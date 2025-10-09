A 12 legjobb jegyzőkönyv-szoftver a cselekvésre késztető és rendezett jegyzetekhez

Az értekezlet végére a jegyzetei félkész mondatok, felelőstelen teendők és egy emlékeztető keverékévé válnak… amit magának kell nyomon követnie.

Ha Ön az, aki felelős a dolgok szervezéséért, akkor ezt a feladatot csak túlságosan is jól ismeri.

Ezért van szüksége jegyzőkönyv -szoftverre.

Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük a legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftverek kínálatát. Akkor vágjunk is bele! 💪🏼

A legjobb jegyzőkönyv-szoftverek áttekintése

Összegyűjtöttük azokat az értekezletkezelő eszközöket, amelyekkel a jegyzetek a rendezetlenségből a rendszerezettségbe kerülnek, így később nem kell a káoszt rendbe hoznia. 🧼

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezelés Csapatméret: Ideális magánszemélyek, startupok és nagyvállalatok számára AI Notetaker, ClickUp Brain összefoglalók, naptár/feladat szinkronizálás, Docs integráció, Zoom és Meet elindítás Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Fellow Strukturált értekezleti munkafolyamatok Csapatméret: Ideális vezetők és kis-közepes méretű csapatok számára Feladatok nyomon követése, megosztott napirend, értekezletek elemzése, eszközintegrációk Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 11 dollártól kezdődik Fireflies. ai Pontos beszélgetésrögzítés Csapatméret: Ideális távoli csapatok és tartalomközpontú szakemberek számára Leírás, intelligens keresés, hangrészletek, Ask Fred AI asszisztens Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 18 dollártól kezdődik Avoma Beszélgetéselemzés értékesítési hívásokhoz Csapatméret: Ideális B2B értékesítési csapatok és bevételi műveletek számára Üzleti betekintés, AI-alapú értékelés, kivonatok, coaching eszközök, CRM-szinkronizálás Ár: 29 USD/hó felvevőnként tl;dv Megosztható értekezleti pillanatok Csapatméret: Ideális termék-, támogatási és képzési csapatok számára Intelligens kivonatok, többnyelvű jegyzőkönyvek, AI-alapú téma-nyomon követés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik Otter. ai Valós idejű értekezleten való részvétel Csapatméret: Ideális hibrid csapatok és akadálymentesítési igények esetén Élő jegyzőkönyvek, Otter Chat, diák szinkronizálás, OtterPilot multipresence Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik havonta. Fathom CRM munkafolyamat-automatizálás Csapatméret: Ideális ügynökségek, tanácsadók és értékesítők számára AI-összefoglalók, CRM-szinkronizálás, a hívás legfontosabb pillanatai, kulcsszavak nyomon követése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 19 dollártól kezdődik Grain Ügyfél-információk kinyerése Csapatméret: Ideális ügyfélsiker- és kutatócsapatok számára Kiemelt részek, előadók idővonalai, megosztható videoklipek, töltelékszavak eltávolítása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 19 dollártól kezdődik Jamie Adatvédelmet szem előtt tartó csapatok Csapatméret: Ideális jogi, pénzügyi és megfelelési csapatok számára Helyi feldolgozás, nincs felhőalapú bot, képernyőfelvétel, témák szerinti jegyzetek Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak a fizetős csomagokhoz MeetGeek Értekezletek teljesítményelemzése Csapatméret: Ideális folyamatközpontú és adatközpontú csapatok számára Elkötelezettségi mutatók, értekezleti értékelőlapok, egyedi irányítópultok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 19 dollártól kezdődik Sembly Automatizált feladatkezelés Csapatméret: Ideális operatív és funkcióközi csapatok számára Feladatok nyomon követése, intelligens összefoglalók, emlékeztető automatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik MeetingKing Hivatalos dokumentációs szabványok Csapatméret: Ideális irányítási és igazgatósági ülésekhez Jóváhagyási munkafolyamatok, hivatalos sablonok, auditra kész előzmények, résztvevők nyomon követése Ár: 9,95 USD/hó magánszemélyek számára

💬 Az értekezletek gyorsan zajlanak – az AI segít lépést tartani. Ebben a videóban megtudhatja, hogyan használhatja az AI-t az értekezleti jegyzetek automatikus rögzítéséhez, összefoglalásához és rendszerezéséhez.

Mire kell figyelni az értekezletjegyzőkönyv-szoftvereknél?

A megfelelő szoftver kiválasztása hatékonyabbá és szervezettebbé teheti az értekezleteit. Íme, mire érdemes figyelni egy jegyzőkönyv-készítő szoftver kiválasztásakor:

Azonnali leírás: Rögzítse pontosan minden beszélgetést az AI-alapú, valós idejű leírási technológiával

Egyedi sablonok: Készítsen egységes, márkás jegyzeteket a különböző típusú értekezletekhez testreszabható Készítsen egységes, márkás jegyzeteket a különböző típusú értekezletekhez testreszabható jegyzet-sablonok segítségével

Eszközintegráció: Zökkenőmentesen csatlakozzon olyan platformokhoz, mint a Zoom, a Slack vagy a Google Naptár, a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Élő együttműködés: Engedélyezze a jegyzetek valós idejű szerkesztését az értekezlet résztvevőivel a csapatmunka javítása érdekében

Adatbiztonság: Gondoskodjon az érzékeny adatok biztonságáról a SOC 2 Type II vagy a GDPR előírásainak való megfeleléssel

Feladatnyomon követés: Hozzárendelje és kövesse nyomon a teendőket automatikus emlékeztetőkkel a felelősségre vonhatóság érdekében

Jegyzetarchívumok: A kereshető, rendezett archívumok segítségével könnyedén tárolhatja és előhívhatja A kereshető, rendezett archívumok segítségével könnyedén tárolhatja és előhívhatja a korábbi ülésjegyzőkönyveket

🧠 Érdekesség: A név ellenére a „minutes” nem az óra perceire utal. A szó a latin minuta scriptura kifejezésből származik, amelynek jelentése „rövid jegyzetek” vagy „részletek”.

A legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftverek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme egy összefoglaló a legjobb eszközökről, amelyek segítenek rögzíteni, rendszerezni és végrehajtani minden beszélgetést. 💬

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzetekhez és munkafolyamat-kezeléshez)

Okosabb jegyzetelés a ClickUp AI Notetaker segítségével Használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját a legfontosabb pontok rögzítéséhez és a teendők valós idejű generálásához

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, minden értekezletet a munkafolyamat egyértelmű, nyomon követhető részévé alakít, így a döntések nem vesznek el, és a következő lépések nem maradnak valakinek a jegyzetfüzetében.

Minden a ClickUp Meetings-szel kezdődik, amely olyan eszközöket egyesít, amelyek segítenek a jegyzetek rögzítésében, a szervezésben és a nyomon követésben.

Tegye minden beszélgetést cselekvéssé

🎥 Szeretne egy segítőtársát az értekezleteken? A ClickUp Notetaker segítségével búcsút inthet a hektikus jegyzetelésnek – csak jelenjen meg, beszélgessen, és hagyja, hogy új AI-társa intézze a részleteket! Nézze meg, hogyan.

Kezdjük a ClickUp AI Notetakerrel. Ez csatlakozik az értekezleteihez, rögzíti a beszélgetést, és tiszta, strukturált összefoglalókat készít.

Tegyük fel, hogy a termék- és marketingcsapatok találkoznak, hogy véglegesítsék a bevezetés ütemtervét. Az AI leírja a megbeszélést, kiemeli az olyan döntéseket, mint például „a végleges hirdetésszöveget szerdáig kell átnézni”, és automatikusan javasolja, hogy ezt a feladatot a tartalomért felelős vezetőnek osszák ki.

A ClickUp AI Notetaker többet nyújt, mint egyszerű leírás. Rögzíti a legfontosabb tanulságokat, azonosítja a döntéseket és a teendőket, sőt, akár feladatokká is alakíthatja őket a megfelelő személyek számára – így az értekezletek nem csupán dokumentációt jelentenek, hanem közvetlenül hozzájárulnak a végrehajtáshoz.

Készítsen teendőket és állítson be emlékeztetőket közvetlenül a jegyzetekből

A szoftver olyan platformokon is működik, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams, így bárhol is találkozik a csapata, rögzítheti, összefoglalhatja és rendszerezheti a jegyzeteket.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy azonnal keresse meg a korábbi értekezletek jegyzetét vagy a kapcsolódó projekt részleteit

Az értekezlet után a beépített AI-asszisztens, a ClickUp Brain segítségével természetes nyelven azonnal kereshet az összes korábbi értekezleti jegyzet, feladat és dokumentum között. Gyorsan megtalálhatja a korábbi döntéseket, kötelezettségvállalásokat vagy a folyamatban lévő projektek kontextusát – nincs többé mappák átkutatása vagy végtelen görgetés.

Például, ha valaki hivatkozik egy két héttel ezelőtt megbeszélt ügyfélpanaszra, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg az utolsó jegyzetet, ahol ez felmerült, vagy keresse meg a megoldására létrehozott feladatot.

Tekintse át az AI által generált értekezleti jegyzeteket a ClickUp Docs-ban

Az AI Notetaker által készített értekezleti jegyzetek egy privát ClickUp Docs-ba kerülnek mentésre. Megnyithatja azt a dokumentumot, csoportosíthatja a kapcsolódó elemeket, megjelölheti a csapattagokat, módosíthatja a határidőket, vagy összekapcsolhatja a feladatokat a listáival és tereivel.

Például, ha a jegyzetben az „Ügyfél-indító megbeszélés ütemezése” szerepel, ezt áthelyezheti a dokumentum „Ügyfél-indítási feladatok” nevű szakaszába, mellé címkézheti az ügyfélmenedzsert, és gondoskodhat arról, hogy az a „Ügyfélprojektek” listáján is megjelenjen.

Az önálló értekezlet-eszközökkel ellentétben a ClickUp natívan összekapcsolja az értekezleti jegyzeteket, a teendőket és a nyomon követendő feladatokat a meglévő projektjeivel, feladataival és munkafolyamataival. Nincs többé jegyzetek vagy emlékeztetők másolása a feladatlistájába – minden már összekapcsolva és nyomon követhető.

Egyszerűsítse az ismétlődő szinkronizálásokat az értekezletjegyzőkönyv-sablon segítségével

Tartsa rendezett állapotban az értekezleteit a ClickUp értekezleti jegyzőkönyv-sablonjával

Hogy még könnyebbé tegyük a dolgot, a ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablonja egy készen használható elrendezést kínál, amelyet kifejezetten az ismétlődő csapatértekezletekhez terveztek. Tartalmaz szakaszokat a résztvevők, a napirend, a legfontosabb döntések és a teendők számára.

Például, ha kéthetente tart funkcióközi egyeztető üléseket, minden alkalommal lemásolhatja a sablont, és az ülés előrehaladtával kitöltheti a frissítéseket. Minden rögzített tétel összekapcsolható egy feladattal vagy hozzárendelhető egy csapattaghoz, így könnyebb nyomon követni, hogy miről született megállapodás, és ki a felelős az egyes feladatokért.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje az egész napját egy helyről: Szinkronizálja az értekezleteket és a feladatokat Szinkronizálja az értekezleteket és a feladatokat a ClickUp Naptárban , hatékonyan tervezze meg a napirendjét, és kapjon intelligens javaslatokat a nyomon követendő feladatokhoz

Kevesebbet írjon, gyorsabban cselekedjen: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a feladatokat, kitöltse a leírásokat és készítsen frissítési tervezeteket az értekezlet kontextusa alapján

