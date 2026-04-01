Ismerje meg az ügynökségek ügyfélmunkájához legalkalmasabb 15 GPT-t

A versenytársai nem várnak.

Jelenleg az Ön szektorában működő ügynökségek GPT-alapú eszközöket használnak, hogy gyorsabban, hatékonyabban és a belső költségek töredékéért végezzék el az ügyfelek számára végzett munkát – a kutatások szerint ezek az eszközök akár 30–45%-kal is csökkenthetik az ügyfelekkel kapcsolatos működési költségeket.

A kérdés nem az, hogy helye van-e az AI-nek az ügynökségében. Hanem az, hogy a legjobb ügynökségeknek szánt GPT-ket használja-e, vagy megelégszik olyan általános eszközökkel, amelyeket nem az ügyfélmunka finomságaihoz terveztek.

Jelentős különbség van egy olyan GPT között, amely általános közösségi média bejegyzéseket tud írni, és egy olyan között, amely segíthet egy teljes értékesítési csatornára kiterjedő tartalmi stratégia kidolgozásában, az ügyfél versenykörnyezetének elemzésében, vagy egy konkrét iparágra szabott ajánlat kidolgozásában.

Mi elvégeztük a kutatást, így a csapatának nem kell ezzel foglalkoznia. Íme a 15 legjobb, kifejezetten ügynökségi ügyfelek számára kifejlesztett GPT – marketing-, fejlesztési, stratégiai és tanácsadói csapatok számára válogatva, akiknek olyan AI-re van szükségük, amely valódi eredményeket hoz.

Mit jelent valójában a „GPT ügynökségek számára”?

Amikor az ügynökségi környezetben a GPT-kről beszélnek, ritkán utalnak arra a csevegési élményre, amelyet a legtöbb felhasználó a szokásos ChatGPT-vel társít.

Ehelyett az ügynökségek egyre inkább támaszkodnak az egyedi GPT-kre – a nagy nyelvi modellek speciális változataira, amelyeket az ügynökségi munkafolyamatok, a kreatív produkció és a kutatási feladatok támogatására terveztek.

A gyakorlatban az ügynökségek számára készült GPT olyan személyre szabott AI-asszisztensként működik, amelyet az Ön működési igényeire szabtak. Ahelyett, hogy általános válaszokat generálnának, ezek a rendszerek képesek megérteni a kampány kontextusát, a márka hangját és az ügynökségek általános teljesítményeinek szerkezetét.

Az ügynökségek számára ez a változás számos gyakorlati előnnyel jár:

Speciális képességek: Egy általános mesterséges intelligencia helyett az ügynökségek több, konkrét feladatokra tervezett AI-eszközt alkalmaznak, például kulcsszókutatáshoz, elemzések értelmezéséhez vagy kreatív ügynökségi feladatokhoz.

Márka- és iparági kontextus: Egy jól konfigurált, saját fejlesztésű GPT képes betartani a márkairányelveket, megérteni az iparági sajátosságokat, és több csatornán is biztosítani a következetességet

Skálázható kreatív teljesítmény: A csapatok gyorsabban készíthetnek hosszú formátumú tartalmakat, kampánykoncepciókat és posztötleteket, miközben megőrzik a kreativitást és a stratégiai áttekinthetőséget

Adat alapú betekintés: Az AI képes elemezni a marketingkampányok konkrét adatait, felismerni a mintákat, és értékes betekintést nyújtani, amely támogatja a hatékonyabb marketingstratégiák kidolgozását

Végül is a GPT-k nem váltják fel az emberi csapatokat. Együttműködő AI-asszisztenseként szolgálnak, amelyek bővítik a kreatív kapacitást, racionalizálják az ismétlődő munkákat, és lehetővé teszik a marketinges szakemberek számára, hogy a magasabb értékű stratégiai gondolkodásra összpontosítsanak.

Hogyan választják ki az ügynökségek a megfelelő GPT-t?

A GPT Store-ban található egyedi GPT-k gyors növekedésével az ügynökségek ma már több tucat, különböző marketing- és kreatív funkciókra tervezett AI-asszisztenshez férhetnek hozzá. A megfelelő GPT kiválasztásához azonban nem elég csupán egy népszerű eszközt kipróbálni.

Az ügynökségek általában azt értékelik, hogy egy GPT képes-e támogatni a konkrét feladataikat, illeszkedik-e a tartalmi stratégiájukhoz, és zökkenőmentesen integrálható-e a meglévő munkafolyamatokba.

Sok marketinges szakember számára az a megfelelő GPT, amely képes olyan speciális feladatok elvégzésére, mint a kulcsszókutatás, a kampányötletek kidolgozása, a blogírás vagy a Google Analytics-adatok elemzése.

