10 Alternatif Google Colab Terbaik di tahun 2025 (Ulasan & Harga)

Banyak praktisi pembelajaran mesin bersumpah dengan kemampuan Google Colab untuk memecahkan masalah penyimpanan dan kendala keuangan. Diselenggarakan oleh Jupyter Notebook, Colab juga populer karena tidak memerlukan pengaturan apa pun.

Namun, kami memahami bahwa ruangnya yang terbatas, kurangnya fungsionalitas pengeditan langsung, dan tugas-tugas yang memakan waktu membuat Anda tergoda untuk mencari alternatif.

Kami akan membahas alternatif Google Colab terbaik untuk membantu Anda dengan siklus ilmu data Anda, termasuk penggalian data, pemodelan, pemrosesan, dan tugas sehari-hari.

Apa yang Harus Anda Cari di Alternatif Google Colab?

Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, kami akan memandu Anda melalui faktor-faktor penting yang bertanggung jawab atas kasus penggunaan notebook secara umum untuk individu, tim bisnis yang memahami data, pendidik, dan peneliti.

Kolaborasi waktu nyata: Pilih platform yang menawarkan lingkungan kolaboratif seperti berbagi layar

Lingkungan yang dapat dikelola: Cari platform yang membuat lingkungan konda bekerja di komputer Anda sederhana

Penyematan kode: Pastikan alternatif Google Colab memungkinkan Anda membuat dan menyematkan blok kode di satu tempat

Visualisasi data: Carilah opsi tanpa kode yang mudah yang mendapatkan lebih banyak perhatian dari para ahli data dalam hal mengeksplorasi data saat membangun aplikasi data

10 Alternatif Google Colab Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Berikut adalah daftar 10 alternatif terbaik untuk Google Colab berdasarkan fitur, batasan, harga, dan peringkat terbaiknya.

1. Patut dicatat

via Patut dicatat Noteable.io adalah platform komputasi awan berbasis web, sebuah notebook yang dikenal dengan lingkungan kolaborasi yang kaya yang dibangun di atas protokol Jupyter.

Noteable.io adalah platform open-source 'tidak perlu coding' yang mendukung Python, SQL, dan R. Platform ini menawarkan lingkungan kolaboratif dengan mengizinkan gudang data internal dan eksternal seperti Google BigQuery, Snowflake, Databricks, dan API.

Fitur terbaik Notable.io

Anda dapat membuat kode, memvisualisasikan data, dan berbagi wawasan dalam lingkungan kolaboratif karena Notable bekerja secara mulus dengan Jupyter Notebooks

Bekerja dengan banyak pengguna dan memfasilitasi kerja tim dengan fitur kolaborasi waktu nyata

Akses dan kerjakan proyek dari perangkat apa pun dengan konektivitas internet yang mudah

Keterbatasan Notable.io

Keterbatasan ruang penyimpanan menjadi kendala ketika berhadapan dengan kumpulan data besar atau banyak proyek

Koneksi internet yang stabil diperlukan, membatasi aksesibilitas di daerah dengan konektivitas yang buruk

Harga Notable.io

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $30/bulan

$30/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Noteable.io

G2: 4.5/5 (500+ ulasan)

4.5/5 (500+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

2. Jupyter

via Jupyter Jupyter adalah aplikasi web sumber terbuka yang memungkinkan Anda untuk membuat dan berbagi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan dokumen teks naratif.

Ini adalah alat serbaguna populer di kalangan ilmuwan data, peneliti, pendidik, dan analis untuk mengembangkan dan mempresentasikan karya mereka dengan cara yang interaktif dan dapat direproduksi.

