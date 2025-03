10 Podcast Manajemen Produk yang Menginspirasi di Tahun 2025

Tidak punya waktu untuk membaca artikel panjang tentang manajemen produk? Ingin mengubahnya dengan podcast manajemen produk yang menyenangkan dan menarik?

Nah, tidak perlu mencari lagi selain daftar pilihan podcast manajer produk terbaik ini.

Apakah Anda ingin tips untuk memulai karier di industri ini atau cara menyempurnakan kepemimpinan produk Anda, kami telah mengumpulkan podcast yang mencakup semuanya. 🎧

Jadi, ambil headphone Anda, dengarkan, dan bersiaplah untuk meningkatkan keterampilan manajemen produk Anda.

10 Podcast Manajemen Produk Terbaik di Tahun 2024

Podcast ini menawarkan cara yang mudah dan menarik untuk mengikuti tren dan wawasan industri. Dengarkan kisah sukses dan wawancara dengan para pemimpin industri, ditambah studi kasus yang mendalam dan pembahasan mendalam tentang semua aspek manajemen produk.

Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak beberapa podcast manajemen produk favorit kami dari komunitas. 🤩

1. Ini adalah Manajemen Produk

This is Product Management (TIPM) adalah podcast luar biasa yang memberikan perspektif yang membumi tentang kehidupan para pekerja produk. Acara ini dipandu oleh penulis dan pemimpin pemasaran Mike Fishbein.

TIPM sangat bagus untuk pemula yang ingin mendapatkan pijakan di industri yang kompleks ini, tetapi juga memiliki banyak hal yang ditawarkan untuk para profesional produk yang berpengalaman. Para pendengar akan belajar tentang pengetahuan orang dalam, tren yang sedang berkembang, serta alat dan teknik terbaru untuk manajemen produk yang efektif.

Fishbein menyelami seluk beluk industri ini. Topiknya berkisar dari tugas sehari-hari hingga keputusan berskala besar, dengan menekankan detail-detail kecil yang mungkin diabaikan oleh banyak podcast yang berfokus pada produk. 🙌

Episode yang wajib didengarkan: 226 - Mendongeng yang Sukses adalah Manajemen Produk

Spotify:Ini adalah Manajemen Produk Podcast Apple:Ini adalah Manajemen Produk

2. Podcast Produk

Jika Anda mencari cara baru untuk mengeksplorasi manajemen produk, cobalah The Product Podcast dari The Product School.

Episode-episode podcast ini menampilkan para pemimpin produk dari perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Google, Facebook, Spotify, dan Slack. Anda juga akan mendengar dari para pengusaha, perusahaan rintisan, dan perusahaan lain di industri teknologi. 🧑‍💻

Wawancara membahas tentang tanggung jawab dan tugas harian PM, memberikan wawasan tentang cara kerja di berbagai perusahaan teknologi. Hal ini memberikan banyak wawasan tentang persamaan dan perbedaan antara perencanaan produk dan kepemimpinan di berbagai organisasi.

Episode yang wajib didengarkan: 9 Pelajaran Penting dari Manajer Produk oleh PM Facebook

Episode wajib tonton:Podcast Produk Podcast Apple:Podcast Produk

3. Bagaimana Saya Membangun Ini dengan Guy Raz

How I Built This with Guy Raz adalah podcast manajer produk hebat lainnya yang menampilkan wawancara menarik dengan para pemimpin industri dan profesional manajer produk yang sedang naik daun.

Setiap wawancara mengeksplorasi kisah para tamu, mulai dari bagaimana mereka memulai hingga apa yang bisa mereka bagikan untuk membantu para manajer produk lainnya agar sukses. Selami lebih dalam tentang awal mula yang sederhana dari beberapa perusahaan paling terkenal saat ini dan para profesional produk terbaik.

Guy Raz bertujuan untuk menyoroti apa yang diperlukan untuk menjadi unggul dalam kepemimpinan produk dan strategi kemenangan yang dapat menciptakan pertumbuhan yang dipimpin oleh produk dalam industri apa pun. Dia membuat setiap episode menghibur sekaligus informatif, membawa pesona dan wawasan pribadi ke dalam diskusi setiap saat.

Episode yang wajib didengarkan: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify:Bagaimana Saya Membangun Ini dengan Guy Raz Podcast Apple:Bagaimana Saya Membangun Ini dengan Guy Raz

4. Radio Perburuan Produk

Product Hunt Radio adalah salah satu podcast manajemen produk terbaik lainnya yang mengudara setiap minggu dan menampilkan wawancara dengan pengusaha, investor, pemimpin produk, dan pembuat produk di industri teknologi.

