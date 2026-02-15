Hogyan használhatja a Claude Artifacts-ot a munkában 2026-ban?

A legtöbb AI-eszköz szöveges kimenetet ad, amelyet aztán manuálisan kell másolni, beilleszteni és más alkalmazásokban újra formázni. Ez a munkafolyamat lassítja a munkát és kontextus-szétszóródást okoz.

A csapatok órákat pazarolnak a keresésre, váltogatásra és a frissítések ismétlésére több platformon, mert az egymástól független alkalmazásokban az információk széttagoltak. Valójában a munkavállalók 70%-a legalább havonta egyszer szembesül ezzel a problémával.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan lehet a Claude Artifacts segítségével interaktív, renderelt kimeneteket generálni, például irányítópultokat, kódokat és diagramokat, közvetlenül az AI-beszélgetésen belül.

Bónuszként megnézzük, hogyan hidalhatja át az AI által generált prototípusok és a munkavégzés közötti szakadékot a ClickUp segítségével, a világ első konvergált AI munkaterületével! 🤩

Mik azok a Claude Artifacts?

A Claude Artifacts interaktív, szerkeszthető tartalomablakok az Anthropic Claude AI felületén, amelyek önálló kimeneteket, például kódot, dokumentumokat vagy diagramokat jelenítenek meg a fő csevegéstől elkülönítve.

Amikor kódra vagy strukturált dokumentumra kérsz egy AI-t, gyakran csak egy falnyi sima szöveget kapsz. Most pedig másolni, beilleszteni és átformázni kell egy másik alkalmazásban, ami teljesen megtöri a kreatív lendületedet. Ez a kontextusváltás jelentősen rontja a munkafolyamatot, a munkavállalók 48%-a szerint emiatt kaotikusnak és fragmentáltnak érzi a munkáját.

A Claude Artifacts ezt úgy oldja meg, hogy az artefaktokat a fő csevegőablak jobb oldalán található külön ablakban jeleníti meg, így osztott képernyős vagy oldalsó paneles nézetet hozva létre. Ez a beállítás valós idejű iterációt tesz lehetővé: a prompt finomítások közvetlenül az ablakban frissítik az artefaktot, így a munkafolyamat lendülete megmarad, másolás vagy külső eszközök használata nélkül.

Ezzel a generatív AI munkaterülettel többféle AI-generált tartalmat hozhat létre:

Interaktív webes elemek: Nézze meg a funkcionális HTML, CSS és JavaScript kódok élő előnézetben történő megjelenítését.

„React” komponensek: Készítsen és teszteljen UI-komponenseket, mielőtt exportálná őket fejlesztés céljából.

Információs grafikák: alakítsa a nyers adatokat táblázatokká, grafikonokká és irányítópultokká alakítsa a nyers adatokat táblázatokká, grafikonokká és irányítópultokká az adatok vizualizálása érdekében.

Dokumentumok: Formázott jelentések, napirendek és összefoglalók létrehozása a Markdown segítségével

Diagramok: Készítsen folyamatábrákat és szervezeti diagramokat Készítsen folyamatábrákat és szervezeti diagramokat Mermaid diagramokkal

SVG grafikák: Egyszerű vektoros képek és illusztrációk készítése szöveges parancsból

🤝 Barátságos emlékeztető: Ezek az AI-artefaktumok munkamenet-alapúak, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi beszélgetésen belül maradnak. Ha munkáját véglegesen el akarja menteni, akkor exportálnia vagy közzé kell tennie.

A Claude Artifacts engedélyezése

A Claude Artifacts automatikusan önálló, szerkeszthető előnézeteket generál önálló tartalmakhoz, például kódrészletekhez, diagramokhoz, HTML-oldalakhoz vagy dokumentumokhoz a csevegések során. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, de könnyen engedélyezhető a Free, Pro vagy Team csomagokban.

Nézzük meg, hogyan hozhat létre egy Artifactot a termelékenység maximalizálása érdekében a Claude segítségével:

1. lépés: Jelentkezzen be Claude-fiókjába a weben vagy a desktop alkalmazásban, és nyisson meg egy új csevegőablakot.

