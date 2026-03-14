10 ingyenes Frayer-modell sablon a világosság érdekében

Előfordult már, hogy egy új szót – például entrópia, irónia, alternatív költség – bámult, és rájött, hogy „mintha” ismerné, de nem tudja egyértelműen elmagyarázni?

A Frayer-modell éppen ennek megoldására készült.

Ahelyett, hogy olyan definíciókat tanulna meg, amelyeket könnyen elfelejthet, ez a módszer a fogalom négy részre bontásával kényszeríti ki a valódi megértést (erről később bővebben 😉). Alapvetően az átvitelre épül: miután a tanulók le tudják írni a jellemzőket, felismerhetik a fogalmat új szövegekben, kérdésekben, sőt prezentációkban is.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb ingyenes Frayer-modell sablonokat, amelyeket lemásolhat, testreszabhat és újra felhasználhat, valamint gyors tippeket adunk azok osztálytermi, tanulási és csapatépítő tréningeken való használatához.

A legjobb Frayer-modell sablonok áttekintése

Mi az a Frayer-modell?

A Frayer-modell egy négyrészes grafikus szervezőeszköz, amelynek segítségével a tanulók mélyebb megértést szerezhetnek egy szó vagy fogalomról, különösen a szókincs és a fogalmak tanításában. Általában a célszót helyezi a középpontba, és arra kéri a diákokat, hogy töltsék ki a körülötte található négy részt.

A módszert Dorothy Frayer fejlesztette ki 1969-ben, és segítségével a csapatok és a tanulók túlléphetnek az egyszerű memorizáláson, és eljuthatnak a valódi megértésig. Ahelyett, hogy csak meghatározná a szót, minden szempontból megvizsgálja azt.

A modell felépítése a következő:

Meghatározás: Mit jelent ez a kifejezés a saját szavaival?

Jellemzők: Melyek azok a lényeges tulajdonságok vagy tények, amelyek mindig igazak erre a fogalomra?

Példák: Melyek ennek a fogalomnak a konkrét, konkrét példái a gyakorlatban?

Nem példák: Melyek azok a dolgok, amelyek hasonlóaknak tűnnek, de határozottan nem tartoznak a fogalomhoz?

🔖 Példa: Tegyük fel, hogy a kifejezés az „Ökoszisztéma”. A Frayer-modell a következőképpen nézne ki: Meghatározás: Élőlények közössége, amelyek egymással és környezetükkel kölcsönhatásban állnak

Jellemzők: Tartalmazza az élő és élettelen részeket; az organizmusok egymástól függenek

Példák: Erdő, tó, korallzátony

Nem példák: Egyetlen kő, egyetlen állat, egy műanyag palack

Az utolsó negyed – a „Nem példák” – a leghatékonyabb rész. Arra kényszeríti Önt, hogy egyértelmű határokat húzzon egy fogalom köré, és azáltal élesítse megértését, hogy meghatározza, mi nem tartozik hozzá. Bár eredetileg az osztálytermi szókincsre készült, ez a keretrendszer hihetetlenül hatékony az üzleti zsargon, a műszaki specifikációk és a projekt hatókörének tisztázásában is.

👀 Tudta ezt? A TESL-EJ egyik, középiskolás angol nyelvtanulókat vizsgáló tanulmánya szerint a Frayer-modell hatékony eszköz a „szavak elsajátításához” (azaz a felismerésen túl a használható megértésig).

10 ingyenes Frayer-modell sablon a szókincs és a fogalmak elemzéséhez

A Frayer-modellhez megfelelő formátum megtalálása kihívást jelenthet. A statikus PDF-fájlok kiválóan alkalmasak nyomtatásra, de lehetetlen velük csapatban együttműködni, míg egy üres dokumentum esetén Önnek kell gondoskodnia az összes formázásról. A megfelelő sablonnak illeszkednie kell a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy gyakornokokkal dolgozik, vagy egy elszórt csapattal tart brainstormingot.

Ezek a sablonok a hagyományos négymezős elrendezésektől a kreatív digitális adaptációkig terjednek, amelyek a Frayer-modell gondolkodásmódját beépítik a mindennapi munkájába.

