Hogyan lehet mesteri szinten használni az Einstein Copilot (most Agentforce) alkalmazást az értékesítési előrejelzésekhez?

Az értékesítési és pénzügyi vezetők 5 közül 4 rendszeresen téves értékesítési előrejelzést ad.

És nem kell nagy hiba ahhoz, hogy a dolgok kicsússzanak az irányítás alól. Képzelje el, hogy egy közepes méretű csapat 5 millió dollár új bevételt jósol a negyedévre, majd végül 10%-kal kevesebb bevételt ér el. Ez 500 ezer dollár, ami soha nem kerül be a kasszába. Ha a bruttó árrés 80%, akkor ez nagyjából 400 ezer dollár elvesztett bruttó nyereség, amit a pénzügyi osztály már be is tervezett.

Ekkor kezdődik a kapkodás: az értékesítési vezetők a késői szakaszban lévő ügyleteket üldözik, az értékesítők megpróbálják előrehozni a határidőket, és a kedvezmények a „negyedév megmentésének” leggyorsabb eszközévé válnak. Ha az átlagos kedvezmények 10%-ról 18%-ra emelkednek, az újabb 400 000 dollár érték eltűnik.

Ezért a modern előrejelzéshez nem elég a táblázatok és az ösztönös megérzések. Valós idejű jelzésekre és egy olyan rendszerre van szükség, amely ezeket a jelzéseket cselekvéssé tudja alakítani.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Salesforce Einstein Copilotot az értékesítési előrejelzésekhez, hogy korábban felismerhesse a kockázatos ügyleteket, megérthesse, mi befolyásolja a folyamatok állapotát, és gyorsabban lépjen át az „ismeretektől” a „következő lépéshez”.

Mi az Einstein Copilot (ma Agentforce) az értékesítési előrejelzésekhez?

Az Agentforce a Salesforce ügynöki AI-élmény csomagja. Más vállalati felhasználási esetek mellett segít Önnek a CRM-adatokon alapuló, természetes nyelvű előrejelzésekkel és pipeline-elemzésekkel való interakcióban.

Az Agentforce segítségével az értékesítési csapatok könnyedén előre jelezhetik a bevételeket az üzleti lehetőségek előzményeinek és az ügyfelek aktivitásának elemzésével. Az eszköz olyan értékesítési képviselők, vezetők és operatív csapatok számára készült, akiknek gyorsabb és pontosabb áttekintésre van szükségük a folyamatokról anélkül, hogy órákat kellene tölteniük táblázatokkal.

Egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket, például: „Melyik üzletem van veszélyben ebben a negyedévben?” és a csapata valós idejű adatai alapján kap választ. A hétfő reggelen készített statikus jelentésekkel ellentétben ezek az AI-támogatott előrejelzések az üzletek előrehaladásával frissülnek, így élő, valós képet kap a folyamatokról.

Hogyan jósolja meg az Agentforce (korábban Einstein Copilot) az értékesítési eredményeket?

Az Agentforce a csapatod korábbi adataival betanított gépi tanulási modelleket használ. Elemezi a korábbi sikereket és kudarcokat, az üzletkötések sebességét a különböző szakaszokban, valamint az ügyfelek elkötelezettségét jelző jeleket. Ezután pontozza a jelenlegi lehetőségeket, és megjósolja azok lezárásának valószínűségét. A rendszer legnagyobb erőssége? Azok a minták azonosításában rejlik, amelyek sikert hoznak a vállalkozásodnak.

Ezek az előrejelzések nem egyszeri pillanatfelvételek. Folyamatosan frissülnek, ahogy a valós idejű adatok beérkeznek. Amikor egy értékesítő bejegyzi a hívást, egy ügyfél megnyit egy e-mailt, vagy egy új érdekelt fél csatlakozik a megbeszéléshez, a modell újraszámolja az üzleti lehetőség egészségi pontszámát. Ha egy kulcsfontosságú döntéshozó hirtelen elhallgat, a pontszám tükrözi a megnövekedett kockázatot.

