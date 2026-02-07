10 rajongói közönség-bevonási platform 2026-ra

A kérdés nem az, hogy „Hogyan szerezhetünk több rajongót?”, hanem az, hogy „Hogyan tudjuk a már meglévő rajongóinkat megtartani?”.

A kérdés az, hogy „Hogyan tudjuk visszatérő látogatókat szerezni, amikor második képernyőn nézik a tartalmat, rövid a figyelemidejük, és 10 másik dolog verseng a figyelmükért?”

A mai korabeli rajongók szavazni, jósolni, játszani, reagálni, jutalmakat gyűjteni és valós időben láthatónak érezni szeretnének. Jelenleg azok a csapatok nyernek, amelyek a passzív nézőket aktív közösségekké alakítják.

Pontosan erre szolgálnak a rajongói közönség bevonási platformok. Élő szavazásokat, kvízeket, nyereményjátékokat, csevegést, hűségprogramokat és személyre szabott élményeket kínálnak, amelyek minden mérkőzést, show-t vagy megjelenést eseményként érezhetővé tesznek.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb rajongói közönség-bevonási platformot, azok legfőbb előnyeit, valamint azt, hogyan válassza ki a közönségének leginkább megfelelőt.

Mi az a rajongói közönség bevonási platform?

A rajongói közönség bevonási platform egy olyan szoftver, amely segít a sportcsapatoknak, szórakoztatóipari márkáknak és tartalomalkotóknak értelmes, kétirányú kapcsolatokat építeni a közönségükkel. Interaktív digitális élményeket, gamifikációt, hűségprogramokat és valós idejű kommunikációs eszközöket használ, hogy a passzív nézőket aktív résztvevőkké alakítsa.

A legnagyobb hasznot azok a szervezetek húzzák, amelyek mélyíteni szeretnék kapcsolataikat a közönséggel, mint például a profi sportligák, az OTT streaming szolgáltatások és a dedikált közösségeket építő alkotók.

A rajongói közönség bevonására szolgáló platformok áttekintése

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Forms-to-Tasks felvétel, kampány- és tartalom-munkafolyamatok, dokumentumok és korrektúra, AI ötleteléshez és válaszokhoz, irányítópultok és automatizálás Rajongói elkötelezettséget növelő kampányok és közösségi munkafolyamatok futtatása egy AI-alapú munkaterületen Örökre ingyenes; egyedi árak vállalatok számára Salesforce Media Cloud Média CRM és adatmodell, előfizetői életciklus-kezelés, hirdetésértékesítés-kezelés, alacsony kódszintű OmniStudio eszközök, Einstein AI Vállalati média- és szórakoztatóipari szervezetek A fizetős csomagok ára 325 USD/felhasználó/hónap (éves számlázással) LiveLike Engagement SDK, élő szavazások és kvízek, előrejelzések, élő csevegés, elemzési hookok Valós idejű interaktivitás és játékosítás hozzáadása a rajongói alkalmazásokhoz Egyedi árazás Genius Sports FANHub aktiválás, dinamikus kreatív optimalizálás, ingyenes játékok Sportligák és fogadásokkal integrált bevonás Egyedi árazás Cortex Rajongói adatplatform, aktiválások és utazások, tartalommotor, szponzorálás és leltárkezelő eszközök Rajongói adatok, tartalom és kereskedelmi készlet összekapcsolása Egyedi árazás Monterosa Eseményközpontok, újrafelhasználható interaktív elemek, közönségprofilok, stream szinkronizálás, regisztrációs konverterek és szponzori érték Interaktív élmények közvetítése és streamelése Egyedi árazás Flockler Közösségi média-összesítés és UGC-falak, moderálás, márkás elrendezések, vásárolható galériák Közösségi média-összesítés és UGC-megjelenítés A fizetős csomagok ára 129 dollártól kezdődik havonta. Sport Buff In-stream interaktív overlayek, élő előrejelzések és trivia, szponzor pillanatok, platformok közötti SDK In-stream elkötelezettségi overlayek Egyedi árazás Choicely Kódolás nélküli rajongói alkalmazáskészítő, szavazások és versenyek, push értesítések, webes beágyazások Márkás rajongói elkötelezettséget növelő alkalmazás indítása kódírás nélkül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16 dollár/hónap-tól kezdődik. Socios. com Fan Token Offerings (FTO), kötelező és nem kötelező szavazások, token-alapú jutalmak, AR Token Hunt, mobil játékok és kvízek Rajongói tokenek és blokklánc-alapú befolyás Egyedi árazás

Mit kell keresni egy rajongói közönség bevonási platformban?

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell: 🛠️

Közönségtulajdon és elsődleges adatok: Rajongói profilok, hozzájárulás rögzítése és szegmentálás, hogy közvetlenül bevonhassa a közönséget, anélkül, hogy harmadik fél platformjaira kellene támaszkodnia.

Valós idejű interakciós eszközök: szavazások, kvízek, jóslatok, trivia, élő kérdések és válaszok, valamint csevegés, amelyek szinkronban vannak a közvetítésekkel, streamekkel vagy a helyszínen zajló eseményekkel.

Személyre szabás és célzás: személyre szabott hírcsatornák, ajánlások és személyre szabott hírcsatornák, ajánlások és viselkedésalapú utazások , amelyek alkalmazkodnak az egyes rajongók tevékenységéhez.