A legtöbb sablon szerkeszthető és azonnal használatra kész, így segítve Önt abban, hogy a felszínes memorizálásról átlépjen a mély, gyakorlatias megértésre.

Nézzük meg őket:

1. ClickUp ötletgyűjtő sablon

Ingyenes sablon letöltése

Ha szókincset tanít vagy fogalmak megértését segíted elő, szükséged van egy olyan sablonra, amely láthatóvá teszi a gondolkodási folyamatot.

A ClickUp Brainstorming sablon lehetőséget nyújt arra, hogy egy fogalmat részekre bontson, kiemelt területeket jelöljön ki, és a válaszokat szakaszok, csapatok vagy kategóriák szerint rendszerezze. A lényeg a brainstorming és az ötletelés konkrét terminológiák alapján.

Ráadásul lehetővé teszi a mezők és nézetek testreszabását, hogy a legfontosabb kifejezéseket, definíciókat, jellemzőket, példákat és tévhiteket könnyen áttekinthető formátumban rögzíthesse.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Használja a testreszabható ClickUp egyéni mezőket és oszlopokat (például probléma leírása, megoldás, prioritás vagy egyéni címkék) a Frayer-modell szakaszainak egyetlen elrendezésbe történő összehangolásához

Csoportosítsa a bejegyzéseket állapot, kategória vagy tanulási szakasz szerint, hogy nyomon követhesse a haladást több kifejezés vagy fogalom esetében is.

Adjon feladatokat a diákoknak vagy csoportoknak, amikor a Frayer-modellt használja együttműködési tevékenységekhez, egymás munkájának értékeléséhez vagy állomásalapú tanuláshoz.

✅ Ideális: Tanárok és oktatási tanácsadók számára, akik együttműködésen alapuló szókincs- és fogalomépítő tevékenységeket vezetnek.

2. ClickUp lista sablon

Ingyenes sablon letöltése

Ha olyan Frayer-modell beállítást szeretne, amely elég egyszerű az osztálytermi használathoz, de elég rugalmas ahhoz, hogy gazdagabb tevékenységekre is kiterjeszthető legyen, akkor a ClickUp lista sablon kiváló kiindulási pont.

A sablon tiszta, állapotalapú listás elrendezéssel rendelkezik a kifejezések, példák és gyakorló feladatok rendszerezéséhez, miközben több nézet segítségével további kontextust is beépíthet.

A Frayer-modell munkafolyamatához ez a sablon lehetővé teszi, hogy minden feladatot kifejezésként testreszabjon, és mezőket, megjegyzéseket és hivatkozott forrásokat használjon a definíció, példák, nem példák és fogalom kidolgozásához.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Adjon hozzá kontextust a ClickUp Tasks segítségével az egyes fő szókincsfeladatok alatt, hogy felsorolhassa a többféle, részletes példákat vagy nem példákat.

Váltson a különböző ClickUp nézetek között, ha órákat, feladatokat vagy szókincs-ismétlési ütemterveket tervez egy tananyagegységhez

Használja a Videó beágyazás funkciót, hogy magyarázó videókat, mini leckéket vagy fogalmi áttekintéseket csatoljon közvetlenül a munkaterületbe, hogy a diákok könnyen hozzáférhessenek hozzájuk.

✅ Ideális: Oktatási tervezőknek vagy oktatóknak, akik beágyazott tananyaggal rendelkező, Frayer-stílusú tanulási tevékenységeket hoznak létre.

3. ClickUp tervezési mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése

Ha Frayer-stílusú feladatot használ, hogy segítsen a diákoknak összehasonlítani a szorosan kapcsolódó fogalmakat (vagy értékelni a példákat és a nem példákat egyértelmű kritériumok alapján), a ClickUp Design Matrix sablon egy analitikus formátumot kínál a munkához.

Ez a sablon egy strukturált ClickUp Doc-ként készült, és végigvezeti Önt a kritériumok meghatározásán, a súlyozott értékelésen és a végső ajánlások részén. Ez különösen hasznos, ha a Frayer-modell felhasználása túlmutat az egyszerű szókincs-felidézésen, és kiterjed a fogalmak megkülönböztetésére, osztályozására vagy bizonyítékokon alapuló összehasonlítására.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Használja a Kritériumok meghatározása részt a diákok által értékelendő tulajdonságok meghatározásához (például: a definíció pontossága, a valós élethez való kapcsolódás, példák és nem példák).

