A legjobb Secoda-alternatívák (2026): Adatkatalógusok összehasonlítása és ajánlása

A múltban az adatszakemberek idejük 80%-át az adatok kezelésével töltötték, így csak 20% maradt a tényleges elemzésre, ami értékessé teszi ezt a szerepet.

Egy modern, beépített AI-képességekkel rendelkező adatkatalógus megoldhatja ezt a problémát.

A Secoda közvetlenül csatlakozik az adatforrásaihoz, feltérképezi az adatok származását és a metaadatokat, hogy kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát biztosítson, amely a szervezetével együtt bővíthető. A vállalatot nemrégiben felvásárolta az Atlassian, és most már az Atlassian mesterséges intelligencia és adatinfrastruktúra-stratégiájának része.

Ez az útmutató bemutatja a legjobb Secoda-alternatívákat, azok erősségeit, valamint azt, hogyan találhatja meg az Ön és csapata számára legmegfelelőbbet. 🤝

Mire kell figyelnie a Secoda alternatíváinál?

Mielőtt értékelné az alternatívákat, íme a figyelembe veendő legfontosabb tényezők. 🤖

Metadaták lefedettsége és a származási út mélysége: Keressen olyan platformot, amely oszlopszintű származási utakat követ nyomon a teljes adathalmazban, és nem csupán a táblák közötti felszíni kapcsolatokat.

Adatirányítási funkciók: Olyan eszközöket részesítsen előnyben, amelyek natívan támogatják a szabályok érvényesítését, a hozzáférés-vezérlést és Olyan eszközöket részesítsen előnyben, amelyek natívan támogatják a szabályok érvényesítését, a hozzáférés-vezérlést és az adatirányítási munkafolyamatokat, ahelyett, hogy ezeket megoldásokkal kellene megkerülni

Keresés és felfedezés minősége: Értékelje, hogy a platform mennyire hatékonyan jeleníti meg a megbízható, releváns eszközöket a tárolók, BI-eszközök és folyamatok között. A jó Értékelje, hogy a platform mennyire hatékonyan jeleníti meg a megbízható, releváns eszközöket a tárolók, BI-eszközök és folyamatok között. A jó tudásmenedzsment-gyakorlatok ezt jelentősen megkönnyítik, anélkül, hogy manuális címkézésre lenne szükség

Integráció a meglévő rendszerével: Válasszon olyan platformot, amely bonyolult egyedi fejlesztés nélkül kapcsolódik a jelenlegi adatkataszteréhez, átalakító és elemző eszközeihez.

Skálázhatóság a növekvő adatkörnyezetekhez: Gondoskodjon arról, hogy a platform ne lassuljon le és ne álljon le az adatinfrastruktúra bővülésével

Bevezetési rugalmasság: Gondolja át, hogy az eszköz támogatja-e az Ön által preferált bevezetési modellt, legyen az nyílt forráskódú, felhőalapú vagy vállalati felügyeletű.

A legjobb alternatíva nem mindig az, amelyik a legtöbb funkcióval rendelkezik. Az a legjobb, amelyik illeszkedik vállalata adatkezelési érettségi szintjéhez, technikai felépítéséhez és az adatkezelő csapatok működési méretéhez.

Mielőtt bármilyen adatkatalógus-eszköz mellett döntene, itt van néhány szempont, amit érdemes ellenőriznie. 👇

✅ Árak és csomagok stabilitása: Ellenőrizze, hogy az árak az akvizíció után rögzítettek-e, vagy változhatnak. Egyes szolgáltatók a felvásárlás után átalakítják a szolgáltatási szinteket, vagy megszüntetik a régebbi csomagokat.

✅ Támogatási SLA-k: Ellenőrizze, hogy a válaszidők és a dedikált technikai támogatás elérhetősége szerződésben garantált-e, vagy csak informálisan biztosított.

✅ Exportformátumok: Győződjön meg arról, hogy a metaadatokat, a származási térképeket és a dokumentációt szabványos formátumokban tudja exportálni, így nem lesz kötve egy adott rendszerhez, ha áttérni szeretne

✅ Biztonság és RBAC: Ellenőrizze, hogy a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és az ellenőrzési naplók megfelelnek-e a megfelelőségi követelményeknek, különösen akkor, ha a tulajdonosi struktúrák változnak

✅ Integrációs folytonosság: Győződjön meg arról, hogy a meglévő csatlakozók és API-szerződések az új tulajdonos alatt is fennmaradnak, és nem kerülnek előzetes értesítés nélkül megszüntetésre

Ha ezeket előre tisztázza, megkímélheti magát a szerződés aláírása után sokáig tartó meglepetésektől.