2. lépés: Kattintson a profil ikonjára (avatárja vagy kezdőbetűi) a képernyő bal alsó sarkában, hogy megnyissa az oldalsó menüt.

Érintse meg profil ikonját (avatár vagy kezdőbetűk) a bal alsó sarokban az oldalsó menü megnyitásához

3. lépés: Válassza a Beállítások menüpontot, majd görgessen le a Képességek szakaszhoz.

Az oldalsó menüből válassza a Beállítások menüpontot, majd görgessen le a Képességek szakaszhoz.

4. lépés: Kapcsolja be az Artifacts (Artifactok) kapcsolót, amelyet gyakran egy vízcsepp ikon jelöl, vagy egyszerűen csak a címkével jelölnek.

Kapcsolja be az Artifacts funkciót (a vízcsepp ikon vagy az Artifacts felirat jelzi) a funkció engedélyezéséhez

5. lépés: Frissítse az oldalt, vagy indítson új beszélgetést a funkció aktiválásához.

Ez a funkció mind az ingyenes, mind a fizetős Claude-csomagokban elérhető. Bár a csomagod hatással lehet az üzenetek számának korlátozására, az Artifacts létrehozásának lehetősége nem korlátozódik egy adott szinthez.

🧠 Érdekesség: Amikor az 1970-es és 80-as években megjelentek a „What You See Is What You Get” (Amit látsz, azt kapsz ) szerkesztők, alapvetően megváltoztatták az emberek írási és tervezési módját. A felhasználóknak már nem kellett elképzelniük a végeredményt. A Claude Artifacts ugyanazt a filozófiát követi: nem csak leírja a munkát, hanem élőben látja és alakítja azt.

📖 Olvassa el még: Hogyan használjuk a Claude Projects-t (funkciók, felhasználási példák, korlátozások)

Hogyan lehet Claude Artifacts-ot létrehozni és szerkeszteni

Vessünk egy pillantást arra, hogyan lehet egy Artifactot a semmiből létrehozni, hogyan dönti el Claude, mikor használja, és hogyan lehet szerkeszteni anélkül, hogy elveszítené a kontextust vagy az irányítást. 👇

1. lépés: Hozzon létre egy artefaktumot egy prompttal

A használat megkezdéséhez nem kell semmilyen speciális parancsot megtanulnia. Az Artifacts automatikusan generálódik, amikor a Claude úgy dönt, hogy kérését vizuális vagy interaktív kimenet formájában lenne célszerűbb teljesíteni. Csak kérje meg természetes nyelven, amit szeretne.

Hozzon létre egy artefaktumot egy világos, konkrét utasítással, hogy meghatározza, mit szeretne létrehozni

Például kipróbálhatja az alábbi Claude AI parancsokat:

Készítsen projekt ütemterv vizualizációt a közelgő termékbevezetésünkhöz

Egyszerű számológép készítése React komponensek segítségével

Készítsen egy folyamatábrát, amely bemutatja csapatunk tartalomjóváhagyási folyamatát

Írjon egy formázott ülésnapirendet, amelyet dokumentumként exportálhatok

Ha Claude szöveggel válaszol a renderelt kimenet helyett, akkor egyszerűen hozzáadhatja a „Create this as an artifact” (Hozzon létre ebből egy artefaktumot) vagy a „Show me a live preview of this” (Mutassa meg ennek élő előnézetét) parancsot a promptjához, hogy elindítsa a funkciót.

🧠 Érdekesség: Az „artefaktum ” szó a latin arte factum szóból származik, amelynek jelentése „készség által létrehozott valami”. Amikor a 17. század közepén bekerült az angol nyelvbe, bármilyen emberi kéz által létrehozott tárgyra utalt, nem kifejezetten a tudás megőrzésére szolgáló eszközökre.

