Hogyan írjunk üzleti tervet a Claude AI segítségével

Heteket töltesz a célok meghatározásával, stratégiák kidolgozásával és előrejelzések készítésével. Mindenki egyetért a tervvel, de aztán eljön a hétfő. A határidők halmozódnak, a feladatok változnak, a döntéseket spontán hozzák meg, míg az üzleti terv csendesen háttérbe szorul.

Ez gyakrabban fordul elő, mint gondolná. A kihívás nem a terv elkészítése. Hanem az, hogy azt összekapcsolja a csapata által ténylegesen végzett munkával. A Bain megállapította, hogy az üzleti átalakítások 88%-a nem éri el eredeti céljait.

Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, hogyan alakíthatja át a hagyományos üzleti tervet egy élő rendszerré, amely látható és megvalósítható marad.

Megtanulja, hogyan segíthetnek olyan eszközök, mint a ClickUp, a stratégia, a feladatok és a beszélgetések összekapcsolásában, hogy terve ne csak egy mappában pihenjen, hanem valóban irányítsa csapata napi döntéseit és segítse céljai elérését.

Mi az a Claude, és miért érdemes üzleti tervezéshez használni?

A Claude az Anthropic mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amelyet komplex beszélgetések kezelésére és árnyalt, kontextusérzékeny szövegek generálására terveztek.

Claude segít ötleteket gyűjteni, piaci feltételezéseket vizsgálni, strukturált szakaszokat megfogalmazni és a nyelvet finomítani, hogy az világos és professzionális legyen, ne pedig elkapkodott vagy homályos.

A Claude üzleti tervezés terén kiemelkedő teljesítményét a kontextusban nyújtott előnyei adják. Képes nyomon követni a hosszú beszélgetéseket, emlékezni a korábbi bejegyzésekre, és segíteni a szétszórt gondolatok koherens narratívává alakításában. Ez különösen hasznos, ha több részből álló dokumentumon, például üzleti terven dolgozik.

Az üzleti tervezés zavarosnak tűnhet. Több tucat ötlet kavarog a fejében. Ugyanakkor egy üres oldal bámul vissza Önre. Itt jön be a képbe Claude. Gondoljon rá úgy, mint egy csapattársra, aki emlékszik arra, amit már megosztott, okos kérdéseket tesz fel, és segít a szétszórt gondolatokat konkrét tervekké alakítani, világos mérföldkövekkel. Ahhoz, hogy a Claude-ból a legtöbbet hozza ki, ne kezelje úgy, mint egy keresőmezőt. Adjon neki elegendő kontextust, ossza meg a fontos részleteket, és építsen tovább az általa nyújtott információkra, amíg megfelelőnek nem érzi. Kövesse ezeket a lépéseket, és a homályos ötletekből olyan terv lesz, amelyet valóban megvalósíthat.

Hogyan használhatja a Claude-ot üzleti tervezéshez?

Az üzleti tervezés zavarosnak tűnhet. Több tucat ötlet kavarog a fejében. Ugyanakkor egy üres oldal bámul vissza Önre. Itt jön be a képbe Claude. Gondoljon rá úgy, mint egy csapattársra, aki emlékszik arra, amit már megosztott, okos kérdéseket tesz fel, és segít a szétszórt gondolatokat konkrét tervekké alakítani, világos mérföldkövekkel.

Ahhoz, hogy a Claude-ból a legtöbbet hozza ki, ne kezelje úgy, mint egy keresőmezőt. Adjon neki elegendő kontextust, ossza meg a fontos részleteket, és építsen tovább az általa nyújtott információkra, amíg megfelelőnek nem érzi.

Kövesse ezeket a lépéseket, és a homályos ötletekből olyan terv lesz, amelyet valóban megvalósíthat.

1. lépés: Határozza meg üzleti elképzeléseit a Claude segítségével

Tucatnyi remek ötlete van, de nehezen tudja azokat egyetlen, koherens vízióba összefűzni? Ez a vállalkozók körében gyakrabban fordul elő, mint gondolná. Ugyanakkor veszélyes is. Ha nem tudja pontosan, hová tart, üzleti terve útitervvé válik, amely sehová sem vezet, és minden szakasza összefüggéstelennek és gyengének tűnik.

