Airtable vs Notion-Perangkat Lunak Mana yang Terbaik di Tahun 2025?

Kolaborasi tim sangat penting untuk kesuksesan proyek, tetapi mengelola tim bukanlah hal yang mudah. Untungnya, hak alat manajemen proyek dapat membuat perbedaan antara kegagalan proyek dan kesuksesan proyek-selama Anda memilih alat yang tepat.

Airtable dan Notion adalah pilihan populer untuk tim yang sibuk yang perlu melacak tugas, mengelola tim, dan menyimpan data. Meskipun solusi manajemen proyek ini memiliki beberapa fitur yang sama, namun keduanya tidak sepenuhnya sama.

Dalam panduan ini, kami akan menimbang perbedaan antara Airtable vs. Notion untuk membantu Anda menemukan opsi terbaik untuk bisnis Anda. Kami bahkan akan memberikan bonus pesaing yang akan mengalahkan Airtable dan Notion dengan fitur-fitur manajemen proyeknya. 🤩

Apa Itu Airtable?

Melalui AirtableAirtable menggabungkan kesederhanaan dari spreadsheet seperti Excel dan Google Spreadsheet dengan fitur-fitur canggih dari basis data relasional. Platform tanpa kode ini menempatkan manajemen basis data ke tangan pengguna pemula, menjadikannya alat yang sempurna untuk segala hal, mulai dari manajemen tugas hingga pengembangan aplikasi khusus.

Fitur-fitur Airtable

Airtable memungkinkan untuk memobilisasi data organisasi Anda ke dalam rencana, tugas, pengalaman, dan banyak lagi. Yang terbaik dari semuanya, alat manajemen proyek ini tanpa kode, jadi Anda tidak memerlukan keahlian teknis untuk menggunakan platform ini.

Hal ini membuat Airtable cocok untuk orang-orang non-teknis di bidang pemasaran, produk, operasi, dan banyak lagi.

1. AI dan otomatisasi alur kerja

Melalui Airtable

Kecerdasan buatan sedang populer saat ini. Masih dalam versi beta, tetapi Airtable sedang menguji coba alat AI baru:

Menghasilkan ringkasan pemasaran

Penjadwalan otomatis kalender konten

Mengkategorikan umpan balik pelanggan

Menghasilkan spesifikasi produk

Membuat deskripsi pekerjaan

AI Airtable dirancang untuk bekerja tanpa kode atau omong kosong teknis, jadi ini adalah cara yang mudah diakses untuk masuk ke dalam AI.

Jika AI bukan keahlian Anda, Airtable menawarkan otomatisasi berbasis pemicu seret dan lepas yang lebih tradisional. Pembangun visual ini memungkinkan Anda untuk membuat sederhana atau alur kerja multi-urutan yang lebih kompleks untuk menghilangkan upaya manual saat mengelola proyek.

Yang terbaik dari semuanya, otomatisasi terintegrasi dengan Google Workspace, Slack, dan Facebook, sehingga Anda bebas untuk mengotomatiskan alur kerja Anda dalam sekali jalan.

2. Perancang Antarmuka dan beberapa Tampilan

Melalui Airtable

Perlu tampilan dan nuansa yang lebih khusus? Airtable memungkinkan Anda untuk membuat antarmuka khusus untuk tim Anda dengan Perancang Antarmuka tanpa kode. Anggap saja sebagai templat basis data yang memberikan Anda kebebasan untuk menyesuaikan Airtable sesuai keinginan Anda.

Yang terbaik dari semuanya, Anda bisa menyesuaikan Airtable untuk setiap pengguna. Alat serbaguna ini memiliki kontrol manajemen perizinan yang kuat yang bisa mengakses tabel data, menjaga informasi sensitif tetap terkunci.

Airtable juga dilengkapi dengan beberapa tampilan, termasuk:

Daftar

Garis waktu

Kanban

Bagan Gantt

Kalender

Kisi-kisi

Galeri

Formulir

3. Fitur

Fitur Aplikasi hanya tersedia untuk paket Enterprise tetapi sangat menghemat waktu. Aplikasi adalah antarmuka pengguna yang telah dikonfigurasi sebelumnya dan alur kerja yang dibuat oleh Airtable untuk mengelola proyek.

Cukup beritahu Airtable kasus penggunaan Anda, dan itu akan menghasilkan aplikasi untuk Anda. Sebagai contoh, jika Anda mengatakan Anda seorang pemasar yang merancang peluncuran produk, Airtable akan meluncurkan sebuah aplikasi untuk merancang kampanye pemasaran, mengelola anggaran, dan menjadwalkan acara peluncuran.