Csatlakozzon az értekezletekhez eszközváltás nélkül: Indítson Zoom-, Google Meet- vagy Microsoft Teams-hívásokat a ClickUp munkaterületének bármely pontjáról

Tartsa a beszélgetéseket a munkához kapcsolva: Használja Használja a ClickUp Chat funkciót frissítések megosztására, döntések meghozatalára és az együttműködésre anélkül, hogy elveszítené a kontextust

Gyors kontextus rögzítése és megosztása: Készítsen rövid képernyőfelvételeket bemutatókhoz, frissítésekhez vagy nyomon követésekhez, amelyekhez nincs szükség teljes értekezletre Készítsen rövid képernyőfelvételeket bemutatókhoz, frissítésekhez vagy nyomon követésekhez, amelyekhez nincs szükség teljes értekezletre a ClickUp Clips segítségével

A felvételeket kereshető átírásokká alakítja: Hagyja, hogy a ClickUp Brain leírja a Clips-felvételeket és az értekezletek hangfelvételeit, így újra átnézheti a megbeszéléseket anélkül, hogy újra meg kellene néznie őket

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe meredek lehet, különösen, ha még nem ismeri a ClickUp feladathierarchiáját és funkcióit.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4470 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény igazán mindent elmond:

A Docs rendszerük szinte észrevétlenül felváltotta a Google Docs-on végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebben zajlik, amikor a dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint a projektjeink. […] Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, mert csak egy újabb AI-s trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy el kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben rengeteg teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően javult.

A Docs rendszerük szinte észrevétlenül felváltotta a Google Docs-on végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebben zajlik, amikor a dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint a projektjeink. […] Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, mert csak egy újabb AI-s trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kell összefoglalnom, vagy el kell kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben rengeteg teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően javult.

📮ClickUp Insight: Értekezletek hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja az értekezleteket, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy ha tehetné, szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat az értekezletekre. A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója tökéletes segítője lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, miközben Ön a magasabb értékű munkára koncentrálhat. A ClickUp Brain által támogatott automatikus értekezlet-összefoglalók és feladatlétrehozás segítségével soha nem marad le a fontos információkról – még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok arról számolnak be, hogy a felesleges beszélgetések és értekezletek száma óriási, 50%-os csökkenést mutat!

2. Fellow (A legjobb strukturált értekezleti munkafolyamatokhoz)

via Fellow

A Fellow-t azoknak a csapatoknak tervezték, amelyek a kezdetektől a végéig szervezett, produktív értekezleteket szeretnének lebonyolítani.

Különösen hasznos funkciója, hogy több értekezleten átkövetheti a teendőket. Ha valaki vállalja, hogy péntekig elkészíti a költségvetési javaslatot, a Fellow megjegyzi ezt, és emlékeztető üzeneteket küldhet.

Használhatja az AI-t az értekezleti jegyzetekhez is, hogy megfigyelje a csapat értekezleti szokásainak mintáit, például melyek azok a megbeszélések, amelyek rendszeresen elhúzódnak, vagy mely döntések véglegesítéséhez több értekezletre van szükség.

A Fellow legjobb funkciói

Hozzáférjen csapata üléseinek előzményeihez, hogy megismerje a megbeszélések témáinak mintáit, a döntéshozatal sebességét és a nyomon követést.

Hozzon létre közös előkészítési felületeket, ahol a résztvevők hozzáadhatják az értekezlet napirendi pontjait és a háttérinformációkat, mielőtt megkezdődne a megbeszélés

Csatlakoztassa a Fellow-t a meglévő eszközeihez, így az értekezletek eredményei automatikusan bekerülnek a projektmenedzsment- és kommunikációs rendszereibe.

További korlátozások

Ha egyszerű jegyzetelést preferál, a felület túlterhelőnek tűnhet; rengeteg funkció és beállítás közül lehet válogatni

A jegyzetek formázási lehetőségei korlátozottabbak

Fellow árak

Magánszemélyek

Ingyenes

Solo: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalatok és csapatok

Ingyenes

Team: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok és csapatok

Team: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Magánszemélyek

Solo: 29 USD/hó

Felhasználói értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2210 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-értékelő szerint:

A Fellow egy könnyen használható és hasznos eszköz, amely minden vezetőnek elengedhetetlen! Sok ügyfél és különböző feladat között kell egyensúlyoznom, ezért nagyon hasznos, hogy minden teendőmet és feladatomat egy helyen találom meg. Nagyon szeretem a privát jegyzetek részt is, amelyet gyakran használok a hívások során. A streamek (sablonok) testreszabási lehetősége szintén óriási előny, mivel nem minden értekezlet felépítése azonos.

A Fellow egy könnyen használható és hasznos eszköz, amely minden vezetőnek elengedhetetlen! Sok ügyfél és különböző feladat között kell egyensúlyoznom, ezért nagyon hasznos, hogy minden teendőmet és feladatomat egy helyen találom meg. Nagyon szeretem a privát jegyzetek részt is, amelyet gyakran használok a hívások során. A streamek (sablonok) testreszabási lehetősége szintén óriási előny, mivel nem minden értekezlet felépítése azonos.

3. Fireflies.ai (A legjobb a beszélgetések pontos rögzítéséhez)

via Fireflies.ai

A Fireflies.ai egy dolgot csinál igazán jól: pontos AI-jegyzőkönyveket készít az értekezleteiről. Botként csatlakozik a videohívásaihoz, és rögzíti az elhangzottakat.