Az ügynökségek olyan eszközöket is keresnek, amelyek megbízható eredményeket képesek produkálni többféle formátumban, beleértve a céloldalakat, a hosszú formátumú tartalmakat és a közösségi média szövegeket. A következetesség, a sebesség és a kontextus megértése kritikus tényezők annak értékelésekor, hogy egy GPT képes-e támogatni a kreatív ügynökségek feladatait.

Egy másik fontos szempont a rugalmasság. Az ügynökségek gyakran több eszközt is kipróbálnak, mielőtt eldöntenék, hogy saját GPT-t fejlesztenek-e, vagy inkább a belső irányelvek, kampányadatok és márka hangja alapján betanított, egyedi GPT-re támaszkodnak. Ez biztosítja, hogy az AI-támogatás szorosan illeszkedjen a valódi ügyfélmunkához, ahelyett, hogy általános felhasználási esetekre lenne szabva.

A legjobb GPT-k ügynökségek számára

Nem minden GPT érdemes az idejére. Néhány nem felel meg az elvárásoknak, míg mások valóban segítenek a hatékony munkavégzésben. Ezek azok, amelyek jól teljesítenek.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Megjegyzés: A GPT-alapú SEO-eszközök ára általában egyedi, és a használattól, a funkcióktól és a mérettől függ.

1. A kreatív írási tanácsadó (A legjobb a kreatív történetmesélés és a hosszú formátumú tartalomfejlesztés javításához)

Még a legtapasztaltabb ügynökségi csapatok is néha kreatív falba ütköznek. Amikor a határidők halmozódnak, és a kampányok új megközelítést igényelnek, az olyan eszközök, mint a Creative Writing Coach, segítenek csapatának a minőség romlása nélkül fenntartani az ötletek áramlását. Úgy működik, mint egy virtuális szerkesztő, amely segít finomítani a hangnemet, a szerkezetet és a történetmesélést.

Azok számára, akik hosszú formátumú tartalmakat, márkanarrációkat vagy véleményvezér cikkeket készítenek, ez a GPT hasznos kreatív partnerré válik. Elemezi a vázlatokat, javításokat javasol, és olyan ötleteket generál, amelyek segítenek abban, hogy tartalomkészítési folyamata több csatornán és kampányformátumban is konzisztens maradjon.

A Creative Writing Coach legjobb funkciói

Segít finomítani a blogíráson és a történetmesélésen a hangnemre, az érthetőségre és a narratív folyamatra vonatkozó strukturált visszajelzésekkel

Friss posztötleteket, kampányszögeket és figyelemfelkeltő elemeket generál, amikor csapatának kreatív inspirációra van szüksége

Javítja a nyelvtant, a ritmust és a szerkezetet, hogy javítsa a tartalomkészítést cikkekben, céloldalakon és marketingeszközökben

Támogatja a kreatív ügynökségi feladatokon és kampány-storytellingen dolgozó ügynökségek brainstorming-üléseit

A kreatív írási tanácsadó korlátai

Lehet, hogy további utasításokra lesz szükség a márka hangvételének vagy az iparágra jellemző kontextusnak a szigorú betartása érdekében.

Nem fejlett SEO-elemzésre vagy mélyreható kulcsszó-kutatásra tervezték, szemben a speciális marketinges AI-eszközökkel

A Creative Writing Coach árai

Egyedi árak

Kreatív írási tanácsadó értékelések és vélemények

2. E-mail és levélíró (A legjobb kifinomult ügyfél-e-mailek és magas konverziós arányú tárgymezők megírásához)

Az ügyfelekkel való kommunikáció az ügynökségi munka állandó része. Akár ajánlatokat, kampányfrissítéseket vagy nyomon követő üzeneteket küld, az Email and Mail Writer GPT segít csapatának gyorsabban megfogalmazni az üzeneteket, miközben a hangnem világos és professzionális marad.

Ahelyett, hogy ugyanazt az e-mailt többször átírná, használhatja ezt a GPT-t egy egyszerű csevegőfelületen belül, hogy finomítsa az üzeneteket a különböző célközönségek számára. Különösen hasznos azoknak az ügynökségeknek, amelyek több kommunikációs csatornát kezelnek, és gyors vázlatokra van szükségük a kapcsolattartáshoz, a belső koordinációhoz vagy az ügyfeleknek szóló jelentésekhez.

Az e-mail- és levélíró legjobb funkciói

Gyorsan készít professzionális e-mail vázlatokat kapcsolattartáshoz, frissítésekhez, ajánlatokhoz és konkrét marketingkommunikációhoz

Többféle e-mail tárgyváltozatot generál, hogy javítsa az ügynökségi kampányok válaszadási arányát

Finomítja a hangnemet a kontextusnak megfelelően, függetlenül attól, hogy ügyfeleknek, partnereknek vagy belső csapatoknak ír.