4. Pelaporan

Airtable membuat laporan interaktif dan real-time dari basis data relasional . Bahkan termasuk ekstensi untuk membuat bagan, grafik, dan banyak lagi dalam dasbor yang 100% dapat disesuaikan.

Ngomong-ngomong, Airtable menyediakan akses ke API untuk pengembangan. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda tahu cara membuat kode dan membutuhkan laporan Airtable yang lebih disesuaikan.

Harga Airtable

**Gratis

Tim: $ 20/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$ 20/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $45/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$45/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan Skala: Hubungi untuk harga

Apa Itu Notion?

Pencatatan di Notion Gagasan menyebut dirinya sebagai alat produktivitas lengkap. Dimulai sebagai aplikasi pencatatan sederhana, tetapi hari ini, Notion memiliki kemampuan untuk menangani wiki manajemen pengetahuan, manajemen tugas, kolaborasi, dan banyak lagi.

Ini adalah solusi tangguh yang menggabungkan pengetahuan internal, dokumen kolaboratif, dan pelacakan proyek di satu tempat.

Fitur-fitur Notion

Notion dimulai sebagai aplikasi pencatatan yang sederhana, tetapi ini adalah solusi yang sangat tangguh untuk mengelola segala sesuatu mulai dari pengetahuan institusional hingga daftar tugas harian Anda.

1. Wikis

Melalui Notion

Setiap bisnis memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Tetapi antara Airtable dan Notion, yang terakhir ini tidak perlu mengasingkan proses dan ide Anda dalam akun email karyawan untuk membangun semuanya dalam wiki Notion. Ini adalah ruang intranet untuk menyimpan semua pengetahuan internal, seperti SOP dan manual pelatihan. 🧠

Notion wiki juga tanpa kode, jadi tim non-teknis akan menyukai alat manajemen proyek ini. Wiki terintegrasi dengan Slack, Figma, dan Jira untuk menghubungkan semua alat bantu Anda yang lain di satu tempat.

Tidak perlu lagi meraba-raba untuk mencari versi terbaru dari sebuah dokumen di sini. Notion menyertakan tanggal verifikasi pada semua wiki, jadi Anda selalu tahu versi mana yang benar.

2. Manajemen proyek

Melalui Notion

Apakah Anda mengelola sebuah tim? Lacak proyek, orang, tugas, anggaran, dan banyak lagi dengan Notion Project. Lihat proyek Anda dalam tampilan garis waktu, tabel, kalender, basis data, atau papan untuk memvisualisasikan alur kerja Anda dengan cepat.

Notion dilengkapi dengan label prioritas, tag status, dan filter lanjutan, sehingga Anda hanya melihat tugas yang paling penting bagi Anda. Buat subtugas dan ketergantungan untuk memperjelas langkah tim Anda selanjutnya atau memvisualisasikan kemajuan mereka dengan bilah kemajuan waktu nyata Notion.

3. Dokumen

Catatan dan Dokumen adalah roti dan mentega Notion. Namun, di sini kita membicarakan lebih dari sekadar teks. Notion menyematkan multimedia, seperti gambar dan video, ke dalam Dokumen Anda untuk memberikan konteks tanpa menautkan ke situs eksternal.

Bahkan memungkinkan Anda untuk menambahkan pemformatan cerdas seperti daftar isi, bagian yang dapat dilipat, atau cuplikan kode untuk menarik perhatian semua orang ke tempat yang tepat.

Jangan ragu untuk berkolaborasi dalam Dokumen secara real-time dengan tim Anda. Notion juga memudahkan untuk mengatur Dokumen Anda dan dengan mudah menemukannya kembali dengan fungsionalitas pencarian tingkat lanjut.

Jika Anda ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk penyiapan proyek dan fokus pada pekerjaan Anda yang sebenarnya, gunakan templat Notion. Ini mencakup lebih dari 800 templat Documents dan 900 templat proyek yang Anda salin dan sesuaikan hanya dalam beberapa klik.