Amikor kérdést tesz fel az Agentforce-nak, az összes jelzést egyértelmű, beszélgetésszerű válaszként összegzi. Megkérdezheti: „Hogyan alakul az előrejelzésem a harmadik negyedévre?”, és kap egy összefoglalót, amely kiemeli a kockázatos ügyleteket, a trendi lehetőségeket és az ajánlott intézkedéseket a dolgok visszaterelése érdekében – mindez a tényleges értékesítési tevékenységén alapul.

via Salesforce

Az Agentforce legfontosabb funkciói az előrejelzéshez

Mi teszi az Agentforce-ot olyan hatékony eszközzé az értékesítési előrejelzésekhez? Három alapvető képességnek köszönhető. Mindegyik egy-egy konkrét problémát old meg a hagyományos előrejelzési folyamatban.

Lehetőségek értékelése és betekintés

Ahelyett, hogy a képviselő ösztönös megérzésére támaszkodna, az Einstein Opportunity Scoring minden lehetőséghez 1–99 közötti egészségi pontszámot rendel. Ez a pontszám az AI bizalmát jelzi abban, hogy az üzletet a korábbi minták és a jelenlegi üzletállapot alapján meg fogják kötni.

🌟 A magasabb pontszám azt jelenti, hogy az üzlet több olyan pozitív jelzést mutat, amelyek a múltban sikerekhez vezettek.

via Salesforce

Annak érdekében, hogy ez a pontszám felhasználható legyen, betekintési kártyákat biztosít, amelyek elmagyarázzák, miért halad egy üzlet egy bizonyos irányba. Ilyen figyelmeztetéseket láthat:

„14 napja nincs aktivitás”

„A legfontosabb érdekelt fél nem válaszolt az utolsó három e-mailre”

„A döntés napja közeledik”

Ez a átláthatóság kiküszöböli a találgatásokat a folyamatok felülvizsgálatából.

Tevékenységek rögzítése és automatizálása

Értékesítési vezetőként tudja, hogy az előrejelzések pontatlanságának egyik fő oka az, hogy az értékesítők elfoglaltságuk miatt elfelejtik naplózni tevékenységeiket. Az Agentforce Einstein Activity Capture funkciója megoldja ezt a problémát. Szinkronizálja az e-maileket, naptári eseményeket és hívásokat közvetlenül a vonatkozó üzleti lehetőségekhez a Salesforce-ban.

Miért fontos ez? Mert a teljes adatkészlet pontosabb előrejelzéseket eredményez. Ha minden érintkezési pontot naplóznak, a gépi tanulási modell több információval rendelkezik, így olyan finom trendeket is felismerhet, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét.

⚡️ Bónusz: megszabadítja értékesítőit az unalmas kézi adatbevitelektől, ami mind a termelékenység, mind az adatok tisztasága szempontjából előnyös.

Az ismétlődő manuális munkák automatizálása csak egyike az AI értékesítésben való felhasználásának. Kíváncsi a többire? Nézze meg ezt a videót, és megtudja! 🎥

Agentforce Actions értékesítési munkafolyamatokhoz

Az Agentforce Actions előre elkészített vagy egyedi parancsok, amelyek lehetővé teszik a feladatok közvetlenül a beszélgetési felületről történő elindítását. Ezek olyan gyorsbillentyűk, amelyek áthidalják a különbséget a betekintés és a cselekvés között.

📌 Például az üzleti lehetőségek összefoglalójának áttekintése után egy művelettel a következőket teheti:

„Készítsen egy követő e-mailt az elsődleges kapcsolattartónak”

„Összefoglalja a legutóbbi ügyfélmegbeszélést”

„Frissítse az előrejelzési kategóriát a Legjobb esetre”

Ezek a műveletek csökkentik a kontextusváltást. Ahelyett, hogy meglátna egy ötletet, majd a Salesforce-ban kattintgatva lépne, a következő lépést közvetlenül a beszélgetésből teheti meg. Az adminisztrátorok a műveletkönyvtárat is testre szabhatják, hogy pontosan illeszkedjen a csapat értékesítési folyamatához.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Az Agentforce előnyei az értékesítési csapatok számára

Az Agentforce Assistant előnyei a szerepkörödtől függően kissé eltérőek lehetnek. De a közös téma ugyanaz: kevesebb frissítéskövetés, nagyobb átláthatóság és gyorsabb végrehajtás.