Az értekezleti jegyzőkönyv-szoftver jól kezeli a szakmai szókincset, miután betanította az iparági kifejezésekre. Emellett automatikusan megoszthatja az értekezleti jegyzeteket bizonyos csapattagokkal aszerint, hogy kik vettek részt az értekezleten, vagy milyen témák kerültek terítékre.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Használja a Smart Search funkciót, hogy konkrét témákat, teendőket vagy kulcsszavakat keressen a jegyzőkönyvekben, és így kevesebb idő alatt áttekintse az egyórás értekezleteket

Készítsen megosztható hangrészleteket úgy, hogy a fontos pillanatokat Soundbites -be vágja, így könnyen megoszthatja azokat a csapatával

Tegyen fel valós idejű kérdéseket az Ask Fred AI asszisztens segítségével, hogy megkérdezze az értekezlet részleteit, vagy létrehozza a nyomon követési e-maileket és tartalmakat

A Fireflies.ai korlátai

A leírás pontossága csökken a nagyon technikai jellegű megbeszélések során, vagy amikor több ember beszél egyszerre

A videofelvételi lehetőségek korlátozottak, így elveszítheti a vizuális kontextust, ami fontos lehet

A hosszabb értekezletek feldolgozása időbe telhet, ami késlelteti a jegyzőkönyvekhez való hozzáférést

A Fireflies.ai árai

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai valós felhasználói?

Ez a Capterra-áttekintés hasznos összefoglalást nyújt:

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az ember által készítettek, ráadásul audio- és videofelvételek, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az ember által készítettek, ráadásul audio- és videofelvételek, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

💡 Profi tipp: Igen, egy „🌀 Még mindig homályos” szakasz. Ez arra készteti a csapatot, hogy visszatérjen a nyitott témákra, ahelyett, hogy úgy tennének, mintha azok soha nem is léteztek volna.

4. Avoma (A legjobb értékesítési beszélgetések elemzéséhez)

forrás: Avoma

Az Avoma kifejezetten azoknak az értékesítési csapatoknak készült, akik szeretnék megérteni, mi történik a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseik során. Az egyszerű átíráson túl elemzi az elkötelezettség szintjét, nyomon követi a versenytársak említését, és azonosítja azokat a mintákat, amelyek jelzik, hogy az üzletek valószínűleg lezárulnak-e.

Az AI-alapú jegyzőkönyv-készítő olyan mutatók alapján értékeli az egyes beszélgetéseket, mint például a potenciális ügyfelek által feltett kérdések száma és általános hangulatuk.

Az Avoma legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg értekezlet-részleteket úgy, hogy a fontos pillanatokat könyvjelzővel jelöli meg a gyors visszajátszás vagy a csapatával való együttműködés érdekében

Könnyedén szervezzen megbeszéléseket egyéni, csoportos vagy körbefutó útválasztási lehetőségekkel, valamint automatikus emlékeztetőkkal, hogy csökkentsék a távolmaradások számát

Hatékonyan irányítsa a csapatokat az AI-alapú hívásértékeléssel, személyre szabott visszajelzésekkel és a folyamatkezelő eszközökkel, hogy növelje az értékesítést

Az Avoma korlátai

A nagyobb értékesítési csapatok számára az árak magasak lehetnek

A funkciók az értékesítésre összpontosítanak, így más részlegek számára korlátozott értéket nyújtanak

Egyes CRM-rendszerekkel való integráció korlátai miatt manuális adatbevitelre van szükség

Az Avoma árai

Startup: 29 USD/hó felvevőnként

Organization: 39 USD/hó felvevőnként

Vállalati csomag: 39 USD/hónap felvevőnként (éves számlázás)

Az Avoma értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 1335 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés ből közvetlenül erről az értekezletjegyzőkönyv-szoftverről:

Számomra az avoma leghasznosabb része a hívások utáni visszajelzés. Például, hogy mennyit beszéltem én, és mennyit beszélt az ügyfél a hívások során. Néhány hívás során hajlamos vagyok túl sokat beszélni, így ez lehetővé teszi, hogy visszatekintsek rájuk, és lássam, mennyire hajlamos vagyok erre. Így több betekintést nyerek. Egy másik funkció, amelyet minden hívásnál használok, a ponttáblázati funkció. Ez önmagában is segített javítani a hívásaim minőségét.

Számomra az avoma leghasznosabb része a hívások utáni visszajelzés. Például, hogy mennyit beszéltem én, és mennyit beszélt az ügyfél a hívások során. Néhány hívás során hajlamos vagyok túl sokat beszélni, így ez lehetővé teszi, hogy visszatekintsek rájuk, és lássam, mennyire hajlamos vagyok erre. Így több betekintést nyerek. Egy másik funkció, amelyet minden hívásnál használok, a ponttáblázati funkció. Ez önmagában is segített javítani a hívásaim minőségét.

5. tl;dv (A legjobb megosztásra alkalmas értekezleti pillanatokhoz)

via tl;dv

A tl;dv arra specializálódott, hogy a hosszú értekezleti felvételeket tömör, megosztható videoklipekké sűríti, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat. Ahelyett, hogy megkérné a termékcsapatát, hogy nézze meg egy órás ügyfél-visszajelzési ülés felvételét, elküldhet nekik egy kétperces klipet, amelyen az ügyfél tényleges reakciója látható az új funkció bemutatójára.

És ami még jobb? Létrehozhat egy kereshető könyvtárat a fontos ügyfél-visszajelzésekből, termékbemutatókból vagy képzési pillanatokból, amelyeket csapata később felhasználhat.

tl;dv legjobb funkciók

Állítson be ismétlődő AI-jelentéseket a trendek, az ügyfél-visszajelzések vagy a versenytársak említéseinek nyomon követéséhez az értekezletek során

Fordítsa le az értekezletek jegyzőkönyveit több mint 40 nyelvre, és támogassa a globális csapatokat pontos, dialektusfelismerő funkcióval.

Kövesse nyomon, hogy csapata mennyire tartja be az értékesítési útmutatókat: az AI betekintést nyújt a betartás mértékébe és a fejlesztésre szoruló területekbe.

tl;dv korlátozások

A leírás készítése bonyolult technikai megbeszélések esetén nehézkes, és kézi javítást igényel

A videó feldolgozása hosszabb értekezletek esetén lassú lehet, különösen lassú internetkapcsolat esetén.