Gamification és jutalmak: Pontrendszerek, jelvények, szintek, ranglisták és beváltható jutalmak, amelyek biztosítják a folyamatos részvételt.

Közösségi funkciók és moderálás: Csoportok, hozzászólások, Csoportok, hozzászólások, felhasználói generált tartalom , jelentések és moderálási eszközök a beszélgetések egészséges és márkának megfelelő fenntartása érdekében.

Üzenetküldés és életciklus-kampányok: E-mail, SMS, push és alkalmazáson belüli értesítések ütemezéssel, sablonokkal és A/B teszteléssel.

Elemzés és attribúció: megtartás, kohortok, megtartás, kohortok, konverziós csatornák és konverziókövetés , amely az elkötelezettséget összekapcsolja a jegy-, merchandising- és előfizetési eredményekkel.

Bizalom, biztonság és megfelelés: GDPR/CCPA támogatás, titkosítás, SSO/2FA, auditnaplók és adatmegőrzési lehetőségek, ha szükséges.

A 10 legjobb rajongói közönség-bevonási platform

Most nézzük meg közelebbről a 10 legjobb rajongói közönség-bevonási platformot, és azt, hogy melyik mit csinál a legjobban 👇

1. ClickUp (A legjobb rajongói elkötelezettségi kampányok és közösségi munkafolyamatok lebonyolításához egy AI-alapú munkaterületen)

A rajongói elkötelezettség több területet is érint.

Kampányokat kell lebonyolítania, tartalmakat jóvá kell hagynia, közösségi beszélgetéseket kell moderálnia, alkotók teljesítményét kell nyomon követnie, és folyamatosan érkeznek a rajongói visszajelzések, amelyek egyik napról a másikra megváltoztathatják a tervet. 😵‍💫

Ha mindez elosztott csevegések, táblázatok és dokumentumok között zajlik, akkor fennáll a veszélye, hogy elveszíti a fonalat arról, hogy mi történik és kié a következő döntés.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a világ első konvergens AI munkaterületét, amely a tervezést, a végrehajtást és az AI-t egyetlen rendszerbe egyesíti, hogy munkája mindig a létrehozásának kontextusához kapcsolódjon.

Először is ott van a ClickUp Forms. A rajongói elkötelezettségre vonatkozó kérések mindenhonnan érkeznek, például versenyekre való jelentkezések, VIP-kérdések, alkotók beadványaik, szponzorok teljesítményei és közösségi események.

A ClickUp Forms segítségével rögzítheti a rajongói elkötelezettségre irányuló kéréseket versenyek, VIP-k, szponzorok és alkotók részéről.

Az űrlapok segítségével mindezt zökkenőmentesen rögzítheti, és a ClickUp! alkalmazásban feladatokká alakíthatja.

Más szavakkal, a ClickUp Tasks egy irányító központot biztosít az elkötelezettségi csapatának. Minden kampányaktiválás, alkotói teljesítmény, moderálási sor vagy szponzori kötelezettségvállalás mérhető munkaként jelenik meg a tulajdonosok és a szakaszok számára.

A ClickUp Tasks segítségével minden aktiválást és teljesítést nyomon követhető, saját munkává alakíthat

Ha pedig a rajongói, szponzorai vagy előfizetői „életciklusát” szeretné áttekinteni, ahhoz nem kell bonyolult, tanácsadók által irányított utazásépítők. Csak használja a ClickUp egyéni mezőit! A Kapcsolat mezők segítségével összekapcsolhatja a fiókokat a kampányokkal, a Haladás mezőkkel nyomon követheti a szakaszok befejezését, a Képlet mezőkkel pedig értékelheti az elkötelezettség állapotát.

Előre meghatározott utazási struktúrát kínál, amelynek lépéseit az elkötelezettségi stratégiájának fejlődésével szabadon módosíthatja.

Kövesse nyomon kampányai eredményességét a ClickUp egyéni mezők segítségével, a Kapcsolat, Haladás és Képlet mezők használatával.

Miután a munka felépítése elkészült, a következő kérdés mindig ugyanaz. Hol található a stratégiai terv, és hogyan maradhat a csapat összehangolt, ha a terv a kampány közepén megváltozik?

Nos, a válasz a ClickUp Docs. A Docs egyetlen forrásból biztosítja a kampányismertetőket, a készítők irányelveit, a moderálási szabályokat, az eskalációs lépéseket, a szponzorok megjegyzéseit és a válaszsablonokat. Egy dokumentumot kampányközpontként strukturálhat, majd azt beágyazott oldalakra bontva minden aktiváláshoz, csatornához vagy partnerhez rendelheti, hogy a kontextus könnyen megtalálható és egyszerűen frissíthető legyen.

A ClickUp Docs segítségével központosítsa a briefeket, irányelveket és sablonokat egyetlen megbízható forrásban

Ha valós idejű interakciós pillanatokat szeretne létrehozni, a ClickUp lesz az élmény motorja. A Docs segítségével írhat forgatókönyveket és show-jegyzeteket, majd a ClickUp Proofing segítségével közvetlenül a videóképkockákra vagy képekre tehet megjegyzéseket, miközben csapata véglegesíti a szavazásokat és a szponzorok kreatív anyagait.

A gyors és következetes válaszok érdekében használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst.