Értékesítési képviselők számára

Az értékesítők az első vonalban állnak, és legnagyobb kihívásuk gyakran az, hogy kitalálják, mire fordítsák az idejüket. Az Agentforce segít feltárni, mely lehetőségek igényelnek figyelmet, így az értékesítők prioritásként kezelhetik azokat az üzleteket, amelyek a legvalószínűbbek (vagy a legnagyobb kockázatot jelentik).

Az AI által generált összefoglalók és a teljesebb tevékenységi előzmények (különösen, ha az Einstein Activity Capture be van állítva) segítségével az értékesítők kevesebb időt töltenek adminisztratív feladatokkal, és több időt fordíthatnak a tényleges értékesítésre. Emellett gyors kontextust kérhetnek egy hívás előtt – például az üzlet összefoglalását, a legutóbbi tevékenységeket vagy a legutóbbi kapcsolatfelvétel óta bekövetkezett változásokat –, így felkészülten és élesen tudnak megjelenni.

Értékesítési vezetőknek

A vezetők felelősek a csapat céljainak eléréséért, de gyakran úgy érzik, hogy vakon repülnek, és folyamatosan a képviselőket üldözik a frissítésekért. Az Agentforce mesterséges intelligenciája valós idejű értékesítési folyamat láthatóságával segíti az értékesítési vezetőket.

Korai figyelmeztetéseket kapnak a kockázatos ügyletekről, ami azt jelenti, hogy a coaching beszélgetések akkor történhetnek, amikor még változást hozhatnak, és nem akkor, amikor az ügylet már elveszett. Amikor a vezetőség előrejelzési összefoglalót kér, a menedzserek igény szerint elkészíthetik azt, ahelyett, hogy órákat töltenének táblázatok összeállításával.

A pontos értékesítési előrejelzések hatása az egész szervezetre kiterjed.

Pénzügy és műveletek: Tisztább, megbízhatóbb adatok Tisztább, megbízhatóbb adatok a bevételtervezéshez és az erőforrások elosztásához

Marketing: Ismerje meg, mely kampányok és üzenetek befolyásolják a magas pontszámú lehetőségeket.

Ügyfélsiker: Jobban felkészülhet az új ügyfelek bevonására, ha tisztább képet kap arról, hogy mely ügyletek zárulhatnak le és mikor.

Hogyan engedélyezheti az Agentforce-ot az előrejelzéshez a Salesforce-ban?

Az Agentforce használatának megkezdéséhez rendszergazdai hozzáférés szükséges a Salesforce-ban. A lépések egyszerűek, de érdemes azokat gondosan végrehajtani, hogy az asszisztens rendelkezzen a megfelelő jogosultságokkal és adatokkal a munkához.

1. lépés: Kapcsolja be az Einstein (generatív mesterséges intelligencia) funkciót

Nyissa meg a Beállítás menüpontot. A Gyorskeresésben keresse meg a Generatív AI kifejezést. Válassza az Einstein beállítás lehetőséget. Kapcsolja be az Einstein funkciót.

Ez lehetővé teszi az Agentforce alapját képező Einstein réteg működését.

A rendszer kéri, hogy olvassa el és fogadja el a Salesforce adatfelhasználási feltételeit, ami az adatokból tanuló AI funkciók esetében szokásos.

💡 Profi tipp: Mielőtt széles körben bevezetné, győződjön meg arról, hogy szervezete rendelkezik a megfelelő Sales Cloud konfigurációval, és minden szükséges Einstein/AI funkció engedélyezve van.

