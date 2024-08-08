Üzleti szakzsargon: több mint 30 vállalati szlengszó és jelentésük

Bemutatta projektjavaslatát a vezetőjének jóváhagyásra, aki azt mondta: „Jó, de nem hozott változást.” Érezte, hogy valami nem stimmel a mondatában szereplő „de” miatt.

De mit jelent az, hogy „mozgatni a tűt”?

Nos, ez az üzleti szakzsargon azt jelenti, hogy „a projektjavaslatod nem elég hatékony ahhoz, hogy jelentős változást hozzon”. Ez csak egy példa, de ha gyakran hallasz olyan szavakat a munkahelyeden, amelyek megzavarják, akkor valószínűleg meg kell tanulnod a vállalati szakzsargont.

Ezek olyan rövidítések, kifejezések vagy mondatok, amelyek az üzleti világban általánosan elfogadott jelentéssel bírnak.

Ha nem ismeri az üzleti szakzsargont, könnyen áldozatul eshet a félreértéseknek, ami eltérő elvárásokhoz, lassabb döntéshozatalhoz és csökkent bizalomhoz vezethet a szakmai környezetben.

Segítünk megismerkedni ezekkel a vállalati szlengszavakkal, hogy világosan megérthesse őket, és magabiztosan reagálhasson, anélkül, hogy kirekesztettnek érezné magát.

Az üzleti szakzsargon megértése

Az üzleti szakzsargon az üzleti világban az ötletek közlésére használt speciális és technikai kifejezéseket vagy eufemizmusokat jelenti. Gyakran változik iparáganként és szakmánként.

Ha egy barátja odajön Önhöz és azt mondja, hogy nem tudja, hogyan törje meg a jeget a következő randevún, akkor automatikusan tudja, hogy nem szó szerint a jég megtöréséről beszél, hanem arról, hogyan kezdjen beszélgetést.

Hasonlóképpen, a projektmenedzsment kifejezések, mint például a „szinergia” vagy a „tőkeáttétel” nem mindig szó szerinti jelentéssel bírnak az üzleti életben.

Miért van szükségünk üzleti szakzsargonra?

A vállalati szleng megkönnyíti a dolgokat, különösen a komplex fogalmak esetében.

Íme egy egyszerű példa.

Szeretné megérteni, hogy egy ügyfél mennyire hajlandó kockáztatni, amikor új technológiába fektet be. Ahelyett, hogy leírná: „Melyek a szervezetének kockázati határai az új technológiai befektetésekkel kapcsolatos potenciális veszteségek vagy kudarcok tekintetében?”, egyszerűen használhatja ezt a vállalati kifejezést, és megkérdezheti: „Milyen a kockázati hajlandósága?”

A vállalati szakzsargon a következőket segíti elő:

Hatékonyság: Az üzleti szakzsargon segít az egyéneknek pontosan és gyorsan kommunikálni, így időt takaríthat meg a megbeszéléseken, a jelentésekben és a levelezésben.

Professzionalizmus: Az iparág-specifikus szakzsargon használata professzionalizmust sugall, és segít megteremteni a hitelességet és a tekintélyt egy adott területen.

Együttműködés: A szakzsargon biztosítja, hogy egy adott iparág vagy szervezet minden tagja ugyanúgy értelmezze a kulcsfontosságú kifejezéseket és fogalmakat, ami segít összehangolni az elvárásokat.

A gyakori üzleti szakzsargon mögött álló főbb gondolatok és célok

Az üzleti szakzsargon gyakran bizonyos iparágakban vagy szakmai gyakorlatokban gyökerezik, és a kommunikációban különféle célokat szolgál. Nézzünk meg néhány gyakori kifejezést, azok eredetét és célját:

Piaci likviditás: Az eszközök árát közvetlenül befolyásolva történő vételének és eladásának könnyűségét írja le. A szakszó célja, hogy segítse a kereskedőket a piaci feltételek megértésében, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.

Felhasználói élménytervezés (UX Design): Az ember-számítógép interakció és a kognitív pszichológia területéről származik, és a digitális felületek használhatóságának javítására összpontosít. Egy példa erre a szakzsargonra a „felhasználói út” kifejezés, amely egyszerűsíti a felhasználóbarát és hatékony digitális élmények létrehozásáról szóló vitákat.

Call to Action (CTA) (cselekvésre ösztönzés): Ez a kifejezés a marketing és a reklám világából származik, és arra szolgál, hogy azonnali reakciót váltson ki a közönségből. Legyen szó hírlevélre való feliratkozásról vagy vásárlásról, a cél a felhasználói elkötelezettség növelése és a konverzió javítása.

