A 10 legjobb Taiga alternatíva 2026-ban

A legtöbb Agile csapat ugyanazzal a problémával szembesül a Taiga használatakor: ami kezdetben egy könnyű, fejlesztőbarát eszköz, az karbantartási terhet jelent, ha vállalati integrációkra, funkciók közötti átláthatóságra vagy AI-alapú munkafolyamatokra van szükség, amelyek beállítása nem igényel DevOps diplomát – ez különösen kritikus most, hogy az Agile szervezetek 84%-a alkalmazza az AI-t.
Ez az útmutató 10 Taiga alternatívát mutat be. Megtalálhatja az olyan all-in-one platformokat, mint a ClickUp, amelyek megszüntetik az eszközök elszaporodását, valamint speciális opciókat, mint a Jira, amely mélyreható Scrum funkcionalitást kínál. A cél az, hogy segítsen megtalálni a csapatának tényleges igényeinek leginkább megfelelő megoldást – nem csak azt, ami akkor működött, amikor még öt mérnök volt egy garázsban.
A Taiga alternatívái egy pillantásra
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Legjobb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|Csapatok, akik egy AI-alapú, több eszközt helyettesítő, all-in-one munkaterületet szeretnének
|ClickUp Brain, Sprints, Automations, 15+ Views, Docs, Chat
|Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára
|monday. com
|Vizuális táblákra és gyors, funkciók közötti átvételre szoruló csapatok
|Testreszabható táblák, kódolás nélküli automatizálás, többféle nézet
|A csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Jira
|Strukturált Agile sprinteket futtató szoftverfejlesztő csapatok
|Scrum/Kanban táblák, JQL, több mint 5700 Marketplace alkalmazás
|Ingyenes; fizetős csomagok 8,15 USD/felhasználó/hónap áron.
|Asana
|Különböző funkciókat ellátó csapatok, amelyeknek portfólió átláthatóságra és AI munkafolyamatokra van szükségük
|Work Graph, AI Studio, Portfolios, Workload
|Ingyenes; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron.
|Trello
|Csapatok, akik egyszerű Kanban táblákat szeretnének minimális beállítással
|Drag-and-drop táblák, Butler automatizálás, Power-Ups
|Ingyenes; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron
|Wrike
|Vállalati csapatok, amelyek irányítást, jelentéstételt és fejlett projektirányítást igényelnek
|Work Intelligence AI, fejlett ütemtervek, ellenőrzés
|A csomagok ára 9,80 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Notion
|Dokumentációt, wikiket és könnyű feladatkövetést ötvöző csapatok
|Relációs adatbázisok, Notion AI, rugalmas sablonok
|Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron
|Zoho Projects
|A Zoho ökoszisztémát már használó csapatok
|Gantt-diagramok, időkövetés, natív Zoho integrációk
|Fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron
|Smartsheet
|Szabályozott vagy komplex iparágakban dolgozó, táblázatokhoz szokott csapatok
|Rács alapú felület, vezérlőközpont, megfelelőségi tanúsítványok
|A csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Basecamp
|Távoli csapatok, akik egyszerű aszinkron kommunikációt és könnyű projektkövetést szeretnének
|Üzenőfalak, bejelentkezések, Hill-diagramok
|A csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
Miért érdemes a Taiga alternatíváit választani?
A Taiga egy nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz, amelyet Scrum vagy Kanban munkafolyamatokat futtató Agile csapatok számára fejlesztettek ki. Kedvelt eszköz azok között a fejlesztők között, akik licencdíj nélküli, saját hosztolt megoldást keresnek. De ahogy a csapata növekszik, vagy a projektjei egyre összetettebbé válnak, előfordulhat, hogy néhány hiányosságot észlel.
Talán elege van a saját szerveren futó eszközökkel járó technikai karbantartásból. Vagy talán marketing- és tervezőcsapatai túl merevnek és fejlesztőkre összpontosítottnak találják a Taiga szoftver felületét kreatív munkájukhoz. Ez a feszültség oda vezet, hogy a csapatok más eszközökben hoznak létre saját rendszereket, ami információs szigetek kialakulásához vezet, és lehetetlenné teszi a teljes kép megtekintését.
A Taiga alternatíváinak keresését általában a következő tényezők motiválják:
- Integrációs hiányosságok: A Taiga nem kapcsolódik natívan sok népszerű üzleti eszközhöz, így kénytelen vagy manuálisan bevinni az adatokat és időigényes megoldásokat alkalmazni.
- Skálázási kihívások: Az önálló hosztolás felelőssége olyan technikai erőforrásokat és karbantartást igényel, amelyeket sok növekvő csapat nem tud biztosítani.