Fitur terbaik Jupyter

Antarmuka memungkinkan Anda untuk mengeksekusi dan menulis kode dengan mulus dengan antarmuka notebook yang ramah pengguna yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, R, dan Julia

Output interaktif memungkinkan Anda memvisualisasikan data secara instan untuk menampilkan visualisasi, grafik, dan plot di dalam notebook

Berkolaborasi lebih baik dengan berbagi dokumen yang mudah melalui email, Dropbox, GitHub, dan platform lainnya

Fleksibilitas Kernel memungkinkan Anda untuk bekerja dengan bahasa pemrograman yang berbeda dalam satu notebook

Nikmati banyak fungsi untuk manipulasi data, analisis, dan visualisasi dengan pustaka terintegrasi seperti NumPy, Pandas, Matplotlib

Keterbatasan Jupyter

Beberapa pelajar mesin menemukan fase pembelajaran awal yang menantang

Bekerja dengan dataset besar atau komputasi yang rumit mempengaruhi kinerja pada mesin yang kurang kuat

Kontrol versi yang tidak praktis saat berbagi buku catatan, yang menyebabkan potensi konflik saat berkolaborasi pada dokumen yang sama

Harga Jupyter

**Gratis

Peringkat dan ulasan Jupyter

G2 : 4.6/5 (200+ ulasan)

: 4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (70+ ulasan)

3. Microsoft Visual Studio

via Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang menawarkan berbagai bahasa pemrograman seperti C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++, dan Visual Basic .NET.

Fitur penting dari Microsoft Visual Studio adalah Visual Studio Notebooks, yang menawarkan laboratorium virtual dengan akses ke eksplorasi data, analisis, dan alat kolaborasi.

Fitur terbaik Microsoft Visual Studio

Fitur multi-bahasa memungkinkan Anda menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, R, dan F

DenganIDE (Lingkungan Pengembangan Terpadu), Anda dapat mengakses Notebook bersama proyek kode lainnya

Menggabungkan kode, visualisasi, dan teks naratif, membuat penceritaan dan analisis data yang efektif dalam lingkungan yang interaktif

Keterbatasan Microsoft Visual Studio

Visual Studio Notebooks terintegrasi dalam ekosistem Visual Studio, membatasi mereka yang lebih suka lingkungan notebook mandiri atau lintas platform

Pemula atau mereka yang tidak terbiasa dengan Visual Studio menghadapi kurva belajar yang curam karena fitur-fiturnya yang luas dan kompleksitas ekosistem

Harga Microsoft Visual Studio

Untuk perorangan dan tim kecil

Individu:* Akses gratis

untuk bisnis dan perusahaan* *Untuk bisnis dan perusahaan

Langganan profesional: $45/bulan per pengguna

$45/bulan per pengguna Langganan perusahaan: $250/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Microsoft Visual Studio

G2 : 4.6/5 (200+ ulasan)

: 4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (70+ ulasan)

4. Kaggle

via Kaggle Kaggle terkenal sebagai penyelenggara kompetisi sains data sekaligus menawarkan lingkungan kolaboratif bagi para penggemar data, peneliti, dan profesional.

Kaggle juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, menawarkan tutorial, kursus, dan kernel untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan dalam ilmu data.

Untuk pemula, Kaggle membantu mempertajam kemampuan analitis, menerapkan tugas dan teknik data science ke dalam dataset nyata, dan berkolaborasi dengan komunitas praktisi data global.

Fitur terbaik Kaggle

Jelajahi dan kerjakan data yang beragam dengan akses ke berbagai dataset di berbagai domain

Selesaikan masalah dunia nyata dan berkompetisi untuk mendapatkan hadiah dengan berbagai kompetisi ilmu data

Buat dan bagikan kode dalam lingkungan kolaboratif melalui kernel, yang memfasilitasi pembelajaran

Bergabunglah dengan komunitas real-time untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan belajar dari proyek satu sama lain

Keterbatasan Kaggle

Beberapa bidang khusus memiliki lebih sedikit sumber daya atau kompetisi yang tersedia

Fungsi-fungsi lain kurang mendapat perhatian Karena platform ini sangat berfokus pada kompetisi

Harga Kaggle

Gratis

Notebook Kaggle: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Kaggle

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

4.7/5 (30+ ulasan) Capterra: Tidak terdaftar

5. Batu bata data

via Databricks Databricks adalah platform gudang pertama di dunia di awan, yang menggabungkan berbagai gudang, basis data dan danau data untuk menawarkan platform terbuka dan terpadu untuk data dan AI.

Platform ini mendukung Python, R, Scala, dan SQL dengan penulisan bersama, pembuatan versi otomatis, integrasi Git, dan RBAC.