A súlyozott pontozási táblázat segítségével alakítsa az elvont összehasonlításokat ismétlődő keretrendszerré, ami hasznos lehet a haladó szintű Frayer-stílusú elemzési feladatokhoz.

Rögzítse a teljes gondolkodási folyamatot egy helyen, tegyen megjegyzéseket az egyes szakaszok alá, és dolgozzon együtt az értékeléseken anélkül, hogy eszközt kellene váltania

✅ Ideális: Oktatók és oktatói csapatok számára, akik strukturált értékelési feladatokat állítanak össze a közös Docs-dokumentumokban.

4. ClickUp kölcsönös cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése

A ClickUp kölcsönös cselekvési terv sablonja átalakítható egy áttekinthető koncepciótérkép-munkaterületté azoknak a csapatoknak, amelyek cselekvés előtt meghatározzák az ötletet. Beépített aloldalai – Érdekelt felek, Cselekvési tételek nyomon követése, Erőforrások, A kísérleti program sikerességi kritériumai és Találkozói jegyzetek – segítenek abban, hogy a megbeszéléseket könnyebben áttekinthetővé és felhasználhatóvá tegyék.

Ez az elrendezés jól működik, ha a csapata egy workshop során több szempontból is elemzi egy kifejezést, folyamatot vagy kezdeményezést. Megfogalmazhatja a fogalom alapvető jelentését, feljegyezheti a meghatározó jellemzőket, összegyűjtheti a korábbi munkákból származó valós példákat, és dokumentálhatja a határokat vagy kivételeket. Ezután folytassa a beszélgetést a kijelölt következő lépésekkel.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót közvetlenül a sablonon belül a definíciók megvitatásához és véglegesítéséhez, így egyetlen megbízható forrás jön létre.

Rögzítse a példákat, a szélsőséges eseteket és a támogató hivatkozásokat az „Erőforrások” és a „Találkozói jegyzetek” között az élő beszélgetések során

Az Action Items Tracker segítségével nyomon követheti a követő feladatokat, így a megértés után közvetlenül a végrehajtáshoz léphet.

✅ Ideális: moderátorok, ügyfélsiker-csapatok és funkciók közötti csoportok számára, akik koncepció-összehangoló workshopokat vagy tervezési üléseket tartanak.

5. ClickUp infografikus táblás sablon

Ingyenes sablon letöltése

A egyszerű, szövegalapú Frayer-modellek unalmasak és hatástalanok lehetnek a csapatod vizuális tanulói számára. A ClickUp infografikus táblás sablonja egy kész vászonnal rendelkezik, amellyel bármilyen témát vizuális, egyoldalas anyaggá alakíthatsz – blokkokat használva a fő üzenetek, a kiegészítő szakaszok és a vizuális elemek (ikonok, fotók, mini-diagramok) számára.

A sablonok a ClickUp Whiteboardson alapulnak, így számos lehetőséged van a modell tetszés szerinti kialakítására.

A sablonokat Frayer-modellként testreszabhatja, a négy fő tartalmi zónát (meghatározás, jellemzők, példák és nem példák) felhasználva. Helyezzen el post-it cetliket az egyes negyedekben, adjon hozzá ikonokat vizuális jelzésként, majd a fejléc sávját használva adjon nevet a fogalomnak, és határozza meg a célközönséget (osztályszint, csapat vagy képzési csoport).

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Tegye színesebbé a szöveget ikonok hozzáadásával, képek beágyazásával és színkódolt négyzetek használatával, hogy Frayer-modelljei vizuálisan is megkülönböztethetőek és könnyebben megjegyezhetőek legyenek.

Illusztrálja az „Példák” negyedét képek húzásával és elhelyezésével, vagy videók közvetlen beágyazásával a Whiteboard vászonra.

Miután elkészült a vizuális Frayer-modellje, exportálja képként, vagy ossza meg nyilvános linkként bárkivel

✅ Ideális: oktatási tervezők, oktatók és csapatvezetők számára, akik a Frayer-modell jegyzeteiből „egyoldalas tanulási” anyagokat készítenek.

