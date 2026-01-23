A Claude Projects használata (funkciók, felhasználási esetek és korlátozások)

A tudásmunkások több mint 75%-a jelenti, hogy munkahelyén íráshoz, kutatáshoz vagy tervezéshez használja az AI-t. Sokan komplex, több lépésből álló gondolkodási folyamatokhoz is az AI-ra támaszkodnak.

A válasz megszerzése már nem jelent problémát. A probléma az, hogy elveszítjük azt a választ, azt a kontextust és az ahhoz vezető összes munkát a végtelen csevegési előzmények között.

A Claude Projects megoldja ezt a problémát az Ön számára.

Segítenek a hosszú távú beszélgetések fenntartásában, a releváns dokumentumok feltöltésében és ugyanazon munkákhoz való visszatérésben anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdeni.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állítsa be és használja a Claude Projectet. Emellett azt is megmutatjuk, hol vannak hiányosságai, és mit tehet ilyen esetben.

Mi az a Claude Projects?

via Anthropic

A Claude Projects önálló munkaterületek, saját csevegési előzményekkel és tudásbázissal. Minden projektben feltölthet dokumentumokat, hozzáadhat kontextust és célzott csevegéseket folytathat.

Ezek minden Claude-felhasználó számára elérhetők, beleértve azokat is, akik ingyenes Claude-fiókkal rendelkeznek. Ahelyett, hogy minden feladathoz új csevegést indítana, a Claude Projects úgy van kialakítva, hogy:

Hosszú távú kontextus

Iteratív érvelés

Fejlődő dokumentumok és ötletek

Nézzük meg, mit kapsz a Claude Projects ingyenes és fizetős csomagjában 👇

Funkció/képesség Ingyenes csomag Fizetős csomagok (Pro/Max/Team/Enterprise) Claude Projects létrehozása ✅ (legfeljebb 5 projekt) ✅ (nincs projekt szám korlátozás) Projektek csevegési előzményekkel ✅ ✅ Dokumentumok és kontextus feltöltése ✅ ✅ Projektspecifikus utasítások ❌ (nem elérhető) ✅ Fokozott projektismeret a RAG segítségével (szélesebb kontextus) ❌ ✅ (akár ~10-szeres bővített kezelés) Projektmegosztás/együttműködés ❌ ✅ (Csak Team és Enterprise verziókban) Megosztott hozzáférési jogosultságok ❌ ✅ szerepkörökkel

✏️ Megjegyzések: A fizetős csomagok feloldják a RAG (Retrieval Augmented Generation) funkciót a Projects számára, amely dinamikusan bővíti Claude hatékony kontextuskapacitását, amikor a tudás a határait feszegeti.

Az ingyenes felhasználók legfeljebb öt projektet hozhatnak létre, mindegyik saját munkaterülettel, csevegési előzményekkel és feltöltött fájlokkal.

Mire jó a Claude Projects?

A Claude Projects olyan munkákhoz készült, amelyek szakaszosak, kutatásigényesek vagy kontextusfüggőek. Pontosan itt nyújtják a legnagyobb értéket ezek az önálló munkaterületek:

1. Kutatási elemzés

Tegyük fel, hogy több forrásból kell válogatnia a kutatási elemzéshez. Például tudományos cikkek, híradások, versenytársak jelentései vagy felmérési adatok. A Claude Projects segít megtalálni a közös vonásokat, kivonni a következtetéseket és koherens narratívát létrehozni.

Kezdje azzal, hogy feltölt minden forrásanyagot, például PDF-eket, táblázatokat és webes kivágásokat egy projektbe. Kérje meg Claude-ot, hogy hasonlítsa össze az érveket, foglalja össze az eredményeket vagy készítsen dokumentumokat, miközben hivatkozik az összes feltöltött kutatásra.

2. Stratégiai tervezés

A stratégiai tervezésnek több mozgó eleme van: kezdeti hipotézisek, változó feltételezések, változó adatbevitelek és változó prioritások.