Ez a tökéletes alkalom, hogy Claude-ot gondolkodási partnerként használja. Ahelyett, hogy csak megkérné, hogy készítsen tervet, feltett kérdésekkel segíthet neki, hogy absztrakt ötleteit konkrét állításokká alakítsa. Ez segíthet felfedezni, hogy mit is szeretne valójában létrehozni.

De ne feledje, hogy egy elszigetelten létrehozott jövőkép könnyen elveszhet egy mappában, és figyelmen kívül hagyhatja azt a csapat, amelynek feladata lenne megvalósítani. Ezért kell ott lennie, ahol a munka ténylegesen zajlik.

Készítse el küldetésnyilatkozatát

Csapata folyamatosan módosítja a küldetésnyilatkozatot, de az még mindig úgy hangzik, mintha bármelyik vállalaté lehetne. Az eredmény egy tiszta, jól megírt szöveg, amelyet senki sem jegyez meg, és amelyben senki sem érzi magát érintettnek. Nem ad energiát a csapatának, és nem magyarázza meg egyértelműen az ügyfeleknek, miért létezik a vállalat.

Egy erős küldetésnyilatkozatnak éppen ellenkezőleg kell hatnia. Konkrétnak, cselekvésorientáltnak és valós érzelmeken alapulónak kell lennie, hogy az emberek azonnal megértsék, mit képvisel.

👀 Tudta? A vezetők csupán 55%-a magyarázza el a projektek mögötti okokat azáltal, hogy a feladatokat nagyobb kihívásokhoz vagy célokhoz köti. Ez azt jelenti, hogy a 45%, aki a cél helyett a folyamatra koncentrál, motiváció és hajtóerő hiányához vezethet a csapat tagjai körében. Még a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak is szükségük van arra, hogy lássák munkájuk fontosságát, és értelmet találjanak abban, amit csinálnak.

Claude segít a homályos, félig kialakult ötleteket világos, célratörő nyelvre lefordítani, amely valóban hatást gyakorol.

🛠️ Adjon meg egy olyan utasítást, mint például: „Segítsen nekem megírni egy küldetésnyilatkozatot egy fenntartható kávé előfizetési dobozhoz, amely ökotudatos millenniumi generációt szolgál ki etikus forrásból származó, egyetlen eredetű kávébabokkal.” a Claude-on keresztül

Ezután kérje meg, hogy ismételje meg, és tegye a nyelvet konkrétabbá vagy érzelmileg meggyőzőbbé. A nagyszerű küldetésnyilatkozat nem csak egy mondat, amit egyszer írsz le. Ez egy élő útmutató a vállalkozásod számára.

Ahogy finomítja a tervet, használja ezeket az alapelveket, hogy misszióját valami általánossá váló dologból olyanná alakítsa, ami valóban megérinti az embereket:

Konkrétum: Kerülje az olyan homályos kifejezéseket, mint „kiváló szolgáltatást nyújtani”, és inkább a kézzelfogható eredményekre koncentráljon.

Cselekvésorientált: Használjon erős igéket, amelyek leírják, hogy mit csinál aktívan a vállalata.

Közönségközpontú: Tegye egyértelművé, hogy kik profitálnak a munkájából, és miért érdekelheti őket az.

Megkülönböztetés: Utaljon arra, hogy mi teszi az Ön megközelítését egyedivé a piacon lévő többihez képest.

Határozza meg egyedi értékajánlatát

Ha nem tud egyértelmű, egyetlen mondattal válaszolni arra a kérdésre, hogy „Miért válasszon Önt a vevő mások helyett?”, akkor pozicionálási problémája van. Ez a zavaró tényező hatástalanná teszi marketingjét, és a befektetőkben felveti a kérdést, hogy valóban érti-e a piacot.