6. ClickUp DMAIC-sablon

Ingyenes sablon letöltése

A ClickUp DMAIC sablon egy lépésről lépésre felépített táblát mutat be, amelynek segítségével a klasszikus Define, Measure, Analyze, Improve, és Control struktúrát alkalmazva dolgozhatja át a problémát. Minden szakaszhoz saját hely tartozik a post-it cetlik számára, és az útmutató segít a munkafolyamat fókuszálásában, miközben a probléma megfogalmazásától a megoldásig halad.

Ez az elrendezés koncepcióelemző formátumként működik, amikor azt szeretné, hogy a tanulók mélyen megértsék egy kifejezést, és helyesen alkalmazzák azt.

Minden DMAIC oszlopot úgy kezelhet, mint egy útmutatót a teljes megértés kialakításához. Például egyszerű nyelven definiálhatja a fogalmat, valós mutatókkal mérheti, elemezheti, hogy mit tartalmaz és mit nem, erősebb példákkal javíthatja a definíciót, majd konzisztencia-ellenőrzéssel rögzítheti a végleges változatot.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Használja a Meghatározás részt a kifejezés alapvető jelentésének rögzítésére, majd adja hozzá a legfontosabb jellemzőket a második feljegyzési területre.

Készítsen erőteljesebb példákat a Mérés és Elemzés szakaszokban azáltal, hogy felsorolja a jelzéseket, a mutatókat és a tanulók által gyakran összetévesztett fogalmakat.

A végleges változatot tartsa konzisztensnek a Control segítségével úgy, hogy elmenti a jóváhagyott definíciókat, példákat és nem példákat, amelyekben a csapata vagy az osztálya egyetért.

✅ Ideális: Oktatók és trénerek számára, akik strukturált gondolkodást, folyamatfejlesztést vagy fogalmi tisztázást tanítanak csoportos környezetben.

👀 Tudta? A grafikus szervezők a kognitív pszichológiára vezethetők vissza. Azokat David Ausubel (1963) értelmes befogadási tanulás elméletének gyakorlati alkalmazására fejlesztették ki, azon alapgondolatán alapulva, hogy a tanuló már meglévő tudása a legnagyobb hajtóereje annak, amit a jövőben megtanul (Ausubel, 1968).

7. ClickUp munkaterv táblás sablon

Ingyenes sablon letöltése

A ClickUp munkaterv-táblás sablon egy teljes tervet mutat be egy vizuális felületen, pontos oszlopokkal a DMAIC-hez. Minden oszlop tartalmaz helyet a projekt leírásához, a célokhoz, a csapattagokhoz, a kutatási jegyzetekhez, az eredményekhez és a nyitott tételekhez, így a tervezés és a nyomon követés egy képernyőn marad.

Ez kiválóan működik a fogalmak elsajátításában is, amikor azt szeretné, hogy a tanulók túllépjenek a definíciókon, és valódi megértést alakítsanak ki.

Az első oszlopban rögzítheti a definíciót és a legfontosabb jellemzőket, a középső oszlopokban példákat és kiegészítő megjegyzéseket adhat hozzá, az utolsó oszlopban pedig a nem példákat vagy a gyakori tévhiteket rögzítheti.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

A színekkel jelölt oszlopok és a beépített jelölés, amely egyértelműen elválasztja az egyes szakaszokat, segítségével a fogalmak áttekintése egyszerűbbé válik.

Rögzítse a példákat, a nem példákat és a kiegészítő megjegyzéseket a kijelölt szakaszokban

Tartsa fenn a következetességet több kifejezés között azáltal, hogy minden alkalommal ugyanazt a szerkezetet használja

✅ Ideális: Vezető munkatársak számára, akik csoportos üzleti órákat tartanak, ahol a résztvevőknek vizuális felépítésre és ismétlődő formátumra van szükségük.

8. Frayer-modell sablonok gyűjteménye a Template.net oldalról

A Template.net Frayer-modell sablongyűjteménye négy részre osztott Frayer-munkalapokat tartalmaz, amelyeket szókincsoktatásra terveztek. Minden sablon középen helyezi el a szót, és körülötte külön szakaszok találhatók a meghatározás, a jellemzők, a példák/modellek és a nem példák számára.