4. Notion AI

Melalui Notion

Tidak perlu keluar dari akun Notion Anda untuk menggunakan ChatGPT: asisten AI sudah terpasang pada akun Anda. Notion AI bisa:

Meringkas catatan rapat

Menghasilkan item tindakan atau ringkasan dokumen

Memperbaiki tulisan

Menerjemahkan salinan

Menghasilkan strategi untuk kampanye pemasaran

Satu-satunya kekurangannya adalah Notion AI merupakan add-on seharga $8 untuk paket berbayar dan add-on seharga $10 untuk paket Gratis. Itu masih lebih murah daripada, katakanlah, ChatGPT premium ($ 20), tetapi ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ketika Anda menghitung angka-angka. 💲

Ngomong-ngomong, Notion juga mempunyai fitur otomatisasi seret dan lepas jika itu lebih Anda sukai. Gunakan fitur ini untuk mengubah status, menetapkan tugas, dan banyak lagi tanpa upaya manual.

Harga Notion

**Gratis

Plus: $8/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$8/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $15/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$15/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan : Hubungi untuk harga

Airtable vs Notion: Fitur yang Dibandingkan

Seperti yang Anda lihat, Airtable dan Notion merupakan platform penuh fitur dengan banyak hal yang ditawarkan. Mari kita bandingkan bagaimana fitur-fitur dari kedua platform ini dibandingkan satu sama lain.

AI dan otomatisasi

Baik Notion maupun Airtable mengintegrasikan AI ke dalam platform mereka. Kelemahannya adalah AI Airtable hanya tersedia untuk pengguna yang sudah ada sebagai versi beta, jadi Anda tidak akan memiliki akses ke sana jika Anda mendaftar sekarang.

Notion AI dapat diakses oleh semua orang-asalkan Anda membayar biaya tambahan, tentu saja. Kualitas asisten AI cukup mirip, tetapi aksesibilitas lebih merupakan masalah jika Anda adalah pengguna baru Airtable.

Jika Anda bukan penggemar menggunakan robot untuk melakukan perintah Anda, baik Airtable maupun Notion menawarkan alat otomatisasi seret dan lepas. Namun, urutan Notion tidak begitu ramah pengguna, jadi jika Anda benar-benar menyukai otomatisasi, lebih baik menggunakan UI Airtable yang lebih sederhana.

Pemenang: Notion untuk AI; Airtable untuk otomatisasi

Basis Data

Anda bebas membangun basis data di Notion atau Airtable, tetapi Airtable lebih fokus pada spreadsheet data. "Tabel" ada dalam namanya, bagaimanapun juga.

Basis data Airtable lebih halus dan mudah diikuti. Platform ini dibangun dari bawah ke atas sebagai solusi basis data, jadi sangat cocok untuk tim mana pun yang sangat bergantung pada spreadsheet .

Namun, Notion lebih merupakan perangkat lunak manajemen proyek daripada Airtable. Jika Anda membutuhkan lebih banyak fitur manajemen proyek atau manajemen pengetahuan yang ditaburi dengan alat basis data, Notion bisa menjadi pilihan yang lebih serbaguna.

Pemenang: Airtable

Integrasi

Apa pun platform yang Anda gunakan, Anda akan menikmati lusinan integrasi asli dengan alat yang mungkin sudah Anda gunakan. Namun, Notion berintegrasi dengan lebih banyak perangkat, termasuk Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT, dan Zoom. Airtable jelas memiliki beberapa integrasi yang hebat, tetapi tidak sebanyak atau terspesialisasi seperti yang dimiliki Notion.

Mungkin ada sedikit kurva pembelajaran juga.

Pemenang: Notion

Paket harga

Nah, Airtable jelas merupakan opsi yang lebih mahal. Keanggotaan Timnya adalah $20/bulan per pengguna yang ditagih setiap tahun, sedangkan Notion Plus $8/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun.

Namun, jika Anda membayar ekstra $8 hingga $10 untuk Notion AI, kedua platform ini memiliki harga yang lebih dekat pada tingkatan berbayar pertamanya. Notion masih merupakan pilihan yang lebih murah jika Anda membandingkan tingkatan Bisnis yang ditingkatkan.

Pemenang: Notion

Notion vs Airtable di Reddit

Dalam tarik-menarik antara Notion dan Airtable, tidak ada pemenang yang jelas. Ini benar-benar tergantung pada bisnis, tim, dan kebutuhan Anda. Kami berkonsultasi dengan orang-orang baik dari Reddit untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang siapa yang paling diuntungkan dari setiap platform.

Seorang pengguna menjelaskannya dengan sederhana, dengan mengatakan, "Airtable adalah basis data relasional tanpa kode. Gagasannya adalah untuk pencatatan dan dokumentasi."