A Claude Projectben gyűjtsön össze minden stratégiai dokumentumot – ütemterveket, tájékoztatókat, döntési kritériumokat és forgatókönyv-elemzéseket. Ez biztosítja, hogy Claude ne veszítse szem elől a korábbi döntéseket, miközben Ön iterál.

Mivel a projekt csevegési előzményei és tudásbázisa állandóak, a Claude több munkamenet során is támogatja a tervezést, segítve Önt a gondolkodás finomításában. Mindezt anélkül, hogy minden beszélgetésben meg kellene ismételnie magát.

3. Hosszú formátumú tartalomkészítés

Hosszú szövegek vagy dokumentumok írásához, amelyek több vázlatot és bevitelt igényelnek, a Claude Projects lesz a dedikált munkaterülete.

Tegyük fel, hogy termékleírást, kutatási jelentést vagy irányelveket tartalmazó dokumentumot készít. Tárolja a stílusútiasításokat, referencia dokumentumokat, vázlatokat és korábbi verziókat a projektben.

Claude ezután segíthet az átírásban, szerkesztésben vagy formázásban, miközben mindig rendelkezésre áll az összes kontextus.

Még egyedi utasításokat is beállíthat arra vonatkozóan, hogy Claude hogyan reagáljon bizonyos projektekben.

📚 Olvassa el még: Hogyan használható a generatív mesterséges intelligencia a marketingben?

4. Megosztott projektek

A Claude Team felhasználói megoszthatják a legjobb beszélgetéseik pillanatképeit a csapat közös projektaktivitási feedjében. Ez lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy valódi példákat lássanak a hatékony utasításokról, gondolkodási mintákról és munkatermékekről, így az egész csapat könnyebben megtanulhatja, hogyan lehet hatékonyabban dolgozni a Claude-dal.

A megosztott projektek segítenek az egész csapatnak fejleszteni az AI-vel való munkavégzéshez szükséges készségeit.

A Claude-dal közösen létrehozott munkatermékek megosztásával összefoghatja a szervezet különböző funkcióinak tudását.

Hol a leghatékonyabb ez? Olyan területeken, mint a termékfejlesztés és a kutatás, a több közreműködő által biztosított kontextusok kombinálása magasabb minőségű eredményeket és megalapozottabb döntéseket eredményez.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban nem ez a helyzet. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

👀 Tudta? A Claude AI nevét Claude Shannonról, az információelmélet atyjáról ismert matematikusról és mérnökről kapta. Munkája megalapozta az információk mérési, továbbítási és megőrzési módszereit – ami illeszkedik egy nagy mennyiségű kontextusban gondolkodni képes mesterséges intelligenciához. A Claude először 2023 márciusában jelent meg.

A Claude Projects beállítása

1. lépés: Jelentkezzen be Claude-fiókjába

2. lépés: Az első Claude Project beállítása

Kattintson a bal oldali panelen található ikonra.

Ezután hozzon létre egy új projektet.

3. lépés: Kezdje el hozzáadni a projekt részleteit

Itt kezdheti el beírni a projekt részleteit.

Ezután adjon hozzá utasításokat, amelyeket Claude-nak meg kell jegyeznie.

Töltsön fel fájlokat referencia céljából. Fájlokat tölthet fel eszközről, GitHubról, vagy szöveges tartalmat is hozzáadhat.

Ezen a projekten (Content Fizbo) alapulva a következőket tudom felvenni:

Fizbo hangja és személyisége PDF-ek

Korábbi írásminták

Tartalmi összefoglalók és ellentmondó vélemények

Hírlevél szerkezeti sablon

Mit ne írjon

Ötletek hátraléka

Közönségkontextus-fájlok

💡 Profi tipp: Miután mindent feltöltött, futtassa ezt egyszer a Projektben: „Összegezze Fizbo hangját, meggyőződéseit és írási szabályait a csatolt fájlok alapján. Jelentse be minden olyan dolgot, amely kétértelműnek tűnik.” Ez arra kényszeríti Claude-ot, hogy internalizálja az anyagot, és Ön korán kijavíthatja.

Hogyan használhatja hatékonyan a Claude Projects szolgáltatást?