Segít a marketingcsapatoknak gyorsabban írni, miközben a kommunikáció során megőrzik a márka egységes hangvételét

Az e-mail- és levélíró korlátai

Elsősorban a kommunikációs feladatokra összpontosít, nem pedig a szélesebb körű kampánytervezésre

Nem elemzi közvetlenül az analitikai adatokat, a kampányadatokat vagy a teljesítményre vonatkozó információkat a marketingdöntések meghozatalához

E-mail és levélíró árak

Egyedi árak

E-mail- és levélíró értékelések és vélemények

3. Code Copilot (A legjobb az ügynökségi weboldalak fejlesztésének és hibakeresésének felgyorsításához)

Amikor az ügynökségek ügyfélweboldalakat építenek vagy karbantartanak, a fejlesztési feladatok gyorsan szűk keresztmetszetté válhatnak. A Code Copilot úgy működik, mint egy virtuális mérnöki partner, amely segít a csapatának a kód áttekintésében, a problémák elhárításában és a projektek gyorsabb előrehaladásában.

A weboldalakat, céloldalakat vagy ügyfélplatformokat kezelő ügynökségek számára ez a GPT segít csökkenteni az ismétlődő fejlesztési feladatokra fordított időt. Akár szkripteket optimalizál, akár dokumentációt ellenőriz, a fejlesztőknek gyors betekintést nyújt, ami hatékonyabbá és könnyebben karbantarthatóvá teszi a kódolást.

A Code Copilot legjobb funkciói

Áttekinti és elemzi a kódot a hibák felismerése és a tisztább implementáció érdekében javasolt fejlesztések érdekében

Segít értelmezni a bonyolult dokumentációt, így a fejlesztők gyorsabban megérthetik a keretrendszereket vagy az API-kat

Hibakeresési segítséget nyújt, amely kiemeli a lehetséges problémákat és optimalizálási javaslatokat tesz

Támogatja a fejlesztési munkafolyamatokat azoknak az ügynökségeknek, amelyek termékoldalakat, ügyfélweboldal-funkciókat vagy technikai integrációkat hoznak létre

A Code Copilot korlátai

Elsősorban fejlesztési feladatokra összpontosítanak, nem pedig általánosabb marketing- vagy tartalomkészítési munkafolyamatokra.

Komplex rendszerekkel vagy ismeretlen eszközökkel való munkavégzéshez továbbra is fejlesztői szakértelemre lehet szükség

A Code Copilot árai

Egyedi árak

Code Copilot értékelések és vélemények

Az ügynökségek gyakran több tucat alkalmazást használnak a kampánykezelés, az elemzés és az ügyfélkommunikáció területén. A Zapier Automation Consultant segít azonosítani, hol szüntetheti meg az automatizálás az ismétlődő munkát, és összekapcsolhatja a csapat által már használt eszközöket.

Ahelyett, hogy manuálisan továbbítanák az információkat a platformok között, ez a GPT egy csevegőfelületen belül működő munkafolyamat-tanácsadóként működik. Segít az ügynökségeknek olyan automatizálási stratégiákat kidolgozni, amelyek racionalizálják a kreatív ügynökségi feladatokat, csökkentik a manuális átadásokat és javítják a működési hatékonyságot több csatornán keresztül.

Az Automation Consultant by Zapier legjobb funkciói

Olyan automatizálási stratégiákat ajánl, amelyek segítenek az ügynökségeknek a marketing- és operatív eszközök közötti munkafolyamatok racionalizálásában

Javaslatok platformok közötti integrációkra, például a Slack, a Google szolgáltatások és egyéb termelékenységi alkalmazások között

Segít a csapatoknak automatizálási folyamatokat tervezni olyan konkrét feladatokhoz, mint a jelentések készítése, a potenciális ügyfelek adatainak rögzítése vagy a kampányok frissítése

Olyan munkafolyamat-ötleteket kínál, amelyek segítenek az ügynökségeknek a marketingtevékenységek bővítésében anélkül, hogy növelnék a manuális munkaterhelést

Az Automation Consultant by Zapier korlátai

A javasolt automatizálási munkafolyamatok teljes körű végrehajtásához meglévő Zapier-beállítás szükséges.

Elsősorban az automatizálásra összpontosít, nem pedig a tartalomkészítésre, a SEO-ra vagy a kreatív kampányok fejlesztésére.

Az Automation Consultant by Zapier árai

Egyedi árak

Automation Consultant by Zapier értékelések és vélemények

5. Consensus (A legjobb kutatásokon alapuló betekintésekhez és tudományos források felkutatásához)

A sikeres kampányok gyakran alapos kutatással kezdődnek. A Consensus célja, hogy segítse az ügynökségeket a hiteles ismeretek gyors elérésében azáltal, hogy több millió tudományos cikket elemez, és az eredményeket világos, használható válaszokba foglalja össze.