A Secoda alternatívái egy pillanat alatt

Itt talál egy áttekintést az ebben az útmutatóban bemutatott összes eszközről. 📊

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú dokumentáció, Brain, irányítópultok, vállalati keresés, automatizálás Adatkezelő csapatok, vállalatok, funkciók közötti csapatok Örökre ingyenes; egyedi árazás vállalatok számára Atlan Oszlopszintű származás, természetes nyelvű keresés, üzleti szótárak, irányelvkezelés Adatmérnökök, irányítási csapatok, vállalatok Egyedi árazás Alation ML-alapú eszközfelfedezés, Ask Alation generatív mesterséges intelligencia, viselkedésalapú lekérdezések elemzése Szabályozott adatfolyamatokat kezelő vállalatok Egyedi árazás Collibra Rendellenességek észlelése, adattárházon belüli minőség-ellenőrzés, automatizált gépi tanulási szabályok, mesterséges intelligencia felügyelet Szabályozott iparágakban működő vállalkozások Egyedi árazás DataHub Természetes nyelvű metaadat-lekérdezések, végpontok közötti származási útvonal, finomhangolt hozzáférési szabályok Adatmérnökök, nyílt forráskódú csapatok Ingyenes (nyílt forráskódú) Amundsen PageRank-stílusú adatkészlet-rangsorolás, automatizált metaadatok rögzítése, származási nézetek Adatmérnökök, elemzők, nyílt forráskódú csapatok Ingyenes (nyílt forráskódú) OpenMetadata Egységes metaadat-gráf, kódírás nélküli származási szerkesztő, szerepköralapú hozzáférés-vezérlés Nyílt forráskódú irányítást bővítő adatszolgáltató csapatok Ingyenes (nyílt forráskódú) Válassza ki a csillagot Oszlopszintű származás, használati statisztikák, automatikusan generált ER-diagramok, dbt szinkronizálás Adattárházak költségeit és származását kezelő adatszakértői csapatok Egyedi árazás Fivetran Catalog Több mint 700 forráscsatlakozó, sémaváltozások kezelése, szinte valós idejű replikáció A folyamatok automatizálását kezelő adatszolgáltató csapatok Ingyenes csomag elérhető; Egyedi árazás Metaphor Egyszerű angol nyelvű keresés, viselkedési eredet, közösségi együttműködési funkciók Adatismeret és -feltárás fejlesztésével foglalkozó csapatok Egyedi árazás

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Secoda-alternatívák

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú adatszervezéshez és csapatmunkához)

Kereshet az interneten, a munkaterületén, a csatlakoztatott harmadik féltől származó eszközökben, vagy kérdezhet a legjobb AI-modellektől, mindezt a ClickUp munkaterületén keresztül.

A legtöbb adatkatalógus-eszköz segít az adatok megtalálásában és irányításában. Az ezzel kapcsolatos feladatok, mint például a projektmenedzsment, az adatdokumentáció, a csapatok közötti együttműködés és a munkafolyamatok automatizálása azonban továbbra is különálló eszközök között oszlik meg.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy mindezt egyetlen konvergált AI-munkaterületbe egyesíti, és olyan tudásrétegként működik, amely összeköti a projekteket, a dokumentációt és az AI-t anélkül, hogy kontextust kellene váltani.

Íme, miért a ClickUp a legalkalmasabb a csapatok számára: ⬇️

AI-támogatott tudásmenedzsment a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp egyik leghasznosabb funkciója az adatszerkesztő csapatok számára a ClickUp Brain, egy olyan mesterséges intelligencia réteg, amely összekapcsolja a feladatokat, a dokumentációt, a beszélgetéseket és a projekt előzményeit egy kereshető tudásbázisba. A mesterséges intelligencia összefoglalhatja a dokumentumokat, frissítéseket generálhat a feladatok tevékenységéből, és a munkaterületen található információk felhasználásával válaszolhat a kérdésekre.

A dokumentáció és az irányítási ismeretek kezelése során kérdéseket tehet fel a Brainnek az adatkészletek tulajdonjogáról, korábbi megfelelőségi felülvizsgálatokról vagy konkrét adatelemekhez kapcsolódó korábbi döntésekről.

A megfelelőségi auditok esetében a Brain lekérheti a nyitott auditfeladatok állapotát, jelölheti a megoldatlan tételeket, és összeállíthat egy összefoglalót anélkül, hogy Önnek manuálisan kellene összeállítania.

A nagy adatkezelő csapatok gyakran küzdenek a tudás széttöredezettségével.

A ClickUp Enterprise Search funkciója ezt úgy oldja meg, hogy indexeli a munkaterületen és a kapcsolódó eszközökben található információkat, így a csapatok mindent egy helyen megtalálhatnak, amire szükségük van. A rendszer képes válaszokat keresni feladatokból, dokumentumokból, beszélgetésekből és külső alkalmazásokból, és ezeket kontextusba ágyazott válaszokká kombinálja.