Piaci trend: Ez a gazdasági elemzésből származó kifejezés segít a vállalkozásoknak előre látni a változásokat és stratégiai kiigazításokat végrehajtani a megfigyelt minták alapján.

Blue sky thinking (kék ég gondolkodásmód): Ez a kifejezés a problémamegoldás és az ötletek generálásának kreatív és nyitott megközelítését írja le. Olyan, mintha felnéznél a hatalmas, végtelen égboltra, és szabadjára engednéd a fantáziádat. A kék ég gondolkodásmód célja, hogy rengeteg ötletet generáljon, amelyeket később finomítani és fejleszteni lehet, ahelyett, hogy azonnal gyakorlati megoldást találnának.

Könnyen elérhető cél: Ezt a kifejezést gyakran használják metaforaként valami könnyen elérhető vagy megvalósítható dolog leírására. Olyan, mint a fán lévő gyümölcs, amelyhez nem kell létra, könnyen elérhető. Például egy vállalat a termékfejlesztéshez hasonló összetettebb kihívások megoldása előtt a könnyen elérhető célként a vevői szolgáltatás javítására összpontosíthat, hogy növelje az elégedettséget.

Paradigmaváltás: A paradigmaváltás egy jelentős változás abban, ahogyan gondolkodunk vagy cselekszünk. Ez akkor történik, amikor egy új és másfajta felfedezés vagy ötlet felváltja a szokásos és elfogadott módszert egy téma megértésében vagy megközelítésében.

Üzleti szakzsargon példák különböző iparágakból

Vannak olyan túlhasznált üzleti szakszavak, amelyekkel minden HR-es ismerős lehet, míg mások olyanok, amelyeket minden pénzügyi csapatnak jól kell értenie. Hogy segítsünk Önnek eligazodni ezekben a kifejezésekben, összeállítottunk egy listát a különböző iparágakban, többek között a HR, a marketing, az IT és a pénzügy területén gyakran használt üzleti szakszavakról.

Emberi erőforrások

A HR központi szerepet játszik a kapcsolatok fenntartásában és a csapattal való kommunikációban. Akár toborzásról, teljesítménymenedzsmentről vagy munkaerő-tervezésről van szó, valószínűleg olyan kifejezésekkel fog találkozni, mint:

1. Alkalmazotti élmény

Az alkalmazotti élmény (EX) leírja, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a vállalatnál. Ide tartozik a munkatársakkal és a vezetőkkel való interakció, a beilleszkedési folyamat és a mindennapi munkakörnyezet.

Példa: „Az általános termelékenység javítása és a fluktuációs arány csökkentése érdekében a vállalat átfogó munkavállalói élményprogramot indított. ”

2. Arany kézfogás

Ez az üzleti kifejezés egy olyan pénzügyi kifizetést jelöl, amelyet a munkavállalónak fizetnek, amikor elhagyja a vállalatot. Ez a munkavállaló szolgálatáért és elkötelezettségéért járó elismerés.

Előfordulhat, hogy a HR-képviselő azt mondja: „Tekintettel a vállalatnak nyújtott jelentős hozzájárulásaira, szeretnénk biztosítani, hogy pozitív élményekkel távozzon, és hálánk jeléül jelentős végkielégítést kapjon.”

3. Munka és magánélet egyensúlya

A munka és a magánélet egyensúlya azt jelenti, hogy egészséges kapcsolat van a munka és a magánélet között. Ez egy gyakran használt kifejezés a munkahelyeken, amely elősegíti a munkavállalók általános jólétét és megakadályozza a kiégést.

Egy vállalat HR-képviselője, aki egészséges egyensúlyt szeretne elérni, így fogalmazhat: „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítünk munkatársainknak a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésében. Ezért rugalmas munkaidőt és távmunka lehetőséget kínálunk.”

4. Kulturális illeszkedés

Ez arra utal, hogy olyan alkalmazottakat kell találni, akiknek az értékei és munkastílusa jól illeszkedik a vállalat kultúrájához és szellemiségéhez.

A HR gyakran használja ezt a kifejezést új alkalmazottak keresésekor: „Olyan jelölteket keresünk, akik jól illeszkednek a vállalati kultúrához, így jól beilleszkednek a csapatunkba és pozitívan hozzájárulnak a munkakörnyezetünkhöz. ”

5. Munkavállalói értékajánlat (EVP)

Az alkalmazotti értékajánlat (EVP) azokra a juttatásokra és előnyökre utal, amelyeket a vállalat az alkalmazottainak munkájukért cserébe biztosít.

