesadaran tentang produk Anda, pertahankan di depan prospek Anda, dan biarkan mereka memilih Anda

Bagilah wilayah atau pasar Anda ke dalam segmen mikro kelompok yang memiliki kebutuhan yang sama dan/atau merespons pesan yang sama. Dengan begitu, Anda hanya perlu membuat konten satu kali, dan Anda dapat fokus pada personalisasi pesan Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya telah membaca banyak sekali buku di berbagai bidang termasuk penjualan, dan menurut saya buku ini sangat bagus karena Kendra memberikan strategi yang telah terbukti untuk menarik klien ideal Anda. Dia memberikan nilai yang luar biasa dengan buku dan sumber daya online-nya. Jika Anda ingin meningkatkan penjualan Anda secara substansial, Anda harus mendapatkan buku ini dan menggunakan strateginya."

4. Buku Merah Kecil untuk Menjual

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Jeffery Gitomer

: Jeffery Gitomer Tahun terbit : 2023

: 2023 Perkiraan waktu membaca : 15 jam

: 15 jam Tingkat yang direkomendasikan : Pemula

: Pemula Jumlah halaman : 232 halaman

: 232 halaman Peringkat : 5/5 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

: 5/5

Tahukah Anda mengapa penjualan terjadi?

Sesuai dengan The Little Red Book of Selling, penjualan terjadi ketika pelanggan yakin bahwa Anda, sang penjual, benar-benar tertarik dengan kebutuhan mereka.

Bagaimana Anda menunjukkan hal itu? Salah satu caranya adalah dengan meminta pelanggan untuk memberi tahu Anda alasan mereka membeli dari Anda. Hal ini juga membantu mengungkap motif pembelian mereka yang dapat Anda gunakan dalam penjualan selanjutnya.

The Little Red Book of Selling adalah salah satu buku penjualan yang menggunakan kecerdasan dan humor untuk berbagi strategi penjualan yang paling canggih.

Ambil contoh, subjudul buku ini: 12.5 Prinsip Kehebatan Penjualan. Mengapa 12.5? Mungkin karena ada tulisan Rancanglah dari posisi Anda sebagai manajer umum di alam semesta.

Tenaga penjualan harus memilih pertempuran mereka dengan bijak dan fokus pada tantangan mereka. Prospek Anda akan menghargai produk atau jasa hanya jika mereka belajar untuk menghargai orang yang menjualnya.

Penulis mendorong setiap orang untuk memiliki 'pola pikir penjualan' melalui jaringan yang konstan, menjalin pertemanan, dan terlibat dalam personal branding.

Baik Anda adalah bagian dari tim penjualan B2C, kepala pemasaran, atau kepala penjualan di perusahaan enterprise, buku ini memiliki kebijaksanaan praktis untuk Anda.

"Bicaralah tentang keuntungan dan produktivitas-bukan penghematan uang-berbicara tentang ide dan peluang-bukan kesempatan untuk memberi tahu Anda apa yang saya lakukan-mereka menginginkan bantuan yang ramah, jawaban, produktivitas, dan keuntungan."_

Jeffery Gitomer

Hal-hal penting:

Teliti bisnis prospek Anda secara menyeluruh sebelum melakukan pendekatan dengan mereka. Penjual yang paling siap akan menang

Ini semua tentang nilai, bukan harga. Ketika tenaga penjual menunjukkan bahwa ia menghargai pelanggan dan meluangkan waktu untuk mendidik mereka, maka ia akan menciptakan nilai

Salah satu cara terbaik untuk membuat orang berbagi informasi tentang diri mereka sendiri adalah dengan mengajukan pertanyaan yang menyelidik. Alih-alih mengomel tentang produk atau layanan Anda, luangkan waktu untuk mendengarkan prospek Anda dan kebutuhan mereka

Apa yang dikatakan pembaca:

"Buku Merah Kecil tentang Menjual memiliki teknik-teknik penjualan standar yang mengajarkan para penjual bagaimana menjadi lebih baik dalam penjualan. Bagi saya, buku ini lebih merupakan buku "pemula" dan saya sangat merekomendasikannya kepada siapa pun yang ingin belajar cara menjual lebih banyak dan lebih baik.

