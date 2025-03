10 Sertifikasi Operasi untuk Mengembangkan Karier Anda di Tahun 2025

Apakah Anda ingin memajukan karier Anda di bidang manajemen operasi?

Menjelang tahun 2024, perusahaan mencari profesional yang terampil untuk menangani tuntutan manajemen operasi.

Operasi Bisnis adalah tulang punggung organisasi mana pun, baik dalam membantu menciptakan strategi tingkat tinggi atau menggali lebih dalam untuk menemukan akar penyebab masalah yang berdampak pada bisnis Anda - tim operasi melakukan semuanya.

Mengingat luasnya peran operasional-bagaimana seseorang membangun keahlian dan kredibilitas di bidang ini?

Sertifikasi operasional bertindak seperti stempel persetujuan, membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola berbagai proyek, menjalankan segala sesuatunya dengan lancar, dan mengatasi risiko secara efektif.

Perusahaan akan lebih mudah merekrut atau mempromosikan Anda jika mereka melihat Anda memiliki keahlian yang mereka butuhkan dan menguasai praktik industri terbaru.

Bagi Anda, ini bukan sekadar stempel persetujuan. Ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan keterampilan dalam pengoptimalan proses, manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, kontrol kualitas, dan banyak lagi. Sertifikasi ini meningkatkan kredibilitas Anda, membedakan Anda dari rekan kerja, dan menghubungkan Anda dengan para profesional industri.

Lebih dari sekadar memperluas peluang kerja, sertifikasi ini mendorong Anda untuk pertumbuhan karier Anda . Jika Anda sangat menginginkan kemajuan tersebut, kami telah menyusun daftar sepuluh sertifikasi operasi untuk membantu Anda menemukan sertifikasi yang sesuai dengan tujuan Anda.

Apa itu Sertifikasi Manajer Operasi?

Sertifikasi Manajer Operasi memvalidasi keterampilan Anda dalam mengawasi dan meningkatkan proses untuk efisiensi dan efektivitas organisasi. Ditawarkan oleh organisasi profesional, sertifikasi ini menunjukkan keahlian Anda dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional .

Sertifikasi operasi ini mencakup topik-topik seperti manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, lean, dan Six Sigma, perangkat lunak manajemen operasi dan Manajemen operasi TI .

Jurusan ini memungkinkan Anda untuk menonjolkan keahlian Anda dan sangat dicari oleh pemberi kerja untuk peran seperti manajer operasi, manajer rantai pasokan, manajer proyek, dan manajer jaminan kualitas.

Manfaat Mendapatkan Sertifikasi Operasi

Mendapatkan sertifikasi operasi memberikan banyak keuntungan jika Anda ingin maju dalam bidang manajemen dan bidang terkait. Beberapa di antaranya adalah:

Validasi keterampilan: Sertifikasi manajer operasi secara resmi mengakui keterampilan dan keahlian manajemen operasi. Ini membuktikan kepada atasan dan rekan kerja bahwa Anda memiliki manajemen bisnis dan tim pengetahuan dan kompetensi

Sertifikasi manajer operasi secara resmi mengakui keterampilan dan keahlian manajemen operasi. Ini membuktikan kepada atasan dan rekan kerja bahwa Anda memiliki manajemen bisnis dan tim pengetahuan dan kompetensi Kemajuan karier: Banyak perusahaan memprioritaskan profesional bersertifikasi saat membuat keputusan perekrutan dan promosi. Sertifikasi operasi dapat meningkatkan resume Anda, menjadikan Anda kandidat yang lebih kompetitif untuk peran kepemimpinan

Banyak perusahaan memprioritaskan profesional bersertifikasi saat membuat keputusan perekrutan dan promosi. Sertifikasi operasi dapat meningkatkan resume Anda, menjadikan Anda kandidat yang lebih kompetitif untuk peran kepemimpinan Peningkatan peluang kerja: Sertifikasi operasi memperluas jangkauan peluang kerja. Sertifikasi ini membuka pintu ke posisi yang secara khusus membutuhkan atau lebih memilih kandidat dengan kualifikasi yang diakui dalam manajemen operasi

Sertifikasi operasi memperluas jangkauan peluang kerja. Sertifikasi ini membuka pintu ke posisi yang secara khusus membutuhkan atau lebih memilih kandidat dengan kualifikasi yang diakui dalam manajemen operasi Pengakuan industri: Sertifikasi operasi sering kali dianggap penting dalam industri tertentu. Meraih sertifikasi menunjukkan komitmen Anda untuk selalu mengikuti praktik dan standar terbaik di industri