Az Ön egyedi értékajánlata (UVP) versenyképességének alapja. Használja a Claude-ot, hogy tesztelje ötleteit. Kérje meg, hogy játssza el az ördög ügyvédjét, és keresse meg az Ön kezdeti UVP-jének gyenge pontjait.

🛠️ Például adja meg a következő utasítást: „Az én UVP-m a „kiváló minőségű projektmenedzsment szoftver”. Értékelje ezt, és javasoljon három erősebb alternatívát, amelyek egy konkrét ügyfélproblémára koncentrálnak.” Ez segít abban, hogy ne csak a funkciókat sorolja fel. a Claude-on keresztül

Egy erős UVP egyértelműen meghatározza a következő négy elemet:

Célcsoport: Kiknek nyújt szolgáltatásokat?

Megoldott probléma: Milyen konkrét problémát old meg számukra?

Főbb megkülönböztető tényező: Miért Ön a legjobb választás a probléma megoldására?

Bizonyíték: Milyen bizonyíték vagy egyedi jellemző támasztja alá az állítását?

Írja le célpiacát

A piacot „mindenki”ként meghatározni klasszikus hiba, amely jelzi a befektetőknek, hogy nem végezte el a házi feladatát. Másrészt, ha túl szűken határozza meg, az üzleti vállalkozása kicsinek és nem bővíthetőnek tűnhet. Ez egy olyan egyensúlyi gyakorlat, amelyet sok alapító rosszul végez. Ez olyan üzleti tervhez vezethet, amelynek nincs köze a valósághoz.

A Claude segítségével megtalálhatja az optimális megoldást. Kérje meg, hogy végezzen piaci szegmentációs elemzést az Ön iparágában, majd dolgozzon ki részletes ügyfélprofilokat.

🛠️ Kérje meg például, hogy „Hozzon létre egy ügyfélprofilot egy kis marketingügynökség vezetőjéről, akit elárasztanak a különböző eszközök, beleértve a mindennapi frusztrációit, a szoftverköltségvetését és azt, hogy mit keres egy megoldásban.” Ez konkrétumokra készteti Önt, és segít azonosítani a kevésbé kiszolgált rétegeket. a Claude-on keresztül

2. lépés: Írja meg az összefoglalót

A vezetői összefoglaló a legfontosabb, mégis általában sietve készül és szakzsargonnal van tele. Ha gyenge, a befektetők nem fogják tovább olvasni.

Az összefoglaló az egész terv tömör, hatásos összefoglalása kell, hogy legyen, amelyet az összes többi szakasz befejezése után kell megírni. Magabiztosnak kell lennie, de nem arrogánsnak, konkrétnak, de nem túlterhelőnek.

🛠️ Az üzleti terv elkészült részeit beviheti a Claude-ba, és megkérheti, hogy „Írjon egy egyoldalas összefoglalót befektetőknek a következő üzleti terv tartalma alapján”. a Claude-on keresztül

Egy kiváló vezetői összefoglaló elsősorban a következőket tartalmazza:

Bevezető mondat: Egyetlen, hatásos mondat, amely felkelti a figyelmet

Üzleti leírás: Mit csinál és kinek, világosan megfogalmazva

Piaci lehetőség: A nyeremény nagysága és miért most van itt az ideje

A megoldás áttekintése: Hogyan válaszol terméked vagy szolgáltatásod egy kritikus piaci igényre?

Üzleti modell: Egyszerű magyarázat arra, hogyan keres pénzt

Traction: Az eddigi előrelépések (pl. felhasználók, bevételek, kulcsfontosságú alkalmazottak)

Csapat: Miért pont a te csapatod a legalkalmasabb a győzelemre?

Pénzügyi áttekintés: Főbb előrejelzések és finanszírozási igénye, ha van ilyen.

3. lépés: Készítse el üzleti terve alapvető részeit

Az üzleti terv kidolgozása során piackutatásokkal, termékleírásokkal, marketingstratégiákkal és pénzügyi modellekkel kell foglalkoznia. Tudjuk, hogy ez sok munka.