- Korlátozott funkciók: Az alapvető tábláknál többre van szükség. A fejlett jelentések, az erőforrás-kezelés és az AI-alapú funkciók egyre fontosabbá válnak, és a Taiga nyílt forráskódú modellje lemarad.
- Gyenge csapatok közötti együttműködés: Ha a nem fejlesztői csapatok nem tudják könnyen használni a fő projekteszközt, akkor abbahagyják annak használatát. Ez a kommunikációt más alkalmazásokba tereli, és a valódi összehangolást folyamatos küzdelemmé teszi.
A megfelelő alternatíva a csapat méretétől és technikai felkészültségétől függ. Attól is függ, hogy szeretne-e megszabadulni az eszközök elszaporodásától – a munkák több, egymástól független eszközre való felosztásától, ami ma már a 101 különböző SaaS alkalmazást használó vállalatokat érinti – egy all-in-one munkaterülettel, vagy csak egy felhasználóbarátabb, speciális eszközre van szüksége.
📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munka a munkáról” fogalmának, és visszaszerezheti produktív idejét.
💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra produktív héttel minden negyedévben!
A legjobb Taiga alternatívák
Az alábbi eszközök mindegyike olyan konkrét problémákat old meg, amelyek miatt a csapatok elfordulnak a Taiga.io-tól. Az eszközöket legfőbb erősségeik szerint rendeztük, hogy gyorsan megtalálhassa az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkamenedzsment, amely több eszközt is helyettesít)
Elhagyja a Taigát, mert unja, hogy a munkája különböző alkalmazásokra van szétosztva? A feladatait egy helyen, a dokumentumait egy másikban, a csapatbeszélgetéseit pedig egy harmadikban tárolja. Ez a kontextus-szétszóródás – amikor a csapatok órákat pazarolnak el információk keresésével egymástól független alkalmazásokban – azt jelenti, hogy több időt tölt az információk keresésével, mint a tényleges munkával, ami hatalmas terhet ró a termelékenységre, mivel a munkavállalók 70%-a több mint egy órát tölt egy-egy információ keresésével.
Szüntesse meg ezt a káoszt, és hozza össze projektmenedzsmentjét, dokumentumait és csapatának kommunikációját egyetlen platformon a ClickUp segítségével, a világ első konvergens AI munkaterületével – egy egységes platformmal, ahol a projektek, dokumentumok és beszélgetések kontextusfüggő AI-vel együtt élnek, amely az intelligencia rétegét képezi. Úgy tervezték, hogy több eszközt is helyettesítsen azzal, hogy a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt egyetlen platformra hozza. Ahelyett, hogy különálló alkalmazásokért fizetne és azokat kezelné, egy egységes környezetet kap, ahol minden munkája egy helyen található és összekapcsolódik.
Ne pazarolja az idejét manuális állapotfrissítésekre és kommentek átnézésére. Szerezzen be egy AI asszisztenst, amely megérti az egész munkaterületét a ClickUp Brain segítségével. Megkérheti, hogy foglalja össze a feladatokat, készítsen projektösszefoglalókat, vagy válaszoljon a blokkoló tényezőkre vonatkozó kérdésekre. Mivel mindenhova integrálva van, egyszerűen @megemlítheti a Brain-t egy feladatban vagy csevegőüzenetben, hogy azonnali, kontextusérzékeny választ kapjon a tényleges projektjeiből.
Azok a csapatok, amelyeknek robusztus Agile funkciókra van szükségük, a ClickUp Sprints segítségével kezelhetik a teljes fejlesztési ciklust. Külön Sprint mappákat hozhatnak létre, kezelhetik a hátralékot, és a Sprint pontokat használhatják a feladatok becsléséhez. A Velocity diagramok segítségével láthatóvá tehetik a csapat előrehaladását, amelyek nyomon követik a több sprint alatt elvégzett átlagos munkát, így pontosabban tudnak tervezni.
A ClickUp Super Agents a munkaterület szintjén működik, folyamatosan figyelemmel kísérve a projekteket, tevékenységeket és jelzéseket az egész környezetben. Ebben a nézetben a Super Agent elemzi a sprint adatokat, felismeri a kockázatokat, például a lejárt prioritásokat, és kézzel történő nyomon követés nélkül is hasznosítható információkat nyújt. Ahelyett, hogy csak jelentést készítene, proaktívan javaslatokat tesz a következő lépésekre, például napirendek készítésére vagy a csapatok figyelmének a legnagyobb hatással bíró munkákra való összpontosítására.
Végre megszabadulhat a manuális, időigényes munkától. A ClickUp Automations segítségével egyszerű triggerekkel és műveletekkel hozhat létre kódolás nélküli munkafolyamat-szabályokat. Például beállíthat egy szabályt, amely automatikusan megváltoztatja a feladat állapotát, amikor elérkezik a határidő, vagy új feladatot rendel egy adott személyhez, amikor az létrehozásra kerül.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Brain: Szerezzen be AI-alapú feladatösszefoglalókat, készítsen jelentéseket, és válaszoljon kérdésekre a feladatok, dokumentumok és beszélgetések kontextusával, az egész munkaterületén integrált AI-asszisztens segítségével.