A ClickUp Brain segít új elkötelezettségi koncepciókat kidolgozni, szavazási kérdéseket megfogalmazni, workshop-ajándékok mechanizmusait kidolgozni, valamint variációkat készíteni a közösségi médiában megjelenő szövegekhez és push értesítésekhez.

Ötleteljen és készítsen elkötelezettségi ötleteket, kérdőíveket és közösségi médiás szövegeket a ClickUp Brain segítségével

Ez egyben a válaszok és az eszközök gyors elérési útvonala is lesz. Kérdezze meg a ClickUp Brain-t: „Mely kampányok várnak még jóváhagyásra?” vagy „Hol található a legújabb szponzori kreatív anyag?”, és másodpercek alatt megkapja a pontos választ.

Ha pedig vizuális elemekre van szüksége, a Brain képes képeket generálni, amelyekkel gyorsan megvalósíthatja közösségi koncepcióit, elkészítheti a mérkőzésnap grafikáit vagy a tervezés előtt áttekinthető helyőrző márkaelemeket.

Készítsen vizuális elemeket és mindenféle képet a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a rajongói kampányokat végpontok között: A ClickUp Dashboards segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a bevezetési ütemterveket, a tartalomcsatornákat, a közösség válaszainak SLA-jait és a csapat munkaterhelését. A ClickUp Dashboards segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a bevezetési ütemterveket, a tartalomcsatornákat, a közösség válaszainak SLA-jait és a csapat munkaterhelését.

Csatlakoztassa elkötelezettségi eszközeit: szinkronizálja munkáját olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a GitHub és mások szinkronizálja munkáját olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a GitHub és mások a ClickUp Integrations segítségével, így a szponzorok eszközei, a készítők fájljai és a frissítések egy helyen maradnak.

Használja az AI asztali kiegészítőt a gyorsabb munkavégzéshez: Keressen a munkaterületén, a csatlakoztatott alkalmazásokban és az interneten Keressen a munkaterületén, a csatlakoztatott alkalmazásokban és az interneten a ClickUp BrainGPT önálló asztali alkalmazással, majd használja a Talk-to-Text funkciót a válaszok, frissítések és jegyzetek kézmentes megírásához.

Automatizálja a nagy volumenű bevonási munkafolyamatokat: a ClickUp Automations segítségével automatikusan továbbíthatja az űrlapokat, kijelölheti a tulajdonosokat, frissítheti az állapotokat, elindíthatja a jóváhagyásokat és megkezdheti a nyomon követést.

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek sokasága új felhasználók számára nyomasztónak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A ClickUp legnagyobb erőssége a rendkívüli rugalmassága. Mint egy gyorsan növekvő AI SaaS vállalatnál többfunkciós kezdeményezéseket irányító személy, nagyra értékelem, hogy egyetlen platformon egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, célokat, csevegést és még a könnyű CRM-szerű folyamatokat is. Az adatok duplikálása nélkül lehet váltani a Lista, Tábla, Naptár és Gantt nézetek között, ami hatalmas időmegtakarítást jelent. Az egyéni mezők, automatizálások és irányítópultok lehetővé teszik, hogy pontosan tükrözzük értékesítési és termék-munkafolyamatainkat.

A ClickUp legnagyobb erőssége a rendkívüli rugalmassága. Egy gyorsan növekvő AI SaaS vállalatnál többfunkciós kezdeményezéseket irányító személyként nagyra értékelem, hogy egyetlen platformon egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, célokat, csevegést és még a könnyű CRM-szerű folyamatokat is. Az adatok duplikálása nélkül lehet váltani a Lista, Tábla, Naptár és Gantt nézetek között, ami hatalmas időmegtakarítást jelent. Az egyéni mezők, automatizálások és irányítópultok lehetővé teszik, hogy pontosan tükrözzük értékesítési és termék-munkafolyamatainkat.

🏆 ClickUp előnye: Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást az elkötelezettségi műveletek háttérben történő futtatásához. Ezek AI-alapú csapattársak, amelyeket létrehozhat és testreszabhat több lépésből álló munkafolyamatok futtatásához. Például állítson be egy Super Agent-et, hogy figyelje a Forms beérkező listáját az új beküldésekért, majd automatikusan hajtsa végre a követő lépéseket: Osztályozza a kéréseket típus szerint, például alkotó, ajándék, szponzorálás, eskaláció.

Összegezze a legfontosabb részleteket, és adjon hozzá egy rövid leírást a feladathoz.

Rendelje hozzá a megfelelő tulajdonost, és állítsa be a megfelelő státuszt a szabályai alapján.

A sürgős ügyeket továbbítsa a megfelelő csatornára felülvizsgálatra. Mivel a Super Agents szabályozható, Ön dönti el, hogy mire férhetnek hozzá a jogosultságok és eszközkészletek segítségével, és áttekintheti, mit tettek, amikor a munkafolyamat érzékeny interakciókat érintett.

2. Salesforce Media Cloud (legalkalmasabb vállalati média- és szórakoztatóipari szervezetek számára)

via Salesforce Media Cloud

A Salesforce Media Cloud (ma Agentforce Media néven) egy olyan iparági CRM, amelyet olyan média- és szórakoztatóipari csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek közönségnöveléssel, előfizetői utazásokkal és hirdetési értékesítéssel kell foglalkozniuk. Úgy tervezték, hogy összekapcsolja a közönség és a hirdetők adatait, majd ezt a kontextust operatív szintre emelje az értékesítési és szolgáltatási munkafolyamatokban, beleértve az Agentforce Sales és az Agentforce Service szolgáltatásokat is.