Yang lain menambahkan bahwa mereka menggunakan Notion dan Airtable, tetapi untuk tugas yang berbeda: "Lebih mudah mengelola data di Airtable, dan lebih mudah menambahkan komponen pihak ketiga dengan Notion. Misalnya; terkadang saya membutuhkan kumpulan data dan menjelaskan apa itu data dan mengapa data itu penting.

Saya bisa membuat wiki di Notion dengan semua informasi yang relevan dan dengan mudah memvisualisasikan apa yang ingin saya lakukan. Kemudian anggota tim dapat mengeditnya secara real time sementara setiap komponen disinkronkan secara otomatis."

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Airtable vs. Notion

Seret dan letakkan tugas pada Tampilan Tabel ClickUp untuk pengaturan sederhana

Notion dan Airtable adalah beberapa alat manajemen proyek yang menarik-kita harus memujinya. Namun demikian, platform-platform ini tidak melakukan segala sesuatu dengan baik.

Mereka masih mengharuskan Anda untuk berpindah-pindah platform dan alat lain untuk melakukan pekerjaan Anda, dan di mana letak keseruannya? 👀

ClickUp, di sisi lain, adalah platform kerja yang benar-benar lengkap yang memadukan Docs Anda (termasuk wiki), basis data relasional, dan alat bantu AI dalam satu pengalaman yang kohesif.

Berkolaborasi secara real-time dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs memungkinkan pemformatan kaya dan perintah garis miring bekerja lebih efisien Dokumen ClickUp memungkinkan tim Anda berkolaborasi pada ide-ide besar secara real-time. Minta pengeditan, berikan komentar, dan tandai pengguna lain untuk menyempurnakan ide Anda dalam waktu singkat. Docs bahkan dilengkapi dengan tabel yang dapat disematkan, multimedia, dan penanda untuk menghemat waktu tim Anda dengan beberapa klik saja.

Sangat menyenangkan, bukan?

Dan jangan khawatir-kami mengatur semuanya untuk Anda dan menyediakan bidang pencarian yang kuat sehingga Anda dapat menemukan apa yang Anda cari.

Jika Anda benar-benar terburu-buru (atau jika Anda hanya ingin para profesional melakukan pekerjaan untuk Anda), lakukan Templat ClickUp untuk menghemat hari kerja Anda.

Biarkan ClickUp AI melakukan pekerjaan berat

Gunakan ClickUp AI untuk menulis lebih cepat dan menyempurnakan naskah, tanggapan email, dan lainnya ClickUp AI adalah asisten AI khusus pekerjaan pertama di dunia. Kami membangun AI untuk menawarkan ratusan alat buatan tangan berdasarkan peran dan kasus penggunaan Anda.

Misalnya, jika Anda bekerja di bidang pemasaran, akan memerintahkan AI untuk menulis email, membuat ringkasan konten, atau membuat strategi kampanye.

ClickUp AI berada di dalam dunia ClickUp, jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara pekerjaan dan alat AI Anda. Semuanya benar-benar ada di satu tempat untuk fokus yang lebih kuat dan hari kerja yang lebih baik.

Bangun database yang kuat di ClickUp

Beralih antara tampilan Tabel ClickUp 3.0 yang serbaguna dan tampilan Kalender untuk memvisualisasikan semua pekerjaan Anda dengan lebih baik

Tentu saja, Airtable dan Notion memiliki fitur basis data, tetapi keduanya tidak bisa menandingi Tampilan Tabel ClickUp . Beralih ke tampilan ini untuk membuat spreadsheet dan basis data yang cepat untuk mengelola semua jenis data, termasuk:

Kontak pelanggan (CRM)

Anggaran

Status proyek

Basis data tanpa kode kami dengan mudah menggantikan Airtable, Google Spreadsheet, dan Excel. Bahkan memungkinkan Anda untuk menautkan tugas, dokumen, dan ketergantungan ke data Anda untuk basis data yang kaya konteks yang mendukung pekerjaan yang berkualitas.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Klik AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Gabungkan Basis Pengetahuan Anda Dengan Manajemen Data di ClickUp

Dalam persaingan antara Airtable vs. Notion, kedua platform memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tekan tombol yang mudah dan hindari kerumitan bolak-balik berpindah platform setiap lima menit-pilihlah ClickUp. 🙌

Platform kerja serbaguna kami mengintegrasikan Dokumen, database, dan alat bantu AI ke dalam pengalaman tanpa batas yang menyederhanakan alur kerja Anda dan meningkatkan kolaborasi tim. Apa yang tidak disukai?

Cobalah sendiri: Buat Ruang Kerja ClickUp gratis Anda sekarang.