Amikor arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mit kínál a vállalat az alkalmazottaknak, a HR-osok így válaszolhatnak: „EVP-nk a versenyképes fizetésekre, a karrierlehetőségekre és a támogató munkakörnyezetre összpontosít, hogy vonzza és megtartsa a legtehetségesebb munkavállalókat.”

6. 80/20

A 80/20 a Pareto-elv által megfogalmazott elv, amely szerint a vállalkozás eredményeinek 80%-a csupán a munkavállalók 20%-ától származik. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb eredményért néhány munkavállaló felelős.

Marketing és reklám

A marketing és a reklám egy hatalmas iparág, amely különböző területeket foglal magában, például az influencer marketinget és a közösségi média marketinget. Néhány gyakran használt vállalati szakszó példa ebben az iparágban:

7. Benyomások

A megjelenítések száma azt jelenti, hogy egy potenciális ügyfél hányszor nézte meg a tartalmat, legyen az egy közösségi média bejegyzés vagy online hirdetés.

A marketingcsapatok ülésein gyakran hallani, hogy „elemeznünk kell a legutóbbi hirdetési kampányunk benyomásait, hogy megértsük annak hatókörét és hatékonyságát”.

8. Főbb teljesítménymutatók (KPI)

Az üzleti stratégia megvalósítása után a következő lépés a teljesítmény nyomon követése a KPI-k segítségével. A KPI-k azt mutatják, hogy a csapat mennyire hatékonyan éri el üzleti céljait.

Például: „A kampány legfontosabb KPI-jei közé tartozik a kattintási arány és a konverziós arány, amelyek segítségével mérhetjük a kampány sikerét.”

9. Az ügyfél útja

A vásárlói út a vásárló tapasztalatait határozza meg egy vállalattal kapcsolatban, a vásárló kezdeti érdeklődésétől a vállalat iránt egészen a kapcsolat végéig, azaz az előfizetés megújításáig vagy a termék újbóli megvásárlásáig. Ez betekintést nyújt a vásárló által átélt minden szakaszba.

A marketingmenedzserek gyakran mondják: „A vásárlói út feltérképezése segít azonosítani a problémás pontokat és javítani az általános vásárlói élményt.”

10. A/B tesztelés

Az A/B tesztelés egy gyakran használt kifejezés a weboldalak vagy hirdetések tervezésének tesztelésére. Két weboldal vagy hirdetés változatát hasonlítja össze, hogy meghatározza, melyik teljesít jobban.

Például: „A/B tesztelést végzünk a céloldalainkon, hogy megnézzük, melyik dizájn eredményez magasabb konverziós arányt.”

11. Vezető generálás

A lead generálás új potenciális ügyfelek/vásárlók megszerzését jelenti. Ezt akkor hallhatja, amikor a csapat a potenciális ügyfelek érdeklődésének felkeltésére és megszerzésére koncentrál, hogy növelje az értékesítési csatornát.

Ezt gyakran használják célok kitűzésekor, például: „Ebben a negyedévben célunk, hogy célzott közösségi média hirdetésekkel 30%-kal növeljük a potenciális ügyfelek számát.”

12. Ügyfélszegmentálás

Az ügyfélszegmentálás egy kifejezés, amelyet gyakran használnak a személyre szabott marketing és reklámozás területén. Ez az ügyfélkört különböző csoportokra osztja olyan jellemzők alapján, mint a demográfiai adatok, a viselkedés vagy a vásárlási szokások.

Ennek a vállalati szakszónak egy mindennapi használati példája az üzleti világban: „Az ügyfélszegmentáció bevezetésével személyre szabott e-mail kampányokat hozhatunk létre, amelyek minden szegmens konkrét érdekeit és igényeit kielégítik, ami magasabb elkötelezettségi arányhoz vezet.”

Információs technológia (IT)

Az üzleti szakzsargon gyakran használatos az IT-iparban, mert segít egyszerűsíteni és elmagyarázni a komplex fogalmakat és folyamatokat. Meghatároztunk néhány gyakran előforduló vállalati szakzsargont és agilis-scrum kifejezést az IT-ban, hogy könnyebben megérthesse őket.

13. Sávszélesség

A hálózati kapacitásról vagy sebességről beszélve a technikusok gyakran használják a „sávszélesség” szót. Ez azt jelenti, hogy mennyi adatot továbbítanak a hálózaton egy adott idő alatt.