Ráadásul a Media Cloud a életciklus-munkafolyamatokra is kiterjed. Az előfizetői életciklus-kezelés (SLM) az „vonzás → megszerzés → kiszolgálás → megtartás” ciklusra összpontosít, előre meghatározott utakkal és egy belső CSR-nézettel, amely az ügyfél-interakciókat és termékeket egy helyre összegyűjti.

A bevételszerzés érdekében az Advertising Sales Management (ASM) a média hirdetési műveleteire épül, azzal a céllal, hogy csökkentse a manuális háttérmunkát és támogassa a csatornák közötti elkötelezettséget és együttműködést.

A Salesforce Media Cloud legjobb funkciói

Médiaspecifikus kereskedelem modellje: Dolgozzon egy médiaipari adatmodellel, valamint az Enterprise Product Catalog és az Industries CPQ alkalmazásokkal ajánlatok, csomagok és irányított értékesítés céljából.

AI-alapú ajánlások: Használja az Einstein AI-t, hogy az egyes rajongók preferenciáihoz igazodó tartalmakat, termékeket vagy élményeket javasoljon.

Készítsen irányított rajongói és előfizetői élményeket: Hozzon létre OmniScript folyamatokat, amelyek alacsony kódszükségletű eszközökkel dinamikus ügyfélinterakciókat tesznek lehetővé a különböző csatornákon és eszközökön.

A Salesforce Media Cloud korlátai

A teljes élmény gyakran attól függ, hogy a Media Cloudot további Salesforce termékekkel és kiegészítőkkel párosítják-e, ami növeli a megvalósítás komplexitását.

A fiók szintű jelentések korlátozónak tűnhetnek. Egyes felhasználók nagyobb rugalmasságot szeretnének, hogy három vagy négy különböző jelentéstípust egyetlen egységes nézetbe tudjanak összevonni.

Salesforce Media Cloud árak

Media Cloud Growth: 325 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Media Cloud Advanced: 475 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Media Cloud Einstein 1 for Sales: 850 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Salesforce Media Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Salesforce Media Cloudról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Salesforce Platformban leginkább a hatékony jelentéskészítési és irányítópult-funkciók tetszenek. Nagyra értékelem az ügyfél- és kapcsolattartói oldalak elrendezését, valamint a platform konfigurációs rugalmasságát is. Az üzleti igényeknek megfelelően testreszabható mezők, kapcsolatok és elrendezések számomra rendkívül értékesek, mivel így a Salesforce-t különböző felhasználási esetekhez tudjuk igazítani anélkül, hogy jelentős fejlesztési munkára lenne szükség.

A Salesforce Platformban leginkább a hatékony jelentéskészítési és irányítópult-funkciók tetszenek. Nagyon értékelem a fiók- és kapcsolattartó oldalak elrendezését, valamint a platform konfigurációs rugalmasságát is. Az üzleti igényeknek megfelelően testreszabható mezők, kapcsolatok és elrendezések számomra rendkívül értékesek, mivel így a Salesforce-t különböző felhasználási esetekhez tudjuk igazítani anélkül, hogy jelentős fejlesztési munkára lenne szükség.

3. LiveLike (A legjobb valós idejű interaktivitás és játékosítás hozzáadásához rajongói alkalmazásokon belül)

via LiveLike

A LiveLike egy közönség-bevonási platform, amelyet olyan sport- és médiacsapatok számára fejlesztettek ki, akik szeretnék, ha a rajongók nézés közben is részt vennének a programban. Ahelyett, hogy felváltaná a meglévő rajongói élménycsomagot, az Engagement SDK segítségével csatlakozik ahhoz, és interaktív rétegeket hoz a mobilalkalmazásba vagy a webes videóélménybe, beleértve a szavazásokat, triviákat, előrejelzéseket és az élő csevegést.

A CRM-központú platformokkal összehasonlítva a LiveLike inkább egy elkötelezettséget elősegítő motorhoz hasonlít. A pillanatnyi részvételre és a közösségi hurkokra összpontosít, majd a Producer Suite és az API-k segítségével olyan eszközöket biztosít, amelyekkel ezeket az élményeket ismételten elindíthatja.

A LiveLike legjobb funkciói

Gyorsan szállítson interaktív widgeteket: Indítson szavazásokat, trivia kvízeket, csúszkákat, szurkolói mérőket és AMA stílusú kérdések-válaszokat, mint kész interaktív modulokat.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget az analitikai rendszerében: Kombinálja a LiveLike analitikai irányítópultját az SDK hookokkal, amelyek a kliens oldali eseményeket a saját analitikai eszközébe továbbítják.

Hűség- és jutalmazási rendszer: hozzon létre pontalapú rendszereket, ahol a rajongók részvételükért jutalmakat kapnak.

A LiveLike korlátai

A tartalom streaming késleltetése csökkentheti a valós idejű élő interakciók élményét.

A felhasználói üzenetek késedelme megzavarhatja a csevegés folyamatát nagy forgalmú események során.