5. Penjualan Masuk (Inbound Selling)

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Brian Signorelli

: Brian Signorelli Tahun terbit : 2018

: 2018 Perkiraan waktu membaca : 15 jam

: 15 jam Tingkat yang direkomendasikan : Tingkat menengah hingga mahir

: Tingkat menengah hingga mahir Jumlah halaman : 230 halaman

: 230 halaman Peringkat : 5/5 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

: 5/5

Apakah Anda pernah merasa bahwa panggilan tindak lanjut atau email dingin Anda tidak berhasil? Lalu, tiba-tiba saja, seorang prospek berubah menjadi pelanggan... tanpa alasan yang jelas.

Brian Signorelli Penjualan Masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manajemen penjualan yang belum terjawab. Penulis adalah direktur Program Mitra Penjualan Global HubSpot dan menekankan bahwa orang-orang menunggu hingga kebutuhan mereka menjadi mendesak sebelum berbicara dengan tenaga penjualan.

Signorelli lebih lanjut membangun premis ini dengan menyatakan beberapa fakta keras, seperti pada tahun 2020, 80% keputusan pembelian dibuat tanpa perwakilan penjualan. Dia kemudian membuat poin yang kuat tentang jenis tenaga penjualan yang berhasil dalam penjualan penantang yaitu pendidik yang berorientasi pada tujuan dan menyukai pembelajaran.

Penjualan inbound mengacu pada pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengutamakan pembeli untuk menjual yang menarik pembeli yang paling reseptif, yang berlawanan dengan proses penjualan keluar.

Buku ini menyarankan metodologi Identify > Connect > Explore > Advise untuk membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan pembeli potensial dan menerapkan strategi ini dalam siklus penjualan. Buku ini mendorong semua tenaga penjualan profesional untuk menjadi penjual yang masuk untuk karier penjualan yang sukses.

Buku ini juga menantang para pemimpin bisnis, dengan menyatakan bahwa mereka akan berkinerja buruk jika tidak menargetkan penjualan inbound.

Inbound Selling adalah panduan penjualan yang ramping bagi para profesional dan organisasi yang ingin beradaptasi dengan perubahan psikologi pelanggan di mana pembeli memegang kendali. Dengan penceritaan yang ringkas, buku ini mengambil pendekatan yang ringan dalam mengajarkan penjualan, namun berhasil memandu Anda untuk menjadi profesional penjualan yang berkinerja tinggi.

Kiat pro? Jangan lupa untuk memanfaatkan ilustrasi yang dibuat oleh penulis dari email-email yang pernah ia terima selama bekerja di HubSpot.

Buku penjualan ini sangat ideal untuk para eksekutif penjualan B2B, profesional pemasaran inbound, dan pemasar digital yang secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelian.

"Daripada hanya mendokumentasikan informasi demografis yang menggambarkan perusahaan, Anda harus mulai masuk ke dalam kepala calon pembeli Anda."_

Brian Signorelli

Poin-poin penting:

Setiap tenaga penjualan harus menulis blog sebagai bagian dari taktik penjualan mereka karena hal ini membantu membangun kredibilitas dan memanusiakan pengalaman penjualan

Penjualan dan pemasaran harus bekerja sama jika kita ingin melampaui pendapatan yang dapat diprediksi

Pembeli saat ini lebih terinformasi dari sebelumnya, jadi tenaga penjualan harus memperbaiki kode manajemen penjualan mereka

Siklus penjualan Anda harus menyertakan perjalanan pembeli

Apa yang dikatakan pembaca:

"Setelah membaca banyak buku penjualan di zaman saya, saya hampir selalu skeptis ketika ada buku baru yang terbit. Bacalah buku ini jika Anda adalah seorang penjual/manajer dan Anda akan mendapatkan cara-cara yang bisa ditindaklanjuti untuk mengembangkan karier dan meningkatkan keahlian Anda. Ada juga beberapa perspektif yang sangat menarik tentang masa depan profesi ini yang harus diketahui oleh siapa pun yang bekerja di industri ini."