Így használhatja hatékonyan a Claude AI-t:

1. Csak akkor kezdjen el egy projektet, ha a munka tartós

A Claude Projects akkor működik a legjobban, ha a munka idővel bontakozik ki, és minden iterációval összetettebbé válik.

✅ Példa: Az ismétlődő hírlevél kiválóan alkalmas projektnek. Minden kiadás a korábbi témákra, a közönségről szerzett ismeretekre, a hangnemre vonatkozó döntésekre és a formázási szabályokra épül. Valószínűleg több alkalommal visszatér a vázlatokhoz, újra felhasználja a korábbi szakaszokat, és több ülésen finomítja az ötleteket.

❌ Mikor nem jó ötlet: Ha egyszeri kérdésre válaszol, gyors e-mailt ír vagy olyan ötleteket gyűjt, amelyekhez később nem tér vissza, akkor a szokásos csevegés is elegendő. Rövid távú feladatokhoz projekt létrehozása felesleges terhet jelent, anélkül, hogy jelentős értéket teremtene.

2. Határozzon meg egyértelmű projektutasításokat a kezdetektől fogva

A projekt utasítások úgy működnek, mint egy állandó brief. Minden, a projekten belüli beszélgetésre vonatkoznak, és segítenek Claude-nak a helyes irányba gondolkodni anélkül, hogy folyamatosan korrigálni kellene.

Be kell állítania a projekt utasításait, hogy pontosan megmondja Claude-nak:

Miről szól az új projekt?

A szerepe és szakértelme szintje

A kimenet típusa, amelyet Claude-nak prioritásként kell kezelnie

Megadhatja az ütemtervet, a kimeneti formátumokat vagy a nyelvi követelményeket is.

3. Ismerje meg a memória két rétegét

A Claude Projects két különböző típusú memóriára támaszkodik. Ezek a következők:

Mindig elérhető: ezt töltse fel a Project Knowledge-ba és a projekt szintű egyéni utasításokba.

Nem elérhető: Ez a tartalom ugyanazon projekt más csevegési beszélgetéseiből származik.

Ha új csevegésben azt kérdezi: „Mit döntöttünk tegnap?”, akkor hallucinált válaszokat kaphat. Ezt azonban megkerülheti. Csak alakítsa át a fontos eredményeket Project Knowledge-ba, vagy manuálisan vegye fel a lényeges kontextust a promptba.

4. Használja stratégiailag a projektismereteket

A Claude kontextusablaka körülbelül 200 000 token, ami nagyjából 500 oldalnyi szövegnek felel meg. Csak azokat az anyagokat töltse fel, amelyek valóban fontosak a munkájához. Tisztítsa meg a fájlokat, mielőtt hozzáadja őket, távolítsa el az irreleváns részeket, és kerülje a teljes mappák tömeges megosztását „minden esetre”.

Jó ötlet megtanulni a különbséget az egyetlen csevegésben használt fájlok és a tudásbázishoz hozzáadott fájlok között. A beszélgetésbe közvetlenül feltöltött dokumentumok nem érhetők el a projektben. Tehát ahhoz, hogy egy fájl újra felhasználható legyen, hozzá kell adnia a Project Knowledge-hez.

A feltöltés után a projekt ismeretei kereshetővé válnak. A mappák átkutatásának helyett közvetlen kérdéseket tehet fel, és a releváns fájlokból származó válaszokat kaphat.

💡 Profi tipp: Amikor Claude olyan anyagot állít elő, amelyre később is szüksége lesz (például véglegesített brief, kampányterv vagy kódrészlet), mentse el a Project Knowledge-ba. Ez a jövőbeli beszélgetések referenciapontjává is válik.

5. Korlátozza egy projekthez egy kezdeményezést

Kezelje minden Claude Projectet egy kezdeményezés egyetlen hiteles forrásaként.

Ha nem kapcsolódó munkákat keverünk össze ugyanazon projektben, az a kontextus elmosódásához és kiszámíthatatlan eredményekhez vezet. Claude nem tudja, melyik feltételezés melyik feladatra vonatkozik, ha nem tartja tisztán a határokat.