Mivel a sablon nyomtatható és újrahasznosítható, kiválóan alkalmas egyéni gyakorlásra, kis csoportos munkára vagy gyors osztálytermi ellenőrzésre.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

A klasszikus négymezős elrendezésnek köszönhetően a szókincsgyakorlás a Frayer-modell alapvető jellemzőire összpontosít.

A középre igazított szókincs kifejezés megkönnyíti a kitöltött lapok áttekintését az ellenőrzés vagy értékelés során.

Kiválóan alkalmazható ismétlődő rutinaként új szókincs szavak elsajátításához az olvasás, a természettudományok és a társadalomtudományok tananyagában.

✅ Ideális: Oktatók és trénerek számára, akiknek klasszikus négymezős elrendezésre van szükségük nyomtatott feladatokhoz.

9. Frayer-modell diagram V1 sablon a TemplateLab-tól

A TemplateLab által készített Frayer-modell diagram V1 sablon közepén a szókincs szó található, körülötte pedig négy feliratozott mező. A feliratok már be vannak építve, így azokat az óra során kivetítheti, az osztálytal együtt kitöltheti, vagy kinyomtathatja gyors gyakorlás céljából.

Word és PowerPoint formátumban is elérhető, így könnyen szerkeszthető, több szóra is lemásolható, és az egyes egységek között újra felhasználható anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene készíteni a táblázatot.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Az erős vizuális hierarchia (középső kifejezés + négy panel) megkönnyíti a Frayer-struktúra tanítását az egész osztályt érintő oktatás során.

A diagramszerű elrendezés prezentációkhoz is alkalmas Word, PowerPoint vagy poszterek esetében

Az egyértelmű címkék segítik a megértés gyorsabb ellenőrzését az átismétlés és a tesztfelkészülés során

✅ Ideális: Tanárok számára, akik osztálytermi diákat vagy táblázatokat készítenek az akadémiai szókincshez.

10. Frayer-modell sablon a WordLayouts-tól

via WordLayout

A WordLayouts Frayer-modell sablonja egy egyszerű, négy mezőből álló sablon, amelyet közvetlenül a Microsoft Wordban vagy a Google Docsban lehet szerkeszteni.

Mivel egyszerű dokumentumformátumról van szó, könnyen sokszorosítható több szókincsszóhoz, házi feladatként kiosztható, vagy kinyomtatható osztálytermi gyakorláshoz. Közvetlenül beírhat minden mezőbe, elmentheti a különböző egységekhez tartozó változatokat, és újra felhasználhatja ugyanazt az elrendezést a kvízek előtti gyors átismétléshez.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Kiválóan alkalmas önálló munkához és kis csoportos tevékenységekhez egyaránt, mivel a diákok egyszerre egy mezőt tölthetnek ki, majd gyorsan összehasonlíthatják a válaszokat.

Könnyen kinyomtatható, és a Microsoft Word vagy a Google Docs segítségével nagymértékben személyre szabható.

Könnyen másolható heti szókincslistákhoz, tananyaghoz vagy kvíz előkészítéshez

✅ Ideális: Azok számára, akik a Microsoft/Google ökoszisztémában szeretnek dolgozni.

Hogyan használjuk a Frayer-modell sablonját a szókincs fejlesztéséhez?

A sablon megléte remek kiindulópont, de a szókincs megőrzését és a csapat összehangoltságát az hatékony kitöltés módjának ismerete javítja.

Kövesse ezt a gyakorlati, lépésről lépésre bemutatott módszert, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a Frayer-modell sablonjából. 🛠️

