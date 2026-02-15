A 10 legjobb Taiga alternatíva 2026-ban

A legtöbb Agile csapat ugyanazzal a problémával szembesül a Taiga használatakor: ami kezdetben egy könnyű, fejlesztőbarát eszköz, az karbantartási terhet jelent, ha vállalati integrációkra, funkciók közötti átláthatóságra vagy AI-alapú munkafolyamatokra van szükség, amelyek beállítása nem igényel DevOps diplomát – ez különösen kritikus most, hogy az Agile szervezetek 84%-a alkalmazza az AI-t.

Ez az útmutató 10 Taiga alternatívát mutat be. Megtalálhatja az olyan all-in-one platformokat, mint a ClickUp, amelyek megszüntetik az eszközök elszaporodását, valamint speciális opciókat, mint a Jira, amely mélyreható Scrum funkcionalitást kínál. A cél az, hogy segítsen megtalálni a csapatának tényleges igényeinek leginkább megfelelő megoldást – nem csak azt, ami akkor működött, amikor még öt mérnök volt egy garázsban.

A Taiga alternatívái egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Csapatok, akik egy AI-alapú, több eszközt helyettesítő, all-in-one munkaterületet szeretnének ClickUp Brain, Sprints, Automations, 15+ Views, Docs, Chat Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára monday. com Vizuális táblákra és gyors, funkciók közötti átvételre szoruló csapatok Testreszabható táblák, kódolás nélküli automatizálás, többféle nézet A csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Jira Strukturált Agile sprinteket futtató szoftverfejlesztő csapatok Scrum/Kanban táblák, JQL, több mint 5700 Marketplace alkalmazás Ingyenes; fizetős csomagok 8,15 USD/felhasználó/hónap áron. Asana Különböző funkciókat ellátó csapatok, amelyeknek portfólió átláthatóságra és AI munkafolyamatokra van szükségük Work Graph, AI Studio, Portfolios, Workload Ingyenes; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron. Trello Csapatok, akik egyszerű Kanban táblákat szeretnének minimális beállítással Drag-and-drop táblák, Butler automatizálás, Power-Ups Ingyenes; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron Wrike Vállalati csapatok, amelyek irányítást, jelentéstételt és fejlett projektirányítást igényelnek Work Intelligence AI, fejlett ütemtervek, ellenőrzés A csomagok ára 9,80 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Notion Dokumentációt, wikiket és könnyű feladatkövetést ötvöző csapatok Relációs adatbázisok, Notion AI, rugalmas sablonok Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron Zoho Projects A Zoho ökoszisztémát már használó csapatok Gantt-diagramok, időkövetés, natív Zoho integrációk Fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron Smartsheet Szabályozott vagy komplex iparágakban dolgozó, táblázatokhoz szokott csapatok Rács alapú felület, vezérlőközpont, megfelelőségi tanúsítványok A csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Basecamp Távoli csapatok, akik egyszerű aszinkron kommunikációt és könnyű projektkövetést szeretnének Üzenőfalak, bejelentkezések, Hill-diagramok A csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Miért érdemes a Taiga alternatíváit választani?

A Taiga egy nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz, amelyet Scrum vagy Kanban munkafolyamatokat futtató Agile csapatok számára fejlesztettek ki. Kedvelt eszköz azok között a fejlesztők között, akik licencdíj nélküli, saját hosztolt megoldást keresnek. De ahogy a csapata növekszik, vagy a projektjei egyre összetettebbé válnak, előfordulhat, hogy néhány hiányosságot észlel.

Talán elege van a saját szerveren futó eszközökkel járó technikai karbantartásból. Vagy talán marketing- és tervezőcsapatai túl merevnek és fejlesztőkre összpontosítottnak találják a Taiga szoftver felületét kreatív munkájukhoz. Ez a feszültség oda vezet, hogy a csapatok más eszközökben hoznak létre saját rendszereket, ami információs szigetek kialakulásához vezet, és lehetetlenné teszi a teljes kép megtekintését.

A Taiga alternatíváinak keresését általában a következő tényezők motiválják:

Integrációs hiányosságok: A Taiga nem kapcsolódik natívan sok népszerű üzleti eszközhöz, így kénytelen vagy manuálisan bevinni az adatokat és időigényes megoldásokat alkalmazni.

Skálázási kihívások: Az önálló hosztolás felelőssége olyan technikai erőforrásokat és karbantartást igényel, amelyeket sok növekvő csapat nem tud biztosítani.

Korlátozott funkciók: Az alapvető tábláknál többre van szükség. A fejlett jelentések, Az alapvető tábláknál többre van szükség. A fejlett jelentések, az erőforrás-kezelés és az AI-alapú funkciók egyre fontosabbá válnak, és a Taiga nyílt forráskódú modellje lemarad.