LiveLike árak

Egyedi árazás

LiveLike értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LiveLike-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Livelike egy interaktív eszköz, amely segít a nézők bevonásának fokozásában, és lehetővé teszi számukra a valós idejű interakciót. Testreszabott widgeteket és integrációs lehetőségeket kínál, amelyeket a műsorszolgáltatók a saját márkájukhoz igazíthatnak.

A Livelike egy interaktív eszköz, amely segít a nézők elkötelezettségének növelésében, és lehetővé teszi számukra a valós idejű interakciót. Testreszabott widgeteket és integrációs lehetőségeket kínál, amelyeket a műsorszolgáltatók a saját márkájukhoz igazíthatnak.

🧠 Érdekesség: A Pokémon GO megváltoztatta az emberek szemléletét a gamifikációval kapcsolatban. Egy nagy léptékű tanulmány becslése szerint rövid idő alatt 144 milliárd lépéssel növelte az amerikaiak fizikai aktivitását, és a játékot használó felhasználók naponta körülbelül 1473 lépéssel többet gyalogoltak.

4. Genius Sports (A legjobb sportligák és fogadásokkal integrált bevonáshoz)

via Genius Sports

A Genius Sports a mérkőzés előtti, alatti és utáni pillanatokra lett kialakítva, amikor a rajongók figyelme csatornák közötti cselekvéssé alakul.

A FANHub platformján keresztül a Genius Sports omni-csatornás aktivációs rétegként működik. Más szavakkal, a FANHub programozott és közösségi média vásárlást, közönségaktiválást és kreatív személyre szabást egyesít egy sportközpontú platformon, amely a rajongók képernyőkön való viselkedése alapján épül fel.

Ha pedig ismétlődő részvételi ciklusokat szeretne, a Genius a FanHub játékcsomagján keresztül ingyenes játékformátumokat is kínál, többek között kvízjátékokat, kieséses versenyeket, tippelős játékokat és szavazásokat.

A Genius Sports legjobb funkciói

Rajongói identitás meghatározása: Használja a FANHub:ID-t, hogy a rajongói identitást egyetlen profilba egyesítse a csatornák közötti célzás és mérés érdekében.

Sport által kiváltott személyre szabás: Használja a dinamikus kreatív optimalizálást a sportkontextus és a rajongói jelzések felhasználásával a display és videó kreatívok testreszabásához.

Második képernyős élmény: Szinkronizált statisztikák és interaktív elemek, amelyek javítják az élő nézés élményét.

A Genius Sports korlátai

A kampány- és médiaorientált rajongói aktiválási csomag kevésbé plug-and-play jellegű azoknak a csapatoknak, amelyek elsősorban alkalmazáson belüli interakciós modulokat, például élő szavazásokat és csevegést szeretnének.

A megvalósítás általában a vállalatokat terheli, és az adatok, a média és a mérési munkafolyamatok összehangolását igényli, mielőtt a csapatok következetes javulást tapasztalhatnak.

Genius Sports árak

Egyedi árazás

Genius Sports értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta-e: A ClickUp AI használata 665 000-ről 2 millióra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy az AI-t használó munkaterületek száma alig egy év alatt több mint megháromszorozódott.

5. Cortex (A legjobb AI-alapú tartalomoptimalizáláshoz és közösségi elkötelezettséghez)

via Cortex

A Cortex egy kifejezetten sportcélokra tervezett rajongói elkötelezettséget és marketingtechnológiát szolgáló platform. Egy helyen köti össze a tartalmakat, a rajongói adatokat és a kereskedelmi készleteket. Ahelyett, hogy külön eszközöket használna az aktiválások futtatásához, a rajongói profilok tárolásához és a szponzorálási eredmények nyomon követéséhez, a Cortex mindezeket egyetlen platformba integrálja.

A legfontosabb megkülönböztető tényező az, ahogyan a sportra fókuszáló rajongói adatplatformot összekapcsolja az elkötelezettséget növelő eszközökkel, mint például a digitális aktiválások és az élő tartalom munkafolyamatok.

Ez azt jelenti, hogy egy kvíz, verseny vagy űrlap kitöltése közvetlenül bekerülhet egy egységes rajongói nyilvántartásba, ami akkor hasznos, ha személyre szabott utánkövetést szeretne, és bizonyítani szeretné értékét partnereinek.

A Cortex legjobb funkciói

Rajongói adatbázis: Használja a Fan Data Platformot, hogy a szétválasztott rajongói adatforrásokat egy központi Használja a Fan Data Platformot, hogy a szétválasztott rajongói adatforrásokat egy központi adatbázisba egyesítse , amely többcsatornás személyre szabás és célzás céljára használható.

Tartalomkezelő rendszer a mérkőzésnapokhoz: Tartalom közzététele és kezelése olyan eszközökkel, mint a sport CMS, a digitális eszközkezelés és a valós idejű közvetítésre tervezett élő blogolás.

Digitális aktivációs eszközkészlet: Futtasson űrlapokat, kérdések-válaszokat és versenyeket logikai opciókkal, például legördülő menükkel és többszörös kiválasztással, amelyek a rajongói adatok rögzítésére szolgálnak az interakció pillanataiban.

A Cortex korlátai

Funkciói (például a „Fandom Engine”) sport-specifikus logikával vannak kódolva, ami megnehezíti a nem versenyszerű eseményekhez való alkalmazkodást.