- ClickUp Sprints: Tervezzen és hajtson végre sprinteket a backlog kezeléshez, a sprint tervezéshez és a sebesség nyomon követéséhez szükséges speciális funkciókkal, valamint használja a Sprint Points funkciót a munkamennyiség becsléséhez és a csapat kapacitásának figyelemmel kíséréséhez.
- ClickUp Automations: Automatizálja a rutinmunkákat, mint például az állapotok módosítása, a feladatok kiosztása vagy a megjegyzések közzététele, hogy időt takarítson meg egy egyszerű, kódolás nélküli trigger-and-action builder segítségével.
- 15+ nézet: Térjen túl az alapvető táblákon. Vizualizálja munkáját több mint 15 különböző opcióval, beleértve a Kanban nézetet, a Gantt nézetet, a Lista nézetet, a Naptár nézetet és az Idővonal nézetet, mindegyik ugyanazokat az alapadatokat használva.
- ClickUp Docs: Tartsa projektismertetőit, értekezletjegyzeteit és wikijeit kapcsolódva az általuk hivatkozott munkákhoz azáltal, hogy közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat hoz létre, szerkeszt és együttműködik rajtuk.
- ClickUp Chat: Tartsa a projekthez kapcsolódó beszélgetéseket a szétszórt e-mail szálak helyett egy kereshető helyen, valós idejű beszélgetésekkel csatornákon vagy közvetlen üzenetekkel, közvetlenül a munkája mellett.
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Igazi all-in-one platform: feleslegessé teszi a különálló projektmenedzsment, dokumentációs és kommunikációs eszközöket, csökkentve ezzel az eszközök elszaporodását és az előfizetési költségeket.
- Kontextusérzékeny AI: A ClickUp Brain segítségével a konkrét munkaterületi adatok alapján kaphat válaszokat és összefoglalókat, ami sokkal hasznosabbá teszi, mint az általános AI chatbotok.
- Páratlan rugalmasság: A platform bármilyen módszertanhoz alkalmazkodik, a szigorú Scrumtól a Kanbanig vagy akár a hagyományos projektmenedzsmentig, anélkül, hogy egyetlen munkafolyamatra kényszerítené Önt.
Hátrányok:
- A funkciók nagy száma meredek tanulási görbét jelenthet azoknak az új felhasználóknak, akik egyszerűbb eszközökhöz vannak szokva.
- A mobilalkalmazás funkcionális, de még nem kínálja a desktop-élmény teljes erejét.
- A platform maximális kihasználásához szándékos beállítási és bevezetési folyamatra van szükség.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
🐞 Nézze meg ezt a videót, hogy megtanulja, hogyan írjon világos, fejlesztők számára kész hibajelentéseket, amelyek csökkentik a oda-vissza levelezést és felgyorsítják a javításokat.
2. monday. com (A legjobb vizuális, intuitív projekt táblákhoz, amelyeket a csapat gyorsan elsajátíthat)
Ha nem technikai háttérrel rendelkező csapattagjai zavarosnak találták a Taiga felületét, a monday.com friss levegőt hoz. Színes, vizuális és intuitív kialakításáról ismert, amelynek köszönhetően a projektmenedzsment kevésbé tűnik fárasztó feladatnak. A drag-and-drop táblák bárki számára könnyen megtanulhatók, ami gyorsabb bevezetést jelent az egész szervezetben.
A platform a „Work OS” koncepcióra épül, amely lehetővé teszi a táblák szinte bármilyen munkafolyamatra való testreszabását, a marketingkampányoktól a szoftverfejlesztésig. Több mint 20 különböző oszlottípust adhat hozzá, hogy mindent nyomon követhessen, a státusztól és a megbízottaktól kezdve a képletekig és az időkövetésig. Ez a vizuális áttekinthetőség segít mindenkinek látni, hogy mi van folyamatban, mi akadt el és mi készült el, anélkül, hogy technikai háttérrel kellene rendelkeznie.
A monday.com AI funkciókat is kínál, amelyek segítenek a feladatok generálásában, a frissítések összefoglalásában és a tartalom írásában. Automatizálási építője egyszerű „ha ez, akkor az” logikát használ, amely lehetővé teszi szabályok létrehozását kód írása nélkül.
monday. com legjobb funkciói
- Testreszabható táblák: Testreszabhatja projekt tábláit több mint 20 oszloptípussal, hogy azok az Ön konkrét munkafolyamatához illeszkedjenek.