2. lépés: Engedélyezze az Agentforce ügynököket

Nyissa meg a Beállítás menüpontot. A Gyorskeresésben keresse meg az Ügynökök szót. Kattintson az Agentforce Agents (az Agent Studio alatt) gombra. Kapcsolja be az Agentforce funkciót Kapcsolja be az Agentforce (alapértelmezett) ügynök opciót.

Az engedélyezés után az ügynökök listája megjelenik a képernyő alján.

3. lépés: Hozzárendelje a hozzáférési és engedélykészleteket

Ezután biztosítson hozzáférést a megfelelő felhasználóknak, kezdve az értékesítési képviselőkkel és menedzserekkel. Rendelje hozzá a szervezetében elérhető Agentforce/Copilot-hoz kapcsolódó engedélykészleteket (a Salesforce elnevezései az egyes kiadásokban és verziókban kissé eltérhetnek).

Ha rendelkezik Salesforce rendszergazdával vagy értékesítési szakemberrel, aki testreszabja a felhasználói élményt, akkor adminisztrátori jogosultságokat is hozzárendelhet hozzájuk.

Ellenőrizze továbbá, hogy a felhasználók hozzáférnek-e az Agentforce Assistant működéséhez szükséges objektumokhoz, például az Opportunities, Accounts, Contacts, Activities és az előrejelzéssel kapcsolatos mezőkhez.

4. lépés: Nyissa meg az ügynököt az Agentforce Builderben

Az ügynökök listájáról:

Kattintson az Einstein Copilot gombra (ez a felirat a szervezet beállításaitól függően továbbra is megjelenhet). Kattintson az Open in Builder gombra.

Ezzel az Agentforce Builder felületre jut, ahol beállíthatja, hogy az asszisztens mit tehet, és milyen műveleteket hajthat végre.

5. lépés: Konfigurálja a témákat és műveleteket az értékesítési munkafolyamatához

Az Agentforce akkor a legértékesebb, ha nem csak válaszol a kérdésekre, hanem segít a felhasználóknak a következő lépés megtételében. Tekintse át a Sales Cloud számára elérhető, azonnal használható Témák + Műveletek funkciókat, majd testreszabja azokat a csapata értékesítési módszerei alapján.

👀 Tudta? Az Agentforce Builder alkalmazásban a Topic (Téma) egy olyan konfiguráció, amely: Meghatározza, miben segíthet az ügynök (a hatály).

Meghatározza, milyen típusú felhasználói kérésekre kell reagálnia (szándék).

Csatlakozik az Actions (Műveletek) funkcióhoz, amelyet az ügynök futtathat a feladat elvégzéséhez (például rekordok keresése, összefoglalás, vázlat készítése, mezők frissítése). Így az asszisztens nem egy „bármit megcsináló” chatbot, hanem a Topics segítségével inkább egy speciális csapattárs, egyértelmű feladatkörökkel.

📌 Példa (értékesítési előrejelzés)

Létrehozhat egy „Előrejelzés és pipeline állapot” nevű témát, ahol az ügynökök olyan kéréseket kezelhetnek, mint:

„Mely ügyletek eshetnek ki legvalószínűbben ebben a negyedévben?”

„Összefoglalja a legnagyobb lehetőségeimet a Commitben”

„Mi változott ebben a fiókban a múlt héthez képest?”

Ezen a témakör alatt csatolhatja a munkához szükséges műveleteket (lehetőségek lekérése, tevékenységek összefoglalása, előrejelzési kategória frissítése, nyomon követés vázlatának elkészítése).

Röviden:✅ Témák = mit kell kezelnie az ügynöknek✅ Műveletek = mit tehet az ügynök ezzel kapcsolatban

6. lépés: Kezelje a beállítást úgy, mint egy bevezetést – ne csak egy kapcsolóként

Az Agentforce Assistant akkor válik igazán hasznossá, ha:

A folyamatadatok folyamatosan frissülnek.

A megfelelő intézkedések engedélyezve vannak (így a betekintés következetes cselekvéshez vezet)

A felhasználók tudják, hogy hetente 5–10 utasítást kell ténylegesen használniuk.