A MACH, API-first, headless architektúra növeli a megvalósítás komplexitását, és a csapatoknak technikai erőforrásokra lehet szükségük az integrációkhoz, az adatáramláshoz és a stack tervezéshez.

A Cortex árai

Egyedi árazás

Cortex értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Monterosa (A legjobb interaktív közvetítési és streaming élményekhez)

via Monterosa

A Monterosa Interaction Cloud platformja azoknak a csapatoknak készült, akik szeretnék, ha a rajongói elkötelezettség egy termékrétegként működne.

A platform egy hatalmas, kész interaktív „elemek” könyvtárat kínál, amelyekből egyedi élményeket állíthat össze, majd képernyőkön, streameken, stadionokban és műsorokban is felhasználhatja őket anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene építenie őket.

Hasznos példa erre az Event Centres, amely egyetlen mérkőzésnapon élő tartalmak, interaktív pillanatok és kereskedelem együttes helyszínéül szolgál. Gondoljon élő kommentárra, exkluzív videóklipekre, sportadatokra és interaktív modulokra, mint például pontszám-előrejelzések, kvízek és szavazások, amelyek egy idővonalba vannak összefűzve.

A Monterosa legjobb funkciói

Identitás és elsődleges adatok gyűjtése: Használja az Audience Profiles szolgáltatást, hogy viselkedési és preferenciaadatokat gyűjtsön az interakciókból, és azokat CRM-, CDP- vagy marketingplatformjába továbbítsa a jobb szegmentálás és szponzorálási eredmények érdekében.

Nagyszabású szavazás és közvélemény-kutatás: Kezeljen több millió egyidejű szavazatot élő közvetítések során, bevált megbízhatósággal.

Hozzáférés és konverziós eszközök: Használjon olyan konverziós eszközöket, mint az Access Gate, a szponzorok, a kiemelt linkek és a promóciós bannerek, hogy a részvételt regisztrációvá, partneri értékgé és nyomon követhető eredményekké alakítsa.

A Monterosa korlátai

Egyes funkciókhoz a gyártó engedélyezése szükséges (például a dokumentációban az áll, hogy „jegyzetet kell benyújtani” az Identify engedélyezéséhez), ami függőséget jelent a bevezetési ütemterv támogatottságától.

Szerveroldali vezérlő API-t kínál a programozott tartalomkezeléshez és automatizáláshoz, ami azt jelenti, hogy mélyebb integrációkhoz fejlesztői időre lehet szükség.

Monterosa árak

Egyedi árazás

Monterosa értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A Reddit egyszer óriási közös falfestménnyé alakította az internetet. A r/place 2022-ben a Reddit szerint az emberek több mint 160 millió csempét helyeztek el, és több mint 10,4 millió felhasználó legalább egy csempét elhelyezett.

7. Flockler (a legjobb a közösségi média összesítéséhez és a felhasználók által létrehozott tartalmak megjelenítéséhez)

via Flockler

A Flockler egy közösségi média-összesítő és UGC-megjelenítő platform, amely segít a csapatoknak több mint 13 forrásból tartalmakat összegyűjteni, azokat szerkeszteni, majd márkás falak, rácsok, karusszelek és diavetítések formájában közzétenni weboldalakon és digitális képernyőkön.

Ez akkor ideális megoldás, ha a rajongói elkötelezettséget kiállítási formában kell megjeleníteni, például egy mérkőzésnap központjában, egy kampány céloldalán, egy szponzor oldalon vagy egy stadionbeli képernyőn, ahol a rajongói tartalom az élmény részévé válik.

A közösségi média-fiókokon túl a Flockler támogatja a közösségi médián kívüli tartalmak gyűjtését is egyedi tartalmak és vélemények révén, moderációs ellenőrzéssel párosítva, amely lehetővé teszi a bejegyzések jóváhagyását, mielőtt azok megjelennek, és a nem kívánt tartalmak bármikor történő elrejtését.

A Flockler legjobb funkciói

Automatizált közösségi média-összesítés: Gyűjtsön tartalmakat az Instagramról, a Twitterről/X-ről, a TikTokról és a YouTube-ról hashtagek, említések vagy konkrét fiókok alapján.

Testreszabható megjelenítési elrendezések: Hozzon létre olyan közösségi falakat, karusszeleket és rácsokat, amelyek megfelelnek márkájának irányelveinek, és zökkenőmentesen illeszkednek a webhelyéhez.

Vásárolható rajongói galériák: Címkézze meg a felhasználói generált tartalmakat termékekkel, hogy vásárolható feedeket hozzon létre, amelyek összekapcsolják a közösségi bizonyítékokat a termékekkel és a kereskedelmi oldalakkal.

A Flockler korlátai

A lapok sorrendje a közzététel után csak korlátozottan módosítható, ami megnehezítheti a képernyőn megjelenő sorrend kézi összeállítását, miután a kijelző él.

Az organikus frissesség a rajongói tartalom mennyiségétől függ, és a falak statikusnak tűnhetnek, ha a márka vagy a közösség nem posztol gyakran.