Lehet, hogy az IT-vezető azt mondja: „Frissítenünk kell a szerverünket, mert a jelenlegi sávszélességünk nem képes kezelni a növekvő felhasználói igényeket.”

14. DevOps

A DevOps két kifejezés, a szoftverfejlesztés (Dev) és az IT-műveletek (Ops) kombinációjából származik, és célja a fejlesztési és telepítési folyamat hatékonyságának növelése.

Egy példa ennek a kifejezésnek a vállalati világban való használatára: „A DevOps gyakorlatok bevezetése jelentősen csökkentette az új funkciók piacra dobásának idejét.”

15. Alkalmazásprogramozási interfész (API)

A szoftverintegráció és -fejlesztésről szóló beszélgetések során a hangsúly gyakran az API-ra helyeződik. Az API egy olyan protokollok és eszközök halmaza, amely lehetővé teszi a különböző szoftveralkalmazások egymás közötti kommunikációját.

Egy fejlesztő a szoftverintegrációs megbeszélések során kijelentheti: „Az új API zökkenőmentes interakciót tesz lehetővé alkalmazásunk és harmadik féltől származó szolgáltatások között.”

16. Szoftver prototípus

A szoftver prototípus készítése egy szoftveralkalmazás korai verzióinak vagy modelljeinek létrehozását jelenti, hogy a teljes körű fejlesztés előtt láthatóvá tegyék és teszteljék annak tervezését, funkcionalitását és a felhasználói interakciókat.

A projektindító megbeszélésen a termékmenedzser így magyarázhatja: „A szoftver prototípusának elkészítésével kezdjük, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a tervezésünk megfelel a felhasználói igényeknek.”

17. Bevezetés

A telepítés egy lépésenkénti folyamat, amely magában foglalja az új szoftver beállításának minden lépését, a telepítéstől a tesztelésig.

Mit csinál egy programozó? „A vállalat igényeinek megfelelően kezeli az új szoftverek telepítését.”

18. Felhőalapú számítástechnika

A felhőalapú számítástechnika a digitális IT-infrastruktúra egyik kulcsfontosságú eleme. Ennél a módszernél az interneten található távoli szerverek tárolják, kezelik és feldolgozzák az adatokat, így nincs szükség helyi szerverekre vagy személyi számítógépekre.

A legfrissebb vállalati frissítésben az IT-osztály a következőket állíthatja: „Bevezettük a felhőalapú számítástechnikát, hogy racionalizáljuk működésünket, javítsuk a skálázhatóságot és csökkentsük a helyszíni infrastruktúrával kapcsolatos költségeket.”

Pénzügy és befektetés

Akár befekteti a pénzét, akár a pénzügyi szektorban dolgozik, gyakran találkozhat olyan kifejezésekkel, mint „első nyilvános részvénykibocsátás”, „mennyiségi lazítás” és „befektetési diverzifikáció”. Tisztázzuk ezeket a pénzügyi és befektetési vállalati szakszavakat az Ön számára.

19. Mennyiségi lazítás

Ha gazdasági defláció lép fel, a központi bank pénzt pumpál a gazdaságba azáltal, hogy állampapírokat vagy más pénzügyi eszközöket vásárol, hogy növelje a pénzmennyiséget, csökkentsék a kamatlábakat és ösztönözzék a gazdasági tevékenységet. Ezt a folyamatot mennyiségi lazításnak nevezik.

Lehet, hogy találkozik a központi bank által kiadott nyilatkozattal: „A gazdasági lassulás kezelése érdekében a központi bank mennyiségi lazítási programot indított, amelynek keretében jelentős mennyiségű állampapírt vásárol a likviditás növelése és a gazdasági növekedés támogatása érdekében.”

20. Első nyilvános részvénykibocsátás

Az IPO kifejezés akkor tűnik fel a hírekben, amikor egy magántulajdonban lévő vállalat tőzsdére lép. Ez arra a folyamatra utal, amikor egy magántulajdonban lévő vállalat részvényeit először kínálják a nyilvánosságnak a tőzsdén.

A vállalat hivatalos sajtóközleményében a következőket jelentette be: „Örömmel haladunk tovább az első nyilvános részvénykibocsátás (IPO) felé, amely lehetővé teszi számunkra, hogy tőkét gyűjtsünk a terjeszkedéshez és piaci jelenlétünk erősítéséhez.”