6. Wawasan Penjualan

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Mike Schultz, John E. Doerr, dan Neil Rackham

: Mike Schultz, John E. Doerr, dan Neil Rackham Tahun terbit : 2014

: 2014 Perkiraan waktu membaca : 17 jam

: 17 jam Tingkat yang direkomendasikan : Lanjutan

: Lanjutan Jumlah halaman : 256 halaman

: 256 halaman Peringkat 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Apakah Anda ingin mengubah permainan penjualan Anda sepenuhnya? Kalau begitu, tidak perlu mencari lagi selain Insight Selling.

Sebelum konsep insight selling menjadi populer, Mike Schultz, John E. Doerr, dan Neil Rackham mempelajari lebih dari 700 transaksi B2B (bisnis-ke-bisnis) yang dilakukan oleh para pelanggan yang mewakili $3,1 miliar daya beli tahunan.

Hasilnya menarik, meskipun tidak mengejutkan: tenaga penjual yang sukses melakukan pendekatan penjualan dengan cara yang berbeda. Ketika tenaga penjual membagikan informasi yang relevan dan menarik kepada pembeli, mereka lebih cenderung melakukan konversi. Informasi ini tidak secara langsung berhubungan dengan produk, tetapi memberikan informasi tambahan atau konteks kepada pembeli mengapa mereka membutuhkannya.

Para penulis mendefinisikan insight selling sebagai "proses menciptakan dan mengonversi peluang penjualan dan mendorong perubahan dengan ide-ide yang penting." Tiga wawasan dalam sumber daya yang berharga ini adalah:

Wawasan interaksi : Penjual memberikan nilai dalam bentuk menciptakan wawasan melalui interaksi dengan pembeli

: Penjual memberikan nilai dalam bentuk menciptakan wawasan melalui interaksi dengan pembeli Wawasan peluang : Fokus pada ide spesifik yang diketahui penjual dan tidak diketahui pembeli, lalu kejarlah ide tersebut untuk menginformasikannya kepada pembeli

: Fokus pada ide spesifik yang diketahui penjual dan tidak diketahui pembeli, lalu kejarlah ide tersebut untuk menginformasikannya kepada pembeli Pembingkaian ulang kognitif: Ketika pembeli telah memutuskan tentang suatu produk atau ide, tetapi penjual membawa wawasan baru ke dalam percakapan untuk mengedukasi mereka

Dan bagaimana para penjual yang unggul menerapkannya? Para penulis mengusulkan sebuah model tiga tingkat.

Tingkat 1: Menghubungkan. Tenaga penjualan yang unggul membuat dua jenis koneksi. Mereka menghubungkan solusi perusahaan dengan kebutuhan pelanggan. Kedua, mereka terhubung dengan pembeli sebagai manusia.

Level 2: Meyakinkan. Pemenang meyakinkan pelanggan bahwa mereka dapat mencapai ROI terbaik, risikonya dapat dikelola, dan penjual adalah pilihan terbaik di antara pilihan yang tersedia.

Level 3: Berkolaborasi Pemenang berkolaborasi dengan pelanggan dengan memberi tahu mereka tentang ide-ide dan wawasan baru dan bekerja dengan pembeli seperti mitra.

Lebih lanjut, buku ini memperkenalkan konsep-konsep penjualan tingkat lanjut seperti RAIN (Rapport, Aspirasi/Afeksi, Dampak/Pertanyaan/Pengaruh, Realitas baru) dan PATHS (Present/Problem/Problem/Prospek, Asumsi, Kebenaran, Hipotesis, Solusi)

Sebuah kata peringatan: buku penjualannya bukan untuk pemula. Anda harus sudah menghabiskan banyak waktu untuk menjual produk atau jasa untuk memahami isinya dengan baik. Para pemimpin penjualan B2B senior, kepala pemasaran, dan eksekutif pengembangan bisnis akan menemukan saran praktis yang lebih relevan.