A tartalmi stratégiával, gondolatvezetéssel vagy adatközpontú történetmeséléssel foglalkozó ügynökségek számára a Consensus úgy működik, mint egy kutatási elemző egy csevegőfelületen belül. Ahelyett, hogy manuálisan átnéznének több forrást, a csapata megbízható betekintést nyerhet, állításokat ellenőrizhet és hiteles adatokkal alátámasztott, erőteljesebb narratívákat építhet fel.

A legjobb funkciók összefoglalása

Több millió tudományos tanulmányt vizsgál át, hogy tudományosan alátámasztott betekintést nyújtson a kutatáshoz és a stratégia kidolgozásához

Összefoglalja a komplex kutatási eredményeket, hogy a csapatok gyorsan megértsék a legfontosabb tanulságokat

Támogatja a tartalomkészítést azáltal, hogy segít az ügynökségeknek megbízható forrásokat találni cikkek vagy jelentések írásához

Segít a marketingcsapatoknak az adatok elemzésében és a témák feltárásában a hatékonyabb kutatás és kampánytervezés érdekében

A konszenzus korlátai

Elsősorban az akadémiai és kutatási anyagokra összpontosít, nem pedig a valós idejű elemzésekre vagy a kampányteljesítmény-adatokra.

Lehet, hogy további eszközökre lesz szükség a kulcsszókutatáshoz, a SEO-hoz vagy az általánosabb marketinges feladatokhoz.

Konszenzusos árképzés

Egyedi árazás

Konszenzusos értékelések és vélemények

6. AskYourPDF Research Assistant (A legjobb dokumentumok elemzéséhez és a PDF-ekből származó információk kinyeréséhez)

Az ügynökségi csapatok gyakran dolgoznak nagy méretű dokumentumokkal, mint például kutatási jelentések, stratégiai prezentációk, fehér könyvek vagy ügyfél-briefek. Az AskYourPDF Research Assistant segít ezeket a hosszú fájlokat hasznos információkká alakítani, lehetővé téve a dokumentumokkal való közvetlen interakciót.

Ahelyett, hogy kézzel olvasna át több száz oldalt, használhatja ezt a GPT-t egy csevegőfelületen belül, hogy gyorsan elemezze a dokumentumokat és értékes információkat nyerjen ki belőlük. Azok számára, akik hosszú formátumú tartalmakat, jelentéseket vagy kutatásalapú marketingstratégiákat készítenek, ez segít egyszerűsíteni a releváns adatok kinyerésének folyamatát a bonyolult dokumentumokból.

Az AskYourPDF Research Assistant legjobb funkciói

Lehetővé teszi PDF-fájlok feltöltését és elemzését, hogy gyorsan feltárhassa a jelentések, tanulmányok vagy belső dokumentációk legfontosabb információit

Segít az ügynökségeknek hivatkozott forrásokkal alátámasztott cikkvázlatok vagy kutatási összefoglalók készítésében

Idézeteket és hivatkozásokat gyűjt a tartalomkészítés és a kutatásalapú blogírás támogatására

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy párbeszédszerűen kommunikáljanak a dokumentumokkal, és így konkrét adatokat találjanak meg anélkül, hogy el kellene olvasniuk a teljes fájlt

Az AskYourPDF kutatási asszisztens korlátai

Elsősorban dokumentumelemzésre tervezték, nem pedig kampányközpontú SEO- vagy kulcsszó-kutatási feladatokra.

Nem PDF-formátumú források vagy szélesebb körű marketing-munkafolyamatok esetén további AI-eszközökre lehet szükség

Az AskYourPDF Research Assistant árai

Egyedi árazás

AskYourPDF Research Assistant értékelések és vélemények

7. Prezentáció- és diagramgenerátor (A legjobb munkafolyamatok és marketingstratégiák vizualizálásához)

Az ügynökségek gyakran komplex kampánystruktúrákkal, ügyfél-munkafolyamatokkal és technikai integrációkkal foglalkoznak. A Prezentáció- és Diagramgenerátor segít ezeket az elvont ötleteket olyan világos vizuális elemekké alakítani, amelyeket a csapatok és az ügyfelek könnyen megértenek.

Ahelyett, hogy hosszú dokumentumokban magyarázná el a bonyolult folyamatokat, használhatja ezt a GPT-t diagramok létrehozására, amelyek leegyszerűsítik a megbeszéléseket. Akár marketingstratégiákat tervez, akár a projekt felépítését vázolja fel, akár kampányötleteket mutat be az ügyfeleknek, a vizuális diagramok zökkenőmentesebbé teszik az ügynökségek és a belső csapatok közötti együttműködést.