🔔 Ne feledje: Egy projekt = egy cél, egy hatókör, egy eredmény.

Példák:

Egy projekt egy kutatási jelentéshez

Egy projekt egy termék specifikációjához

Egy projekt az ismétlődő hírlevélhez

6. Rendszeresen kézzel foglalja össze a döntéseket

A konverziók növekedésével a korábbi következtetések elsikkadhatnak az új szálak alatt. Claude esetleg nem következetesen hivatkozik rájuk, hacsak nem emeli ki kifejezetten a fontosakat.

Néhány ülésenként foglalja össze a legfontosabb megbeszéléseket és a véglegesített feltételezéseket. Emellett adja hozzá azokat is, amelyek már nem érvényesek.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatja az AI-t személyes asszisztensként, nézze meg ezt a videót 👇

Hol kezdődik a Claude Projects összeomlása?

A Claude Projects kiválóan alkalmas a mély munkához szükséges bemenetek szervezésére, mint például fájlok, utasítások és kontextus. De amint a projektek a tervezésből a cselekvésbe lépnek, észreveszi majd ezeket a korlátokat 👇

⚠️ A csevegések továbbra is elkülönültek

Bár egy projekt több csevegést is tartalmazhat, Claude nem tud hivatkozni az egyik csevegés tartalmára egy másikból.

📌 Példa: Ha egy blogbejegyzést a chat A-ban írsz, és a chat B-ben szeretnéd átdolgozni, Claude nem fogja tudni, mit írtál, hacsak nem másolod át manuálisan a szöveget, vagy nem adod hozzá a projekt tudásbázisához.

⚠️ A Claude inkább könyvtár, mint munkaterület.

A Claude Projects kiválóan alkalmas referenciaanyagok tárolására (akár 500 oldalnyi szövegig). De nincsenek feladatok, határidők, megbízottak, állapotoszlopok, és nincs mód a cél felé tett előrehaladás nyomon követésére.

⚠️ Az együttműködés csak megtekintésre korlátozódik.

Megoszthat egy projektet több csapattaggal, és láthatják egymás csevegéseit. De nem tud aktívan hozzájárulni egy dokumentumhoz valós időben, megjegyzéseket fűzni egy AI-kimenet egy adott sorához, vagy ötleteket gyűjteni egy megosztott táblán.

Amikor feltölt egy erőforrást a Claude-ba, az egy pillanatfelvétel. Ha frissül, a projektje nem rendelkezik élő kapcsolattal. Minden frissítés után manuálisan kell törölnie és újra feltöltenie az új verziót.

⚠️ Akció közben falba ütközik

A Claude Projects remek tervet adhat, de akkor el kell hagynia a felületet, hogy kezelje a következő lépéseket. A projekt eredménye egy újabb adatelem lesz, amelyet máshol kell kezelnie.

👀 Tudta? Az Anthropic Claude modelljeit közvetlenül az Amazon Bedrockon keresztül futtathatja, amely egy teljesen felügyelt AWS szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyetlen, egységes API-val generatív AI alkalmazásokat építsenek vállalati méretekben.

Miért van szükség a csapatoknak végül többet, mint a Claude Projects?

A Claude Projects jól működik a munka gondolkodási szintjén. Segít jobban érvelni, megőrizni a kontextust és ötleteket kidolgozni anélkül, hogy nulláról kellene kezdeni.

Amikor azonban a munka a gondolkodásból a végrehajtásba átmegy, új kérdések merülnek fel.

Például: ki a projekt tulajdonosa? Mi történik ezután? Mikor esedékesek a teljesítések? Honnan tudjuk, hogy mikor készült el?

A Claude Projects nem arra szolgál, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon.

Ebben a szakaszban egy közös cselekvési rendszerre van szükség, amelynek a következőket kell biztosítania:

Egyetlen megbízható forrás

Szüksége van egy olyan platformra, ahol a terv (a Claude stratégiai dokumentuma) és a projekt végrehajtása (az abból származó feladatok) egymás mellett létezik, és mindkettő valós időben frissül.