Gyenge csapatok közötti együttműködés: Ha a nem fejlesztői csapatok nem tudják könnyen használni a fő projekteszközt, akkor abbahagyják annak használatát. Ez a kommunikációt más alkalmazásokba tereli, és a valódi összehangolást folyamatos küzdelemmé teszi. Ha a nem fejlesztői csapatok nem tudják könnyen használni a fő projekteszközt, akkor abbahagyják annak használatát. Ez a kommunikációt más alkalmazásokba tereli, és a valódi összehangolást folyamatos küzdelemmé teszi.

A megfelelő alternatíva a csapat méretétől és technikai felkészültségétől függ. Attól is függ, hogy szeretne-e megszabadulni az eszközök elszaporodásától – a munkák több, egymástól független eszközre való felosztásától, ami ma már a 101 különböző SaaS alkalmazást használó vállalatokat érinti – egy all-in-one munkaterülettel, vagy csak egy felhasználóbarátabb, speciális eszközre van szüksége.

A legjobb Taiga alternatívák

Az alábbi eszközök mindegyike olyan konkrét problémákat old meg, amelyek miatt a csapatok elfordulnak a Taiga.io-tól. Az eszközöket legfőbb erősségeik szerint rendeztük, hogy gyorsan megtalálhassa az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

A ClickUp segítségével átfogó képet kaphat fejlesztési terveiről.

Elhagyja a Taigát, mert unja, hogy a munkája különböző alkalmazásokra van szétosztva? A feladatait egy helyen, a dokumentumait egy másikban, a csapatbeszélgetéseit pedig egy harmadikban tárolja. Ez a kontextus-szétszóródás – amikor a csapatok órákat pazarolnak el információk keresésével egymástól független alkalmazásokban – azt jelenti, hogy több időt tölt az információk keresésével, mint a tényleges munkával, ami hatalmas terhet ró a termelékenységre, mivel a munkavállalók 70%-a több mint egy órát tölt egy-egy információ keresésével.

Szüntesse meg ezt a káoszt, és hozza össze projektmenedzsmentjét, dokumentumait és csapatának kommunikációját egyetlen platformon a ClickUp segítségével, a világ első konvergens AI munkaterületével – egy egységes platformmal, ahol a projektek, dokumentumok és beszélgetések kontextusfüggő AI-vel együtt élnek, amely az intelligencia rétegét képezi. Úgy tervezték, hogy több eszközt is helyettesítsen azzal, hogy a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt egyetlen platformra hozza. Ahelyett, hogy különálló alkalmazásokért fizetne és azokat kezelné, egy egységes környezetet kap, ahol minden munkája egy helyen található és összekapcsolódik.

A ClickUp segítségével lépjen át a munkaterületek elszaporodásától a konvergenciához!

Ne pazarolja az idejét manuális állapotfrissítésekre és kommentek átnézésére. Szerezzen be egy AI asszisztenst, amely megérti az egész munkaterületét a ClickUp Brain segítségével. Megkérheti, hogy foglalja össze a feladatokat, készítsen projektösszefoglalókat, vagy válaszoljon a blokkoló tényezőkre vonatkozó kérdésekre. Mivel mindenhova integrálva van, egyszerűen @megemlítheti a Brain-t egy feladatban vagy csevegőüzenetben, hogy azonnali, kontextusérzékeny választ kapjon a tényleges projektjeiből.

@Brain szálas választ fog közzétenni a kommentjére vagy üzenetére.

Azok a csapatok, amelyeknek robusztus Agile funkciókra van szükségük, a ClickUp Sprints segítségével kezelhetik a teljes fejlesztési ciklust. Külön Sprint mappákat hozhatnak létre, kezelhetik a hátralékot, és a Sprint pontokat használhatják a feladatok becsléséhez. A Velocity diagramok segítségével láthatóvá tehetik a csapat előrehaladását, amelyek nyomon követik a több sprint alatt elvégzett átlagos munkát, így pontosabban tudnak tervezni.

Kezelje a fejlesztési sprinteket és a hátralékokat a ClickUp Sprints segítségével.

A ClickUp Super Agents a munkaterület szintjén működik, folyamatosan figyelemmel kísérve a projekteket, tevékenységeket és jelzéseket az egész környezetben. Ebben a nézetben a Super Agent elemzi a sprint adatokat, felismeri a kockázatokat, például a lejárt prioritásokat, és kézzel történő nyomon követés nélkül is hasznosítható információkat nyújt. Ahelyett, hogy csak jelentést készítene, proaktívan javaslatokat tesz a következő lépésekre, például napirendek készítésére vagy a csapatok figyelmének a legnagyobb hatással bíró munkákra való összpontosítására.