"Para pemenang penjualan dididik dengan ide dan perspektif baru hampir tiga kali lebih sering daripada yang berada di posisi kedua. Dari 42 faktor yang diteliti, kecenderungan pemenang dan peringkat kedua untuk mengedukasi adalah perbedaan terbesar."_

Mike Schultz, John E. Doerr, dan Neil Rackham

Kesimpulan utama:

Proposisi nilai memiliki tiga kaki: beresonansi, membedakan, dan memperkuat. Tenaga penjual dan pengalaman penjualan adalah bagian dari proposisi nilai

Cerita menciptakan pelanggan yang loyal. Pembeli 22 kali lebih mungkin untuk melakukan konversi melalui cerita daripada menggunakan fakta dan angka. Manfaatkan kecerdasan emosional mereka

Pembeli melihat produk dan layanan sebagai sesuatu yang dapat diganti, tetapi mereka tidak selalu memilih penawar terendah

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya langsung terhubung dengan buku Mike Schultz dan John Doerr saat mereka memulai dengan membingkai dunia yang kita jual saat ini. Cukup kenali pelanggan Anda. Bergeraklah lebih dari sekadar mendiagnosis kebutuhan dan mulailah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang bisnis pelanggan Anda, aspirasi mereka, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar informasi; hal ini membutuhkan pemahaman pada setiap langkah dalam proses penjualan. Mereka menunjukkan caranya."

7. Satu-satunya Panduan Penjualan yang Anda Perlukan

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Anthony Iannarino

: Anthony Iannarino Tahun terbit : 2016

: 2016 Perkiraan waktu membaca : 15 jam

: 15 jam Tingkat yang direkomendasikan : Tingkat menengah hingga mahir

: Tingkat menengah hingga mahir Jumlah halaman : 240 halaman

: 240 halaman Peringkat : 5/5 4.3/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

: 5/5

Ini adalah satu-satunya buku referensi di antara semua buku penjualan yang tercantum di sini yang harus Anda simpan di meja Anda setiap saat. Mengapa? Karena buku ini sesuai dengan namanya.

Penulis The Sales Blog, Anthony Iannarino, percaya bahwa setiap orang bisa menjual jika mereka memiliki strategi yang tepat.

Dalam Only Sales Guide You'll Ever Need, dia menjawab pertanyaan yang paling menghantui setiap pemimpin penjualan atau tenaga penjualan.

Mengapa hanya sedikit tenaga penjualan yang berhasil sementara sisanya mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja? Ini bukan tentang pasar, kompetisi, atau produk. Ini tentang penjualnya.

Iannarino menuangkan pengalamannya selama 25 tahun ke dalam buku ini dan menyimpulkan bahwa penjual yang sukses melakukan pendekatan penjualan sebagai sebuah proses penciptaan nilai, bukan transaksi. Perbedaannya?

Dalam penjualan transaksional, perusahaan dan tenaga penjual berfokus pada produk dan layanan, model harga, dan fitur. Pelanggan harus mencari tahu nilai untuk diri mereka sendiri.

Dalam bisnis nilai tambah, organisasi membangun solusi untuk masalah pelanggan. Tenaga penjual fokus pada hasil penerapan solusi. Rasio harga (solusi) terhadap nilai (bagi pelanggan) harus 1:10 untuk kepentingan pelanggan.