A prezentáció- és diagramgenerátor legjobb funkciói

Folyamatábrákat és vizuális diagramokat generál, amelyek segítenek a csapatoknak a komplex stratégiák és munkafolyamatok világos elmagyarázásában

Olyan gondolattérképeket készít, amelyek segítenek az ötletek rendszerezésében, a kampánytervezésben és a tartalmi stratégia kidolgozásában

Támogatja a műszaki dokumentációt a rendszerarchitektúra, az adatáramlások és az integrációk vizualizálásával

Segít az ügynökségeknek strukturált koncepciókat bemutatni ajánlatokban, ügyfélprezentációkban és kutatási összefoglalókban

A prezentáció- és diagramgenerátor korlátai

Elsősorban a vizuális dokumentációra összpontosít, nem pedig a tartalomkészítésre, a SEO-ra vagy a kampányírási feladatokra.

A nagyon személyre szabott vagy márkás vizuális elemek létrehozásához továbbra is szükség lehet külső tervezőeszközökre

A prezentáció- és diagramgenerátor árai

Egyedi árak

Prezentáció- és diagramgenerátorok értékelései és véleményei

8. Project Manager Buddy (A legjobb komplex ügynökségi projektek tervezéséhez és szervezéséhez)

Több ügyfélkampány egyidejű lebonyolítása gyorsan túlterhelővé válhat. A Project Manager Buddy olyan, mint egy virtuális műveleti tanácsadó, amely segít az ügynökségi csapatoknak a határidők strukturálásában, a teljesítendő feladatok kezelésében és a projektek közötti munka koordinálásában.

Ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené a tervezést, használhatja ezt a GPT-t egy csevegőfelületen belül a feladatok szervezéséhez, a munkafolyamatok vázlatos kidolgozásához és a projektdokumentáció strukturálásához. Azoknak az ügynökségeknek, amelyek több ügyféllel és konkrét marketingkampányokkal foglalkoznak, hasznos útmutatást nyújt, amely biztosítja a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

A Project Manager Buddy legjobb funkciói

Segít a csapatoknak olyan projektterveket kidolgozni, amelyek támogatják a kampányok és a belső folyamatok közötti munkafolyamatok racionalizálását

Útmutatást nyújt a projektmenedzsment keretrendszerekhez, és segít a konkrét feladatok csapatok közötti megszervezésében

Tervezési sablonokat és keretrendszereket generál kreatív ügynökségi feladatokhoz, termékbevezetésekhez vagy kampánytervekhez

Segít az ügynökségeknek a több csatornán történő teljesítések koordinálásában, miközben a projekt átláthatóságát is biztosítja

A Project Manager Buddy korlátai

Elsősorban a tervezésre és a koordinációra összpontosítanak, nem pedig a tartalomkészítésre, a SEO-ra vagy a kampányírási feladatokra.

A feladatok teljes körű nyomon követéséhez és végrehajtásához továbbra is szükség lehet külső projektmenedzsment eszközökkel való integrációra.

A Project Manager Buddy árai

Egyedi árazás

Project Manager Buddy értékelések és vélemények

9. Video AI Generator (A legjobb marketing szövegek vonzó vizuális kampányokká alakításához)

A videotartalom a modern marketing egyik leghatékonyabb formátumává vált, de nagy mennyiségben történő előállítása drága és időigényes lehet. A Video AI Generator segít az ügynökségeknek az írásos ötleteket vizuális jelenetekké alakítani, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyorsabban kísérletezzenek a videókoncepciókkal.

Azoknak az ügynökségeknek, amelyek több csatornán kezelik a tartalomkészítést, ez a GPT segít a forgatókönyveket, kampányüzeneteket vagy cikkvázlatokat vizuális történetmesélési formátumokká alakítani. Különösen hasznos, ha csapatának promóciós vizuális anyagokat vagy koncepcióvideókat kell készítenie anélkül, hogy teljes mértékben a hagyományos produkciós munkafolyamatokra támaszkodna.

A Video AI Generator legjobb funkciói

Írásbeli utasításokat videó jelenetekké alakít, amelyek támogatják a kreatív tartalomkészítést és a kampányok történetmesélését

Segít az ügynökségeknek videohirdetések és promóciós vizuális anyagok prototípusait elkészíteni konkrét marketingkampányokhoz

A szkripteket vagy a hosszú formátumú tartalmakat vonzó vizuális narratívákká alakítja át közösségi és digitális kampányokhoz

Támogatja a kreatív csapatokat az új ötletek és formátumok kipróbálásában a videóközpontú marketingstratégiákhoz

A Video AI Generator korlátai

A generált vizuális elemek továbbra is szerkesztést vagy finomítást igényelhetnek professzionális videóprodukciós eszközökkel.