Sertifikasi operasi sering kali dianggap penting dalam industri tertentu. Meraih sertifikasi menunjukkan komitmen Anda untuk selalu mengikuti praktik dan standar terbaik di industri Pengembangan profesional: Sertifikasi melibatkan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Pembelajaran berkelanjutan ini berkontribusi pada pengembangan profesional Anda, membuat Anda tetap terinformasi tentang tren dan kemajuan terbaru dalam manajemen operasi

Sertifikasi melibatkan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Pembelajaran berkelanjutan ini berkontribusi pada pengembangan profesional Anda, membuat Anda tetap terinformasi tentang tren dan kemajuan terbaru dalam manajemen operasi Perluasan jaringan: Program sertifikasi sering kali memberikan kesempatan untuk terhubung dengan para profesional lain di bidangnya. Membangun jaringan dengan individu bersertifikat dan pakar industri dapat menghasilkan kolaborasi, bimbingan, dan wawasan karier yang berharga

10 Sertifikasi Operasi yang Perlu Dipertimbangkan

Setelah kita memahami keuntungan dari mengejar sertifikasi operasi, berikut adalah rekomendasi teratas dari para ahli:

1. Bersertifikat dalam Manajemen Produksi dan Inventaris (CPIM)

via Apics Dapatkan Sertifikasi Manajemen Produksi dan Inventaris (CPIM) Anda melalui APICS (American Production and Inventory Control Society). Institusi terkemuka ini telah berdiri sejak tahun 1973. Sertifikasi ini membantu Anda memahami dasar-dasar penanganan tugas-tugas produksi dan inventaris.

Lima kursus mencakup bidang-bidang penting seperti perencanaan permintaan, manajemen kualitas, manajemen inventaris, penjadwalan produksi, dll. Setelah Anda menyelesaikan kelima kursus online, Anda akan mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi CPIM meningkatkan pilihan karier Anda dan memudahkan Anda untuk bekerja dengan kolega Anda dengan meningkatkan pengetahuan Anda tentang konsep rantai pasokan. Sertifikasi ini memberi Anda keunggulan dalam dunia persaingan global yang semakin meningkat.

Sertifikasi ini juga mendidik Anda dalam membuat dan menegakkan prosedur operasi standar, yang dibuat lebih mudah dengan templat SOP manajemen operasi .

Sertifikasi ini bermanfaat bagi manajer operasi, perencana produksi, spesialis kontrol inventaris, spesialis rantai pasokan, dan spesialis pengadaan. Selain itu, Anda dapat menyelesaikan kursus manajemen operasi ini sesuai dengan kecepatan Anda sendiri, mulai dari enam bulan hingga dua tahun, memberi Anda fleksibilitas yang Anda butuhkan.

Diselenggarakan oleh: APICS (American Production and Inventory Control Society)

APICS (American Production and Inventory Control Society) Topik utama: Tinjauan rantai pasokan, manajemen permintaan, perencanaan pasokan, dan manajemen persediaan

Tinjauan rantai pasokan, manajemen permintaan, perencanaan pasokan, dan manajemen persediaan Harga: $1000-$3000, tergantung apakah Anda belajar secara mandiri atau mengambil kelas dengan mitra yang disetujui ASCM

2. Manajer Operasi Bersertifikat (COM)

via AIBMC Certified Operations Manager atau COM dikelola oleh The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Ini adalah kursus sertifikasi operasi tingkat profesional yang cocok untuk semua orang yang ingin memajukan karier mereka di bidang manajemen operasi.

Tingkatkan peluang Anda untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi secara signifikan dengan sertifikasi yang diakui industri seperti COM.

Ujian 3 jam ini memiliki format buklet yang berisi 100 MCQ (Pertanyaan Pilihan Ganda). Untuk mendaftar ke kursus sertifikasi ini, Anda harus memiliki gelar sarjana dan setidaknya dua tahun atau lebih pengalaman dalam manajemen operasi.

Diselenggarakan oleh: American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Topik utama: Strategi dan perencanaan operasi, manajemen dan peramalan permintaan produk, peningkatan proses, manajemen program dan isu-isu internasional

Harga: Tidak tersedia secara online

3. Profesional Rantai Pasokan Bersertifikat (CSCP)

via APICS Sertifikasi ini membekali Anda dengan keterampilan dan pengetahuan penting untuk mengelola rantai pasokan yang kompleks. Baik Anda bekerja sebagai manajer logistik, manajer pengadaan, perencana inventaris, koordinator logistik, atau manajer rantai pasokan, kursus ini akan meningkatkan karier Anda dalam peran Anda masing-masing.

Anda memiliki beberapa pilihan untuk mempersiapkan ujian 150 pertanyaan yang berlangsung selama 3,5 jam. Pilih antara sistem pembelajaran, belajar mandiri, atau opsi yang dipimpin dan didukung oleh instruktur.

Pilihan yang paling hemat adalah belajar mandiri, dengan biaya antara $1000 dan $1500. Pilihan ini menyediakan akses ke materi pembelajaran digital dan cetak, termasuk panduan, soal latihan, dan kartu flash.