- Kód nélküli automatizálás: Állítson be egyszerű szabályokat az ismétlődő feladatok automatizálásához, például a csapattagok értesítéséhez vagy a feladat státuszának megváltoztatásához.
- Többféle nézet: Könnyedén válthat a munka megjelenítésének különböző módjai között, beleértve a táblázat, a Kanban, az idővonal és a naptár nézeteket.
monday. com előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Rendkívül intuitív felület: az új felhasználók minimális képzéssel perceken belül el tudják kezdeni a munkát.
- Rugalmasan alkalmazható különböző részlegek számára: A platform speciális termékeket kínál CRM, fejlesztés és szolgáltatások számára, lehetővé téve a vállalat egészében történő szabványosítást.
- Kiterjedt sablonkönyvtár: A széles körű, előre elkészített sablonok segítségével gyorsan elvégezheti a beállítást.
Hátrányok:
- Az árazás bonyolult lehet, minimális felhasználói számmal és csomagszintekkel, amelyek kisebb csapatok számára költségesek lehetnek.
- A vendéghozzáférés számlázásra kerül, ami váratlan költségekhez vezethet.
- Néhány kulcsfontosságú funkció, például az időkövetés, csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.
monday. com árak
- Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Standard: 17 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Pro: 28 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalat: Egyedi
monday. com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4800 értékelés)
3. Jira (legalkalmasabb az Agile sprintet futtató szoftverfejlesztő csapatok számára)
Ha a Taiga és a vállalati eszközök összehasonlítását keresi, akkor a Jira gyakran az első név, ami eszébe jut. Mindkettő agilis munkafolyamatokhoz lett tervezve, de a Jira olyan mélységet, konfigurálhatóságot és integrációt biztosít, amellyel a Taiga, mint nyílt forráskódú eszköz, nem tud versenyezni. Nem véletlenül ez az iparági szabvány.
A Jira kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára készült, kiválóan alkalmas Scrum és Kanban táblákhoz, sprinttervezési, backlog-kezelési és sebességkövetési funkciókkal. A haladó felhasználók számára a JQL (Jira Query Language) lehetővé teszi nagyon specifikus egyéni szűrők és jelentések létrehozását. A platform valódi ereje az ökoszisztémájában rejlik, amely több mint 5700 alkalmazást tartalmaz az Atlassian Marketplace-en, és zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Confluence és a Bitbucket.
Ez a teljesítmény azonban kompromisszummal jár: komplexitással. A felület nem technikai felhasználók számára túl bonyolult lehet, és a megfelelő beállítás jelentős időt és szakértelmet igényel.
A Jira legjobb funkciói
- Scrum és Kanban táblák: Kezelje a sprinteket olyan részletes funkciókkal, mint a backlog menedzsment, a burndown diagramok és a WIP limitek.
- JQL (Jira Query Language): Hozzon létre hatékony, egyedi lekérdezéseket, hogy pontos szűrőket és jelentéseket készíthessen a műszerfalaihoz.
- Több mint 5700 Marketplace-alkalmazás: Bővítse a Jira képességeit egy hatalmas, szinte minden igényt kielégítő, harmadik féltől származó integrációkból álló könyvtárral.
A Jira előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Mélyreható Agile funkcionalitás: Sprinttervezés, sebességkövetés és kiadáskezelés funkciói kiforrottak és több ezer fejlesztői csapat bizalmát élvezik.
- Magasan testreszabható munkafolyamatok: Egyedi feltételekkel, érvényesítőkkel és utólagos funkciókkal pontosan meghatározhatja a problémák kezelésének folyamatát.
- Erős Atlassian ökoszisztéma: A Confluence, a Bitbucket és a Trello natív integrációi hatékony, egységes környezetet teremtenek a szoftverfejlesztéshez.
Hátrányok:
- A tanulási görbe meredek, különösen a nem technikai csapat tagok vagy az Agile módszertanokkal még nem ismerősök számára.
- A konfiguráció összetettsége idővel túlterhelt és nehezen karbantartható példányokhoz vezethet.
- A legfontosabb biztonsági funkciók, mint például az SSO/SCIM, külön, további előfizetés részét képezik.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8,15 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap
- Vállalat: Egyedi
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)
4. Asana (A legjobb választás olyan funkcióközi csapatok számára, amelyeknek portfólió átláthatóságra és AI munkafolyamatokra van szükségük)
Ha szervezete kinőtte a Taiga fejlesztő-központú fókuszát, az Asana szélesebb körű megoldást kínál. Ez egy vállalati munkamenedzsment platform, amely az AI-alapú automatizálásra helyezi a hangsúlyt, és nemcsak mérnökök, hanem marketing-, üzemeltetési és termékcsapatok számára is alkalmas.