Arsitektur rumah data lake mendukung semua jenis data, sehingga dapat diakses oleh tim untuk berkolaborasi pada semua data yang mereka butuhkan untuk terus berinovasi dan berkembang.

Fitur terbaik Databricks

Mengotomatiskan tugas-tugas di buku catatan Anda dan menjadwalkan eksekusi kode, sehingga analisis dapat berjalan dengan lancar sementara Anda fokus pada eksplorasi dan wawasan Anda

Anda dapat berkolaborasi secara real-time untuk mengedit buku catatan dengan beberapa pengguna secara bersamaan untuk berbagi wawasan dan memecahkan masalah bersama

Fitur self-hosting membantu menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan Anda, menginstal pustaka, dan mengelola sumber daya

Buat kode, visualisasikan data, dan bagikan wawasan dalam lingkungan kolaboratif karena Databricks bekerja secara mulus dengan Jupyter Notebooks

Keterbatasan Databricks

Alat bantu yang tidak memadai menyulitkan para ilmuwan dan analis data untuk menginterpretasikan data secara akurat

Pembaruan baru sering kali mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan atau memerlukan penyesuaian, sehingga memengaruhi konsistensi alur kerja

Harga Databricks

Model harga berbasis penggunaan dengan uji coba gratis 14 hari

dengan uji coba gratis 14 hari Pekerjaan: $0,07/pengguna

$0,07/pengguna Tabel Langsung Delta: $0,20/pengguna

$0,20/pengguna Databricks SQL: $0,22/pengguna

$0,22/pengguna Rencana Beban Kerja yang Disesuaikan: $ 0,40/pengguna

$ 0,40/pengguna Gangguan Waktu Nyata Tanpa Server: $0,07/pengguna

$0,07/pengguna Platform & Pengaya Databricks: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Databricks

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

4.5/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

6. Ruang Kertas

via Paperspace Paperspace adalah platform berbasis cloud yang menyederhanakan alur kerja machine learning (ML) dan membantu mengembangkan, melatih, dan menerapkan model AI.

Paperspace terkenal dengan alat bawaannya yang mendukung setiap tahap proses pembelajaran mesin, mulai dari menyiapkan data hingga melatih model pembelajaran mendalam, berkolaborasi dalam proyek, dan menerapkan model untuk digunakan.

Fitur terbaik Paperspace

Melacak perubahan dalam model pembelajaran mesin dan kumpulan data dengan fitur kontrol versi bawaannya

Dapatkan protokol keamanan yang dibangun dengan kuat dan langkah-langkah untuk melindungi data dan model yang sensitif, menjamin kepatuhan terhadap standar perlindungan data

Nikmati alur kerja sains data yang terintegrasi lebih baik dengan integrasi API

Meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan Anda

Keterbatasan ruang kertas

Paperspace telah membatasi 100GB/pengguna pada penyimpanan, yang membatasi ketika menangani dataset besar atau model pembelajaran mendalam

Waktu respons yang lebih lama atau opsi dukungan yang terbatas untuk pertanyaan teknis

Anda harus mengklaim tempat di daftar tunggu untuk mengklaim GPU NVIDIA H100

Harga Paperspace

Gratis

Pro: $8/bulan

$8/bulan Pertumbuhan: $39/bulan

$39/bulan Perusahaan: Harga Khusus

Peringkat dan ulasan Paperspace

G2 : Tidak cukup ulasan

: Tidak cukup ulasan Capterra: 3.4/5 (20+ ulasan)

7. Amazon SageMaker

melalui Amazon SageMaker Amazon AWS SageMaker adalah platform machine learning (ML) yang ditawarkan oleh Amazon Web Services (AWS) yang menyederhanakan proses membangun, melatih, dan menerapkan proyek ML dalam skala besar.

Platform ini dikenal menawarkan algoritme AI yang bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi Anda dengan mudah.