🔑 Bevált gyakorlat: Mindig jó ötlet, ha a testreszabásokat egy sandbox környezetben teszteled, mielőtt az egész csapatodnak bevezetnéd őket.

Bevált gyakorlatok az AI-alapú értékesítési előrejelzéshez

Az AI-eszközök bevezetése nem csodaszer. Ahhoz, hogy az AI-alapú értékesítési előrejelzésekből a lehető legtöbbet hozza ki, azokat erős operatív szokásokkal kell párosítania.

Tartsa tisztán az üzleti lehetőségek adatait

🧠 Érdekes tény: Az értékesítési szakemberek csupán 35%-a bízik teljes mértékben CRM-adataik pontosságában.

Az AI-modell csak annyira intelligens, amennyire az adatok, amelyekből tanul. Ha a CRM-ben szereplő lehetőségek rekordjai hiányosak vagy elavultak, az előrejelzései megbízhatatlanok lesznek.

Állítson be ritmust: Állítson be rendszeres csapatértekezleteket vagy emlékeztetőket a képviselők számára, hogy áttekintsék és frissítsék a legfontosabb lehetőségeket, mint például a zárási dátum, az összeg és a szakasz.

Használjon korlátozásokat: Vezessen be érvényesítési szabályokat vagy kötelező mezőket a Salesforce-ban, hogy megakadályozza az értékesítőknek a hiányos információkkal rendelkező lehetőségek mentését.

Az értékesítési szakaszok összehangolása az előrejelzési kategóriákkal

Értékesítési szakaszainak egyértelműen kell tükrözniük, hogy egy ügylet hol tart a vásárlási folyamatban. Rendeljen minden szakaszt egy megfelelő előrejelzési kategóriához – például Pipeline, Best Case, Commit vagy Closed –, hogy az Agentforce összefoglalói összhangban legyenek azzal, ahogyan csapata a csatornáról beszél.

Ezt a leképezést negyedévente felül kell vizsgálni, hogy a szakaszok továbbra is tükrözzék a valóságot.

Kövesse nyomon az előrejelzések pontosságát az idő múlásával

Ne bízzon vakon az AI előrejelzéseiben. Ellenőrizze azokat. Minden negyedévben hasonlítsa össze az Agentforce előrejelzett zárási arányait a tényleges eredményekkel, hogy nyomon követhesse az előrejelzések pontosságát az idő múlásával.

Ez segít kalibrálni az elvárásokat és azonosítani azokat a területeket, ahol a modell teljesítménye elmaradhat a várakozásoktól. Például előfordulhat, hogy egy bizonyos termékcsalád vagy egy új piac esetében kevésbé pontos. Ez értékes visszajelzés a coaching és a folyamatok fejlesztése szempontjából.

👀 Tudta? A Gartner megállapította, hogy a értékesítési igazgatók (CSO-k) által közvetlenül irányított elemző programok 2,3-szor nagyobb valószínűséggel érnek el magasabb előrejelzési pontosságot, mint a mások által irányított programok.

Az Agentforce előrejelzési korlátai

Mint minden AI-alapú előrejelzési réteg, az Agentforce is akkor működik a legjobban, ha az alapok már szilárdak. Íme néhány korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani a bevezetés során.

Csak annyira jó, mint a Salesforce-adatok

Az Agentforce betekintést nyújthat és előrejelzési kérdésekre adhat választ, de nem tudja kijavítani a pontatlan adatokat. Ha az értékesítők nem rögzítik a tevékenységeket vagy nem frissítik a lehetőségeket, az AI-nek nincs mit elemeznie, és előrejelzései haszontalanok lesznek.

A Salesforce ökoszisztémán belül található.

Az Agentforce úgy lett kialakítva, hogy a Salesforce-ban legyen hasznos. Az általa generált összes betekintés és összefoglaló a Salesforce ökoszisztémán belül található. Ez megnehezíti a dolgot azoknak a pénzügyi, operatív vagy vezetői érdekelt feleknek, akik nem rendelkeznek Salesforce licenccel vagy nem használják azt.