Flockler árak

Alap: 129 USD/hó

Üzleti: 229 USD/hó

Pro: 379 USD/hó

Prémium: Egyedi árazás

Flockler értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Flocklerről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Tetszik a Flockler egyszerű kezelhetősége és sokféle konfigurációs lehetősége. A Social Wall láthatóságot biztosít ügyfeleink egyéni weboldalain, ami nagy előny. Különösen értékelem, hogy az általunk használt összes közösségi média csatornát egy eszközben gyűjtöttük össze, és az automatikus hozzárendelés remek funkció. A Flockler felülete világosan megtervezett, ami nagyon kellemes használatot biztosít. Ráadásul az első beállítás is nagyon egyszerű volt.

Tetszik a Flockler egyszerű kezelhetősége és sokféle konfigurációs lehetősége. A Social Wall láthatóságot biztosít ügyfeleink egyéni weboldalain, ami nagy előny. Különösen értékelem, hogy az általunk használt összes közösségi média csatornát egy eszközben gyűjtöttük össze, és az automatikus hozzárendelés remek funkció. A Flockler felülete áttekinthető, ami nagyon kellemesvé teszi a használatát. Ráadásul az első beállítás is nagyon egyszerű volt.

8. Sport Buff (a legjobb az in-stream bevonási overlayekhez)

via Sport Buff

A Sport Buff egy interaktív overlay platform, amely közvetlenül a élő sportközvetítések felett helyezkedik el, és a passzív streameket olyan tartalmakká alakítja, amelyekkel a rajongók valós időben együtt játszhatnak. Időzített interaktív pillanatokat épít be a közvetítésbe, például élő szavazásokat, tippeket, triviákat és interaktív felugró ablakokat, amelyek a közvetítés mellett jelennek meg.

Mivel a Sport Buff SDK formátumban érhető el, a műsorszolgáltatók és a jogtulajdonosok beágyazhatják saját OTT-alkalmazásaikba és videokörnyezeteikbe. Ezáltal a termék natív élményét megőrizheti, miközben ismétlődő formátumot kap az élő, VOD és archív tartalmakon keresztüli bevonáshoz.

Emellett a bevételszerzésre és az adatok gyűjtésére is összpontosít. Az overlay támogatja a kereskedelmet és a szponzorok megjelenését a stream során, segítve az elkötelezettségi csapatokat új készletek létrehozásában, miközben olyan interakciós jeleket gyűjt, amelyek alapul szolgálhatnak a jövőbeli kampányokhoz.

A Sport Buff legjobb funkciói

Nem zavaró overlay kialakítás: Interaktív „buff” kártyák jelennek meg a streamek szélén, bevonva a rajongókat anélkül, hogy eltakarnák az elsődleges tartalmat.

Jóslatok és kvízjátékok: Lehetővé teszi a rajongók számára, hogy jósolják a mérkőzések eredményét, és élő közvetítések során versenyezzenek a ranglistákon.

Platformok közötti átjárhatóság: Ugyanazt az elkötelezettségi réteget futtathatja webes OTT, iOS, Android és más partnerplatformokon.

Sportrajongók korlátai

Néhány felhasználói visszajelzés szerint a regisztrációs felugró ablakok megakadályozhatják a stream nézését és ronthatják a nézői élményt.

Az élő pillanatok eltérhetnek a videó feedtől, ha a stream késleltetése változik, ezért az időzítést gondosan be kell állítani.

Sport Buff árak

Egyedi árazás

Sport Buff értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Choicely (a legjobb kód nélküli rajongói elkötelezettségi alkalmazások elindításához)

via Choicely

A Choicely egy kódolás nélküli mobilalkalmazás-platform, amelyet sport- és szórakoztatóipari csapatok használnak márkás rajongói alkalmazások létrehozására, majd azok frissítésére interaktív aktiválásokkal, amelyek az események alatt és között futnak.

Azok számára készült, akik tartalmakat szeretnének közzétenni, frissítéseket küldeni és részvételi lehetőségeket kínálni egy helyen.

A vonzerő nagy része a sebességben rejlik. A Choicely vizuális szerkesztője támogatja az alkalmazások valós idejű szerkesztését, rajongói elkötelezettséget növelő eszköztára pedig olyan általános aktiválási formátumokat tartalmaz, mint a szavazás, közvélemény-kutatás, értékelés, felmérés és verseny, valamint webes beágyazási lehetőséget is kínál, ha ezeket a pillanatokat az alkalmazáson kívül is meg szeretné őrizni.

A Choicely legjobb funkciói

Szavazási kampánykészítő: Hozzon létre többfordulós szavazási versenyeket, kieséses rendszerű tornákat és díjátadó kampányokat.

A szavazás integritását biztosító intézkedések: Beépített védelem a szavazatok manipulálása ellen, beleértve a sebességkorlátozást és az ellenőrzési lehetőségeket.

White label bevezetés: Saját márkanév alatt kínálhat szavazási élményeket, testreszabható dizájnnal és domain opciókkal.

Choicely korlátozások

A tartalom feltöltése néha akadozhat, ami lassítja a közzétételt, amikor gyorsan szeretne haladni.

A testreszabásnak egyértelmű korlátai vannak a teljesen egyedi fejlesztésű alkalmazásokhoz képest, ami korlátozó lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek speciális felhasználói felületre vagy funkciókra van szükségük.