Ditawarkan oleh: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Topik-topik utama: Rantai pasokan, manajemen permintaan, peramalan, jaringan rantai pasokan global, risiko rantai pasokan, serta operasi internal dan inventaris

Harga: $1000-$1500

4. Sertifikasi Profesional Manajemen Proyek (PMP)

via PMI Sertifikasi Project Management Professional (PMP), yang ditawarkan oleh Project Management Institute (PMI) yang diakui secara global, memberikan Anda pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan mengarahkan proyek di berbagai industri. Sertifikasi ini sangat ideal jika Anda memiliki setidaknya 36 bulan pengalaman dalam memimpin dan mengelola proyek.

Sertifikasi ini mencakup lima bidang utama: inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, pengendalian, dan penutupan. Penguasaan yang kuat terhadap semua aspek manajemen proyek ini akan menghasilkan peningkatan proses bisnis . Sertifikasi ini diperlukan jika Anda mengincar posisi yang lebih senior dan peran kepemimpinan!

Durasi ujian adalah empat jam dengan 200 MCQ. Jika Anda berhasil lulus ujian dan mendapatkan sertifikasi, Anda harus memperbaruinya setiap tiga tahun.

Ditawarkan oleh: Project Management Institute (PMI)

Topik utama: Memulai (13%), perencanaan (24%), pelaksanaan (42%), pengawasan dan pengendalian (16%), dan penutupan (5%). Beberapa topik penting tambahan termasuk manajemen pemangku kepentingan, kepemimpinan tim, agile manajemen proyek dan manajemen proyek hibrida

Harga: Anggota PMI $405, anggota non-PMI $555

5. Eksekutif Asosiasi Bersertifikat (CAE)

via ASAE Ditawarkan oleh American Society of Association Executives (ASAE), program ini cocok untuk manajer operasi yang berpengalaman. Untuk mengikuti program ini, Anda harus memiliki gelar sarjana atau delapan tahun pengalaman yang relevan, serta memenuhi kode etik ASAE.

Beberapa peran pekerjaan yang biasanya mengambil sertifikasi ini termasuk CEO, presiden, direktur eksekutif, dan individu yang ingin memajukan karier mereka dalam manajemen asosiasi. Anda dapat mendaftar untuk ujian CAE dua kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan Desember. Ujian berlangsung selama empat jam dan terdiri dari 200 pertanyaan pilihan ganda.

Selain itu, Anda perlu memperbarui sertifikasi setiap tiga tahun.

Ditawarkan oleh: American Society of Association Executives (ASAE)

Topik-topik utama: Tata kelola dan kepemimpinan, pemasaran, kebijakan publik, manajemen operasi, dan pengembangan profesional

Harga: $500 untuk anggota, $750 untuk non-anggota

6. Manajer Fasilitas Tersertifikasi (CFM)

via IFMA Telah berjalan selama 25 tahun terakhir, kursus CFM yang ditawarkan oleh IFMA (Asosiasi Manajemen Fasilitas Internasional) mencakup lebih dari 11 bidang inti manajemen fasilitas. Kursus ini mempersiapkan Anda, baik jika Anda ingin meningkatkan komunikasi, kepemimpinan, keuangan, manajemen risiko, atau pengoptimalan proses .

Program sertifikat ini cocok bagi para profesional fasilitas yang sudah berpraktik dan ingin diposisikan sebagai ahli dalam industri ini. Persyaratan pengalaman minimum adalah 3-5 tahun dan gelar sarjana atau master di bidang manajemen fasilitas.

Sekali lagi, harganya bervariasi untuk anggota ($595) dan non-anggota ($880), dan IFMA menyediakan banyak sumber daya yang berbeda untuk membantu Anda mempersiapkan diri. Biaya tambahan akan dikenakan jika Anda ingin mengikuti pelatihan korporat atau kelompok. Tidak ada durasi tetap, dan Anda dapat mengikuti ujian ketika Anda sudah siap.

Disediakan oleh: IFMA (Asosiasi Manajemen Fasilitas Internasional)

Topik utama: Perencanaan fasilitas, manajemen kualitas, strategi kepemimpinan, keuangan, manajemen proyek, keberlanjutan, dan manajemen risiko

Harga: $595 untuk anggota dan $880 untuk non-anggota

7. Profesi Pembelian Bersertifikat (CPP)

via Masyarakat Pembelian Amerika Jika manajemen material adalah sesuatu yang ingin Anda kuasai, maka kursus sertifikasi ini cocok untuk Anda. Kursus ini memperkenalkan Anda pada dasar-dasar pembelian, manajemen rantai pasokan, ketajaman bisnis, dan pengadaan global.