Az ingyenes csomag jelentősen korlátozza a rögzítések számát és a fejlett AI-funkciókat

tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 390 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?

Ez a G2-áttekintés érdekes szemszögből közelíti meg a témát:

Tetszik, ahogyan azonosítja az intelligens témákat, és az is, hogy egyszerűen másolhatom és beilleszthetem (vágólap) a leiratot – nincs szükség további letöltésekre. Az ülés végén elküldött e-mail nagyon elegáns (jobb, mint más alternatívák). Az üzleti csomagban hozzáférhet az API-hoz és az MCP Server előnézetéhez is.

Tetszik, ahogyan azonosítja az intelligens témákat, és az is, hogy egyszerűen másolhatom és beilleszthetem (vágólap) a leiratot – nincs szükség további letöltésekre. Az ülés végén elküldött e-mail nagyon elegáns (jobb, mint más alternatívák). Az üzleti csomagban hozzáférhet az API-hoz és az MCP Server előnézetéhez is.

🧠 Érdekesség: Japánban van egy kifejezés az értekezletek okozta fáradtságra. Kaigi-zumari (会議詰まり) néven ismerik, ami a egymást követő értekezletek okozta stresszt jelenti.

6. Otter.ai (A legjobb valós idejű értekezleteken való részvételhez)

forrás: Otter.ai

Az Otter.ai az értekezleteket olyan együttműködési élménnyé alakítja, ahol a résztvevők valós időben jegyzetelhetnek. Az értekezleti jegyzőkönyv-szoftver lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy az értekezlet során megjegyzéseket fűzzenek hozzá, kiemeljék a fontos pontokat és feladatokat rendeljenek hozzá.

A hátránya? Néha az értekezletek inkább a jegyzetek szerkesztéséről szólnak, mint a tényleges beszélgetésről, ami a csapat céljaitól függően lehet hasznos, de zavaró is.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Videohívások során élő feliratokhoz férhet hozzá, amelyek segítenek a résztvevőknek követni a beszélgetést, és biztosítják az akadálymentességet azok számára, akiknek vizuális szöveges támogatásra van szükségük

Használja az Otter AI Chat alkalmazást az értekezletek során, hogy kérdéseket tegyen fel a megbeszélésekkel kapcsolatban, intézkedési listákat állítson össze, vagy azonnal készítsen nyomon követési e-maileket.

Használja az OtterPilot szoftvert, hogy egyszerre több értekezleten is részt vehessen és jegyzeteljen, így biztosítva, hogy még a legszűkebb időbeosztás mellett sem maradjon ki egyetlen megbeszélés sem.

Az Otter.ai korlátai

Nincs CRM-integráció, ami az Otter.ai alternatíváihoz képest korlátozza a hasznosságát az értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok számára.

A korlátozott formázási lehetőségek megnehezítik a professzionális megjelenésű dokumentációk elkészítését

Az audio minőségi problémák jelentősen befolyásolják a leírás pontosságát

Az Otter.ai árai

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai valós felhasználói?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a találkozójegyzőkönyv-szoftverrel kapcsolatos tapasztalatairól:

Imádom. A mindennapi segédeszközöm az értekezletekhez. A feljegyzéseket a rögzítés után egy kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de miután ezt megcsináltam, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze nekem a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket olyan dolgok szempontjából, mint a kiváltó okok és hasonlók.

Imádom. A mindennapi segédeszközöm az értekezletekhez. A feljegyzéseket a rögzítés után egy kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de miután ezt megcsináltam, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze nekem a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket olyan dolgok szempontjából, mint a kiváltó okok és hasonlók.

🔍 Tudta? A „jegyzőkönyv olvasás után jóváhagyva” kifejezés jogi biztosíték. Ismeri ezt a mondatot a hivatalos értekezletekről? Ez hivatalosan védi a szervezetet a későbbi pontatlansági panaszoktól. Ha az értekezlet során nem javítja ki őket, akkor azok érvényben maradnak.

7. Fathom (A legjobb CRM-munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Fathom

A Fathom megoldja azt a problémát, amelyet minden értékesítő úgy tesz, mintha nem is létezne: a CRM frissítését az értekezletek után.

Ismeri a helyzetet: beszél az ügyféllel, megígéri magának, hogy később rögzíti a részleteket, majd eltelnek három hét, és alig emlékszik már, miről is volt szó. A Fathom automatikusan elvégzi az unalmas adatbeviteli munkát. Meghallgatja a hívásait, meghatározza, mit kell hozzáadni a CRM-hez, és automatikusan beírja az adatokat, anélkül, hogy manuális beavatkozásra lenne szükség.

Ennek a beszéd-szöveggé alakító szoftvernek az intelligens felismerési funkciója még azt is észleli, ha valaki konkrét vállalatokat vagy kapcsolattartókat említ, és mindent megfelelően összekapcsol.

A Fathom legjobb funkciói

Jelölje meg a fontos részeket a hívások során, és hagyja, hogy a Fathom utólag rögzítse a teljes beszédrészletet, így mindig a teljes kontextust kapja meg.

Állítson be kulcsszó-értesítéseket, hogy értesítést kapjon, ha egy hívás során meghatározott témák kerülnek szóba

Készítsen lejátszási listákat a hívások legfontosabb pillanataiból az új csapattagok beillesztése vagy az üzletek áttekintése céljából

A Fathom korlátai

Hiányoznak belőle az ülésekről szóló mélyebb betekintést nyújtó funkciók, mint például a hívások közötti trendelemzés, a beszélgetési idő statisztikái vagy a hangulatmutatók.