Egyértelmű tulajdonjog és felelősség

Egy platform, amely az AI-ból származó betekintéseket és eredményeket egyértelmű tulajdonosokkal, határidőkkel és státuszokkal rendelkező, kijelölt feladatokká alakítja. Enélkül a legjobb tervek is végül abban fulladnak ki, hogy ki is volt az, akinek ezt meg kellett volna tennie?

Valós idejű együttműködés

Egymás csevegéseinek megtekintése passzív tevékenység. Aktívan kell együttműködnie, megjegyzéseket fűznie a feladatokhoz, együtt szerkesztenie az élő dokumentumokat, kollégáit bevonni a munkába, és a munkája kontextusában építenie az ötletekre, hogy előrehaladjon a projektje.

A ClickUp, mint alternatíva a Claude Projects-hez

Még akkor is, ha a Claude-ot a termelékenység növelésére használja, külön rendszerre lesz szüksége a Claude által létrehozott feladatok végrehajtásához.

Írja be: ClickUp.

A Converged AI Workspace egyetlen platformot kínál, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és mesterséges intelligencia együtt működnek.

A ClickUp-on belül a kontextust felismerő mesterséges intelligencia ismeri és megérti a munkáját. Így kevesebb időt kell másolással és beillesztéssel töltenie, és több időt fordíthat a munka előrehaladására.

Az alábbiakban bemutatjuk a ClickUp legfontosabb funkcióit, amelyek miatt ez a legjobb alternatíva a Claude-hoz a leterhelt csapatok számára:

Dolgozzon olyan mesterséges intelligenciával, amely megérti Önt és a munkáját!

A ClickUp Brain egy kontextusfüggő mesterséges intelligencia réteg, amely közvetlenül a munkaterületén belül működik, és tisztában van a munkája felépítésével. Hivatkozhat:

Feladatok, alfeladatok és feladat hierarchiák

Állapotok, prioritások, határidők és függőségek

A projektekhez és feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok

Megjegyzések, döntések és folyamatban lévő beszélgetések

Tulajdonjog és felelősség a csapatok között

Mivel a Brain a ClickUp engedélyezési modelljén belül működik, csak azokat az információkat jeleníti meg, amelyeket a felhasználó láthat. Nincs szükség a kontextus beillesztésére, a projekt struktúrájának újbóli elmagyarázására vagy a munka kézi összefoglalására, mielőtt kérdést tennél fel.

Ahelyett, hogy elszigetelten generálna eredményeket, a Brain a munkaterület élő adatait elemzi, és olyan válaszokat ad, amelyek tükrözik a valós végrehajtási állapotot.

📌 Példa: Mi lassítja a Q3 kampány munkaterületén a haladást? Ez az AI eszköz átvizsgálja a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, alfeladatokat, állapotokat és függőségeket, majd egyértelmű választ ad: A munka az eszközigények miatt akadozik

Nem hozzárendelt feladatok

Hiányzó jóváhagyások

Késések a tartalom-felülvizsgálati cikluson belül A blokkoló jelentés megmutatja a feladatok felelőseit és az időbeli hatásokat, így a csapat a végtelenül elhúzódó munkák helyett a problémák megoldására koncentrálhat.

Az AI-alapú keresővel azonnal megtalálhatja a fájlokat és információkat a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban.

A Brain egyik legerősebb képessége az Enterprise Search.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott vállalati keresést kínál a munkaterületen és a csatlakoztatott rendszerekben.

A felhasználók természetes nyelven kereshetnek a következő területeken:

ClickUp Feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek

A Google Drive, GitHub, SharePoint és más kapcsolódó eszközökben tárolt fájlok

A munkaterület története és azok a döntések, amelyek egyébként a szálak között elvésznének

A hagyományos kulcsszókereséssel ellentétben a Brain a munka szervezésének módja alapján ad vissza válaszokat és kapcsolódó fájlokat. Ez különösen értékes nagy munkaterületeken, ahol az információk projektek, csapatok és eszközök között vannak szétszórva.