Dikelola oleh American Purchasing Society (APS), ini adalah cara yang sangat baik untuk menjadi unggul dalam karier Anda. Untuk mengikuti program sertifikat ini, Anda harus memiliki setidaknya dua tahun pengalaman pembelian dan referensi pemasok.

Adapun format ujiannya adalah ujian online selama 150 menit dengan 150 MCQ. Kuasai studi kasus yang berkaitan dengan materi pelajaran!

Diselenggarakan oleh: American Purchasing Society (APS)

Topik utama: Dasar-dasar pembelian, administrasi kontrak, analisis proses, manajemen rantai pasokan, analisis biaya, negosiasi, dan manajemen pemasok

Harga: Tidak tersedia secara online

8. Sabuk Hijau Six Sigma

via Masyarakat Amerika untuk Kualitas Sertifikasi Six Sigma Green Belt merupakan kualifikasi yang berharga bagi individu dengan pengalaman kerja minimal tiga tahun. Sertifikasi ini terutama berfokus untuk membantu para manajer operasi menghilangkan ketidakefisienan dalam proses dengan lebih baik.

Ditawarkan oleh American Society for Quality (ASQ), sertifikasi ini menyediakan banyak materi dan sumber daya, seperti panduan belajar, bank soal, dan buku pegangan untuk mendukung persiapan Anda.

Salah satu ciri khas dari ujian metodologi Sigma adalah format buku terbuka, yang memungkinkan Anda untuk membawa bahan referensi. Ujian ini berlangsung selama lebih dari empat jam dan terdiri dari 100 pertanyaan pilihan ganda.

Diselenggarakan oleh: American Society for Quality (ASQ)

Topik utama: Pengantar prinsip dan metodologi Sigma, mengidentifikasi akar penyebab dan cacat, mengembangkan dan menerapkan solusi, dan langkah-langkah pengendalian

Harga: $438 untuk non-anggota dan $338 untuk anggota (sertifikasi ASQ)

9. Profesional Manajemen Risiko PMI*

via PMI Memahami dan mengelola risiko dalam sebuah proyek sangatlah penting, dan sertifikasi PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) hadir untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan penting ini. Sertifikasi ini ditawarkan oleh Project Management Institute (PMI).

Dengan sertifikasi manajer operasi ini, Anda akan belajar cara mengidentifikasi dan merencanakan risiko, mengevaluasinya, dan merespons secara efektif. Pada dasarnya, Anda menjadi spesialis risiko yang dapat diandalkan oleh organisasi Anda untuk menangani masalah yang tidak terduga.

Setelah Anda menyelesaikan sertifikasi ini, pengetahuan dan keterampilan yang Anda peroleh akan memungkinkan Anda untuk menemukan masalah sebelum terjadi dan mengurangi dampaknya. Sertifikasi operasi ini cocok untuk manajer proyek, manajer risiko, manajer fungsional, dan eksekutif C-suite.

Untuk mengikuti ujian, Anda memerlukan gelar sarjana, 36 bulan pengalaman dalam manajemen proyek, dan 40 jam pendidikan dalam manajemen risiko proyek.

Ditawarkan oleh: Project Management Institute (PMI)

Topik utama: Strategi risiko dan perencanaan proyek, keterlibatan pemangku kepentingan, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, dan perencanaan respons risiko

Harga: $358 untuk anggota dan $659 untuk non-anggota

**10 Bersertifikat dalam bidang Logistik, transportasi, dan Distribusi (CLTD)

via APICS Sertifikasi operasi yang ditawarkan oleh APICS (American Production and Inventory Control Society) ini sangat cocok untuk mempelajari strategi logistik, transportasi, dan distribusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi. Sertifikasi ini mencakup standar global dan keterampilan penting, memandu Anda dalam segala hal, mulai dari mengelola bahan yang masuk hingga mendistribusikan produk dan menangani pengembalian.

Untuk mendapatkan sertifikasi, Anda akan mengikuti ujian dengan 150 pertanyaan yang berlangsung selama 3,5 jam. Anda memerlukan nilai 300 atau lebih tinggi untuk lulus dan menunjukkan pemahaman Anda terhadap materi.

Jika Anda memilih paket ASCM, dengan harga $1865, Anda akan mendapatkan materi pembelajaran dan pendaftaran. Bagi mereka yang memilih portal belajar mandiri saja, biayanya $1035.

Baik untuk paket komprehensif atau opsi belajar mandiri yang lebih terjangkau, kursus ini membuka pintu menuju pengakuan global dan keahlian dalam manajemen logistik dan rantai pasokan.

Ditawarkan oleh: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Topik utama: Gambaran umum dan strategi logistik, manajemen pesanan, manajemen inventaris, logistik terbalik, manajemen gudang, logistik global, dan transportasi

Harga: $1000-$2000, tergantung pada preferensi Anda