Vannak jelentések rögzítési hibákról vagy késleltetett bot-csatlakozási értesítésekről, különösen a Teams esetében

A Fathom árai

Ingyenes

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Team: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 28 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 5370 értékelés)

Capterra: 5/5 (több mint 790 értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Ügynökségként nagy rajongói vagyunk a Fathomnak. A felület rendkívül egyszerű, így gyorsan lekérhetünk jelentéseket a forgalomról, a konverziókról vagy a felhasználói viselkedésről anélkül, hogy a felesleges információk között kellene turkálnunk. Emellett könnyű megosztani a linkeket a szabadúszókkal, így nem kell plusz munkát fordítani arra, hogy felzárkózzanak.

Ügynökségként nagy rajongói vagyunk a Fathomnak. A felület rendkívül egyszerű, így gyorsan lekérhetünk jelentéseket a forgalomról, a konverziókról vagy a felhasználói viselkedésről anélkül, hogy a felesleges információk között kellene turkálnunk. Emellett könnyű megosztani a linkeket a szabadúszókkal, így nem kell plusz munkát fordítani arra, hogy felzárkózzanak.

8. Grain (A legjobb az ügyfél-insightok kinyeréséhez)

via Grain AI

Az ügyfelek visszajelzéseit tartalmazó hívások igazi aranybányák, de ennek az aranynak a nagy része órákon át tartó felvételekben rejtőzik, amelyeket senkinek sincs ideje átnézni.

A Grain olyan, mint egy információkutató.

Olyan megosztható összeállításokat készít, amelyek rögzítik azokat a tökéletes pillanatokat, amikor az ügyfelek pontosan elmagyarázzák, mit szeretnek vagy nem szeretnek a termékében. Ezek a klipek képzési anyagként szolgálnak az új értékesítők számára, bizonyítékként a termékfejlesztő csapatok számára, valamint munícióként a marketingkampányokhoz.

A Grain legjobb funkciói

Kövesse nyomon a beszéd-hallgatás arányt és a felszólalók időbeosztását, hogy megértsd, mennyire kiegyensúlyozottak az üléseid

Távolítsa el automatikusan a töltelékszavakat, és adjon hozzá egyéni kifejezéseket a jegyzőkönyv pontosságának javítása érdekében

Szerkessze közvetlenül a jegyzeteket, javítsa ki a beszélők nevét, adjon hozzá megjegyzéseket, és alakítsa a szöveget megosztható videókká

Korlátozások

Az elemzések az egyes értekezletekre korlátozódnak; nincs összesítés vagy trendelemzés az üléseken átívelően

A Starter csomag havi 20 értekezletre korlátozódik; ennél több esetén frissítenie kell a csomagot

Egyes felhasználók a Zoom-on kívüli értekezlet-meghívók és a korlátozott kézi jegyzetelési funkciók kapcsán tapasztaltak problémákat

Grain árak

Ingyenes

Kezdőcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grain értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (295+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grainről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelés szerint:

Tetszik, hogy a Grain milyen könnyen használható és milyen sokoldalú. Elég egyszerű ahhoz, hogy bárki könnyen megtanulja, de rengeteg fejlett funkcióval is rendelkezik a tapasztaltabb felhasználók számára.

Tetszik, hogy a Grain milyen könnyen használható és milyen sokoldalú. Elég egyszerű ahhoz, hogy bárki könnyen megtanulja, de rengeteg fejlett funkcióval is rendelkezik a tapasztaltabb felhasználók számára.

🧠 Érdekesség: Az ókori római szenátorok vezették az „acta diurna”-t, az első nyilvános jegyzőkönyveket. Ezeket a „napi aktáknak” fordított feljegyzéseket kőre vagy fémre vésve tették ki nyilvános helyeken.

9. Jamie (A legjobb adatvédelmet fontosnak tartó csapatok számára)

via Jamie

Míg más jegyzőkönyv-készítő szoftverek a beszélgetéseket feldolgozás céljából a felhőbe küldik, a Jamie mindent helyben, az Ön eszközén kezel. Ezért tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek érzékeny információkkal, jogi megbeszélésekkel vagy bármivel foglalkoznak, ami a megfelelőségi csapatot hideg verítékbe törne ki.

Nincsenek botok, amelyek csatlakoznak a hívásokhoz, és nincsenek adatok, amelyek rejtélyes szerverekre kerülnek.

Mi az ára? Elveszíti azokat az együttműködési funkciókat és integrációkat, amelyek más AI-alapú értekezlet-eszközöket olyan kényelmessé tesznek.

A Jamie legjobb funkciói

Bármikor kérdéseket tehet fel Jamie-nek az Executive Assistant Sidebar (Ctrl/Command + J) segítségével, hogy azonnal megkapja a válaszokat vagy a korábbi döntéseket az értekezletek előzményeiből.

Rögzítse automatikusan a virtuális hívások képernyőjén megjelenő tartalmakat, például diákat vagy grafikonokat, hogy gazdagabbá tegye a jegyzőkönyvet és az összefoglalót.

Azonosítsa és jegyezze meg a felszólalókat az idő múlásával, majd használja fel ezeket az információkat arra, hogy automatikusan megjelölje, ki mit mondott, így biztosítva a jobb áttekinthetőséget és a felelősségre vonhatóságot.

Jamie korlátai

A helyi feldolgozás befolyásolhatja a teljesítményt régebbi eszközökön vagy nagyon hosszú értekezletek során.

Nincs integráció termelékenységi eszközökkel, CRM-rendszerekkel vagy projektmenedzsment-platformokkal

A szoftver korlátozott funkciói nem feltétlenül felelnek meg azoknak a csapatoknak, amelyek fejlett elemzési funkciókra vagy automatizált munkafolyamatokra szorulnak

Jamie árak

Ingyenes

Előny: Egyedi árazás

Plusz: Egyedi árazás

Csapat: Egyedi árazás

Vezetői: Egyedi árazás

Jamie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók Jamie-ről?

A G2 egyik értékelése így fogalmaz:

Az egyik dolog, ami igazán kiemelkedő számomra a Jamie-ben, az az, hogy nem támaszkodik botokra, amelyek csatlakoznak a hívásaimhoz. Tekintettel arra, hogy milyen gyakran váltok különböző értekezleti platformok között, a Jamie azon képessége, hogy bármilyen bővítmény nélkül zökkenőmentesen működik, óriási előny. Fantasztikus tudni, hogy még a személyes ügyfélmegbeszélések során is ott van a Jamie, hogy segítsen.