Choicely árazás

Ingyenes ( maximum 50 havi aktív felhasználó)

Prémium: 16 dollártól/hónap

Choicely értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Choicelyről?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Összességében nagyon örülök, hogy a Choicely-vel dolgozhatok. Remek cég, a legjobb eszközök az alkalmazásokhoz.

Összességében nagyon elégedett vagyok a Choicely-vel való együttműködéssel. Remek cég, a legjobb eszközök az alkalmazásokhoz.

📖 További információ: Szakértői stratégiák az ügyfélmegtartáshoz és az üzleti növekedéshez

10. Socios.com (A legjobb rajongói tokenek és blokklánc-alapú befolyásoláshoz)

A Socios.com a blokklánc technológián alapuló vezető rajongói platform. Kifejezetten azoknak a sport- és szórakoztatóipari szervezeteknek készült, amelyek mélyebb szintű „tulajdonosi” jogokat és befolyást szeretnének biztosítani rajongóiknak.

A hagyományos hűségprogramokkal ellentétben a Socios Fan Tokeneket használ – digitális eszközöket, amelyeket a rajongók vásárolnak, hogy szavazati jogot szerezzenek a csapat hivatalos döntéseiben, például a meztervezésben, a stadion falfestményeiben vagy akár a bevonulási dalokban.

Azok a globális márkák számára készült, amelyek pénzzé szeretnék tenni nemzetközi rajongói bázisukat, akik talán soha nem teszik be a lábukat a hazai stadionba. A tokenek birtokában a rajongók egy játékos ökoszisztémába lépnek, ahol részvételüket ranglistákon követik nyomon, ami „pénzzel meg nem vásárolható” jutalmakhoz vezet, mint például VIP-élmények, dedikált emléktárgyak és találkozások.

A Socios.com legjobb funkciói

Rajongói tokenek (FTO): Változatlan márkájú digitális eszközök, amelyek a rajongóknak állandó „tagságot” és helyet biztosítanak a klub által jóváhagyott szavazásokon.

Token-alapú jutalmak és élmények: Használja a digitális tulajdonjogot exkluzív tartalmak, korai hozzáférésű jegyek és a rajongói aktivitás szintjén alapuló valós jutalmak feloldásához.

Kiterjesztett valóság (AR) tokenvadászat: Ösztönözze a fizikai és digitális interakciót azzal, hogy a rajongók mobilkamerájuk segítségével tokeneket és jutalmakat „gyűjthetnek” meghatározott helyszíneken.

A Socios.com korlátai

A kriptovaluta és a blokklánc használata akadályt jelenthet a kevésbé technikaértő rajongók számára, és jelentős oktatási tartalmat igényel.

A tokenek pénzügyi volatilitása néha negatív rajongói hangulathoz vezethet, ha az eszköz értéke csökken, és a figyelem elterelődik az elkötelezettségről.

Socios.com árak

Egyedi árazás

Socios.com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Építsen egy rajongói elkötelezettséget növelő rendszert, amelyet csapata a ClickUp segítségével működtethet!

A rajongói közönség bevonására szolgáló platform kiválasztása izgalmas feladat. A nehéz rész az, hogy hetente működtetni kell. Az ötletek gyorsan jönnek, a jóváhagyások zavarosak, az eszközök elvesznek, és a tanulságok a csevegésekben elvésznek.

A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy tisztán és következetesen rögzítse a kéréseket és a kampányhoz kapcsolódó információkat. Készítse el stratégiáit, ütemterveit és a rendezvény lefolyását bemutató dokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban. Ezután hagyja, hogy a ClickUp Brain segítse Önt a gyorsabb haladásban, jobb kontextusban, a szövegek megírásától a visszajelzések összefoglalásán át a következő lépések kidolgozásáig.

Ha minden egy helyen található, csapata kevesebb időt kell fordítson a koordinációra, és több időt szentelhet a rajongók számára emlékezetes pillanatok megteremtésének.

Kezdje el ingyen a ClickUp használatát! ✅

Gyakran ismételt kérdések

A CRM nyomon követi az ügyféladatokat és kezeli a kapcsolatokat az értékesítési és szolgáltatási interakciók révén. A rajongói elkötelezettséget elősegítő platformok kifejezetten olyan interaktív élményekre koncentrálnak, mint a szavazások, előrejelzések és játékosítás, amelyek a passzív közönséget aktív résztvevőkké alakítják.

Természetesen. Számos rajongói platform streaming szolgáltatásokat, zenészeket és tartalomalkotókat szolgál ki, akiknek interaktív kapcsolatokat kell kiépíteniük közönségükkel olyan mechanizmusok segítségével, mint a szavazás, a jutalmazás és a valós idejű interakció.

A legtöbb platform API-kat és natív integrációkat kínál marketing automatizálási eszközökkel, CRM-ekkel és elemzési platformokkal. A kampányok kezeléséhez a csapatok gyakran használnak projektmenedzsment eszközöket, mint például a ClickUp, hogy koordinálják a tartalomkészítést, nyomon kövessék az ütemterveket és központosítsák a visszajelzéseket.

Helyezze előtérbe a mobil elsődleges élményeket, az időzónákon átívelő valós idejű interakciós lehetőségeket és a robusztus elemzéseket, hogy megérthesse a szétszórt közönség viselkedését. Keressen továbbá integrációs rugalmasságot, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a streaming platformokkal és közösségi csatornákkal, ahol digitális elsődleges rajongói máris időt töltenek.