De lépésről lépésre haladjon, és tartsa ezeket a szakaszokat következetesnek. Íme néhány tipp a kezdéshez:

Végezzen piacelemzést

A vállalkozók gyakran elakadnak a piacelemzésben, vagy elmerülnek az adatokban, vagy hiteltelen, felületes áttekintést nyújtanak. Ebben a részben be kell bizonyítania, hogy mélyen megérti az iparágat, az ügyfeleket és a versenytársakat. A gyenge elemzés miatt az egész üzleti ötlete csak találgatásnak tűnik.

Használja a Claude-ot a nyilvánosan elérhető piaci jelentések összefoglalásához és a legfontosabb trendek azonosításához.

🛠️ Például adja meg a következő utasítást: „Játsszon el egy piackutatási elemző szerepét a B2B SaaS iparágban. Határozza meg az öt legfontosabb trendet, és magyarázza el a növekedés fő hajtóerőit.” a Claude-on keresztül

Versenyelemzéshez kérje meg, hogy azonosítsa a közvetlen, közvetett és potenciális versenytársakat. Mindig ellenőrizze Claude állításait aktuális kutatásokkal, és idézze meg forrásait, mivel tudása határidővel rendelkezik (kivéve, ha kifejezetten kéri, hogy közvetlenül a weben keressen).

Piaci elemzése a következőket kell, hogy tartalmazzon:

Iparági áttekintés: Az iparág jelenlegi helyzete és főbb trendjei

Piac mérete: Teljes elérhető piac (TAM), kiszolgálható elérhető piac (SAM) és kiszolgálható elérhető piac (SOM) egyértelmű módszertannal.

Növekedési hajtóerők: A piaci terjeszkedést elősegítő erők

Vásárlói elemzés: Célcsoportja vásárlási szokásai és döntéshozatali tényezői

Versenyhelyzet: kik a legfontosabb szereplők és hogyan pozícionálják magukat

Vázolja fel a szervezetet és a menedzsmentet

Profi tipp: A befektetők nem csak az ötletekre, hanem a csapatokra is fogadnak. Ha üzleti terve alábecsüli csapata szakértelmét, vagy figyelmen kívül hagyja a szervezeti felépítés nyilvánvaló hiányosságait, az komoly vészjelzést jelent. Ez azt jelzi, hogy vagy nincs megfelelő csapata, vagy nem tudja, mire van szüksége.

Használja a Claude-ot, hogy professzionális önéletrajzokat írjon, amelyek kiemelik az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó tapasztalatokat. Kérje meg, hogy azonosítsa az üzleti szakaszának és modelljének megfelelően betöltendő kritikus pozíciókat.

Legyen őszinte a hiányosságokról. Ha azt írja, hogy „A harmadik negyedévben tervezünk felvenni egy értékesítési alelnököt”, azzal önismeretet és stratégiai gondolkodást mutat, ami sokkal jobb, mintha úgy tenné, mintha nem lenne rá szüksége.

Írja le termékeit vagy szolgáltatásait

Az alapítók gyakran kétféle hibát követnek el: vagy eltévednek a technikai zsargonban, ami megzavarja az olvasót, vagy túl homályosan fogalmazzák meg az ügyfelek számára nyújtott előnyöket.

A termékkel kapcsolatos résznek technikailag pontosnak és a laikusok számára is könnyen érthetőnek kell lennie. Ez egy nehéz egyensúly. Kérje Claude segítségét, hogy megtalálja ezt az egyensúlyt.

🛠️ Adja meg a következő utasítást: „Magyarázza el a termékemet, egy gépi tanuláson alapuló ütemezési eszközt, mintha egy okos befektetőnek mondaná, aki nem szoftvermérnök.” Feltétlenül érintse a legfontosabb funkciókat, az ügyfelek számára nyújtott előnyöket, a jelenlegi fejlesztési stádiumot, az esetleges szellemi tulajdonjogokat és a jövőbeli termékfejlesztési tervet. Claude

Minden funkció esetében fogalmazza meg a „miért fontos” kérdést – az egyedi értékesítési ajánlatot és a termék megkülönböztető jellemzőit, amelyek megmagyarázzák, miért érdekelheti ez a vevőt.