Az egyik dolog, ami igazán kiemelkedő számomra a Jamie-ben, az az, hogy nem támaszkodik botokra, amelyek csatlakoznak a hívásaimhoz. Tekintettel arra, hogy milyen gyakran váltok különböző értekezleti platformok között, a Jamie azon képessége, hogy bármilyen bővítmény nélkül zökkenőmentesen működik, óriási előny. Fantasztikus tudni, hogy még a személyes ügyfélmegbeszélések során is ott van a Jamie, hogy segítsen.

🔍 Tudta? Az olyan cégeknél, mint az Amazon, a csapatok néha csendes értekezleteket tartanak, ahol a résztvevők az első 20 percben előre megírt dokumentumokat olvasnak fel. A dokumentum ezután tájékoztatóként és jegyzőkönyvként is szolgál.

10. MeetGeek (A legjobb az értekezletek teljesítményének elemzéséhez)

via MeetGeek

A MeetGeek áttekintést nyújt arról, hogyan kommunikál a csapata. Nyomon követi a beszédidőt, az értekezlet hosszát és a részvételi trendeket, és automatikusan kiemeli, amikor a megbeszélések döntésekhez vagy teendőkhöz vezetnek.

Egyes csapatok imádják ezt az adatközpontú megközelítést a kommunikáció javításához, míg mások úgy érzik, hogy a folyamatos elemzés miatt az értekezletek túlzottan szárazak lesznek. Ez egyértelműen azoknak a csapatoknak szól, akik inkább a kemény számadatokra, mint a megérzéseikre alapozva szeretnék optimalizálni az együttműködésüket.

A MeetGeek legjobb funkciói

Készítsen beszélgetéselemzési jelentéseket, amelyek azonosítják a kommunikációs mintákat és konkrét fejlesztési javaslatokat tesznek

Hozzon létre egyedi elemzési irányítópultokat, amelyek időben követik nyomon az értekezletek teljesítményének alakulását

Hozzáférhet automatizált visszajelzési jelentésekhez, amelyek az érintettség szintje, a döntéshozatal gyorsasága és a nyomon követési arányok alapján értékelik az értekezletek minőségét.

A MeetGeek korlátai

A felhasználók tapasztalták, hogy a felvételek megszakadnak, és az ügyfélszolgálat késik vagy nem reagál

A hitelesítés – a MeetGeek alternatíváitól eltérően – külső fiókokra (Google/Microsoft) korlátozódik.

Az árak nem feltétlenül indokolják a költségeket azoknak a kisebb csapatoknak, amelyeknek csak alapvető jegyzetekre van szükségük.

A MeetGeek árai

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

Ha olyan eszközt keres, amely összefoglalja és elkészíti az értekezletek jegyzőkönyvét, rögzítve a legfontosabb részleteket, akkor érdemes kipróbálnia a MeetGeek-et. Ezzel az eszközzel akár sablonokat is testreszabhat, hogy olyan jegyzőkönyveket készítsen, amelyek az Ön számára fontos információkat tartalmazzák. Ezután egyszerűen kulcsszavakkal kereshet rájuk, vagy automatikusan szinkronizálhatja őket más, által Ön által használt eszközökkel (pl. Notion, Slack stb.)

Ha olyan eszközt keres, amely összefoglalja és elkészíti az értekezletek jegyzőkönyvét, rögzítve a legfontosabb részleteket, akkor érdemes kipróbálnia a MeetGeek-et. Ezzel az eszközzel akár sablonokat is testreszabhat, hogy olyan jegyzőkönyveket készítsen, amelyek az Ön számára fontos információkat tartalmazzák. Ezután egyszerűen kulcsszavakkal kereshet rájuk, vagy automatikusan szinkronizálhatja őket más, által Ön által használt eszközökkel (pl. Notion, Slack stb.)

11. Sembly (A legjobb az automatizált feladatkezeléshez)

via Sembly AI

A Sembly kiválóan alkalmas arra, hogy az értekezletek során elhangzott szóbeli vállalásokat rögzítse, és azokat konkrét feladatokká alakítsa a projektmenedzsment rendszerében. Ha valaki azt mondja: „Jövő héten felveszem a kapcsolatot az ügyféllel az árakkal kapcsolatban”, az értekezleti jegyzőkönyv-szoftver ezt vállalásként azonosítja, és nyomon követhetővé teszi.

Meglepően jól megkülönbözteti az alkalmi említéseket a tényleges kötelezettségvállalásoktól.

A beszélgető mesterséges intelligencia funkcióval kérdéseket tehet fel a korábbi értekezletekről, ami akkor jön jól, ha emlékeznie kell arra, hogy három hónapja mit határoztak el, de nem találja a megfelelő jegyzeteket.

A Sembly legjobb funkciói

Kapcsolja össze az értekezletek eredményeit közvetlenül a meglévő projektmunkafolyamatokkal, hogy a döntések és kötelezettségvállalások azonnal cselekvési tételekké váljanak

Készítsen intelligens értekezlet-összefoglalókat, amelyek kifejezetten a megvalósítható következtetésekre, a következő lépésekre és a döntésekre összpontosítanak

Állítson be automatikus emlékeztető rendszereket, amelyek értesítik a csapat tagjait a közeledő határidőkről és a beszélgetések során említett, még teljesítetlen feladatokról

A Sembly korlátai

A feladatok automatizálása duplikált bejegyzéseket eredményezhet, ha nem konfigurálják megfelelően a meglévő rendszerekkel

Korlátozott testreszabási lehetőségek az automatizált munkafolyamatok létrehozásához

Az alkalmi naptárszinkronizálási hibák miatt a Sembly teljesen kihagyja az értekezleteket

A Sembly árai

Ingyenes

Professional: 15 USD/hó

Team: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Sembly értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Semblyről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó erről az értekezletjegyzőkönyv-szoftverről:

A Sembly jegyzeteket, feladatokat és kulcsfontosságú pontokat készít, és lehetővé teszi, hogy visszatérjek a jegyzőkönyvre. Korábban nehezen boldogultam, de ez segített egy kicsit könnyebben lélegezni. Kiegészítés: a heti állapotmegbeszélések hetente 3 napra korlátozódnak, néha 4-re, ha nincs más választásom. Pénteken egyéni megbeszélések és sürgősségi értekezletek vannak. A péntekek a lemaradások pótlására szolgálnak.