Fitur terbaik Amazon SageMaker

Aspek kompatibilitas penyimpanan memungkinkan Anda menyimpan kumpulan data dalam ruang penyimpanan besar (S3)

Kemampuan komputasinya memungkinkan Anda menjalankan beberapa dataset secara bersamaan

Dapatkan mesin end-to-end dan pengembangan model pembelajaran mendalam

Keterbatasan Amazon SageMaker

Kustomisasi terbatas dalam hal spesifikasi seperti jenis CPU/GPU atau alokasi memori

Meskipun SageMaker menawarkan beragam algoritme bawaan, mengintegrasikan algoritme khusus tidak didukung

Harga Amazon SageMaker

Tingkat Gratis : Dua bulan pertama

: Dua bulan pertama Paket Sesuai Permintaan: Harga khusus

Harga khusus Paket Hemat: Harga khusus

Harga khusus Sagemaker Studio: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (30+ ulasan)

: 4.2/5 (30+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

8. Cocalc

via Cocalc Cocalc adalah platform online yang memungkinkan akses ke alat bantu sains, teknik, dan matematika bersumber terbuka sambil menekankan akses berkelanjutan dan kolaborasi waktu nyata.

Hal ini memungkinkan banyak tim, siswa, dan peneliti untuk berkolaborasi menggunakan notebook Jupyter, terminal Linux, lateks, atau dokumen yang telah ditandai melalui server kode X11.

Fitur-fitur terbaik Cocalc

Bekerja bersama dalam proyek, mengedit dokumen secara bersamaan, dan melihat perubahan secara real-time

Ruang kerja bersama untuk grup, sehingga nyaman untuk proyek kolaboratif atau pekerjaan berbasis tim

Gunakan alat komputasi seperti Jupyter Notebooks, SageMath, dan Editor LaTeX untuk membuat dokumen ilmiah dan matematika

Keterbatasan Cocalc

Kurangnya fungsi offline menyulitkan untuk mengakses proyek atau alat tanpa koneksi internet

Paket dasar membatasi akses ke alat atau fitur kolaboratif tertentu

Harga Cocalc

Penghobi: $10,86/bulan per grup

$10,86/bulan per grup Kelompok Penelitian Akademik: $123,98/bulan per kelompok

$123,98/bulan per kelompok Kelompok Kerja Bisnis: $ 104,16/bulan per kelompok

Peringkat dan ulasan Cocalc

G2 : Ulasan tidak cukup

: Ulasan tidak cukup Capterra: Tidak terdaftar

9. Catatan mendalam

via Deepnote Deepnote adalah platform ilmu data kolaboratif (IDE tunggal) yang menggabungkan editor kode (Tidak perlu hosting kode) dan lingkungan komputasi, memungkinkan Anda untuk menulis dan menjalankan kode, memvisualisasikan data, dan berkolaborasi dalam proyek .

Sebagai antarmuka berbasis web, ini memudahkan untuk mengintegrasikan alat analisis data dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti kode Python.

Fitur terbaik Deepnote

Gunakan buku catatan Jupyter berbasis web untuk pengembangan dan eksperimen kode

Bereksperimen dan membuat kode yang disematkan dalam satu platform

Memanfaatkan berbagai alat untuk mengatur, melacak, dan membandingkan berbagai eksperimen dan versi model secara real-time

Berkolaborasi dengan tim dalam proyek ML dengan fitur-fitur seperti ruang kerja dan kontrol versi

Keterbatasan Deepnote

Panel sebelah kanan yang tetap membatasi ruang kerja, sehingga menyulitkan orang dengan layar yang lebih kecil

Platform ini mengalami sedikit penundaan saat memuat proyek dan memulai cluster

Harga Deepnote

**Gratis

Tim: $31/bulan per editor

$31/bulan per editor Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Deepnote

G2 : 4.8/5 (70+ ulasan)

: 4.8/5 (70+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

10. Replit

via Replit Replit adalah platform pengkodean online kolaboratif yang gratis. Platform ini menawarkan sebuah lingkungan pengembangan terpadu (IDE) dalam peramban dengan lebih dari 50 bahasa di mana Anda bisa menulis kode, mengembangkan proyek-proyek intensif data, dan berkolaborasi. Replit juga memungkinkan Anda meng-host aplikasi.

Ini memberikan pengalaman pengkodean yang mulus dan mudah diakses, terutama untuk pemula dan pendidik, tanpa menghabiskan waktu sedetik pun untuk pengaturan.