Kidolgozhat marketing- és értékesítési stratégiát.

A kiváló termék, amelynek nincs piacra lépési stratégiája, a startupok kudarcának gyakori oka. Az alapítók annyira izgatottak az általuk épített termék miatt, hogy elhanyagolják a vevők megszerzésének tervezését. Ez a figyelmetlenség az egész üzleti tervet naivnak és kivitelezhetetlennek tűnhet.

👀 Tudta? A startupok 35%-a a kereslet hiánya miatt bukik meg, ami bizonyítja, hogy még a zseniális termékeknek is szilárd piacra lépési stratégiára van szükségük a túléléshez.

Használja a Claude-ot brainstorming alkalmazásként, hogy különböző marketingötleteket és ügyfélszerzési forgatókönyveket fedezzen fel.

🛠️ Kérje meg, hogy vázolja fel a marketing- és értékesítési stratégiát, amely magában foglalja a pozicionálást, az árképzési modellt, a promóciós csatornákat és az értékesítési folyamatot. Kérje meg például, hogy „Dolgozzon ki három különböző ügyfélszerzési stratégiát egy új, egyetemistákat célzó mobilalkalmazáshoz, beleértve a becsült költségeket és a potenciális konverziós arányokat.” a Claude-on keresztül

Stratégiájának a következőket kell tartalmaznia:

Pozicionálás: Hogyan szeretné, hogy a márkáját a piacon érzékeljék?

Árazási stratégia: Az árazási modellje és az annak hátterében álló indokok

Promóciós csatornák: Azok a konkrét csatornák, amelyeket a célközönség eléréséhez fog használni.

Értékesítési folyamat: A potenciális ügyféltől a fizető ügyfélig vezető lépésről lépésre

Ügyfélmegtartás: Az Ön terve az ügyfelek elkötelezettségének fenntartására és a lemorzsolódás csökkentésére

Készítsen pénzügyi előrejelzéseket

Semmi sem rombolja le gyorsabban a hitelességet, mint a reális pénzügyi előrejelzések. A befektetők már több ezer „jégkorongütő” növekedési diagramot láttak, és inkább a számok mögötti logika érdekel őket, mint maguk a számok. Ha nem tudja megvédeni feltételezéseit, előrejelzései értéktelenek.

Sok nem pénzügyi háttérrel rendelkező alapító itt érezheti magát bizonytalannak. A Claude segítségével strukturálhatja pénzügyi kimutatásait, de a alapvető feltételezéseket Önnek kell megadnia.

🛠️ Adja meg a következő utasítást: „Segítsen nekem egy alulról felfelé építkező bevételi előrejelzést készíteni egy előfizetésalapú SaaS-üzletág számára. Kérdezzen tőlem pontosító kérdéseket az árazással, az ügyfélvesztési rátával és az ügyfélszerzési költségekkel kapcsolatos feltételezéseimről, mielőtt elkészíti a számokat.” Mindig készítsen három forgatókönyvet: konzervatív, mérsékelt és optimista. Dokumentáljon minden feltételezést. a Claude-on keresztül

Pénzügyi előrejelzéseinek a következőket kell tartalmazniuk:

Bevételi előrejelzések: Az Ön árazási és értékesítési volumenre vonatkozó feltételezései alapján

Költségszerkezet: A fix és változó költségeinek bontása

Pénzforgalom: A pénz bejövő és kimenő mozgásait bemutató kimutatás.

Megtérülési pont elemzés: Az a pont, amelyen túl vállalkozása nyereségessé válik.

Finanszírozási követelmények: Mennyi pénzre van szüksége, és mire fogja felhasználni?

A legjobb útmutatások üzleti terv írásához a Claude segítségével

Az AI-eszközökkel elért kiábrándító eredmények frusztrálóak lehetnek. De legtöbbször nem az AI-vel van a probléma, hanem a prompttal. Ha a promptok homályosak vagy túl általánosak, az eredmények is általánosak lesznek.