Acara ini dipandu oleh Ryan Hoover dari Product Hunt dan Abadesi Osunsade dari Hustle Crew. Pasangan ini melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengeksplorasi aspek-aspek manajemen produk yang terus berubah bersama para penggerak dan pengocok terbaik saat ini.

Wawancara ini memberikan wawasan tentang segala hal, mulai dari kewirausahaan hingga pemasaran dan metrik. Para tamu memberikan perspektif unik bersama tips terbaik mereka berdasarkan bagaimana mereka sampai di tempat mereka saat ini. 😸

Para manajer produk harus menyimak untuk mendapatkan inspirasi dan belajar dari pengalaman para pemimpin teknologi yang sukses ini.

Episode yang wajib didengarkan: Episode 48: Chris Sacca

Spotify:Radio Perburuan Produk Podcast Apple:Radio Perburuan Produk

5. Kotak Peralatan Scrum Master

Scrum Master Toolbox menargetkan para praktisi agile dan scrum master dengan episode harian berdurasi 15 menit. Acara ini dipandu oleh Master Scrum Bersertifikat, Konsultan Bisnis, dan Pelatih Agile Vasco Duarte.

Podcast harian ini memberikan banyak inspirasi melalui wawancara dan percakapan yang menarik dengan yang terbaik dari yang terbaik. Pendengar akan mendengar dari para ahli manajemen produk yang berbagi pengalaman mereka tentang semua hal tentang agile dan scrum.

Topiknya berkisar dari dinamika tim dan kolaborasi untuk kepemimpinan yang efektif dan pengambilan keputusan. Anda juga akan menemukan pelajaran khusus tentang hal-hal seperti membuat kerangka kerja yang lincah dan mengembangkan fleksibilitas yang diperlukan untuk produk yang sukses. ⚒️

Podcast manajemen produk ini adalah sumber yang bagus untuk siapa saja yang tertarik dengan metodologi tangkas . Mulai dari para profesional yang sudah berpengalaman hingga mereka yang sedang mempertimbangkan jalur karier baru, ini adalah cara yang fantastis untuk mempelajari praktik terbaik saat ini dan tren bisnis yang sedang berkembang.

Episode yang wajib didengarkan: Agile Beyond Tech, Mengubah Pengaturan Tempat Duduk Perusahaan dengan Scrum | Danielle Braun

Spotify:Kotak Alat Master Scrum Podcast Apple:Kotak Alat Master Scrum

6. Penguasaan Produk Sekarang

Product Mastery Now (sebelumnya bernama The Everyday Innovator) dibawakan oleh veteran industri, Chad McAllister. Program ini dirancang untuk membantu Anda beralih dari manajer produk menjadi "Product Master" dengan menggunakan metode BEAT yang khas dari Chad:

Bangun Dasar Anda

Dapatkan Sertifikasi Profesional

Terapkan Pendalaman yang Mendalam

Mentransformasi Organisasi

Episode disusun ke dalam masing-masing dari empat bagian ini sesuai dengan Peta Jalan Produk khas McAllister.

Pendengar dapat langsung masuk ke episode mana pun dan mulai mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi pendorong yang berpengaruh dalam strategi produk. Dapatkan keterampilan untuk menciptakan produk dan pengalaman pengguna yang akan disukai pelanggan tanpa merasa kewalahan atau kelelahan. 🎉

Episode yang wajib didengarkan: TEI 233 - Semua orang menginginkan kelincahan dalam proses produk mereka dan inilah cara mendapatkannya (bersama Colin Palombo)

Spotify:Penguasaan Produk Sekarang Podcast Apple:Penguasaan Produk Sekarang

7. Pengalaman Produk

Kunjungi The Product Experience jika Anda mencari podcast mingguan yang mengupas tuntas topik-topik penting bersama para manajer produk terbaik di dunia.

Dipandu oleh Lily Smith dan Randy Silver, duo dinamis ini menghadirkan pengalaman serbaguna dalam setiap wawancara. Smith adalah pemimpin industri dan konsultan yang sangat dihormati di bidang SaaS dan mobile, sementara Silver adalah ahli produk multi-talenta dan pemikir di balik toko musik Amazon. 🎵

Keduanya berbincang dengan para ahli tentang topik-topik yang penting bagi manajer produk di dunia nyata seperti Anda. Mereka mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk membangun tim yang sukses, mengembangkan produk yang mengagumkan, memecahkan masalah sehari-hari, dan mengembangkan karier yang dapat Anda banggakan. 🏆

Episode yang wajib didengarkan: Dari Mana Ide-ide Bagus Berasal? - Gal Josefsberg tentang Pengalaman Produk

Spotify:Pengalaman Produk Podcast Apple:Pengalaman Produk

8. Satu Ksatria dalam Produk

One Knight in Product dipandu oleh Jason Knight, pakar manajemen produk dan konsultan SaaS yang banyak diminati.