A kontextus szerinti szűrés lehetővé teszi a projektek, állapotok vagy felelősök szerinti rendezést, így az eredmények relevánsak maradnak, a jogosultságkezelés pedig biztosítja, hogy az érzékeny irányítási dokumentumokhoz csak az engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá.

Keressen bármit a ClickUp ökoszisztémáján belül a ClickUp Enterprise Search segítségével

A ClickUp biztonsági irányelvei szerepköralapú hozzáférés-vezérlést és ellenőrzési naplókat érvényesítenek a munkaterületen, az ügyféladatok pedig SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal rendelkező AWS-en vannak tárolva. A ClickUp több mint 100 integrációjával az olyan eszközökből származó adatok , mint a Tableau, a Google Sheets, az Airtable stb., zökkenőmentesen és biztonságosan áramlanak a munkaterületére.

Dokumentáció és adatkezelési útmutatók a ClickUp Docs segítségével

A hatékony adatkezeléshez egyértelmű dokumentációra van szükség: adatkészlet-definíciók, adatkezelési irányelvek, bevezető útmutatók az elemzők számára, valamint az érzékeny adatok kezelésére vonatkozó szabványos működési eljárások.

A ClickUp Docs segítségével olyan együttműködési környezetet kap, amelyben belső wikiket és tudásbázisokat hozhat létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz.

A csapatok technikai dokumentációt készíthetnek, valós időben együttműködhetnek, a teendőket ClickUp-feladatokká alakíthatják, és a verziótörténet segítségével nyomon követhetik, hogyan alakul a dokumentáció az adatállományok időbeli változásával.

Tartsa az összes adatát egy platformon a gyorsabb és hatékonyabb eredmények érdekében a ClickUp Docs segítségével

Különösen akkor hasznos, ha a mérnököknek és az üzleti érdekelt feleknek össze kell hangolniuk tevékenységüket anélkül, hogy olyan belső kommunikációs eszközökre kellene támaszkodniuk, amelyek teljesen kívül esnek a munkán. A vállalati felhasználók számára pedig a Docs Hub megkönnyíti a legfrissebb verziók megtalálását anélkül, hogy régi csevegőüzeneteket vagy e-mail-szálakat kellene átkutatniuk.

Irányítási kezdeményezések nyomon követése a ClickUp Dashboards segítségével

Az adatkezelők számára további kihívást jelent a folyamatban lévő irányítási munkák átláthatósága. A megfelelőségi kezdeményezésektől a katalógusok bevezetéséig a feladatok gyakran több csapatot és hónapokig tartó munkát igényelnek.

A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható jelentési nézeteket hozhat létre, amelyek mindent nyomon követnek a projekt előrehaladásától és a munkaterhelés elosztásától kezdve a szabályozási előírásoknak való megfelelésig és az operatív mutatókig. A feladatok, munkafolyamatok, függőségek és projektütemtervek adatainak összevonásával a vezetés világos képet kap a szervezet egészét érintő irányítási kezdeményezésekről.

Kövesse nyomon minden audit feladatot és dokumentációs mérföldkövet a ClickUp irányítópultjáról

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája miatt az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ClickUp-ot az egész csapat számára könnyen használhatónak találom, ami remek. Nagyon tetszik a ClickUp által kínált rugalmasság és a rugalmas alkalmazások. Az adatbázisba bevitt adatok nagyon gazdagok és hasznosak mindenféle feladat nyomon követéséhez, az értékesítés utáni tevékenységekhez és az értékesítési folyamatokhoz. Nagyon praktikus, mert zökkenőmentes átmenetet biztosít a csapattagok között, így mindenki tudja, mi került megoldásra az ügyfél számára, és megfelelően tudja nyomon követni és lezárni az ügyet.

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 22%-a még mindig óvatosan viszonyul az AI munkahelyi használatához. A 22% közül a fele az adatvédelem miatt aggódik, míg a másik fele egyszerűen nem biztos abban, hogy megbízhat-e abban, amit az AI mond. A ClickUp mindkét problémát határozottan kezeli: szigorú biztonsági intézkedésekkel, valamint azzal, hogy minden válaszhoz részletes linkeket generál a feladatokhoz és forrásokhoz. Ez azt jelenti, hogy még a legóvatosabb csapatok is élvezhetik a termelékenység növekedését anélkül, hogy aggódniuk kellene az adatok védelme vagy a megbízható eredmények miatt.

2. Atlan (A legjobb választás az együttműködésen alapuló adatmunkaterületekhez és az aktív metaadatok kezeléséhez)

via Atlan

Az Atlan közvetlenül kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Snowflake, a dbt és a Tableau, hogy egyetlen közös munkaterületen automatizálja a származáskövetést, a katalogizálást és az irányítást. Folyamatosan frissíti a csatlakoztatott forrásokból származó metaadatokat, ahelyett, hogy manuális bevitelre támaszkodna, és a Slackkel és a Chrome-mal való integrációk révén jeleníti meg a kontextust.