Ha erősebb, hasznosabb tartalmat szeretne üzleti tervéhez, hatékony AI-utasításokat kell írnia, amelyek világos kontextust és konkrét utasításokat adnak Claude-nak. Ez segít az AI-nek megérteni, mit szeretne elérni, és olyan eredményeket produkálni, amelyek valóban előreviszik a munkáját.

👀 Tudta? Claude 80%-kal, 90 percről 18 percre csökkenti a feladat elvégzéséhez szükséges időt, bemutatva az AI sebességét az üzleti terv kidolgozásában.

Példák a vállalkozási terv különböző szakaszaihoz:

Üzleti terv szakasz Példa promptra Küldetésnyilatkozat 🛠️ „Írjon három missziós nyilatkozat-változatot egy Z generációt megcélzó, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő bőrápolási márkához. Mindegyiket fokozatosan konkrétabbá és érzelmileg meggyőzőbbé tegye, a tiszta összetevőkre és a fenntarthatóságra összpontosítva.” Piacelemzés 🛠️ „Játssza el a piackutató elemző szerepét. Határozza meg az öt legfontosabb trendet, amely befolyásolja a globális e-learning piacot, és magyarázza el, hogy ezek hogyan teremtenek lehetőségeket vagy veszélyeket egy új nyelvtanuló alkalmazás számára.” Versenyelemzés 🛠️ „Elemezze a versenytársakat, például a Duolingo és a Babbel alkalmazásokat. Azonosítsa a kínálatukban lévő hiányosságokat, amelyeket egy új, AI-alapú nyelvtanuló alkalmazás kihasználhat. Legyen konkrét az alulszolgáltatott ügyféligényekkel kapcsolatban, például a haladó szintű beszélgetési gyakorlatokkal kapcsolatban.” Pénzügyi előrejelzések 🛠️ „Segítsen nekem egy freemium mobil játék bottom-up bevételi előrejelzésének elkészítésében. Tegyen fel kérdéseket a felhasználók megszerzésének költségeivel, a fizető felhasználók arányával és az egy felhasználóra jutó átlagos bevétellel kapcsolatos feltételezéseimről, mielőtt számokat generálna.” Vezetői összefoglaló 🛠️ „A következő üzleti terv szakaszok alapján írjon egy vonzó, egyoldalas összefoglalót, amely arra ösztönzi a kockázati tőke befektetőket, hogy tovább olvassák: [illessze be ide a kitöltött szakaszokat]”

Az önálló AI üzleti tervezéshez való használatának korlátai

Ha üzleti tervének elkészítéséhez kizárólag egy önálló AI-eszközre, például a Claude-ra támaszkodik, az kritikus hibákhoz vezethet. Végül olyan tervvel állhat elő, amely elavult információkon vagy ténybeli pontatlanságokon alapul, és teljesen elszakad a vállalkozása valós helyzetétől.

👀 Tudta? Az IT-vezetők 60%-a jelenti, hogy a szilárd adatok jelentik a legnagyobb kihívást, ami hibás, az üzleti valóságtól elrugaszkodott, AI által generált tervekhez vezet.

Ez azért van, mert az AI-eszközök, minden erejük ellenére, velük született korlátokkal rendelkeznek. Ezen korlátok megértése segít abban, hogy az AI-t hatékony partnerként használja, és ne a saját stratégiai gondolkodásának hibás helyettesítőjeként.

Íme a legfontosabb hiányosságok, amelyekkel tisztában kell lennie, mielőtt az AI-ra bízza a gondolkodást:

Tudáskorlát: Az AI-modellek nem feltétlenül férnek hozzá valós idejű piaci adatokhoz vagy hírekhez, ezért információik hónapokkal vagy akár évekkel is elavultak lehetnek.

Nincs érvényesítés: Nem tudják ellenőrizni saját eredményeiket, és teljes bizonyossággal pontatlan információkat mutathatnak be.