Az Asana legfőbb megkülönböztető jegye a Work Graph adatmodell, amely feltérképezi a feladatok, projektek, emberek és célok közötti kapcsolatokat. Ez betekintést nyújt abba, hogy a munka hogyan kapcsolódik össze a szervezeten belül, amit a szilárd eszközök nem tudnak nyújtani. Az AI Studio lehetővé teszi, hogy egyedi, kódolás nélküli AI munkafolyamatokat hozzon létre olyan feladatok automatizálására, mint a munka továbbítása, állapotfrissítések küldése és a csapat tagjainak emlékeztetése a határidőkre.
Az Asana olyan nézetekkel, mint a listák, táblák és a Gantt-stílusú idővonal, többféle módot kínál a munka vizualizálására. A vezetők számára a portfóliók átfogó képet nyújtanak a vállalat egészének projektállapotáról.
Az Asana legjobb funkciói
- Work Graph adatmodell: Nézze meg, hogyan kapcsolódik össze a munka a szervezeten belül, automatikusan feltárva a függőségeket és az akadályokat.
- AI Studio: Kódolás nélküli AI-munkafolyamatok létrehozása az ismétlődő feladatok automatizálása és a folyamatok racionalizálása érdekében.
- Portfóliók és munkaterhelés: Szerezzen vezetői szintű áttekintést a projekt állásáról, és kezelje a csapat kapacitását a kiégés megelőzése érdekében.
Az Asana előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Erős iparági elismertség: Az Asana vezető szerepet tölt be a Gartner és a Forrester elemzői jelentéseiben, ami igazolja vállalati képességeit.
- Rugalmas minden részleg számára: ugyanolyan jól működik marketingkampányok és termékbevezetések esetén, mint szoftverfejlesztésnél.
- Robusztus integrációk: Több mint 200 népszerű alkalmazással csatlakozik, beleértve a Microsoftot, a Google-t, a Slacket és a HubSpotot.
Hátrányok:
- A fizetős csomagok minimális felhasználói számot írnak elő, ami kisebb csapatok számára kihívást jelenthet.
- Egyes felhasználók elégedetlenségüket fejezték ki a platform számlázási és automatikus megújítási politikájával kapcsolatban.
- A portfóliókhoz hasonló fejlett funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.
Asana árak
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 10,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Haladó: 24,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalat: Egyedi
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 800 értékelés)
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok.
De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
5. Trello (A legjobb egyszerű Kanban táblákhoz, minimális beállítással)
A Trello az egyszerűség megtestesítője, és ez a legnagyobb előnye. Ha a Taiga túl bonyolultnak tűnik a csapatod igényeihez képest, a Trello egy egyszerű alternatívát kínál: táblák, listák és kártyák. Ez egy vizuális rendszer, amelyet perceken belül megérthetsz – csak húzd át a feladatokat az oszlopok között, hogy megmutasd az előrehaladást.
Az Atlassian termékeként a Trello zökkenőmentesen integrálódik a Jira és a Confluence programokkal, ami kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyes projektekhez egyszerű eszközre, más projektekhez pedig erőteljesebb eszközre van szükségük. Butler automatizálási funkciója képes kezelni az ismétlődő műveleteket, mint például a kártyák áthelyezése vagy a határidők beállítása, míg a Power-Ups funkcióval integrációkat és egyéni mezőket adhat hozzá.
A Trello fő korlátja, hogy nem próbál all-in-one megoldás lenni. Azoknak a csapatoknak, akiknek csak vizuális módszerre van szükségük a feladatok nyomon követéséhez, sprinttervezés vagy fejlett jelentéskészítés nélkül, a Trello tökéletes választás.
A Trello legjobb funkciói
- Drag-and-drop Kanban táblák: A felület rendkívül intuitív, így bárki könnyedén és azonnal elkezdheti használni.
- Butler automatizálás: Automatizálja az egyszerű, ismétlődő műveleteket szabályalapú triggerekkel, hogy táblái mindig naprakészek legyenek.
- Power-Ups: Bővítse a Trello funkcionalitását integrációk, egyéni mezők és különböző nézetek hozzáadásával a tábláihoz.
A Trello előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Rendkívül alacsony tanulási görbe: A táblák és kártyák vizuális metaforája mindenki számára érthető, így szinte nincs szükség képzésre.
- Könnyű bevezetés: A táblák és kártyák vizuális metaforája szinte semmilyen képzést nem igényel az új csapattagok számára.
- Az Atlassian ökoszisztéma része: natívan kapcsolódik a Jira és a Confluence szoftverekhez, és szükség esetén erőteljesebb eszközökhöz vezető utat kínál.
Hátrányok:
- Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a függőségek és az erőforrás-menedzsment.
- A jelentési és elemzési funkciók nagyon alapszintűek a átfogóbb platformokhoz képest.