Végre megszabadulhat a manuális, időigényes munkától. A ClickUp Automations segítségével egyszerű triggerekkel és műveletekkel hozhat létre kódolás nélküli munkafolyamat-szabályokat. Például beállíthat egy szabályt, amely automatikusan megváltoztatja a feladat állapotát, amikor elérkezik a határidő, vagy új feladatot rendel egy adott személyhez, amikor az létrehozásra kerül.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain: Szerezzen be AI-alapú feladatösszefoglalókat, készítsen jelentéseket, és válaszoljon kérdésekre a feladatok, dokumentumok és beszélgetések kontextusával, az egész munkaterületén integrált AI-asszisztens segítségével.

ClickUp Sprints: Tervezzen és hajtson végre sprinteket a backlog kezeléshez, a sprint tervezéshez és a sebesség nyomon követéséhez szükséges speciális funkciókkal, valamint használja a Sprint Points funkciót a munkamennyiség becsléséhez és a csapat kapacitásának figyelemmel kíséréséhez.

ClickUp Automations: Automatizálja a rutinmunkákat, mint például az állapotok módosítása, a feladatok kiosztása vagy a megjegyzések közzététele, hogy időt takarítson meg egy egyszerű, kódolás nélküli trigger-and-action builder segítségével.

15+ nézet: Térjen túl az alapvető táblákon. Vizualizálja munkáját több mint 15 különböző opcióval, beleértve Térjen túl az alapvető táblákon. Vizualizálja munkáját több mint 15 különböző opcióval, beleértve a Kanban nézetet a Gantt nézetet , a Lista nézetet, a Naptár nézetet és az Idővonal nézetet, mindegyik ugyanazokat az alapadatokat használva.

ClickUp Docs: Tartsa projektismertetőit, értekezletjegyzeteit és wikijeit kapcsolódva az általuk hivatkozott munkákhoz azáltal, hogy közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat hoz létre, szerkeszt és együttműködik rajtuk. Tartsa projektismertetőit, értekezletjegyzeteit és wikijeit kapcsolódva az általuk hivatkozott munkákhoz azáltal, hogy közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat hoz létre, szerkeszt és együttműködik rajtuk.

ClickUp Chat: Tartsa a projekthez kapcsolódó beszélgetéseket a szétszórt e-mail szálak helyett egy kereshető helyen, valós idejű beszélgetésekkel csatornákon vagy közvetlen üzenetekkel, közvetlenül a munkája mellett. Tartsa a projekthez kapcsolódó beszélgetéseket a szétszórt e-mail szálak helyett egy kereshető helyen, valós idejű beszélgetésekkel csatornákon vagy közvetlen üzenetekkel, közvetlenül a munkája mellett.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Igazi all-in-one platform: feleslegessé teszi a különálló projektmenedzsment, dokumentációs és kommunikációs eszközöket, csökkentve ezzel az eszközök elszaporodását és az előfizetési költségeket. feleslegessé teszi a különálló projektmenedzsment, dokumentációs és kommunikációs eszközöket, csökkentve ezzel az eszközök elszaporodását és az előfizetési költségeket.

Kontextusérzékeny AI: A ClickUp Brain segítségével a konkrét munkaterületi adatok alapján kaphat válaszokat és összefoglalókat, ami sokkal hasznosabbá teszi, mint az általános AI chatbotok.

Páratlan rugalmasság: A platform bármilyen módszertanhoz alkalmazkodik, a szigorú Scrumtól a Kanbanig vagy akár a hagyományos projektmenedzsmentig, anélkül, hogy egyetlen munkafolyamatra kényszerítené Önt.

Hátrányok:

A funkciók nagy száma meredek tanulási görbét jelenthet azoknak az új felhasználóknak, akik egyszerűbb eszközökhöz vannak szokva.

A mobilalkalmazás funkcionális, de még nem kínálja a desktop-élmény teljes erejét.

A platform maximális kihasználásához szándékos beállítási és bevezetési folyamatra van szükség.

ClickUp árak

[pricing=table]

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. monday. com (A legjobb vizuális, intuitív projekt táblákhoz, amelyeket a csapat gyorsan elsajátíthat)

Ha nem technikai háttérrel rendelkező csapattagjai zavarosnak találták a Taiga felületét, a monday.com friss levegőt hoz. Színes, vizuális és intuitív kialakításáról ismert, amelynek köszönhetően a projektmenedzsment kevésbé tűnik fárasztó feladatnak. A drag-and-drop táblák bárki számára könnyen megtanulhatók, ami gyorsabb bevezetést jelent az egész szervezetben.

A platform a „Work OS” koncepcióra épül, amely lehetővé teszi a táblák szinte bármilyen munkafolyamatra való testreszabását, a marketingkampányoktól a szoftverfejlesztésig. Több mint 20 különböző oszlottípust adhat hozzá, hogy mindent nyomon követhessen, a státusztól és a megbízottaktól kezdve a képletekig és az időkövetésig. Ez a vizuális áttekinthetőség segít mindenkinek látni, hogy mi van folyamatban, mi akadt el és mi készült el, anélkül, hogy technikai háttérrel kellene rendelkeznie.