A folyamat kontextusának megosztása gyakran még mindig adatok exportálását, képernyőképek küldését vagy a Salesforce frissítéseinek másik rendszerbe való átültetését jelenti. Ez pedig gyakran termelékenységi veszteséghez vezet a munkaterületek széttagoltsága miatt (amikor a munkatevékenységek és a kontextus több, egymással nem kommunikáló eszközön található).

📮 ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünk egyértelmű kihívást tár fel: a csapatok 54%-a szétszórt rendszereken dolgozik, 49%-uk ritkán osztja meg a kontextust a különböző eszközök között, 43%-uk pedig nehezen találja meg a szükséges információkat. Ha a munka fragmentált, az AI-eszközök nem tudnak hozzáférni a teljes kontextushoz, ami azt jelenti, hogy a válaszok hiányosak, a válaszok késnek, és az eredmények nem elég mélyek vagy pontosak. Ez a munka szétszóródásának eredménye, ami a vállalatoknak több millió dollárnyi termelékenységveszteséget és időpazarlást jelent. A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy egy egységes, AI-alapú munkaterületen működik, ahol a feladatok, dokumentumok, csevegések és célok mind összekapcsolódnak. Az Enterprise Search minden részletet azonnal felszínre hoz, míg az AI-ügynökök az egész platformon működnek, hogy összegyűjtsék a kontextust, megosszák a frissítéseket és előre mozdítsák a munkát. Az eredmény egy gyorsabb, átláthatóbb és következetesen tájékozott mesterséges intelligencia, amelyhez a különálló eszközök egyszerűen nem tudnak felzárkózni.

Kiemelheti a kockázatokat, de a végrehajtás továbbra is máshol történik.

Az Agentforce használata egy cselekvési hézaggal jár. Noha kiválóan jelzi, hogy mi történik – például jelzi a kockázatos ügyleteket –, nem kezeli a nyomon követési munkát. A feladatok létrehozásához, az emlékeztetők beállításához és a többi csapattal való koordinációhoz továbbra is szükség van egy rendszerre, amely kezeli a végrehajtást.

A bevezetés és karbantartás valódi adminisztrációs időt igényel.

A maximális érték elérése érdekében a csapatoknak általában be kell állítaniuk a jogosultságokat, finomítaniuk kell a műveleteket, és az értékesítési folyamatukhoz kell igazítaniuk a felhasználói élményt. Ez nem egyszeri beállítás – folyamatos karbantartást igényel, mivel a munkafolyamatok fejlődnek, a mezők változnak, és a csapatok mérete is változik.

💬 Ezek a korlátozások miatt a csapatok gyakran kiegészítik az Agentforce-ot egy átfogóbb munkamenedzsment platformmal (például a ClickUp!).

Hogyan egészítheti ki a Salesforce Agentforce-ot a ClickUp?

Bármely előrejelző eszköz legnagyobb kihívása az, hogy a betekintést cselekvéssé alakítsa.

Bár az Einstein Copilot értékesítési előrejelzésekhez fontos információkat hoz felszínre, ezek az információk gyakran a Salesforce-ban rekednek, ami szakadékot teremt a tudás és a cselekvés között. Hídként kössön össze a betekintést és a cselekvést egy olyan konvergált AI munkaterülettel, mint a ClickUp.

A ClickUp összes munkaalkalmazását, adatait és munkafolyamatait egyetlen biztonságos platformra hozza, ahol a kontextusfüggő mesterséges intelligencia beágyazott intelligencia rétegként szolgál. 🛠️

Vezesse ki az előrejelzést a Salesforce-ból (táblázatok exportálása nélkül)

Nem mindenki, akinek véleményt kell formálnia az előrejelzésről, egész nap a Salesforce-ban dolgozik – különösen a pénzügyi, operatív és vezetői munkatársak. Ahelyett, hogy screenshotokat továbbítana vagy azonnal elavult jelentéseket exportálna, a ClickUp Dashboards segítségével megosztható, mindig aktuális nézeteket hozhat létre a számok mögött álló munkáról.