Az oszlopszintű származási útvonal nyomon követi, hogyan áramlik az adat a forrástól a végső jelentésig, támogatva ezzel a hatáselemzést és a hibakeresést komplex környezetekben. Az AI-alapú funkciók természetes nyelvből generálnak SQL-lekérdezéseket, és automatikusan naprakészen tartják az eszközleírásokat.

Az Atlan legjobb funkciói

Kezelje és érvényesítse az adatkezelési irányelveket nagy léptékben olyan üzleti szótárak segítségével, amelyek közös szókincset hoznak létre a műszaki és üzleti csapatok között

Bővítse a platform képességeit több mint 100 előre elkészített csatlakozóval és egy API-first architektúrával

Állítsa be és kövesse nyomon az adatok tulajdonjogát közvetlenül az eszközökön, hogy a felelősség ne vesszen el a csapatok között

A változtatások végrehajtása előtt tárja fel a lefelé irányuló hatásokat a folyamatok közötti függőségi térkép segítségével

Az Atlan korlátai

A származási nézetek és a keresés komplex környezetekben korlátozottnak tűnhetnek

A tanulási görbe meredek, és egyes funkciók hatékony működéséhez további beállításokra van szükség

Az Atlan árai

Egyedi árazás

Atlan értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Atlanról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az Atlanban leginkább azt értékelem, hogy az adatokkal való munkát valóban együttműködésen alapuló, zökkenőmentes élménnyé alakítja. Azáltal, hogy egyetlen platformon egyesíti az embereket, az adatokat és a kontextust, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valóban megértsék és megbízzanak az adataikban. Hihetetlenül könnyűnek találom, hogy megtaláljam, amire szükségem van, dokumentáljam a munkámat, és rendet tartsak a szokásos zűrzavar nélkül. Az Atlan egyértelműen úgy lett kialakítva, hogy az adatok az emberek szolgálatába álljanak, ahelyett, hogy az embereket kényszerítené az adatokhoz való alkalmazkodásra. A modern eszközökkel való zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak, és az egész adatkezelési folyamatot emberibbé, átláthatóbbá és élvezetesebbé teszi.

3. Alation (A legjobb vállalati adatkatalógus-készítéshez és adatkezeléshez)

az Alation segítségével

Az Alation egy mesterséges intelligencián alapuló adatelemző platform, amely központi katalógusként működik, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy adatbázisokban, adattárakban és adattavakban egyaránt megtalálják és megbízhassanak adataikban.

A platform gépi tanulást használ a tényleges lekérdezési viselkedés elemzésére és a megbízható erőforrások automatikus feltárására, így a katalógus pontosságát a kézi dokumentáció helyett a valós használat alapján biztosítja. Automatizálja az adatkezelést, a származáskövetést és a metaadatok kinyerését, csökkentve ezzel a csapatok által a megbízható adatok keresésére fordított időt.

Az Ask Alation az egyszerű angol nyelvű kérdéseket azonnal SQL-re vagy Pythonra konvertálja, így a technikai szakértelemmel nem rendelkező üzleti felhasználók számára is hozzáférhetővé teszi az adatokat. A Data Products Marketplace lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az egész szervezeten belül felfedezzék és felhasználják a szabályozott adattermékeket, míg a Tableau és a Power BI BI-eszközökkel való natív integrációk biztosítják, hogy az elemzések megbízható adatokra támaszkodjanak.

Az Alation legjobb funkciói

Fedezze fel a megbízható adatelemeket gyorsabban a tényleges lekérdezési viselkedésen alapuló, gépi tanuláson alapuló ajánlások segítségével

Végrehajtja a megfelelőségi követelményeket a rendszerek közötti adatáramlások automatizált nyomon követésével

Csökkentse az hozzáférési kérelmekkel töltött időt azáltal, hogy az üzleti felhasználóknak önkiszolgáló hozzáférést biztosít a szabályozott adattermékekhez

Állítson be adatminőségi szabványokat, és kövesse nyomon azokat közvetlenül a platformon belül, eszközváltás nélkül

Kezelje a munkafolyamatokat és rendelje hozzá az adatok tulajdonjogát az eszközökhöz egy helyről

Az Alation korlátai

A nagy méretű erőforrások között való navigálás során a teljesítmény észrevehetően lelassul

Az adatminőség és a rendszerek közötti származási útvonalak kezelése terén hiányosságok tapasztalhatók a speciális eszközökhöz képest

Az Alation árai

Egyedi árazás

Az Alation értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Alationról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az Alationt fantasztikusnak tartom termékinnovációja miatt, és lenyűgöz a folyamatos fejlesztés, beleértve egy új AI-termékfunkció tesztelését is. Kiemelkedő az ügyfélszolgálat, az Alation csapata nagyon barátságos és következetes az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. Az első értékesítéstől a szoftvermegújításig teljes mértékben beleélvezik magukat az ügyfél szemszögének megértésébe, és mindent megtesznek a sikerük biztosítása érdekében. Hálás vagyok a könnyű beállításért, amelyet az Alation professzionális szolgáltató csapata a Right Start program keretében tett lehetővé, így a bevezetési folyamat zökkenőmentes és problémamentes volt.