A mappák vagy irányítópultok átkutatásának helyett a csapatok olyan kérdéseket tehetnek fel, mint:

„Milyen döntések születtek az árakról az elmúlt negyedévben?”

„Mely feladatok említik ezt az ügyfélkövetelményt?”

„Hol dokumentáltuk a végleges jóváhagyást?”

Hozzáférés több AI-modellhez

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligencia platformja segítségével egy helyen érheti el a vezető LLM-eket.

A ClickUp Brain ugyanazon a felületen több külső AI-modellhez biztosít hozzáférést. A felhasználóknak nem kell eszközöket váltaniuk vagy külön előfizetéseket kezelniük ahhoz, hogy különböző modellek erősségeit kipróbálhassák.

Gyakori felhasználási esetek:

Claude hosszú távú érveléshez, elemzéshez és szintézishez

ChatGPT a gyors vázlatkészítéshez, végrehajtáshoz és feladat szintű munkához

Gemini információkban gazdag vagy keresztreferenciás kutatásokhoz

Az összes modellhez való hozzáférés a ClickUp Brain segítségével történik, ami azt jelenti, hogy az AI használata központosított, engedélyezett és ellenőrizhető marad a munkaterületen belül. Ezzel elkerülhető a fragmentáció, amely akkor következik be, amikor a csapatok több önálló AI eszközre támaszkodnak.

📌 Példák a használatra: Gemini információkban gazdag vagy keresztreferenciált feladatokhoz

ChatGPT a napi feladatok végrehajtásához és gyors vázlatok készítéséhez

Claude hosszú távú elemzéshez és szintézishez

Talk to Text segítségével rögzítheti ötleteit anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Soha többé ne veszítsen el egyetlen részletet sem, diktálja el az egészet a BrainGPT-nek, és azonnal kapjon kifinomult eredményt.

A ClickUp Talk to Text funkciója a BrainGPT-t a begépelt parancsoknál tovább viszi.

A csapatok diktálhatják ötleteiket, értekezletjegyzeteiket vagy frissítéseiket, és azokat azonnal strukturált szöveggé alakíthatják a ClickUp-ban. Innen a Brain képes:

A beszélt bevitel összefoglalása

Kivonat a teendőkből

A jegyzeteket feladatokká vagy dokumentumokká alakíthatja

Tisztázza a következő lépéseket és a felelősségi köröket

Mivel ez a munkaterületen belül történik, a hangbevitelt nem csak leírják. Kontextussal, szerkezettel és követéssel végrehajtható munkává válik.

Ez különösen hasznos a gondolkodás valós idejű rögzítéséhez, anélkül, hogy megszakítaná a koncentrációt vagy elveszítené a lendületet.

📚 Olvassa el még: Útmutató az AI munkahelyi használatához

Szuper ügynökök, akik elvégzik a nehéz munkát helyetted

Míg a BrainGPT segít a csapatoknak jobb kérdéseket feltenni és betekintést nyerni, a ClickUp Super Agents arra lett tervezve, hogy ezeket a betekintéseket felhasználja.

Ezek a környezeti AI-asszisztensek, amelyek folyamatosan figyelik, mi történik a munkaterületén. Válaszolnak a feladatok, ütemtervek, függőségek és adatminták változásaira, anélkül, hogy manuális utasításra várnának.

📌 Példa: A Super Agent képes: Összegezze a sprint retrospektívákat és tárja fel a szállítási kockázatokat

Észlelje a késedelmes feladatokat, és proaktívan értesítse vagy rendelje át a tulajdonosokat.

Figyelje a projekt előrehaladását, és készítsen rendszeres állapotfrissítéseket.

A függőségek teljesülése után automatikusan indítsa el a követő feladatokat

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment Super Agents szolgáltatásáról.

🚀 Mit tud a ClickUp AI, amit a Claude Projects nem?

Használja ezt az ellenőrzőlistát, ha eldönti, hogy a Claude Projects elegendő-e, vagy szükség van-e egy végrehajtási rétegre.