2. lépés: Szerkessze és ismételje meg az artefaktumot

Miután az artefaktum megjelenik az osztott nézetben, nem kell a nulláról kezdeni a változtatásokat. Beszélgetés közben finomíthatja, és az azonnal frissül. Ez azért hasznos, mert az AI megőrzi a teljes beszélgetés kontextusát, így nem kell minden iterációval újra elmagyarázni a céljait.

Közvetlenül az artefaktumon belül szerkesztheti és iterálhatja, finomítva a tartalmat, a szerkezetet vagy a logikát a munka előrehaladtával.

A munkádat többféle módon szerkesztheted:

Beszélgetés finomítása: Adjon meg olyan kéréseket, mint „Változtassa a fejléc színét kékre” vagy „Adjon hozzá egy harmadik oszlopot a táblához”.

Közvetlen kódszerkesztés: kattintson a kódszerkesztőre, és módosítsa közvetlenül a HTML, CSS vagy JavaScript kódot a technikai beállításokhoz.

Verzió összehasonlítás: Kérje meg Claude-ot, hogy jelölje ki a verziók közötti változásokat, hogy nyomon követhesse, mi módosult.

3. lépés: Ellenőrizze a kódot és exportálja a fájlokat

Ha készen áll arra, hogy munkáját Claude-ból áthelyezze, nyissa meg az alapul szolgáló kódot a kódnéző segítségével, amely lehetővé teszi a renderelt előnézet és a nyers kód közötti váltást. Ez tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek, akiknek a kimenetet integrálniuk kell projektjeikbe.

Ellenőrizze a végső eredményt, végezze el az utolsó módosításokat, és exportálja a fájlokat, amikor az artefaktum készen áll a megosztásra vagy használatra.

Az exportáláshoz több lehetőség közül választhat:

Kód másolása: Gyorsan másolja ki a kódot, és illessze be fejlesztői környezetébe.

Letöltés: Mentse el az artefaktumot egy adott fájltípusban, például .html, .md vagy .svg formátumban.

Képernyőkép: Készítsen képet a renderelt kimenetről, hogy vizuálisan megoszthassa azt.

Az exportált kódot külön licencelési korlátozások nélkül használhatja, így könnyen beépítheti bármely projektbe.

🧠 Érdekesség: Ai-Da, egy humanoid robotművész, AI és a szemében elhelyezett kamerák segítségével képes rajzolni, festeni és verseket írni, és olyan műalkotásokat hoz létre, amelyeket az emberek világszerte kiállítanak. Nevét Ada Lovelace-ről kapta, tisztelegve a számítástechnika korai úttörője előtt, de alkotásai a gépi logikát furcsa módon emberi művészi érzékkel ötvözik. Ai-Da műveivel

Hogyan lehet megosztani és közzétenni a Claude Artifacts-ot?

A prototípus bemutatása a csapatnak visszajelzés céljából nehézkes lehet, ha a képernyőképek statikusnak tűnnek, és a kód e-mailbe másolása rendetlenséget okoz. Ez az átadási folyamat megakadályozza, hogy a csapat interakcióba lépjen az Ön alkotásával, és elveszíti a élő előnézet „wow” faktorát.

A közzététel gomb megoldja ezt a problémát azzal, hogy megosztásra alkalmas linket hoz létre az artefaktum élő verziójához. Így érheti el:

1. lépés: Kattintson az artefaktumon található Közzététel gombra, és a Claude egy egyedi, megosztható linket generál.

Kattintson az Artifact (Artefaktum) gombra a Publish (Közzététel) gombra, hogy egyedi, megosztható nyilvános linket hozzon létre

2. lépés: Küldje el ezt a linket a csapatának. A legjobb az egészben, hogy nem kell Claude-fiókot létrehozniuk ahhoz, hogy megtekintsék.

Hasznos megérteni a megosztás és a közzététel közötti különbséget is. A megosztás a Claude munkaterületén belül történik, míg a közzététel egy nyilvános linket hoz létre, amelyet bárki megtekinthet. A közzétett artefaktum nézői azt „remixelhetik” is, ami egy személyes másolatot hoz létre, amelyet módosíthatnak anélkül, hogy az eredetit érintenék. Ha bármikor vissza kell vonnia a hozzáférést, egyszerűen visszavonhatja az artefaktum közzétételét.