Kevésbé alkalmasak olyan analitikai feladatokra, mint a SEO, a kulcsszó-kutatás vagy a kampányelemzési betekintés

A Video AI Generator árai

Egyedi árazás

Video AI Generator értékelések és vélemények

10. Logo Creator (A legjobb gyors márkaidentitás-koncepciók létrehozásához ügynökségi ügyfelek számára)

A márkaidentitás-projektek gyakran a felderítéssel kezdődnek. A Logo Creator segít az ügynökségeknek gyorsan vizuális identitási ötleteket generálni, amikor új ügyfélmárkákon dolgoznak, vagy meglévőket frissítenek.

Ahelyett, hogy órákat töltene a korai koncepciók vázlatának elkészítésével, használhatja ezt a GPT-t, hogy az ügyfél márkája, iparága és kreatív elképzelései alapján többféle logóirányt generáljon. A tartalomkészítést, termékoldalakat vagy ügyfélweboldalak elindítását kezelő ügynökségek számára ez az eszköz segít felgyorsítani a vizuális fejlesztés korai szakaszait.

A Logo Creator legjobb funkciói

Több logókoncepciót generál, amelyek segítségével az ügynökségek gyorsan feltérképezhetik a márka vizuális irányvonalait

Készítsen egyedi alkalmazásikonokat és arculati elemeket, amelyek támogatják a modern weboldalak és termékek bevezetését

Olyan színpaletta-kombinációkat javasol, amelyek erősítik a márka identitását és a vizuális kreativitást

Segít a csapatoknak a vizuális ötletek gyors tesztelésében, mielőtt a részletes tervezésbe kezdenének

A Logo Creator korlátai

A generált tervek gyakran igényelnek finomítást professzionális tervezőeszközökkel a végleges átadás előtt

A szélesebb körű marketing- vagy stratégiai tartalmi munkák helyett a vizuális identitásra összpontosít

A Logo Creator árai

Egyedi árak

Logo Creator értékelések és vélemények

11. Prompt Engineering (A legjobb a promptok optimalizálásához, hogy magasabb minőségű AI-kimeneteket kapjon)

Az AI-tól elért eredmények gyakran attól függnek, hogy mennyire jól vannak megfogalmazva a promptjaid. A prompt engineering segít az ügynökségeknek finomítani a nagy nyelvi modellekkel való interakciójukat, biztosítva, hogy a kapott válaszok világosabbak, strukturáltabbak és relevánsabbak legyenek az ügyfelek munkájához.

Azok számára, akik egyedi GPT-kkel kísérleteznek, vagy több AI-eszközt használnak, ez a GPT olyan útmutatóként szolgál, amely segít a kérések megfogalmazásában. Segít az ügynökségeknek jobb eredményeket elérni a tartalomkészítés, a kutatás és a marketingstratégia terén azáltal, hogy finomítja a parancsokat és javítja az AI-rendszereknek megadott kontextust.

A Prompt Engineering legjobb funkciói

Felülvizsgálja és finomítja a promptokat, hogy javítsa a GPT-modellek kérések értelmezését és jobb eredményeket generáljon

Segít az ügynökségeknek megérteni, hogy a nagy nyelvi modellek hogyan dolgozzák fel az utasításokat és generálják az AI-válaszokat

Gyakorlati példákat nyújt a tartalomkészítés, a kutatás és a kampányötletek kidolgozásához

Javítja a promptok érthetőségét, így a csapatok konzisztensebb eredményeket érhetnek el az egyedi GPT-k használatával

A prompt engineering korlátai

A hangsúly a promptok minőségének javításán van, nem pedig olyan feladatok közvetlen elvégzésén, mint a teljesítmény- vagy piacelemzés.

Még mindig emberi ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a generált AI-válaszok összhangban legyenek az ügyfelek céljaival és a márkairányelvekkel

A Prompt Engineering árai

Egyedi árak

Prompt Engineering értékelések és vélemények

12. UX Design Mentor (A legjobb az UX-stratégia és a termékfelület-tervezés fejlesztéséhez)

A kiváló digitális élmények ritkán jönnek létre véletlenül. Az UX Design Mentor segít az ügynökségi csapatoknak értékelni a termékfelületeket, javítani a használhatóságot, és finomítani a weboldalakon és alkalmazásokban nyújtott digitális élményeket.

Az ügynökségek számára, amelyek ügyfeleik weboldalainak felhasználói élményét tervezik vagy termékoldalakat optimalizálnak, ez a GPT tervezési tanácsadóként működik. Felülvizsgálja az elrendezéseket, a navigációs folyamatokat és a felhasználói interakciókat, segítve a csapatokat abban, hogy a tervezési ötleteket erősebb, felhasználóközpontú megoldásokká alakítsák, miközben megőrzik a kreativitást és a stratégiai gondolkodást.