Kontextusfüggőség: A kimenet minősége teljes mértékben függ a promptok minőségétől és kontextusától.

Elszigeteltségi probléma: A legnagyobb probléma, hogy a tartalom elszigetelten, a projekttervektől, feladatoktól és A legnagyobb probléma, hogy a tartalom elszigetelten, a projekttervektől, feladatoktól és a csapat együttműködésétől függetlenül jön létre, ami hatalmas kontextus-szétszóródást eredményez.

Nincs felelősségre vonhatóság: Az AI nem tudja nyomon követni, hogy a terv végrehajtása folyamatban van-e, vagy hogy a mérföldkövek teljesülnek-e.

Hogyan oldja meg a ClickUp az AI tervezés hiányosságait?

Az üzleti terve csak akkor hasznos, ha valóban kapcsolódik a csapata által végzett munkához – és itt jön be a képbe egy olyan konvergens munkaterület, mint a ClickUp.

Minden egy helyen található. Az üzleti terve, feladatok, projektek és beszélgetések mind egy helyen vannak. Ez azt jelenti, hogy amikor frissítést végez vagy feladatot rendel hozzá, az összekapcsolódik a nagyobb képhez. Az üzleti terve már nem csak egy dokumentum, hanem egy útiterv, amely ténylegesen irányítja a csapata munkáját.

Nincs többé tabok közötti váltás vagy információk másolása a különböző eszközök között. Minden, amire szüksége van, már ott van, összekapcsolva és készen áll a használatra. A haladás nyomon követésétől a mindenki közötti összhang fenntartásáig a ClickUp egyszerűvé teszi az átmenetet a tervezésről a cselekvésre.

Azonnali, kontextusfüggő válaszokat kaphat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligenciája, a csapat tényleges munkájának kontextusát felhasználva hidalja át a tervezés és a végrehajtás közötti szakadékot. Mivel hozzáfér a ClickUp-on belüli projektekhez, dokumentumokhoz, feladatokhoz és csevegésekhez, valós, releváns, megalapozott válaszokat ad, nem pedig általános javaslatokat.

Kérdéseket tehet fel egyszerű angol nyelven:

Mi a helyzet a harmadik negyedévi bevezetéssel?

Összegezze az ügyfél dokumentumában szereplő visszajelzéseket.

Mi akadályozza ezt a kezdeményezést?

Csak írja be a @Brain szót egy feladat megjegyzésébe vagy csevegőüzenetbe, és azonnal megkapja a munkaterület élő adataiból nyert információkat.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Szerezze meg az összes munkával kapcsolatos kontextust a ClickUp Brain segítségével.

Például a következővel indíthatja el a ClickUp Brain alkalmazást:

🛠️ „Készítsen piacra lépési tervet egy zsúfolt piacra belépő B2B SaaS startup számára, beleértve a legfontosabb mérföldköveket, a siker mutatóit és a végrehajtási kockázatokat.”

A ClickUp Brain segít az iparág kutatásában, hogy átfogó üzleti terveket készíthessen.

Egy másik útmutatás lehet:🛠️ „Készítsen marketingkampány-tervet egy új, környezetbarát termék bevezetéséhez, beleértve a célközönséget, az üzeneteket, a csatornákat és a KPI-ket. ”

Készítsen strukturált marketing tervet a ClickUp Brain segítségével, a korábban elvégzett kutatások alapján.

Az ilyen útmutatások segítségével a ClickUp Brain megkönnyíti az ötletek megvalósítható feladatokká alakítását, így a tervek nem csak papíron maradnak, hanem valóban megvalósulnak.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brainben több LLM (beleértve a Claude-ot is) között válthat, attól függően, hogy mire van szüksége – használjon egy modellt gyors összefoglalókhoz, egy másikat élesebb íráshoz, egy harmadikat pedig mélyebb érveléshez. Így nem kell másolni és beilleszteni a különböző eszközök között, és nem veszít el semmit a kontextusból. Tartson mindent a munkaterületén belül, hogy az AI a már meglévő feladatok, dokumentumok és projektek alapján tudjon reagálni. Használjon több LLM-et egyetlen felületről a ClickUp Brain-ben.