💡 Profi tipp: Közzététel előtt szánjon egy percet arra, hogy áttekintse az artefaktumot érzékeny információk, például belső stratégia, ügyféladatok, pénzügyi adatok vagy saját fejlesztésű folyamatok szempontjából. A közzétett artefaktumokat ugyanúgy kezelje, mint a nyilvános dokumentumokat vagy blogbejegyzéseket.

Claude Artifacts használati példák csapatok számára

A csapatok kreatív módszereket találnak a Claude AI Artifacts használatára, hogy felgyorsítsák munkájukat és jobban együttműködjenek. Íme néhány a legnépszerűbb felhasználási példák közül.

Gyors prototípusok és makettek

Claude-ban létrehozott interaktív műszerfal prototípus

A termék- és tervezőcsapatok az Artifacts segítségével interaktív prototípusokat hoznak létre anélkül, hogy termelési kódot kellene írniuk. A statikus vázlatok helyett működő felületeket kap, amelyeken végigkattinthat és tesztelhet az érdekelt felekkel, mielőtt mérnöki erőforrásokat kötne le.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a következő termékfelülvizsgálat előtt tesztelnie kell egy új irányítópult koncepciót. Leírja, mit szeretne látni, és perceken belül máris rendelkezésre áll egy működő prototípus interaktív diagramokkal és szűrőkkel, amelyeken az érdekelt felek ténylegesen kattinthatnak.

Egyedi árkalkulátor valós idejű költségbontással és kedvezménylogikával

A csapatok egyedi számológépeket és eszközöket hoznak létre olyan ismétlődő feladatokhoz, amelyek nem indokolják egy teljes fejlesztési projekt elindítását. Ezek az eszközök specifikus üzleti logikát kezelnek, és a követelmények változása esetén azonnal frissíthetők.

📌 Példa: Unod már, hogy rendetlen táblázatokat kell vezetned az árajánlatokhoz? Szükséged van egy kalkulátorra, amelybe beírod az ügyfél igényeit, és azonnal megkapod a részletes árajánlatot, amelyben figyelembe veszik a többszintű árazást, a mennyiségi kedvezményeket és az extrák árát.

Adatok vizualizálása menet közben

E-mail kampány teljesítményének vizualizálása

A csapatok feltöltik adataikat, és anélkül kapnak egyedi vizualizációkat, hogy elemzőkre kellene várniuk vagy vizualizációs eszközöket kellene megtanulniuk. Pontosan az Ön igényeinek megfelelő diagramokat hozhat létre, teljes körű benchmarkokkal, trendvonalakkal vagy konkrét összehasonlításokkal.

📌 Példa: Meg kell mutatnia, hogy e-mail kampányai hogyan teljesítettek a különböző ügyfélszegmensekben. Töltse fel CSV-fájlját, kérje meg a kívánt nézetet a benchmarkkal együtt, és kapjon egy táblázatot, amelyet közvetlenül beilleszthet prezentációjába.

Interaktív dokumentáció

Élő API-dokumentáció, ahol a fejlesztők különböző paramétereket tesztelhetnek

A technikai csapatok élő kódpéldákat hoznak létre, amelyeket az emberek ténylegesen futtathatnak és módosíthatnak. A statikus, elavult dokumentáció helyett interaktív példákat kap, amelyek segítségével a felhasználók valós paraméterekkel kísérletezve tanulhatnak.

📌 Példa: Új fejlesztőket vesz fel, és szeretné, ha megértenék az API-ját anélkül, hogy hosszú szövegeket kellene elolvasniuk. Szüksége van élő példákra, ahol megváltoztathatják a paramétereket, és azonnal láthatják a válasz frissülését.