Fitur terbaik Replit

Gunakan prosesor bahasa alami (NLP) bawaan untuk men-debug, melengkapi otomatis, dan mengubah bahasa alami menjadi kode

Mulai kembangkan proyek ML spesifik Anda dalam bahasa pemrograman apa pun tanpa perlu pengaturan

Buat dan berkolaborasi dengan tim jarak jauh dapat diakses oleh perangkat apa pun

Keterbatasan replit

Keterbatasan sumber daya komputasi, seperti penggunaan CPU atau alokasi memori, terutama pada paket gratis

Harga replit

Pemula: Gratis

Gratis Replit Core: $220/tahun

$220/tahun Tim: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Replit

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

4.4/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Alat AI Lainnya

Google Colab Alternatives dan notebook serupa berfokus pada penyediaan lingkungan untuk pengkodean kolaboratif, analisis data, dan pengembangan model pembelajaran mesin. Tetapi beberapa alat menawarkan lebih dari itu. Platform manajemen proyek seperti ClickUp menawarkan serangkaian fitur bawaan bertenaga AI yang komprehensif untuk merampingkan alur kerja kreatif tim Anda dengan kolaborasi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas.

ClickUp

Gunakan ClickUp AI untuk menulis lebih cepat, meringkas dan menyempurnakan teks, membuat tanggapan email, dan banyak lagi ClickUp AI mengubah cara Anda membuat dan mengelola tugas hanya dengan menyorot teks apa pun dalam dokumen, komentar, atau deskripsi tugas. Berdasarkan kebutuhan proyek Anda membuatnya lebih panjang, lebih pendek, lebih menarik, atau lebih sederhana.

The Templat Sasaran Harian ClickUp membuat Anda terus bergerak menuju tujuan Anda setiap hari

ClickUp Alat-alat AI akan meningkatkan manajemen tugas dengan AI bawaan, memungkinkan Anda untuk mengakses papan tulis digital untuk bertukar pikiran. Ini seperti mengadakan sesi tim yang produktif, membuat pekerjaan menjadi lebih lancar dan memungkinkan kolaborasi waktu nyata untuk tim yang bekerja bersama.

Fungsi AI ClickUp memudahkan tim pemasaran untuk membuat dokumen penting seperti studi kasus dengan cepat

ClickUp memiliki banyak fitur, seperti dasbor, tampilan, papan tulis, dan dokumen yang dapat disesuaikan untuk membuat Anda tetap berada di atas proyek Anda dan membuat tim berkolaborasi.

Lihat pekerjaan tim Anda dalam sekejap dengan melacak atau mengkategorikan kemajuan keseluruhan di Dasbor ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Tingkatkan kemampuan Anda menulis dengan mudah untuk nada yang profesional dan menarik

Hasilkan konten terbaik dengan isyarat berbasis AI secara efisien

Optimalkan teks apa pun menggunakan kemampuan toolbar AI

Menghasilkan ringkasan dan poin tindakan secara instan untuk pekerjaan administratif yang lebih lancar

Memanfaatkan ClickUp untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa, serta menerjemahkan bahasa

Gunakan Papan Tulis digital untuk visualisasi dan kolaborasi ide yang cepat

Rancang alur kerja yang sesuai dengan preferensi Anda dari berbagai templat

Berkolaborasi dalam arahan kreatif dengan ClickUp Docs

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi tim penjualan untuk paket khusus

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ ulasan)

4.7/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Ilmu Data dan Lainnya

Menemukan alternatif yang tepat untuk Google Colab tergantung pada apa yang dibutuhkan tim Anda. Setiap platform memiliki kekuatan dan keterbatasan.

Bersama dengan alat ilmu data, pertimbangkan ClickUp untuk manajemen proyek . Fitur AI ClickUp membantu menulis, mengatur tugas, dan berkolaborasi secara real-time. Ini adalah alat yang sangat membantu untuk tim kreatif.

Ini bertujuan untuk menyederhanakan pengalaman sains data Anda, membuat pengkodean menjadi lebih mudah menggunakan alat AI dan lebih efektif dari awal hingga akhir.

Coba ClickUp hari ini! 🎉