A UX Design Mentor legjobb funkciói

Visszajelzést ad az elrendezésről, a navigációs folyamatról és a használhatóságról a weboldal általános felhasználói élményének javítása érdekében

Segít az ügynökségeknek a tervezési döntések elemzésében és azok modern UX-stratégiákhoz való igazításában

Útmutatást nyújt a felhasználói kutatás, a személyiségprofilok és a tesztelés terén, amelyek megerősítik a marketing- és termékdöntéseket

Segít a tervezőcsapatoknak a vizuális struktúra és az interakciós ötletek finomításában gyakorlatias betekintéssel

A UX Design Mentor korlátai

A szélesebb körű SEO, kulcsszó-kutatás vagy teljesítményelemzés helyett az UX-visszajelzésekre összpontosít

Lehet, hogy továbbra is speciális tervezőeszközökre lesz szükség a prototípusok készítéséhez és a nagy pontosságú felületek fejlesztéséhez.

UX Design Mentor árak

Egyedi árak

UX Design Mentor értékelések és vélemények

13. Sales Pro (A legjobb az intelligens ügyfél-utánkövetési és elérési stratégiák kidolgozásához)

Az ügyfélkapcsolatok gyakran attól függnek, hogy mi történik az első beszélgetés után. A Sales Pro segít az ügynökségeknek finomítani a nyomon követés megközelítését, biztosítva, hogy a kapcsolattartás átgondolt, stratégiai és az ügyfél igényeinek megfelelő legyen.

Azok számára, akik több csatornán kezelnek számos fiókot és marketingkampányt, ez a GPT strukturált asszisztensként segít a csapatoknak olyan nyomonkövetési üzeneteket, elérési stratégiákat és interakciós ötleteket kidolgozni, amelyek erősítik a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat.

Amikor ügynökségének meg kell őriznie a lendületet az ajánlatok, prezentációk vagy kampánymegbeszélések után, az ilyen eszközök segítenek strukturált ötletek és üzenetek kidolgozásában, amelyek továbbviszik a beszélgetéseket.

A Sales Pro legjobb funkciói

Segít olyan nyomonkövető üzeneteket készíteni, amelyek javítják az ügyfelek elkötelezettségét a marketing- és elérési kampányok során

Személyre szabott kommunikációs ötleteket generál a különböző ügyfelek és iparágak kontextusa alapján

Strukturált elérési koncepciókat kínál, amelyek segítenek az ügynökségeknek a következetes márkakommunikáció fenntartásában

Támogatja a több ügyfelet kezelő csapatokat azáltal, hogy segít olyan eredmények létrehozásában, amelyek racionalizálják a kapcsolattartást

A Sales Pro korlátai

Elsősorban a kommunikációs stratégiára összpontosít, a különböző CRM-ek mélyebb elemzése helyett

Legjobban CRM-rendszerekkel és más olyan AI-eszközökkel működik együtt, amelyek nyomon követik a kampányok teljesítményadatait.

Sales Pro árak

Egyedi árazás

Sales Pro értékelések és vélemények

14. SMMA GPT (A legjobb a közösségi média marketing stratégiájának és kampánytartalmának kezeléséhez)

Egy közösségi média marketing ügynökség vezetése azt jelenti, hogy egyszerre több kampányt, platformot és ügyfelet kell kezelni. Az SMMA GPT-t azoknak az ügynökségeknek fejlesztették ki, amelyeknek segítségre van szükségük a kampányok felépítésében, kreatív ötletek kidolgozásában és olyan stratégiák kidolgozásában, amelyek különböző csatornákon egyaránt hatékonyak.

A tartalomkészítést, hirdetési kampányokat és közösségi növekedési stratégiákat kezelő csapatok számára ez a GPT stratégiai asszisztensként működik. Segít a marketinges szakembereknek kampányötleteket generálni, üzenetküldési szemszögeket kialakítani, valamint olyan tartalommarketing-stratégiákat kidolgozni, amelyek összhangban állnak a platformok változó trendjeivel.

Ha gyors kampányötletekre van szüksége, vagy strukturált keretrendszerre a közösségi média tevékenységek végrehajtásához, az ilyen eszközök segítenek az ügynökségeknek fenntartani a kreatív lendületet, miközben a kliensekkel kapcsolatos munkát is szervezetten tudják kezelni.