Dalam setiap episode, Knight duduk bersama para pemimpin produk, penulis, dan wirausahawan untuk mendapatkan pemikiran mereka tentang industri ini dan mendengarkan cerita mereka. Kontennya mencakup cakupan yang luas dengan topik yang ditujukan bagi siapa saja yang terlibat dalam merancang, membangun, mengelola, atau memasarkan produk.

Tidak seperti kebanyakan podcast yang berfokus pada wawancara, Knight tidak hanya berfokus pada nama-nama besar. Demi kepentingan inklusivitas, dia mungkin mewawancarai seorang bintang manajemen produk di satu episode dan nama yang tidak dikenal di episode berikutnya.

Episode yang wajib didengarkan: Bergerak Melampaui Pengembangan Produk yang Dipimpin oleh Pendiri & Mempersiapkan PM untuk Sukses (dengan Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)

Episode yang wajib didengarkan:Satu Ksatria dalam Produk Podcast Apple:Satu Ksatria dalam Produk

9. Podcast Lenny

Lenny's Podcast dibawakan oleh penulis dan spesialis produk digital, Lenny Rachitsky. Dengan beberapa episode setiap minggunya, Lenny mewawancarai para pakar pertumbuhan kelas dunia dan pemimpin produk untuk membantu pendengar membangun, meluncurkan, dan mengembangkan produk yang fantastis. 🌱

Podcast ini dikenal dengan nilai produksinya yang tinggi dengan episode yang dibuat dengan cermat untuk memastikan pendengar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan informatif setiap saat. Acara ini sering kali mengeksplorasi taktik dan saran yang dapat ditindaklanjuti dari para profesional yang berfokus pada pertumbuhan, lengkap dengan pertanyaan dan wawasan yang menarik dari sisi Lenny.

Mulai dari wawancara dengan individu-individu yang menarik hingga pembahasan mendalam tentang peristiwa terkini, Lenny's Podcast memiliki sesuatu untuk semua orang di bidang produk.

Episode yang wajib didengarkan: Pelajaran tentang membangun pemahaman produk, menavigasi AI, mengoptimalkan langkah pertama, dan berhasil melewati bagian tengah yang berantakan | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Episode yang wajib didengarkan:Podcast Lenny Podcast Apple:Podcast Lenny

10. Master of Scale

Masters of Scale dipandu oleh Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn dan mitra di Greylock. Misi podcast mingguan ini adalah untuk mendekati kewirausahaan sebagai pola pikir yang dapat dikembangkan dan dipelajari oleh para profesional.

Episode-episode yang ada mengeksplorasi teori-teori yang tidak konvensional tentang bagaimana bisnis berkembang. Narasumber berbagi cerita tentang kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen produk, penggalangan dana, dan banyak lagi.

Mungkin bagian terbaik dari podcast ini adalah segmen "Respon Cepat", yang dipimpin oleh Bob Safian, yang mengambil pendekatan baru terhadap format wawancara formal standar. Safian memimpin diskusi ini dan membuat episode yang menghibur tentang segala hal, mulai dari keragaman hingga respons krisis.

Episode yang wajib didengarkan: Sesi Strategi: 5 pertanyaan yang membara & jawaban tak terduga bersama Reid Hoffman & Bob Safian

Spotify:Master of Scale Podcast Apple:Master of Scale

Sebutan Terhormat

Sangat sulit untuk mempersempitnya menjadi 10 podcast manajemen produk terbaik. Ada begitu banyak pemikiran fantastis di luar sana dan lusinan podcast yang wajib didengarkan yang dapat memperluas cakrawala manajer produk di mana pun.

Berikut ini 10 podcast yang menurut kami layak untuk didengarkan:

Bersiaplah untuk Mendengarkan dan Belajar

Tidak ada waktu yang lebih tepat selain saat ini untuk mendengarkan salah satu (dan semua) podcast berikut ini untuk meningkatkan kemampuan Anda. Podcast ini menawarkan banyak pengetahuan dan wawasan dari para pemimpin, manajer produk yang sukses, dan pakar produk.

Baik saat Anda bepergian ke dan dari kantor atau bersantai di rumah, Anda dapat dengan mudah mendapatkan kiat-kiat praktis, perspektif baru, dan inspirasi. Jangan lupa untuk membagikan favorit Anda kepada tim produk Anda agar mereka juga dapat belajar dari yang terbaik. 🌻

Untuk benar-benar meningkatkan kemampuan manajemen produk Anda ke tingkat berikutnya, pastikan Anda memiliki perangkat lunak manajemen produk terbaik di sisi Anda.

Temukan alat bantu yang bermanfaat dan dapatkan semua yang Anda butuhkan untuk membuat produk yang hebat. Daftar ke ClickUp hari ini. Gratis!