- Komplex projekteknél, ahol sok feladatot kell kezelni, ez zavarossá és nehezen kezelhetővé válhat.
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
6. Wrike (A legjobb komplex portfólióval és irányítási igényekkel rendelkező vállalati csapatok számára)
A Wrike olyan középvállalatok és nagyvállalatok számára készült, amelyek fejlett irányítást, portfóliókezelést és osztályok közötti átláthatóságot igényelnek. Ha azért váltasz a Taiga-ról, mert szervezeted túlnőtt egy egyetlen csapat Agile eszköz által támogatott méreten, a Wrike biztosítja az egész vállalkozás munkájának kezeléséhez szükséges infrastruktúrát.
Mesterséges intelligencia rétege, a Work Intelligence olyan funkciókat kínál, mint a Copilot a kérdések megválaszolásához, a projektek kockázatainak előrejelzése és az automatizált összefoglalók. A kreatív csapatok számára a Wrike korrektúrafunkciója több mint 30 fájlformátumot támogat, lehetővé téve a közös felülvizsgálatot és jóváhagyást közvetlenül a platformon belül.
A Wrike ereje egyben a legnagyobb kihívása is. Jelentős befektetést igényel a beállítás és konfigurálás, és a tanulási görbe meredekebb, mint sok alternatívának.
A Wrike legjobb funkciói
- Work Intelligence AI: Használja az AI-t a projektösszefoglalók elkészítéséhez, a kockázatok előrejelzéséhez és a rutin feladatok automatizálásához.
- Fejlett ütemtervek: Tervezze meg a több csapatra kiterjedő munkát a függőségek feltérképezésével és a kapacitás tervezésével.
- 30+ fájlformátum ellenőrzése: Egyszerűsítse a kreatív felülvizsgálati folyamatot a beépített jelölőeszközökkel és verziókezeléssel.
A Wrike előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Vállalati szintű biztonság: A Wrike SOC 2 és ISO tanúsítványokkal, valamint HIPAA támogatással rendelkezik, így szabályozott iparágak számára is alkalmas.
- Erős elemzői értékelések: A Gartner vezetőként ismeri el, megerősítve pozícióját vállalati szintű platformként.
- Hatékony portfóliókezelés: A Control Center biztosítja a PMO-k számára a programok nagyméretű kezeléséhez szükséges átláthatóságot és irányítást.
Hátrányok:
- A platform tanulási görbéje meredek, és komplex kezdeti beállítást igényel.
- A leghatékonyabb funkciók közül sok csak fizetős kiegészítőként érhető el, ami jelentősen megnövelheti a teljes költséget.
- A felület kisebb csapatok vagy egyszerűbb igényekkel rendelkező csapatok számára túlterhelőnek tűnhet.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalat: Egyedi
- Pinnacle: Egyedi
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)
7. Notion (A legjobb olyan csapatok számára, amelyek dokumentumokat, wikiket és könnyű projektkövetést kombinálnak)
A Notion nem egy hagyományos projektmenedzsment eszköz, hanem egy moduláris munkaterület, ahol oldalak, adatbázisok és blokkok segítségével saját rendszereket építhet. Ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek a feladatkövetés mellett erős dokumentációs képességekre is szükségük van, mivel a wikiket, dokumentumokat és projekteket egy rugalmas környezetben egyesíti.
A Notion magja a relációs adatbázis-rendszere. Létrehozhat egymáshoz kapcsolódó táblázatokat, amelyek lehetővé teszik a projektek közötti adatok összevonását és egyedi nézetek, például Kanban, Naptár és Lista létrehozását ugyanabból az adatforrásból. A Notion AI ezt kiegészíti összefoglalási, tartalomgenerálási és keresési funkciókkal az egész munkaterületen.
Ez a rugalmasság egyszerre jelent erősséget és gyengeséget. Bár szinte bármilyen elképzelhető munkafolyamatot létrehozhat, azt magának kell megalkotnia.
A Notion legjobb funkciói
- Relációs adatbázisok: Hozzon létre összekapcsolt táblázatokat, amelyek összekötik a feladatokat, projekteket és csapattagokat, automatikus adatösszesítéssel.
- Notion AI: Összefoglalja az oldalakat, generáljon tartalmat, és természetes nyelven keressen az egész munkaterületén.
- Rugalmas blokkok és sablonok: Készítsen oldalakat a semmiből, vagy használja az 5000-nél is több sablon egyikét a gyors kezdéshez.
A Notion előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Kiváló dokumentációhoz: tartsa wikijeit, specifikációit és értekezletjegyzeteit a feladatokhoz kapcsolva, anélkül, hogy eszközt kellene váltania.
- Magas fokú testreszabhatóság: pontosan olyan rendszert építhet, amire csapatának szüksége van, anélkül, hogy olyan funkciók terhelnék, amelyeket nem használ.