A Sembly jegyzeteket, feladatokat és kulcsfontosságú pontokat készít, és lehetővé teszi, hogy visszatérjek a jegyzőkönyvre. Korábban nehezen boldogultam, de ez segített egy kicsit könnyebben lélegezni. Kiegészítés: a heti állapotmegbeszélések hetente 3 napra korlátozódnak, néha 4-re, ha nincs más választásom. Pénteken egyéni megbeszélések és sürgősségi értekezletek vannak. A péntekek a lemaradások pótlására szolgálnak.

🔍 Tudta? A Robert’s Rules of Order művészi szintre emelte az ülésjegyzőkönyvek készítését. Az 1876-ban először kiadott szabályokat ma is alkalmazzák igazgatótanácsok, nonprofit szervezetek és kormányok. Részletesen leírják, hogyan kell formázni a jegyzőkönyveket, egészen addig, hogy mikor kell nagybetűvel írni a „Motion” szót.

12. MeetingKing (A legjobb a hivatalos dokumentációs szabványokhoz)

via MeetingKing

A MeetingKing olyan jegyzőkönyveket készít, amelyekre jogi osztálya büszke lehet: megfelelő formázás, hivatalos résztvevői listák, egyértelműen dokumentált döntések, valamint minden olyan bürokratikus finomság, amelyet az igazgatósági üléseken és a megfelelőségi ellenőrzések során elvárnak.

Olyan szervezetek számára készült, ahol a „nem hivatalos jegyzetek” nem elegendőek, és mindent meghatározott szabványok szerint kell dokumentálni. Tökéletes formális környezetben, de valószínűleg túlzás, ha a csapatértekezleteken pizza és kötetlen problémamegoldás zajlik.

A MeetingKing legjobb funkciói

Használja a különböző típusú értekezletekhez tervezett, előre elkészített jegyzetelési sablonokat , amelyek biztosítják a dokumentáció egységességét

Vezessen be egy jóváhagyási folyamatot, amely lehetővé teszi a kijelölt résztvevők számára az ülésjegyzőkönyvek áttekintését, szerkesztését és jóváhagyását

Készítsen átfogó értekezlet-előzményeket részletes feljegyzésekkel, amelyek megfelelnek az audit követelményeknek és a nyilvántartási kötelezettségeknek

Készítsen résztvevői listákat, döntési jegyzőkönyveket és teendőlistákat a hivatalos eljárásokhoz és a szabályozási előírások betartásához.

A MeetingKing korlátai

Számos felhasználó megjegyzi, hogy az értekezletek szervezése hosszadalmas és időigényes folyamat lehet

Egyesek olyan hibákról számolnak be, mint például a felugró ablakok megnyitásának meghiúsulása címkék vagy erőforrások hozzáadása közben, illetve kisebb felhasználói felületi problémák.

A platformon hiányoznak az olyan vállalati szintű funkciók, mint az egyszeri bejelentkezés (SSO), a felhasználói jogosultságok vagy a fejlesztői API.

A MeetingKing árai

Ingyenes próbaverzió elérhető

Pro Single: 9,95 USD/hó

Pro Small: 39,95 USD/hó (öt felhasználó számára)

Pro Medium: 64,95 USD/hó (10 felhasználó számára)

Pro Large: 124,95 USD/hó (25 felhasználó számára)

MeetingKing értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetingKingről a valódi felhasználók?

Egy rövid kivonat a G2-n megjelent, az értekezletek jegyzőkönyveinek vezetésére szolgáló szoftverről szóló értékelés ből:

Az a tény, hogy automatizálja az ülésjegyzőkönyv rögzítésének és megírásának folyamatát, ami valójában pontosan összefoglalja munkám legfontosabb részeit. Csökkenti a napirend összeállításával járó mindennapi fáradalmaimat, és az ügyfélszolgálat gyors és egyszerű: csak hozzá kell adni az alkalmazást a munkaterületi fiókhoz vagy a Meethez, és az minden másról gondoskodik [sic]

Az a tény, hogy automatizálja az ülésjegyzőkönyv rögzítésének és megírásának folyamatát, ami valójában pontosan összefoglalja munkám legfontosabb részeit. Csökkenti a napirend összeállításával járó mindennapi fáradalmaimat, és az ügyfélszolgálat gyors és egyszerű: csak hozzá kell adni az alkalmazást a munkaterületi fiókhoz vagy a Meethez, és az minden másról gondoskodik [sic]

Adja hozzá a ClickUp-ot az értekezleteihez

Nem kellene jegyzeteket keresnie, teendőket átírnia vagy három különböző eszköz között turkálnia csak azért, hogy emlékezzen arra, mi dőlt el az értekezleten. Ez az, amit az értekezleti jegyzőkönyv-szoftvereknek kell elvégezniük anélkül, hogy még több terhet rónának Önre.

A ClickUp ezt komolyan veszi.

A szoftver rögzíti az értekezleteket, leírja azokat, összefoglalja a fontosabb pontokat, és összekapcsolja a feladatokat a munkafolyamatával. Tiszta jegyzeteket, átláthatóságot és a projektekhez kapcsolódó összes információt kap, anélkül, hogy a lapok között kellene váltogatnia.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