Állítson be egy élő ClickUp Dashboardot, amely valós időben követi nyomon a folyamat állapotát és a KPI-ket.

Ez egyértelmű képet ad az érdekelt feleknek a következőkről:

Hol van a folyamat trendje?

Mi akadályozza?

Mi zajlik, és

Mi a következő lépés?

Pénzügyi és vezetői csapatainak látniuk kell az előrejelzést, de ők nem a Salesforce-ban dolgoznak. A ClickUp Dashboards segítségével dinamikus, megosztható pipeline-nézeteket hozhat létre a régi jelentések exportálása helyett. Ezek a műszerfalak a munkaterület egészéből származó adatok beolvasásával magas szintű, vizuális ábrázolást nyújtanak a pipeline állapotáról. Megoszthatja őket bárkivel, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e Salesforce-licenccel.

Gyorsabban reagáljon az információkra nyomon követhető feladatokkal

Az Agentforce Assistant jelzi a kockázatokat, de önmagában nem kezeli a végrehajtást.

A ClickUp áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy az információkat konkrét feladatokká alakítja – tulajdonosokkal, határidőkkel és láthatósággal.

A ClickUp feladatok segítségével az értékesítési betekintést cselekvéssé alakíthatja, amelyeket hozzárendelhet és nyomon követhet.

📌 Például:

Egy üzlet „Kockázatos” státuszba kerül → hozzon létre egy ClickUp feladatot az értékesítő számára.

Jogi felülvizsgálat folyamatban → rendeljen feladatot a megfelelő érdekelt félhez

A megújítás elakadt → indítson el egy eskalációs ellenőrzőlistát

A ClickUp Automations segítségével ezeket a munkafolyamatokat még szabványosíthatja is, így a nyomon követés következetesen történik, és nem csak akkor, amikor valaki eszébe jut, hogy elindítsa.

💡 Profi tipp: Szeretne egy lépéssel tovább menni a „feladat létrehozása”nél? Párosítsa ezeket a triggereket a ClickUp Super Agents-szel — a ClickUp-on belüli AI-csapattagokkal, akik a valós kontextusát (feladatok, dokumentumok, megjegyzések, mezők és kapcsolódó eszközök) felhasználva tudnak cselekedni a munkaterületén. Készítsen egyedi, kódolás nélküli szuperügynököket a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a mindennapi munkát. 📌 Például, amikor a Salesforce egy üzletet Kockázatosként jelöl meg, egy szuperügynök automatikusan: Készítsen elő egy elküldésre kész üzenetet, hogy az értékesítő ne kelljen nulláról kezdenie.

Készítsen gyors üzletösszefoglalót (mi változott + mi akadt el)

Húzza át a legfrissebb jegyzeteket, e-maileket vagy hívásösszefoglalókat a ClickUp munkaterületéről a feladatra.

Javasolja a következő legjobb lépést (nyomon követés, érdekelt felek értesítése, jogi tanácsadás, vezetői beavatkozás)

Csökkentse a „kontextus szétterjedését” az értékesítők és a vezetők számára

Az előrejelzés akkor nem működik, ha a kritikus kontextus túl sok helyre szétszóródik: Salesforce-jegyzetek, e-mail szálak, Slack-üzenetek, hívásösszefoglalók és véletlenszerű dokumentumok. Az értékesítők végül akár 60%-át is elvesztegetik az idejüknek a részletek keresésével, ahelyett, hogy az üzleteket előre mozdítanák.

A ClickUp segít a csapatoknak egy alkalmazásban központosítani a kommunikációt és a munkát.

A ClickUp Salesforce integrációval a csapatok összekapcsolhatják a Salesforce rekordokat a ClickUp munkaterülettel. Kereshet és megtekinthet Salesforce rekordokat, például lehetőségeket és kapcsolatokat anélkül, hogy lapot kellene váltania, így a munka elvégzése közben is hozzáférhet az ügyletekhez.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny AI-segítségével az értékesítők:

Gyorsan összefoglalhatja a folyamatban lévő ügyletek állását.