Változtassa üzleti tervét cselekvéssé a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet üzleti tervének kidolgozásában, miközben az szorosan kapcsolódik a végrehajtáshoz.

A célok, mérföldkövek vagy stratégiák felvázolásakor bármely szöveget kijelölhet, és azonnal feladattá alakíthat. Rendelje hozzá egy csapattársához, adjon hozzá határidőt, és kapcsolja egy projekthez – mindezt anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.

Hozzon létre és kapcsoljon össze megvalósítható ClickUp feladatokat a ClickUp Docs-ban.

📽️ Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan alakíthatja a ClickUp sablonjai és funkciói bármilyen típusú tervet végrehajtható útitervvé:

Kövesse nyomon az előrehaladást és tartsa a lépést a ClickUp Dashboards segítségével

A tervezés nem ér véget a munka megkezdésével. A ClickUp Dashboards segítségével valós időben követheti nyomon az üzleti tervhez viszonyított előrehaladást.

A műszerfalak segítségével a munkaterület adatait vizuális betekintéssé alakíthatja – diagramok, grafikonok és idővonalak formájában, amelyek bemutatják, hogyan halad a munka a csapatok és kezdeményezések között. Ossza meg őket az érdekelt felekkel, hogy mindenki naprakész legyen, manuális jelentések nélkül.

Szerezzen magas szintű betekintést, vagy mélyedjen el a diagramokban és grafikonokban a részletekért a ClickUp Dashboards segítségével.

Gyorsabban haladjon a tervtől a megvalósításig

Az AI-eszközök, mint például a Claude, gyorsabbá és kevésbé ijesztővé teszik az üzleti tervezést. Segítenek az ötletek rendszerezésében, a szakaszok megfogalmazásában és a fehér lap leküzdésében. De a sebesség önmagában nem hoz eredményt.

Az üzleti terv csak akkor fontos, ha kapcsolódik a végrehajtáshoz. Ha a célok, feladatok és beszélgetések különböző eszközökben vannak, akkor még a legjobb terv is figyelmen kívül marad.

A ClickUp segít áthidalni ezt a szakadékot azáltal, hogy a tervezést és a munkát egy helyre hozza. Az üzleti terve a megvalósításához szükséges feladatokkal együtt létezik, így a csapatok könnyebben tudnak összehangoltan dolgozni és a stratégiát követni.

Nem kell mindent egyszerre megváltoztatnia. Kezdje kicsiben, és kapcsoljon össze egy tervet a valódi munkával. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és alakítsa a tervezést előrelépéssé még ma. ✨

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Claude képes megírni az üzleti terv minden szakaszát, de ehhez szüksége van az Ön segítségére az üzleti részletek, feltételezések és stratégiai döntések megadásában. Tekintse ezt inkább egy gyorsító eszköznek, nem pedig a alapító meglátásainak helyettesítőjének.

A Claude önmagában elszigetelt dokumentumokat hoz létre, míg a ClickUp Brain a csatlakoztatott munkaterületen belül működik. Ez azt jelenti, hogy üzleti tervének szakaszai közvetlenül kapcsolódhatnak a feladatokhoz, ütemtervekhez és a csapat együttműködéséhez a tényleges végrehajtás érdekében.

Claude kiválóan teljesít a narratív szakaszokban, mint például az összefoglalók, piacelemzések és termékleírások, ahol képes összefoglalni az információkat és meggyőző nyelvet használni. A pénzügyi előrejelzések azonban több emberi felügyeletet és a feltételezések validálását igénylik.

A Claude segítségével elkészített üzleti terv befektetők számára is megfelelő lehet, ha minden állítást ellenőriz, a tartalmat az Ön vállalkozásának igényeihez igazítja, és gondoskodik arról, hogy a pénzügyi előrejelzések megalapozott feltételezéseken alapuljanak. A befektetők nem csak a terv külsőségeit értékelik, hanem a mögötte álló gondolkodásmódot is.