4. Collibra (A legjobb vállalati szintű adatkezeléshez és szabályzatkezeléshez)

a Collibra segítségével

A Collibra egy vállalati szintű adatintelligencia-platform, amely segít a szervezeteknek az adatok és a mesterséges intelligencia-eszközök nagy léptékű kezelésében és irányításában. A Data Confidence™ koncepcióra épülve központi nyilvántartási rendszerként működik, amely az üzleti és az IT-csapatok számára közös felületet biztosít az adatok felfedezéséhez és hitelesítéséhez a szervezet egészében.

A gépi tanulás proaktívan felismeri az adatrendellenességeket, míg az automatizált munkafolyamatok felváltják a szétszórt táblázatokat és a manuális megfelelési folyamatokat. Emellett kezeli az AI-modellek és ügynökök életciklusát is, biztosítva, hogy azok megbízható adatokon alapuljanak, és megfeleljenek a belső és szabályozási előírásoknak.

A Collibra legjobb funkciói

Figyelje a folyamat állapotát végpontok között az anomália-felismerés és a szabályszegési riasztások segítségével az egész adatfelhőben

Készítsen automatikusan gépi tanuláson alapuló adatminőségi szabályokat a hibás adatok kiszűréséhez, anélkül, hogy kézzel kellene szabályokat írnia

Különleges felügyeleti és kockázati jelentési eszközökkel felügyelje a termelésben alkalmazott AI-eseteket

Automatizálja a szabályozott adatkörnyezetekben a megfelelőségi jelentéstételt manuális adatlekérés nélkül

Kövesse nyomon az adatok eredetét részletes szinten az auditkövetelmények és a hatáselemzés támogatása érdekében

A Collibra korlátai

A beállítási és származási nézetek bonyolultnak tűnhetnek dedikált rendszergazdai támogatás nélkül

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a munkafolyamat-testreszabási lehetőségek korlátozottak, és az oktatási anyagok hiányosnak tűnnek

A Collibra árai

Egyedi árazás

A Collibra értékelései és véleményei

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Collibráról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Úgy találom, hogy a platform alapvető szolgáltatásait nagyon könnyű összekapcsolni a legfontosabb üzleti kihívásokkal, és a Collibra-t ajánlom olyan eszközként, amely képes megoldani ezeket a problémákat, és így költségmegtakarítás révén értéket teremt.

5. DataHub (A legjobb nyílt forráskódú metaadatok kezeléséhez és adatfeltáráshoz)

a DataHubon keresztül

A komplex folyamatokat és nagy adatkörnyezeteket kezelő adatelemzők számára a DataHub jó választás. Segít az adatok rendszerezésében és megértésében azáltal, hogy az adatkészletek, irányítópultok, folyamatok és gépi tanulási modellek metaadatait egyetlen, egységes nézetbe összpontosítja.

A nyílt forráskódú adatkatalógus támogatja a keresésalapú felfedezést, a teljes körű származási nyomon követést, a tulajdonjog-kezelést és az adatminőség-ellenőrzést. A csapatok adatmegállapodásokat határozhatnak meg, nyomon követhetik a személyes azonosító információkat (PII), és irányítási szabályzatokat alkalmazhatnak az egész adatkörnyezetben.

Az eredetileg a LinkedIn által nagy léptékű metaadatok kezelésére kifejlesztett eszköz rugalmas alapot biztosít az adattechnikai csapatok számára, amelyet saját infrastruktúrájukhoz igazítva telepíthetnek és bővíthetnek, anélkül, hogy egy gyártó fejlesztési tervéhez lennének kötve.

A DataHub legjobb funkciói

Kérdezzen le közvetlenül metaadatokat az Ask DataHub segítségével, hogy kontextusfüggő válaszokat kapjon az adatkészletekről, az adatszármazásról, a tulajdonjogról és a szabályzatokról.