21. Tőkenyereség

A tőkenyereség kiszámítása elengedhetetlen az adózási következmények kezelése során. A tőkenyereség az eszköz vagy befektetés eladásából realizált nyereséget jelenti, amikor az eladási ár meghaladja a vételárat.

Ha adótanácsadóhoz fordulna, az valószínűleg azt tanácsolná: „A részvényeinek eladásából származó tőkenyereség adóköteles, ezért ezt feltétlenül vegye figyelembe pénzügyi tervezésében.”

22. Befektetés megtérülése (ROI)

A ROI egy rövidítés, amelyet a befektetés jövedelmezőségének értékelésére használnak. A nettó nyereséget elosztják a kezdeti befektetési költséggel. Ezt a kifejezést akkor is használják, ha egyéni tőzsdei befektetéseket vagy üzleti befektetéseket hajt végre szoftverekbe vagy új technológiákba.

A projekt teljesítményéről beszélgetve a pénzügyi vezető így jelenthet: „Legutóbbi marketingkampányunk 25%-os ROI-t ért el, ami azt jelzi, hogy befektetésünk magas hozamot hozott.”

23. Béta

Részvényekbe fektetve gyakran értékelik a piac volatilitását. Ezt az értékelést bétának nevezik, ahol a 1-nél nagyobb béta nagyobb volatilitást, míg a 1-nél kisebb béta alacsonyabb volatilitást jelez.

A portfólió áttekintése során egy befektetési elemző így magyarázhatja: „Ennek a részvénynek a béta értéke 1,5, ami azt jelenti, hogy 50%-kal volatilisabb, mint a piac, ami hatással lehet a portfóliója általános kockázatára.”

24. Piaci kapitalizáció

A piaci kapitalizáció egy gyakran használt kifejezés, amely a vállalatok méret szerinti kategorizálására vagy befektetési potenciáljuk értékelésére szolgál. Ez egy vállalat forgalomban lévő részvényeinek teljes piaci értéke, amelyet a részvényárfolyam és a részvények számának szorzatával számolnak ki.

A részvényesi közgyűlésen a vezérigazgató kiemelheti: „Cégünk piaci kapitalizációja elérte a 10 milliárd dollárt, ami tükrözi erős teljesítményünket és növekedési kilátásainkat.”

Általános példák az üzleti szakzsargonra

Bár a fenti példák iparág-specifikusak, a standard üzleti szakzsargon kifejezéseket különböző iparágakban és a mindennapi működésben egyaránt használják. Nézzünk meg néhányat ezek közül a kifejezések közül, hogy ne érezze magát elveszettnek, amikor legközelebb valaki üzleti szakzsargont használ.

25. Benchmarking

Akár versenytársak elemzését végzi, akár a vállalat teljesítményét értékeli, gyakran kerül sor benchmarkingra. A benchmarking egy vállalat teljesítménymutatóinak összehasonlítása az iparági szabványokkal vagy a bevált gyakorlatokkal, hogy azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket.

A projektmenedzser például így fogalmazhat: „Folyamatainkat az iparág vezetőivel összehasonlítva értékeljük, hogy meghatározzuk a legjobb gyakorlatokat és javítsuk működési hatékonyságunkat.”

26. Rosszindulatú szoftver

A malware olyan vállalati szakszó, amely olyan szoftvert jelöl, amelynek célja a számítógépes rendszer, hálózat vagy adatok károsítása, kihasználása vagy más módon történő veszélyeztetése. Ide tartoznak a vírusok, férgek, trójai programok, kémprogramok és zsarolóprogramok.

Tegyük fel, hogy egy kiberbiztonsági szakértőt kérdez a legutóbbi incidensekről. Ebben az esetben a szakértő biztosan megemlíti a „rosszindulatú szoftverek” kifejezést: „A mi területünkön az egyik legnagyobb probléma a rosszindulatú szoftverekkel való megküzdés, amelyek tönkretehetik a rendszereinket és az adatok integritását.”

27. Tűzfal

A tűzfal egy hálózati biztonsági eszköz vagy szoftver, amely előre meghatározott biztonsági szabályok alapján figyeli és ellenőrzi a bejövő és kimenő hálózati forgalmat.

A hálózati rendszergazda így magyarázhatja: „Be kell állítanunk a tűzfalat, hogy blokkolja a jogosulatlan hozzáféréseket, miközben a legitim forgalmat átengedi.”