Buku ini mendukung pendekatan nilai tambah karena berbagai keuntungannya, seperti:

Anda akan memiliki pasar yang lebih kecil karena Anda memilih segmen pasar inti dengan cermat

Anda akan membuat lebih sedikit transaksi namun bernilai tinggi karena Anda akan menolak transaksi yang tidak sesuai dengan keinginan Anda

Setiap transaksi akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dengan biaya akuisisi pelanggan yang jauh lebih sedikit

"Buatlah daftar tiga klien atau prospek dan hubungi mereka untuk mengetahui bagaimana kinerja mereka secara pribadi dan profesional. Jangan mempresentasikan mereka, dan jangan meminta apa pun dari mereka. Telepon saja karena Anda peduli."_

Anthony Iannarino

Hal-hal penting yang bisa diambil:

Seorang penjual harus takut akan rasa puas diri. Penangkalnya adalah inisiatif, dan ini membuktikan bahwa Anda peduli dengan pelanggan dan masalah mereka

Belajarlah untuk mendengarkan dengan baik. Tujuan Anda dalam mendengarkan adalah untuk memahami. Tunggu empat ketukan setelah klien Anda selesai. Ini akan mendorongnya untuk berbicara lebih banyak

Siapa Anda lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Anda harus menjadi tipe orang yang ingin dibeli oleh pelanggan Anda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Anthony Iannarino menulis buku yang saya harapkan untuk saya tulis. Buku ini memberikan semua aturan dasar yang saya gunakan untuk membangun karier penjualan dan melatih tim saya. Dengan bahasa yang jelas dan ringkas, Anthony merinci pengetahuan inti yang dibutuhkan untuk sukses dalam penjualan. Ini bukan "kerangka kerja penjualan" baru yang bisa dengan cepat menjadi mode yang lewat. Saya berencana untuk membeli pesanan dalam jumlah besar dan menggunakannya dengan klien konsultan saya."

8. Buku Panduan Pemimpin Penjualan TOP

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Lisa D. Magnuson

: Lisa D. Magnuson Tahun terbit : 2019

: 2019 Perkiraan waktu membaca : 10 jam

: 10 jam Tingkat yang direkomendasikan : Tingkat menengah hingga mahir

: Tingkat menengah hingga mahir Jumlah halaman : 204 halaman

: 204 halaman Peringkat : 5/5 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)

: 5/5

Para manajer penjualan, apakah Anda menginginkan buku pedoman penjualan yang berhasil? Buku Pedoman Pemimpin Penjualan TOP memiliki wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda mencapai kesuksesan jangka panjang.

Penulis menyoroti proses langkah demi langkah untuk menutup transaksi lima kali lipat lebih besar dari rata-rata penjualan Anda. Anda harus membuat proses ini dapat diulang dan diprediksi untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.

Ada kesenjangan yang mengkhawatirkan antara tingkat keterampilan penjual dan pemimpin penjualan dalam kemahiran menangani kesepakatan perusahaan besar.

Akibatnya, pemimpin penjualan menjadi titik kegagalan tunggal dalam kontrak yang kompleks karena mereka terganggu oleh tugas sehari-hari yang tidak produktif.

Untuk mengatasi masalah ini, Magnuson mendemonstrasikan proses penjualan melalui 16 permainan kunci yang dibagi menjadi empat kategori:

Permainan Kepemimpinan Penjualan Drama Metodologi Penjualan Drama Eksekusi Penjualan Drama Budaya Penjualan

Sementara buku-buku penjualan lainnya berisi daftar strategi, buku Magnuson menciptakan drama ini dari pengalamannya di dunia nyata dalam riset penjualan. Permainannya didasarkan pada wawasan dari 16 pemimpin yang diakui.

Tanpa mengurangi kata-kata, penulis menjabarkan pendekatan komprehensif untuk memenangkan peluang besar dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi.

Wawasan ini akan membantu setiap pemimpin penjualan menciptakan mesin transaksi besar yang dapat diulang untuk tim mereka dan mensistematisasi budaya transaksi besar. Buku ini akan mengajarkan Anda untuk memprioritaskan tugas-tugas penting, meningkatkan komunikasi dalam organisasi penjualan, dan menerapkan metodologi 5X deal untuk menutup kontrak.

Jika Anda seorang VP penjualan, kepala pemasaran, atau CEO yang ingin menutup lebih banyak penjualan, buku ini wajib Anda baca.