A ClickUp AI képes:

✅ Ismerje meg a munka aktuális állapotát, ne csak a szöveget Tudja meg, mi késik, mi blokkolt, mi nincs hozzárendelve vagy mi függő – a valódi feladatadatok alapján, nem a beszélgetési előzmények alapján.

✅ Az AI-eredmények strukturált munkává alakítása Konvertálja a terveket, döntéseket és jegyzeteket feladatokká, tulajdonosokkal, határidőkkel és állapotokkal – anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet.

✅ Frissítse a rendszert, ne csak reagáljon Változtassa meg a feladatok állapotát, rendeljen hozzá tulajdonosokat, mutassa fel a kockázatokat és jelölje meg a problémákat, ahelyett, hogy statikus válaszokat adna.

✅ Maradjon aktív a beszélgetés befejezése után is Használja a Super Agents szolgáltatást a munka folyamatos figyelemmel kísérésére és a feltételek teljesülése esetén a kézi beavatkozás nélküli cselekvésre.

✅ Kössd össze a stratégiát közvetlenül a végrehajtással Tartsd a dokumentumokat, feladatokat, ütemterveket és AI-megállapításokat egy helyen, hogy a tervek ne vesszenek el az átadások során.

✅ A felületi blokkolók automatikusan észlelik a hiányzó jóváhagyásokat, a leállt függőségeket és a kiosztatlan munkákat, mielőtt azok lelassítanák a csapatot.

✅ Csapatok és projektek közötti együttműködés Összegezze a haladást, a kockázatokat és a munkaterhelést több kezdeményezésen keresztül – ne csak egy projektben. ✅

✅ Támogassa a valódi együttműködést, ne a passzív megtekintéstEngedélyezze a közös szerkesztést, a beépített megjegyzéseket, a címkézést és a megosztott munkafolyamatokat az elszigetelt csevegések helyett.

Claude Projects kontra ClickUp: legfontosabb különbségek

Íme a két program közvetlen összehasonlítása:

Aspect Claude Projects ClickUp Cél Mélyreható érvelés és hosszú távú beszélgetések Teljes körű, AI-alapú projektvégrehajtás Alapvető erősség Kontextuális gondolkodás és szintézis A döntések megvalósítása Memória modell Projekt csevegési előzmények + feltöltött tudás Élő rendszer memória feladatok, dokumentumok és csevegések között Feladatok és tulajdonjog ❌ ✅ Natív feladatok tulajdonosokkal, határidőkkel, státusszal A haladás nyomon követése ❌ ✅ Valós idejű állapot, függőségek, munkaterhelés Az együttműködés mélysége Megosztott csevegések megtekintése Közös szerkesztés, megjegyzések, címkézés, megosztott munkafolyamatok AI szerep Kérdésekre válaszoló asszisztens Operátor, amely frissíti és irányítja a munkát Automatizálás ❌ ✅ A szuperügynökök önállóan cselekszenek A terv megírása után Elhagyja az eszközt A munka ugyanazon a rendszeren folytatódik Legalkalmasabb Kutatás, írás, stratégiai gondolkodás Projektek, csapatok és műveletek irányítása

📚 Olvassa el még: A Claude AI részletes áttekintése

Mikor érdemes a Claude Projects-t és mikor a ClickUp-ot használni?

Használja a Claude Projects szolgáltatást, ha:

Kutatásigényes vagy feltáró munkát végez, amelynek eredménye nem cselekvés, hanem betekintés.

A munka egyéni vagy kis csoportos , minimális átadásokkal és koordinációval.

Szüksége van hosszú távú kontextusra a gondolkodáshoz, íráshoz vagy elemzéshez több munkamenet során.

Nincs szükség tulajdonjogra, ütemtervre vagy a haladás nyomon követésére.

Használja a ClickUp-ot, ha:

A munkának az ötletektől a végrehajtásig kell haladnia, egyértelmű következő lépésekkel.

Több ember vesz részt a munkában, és a felelősség, a határidők és a függőségek fontosak .