A monday.com AI funkciókat is kínál, amelyek segítenek a feladatok generálásában, a frissítések összefoglalásában és a tartalom írásában. Automatizálási építője egyszerű „ha ez, akkor az” logikát használ, amely lehetővé teszi szabályok létrehozását kód írása nélkül.

monday. com legjobb funkciói

Testreszabható táblák: Testreszabhatja projekt tábláit több mint 20 oszloptípussal, hogy azok az Ön konkrét munkafolyamatához illeszkedjenek.

Kód nélküli automatizálás: Állítson be egyszerű szabályokat az ismétlődő feladatok automatizálásához, például a csapattagok értesítéséhez vagy a feladat státuszának megváltoztatásához.

Többféle nézet: Könnyedén válthat a munka megjelenítésének különböző módjai között, beleértve a táblázat, a Kanban, az idővonal és a naptár nézeteket.

monday. com előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül intuitív felület: az új felhasználók minimális képzéssel perceken belül el tudják kezdeni a munkát.

Rugalmasan alkalmazható különböző részlegek számára: A platform speciális termékeket kínál CRM, fejlesztés és szolgáltatások számára, lehetővé téve a vállalat egészében történő szabványosítást.

Kiterjedt sablonkönyvtár: A széles körű, előre elkészített sablonok segítségével gyorsan elvégezheti a beállítást.

Hátrányok:

Az árazás bonyolult lehet, minimális felhasználói számmal és csomagszintekkel, amelyek kisebb csapatok számára költségesek lehetnek.

A vendéghozzáférés számlázásra kerül, ami váratlan költségekhez vezethet.

Néhány kulcsfontosságú funkció, például az időkövetés, csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

monday. com árak

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Standard: 17 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Pro: 28 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4800 értékelés)

3. Jira (legalkalmasabb az Agile sprintet futtató szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Jira

Ha a Taiga és a vállalati eszközök összehasonlítását keresi, akkor a Jira gyakran az első név, ami eszébe jut. Mindkettő agilis munkafolyamatokhoz lett tervezve, de a Jira olyan mélységet, konfigurálhatóságot és integrációt biztosít, amellyel a Taiga, mint nyílt forráskódú eszköz, nem tud versenyezni. Nem véletlenül ez az iparági szabvány.

A Jira kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára készült, kiválóan alkalmas Scrum és Kanban táblákhoz, sprinttervezési, backlog-kezelési és sebességkövetési funkciókkal. A haladó felhasználók számára a JQL (Jira Query Language) lehetővé teszi nagyon specifikus egyéni szűrők és jelentések létrehozását. A platform valódi ereje az ökoszisztémájában rejlik, amely több mint 5700 alkalmazást tartalmaz az Atlassian Marketplace-en, és zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Confluence és a Bitbucket.

Ez a teljesítmény azonban kompromisszummal jár: komplexitással. A felület nem technikai felhasználók számára túl bonyolult lehet, és a megfelelő beállítás jelentős időt és szakértelmet igényel.

A Jira legjobb funkciói

Scrum és Kanban táblák: Kezelje a sprinteket olyan részletes funkciókkal, mint a backlog menedzsment, a burndown diagramok és a WIP limitek.

JQL (Jira Query Language): Hozzon létre hatékony, egyedi lekérdezéseket, hogy pontos szűrőket és jelentéseket készíthessen a műszerfalaihoz.

Több mint 5700 Marketplace-alkalmazás: Bővítse a Jira képességeit egy hatalmas, szinte minden igényt kielégítő, harmadik féltől származó integrációkból álló könyvtárral.

A Jira előnyei és hátrányai

Előnyök:

Mélyreható Agile funkcionalitás: Sprinttervezés, sebességkövetés és kiadáskezelés funkciói kiforrottak és több ezer fejlesztői csapat bizalmát élvezik.

Magasan testreszabható munkafolyamatok: Egyedi feltételekkel, érvényesítőkkel és utólagos funkciókkal pontosan meghatározhatja a problémák kezelésének folyamatát.

Erős Atlassian ökoszisztéma: A Confluence, a Bitbucket és a Trello natív integrációi hatékony, egységes környezetet teremtenek a szoftverfejlesztéshez.

Hátrányok:

A tanulási görbe meredek, különösen a nem technikai csapat tagok vagy az Agile módszertanokkal még nem ismerősök számára.

A konfiguráció összetettsége idővel túlterhelt és nehezen karbantartható példányokhoz vezethet.