28. Kapcsolatfelvétel

Ahelyett, hogy azt mondanád, hogy „gyorsan frissítsd a híreket”, az üzleti nyelvben ezt úgy mondják, hogy „kapcsolatba lépni”. Ez azt jelenti, hogy röviden felveszed a kapcsolatot valakivel, vagy bejelentkezel nála, hogy frissítsd a híreket vagy megbeszélj valamit.

Lehet, hogy hallja a menedzsert azt mondani: „Találkozzunk jövő héten, hogy áttekintsük az eddigi eredményeket és megoldjuk az esetleges problémákat.”

29. Alapvető kompetencia

A kulcskompetencia a vállalat legfőbb erőssége vagy USP-je, amely megkülönbözteti a többi vállalattól az iparágban. Ezt a kifejezést gyakran használják a stratégiai tervezés során, hogy a szakértelem területére összpontosítsanak.

Például egy éves üzleti stratégiai megbeszélésen a COO hangsúlyozhatja: „Az innovatív technológiai megoldások terén meglévő alapvető kompetenciánk az, ami megkülönböztet minket a versenytársainktól és ösztönzi növekedésünket.”

30. Pivot

A „pivot” szót akkor használják, amikor egy projekt irányának vagy megközelítésének megváltoztatása szükséges. Ez azt jelenti, hogy jelentős változást hajtanak végre a stratégiában vagy az irányban, hogy alkalmazkodjanak az új körülményekhez vagy lehetőségekhez.

A vezérigazgató a következő vállalati szlenget használhatja egy stratégiai megbeszélésen: „A legújabb piackutatási eredmények alapján át kell alakítanunk marketingstratégiánkat, hogy jobban megcélozzuk a fiatalabb közönséget.”

A vállalati szakzsargonnal kapcsolatos lehetséges problémák

Az üzleti szakzsargon megkönnyíti a kommunikációt az azonos iparágban dolgozó szakemberekkel, de csak akkor, ha óvatosan és helyesen használják. A Duolingo által nyolc országban több mint 8000 dolgozó szakember bevonásával végzett tanulmányból kiderült, hogy az emberek 58%-a úgy érzi, hogy munkatársai túl sokat használják a szakzsargont.

Ezenkívül 60%-uk úgy érzi, hogy meg kell értenie ezeknek a kifejezéseknek a jelentését, ami stresszt okoz.

A vállalati szakzsargon túlzott és nem egyértelmű használata számos kommunikációs problémát és stresszt okozhat. Néhány gyakran előforduló probléma:

A világos kommunikáció akadálya: Ha a hallgatóság nem ismeri a vállalati szlenget, az akadályt jelenthet a világos beszélgetésekben. Ilyen esetekben ahelyett, hogy egyszerűsítené a műveleteket és a kommunikációt, bonyolultabbá teszi azokat, mivel kommunikációs szakadékot hoz létre azok között, akik értik a szlenget, és azok között, akik nem.

A szakzsargon túlzott használata és félreértelmezése : Előfordul, hogy a szakzsargon miatt az egyszerű fogalmak és kifejezések nehezebben érthetőek, mint amilyenek valójában. Ha félreértelmezik őket, az lassíthatja az üzleti tevékenységeket és elhomályosíthatja a szándékolt üzenetet.

A félreértések és a félreértések kockázata: A szakszavak különböző kontextusokban különböző jelentéssel bírnak. Zavart okozhatnak, félreértések kockázatának tehetik ki az egyéneket, és befolyásolhatják a kommunikáció minőségét.

Tippek az üzleti zsargon helytelen használatának minimalizálására a vállalati világban

A világos kommunikáció elengedhetetlen a hatékony csapatmunka és a sikeres projektmenedzsment szempontjából a vállalati világban. Minél egyszerűbb nyelvet használunk, annál jobb.

Bár a szakzsargon használatának vannak bizonyos korlátai, ezeket nem lehet teljesen kiküszöbölni. Ehelyett úgy kell használni, hogy a helytelen használat minimálisra csökkenjen. Íme néhány technikai írási tipp és menedzsment javaslat, amelyekkel fokozatosan csökkenthető az üzleti szleng használata:

Rendszeresen kérjen visszajelzést a csapat tagjaitól a kommunikáció egyértelműségéről, és szükség szerint végezzen kiigazításokat.

Használjon világos és egyértelmű nyelvet az értekezleteken, e-mailekben és dokumentumokban, hogy szabványt teremtsen a csapat számára.

Képezze az alkalmazottakat az iparágra jellemző kifejezésekre, hogy szükség esetén megértsék és alkalmazkodjanak az üzleti szakzsargonhoz.