"Rencanakanlah untuk bersenang-senang dan terlibat. Kegembiraan akan menginspirasi. Pikirkan tema, kontes, penghargaan, dan tantangan. Tawarkan semangat ke mana pun Anda pergi ke rapat strategi di ruang rapat, tinjauan bisnis internal (IBR), atau ke lapangan bersama para penjual."_

Lisa D. Magnuson

Poin-poin penting:

Dalam hal penawaran 5X, biasanya ada tiga hingga lima pesaing. Tim akun perlu mengidentifikasi para pesaing lebih awal dengan analisis kompetitif. Mereka harus berpikir tentang pemblokiran proaktif dan reaktif. Yang pertama adalah tentang menghentikan para pesaing di jalurnya; yang kedua adalah tentang memblokir mereka secara reaktif

Sebelum menyusun proposal, tim Anda harus membangun hubungan yang langgeng. Mereka perlu mengembangkan Tema Kemenangan yang berada di persimpangan antara prioritas prospek dan kekuatan mereka

Apa yang dikatakan pembaca:

"Meskipun ini adalah buku panduan yang praktis, dapat diterapkan, dan sistematis, penuh dengan petunjuk langkah demi langkah yang mendetail untuk strategi dan taktik yang telah terbukti untuk mendekati dan memenangkan kesepakatan rata-rata "5X" Anda, buku ini didasarkan pada penelitian mendalam terhadap 41 Wakil Presiden Penjualan mengenai apa yang mereka inginkan dari buku panduan. Penelitian ini mengungkapkan empat bidang utama yang diminati oleh para pemimpin penjualan, yang menjadi empat topik utama buku ini: Kepemimpinan, Metodologi, Eksekusi, dan Budaya. Dan karena buku ini berasal langsung dari penelitian utama yang dipadukan dengan karier kepemimpinan dan keahlian Lisa Magnuson bersama klien, buku ini juga berfokus pada beberapa prioritas utama yang harus diperhatikan oleh para pemimpin penjualan agar mereka dapat meluangkan waktu dan fokus untuk menjamin adanya perbedaan hasil. Ini adalah buku yang benar-benar bermutu dan sangat dibutuhkan."

9. Buyology

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Martin Lindstrom

: Martin Lindstrom Tahun terbit : 2010

: 2010 Perkiraan waktu membaca : 15 jam

: 15 jam Tingkat yang direkomendasikan : Menengah

: Menengah Jumlah halaman : 272 halaman

: 272 halaman Peringkat : 5,5/5 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

: 5,5/5

Inilah yang dikatakan Majalah Time tentang Buyology karya Martin Lindstrom - "Pandangan yang menarik tentang bagaimana konsumen memandang logo, iklan, iklan, merek, dan produk."_

Buku penjualan terlaris ini merupakan hasil penelitiannya selama tiga tahun di bidang neuromarketing yang melibatkan 2.000 sukarelawan dari seluruh dunia.

Buku ini menawarkan pandangan sekilas tentang psikologi pembeli dan metodologi penjualan bagi para penjual. Penulis mempertanyakan mitos-mitos populer tentang apa yang mendorong orang untuk membeli dan menjelaskan bagaimana kecerdasan emosional membantu memenangkan lebih banyak penjualan.

Dia mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti:

Dapatkah indera kita yang lain - penciuman, sentuhan, dan suara - terangsang saat kita melihat sebuah produk?

Dapatkah merek yang "keren" memicu naluri kawin kita?

Apakah seks benar-benar menjual?

Untuk membangun premis ini, Lindstrom mengutip sebuah penelitian tahun 1992 terhadap monyet yang membuktikan bahwa neuron cermin otak kita membuat kita menirukan apa pun yang kita amati dari orang lain.

Bisnis mengeksploitasi neuron cermin pembeli dengan iklan untuk memikat mereka. Neuron cermin kita merespons 'gerakan yang ditargetkan' seperti gambar orang yang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, melihat model-model cantik menyeruput kopi merek tertentu membuat kita tergoda untuk melakukan hal yang sama.

Inilah sebabnya mengapa mengetahui apa yang memicu kebutuhan dan keinginan pembeli sangat berharga bagi penjual.