A legfontosabb biztonsági funkciók, mint például az SSO/SCIM, külön, további előfizetés részét képezik.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalat: Egyedi

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

4. Asana (A legjobb választás olyan funkcióközi csapatok számára, amelyeknek portfólió átláthatóságra és AI munkafolyamatokra van szükségük)

via Asana

Ha szervezete kinőtte a Taiga fejlesztő-központú fókuszát, az Asana szélesebb körű megoldást kínál. Ez egy vállalati munkamenedzsment platform, amely az AI-alapú automatizálásra helyezi a hangsúlyt, és nemcsak mérnökök, hanem marketing-, üzemeltetési és termékcsapatok számára is alkalmas.

Az Asana legfőbb megkülönböztető jegye a Work Graph adatmodell, amely feltérképezi a feladatok, projektek, emberek és célok közötti kapcsolatokat. Ez betekintést nyújt abba, hogy a munka hogyan kapcsolódik össze a szervezeten belül, amit a szilárd eszközök nem tudnak nyújtani. Az AI Studio lehetővé teszi, hogy egyedi, kódolás nélküli AI munkafolyamatokat hozzon létre olyan feladatok automatizálására, mint a munka továbbítása, állapotfrissítések küldése és a csapat tagjainak emlékeztetése a határidőkre.

Az Asana olyan nézetekkel, mint a listák, táblák és a Gantt-stílusú idővonal, többféle módot kínál a munka vizualizálására. A vezetők számára a portfóliók átfogó képet nyújtanak a vállalat egészének projektállapotáról.

Az Asana legjobb funkciói

Work Graph adatmodell: Nézze meg, hogyan kapcsolódik össze a munka a szervezeten belül, automatikusan feltárva a függőségeket és az akadályokat.

AI Studio: Kódolás nélküli AI-munkafolyamatok létrehozása az ismétlődő feladatok automatizálása és a folyamatok racionalizálása érdekében.

Portfóliók és munkaterhelés: Szerezzen vezetői szintű áttekintést a projekt állásáról, és kezelje a csapat kapacitását a kiégés megelőzése érdekében.

Az Asana előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős iparági elismertség: Az Asana vezető szerepet tölt be a Gartner és a Forrester elemzői jelentéseiben, ami igazolja vállalati képességeit.

Rugalmas minden részleg számára: ugyanolyan jól működik marketingkampányok és termékbevezetések esetén, mint szoftverfejlesztésnél.

Robusztus integrációk: Több mint 200 népszerű alkalmazással csatlakozik, beleértve a Microsoftot, a Google-t, a Slacket és a HubSpotot.

Hátrányok:

A fizetős csomagok minimális felhasználói számot írnak elő, ami kisebb csapatok számára kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók elégedetlenségüket fejezték ki a platform számlázási és automatikus megújítási politikájával kapcsolatban.

A portfóliókhoz hasonló fejlett funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 10,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Haladó: 24,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 800 értékelés)

5. Trello (A legjobb egyszerű Kanban táblákhoz, minimális beállítással)

via Trello

A Trello az egyszerűség megtestesítője, és ez a legnagyobb előnye. Ha a Taiga túl bonyolultnak tűnik a csapatod igényeihez képest, a Trello egy egyszerű alternatívát kínál: táblák, listák és kártyák. Ez egy vizuális rendszer, amelyet perceken belül megérthetsz – csak húzd át a feladatokat az oszlopok között, hogy megmutasd az előrehaladást.

Az Atlassian termékeként a Trello zökkenőmentesen integrálódik a Jira és a Confluence programokkal, ami kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyes projektekhez egyszerű eszközre, más projektekhez pedig erőteljesebb eszközre van szükségük. Butler automatizálási funkciója képes kezelni az ismétlődő műveleteket, mint például a kártyák áthelyezése vagy a határidők beállítása, míg a Power-Ups funkcióval integrációkat és egyéni mezőket adhat hozzá.

A Trello fő korlátja, hogy nem próbál all-in-one megoldás lenni. Azoknak a csapatoknak, akiknek csak vizuális módszerre van szükségük a feladatok nyomon követéséhez, sprinttervezés vagy fejlett jelentéskészítés nélkül, a Trello tökéletes választás.

A Trello legjobb funkciói

Drag-and-drop Kanban táblák: A felület rendkívül intuitív, így bárki könnyedén és azonnal elkezdheti használni.

Butler automatizálás: Automatizálja az egyszerű, ismétlődő műveleteket szabályalapú triggerekkel, hogy táblái mindig naprakészek legyenek.

Power-Ups: Bővítse a Trello funkcionalitását integrációk, egyéni mezők és különböző nézetek hozzáadásával a tábláihoz.

A Trello előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül alacsony tanulási görbe: A táblák és kártyák vizuális metaforája mindenki számára érthető, így szinte nincs szükség képzésre.

Könnyű bevezetés: A táblák és kártyák vizuális metaforája szinte semmilyen képzést nem igényel az új csapattagok számára.