- Erős sablon-ökoszisztéma: A nagy felhasználói közösség szinte minden felhasználási esethez sablonokat biztosít.
Hátrányok:
- A komplex adatbázisok és fejlett képletek beállítása meredek tanulási görbét igényel.
- A teljesítmény lelassulhat, ha nagyon nagy adatbázisokkal kell dolgozni.
- A hagyományos projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok és a függőségek, gyakran kreatív megoldásokat igényelnek.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalat: Egyedi
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5800+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
8. Zoho Projects (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Zoho ökoszisztéma eszközeit)
A Zoho Projects egy praktikus projektmenedzsment eszköz, amely a legnagyobb értéket azoknak a csapatoknak nyújtja, amelyek már befektettek a Zoho ökoszisztémába. Zökkenőmentesen integrálódik más Zoho alkalmazásokkal, mint például a Zoho CRM, a Zoho Desk és a Zoho Analytics, így egységes platformot hozva létre üzleti tevékenységeihez.
Funkciói között megtalálhatók a függőségeket tartalmazó Gantt-diagramok, Kanban táblák, időkövetés és hibakövetés. Szolgáltatásalapú vállalkozások számára a Zoho Invoice integrációja lehetővé teszi a munkaidő-nyilvántartás és az ügyfelek számlázásának egyszerű kezelését. Bár a felület kissé elavultnak tűnhet néhány versenytárshoz képest, egyszerű és hatékonyan végzi a feladatát.
A Zoho Projects megbízható és versenyképes árú lehetőség, így természetes választás azoknak a kis- és közepes méretű csapatoknak, amelyek már más Zoho termékeket is használnak.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Gantt-diagramok függőségekkel: Vizualizálja a projekt ütemtervét, és azonosítsa a kritikus utat, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.
- Időkövetés és munkaidő-nyilvántartás: Naplózza a feladatokhoz tartozó időt, és készítsen munkaidő-nyilvántartást számlázáshoz vagy belső jelentésekhez.
- Zoho ökoszisztéma integráció: Csatlakozzon más Zoho alkalmazásokhoz harmadik féltől származó eszközök nélkül, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást az egész vállalkozásban.
A Zoho Projects előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Szilárd ökoszisztéma-érték: A Zoho termékeket már használó csapatok az üzleti eszközeik közötti zökkenőmentes adatáramlás előnyeit élvezik.
- Natív Zoho integráció: Ha már Zoho felhasználó, akkor ez tökéletesen illeszkedik a meglévő eszközkészletébe.
- Szilárd alapfunkciók: Minden alapvető projektmenedzsment igényt lefed, beleértve a Gantt-diagramokat, a Kanban-táblákat és az időkövetést.
Hátrányok:
- A felhasználói felület kevésbé modern, mint néhány versenytársé.
- Hiányoznak belőle az olyan fejlett funkciók, mint a mesterséges intelligencia, a kifinomult automatizálás és a portfóliókezelés.
- A tervezési minták kevésbé intuitívak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a Zoho termékeit.
Zoho Projects árak
- Ingyenes
- Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
Zoho Projects értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)
9. Smartsheet (A legjobb megoldás a szabályozott iparágakban dolgozó, táblázatokhoz szokott csapatok számára)
A Smartsheet olyan csapatok számára készült, amelyek jól boldogulnak a táblázatokkal, de nagyobb projektmenedzsment-teljesítményre van szükségük. Rács alapú felülete hasonlít az Excelhez, de olyan funkciókkal egészül ki, mint a Gantt-diagramok, az automatizálás és az együttműködési eszközök. Ez megkönnyíti az átállást azoknak a csapatoknak, amelyek megszokták a sorokban és oszlopokban való munkavégzést.
A platform kiváló választás a szabályozott iparágak számára, mivel FedRAMP Moderate engedélyt biztosít kormányzati munkákhoz és HIPAA-megfelelőséget az egészségügy számára. Vezérlőközpontja PMO-szintű irányítást biztosít, lehetővé téve a szervezetek számára a projektsablonok szabványosítását és a konzisztencia fenntartását nagy léptékben.
A Smartsheet prémium funkcióinak többsége fizetős kiegészítőként érhető el. Azonban a táblázatokhoz való hozzászokottság és a megfelelőségi tanúsítványok egyedülálló kombinációja értékes eszközzé teszi egy bizonyos célközönség számára.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Rács alapú felület: A megszokott sorok és oszlopok elrendezése megkönnyíti az Excel-felhasználók számára a kezdést.
- Vezérlőközpont: szabványosítsa a projektsablonokat és a irányítást a szervezet egészében a nagyobb konzisztencia érdekében.
- Megfelelőségi tanúsítványok: Számos szabályozási követelménynek megfelel, beleértve a FedRAMP, DoD IL4 és HIPAA előírásokat.