Konsep menarik lainnya yang diperkenalkan Lindstorm disebut 'penanda somatik', yang merupakan jalan pintas yang memicu respons otomatis.

Ketika calon pelanggan membeli sesuatu, otak mereka memproses pikiran dan ide dan memadatkannya menjadi satu respons. Ketika pelanggan menghadapi keputusan yang sama lagi, 'jalan pintas' ini membantu mereka mengambil keputusan. Inilah sebabnya mengapa para pemasar menggunakan rasa takut dan hal ini menjual lebih banyak.

Secara keseluruhan, Buyology adalah buku penjualan yang penuh dengan saran praktis, seperti cara melakukan percakapan penjualan. Jika Anda seorang pelatih penjualan atau manajer penjualan senior, wawasannya tentang pesan bawah sadar, kecerdasan emosional, referensi seksual, penafian, dan peringatan kesehatan juga akan berguna bagi Anda.

"Ketika kita memberi merek pada sesuatu, otak kita menganggapnya lebih istimewa dan berharga daripada yang sebenarnya."_

Martin Lindstrom

Hal-hal penting yang dapat diambil:

Sebagian besar keputusan pembelian dibuat secara tidak sadar, sehingga survei tradisional tidak cukup untuk riset pasar. Cara terbaik untuk memprediksi kesuksesan suatu produk atau layanan adalah dengan menggunakan neuromarketing dan kecerdasan emosional

Pesan bawah sadar melalui stimulasi sensorik seperti penciuman atau sentuhan juga sangat relevan

Pembeli mencari pengalaman yang menyenangkan ketika mereka stres atau takut. Kemungkinan besar, mereka akan mencari produk atau layanan untuk mendapatkan pengalaman tersebut

Apa yang dikatakan pembaca:

"Buku ini adalah analisis ilmiah tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan membeli kita. Buku ini membongkar sebagian besar mitos dalam periklanan dan menyoroti bagaimana para pemasar mencoba mempengaruhi proses berpikir kita dan bagaimana kita sebagai konsumen harus waspada agar tidak tertipu. Tidak terlalu teknis, buku ini tidak diragukan lagi merupakan bahan bacaan yang cerdas."

10. Menjual itu Manusiawi

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Daniel Pink

: Daniel Pink Tahun terbit : 2012

: 2012 Perkiraan waktu membaca : 16 jam

: 16 jam Tingkat yang direkomendasikan : Tingkat menengah hingga mahir

: Tingkat menengah hingga mahir Jumlah halaman : 272 halaman

: 272 halaman Peringkat : 5/5 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

: 5/5

Lihatlah ke sekeliling. Anda akan melihat banyak sekali contoh penjualan nonpemasaran-mulai dari seorang guru yang membujuk murid-muridnya untuk belajar hingga pemimpin tim yang memotivasi timnya untuk berprestasi atau pengusaha yang mempresentasikan ide bisnisnya kepada para investor.

Buku penjualan ini membuat argumen yang meyakinkan bahwa setiap profesional berada dalam bisnis penjualan penantang.

Ditulis oleh seorang psikolog terkemuka, To Sell is Human menjelaskan bagaimana menjual menjadi lebih mudah ketika pembeli tahu bahwa transaksi tersebut akan meningkatkan kehidupan mereka. Sesuaikan diri Anda dengan orang lain, keluar dari perspektif Anda, dan masuk ke perspektif mereka. Inilah cara Anda meningkatkan kinerja penjualan.

Buku ini mengambil sikap yang berlawanan dengan buku The Sales Magnet karya Kendra Lee dan menegaskan bahwa orang yang ambivert memiliki kesempatan terbaik untuk memecahkan manajemen penjualan. Orang yang menyeimbangkan antara mendengarkan dan berbicara dengan prospek adalah tenaga penjualan terbaik.

Untuk meningkatkan kinerja penjualan, Pink mengusulkan 'mimikri strategis' untuk memenangkan hati pembeli.