Az Atlassian ökoszisztéma része: natívan kapcsolódik a Jira és a Confluence szoftverekhez, és szükség esetén erőteljesebb eszközökhöz vezető utat kínál.

Hátrányok:

Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a függőségek és az erőforrás-menedzsment.

A jelentési és elemzési funkciók nagyon alapszintűek a átfogóbb platformokhoz képest.

Komplex projekteknél, ahol sok feladatot kell kezelni, ez zavarossá és nehezen kezelhetővé válhat.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

6. Wrike (A legjobb komplex portfólióval és irányítási igényekkel rendelkező vállalati csapatok számára)

via Wrike

A Wrike olyan középvállalatok és nagyvállalatok számára készült, amelyek fejlett irányítást, portfóliókezelést és osztályok közötti átláthatóságot igényelnek. Ha azért váltasz a Taiga-ról, mert szervezeted túlnőtt egy egyetlen csapat Agile eszköz által támogatott méreten, a Wrike biztosítja az egész vállalkozás munkájának kezeléséhez szükséges infrastruktúrát.

Mesterséges intelligencia rétege, a Work Intelligence olyan funkciókat kínál, mint a Copilot a kérdések megválaszolásához, a projektek kockázatainak előrejelzése és az automatizált összefoglalók. A kreatív csapatok számára a Wrike korrektúrafunkciója több mint 30 fájlformátumot támogat, lehetővé téve a közös felülvizsgálatot és jóváhagyást közvetlenül a platformon belül.

A Wrike ereje egyben a legnagyobb kihívása is. Jelentős befektetést igényel a beállítás és konfigurálás, és a tanulási görbe meredekebb, mint sok alternatívának.

A Wrike legjobb funkciói

Work Intelligence AI: Használja az AI-t a projektösszefoglalók elkészítéséhez, a kockázatok előrejelzéséhez és a rutin feladatok automatizálásához.

Fejlett ütemtervek: Tervezze meg a több csapatra kiterjedő munkát a függőségek feltérképezésével és a kapacitás tervezésével.

30+ fájlformátum ellenőrzése: Egyszerűsítse a kreatív felülvizsgálati folyamatot a beépített jelölőeszközökkel és verziókezeléssel.

A Wrike előnyei és hátrányai

Előnyök:

Vállalati szintű biztonság: A Wrike SOC 2 és ISO tanúsítványokkal, valamint HIPAA támogatással rendelkezik, így szabályozott iparágak számára is alkalmas.

Erős elemzői értékelések: A Gartner vezetőként ismeri el, megerősítve pozícióját vállalati szintű platformként.

Hatékony portfóliókezelés: A Control Center biztosítja a PMO-k számára a programok nagyméretű kezeléséhez szükséges átláthatóságot és irányítást.

Hátrányok:

A platform tanulási görbéje meredek, és komplex kezdeti beállítást igényel.

A leghatékonyabb funkciók közül sok csak fizetős kiegészítőként érhető el, ami jelentősen megnövelheti a teljes költséget.

A felület kisebb csapatok vagy egyszerűbb igényekkel rendelkező csapatok számára túlterhelőnek tűnhet.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

Pinnacle: Egyedi

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

7. Notion (A legjobb olyan csapatok számára, amelyek dokumentumokat, wikiket és könnyű projektkövetést kombinálnak)

via Notion

A Notion nem egy hagyományos projektmenedzsment eszköz, hanem egy moduláris munkaterület, ahol oldalak, adatbázisok és blokkok segítségével saját rendszereket építhet. Ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek a feladatkövetés mellett erős dokumentációs képességekre is szükségük van, mivel a wikiket, dokumentumokat és projekteket egy rugalmas környezetben egyesíti.

A Notion magja a relációs adatbázis-rendszere. Létrehozhat egymáshoz kapcsolódó táblázatokat, amelyek lehetővé teszik a projektek közötti adatok összevonását és egyedi nézetek, például Kanban, Naptár és Lista létrehozását ugyanabból az adatforrásból. A Notion AI ezt kiegészíti összefoglalási, tartalomgenerálási és keresési funkciókkal az egész munkaterületen.

Ez a rugalmasság egyszerre jelent erősséget és gyengeséget. Bár szinte bármilyen elképzelhető munkafolyamatot létrehozhat, azt magának kell megalkotnia.

A Notion legjobb funkciói

Relációs adatbázisok: Hozzon létre összekapcsolt táblázatokat, amelyek összekötik a feladatokat, projekteket és csapattagokat, automatikus adatösszesítéssel.

Notion AI: Összefoglalja az oldalakat, generáljon tartalmat, és természetes nyelven keressen az egész munkaterületén.

Rugalmas blokkok és sablonok: Készítsen oldalakat a semmiből, vagy használja az 5000-nél is több sablon egyikét a gyors kezdéshez.

