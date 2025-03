PMO Terbaik di tahun 2025: Wawasan Strategis dari yang Terbaik di Industri

Efisiensi operasional, retensi pelanggan, dan arus kas adalah nama permainan di tahun 2024. Demikian hasil survei terhadap sekitar 300 pemimpin bisnis. Demikian pula yang dikatakan oleh banyak PMO yang membuat gebrakan di berbagai industri pada masa ketidakpastian ekonomi yang besar ini.

Jika itu juga menjadi tujuan Anda, Anda berada di perusahaan yang tepat. Dan Anda juga beruntung. Karena kami telah mengidentifikasi lima PMO terkemuka di industri ini yang berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Inilah mereka, mengapa kami mengawasi apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka katakan tentang tujuan utama yang diidentifikasi dalam penelitian kami baru-baru ini Laporan PunchUp .

butuh inspirasi CIO? Kami juga punya. Lihatlah kami daftar CIO teratas -dan cari tahu bagaimana mereka membuat metrik mereka menjadi luar biasa.

Bermain Menyerang Dengan Efisiensi

Katitja Molele

Perusahaan: The Coca-Cola Company Jabatan: Manajer Senior PMO Inovasi Katitja Molele adalah seorang manajer senior yang berpengalaman dengan pengalaman di berbagai industri-mulai dari bidang teknik hingga konsultasi, perbankan hingga produk konsumen yang bergerak cepat. Selama hampir tiga tahun, ia telah memimpin dan mengelola portofolio inovasi untuk Coca-Cola Africa Operating, yang berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam hal bersikap proaktif dan fleksibel demi efisiensi, ia menjelaskan pentingnya tim yang bekerja bersama untuk mengatasi masalah yang sama.

Kami adalah tim yang sangat berjejaring dan terintegrasi - kami melihat tantangan di depan mata, dan kami mengatasinya jauh lebih awal. Ketika COVID-19 melanda, kami tahu bahwa kami harus berhenti memperkenalkan kerumitan. Yang kami lakukan adalah menghentikan sementara badan inovasi kami. 'Mari kita berhenti sejenak dan melihat hal-hal yang berhasil Ini adalah tentang penentuan ulang prioritas dan keseimbangan serta memastikan sumber daya yang kami miliki berada di tempat yang tepat.

Katitja Molele, Manajer Senior PMO Inovasi di The Coca-Cola Company

Berinvestasi dalam Teknologi

Mercedes Martinez Sanz

Perusahaan: Indra Jabatan: Manajer PMO Mercedes Martinez Sanz adalah Manajer PMO yang berbasis di Madrid dengan pengalaman manajemen proyek yang mendalam dan latar belakang yang mencakup pengembangan perangkat lunak proyek dan konsultasi. Sebagai advokat yang bersemangat untuk metodologi dan standar, Mercedes menjabat sebagai anggota Komite Inti untuk panduan PMBOK Edisi ke-5 dan telah berkolaborasi sebagai ahli bidang studi pada proyek-proyek lain yang relevan.

Beliau juga terlibat dalam Standar ISO 21500 tentang Manajemen Proyek dan ISO 21502 tentang Manajemen Portofolio Proyek dan Program. Beliau adalah anggota Dewan Direksi di PMI Madrid Spanyol.

Kami terkesan dengan latar belakangnya yang kuat dan komitmennya dalam menggunakan teknologi baru untuk menciptakan efisiensi dan fokus bagi timnya karena dia memiliki yang telah dijelaskan sebelumnya di Project Management Institute .

Kecerdasan buatan akan memainkan peran dalam analitik dan harus dimasukkan ke dalam PMO. Biarkan mesin melakukan pekerjaan di sekitar data dan manajer proyek harus lebih fokus pada bagian manusia.

Mercedes Martinez Sanz, Manajer PMO di Indra

Memprioritaskan Keterlibatan Karyawan

Cathy Hoenig

Perusahaan: Rivian Jabatan: Manajer Senior, People PMO

Manajer proyek/program berpengalaman dan pemegang gelar PhD, Cathy Hoenig pengalaman dengan proyek yang besar dan kompleks, inisiatif lintas fungsi di bidang teknologi dan manufaktur telah membawanya dari University of Phoenix ke Boeing hingga Exemplis dan akhirnya Rivian, di mana ia menjabat sebagai Manajer Senior dan People PMO.

Dalam hal memprioritaskan keterlibatan karyawan, Cathy memiliki wawasan yang kuat yang bisa kita pelajari. Dalam artikel terbaru di Bagaimana PMO Dapat Meningkatkan Budaya yang Siap Menghadapi Perubahan ia menjelaskan bagaimana budaya perusahaan dan PMO-nya saling terkait.