Konsep ini melibatkan tiga langkah kunci:

Perhatikan: Amati apa yang dilakukan prospek Anda

Tunggu: Setelah melakukan pengamatan, tunggu saat yang tepat

Wane: Tiru apa yang dilakukan orang lain secara halus. Kemudian cobalah untuk tidak terlalu sadar dengan apa yang Anda lakukan dan perhatikan apa yang mereka lakukan

Singkatnya, buku penjualan ini memperkuat keyakinan bahwa beberapa orang benar-benar cocok untuk menjadi sales.

"Setiap kali Anda tergoda untuk melakukan upselling kepada orang lain, hentikan apa yang Anda lakukan dan amati saja."_

Daniel Pink

Hal-hal penting:

Kejujuran dan layanan menggantikan penjualan karena internet telah memberikan semua orang akses ke informasi

Gunakan frasa "Ya, dan..." saat berbicara dengan pelanggan. Hal ini membantu mereka tetap fokus, positif, dan terlibat

Jangan pernah menganggap penolakan secara pribadi dalam permainan penjualan Anda. Sering kali, alasan penolakan tidak terkait dengan kemampuan penjual

Apa yang dikatakan pembaca:

"Benar-benar transformatif. Setiap orang harus membaca ini karena semua orang "menjual" sesuatu hari ini. Daniel Pink telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia dengan menulis ini. Contoh-contohnya memperjelas banyak rekomendasinya yang telah diteliti dengan baik. Sangat merekomendasikan untuk membeli dan menyerap materi ini."

Disebutkan dengan hormat

Memecahkan Kode Manajemen Penjualan

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Jason Jordan, Michelle Vazzana

: Jason Jordan, Michelle Vazzana Tahun terbit : 2011

: 2011 Perkiraan waktu membaca : 10 jam

: 10 jam Tingkat yang direkomendasikan : Tingkat menengah hingga mahir

: Tingkat menengah hingga mahir Jumlah halaman : 272

: 272 Peringkat : 5/5 4.4/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

: 5/5

Daftar buku penjualan terbaik hanya lengkap dengan menyebutkan Cracking The Sales Management Code oleh Jason Jordan dan Michelle Vazzana.

Ini adalah buku wajib bagi para penantang penjualan dan mengajarkan Anda cara untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kinerja penjualan Anda dan tim Anda.

Para penulisnya berbicara tentang bagaimana penjualan bertransisi:

Seleksi: Merekrut tenaga penjualan yang berpotensi tinggi

Strategi: Membantu mereka membuat rencana penjualan yang berwawasan luas untuk setiap akun

Keterampilan: Mengajari mereka cara melakukan panggilan penjualan yang efektif

Untuk tiga komponen baru kesuksesan di dunia penjualan yang baru:

Manajemen: Terutama pengawasan penjualan lini pertama

Metrik: Yang melampaui manajemen berbasis aktivitas biasa

Metodologi: Bekerja dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin

"Mempekerjakan tenaga penjualan yang tepat, menempatkan mereka dengan cara yang tepat, menargetkan pelanggan yang tepat, dan menjual produk yang tepat adalah satu-satunya formula untuk kesehatan organisasi jangka panjang."_

Jason Jordan

Kesimpulan utama:

Pekerjakan tenaga penjualan yang memiliki kemampuan melatih, motivasi, dan kecocokan peran

Latih dan kembangkan melalui penetapan tujuan, umpan balik, dan sesi reguler

Fokus pada pemantauan dan panduan aktivitas penjualan daripada sekadar hasil

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya mungkin sudah membaca ulang buku ini sepuluh kali sekarang! Jika Anda berkecimpung di bidang penjualan, Anda akan sangat akrab dengan isinya, tetapi penulis melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memberikan contoh-contoh yang dapat ditindaklanjuti, hal-hal yang dapat ditindaklanjuti, struktur hingga aktivitas dan metrik sehari-hari. Selamat kepada para penulis! Saya telah membeli satu eksemplar untuk setiap tim kepemimpinan penjualan saya, mereka menyukainya!"