Kövesse nyomon az adatállományok és adatfolyamok közötti upstream és downstream adatfüggőségeket végpontok között

Automatizált adatbeviteli munkafolyamatok segítségével folyamatosan szinkronizálja a metaadatokat a különböző adatforrásokból

Finomhangolt hozzáférési szabályok és szerepkörök segítségével szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy fedezheti fel az egyes eszközöket

Határozza meg és figyelje az adatszerződéseket, hogy minőségi elvárásokat állapítson meg az adatok előállítói és felhasználói között

A DataHub korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nehézkes, és nagy adathalmazok esetén a teljesítmény lelassul.

A DataHub árai

Ingyenes (nyílt forráskódú)

DataHub értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DataHub-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A DataHub egyszerűen használható, és segít rendszerezni az adataimat. Kiválóan alkalmas adatkészletek megosztására és kezelésére, és a verziókezelés is nagy előny. Mindenképpen ajánlom!

6. Amundsen (A legjobb nyílt forráskódú adatfeltáráshoz és kereséshez adatmérnökök számára)

via Amundsen

Az Amundsen a metaadatok problémáját elsősorban a keresés szempontjából közelíti meg. Rangsorolási algoritmusa a tényleges használati minták alapján jeleníti meg az adatkészleteket, nem pedig aszerint, hogy valaki mikor frissítette a dokumentációt, így a csapatod által már használt erőforrások általában az elsők között jelennek meg, anélkül, hogy bárkinek is listát kellene vezetnie.

Az eszköz összeköti az adatkészleteket az ETL-folyamatokkal, a műszerfalakkal és az azokhoz kapcsolódó lekérdezésekkel, így a csapatok számára világosabb képet ad arról, hogyan áramlanak az adatok a szervezeten belül. Ez a láthatóság segít a csapatoknak megérteni, hogy honnan származnak az adatok, hogyan alakulnak át, és melyik utólagos rendszer támaszkodik rájuk.

Az Amundsen legjobb funkciói

Fedezze fel az adatkészletek részletes kontextusát, beleértve a tulajdonosokat, a frissítési gyakoriságot és a használati statisztikákat egyetlen nézetben

A beépített adatnyomkövetési nézetek segítségével vizualizálhatja a feljebb lévő forrásokat és a lefelé irányuló függőségeket

Gazdagítsa és dokumentálja az adatkészleteket közös munkával, címkék és megjegyzések hozzáadásával közvetlenül az eszközökhöz

Tekintse meg a táblázat adatait közvetlenül a keresési eredményekből, anélkül, hogy lekérdeznie kellene a forrásrendszert

Csatlakoztassa a különböző forrásokból származó metaadatokat a Databuilder adatbeviteli keretrendszer és annak bővíthető csővezeték-architektúrája segítségével

Az Amundsen korlátai

Az irányítási funkciók korlátozottak a vállalati szintű platformokhoz képest

Nagyon nagy adathalmazok vagy összetett környezetek esetén a teljesítmény csökken

Az Amundsen árai

Ingyenes (nyílt forráskódú)

Amundsen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amundsenről a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Gyors megoldásra volt szükségünk, és tapasztalataink alapján az Amundsen volt a két közül a könnyebb (bármelyiket is választja, nem fog csalódni). Módosításokat kellett végrehajtanunk a grafikus adatbázis támogatásához, és az Amundsen könnyen módosítható volt.

🔍 Tudta? Az Amundsen nevét Roald Amundsenről, a norvég felfedezőről kapta, aki elsőként érte el a Déli-sarkot.

7. OpenMetadata (A legjobb az egységes metaadatok kezeléséhez és az adatok megfigyelhetőségéhez)

az OpenMetadata segítségével

Az OpenMetadata egyesíti az adatfeltárást, a megfigyelhetőséget és az irányítást a modern adathalmazokban. Központosítja a folyamatokból, adattárakból, irányítópultokból és gépi tanulási modellekből származó metaadatokat egyetlen egységes gráfba, ezzel lebontva a Snowflake, Airflow és dbt eszközök közötti szilókat.

A platform több mint 100 csatlakozón keresztül támogatja az automatizált metaadat-beolvasást, beépített származási nyomon követéssel, adatminőség-ellenőrzéssel és együttműködési funkciókkal. A kódírás nélküli származási szerkesztő segítségével a csapat bármely tagja vizuálisan ábrázolhatja és frissítheti az adatáramlást anélkül, hogy jegyet kellene benyújtania.

API- és sémaközpontú architektúrára épülve úgy tervezték, hogy a vállalati adatkörnyezetekben méretezhető legyen, miközben mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók számára hozzáférhető marad.