A Notion előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kiváló dokumentációhoz: tartsa wikijeit, specifikációit és értekezletjegyzeteit a feladatokhoz kapcsolva, anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Magas fokú testreszabhatóság: pontosan olyan rendszert építhet, amire csapatának szüksége van, anélkül, hogy olyan funkciók terhelnék, amelyeket nem használ.

Erős sablon-ökoszisztéma: A nagy felhasználói közösség szinte minden felhasználási esethez sablonokat biztosít.

Hátrányok:

A komplex adatbázisok és fejlett képletek beállítása meredek tanulási görbét igényel.

A teljesítmény lelassulhat, ha nagyon nagy adatbázisokkal kell dolgozni.

A hagyományos projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok és a függőségek, gyakran kreatív megoldásokat igényelnek.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5800+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

va Zoho Projects

A Zoho Projects egy praktikus projektmenedzsment eszköz, amely a legnagyobb értéket azoknak a csapatoknak nyújtja, amelyek már befektettek a Zoho ökoszisztémába. Zökkenőmentesen integrálódik más Zoho alkalmazásokkal, mint például a Zoho CRM, a Zoho Desk és a Zoho Analytics, így egységes platformot hozva létre üzleti tevékenységeihez.

Funkciói között megtalálhatók a függőségeket tartalmazó Gantt-diagramok, Kanban táblák, időkövetés és hibakövetés. Szolgáltatásalapú vállalkozások számára a Zoho Invoice integrációja lehetővé teszi a munkaidő-nyilvántartás és az ügyfelek számlázásának egyszerű kezelését. Bár a felület kissé elavultnak tűnhet néhány versenytárshoz képest, egyszerű és hatékonyan végzi a feladatát.

A Zoho Projects megbízható és versenyképes árú lehetőség, így természetes választás azoknak a kis- és közepes méretű csapatoknak, amelyek már más Zoho termékeket is használnak.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Gantt-diagramok függőségekkel: Vizualizálja a projekt ütemtervét, és azonosítsa a kritikus utat, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

Időkövetés és munkaidő-nyilvántartás: Naplózza a feladatokhoz tartozó időt, és készítsen munkaidő-nyilvántartást számlázáshoz vagy belső jelentésekhez.

Zoho ökoszisztéma integráció: Csatlakozzon más Zoho alkalmazásokhoz harmadik féltől származó eszközök nélkül, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást az egész vállalkozásban.

A Zoho Projects előnyei és hátrányai

Előnyök:

Szilárd ökoszisztéma-érték: A Zoho termékeket már használó csapatok az üzleti eszközeik közötti zökkenőmentes adatáramlás előnyeit élvezik.

Natív Zoho integráció: Ha már Zoho felhasználó, akkor ez tökéletesen illeszkedik a meglévő eszközkészletébe.

Szilárd alapfunkciók: Minden alapvető projektmenedzsment igényt lefed, beleértve a Gantt-diagramokat, a Kanban-táblákat és az időkövetést.

Hátrányok:

A felhasználói felület kevésbé modern, mint néhány versenytársé.

Hiányoznak belőle az olyan fejlett funkciók, mint a mesterséges intelligencia, a kifinomult automatizálás és a portfóliókezelés.

A tervezési minták kevésbé intuitívak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a Zoho termékeit.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

9. Smartsheet (A legjobb megoldás a szabályozott iparágakban dolgozó, táblázatokhoz szokott csapatok számára)

via Smartsheet

A Smartsheet olyan csapatok számára készült, amelyek jól boldogulnak a táblázatokkal, de nagyobb projektmenedzsment-teljesítményre van szükségük. Rács alapú felülete hasonlít az Excelhez, de olyan funkciókkal egészül ki, mint a Gantt-diagramok, az automatizálás és az együttműködési eszközök. Ez megkönnyíti az átállást azoknak a csapatoknak, amelyek megszokták a sorokban és oszlopokban való munkavégzést.

A platform kiváló választás a szabályozott iparágak számára, mivel FedRAMP Moderate engedélyt biztosít kormányzati munkákhoz és HIPAA-megfelelőséget az egészségügy számára. Vezérlőközpontja PMO-szintű irányítást biztosít, lehetővé téve a szervezetek számára a projektsablonok szabványosítását és a konzisztencia fenntartását nagy léptékben.

A Smartsheet prémium funkcióinak többsége fizetős kiegészítőként érhető el. Azonban a táblázatokhoz való hozzászokottság és a megfelelőségi tanúsítványok egyedülálló kombinációja értékes eszközzé teszi egy bizonyos célközönség számára.

A Smartsheet legjobb funkciói

Rács alapú felület: A megszokott sorok és oszlopok elrendezése megkönnyíti az Excel-felhasználók számára a kezdést.

Vezérlőközpont: szabványosítsa a projektsablonokat és a irányítást a szervezet egészében a nagyobb konzisztencia érdekében.