Szeretné, ha az AI figyelemmel kísérné az előrehaladást, feltárná az akadályokat és automatikusan cselekedne .

A projektnek egységes információforrásra van szüksége a tervezéstől a megvalósításig.

🎯 Összegzés: Ha a cél a jobb gondolkodás, akkor a Claude Projects jól működik. Ha a cél a munka elvégzése, akkor a ClickUp elengedhetetlen.

Vigye ötleteit a célba a ClickUp segítségével

A legtöbb AI-eszköz a munkája mellett található. A ClickUp Converged AI Workspace belül található.

A ClickUp egy rendszerben ötvözi a mesterséges intelligenciát az élő projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, beszélgetésekkel és ütemtervekkel. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem csak azt érti, amit kérdez, hanem azt is, hogy mi történik már, mi akadályozza a munkát, és mi a következő lépés.

Az előny a konvergenciából származik:

A kontextus ott él, ahol a munka történik, nem pedig a másolt utasításokban.

A tulajdonjog és az ütemtervek növelik a felelősségvállalást

Az AI-társaid, a Super Agents, elvégzik a nehezebb feladatokat helyetted.

Készen áll arra, hogy felfedezze a konvergált AI munkaterület erejét? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Claude Projects mély, kontextus-intenzív gondolkodási feladatokra szolgál. Segít megszervezni a kutatást, fenntartani a hosszú távú beszélgetéseket és idővel ötleteket kidolgozni anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. A projektek leginkább tervezéshez, elemzéshez, hosszú szövegek írásához, tanuláshoz és minden olyan munkához alkalmasak, ahol a gondolkodás és a folytonosság fontosabb, mint a végrehajtás.

Nem. A Claude Projects feladatokra tehet javaslatokat, lépéseket vázolhat fel vagy következő teendőket ajánlhat, de nem tud munkát kiosztani, határidőket meghatározni, a haladást nyomon követni vagy a felelősségeket kezelni. Amint a munka túllép a tervezésen, egy dedikált feladatkezelő platformra, például a ClickUp-ra lesz szükséged, hogy az ötleteket felelősségteljes, nyomon követhető munkává alakítsd.

A Claude Projects mesterséges intelligencia által támogatott gondolkodásra lett kialakítva, amely segíthet a tervezésben, a kutatásban és bármilyen eredmény előállításában. A ClickUp viszont csapatmunkára lett kialakítva; a terveket nyomon követhető feladatokká alakítja, a tudást élő dokumentumokban központosítja, és valós idejű együttműködést tesz lehetővé. Így is gondolhat rá: a Claude Projects segít átgondolni a munkát, míg a ClickUp segít elvégezni azt. A ClickUp felelősségre vonhatóságot, dinamikus projektkövetést és integrált AI-t biztosít, amely az élő adataidon működik, olyan képességeket, amelyekkel a Claude Projects nem rendelkezik.

Igen, és ez a leghatékonyabb beállítás. A Claude Projects jól működik a korai szakaszban lévő kutatások, ötletelés és vázlatkészítés során. Akár a projekt utasításait is módosíthatja. Miután elkészült a végeredmény, a ClickUp segít a projektmenedzsmentben. A ClickUp-on belül feladatokra bonthatja a végeredményt, tulajdonosokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az előrehaladást és együttműködhet a csapatával. A ClickUp automatizálhatja az ismétlődő feladatokat is. Akár a Claude által generált terveket is közvetlenül a ClickUp Docs-ban tárolhatja.

Míg a Claude Projects kiválóan alkalmas egyéni brainstormingra vagy feltáró munkára, a ClickUp igazán kiemelkedik konvergált AI munkaterületével. Valós idejű láthatóságot, a komplex feladatok egyértelmű tulajdonjogát, valamint beépített kommunikációs és koordinációs lehetőségeket biztosít mindenki számára. A ClickUp-pal, mint Claude alternatívával, ötleteit olyan munkává alakíthatja, amelyet az egész csapata láthat, amelyen együtt dolgozhatnak és amelyet együtt fejezhetnek be.