Az OpenMetadata legjobb funkciói

Keresés táblákban, irányítópultokon, folyamatokban és szolgáltatásokban kulcsszavak, társítások és boole-alapú lekérdezések segítségével

Kezelje a metaadatok frissítéséhez, címkézéséhez, tulajdonjogához és származásához kapcsolódó jogosultságokat szerepköralapú hozzáférés-vezérlés segítségével

Figyelje az adatok megbízhatóságát a beépített profilalkotás, minőségi tesztek és frissességi ellenőrzések segítségével

Automatizálja az adatbeolvasást az egész adatállományában a szolgáltatáscsatlakozók és az Airflow által támogatott, egy kattintással működtethető folyamatok segítségével

Állítson be adatszint-osztályozásokat, hogy prioritást adjon az irányítási feladatoknak a kritikus és nem kritikus eszközök között

Az OpenMetadata korlátai

Viszonylag új platform, ezért a közösség mérete és a funkciók érettsége elmarad a már bevált eszközöktől

A kezdeti beállítás és a meglévő munkafolyamatokba való integrálás jelentős testreszabást igényelhet.

Az OpenMetadata árai

Ingyenes (nyílt forráskódú)

OpenMetadata értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OpenMetadata-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Személy szerint az openmetadata-t remek eszköznek találtam. Nem tudom, miért nem elég népszerű. Az OSS-üknek vannak ugyan bizonyos problémái, de nagyon rugalmasak, és nagyon könnyen bővíthetők.

8. Válassza a Star-t (a legjobb az automatizált adatfeltáráshoz és az oszlopszintű származáskövetéshez)

a Select Star segítségével

A Select Star nem kéri, hogy változtassa meg az adatok tárolásának vagy kezelésének módját. Felismeri a meglévő infrastruktúrát, és azonnal megkezdi az eszközök dokumentálását, az oszlopszintű származás feltérképezését, valamint feltárja, hogy az adatokhoz valójában hogyan férnek hozzá az adattárházban és a BI-eszközökben.

A Snowflake költségelemző funkciója közvetlenül összekapcsolja az adatfelhasználást a raktárköltségekkel, így láthatja, mely eszközök generálják a költségeket. A folyamatos DBT-szinkronizálás automatikusan biztosítja a dokumentáció pontosságát, az automatikusan generált entitás-kapcsolat diagramok pedig segítenek az új csapattagoknak a gyors beilleszkedésben, anélkül, hogy meg kellene keresniük a rendszer felépítőjét.

Válassza ki a Star legjobb funkcióit

Kövesse nyomon az oszlopszintű származást az integrációk között, könnyen navigálható, skálázható nézetek segítségével

Az adattárban a hozzáférési minták elemzésével azonosítsa a fel nem használt vagy felesleges adatkészleteket

A lekérdezési naplók segítségével automatikusan felismerheti és feltérképezheti a táblák közötti kapcsolatokat, manuális konfigurálás nélkül

Tartsa szinkronban az adatelem-dokumentációt a dbt-projektjével a folyamatos automatikus frissítések segítségével

A Select Star korlátai

A fejlett jelentéskészítési funkciók és a részletes használati statisztikák korlátozottak a vállalati szintű alternatívákhoz képest

Válassza ki a Star árazást

Egyedi árazás

Válassza ki a csillagbesorolásokat és az értékeléseket

G2: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Select Star-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Select Star-ban leginkább az tetszik, hogy a platform már az első pillanattól kezdve használható és intuitív. A felület tiszta, jól szervezett, és sokkal egyszerűbbé teszi a komplex adatkészletekben való navigálást. A keresési funkció hatékony. Gyorsan megtalálom a megfelelő táblázatokat, oszlopokat vagy irányítópultokat anélkül, hogy másoktól kellene segítséget kérnem. Kiváló eszköz az új adatkörnyezetekbe való beilleszkedéshez és az adatkészletek közötti kapcsolatok gyorsabb megértéséhez. Összességében a Select Star valóban javítja az adatfeltárást és a csapatok közötti együttműködést.

9. Fivetran Catalog (A legjobb automatizált adatnyomkövetéshez és csővezeték-metadatakezeléshez)

a Fivetran segítségével

A Fivetran egy teljesen felügyelt, felhőalapú adatintegrációs platform, amely automatizálja az ELT-t, és az adatokat SaaS-alkalmazásokból, adatbázisokból és fájlokból központi adattárházba vagy adattóba szállítja anélkül, hogy egyedi műszaki módosításokra lenne szükség.

A szoftver automatikusan kezeli a sémaváltozásokat, az API karbantartását és a korábbi szinkronizálásokat, így a források fejlődésével a folyamatokhoz nincs szükség manuális beavatkozásra. A biztonsági és megfelelőségi tanúsítványok, beleértve a SOC 2, a GDPR, a HIPAA és az ISO 27001 tanúsítványokat, alapértelmezés szerint benne vannak a csomagban.