Megfelelőségi tanúsítványok: Számos szabályozási követelménynek megfelel, beleértve a FedRAMP, DoD IL4 és HIPAA előírásokat.

A Smartsheet előnyei és hátrányai

Előnyök:

Ismerős felület: A tanulási görbe minimális azok számára, akik már használtak táblázatkezelő programot.

Erős megfelelési pozíció: Ez egy életképes lehetőség a szigorú szabályozási követelményekkel rendelkező kormányzati és egészségügyi szervezetek számára.

Hatékony adatigényes munkafolyamatokhoz: Komplex adatszcenáriókat kezelhet lapok közötti képletekkel és adatimport funkciókkal.

Hátrányok:

A leghatékonyabb funkciók közül sok csak drága kiegészítőként érhető el.

Az alapvető rácson túl a fejlett képletek és funkciók meredek tanulási görbével rendelkeznek.

Az interfész egyszerű feladatkezelési igényű csapatok számára zavarosnak tűnhet.

Smartsheet árak

Pro: 9 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 16 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

10. Basecamp (A legjobb megoldás azoknak a távoli csapatoknak, amelyek egyszerű, határozott projektkommunikációt szeretnének)

via Basecamp

A Basecamp a „kevesebb több” filozófián alapul. Szándékosan kerüli a funkciók túlterheltségét, és inkább az egyszerűségre és a világos kommunikációra koncentrál. Olyan távoli csapatok számára készült, amelyek értékelik az aszinkron munkavégzést. Az olyan funkciók, mint a Message Boards (üzenőfalak) felváltják az e-mail szálakat, az Automatic Check-ins (automatikus bejelentkezések) pedig megkönnyítik a csapat frissítéseinek megtekintését találkozók nélkül.

Az egyik legegyedibb funkciója a Hill Charts. Ez egy másik módszert kínál a projekt előrehaladásának vizualizálására, megmutatva, hogy a munka még a „kitalálási” szakaszban van-e, vagy már átlépett a „megvalósítási” szakaszba. Ez őszintébb képet ad a projektek valódi állásáról.

A Basecamp átalánydíjas árazása egy másik megkülönböztető tényező. Az egész csapatért egyetlen árat fizet, ami nagyobb szervezetek számára nagyon költséghatékony lehet.

A Basecamp legjobb funkciói

Üzenőfalak: Tartsa a beszélgetéseket témák szerint rendezve és könnyen kereshetővé minden projektben.

Automatikus bejelentkezések: Ismétlődő kérdéseket ütemezhet, hogy rendszeres frissítéseket kapjon a csapatától anélkül, hogy megbeszélést kellene tartania.

Hill Charts: A projekt előrehaladásának vizualizálására szolgáló egyedülálló módszer, amely megmutatja a projektben fennmaradó bizonytalanság mértékét.

A Basecamp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Egyszerű, célzott felület: Néhány dolgot nagyon jól csinál, anélkül, hogy az all-in-one platformok komplexitásával járna.

Korlátlan számú csapattag: Adja hozzá az egész szervezetét anélkül, hogy aggódnia kellene a felhasználónkénti méretezés miatt.

Erős támogatás az aszinkron kommunikációhoz: A kezdetektől fogva távoli és elosztott csapatok számára lett tervezve.

Hátrányok:

Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a függőségek és a részletes jelentések.

Nem alkalmas komplex Agile munkafolyamatokhoz vagy szoftverfejlesztési folyamatokhoz.

A testreszabási lehetőségek nagyon korlátozottak a rugalmasabb versenytársakhoz képest.

Basecamp árak

Basecamp: 15 USD/felhasználó/hónap

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

Válassza ki a csapatának legmegfelelőbb Taiga alternatívát ✨

A megfelelő Taiga alternatíva megtalálása attól függ, hogy megérted-e, mire van szüksége a csapatodnak, és nem csak attól, hogy mi hangzik jól a funkciók oldalon. Ha olyan fejlesztői csapat vagy, amelynek vállalati Agile-re van szüksége, a Jira mélységét nehéz überelni. Ha az egyszerűség a prioritás, a Trello vagy a Basecamp megszünteti a komplexitást.

Ha azonban unod már, hogy több eszközt kell használnod a feladatok, dokumentumok és kommunikáció kezeléséhez, a ClickUp mindent egy helyen egyesít. És olyan mesterséges intelligenciát kapsz, amely valóban megérti a munkádat. Nincs többé kontextus-szétszóródás, nincs többé öt alkalmazás között való keresgélés, hogy megtaláld, amire szükséged van. A legjobb eszköz az, amelyet a csapatod valóban következetesen használni fog.

Kezdje a legnagyobb problémával, keresse meg a közvetlenül azt megoldó megoldást, és onnan induljon el. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és nézze meg, hogyan változtatja meg a konvergens munkaterület a csapata munkamódszerét.