Az SMMA GPT legjobb funkciói

Segít az ügynökségeknek kampányötletek, virális bejegyzések és közösségi média stratégiai koncepciók kidolgozásában

Támogatja a blogok, feliratok, hirdetési kreatívok és kampányokban használt hosszú formátumú tartalmak létrehozását

Segít a kulcsszó-optimalizálásban, a SEO-ban és a közösségi platformokra szabott, közönségközpontú üzenetek készítésében

Stratégiai betekintést nyújt, amely segít az ügynökségeknek több csatornán átívelő marketingkezdeményezéseket tervezni

Az SMMA GPT korlátai

Inkább a közösségi marketingre összpontosít, mint a mélyreható elemzésekre vagy a Google Analytics jelentésekre

A kimeneti minőség attól függhet, hogy mennyire világosan adják meg a kontextust és a kampányadatokat

SMMA GPT árak

Egyedi árak

SMMA GPT értékelések és vélemények

15. Üzletfejlesztési és digitális marketing terv (A legjobb strukturált ügyfél-növekedési stratégiák kidolgozásához)

Az ügynökségi munka gyakran többet jelent, mint a kampányok végrehajtása. Az ügyfelek tanácsadást is várnak a növekedési stratégiával, a pozícionálással és a hosszú távú marketingirányokkal kapcsolatban. Az Üzletfejlesztési és digitális marketing terv segít az ügynökségeknek olyan strukturált terveket kidolgozni, amelyek ötvözik az üzleti stratégiát a gyakorlati marketingvégrehajtással.

Ahelyett, hogy üres lappal kezdenének, ez a GPT segít a csapatoknak strukturált növekedési keretrendszereket létrehozni, amelyek összekapcsolják a tartalmi stratégiát, a kampánytervezést és a tágabb üzletfejlesztési célokat. A több ügyfelet kezelő ügynökségek számára stratégiai partnerként működik, amely segít a nyers adatokat és a piackutatási eredményeket megvalósítható tervezési dokumentumokká alakítani.

Üzletfejlesztés és digitális marketing terv legjobb funkciói

Segít az ügynökségeknek a különböző iparágakra szabott, strukturált marketing- és növekedési stratégiák kidolgozásában

Támogatja az ajánlatok készítését és a kampánytervezést releváns adatok és piaci betekintések felhasználásával

Segít a tartalmi stratégia tervezésében, a potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló ötletek kidolgozásában és a hosszú távú ügyfélbővítési keretrendszerek kialakításában

Strukturált terveket generál, amelyeket az ügynökségek weboldal-, kampány- vagy üzletfejlesztési prezentációkhoz igazíthatnak

Üzletfejlesztés és digitális marketing terv korlátai

A stratégiai eredmények megerősítéséhez mélyebb elemzésekre és valós piackutatásra lehet szükség.

A leghatékonyabban akkor működik, ha az ügynökségek részletes információkat nyújtanak az ügyfél márkájáról, céljairól és a versenykörnyezetről.

Üzletfejlesztés és digitális marketing terv árazása

Egyedi árazás

Üzletfejlesztés és digitális marketing terv értékelések és vélemények

GYIK

Az ügynökségek számára a legjobb GPT-k azok, amelyek konkrét munkafolyamatokra, például tartalomkészítésre, kulcsszókutatásra vagy fejlesztési feladatokra vannak szabva. Sok ügynökség több egyedi GPT-t kombinál különböző funkciók támogatására, ahelyett, hogy egy általános célú AI-asszisztensre támaszkodna.

Nem teljesen. Bár a GPT-eszközök képesek eredményeket generálni, segíteni a kutatásban és felgyorsítani az ügynökségek kreatív feladatait, az ügynökségek továbbra is az emberi szakértelemre támaszkodnak a stratégia, a marketing, az ügyfélkapcsolatok és a kampányok minőség-ellenőrzése terén.

Számos ügynökség többféle AI-eszközt használ konkrét feladatokhoz, például elemzéshez, íráshoz vagy automatizáláshoz. A széttagolt munkafolyamatok elkerülése érdekében a csapatok gyakran egy olyan közös munkaterületen összpontosítják a tervezést, az együttműködést és a projektadatokat, amely összeköti ezeket az eszközöket.

A GPT-k olyan speciális AI-asszisztensek, amelyek nagy nyelvi modellekre épülnek, és tartalmat generálnak, adatokat elemeznek vagy kutatást támogatnak. Az ügynökségi platformok viszont a munkafolyamatokat, a projekteket, az együttműködést és a kampányok végrehajtását kezelik a csapatok között.

A ClickUp egy ügynökségi platform, amely AI-asszisztenseket integrál egy szélesebb körű munkaterületbe. Segít a csapatoknak a projektek szervezésében, a marketing munkafolyamatok kezelésében és az ügynökségek ügyfelek közötti koordinálásában, miközben szükség szerint kihasználja a GPT-alapú képességeket.