A Fivetran Catalog legjobb funkciói

SaaS-alkalmazásokból, adatbázisokból és felhőalapú tárolókból származó adatokat előre elkészített csatlakozók segítségével, egyedi kód írása nélkül importálhat

Figyelje a csatlakozók szinkronizálásának állapotát, és kapjon riasztásokat, ha a folyamatok figyelmet igényelnek, anélkül, hogy manuálisan ellenőriznie kellene őket

Az adatbázis-változások szinte valós időben történő replikálása, a forrásrendszerek minimális terhelése mellett

Az adatok betöltése után közvetlenül a Fivetranon belül koordinálhatja a dbt Core transzformációkat

Védje az érzékeny mezőket oszlopszintű adatellenőrzésekkel, valamint RBAC- és megfelelőségi tanúsítványokkal

A Fivetran Catalog korlátai

Egyes csatlakozók megbízhatósági problémákkal küszködnek, például hiányzó vagy hibás integrációk miatt

A Fivetran Catalog árai

Ingyenes

Egyedi árazás

A Fivetran Catalog értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 770 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Fivetran Catalogról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Fivetran egy dologban kiemelkedően jó: megbízhatóan szinkronizálja az adatokat több SaaS-eszközből egy központi adattárházba, például a BigQuery-be. A beállítás rendkívül gyors – a legtöbb csatlakozó lényegében plug-and-play, minimális konfigurációval. Különösen értékelem a széles csatlakozó-könyvtárat, az automatikus sémakezelést és a robusztus riasztási rendszert. Egy kis csapat számára, amelynek nincs teljes munkaidős adatelemzője, ez forradalmi változást jelent. Megszünteti a rengeteg kézi munkát, és lehetővé teszi, hogy az API-k kezelése helyett az adatokból nyert betekintésekre koncentráljunk.

🧠 Érdekesség: A Fivetran név a Fortran programozási nyelvre utal. Az alapítók eredetileg egy táblázatkezelő programot akartak készíteni a big data számára, de a felhasználói visszajelzések egyértelműen azt mutatták: egyszerűen csak vigyék át a Salesforce-adatokat a Redshiftbe. Így irányt váltottak, és így született meg az adatcsatorna-kezelő vállalat.

10. Metaphor (A legjobb kapcsolatvezérelt adatfeltáráshoz és kontextus alapú kereséshez)

via Metaphor

A Metaphor alapfeltevése, hogy az adatfeltárás ugyanannyira társadalmi, mint technikai probléma, ezért a használati minták és a csapatbeli megbeszélések ugyanazon a nézeten jelennek meg a származási és tulajdonosi információk mellett.

A kontextus idővel természetesen alakul ki, nem pedig attól függ, hogy egy adatkezelő utólag mindent dokumentáljon. A tevékenységi hírcsatorna feltárja a trendi eszközöket, és a beszélgetéseket azokhoz az adatokhoz kapcsolja, amelyekről valójában szólnak, így az intézményi tudás megtalálható marad, ahelyett, hogy elvész a csevegési szálak között.

A Metaphor legjobb funkciói

Keresjen adatvagyonok között egyszerű angol nyelven, és kapjon kontextusfüggő eredményeket a tulajdonjog, a használat és a megbízhatóság jelzéseivel együtt

Központosítsa az adatokkal kapcsolatos megbeszéléseket és frissítéseket a Slack, a Microsoft Teams és a Chrome integrációinak segítségével

Alkalmazzon irányítási címkéket és hozzáférés-vezérlést mind a technikai, mind az üzleti felhasználók számára a meglévő eszközökön belül

Kövesse az egyes eszközöket, hogy értesítést kapjon, ha a tulajdonjog, a projektdokumentáció vagy a használati minták megváltoznak

Jelenítsen meg adatminőségi és megbízhatósági jelzéseket a keresési eredmények mellett, hogy a felhasználók felhasználás előtt értékelhessék az eszközöket

A metafora korlátai

A termékfejlesztési terv frissítései és az új funkciók megjelenése ritkábban történik, mint vártuk

A Metaphor árazása

Egyedi árazás

A Metaphor értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Metaforról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A csapattal kapcsolatos általános tapasztalataink kiválóak. A termék jövőbeli tervei ambiciózusak, és illeszkednek az adatkataszterek és az adatfeltárás jövőjéről alkotott elképzeléseinkhez.

A ClickUp segítségével rendezze el az adatkáoszt

A legtöbb adatkatalógus-eszköz elvégzi a feladatát, de ennél többet nem tesz. A dokumentáció továbbra is egy külön wiki-oldalon található, a fontos beszélgetések pedig olyan csevegési szálakba vesznek el, amelyeket senki sem olvas vissza.

A ClickUp áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy összekapcsolja magát a munkát a dokumentációval, a feladatokkal és a körülötte lévő kontextussal. Így amikor a csapatodnak válaszokra van szüksége, azok már ott vannak.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen is valójában egy összekapcsolt adat-munkafolyamat. ✅