Tim PMO memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkan budaya. Kita perlu menemukan cara-cara inovatif untuk melibatkan karyawan. Dan kita perlu memastikan bahwa mereka aman, produktif dan bahagia.

Cathy Hoenig, Manajer Senior, People PMO di Rivian

Mungkin terdengar mudah, tetapi fokus yang berlebihan pada budaya pengarahan ini merupakan jenis solusi sederhana dan elegan yang memberikan dampak nyata. Sejak merekrut Cathy pada tahun 2021, Rivian telah meningkatkan jumlah karyawannya hingga empat kali lipat.

Mengimbangi pertumbuhan semacam itu membutuhkan solusi yang sederhana dan elegan.

Perencanaan untuk Retensi Pelanggan Jangka Panjang

Maggie Davis

Perusahaan: Convene Jabatan: Wakil Presiden, PMO

Dengan latar belakang di bidang ritel konsumen, Perangkat lunak B2B perhotelan, dan real estat komersial, Maggie Davis ditunjuk sebagai PMO pada tahun 2022 dan sejak saat itu telah mendorong efisiensi dan memperjuangkan tim-tim yang kuat di Convene.

Saat dia menjelaskan beberapa tahun yang lalu dalam hal retensi pelanggan, mendesain dengan mempertimbangkan pengguna akhir adalah bagian dari saus rahasianya.

Saya pikir kami mengambil pengalaman yang biasa saja, misalnya masuk ke kantor, mendapatkan pemberitahuan tentang acara, menemukan ruang rapat, dan mencoba memberi warna pada cara karyawan berinteraksi dengan ruang fisik. Meskipun pemilik gedung adalah perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ini, pengguna akhir yang sebenarnya adalah karyawan kantor dan kami mendesain dengan mempertimbangkan mereka, dan ini cukup keren.

Maggie Davis, Wakil Presiden, PMO di Convene

Allison Vendt

Perusahaan: Dropbox Jabatan: Direktur Senior, Kepala Global People PMO, People Analytics, dan Virtual First di Dropbox Allison Vendt adalah seorang pemimpin yang berpengalaman, pemikir strategis, dan manajemen perubahan -Profesional yang berfokus pada profesional yang memimpin peralihan Dropbox ke Virtual First dengan tim inti yang terdiri dari delapan orang. Kemunculannya di Dropbox didahului oleh pengalamannya di The Forem dan Stanford, serta konsultasi independen.

Dia masuk dalam radar kami karena kami terkesan dengan perubahan Dropbox dan karena wawasannya tentang retensi pelanggan yang baru-baru ini dia dapatkan ungkapkan di organisasinya .

[Kerja virtual] adalah tentang menemukan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik... Kami melakukan pergeseran dari kesibukan menjadi dampak... Ini bukan tentang tugas yang Anda selesaikan, melainkan tentang hasil dari pekerjaan tersebut... Pertama, [kami] membingkai masalah. Kemudian tulis pernyataan masalah. Identifikasi kebutuhan pengguna akhir. Dan kemudian tetapkan tujuan yang baik... Ini tentang memastikan pelanggan puas dengan hasilnya.

Allison Vendt, Kepala Global People PMO di Dropbox

Dengan kata lain, setiap perubahan proses, tugas, pembingkaian masalah, dan tujuan harus didekati dengan pengetahuan bahwa kepuasan dan retensi pelanggan adalah tujuannya.

Apa Prioritas Anda?

Ketika kita memasuki Q4 dan semua perencanaan tahunan yang biasa terjadi seiring dengan pergantian tahun kalender baru, inilah saat yang tepat untuk menggali pendapat para pemimpin industri tentang prioritas strategis seperti yang disebutkan di atas dan menilai apakah dan bagaimana prioritas tersebut sesuai dengan lanskap strategis Anda untuk tahun 2024.

Menurut 300+ pemimpin industri, empat prioritas teratas adalah:

Bermain menyerang dengan efisiensi

Berinvestasi dalam teknologi untuk mengkonsolidasikan, mengotomatisasi, dan menghemat sumber daya

Memprioritaskan keterlibatan karyawan

Merencanakan retensi pelanggan jangka panjang

Jadi, bagaimana Anda akan memasukkannya ke dalam strategi Anda? Bagaimana mereka terkait dengan visi unik organisasi Anda? Dan apa yang dapat Anda peroleh dari wawasan PMO yang membuat gelombang industri?

Jawabannya mungkin dimulai dengan mengikuti orang-orang di atas dan menggali wawasan mereka. Dan jika Anda belum membaca hasil dari 300+ survei pemimpin tersebut, Anda akan temukan di sini -dan siap untuk memulai beberapa inspirasi.