Szerezze be azokat a fontos frissítéseket, amelyek elősegítik az üzletek előrehaladását, és

Szerezze meg a szükséges kontextust anélkül, hogy öt eszközt kellene átkutatnia

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze az ügyletek állapotát és a fiókok legfontosabb frissítéseit.

Még @mention ClickUp Brain-t is megemlítheti egy feladat megjegyzésében vagy csevegési szálban, hogy összefoglalót kapjon az üzlet állásáról.

💡 Profi tipp: Ha csapata folyamatosan időt veszít azzal, hogy „Hol volt az a szál?” és „Mi a legfrissebb hír ezzel az üzlettel kapcsolatban?”, akkor a ClickUp Brain MAX forradalmi változást hozhat. Ez a desktop AI Super App nem csak összefoglalja a ClickUp tartalmát, hanem segít a ClickUp munkaterületén és a kapcsolódó alkalmazásokban (például Salesforce, Slack, e-mail és Google Docs) történő keresésben egy helyről.

Készítsen élő előrejelzési leírást (ne csak egy e-mailben küldött képernyőképet)!

Az előrejelzések nem csak számok – történetek is: mi halad, mi állt meg, és mi igényel döntést. De ez a narratíva gyakran elvész a megbeszéléseken, a Slack üzenetekben vagy az egyszeri prezentációkban.

Ehelyett a csapatok létrehozhatnak egy élő előrejelzési dokumentumot a ClickUp Docs-ban, amely mindig naprakész és közvetlenül kapcsolódik a mögötte álló végrehajtási munkához. A ClickUp megjegyzések és jóváhagyások beépítve vannak, így egyetlen megbízható forrás áll rendelkezésre az összes előrejelzési megbeszéléshez.

Az Agentforce + ClickUp segítségével az előrejelzéseket eredményekké alakíthatja

A pontos értékesítési előrejelzés három dologtól függ: tiszta adatoktól, következetes folyamattól és az információk alapján történő időbeni cselekvéstől. Az Agentforce-hoz hasonló AI-asszisztensek hatalmas segítséget nyújtanak, mivel csökkentik a manuális munkát és észreveszik azokat a jeleket, amelyek az embereknek elkerülhetik a figyelmét. De akkor működnek a legjobban, ha fegyelmezett folyamatokkal párosítjuk őket.

Az előrejelzés valódi hiányossága abban rejlik, hogy tudjuk, hogy egy üzlet veszélyben van, de nem teszünk semmit az ügy érdekében.

Ha az előrejelzési információkat egy végrehajtásra tervezett rendszerrel kombinálja, akkor a negyedév végi reaktív rohanás helyett egy ismétlődő ritmusra tud átállni. Így építheti fel azt az erőt, amellyel magabiztosan elérheti céljait.

Szeretné korán felismerni a kockázatokat és gyorsabban cselekedni? Bővítse előrejelzési munkafolyamatát a Salesforce-on túlra.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az Einstein Forecasting egy prediktív elemzési funkció, amely automatizált előrejelzési számokat generál, míg a Copilot (ma Agentforce) egy beszélgető AI-asszisztens, amelynek segítségével kérdéseket tehet fel és összefoglalókat kaphat az előrejelzéséről.

Nem közvetlenül. Az Agentforce válaszai a Salesforce-ban találhatók, ezért azok külső érdekelt felekkel való megosztásához általában az adatok exportálása vagy külön jelentések létrehozása szükséges.

A legmegbízhatóbb előrejelzésekhez az Agentforce-nak teljes értékesítési lehetőségekről szóló nyilvántartásokra, a rögzített tevékenységek (pl. e-mailek és hívások) előzményeire, valamint a szervezet korábbi nyereség/veszteség adataira van szüksége.

Az AI-alapú előrejelzés valós idejű adatok alapján folyamatos, objektív frissítéseket biztosít, míg a manuális módszerek statikusak és az egyes értékesítési képviselők szubjektív értékelésein alapulnak.