Válassza ki a célszót vagy fogalmat: Válasszon egy olyan szót vagy fogalmat, amely valóban kihívást jelent, vagy amelyet gyakran félreértenek. Csapatok esetében összpontosítson olyan terminológiára, ahol az eltérő értelmezés zavart okoz, például az „agilis” vagy az „ügyfélközpontú” kifejezésekre. Kezdje a definíciós negyeddel: Ne csak másolja le a szótárból a definíciót. Írja le a saját szavaival. Ha nem tudja egyszerűen elmagyarázni, akkor még nem értette meg teljesen Határozza meg a legfontosabb jellemzőket vagy tényeket: Sorolja fel azokat a tulajdonságokat, amelyek mindig igazak erre a fogalomra. Tegye fel magának a kérdést: „Melyek azok a megkerülhetetlen jellemzők, amelyek ezt a fogalmat azzá teszik, ami?” Példák létrehozása: Adjon konkrét, specifikus példákat a fogalomra. Minél változatosabbak és valóságosabbak a példái, annál mélyebb lesz a megértése Határozza meg a nem példákat (a kritikus lépés): Ez a lépés elengedhetetlen. Azonosítsa azokat a dolgokat, amelyek hasonlóak, de nem tartoznak a fogalomhoz. Ez arra kényszeríti, hogy tisztázza a kifejezés határait Áttekintés és finomítás: Olvassa el mind a négy kvadrantot együtt. Teljes és pontos képet adnak-e? Ha csapatban dolgozik, beszéljék meg az esetleges nézeteltéréseket – ezek gyakran kritikus hiányosságokat tárnak fel a közös megértésben

✨ A ClickUp előnye: Ha digitális Frayer-modell sablont használ a ClickUp-ban, és elakad, használja a ClickUp Brain funkciót példák vagy nem példák javaslatához. Ez olyan ötleteket indíthat el, amelyekre eddig nem gondolt, és felgyorsíthatja azt a mély feldolgozási folyamatot, amelynek köszönhetően az új fogalmak megmaradnak a fejében.

✨ A ClickUp előnye: Ha digitális Frayer-modell sablont használ a ClickUp-ban, és elakad, használja a ClickUp Brain funkciót példák vagy nem példák javaslatához. Ez olyan ötleteket indíthat el, amelyekre eddig nem gondolt, és felgyorsíthatja azt a mély feldolgozási folyamatot, amelynek köszönhetően az új fogalmak megmaradnak a fejében.

Élessze meg a szókincset a ClickUp segítségével

Az ingyenes Frayer-modell sablonok remek első lépés, ha egyszerű módszert keres a tanulók számára a fogalmak meghatározásához, a minták felismeréséhez és a példák elkülönítéséhez a nem példáktól anélkül, hogy hosszú óravázlatot kellene készítenie.

A Frayer-modellek azonban még hasznosabbá válnak, ha beépülnek a munkafolyamatba. A ClickUp segítségével újra felhasználhatja Frayer-sablonjait a Docs-ban, valós időben taníthat a Whiteboards segítségével, és minden célszót feladattá alakíthat, amelynek megvan a felelőse, a határideje és az ellenőrzőlistája.

Használja az AI-t, hogy gyorsan elkészítse a példák és nem példák első vázlatát, amelyet az osztályával vagy csapatával finomíthat.

Gyakran feltett kérdések

A négy kvadráns a következő: Meghatározás (mit jelent a kifejezés a saját szavaival), Jellemzők (főbb tulajdonságok vagy tények), Példák (konkrét esetek) és Nem példák (hasonló dolgok, amelyek azonban nem illenek a meghatározásba).

A csapatok a Frayer-modellt felhasználva közös szókincset építhetnek ki a legfontosabb üzleti kifejezések, folyamatok vagy eszközök tekintetében. Ez biztosítja, hogy az új munkatársak ne csak a definíciókat értsék meg, hanem azt is, hogy mely fogalmak tartoznak a kifejezésbe, és melyek nem, így már az első naptól kezdve csökken a félreértések száma.

Egy üres Frayer-modell általában egy statikus, nyomtatásra kész dokumentum, amelynek négy mezője üres. A szerkeszthető Frayer-modell sablon lehetővé teszi a digitális testreszabást, a valós idejű együttműködést és az integrációt más munkakezelő eszközökkel.

Igen, a Frayer-modell rendkívül hatékony matematikai kifejezések (például „prím szám”), természettudományos fogalmak (például „fotoszintézis”) és bármely terület technikai terminológiájának tanításához. Ott nyújt kiemelkedő eredményeket, ahol a példák és a nem példák megkülönböztetése kulcsfontosságú a megértés tisztázásához.