🔍 Tudta? Egy felmérés szerint az amerikaiak körülbelül 90%-a használ mesterséges intelligenciát okostelefonján, bár csak körülbelül 38% tudja, hogy az automatikus javítás, a hívásszűrés és a kamera módok olyan funkciók, amelyeket mesterséges intelligencia működtet.

A prezentáció tartalma

Interaktív versenytársak összehasonlító táblázata rendezési és szűrési funkciókkal

Az értékesítési és stratégiai csapatok interaktív tartalmakat hoznak létre prezentációkhoz, az összehasonlító táblázatoktól az élő bemutatókig. Minden pontosan az Ön specifikációi szerint készül, és a tényleges megbeszélés során szűrhető vagy rendezhető.

📌 Példa: Versenyképességi elemzést mutat be, és öt gyártó termékeinek összehasonlítására van szüksége. A Claude Artifact segítségével a megbeszélés során rendezheti és szűrheti az adatokat, amikor konkrét kérdések merülnek fel.

Nézze meg, hogyan alakítják a ClickUp mesterséges intelligenciával működő vizualizációs eszközei az adatait olyan irányítópultokká, amelyek alapján cselekedhet.

A Claude Artifacts korlátai, amelyeket érdemes tudni

Bár az Artifacts hatékony eszköz a gyors fejlesztéshez és prototípusok készítéséhez, néhány korlátot érdemes szem előtt tartani:

Nincs állandó adattárolás: Az Artifacts nem tudja a munkamenetek között menteni az adatokat, és nem tudja hosszú távon tárolni a felhasználói információkat. A beszélgetés bezárásakor minden visszaáll az alapértelmezett állapotra.

Egy fájl kimenetre korlátozva: Minden Artifact egy fájlban található. Nem lehet több fájlból álló projekteket létrehozni külön CSS, JavaScript és HTML fájlokkal, vagy komplex kódbázisokat több modullal.

Hátteret vagy adatbázis-kapcsolatok hiánya: Az Artifacts teljes egészében a böngészőben fut. Nem tudnak csatlakozni API-khoz, adatbázisokhoz vagy külső szolgáltatásokhoz. Minden adatot minden alkalommal hardveresen kell kódolni vagy manuálisan bevinni.

Nem termelésre szánt: Ezek prototípusok és belső használatra szánt eszközök, nem pedig termelésre kész alkalmazások. Nincs hosting, verziókezelés, telepítési folyamat.

Nincs felhasználói hitelesítés: Nem lehet bejelentkezési rendszereket vagy felhasználó-specifikus élményeket létrehozni. Mindenki, aki megtekinti az Artifactot, ugyanazt látja.

A Claude Artifacts munkahelyi használatának legjobb gyakorlata

Mint minden AI eszköznél, itt is fontos, hogyan használja. Néhány okos szokás és egyszerű irányelv segíthet abban, hogy szervezett maradjon, zökkenőmentesen együttműködjön és folyamatosan jobb eredményeket érjen el. Vessünk egy pillantást néhány bevált gyakorlatra, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a Claude Artifacts-ból.

Határozza meg előre a végeredményt: Adja meg a pontos kimeneti típust, hosszúságot, célközönséget és a siker kritériumait, mielőtt megadná az utasítást.

Először adjon meg részletes háttérinformációkat: Illessze be a háttérjegyzeteket, forrásanyagokat vagy korlátozásokat, hogy Claude a feltételezések helyett a valós adatai alapján dolgozzon.

Tartson egy feladatot egy artefaktumonként: Válassza szét a briefeket, jelentéseket és elemzéseket, hogy minden dokumentum fókuszált maradjon és könnyebben frissíthető legyen.

Döntéseit rögzítse menet közben: Korán erősítse meg a hangnemet, a hatókört és az irányt, hogy a későbbi módosítások ne tegyék tönkre az előző munkát.

Kövesse nyomon a feltételezéseket és forrásokat a fájlon belül: Adjon hozzá megjegyzéseket vagy hivatkozásokat, hogy a kollaboránsok megértsék, honnan származnak az információk.

Kössük össze az AI kimeneteket a végrehajtással a ClickUp segítségével