A Smartsheet előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Ismerős felület: A tanulási görbe minimális azok számára, akik már használtak táblázatkezelő programot.
- Erős megfelelési pozíció: Ez egy életképes lehetőség a szigorú szabályozási követelményekkel rendelkező kormányzati és egészségügyi szervezetek számára.
- Hatékony adatigényes munkafolyamatokhoz: Komplex adatszcenáriókat kezelhet lapok közötti képletekkel és adatimport funkciókkal.
Hátrányok:
- A leghatékonyabb funkciók közül sok csak drága kiegészítőként érhető el.
- Az alapvető rácson túl a fejlett képletek és funkciók meredek tanulási görbével rendelkeznek.
- Az interfész egyszerű feladatkezelési igényű csapatok számára zavarosnak tűnhet.
Smartsheet árak
- Pro: 9 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalat: Egyedi
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 16 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)
10. Basecamp (A legjobb megoldás azoknak a távoli csapatoknak, amelyek egyszerű, határozott projektkommunikációt szeretnének)
A Basecamp a „kevesebb több” filozófián alapul. Szándékosan kerüli a funkciók túlterheltségét, és inkább az egyszerűségre és a világos kommunikációra koncentrál. Olyan távoli csapatok számára készült, amelyek értékelik az aszinkron munkavégzést. Az olyan funkciók, mint a Message Boards (üzenőfalak) felváltják az e-mail szálakat, az Automatic Check-ins (automatikus bejelentkezések) pedig megkönnyítik a csapat frissítéseinek megtekintését találkozók nélkül.
Az egyik legegyedibb funkciója a Hill Charts. Ez egy másik módszert kínál a projekt előrehaladásának vizualizálására, megmutatva, hogy a munka még a „kitalálási” szakaszban van-e, vagy már átlépett a „megvalósítási” szakaszba. Ez őszintébb képet ad a projektek valódi állásáról.
A Basecamp átalánydíjas árazása egy másik megkülönböztető tényező. Az egész csapatért egyetlen árat fizet, ami nagyobb szervezetek számára nagyon költséghatékony lehet.
A Basecamp legjobb funkciói
- Üzenőfalak: Tartsa a beszélgetéseket témák szerint rendezve és könnyen kereshetővé minden projektben.
- Automatikus bejelentkezések: Ismétlődő kérdéseket ütemezhet, hogy rendszeres frissítéseket kapjon a csapatától anélkül, hogy megbeszélést kellene tartania.
- Hill Charts: A projekt előrehaladásának vizualizálására szolgáló egyedülálló módszer, amely megmutatja a projektben fennmaradó bizonytalanság mértékét.
A Basecamp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Egyszerű, célzott felület: Néhány dolgot nagyon jól csinál, anélkül, hogy az all-in-one platformok komplexitásával járna.
- Korlátlan számú csapattag: Adja hozzá az egész szervezetét anélkül, hogy aggódnia kellene a felhasználónkénti méretezés miatt.
- Erős támogatás az aszinkron kommunikációhoz: A kezdetektől fogva távoli és elosztott csapatok számára lett tervezve.
Hátrányok:
- Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a függőségek és a részletes jelentések.
- Nem alkalmas komplex Agile munkafolyamatokhoz vagy szoftverfejlesztési folyamatokhoz.
- A testreszabási lehetőségek nagyon korlátozottak a rugalmasabb versenytársakhoz képest.
Basecamp árak
- Basecamp: 15 USD/felhasználó/hónap
- Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)
Válassza ki a csapatának legmegfelelőbb Taiga alternatívát ✨
A megfelelő Taiga alternatíva megtalálása attól függ, hogy megérted-e, mire van szüksége a csapatodnak, és nem csak attól, hogy mi hangzik jól a funkciók oldalon. Ha olyan fejlesztői csapat vagy, amelynek vállalati Agile-re van szüksége, a Jira mélységét nehéz überelni. Ha az egyszerűség a prioritás, a Trello vagy a Basecamp megszünteti a komplexitást.
Ha azonban unod már, hogy több eszközt kell használnod a feladatok, dokumentumok és kommunikáció kezeléséhez, a ClickUp mindent egy helyen egyesít. És olyan mesterséges intelligenciát kapsz, amely valóban megérti a munkádat. Nincs többé kontextus-szétszóródás, nincs többé öt alkalmazás között való keresgélés, hogy megtaláld, amire szükséged van. A legjobb eszköz az, amelyet a csapatod valóban következetesen használni fog.
Kezdje a legnagyobb problémával, keresse meg a közvetlenül azt megoldó megoldást, és onnan induljon el. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és nézze meg, hogyan változtatja meg a konvergens munkaterület a csapata munkamódszerét.