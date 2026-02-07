Hogyan változtatja meg az AI for Insurance Agents a mindennapjait?

Valószínűleg nem a kézi adatbevitel iránti szenvedélye miatt lett biztosítási ügynök.

Az Ön feladata, hogy megvédje az emberek megélhetését. De nehéz megbízható tanácsadóként működni, ha a napjának nagy része adminisztratív feladatokkal telik.

Ez a kompromisszum végre opcionálissá válik.

Az okos biztosítási ügynökök az AI for Insurance Agents segítségével több órát nyernek vissza a hetükből. Az automatizálásnak köszönhetően a naptárunkat eltömő ismétlődő feladatok elvégzését átveszi a rendszer, így a termelékenység 37%-kal nő. Ez a cikk megmutatja, hogyan nyerhetjük vissza ezt az időt.

Így használhatja a biztosítási ügynökségek automatizálását, hogy időt szabadítson fel és olyan értékes beszélgetésekre koncentrálhasson, amelyek növelik ügyfélkörét, miközben mindent rendezett állapotban tart a ClickUp-ban. ⏳

Mi az AI biztosítási ügynökök számára?

Az AI for Insurance Agents egy olyan eszközkészlet, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, betekintést nyújt az ügyféladatokba és személyre szabja az ügyfélkapcsolatokat. Ez már nem egy niche technológia: a biztosítók 76%-a már legalább egy üzleti funkcióban bevezette a mesterséges intelligenciát.

Különösen hasznos a kontextus szétszóródásának kiküszöbölésében. Jelenleg előfordulhat, hogy egy ügyfél kérdésének megválaszolásához a CRM, a beérkező levelek, az árajánlat-készítő eszköz és a biztosítási rendszer között kell ugrálnia. Ez a folyamatos feladatváltás hatalmas időpazarlás.

A biztosítási ügynökségek automatizálása visszaszerezheti az idejét. De a munkafolyamatok automatizálása önmagában nem elég. Szüksége van egy intelligencia rétegre is, amely megérti az adatokat és valós időben reagál.

A kontextus a munkához kapcsolódik. Ha egy feladat megváltozik, a válasz is megváltozik. Hasonlóképpen, a dokumentumok frissítése mindenhol megjelenik. Nem kell összeillesztenie az információkat, és nem kell a memóriájára hagyatkoznia, hogy naprakész maradjon.

A háttérben ez három funkció révén valósul meg:

Gépes tanulás az adatokban rejlő minták felismeréséhez, például hogy mely potenciális ügyfelek igényelnek figyelmet.

Természetes nyelvfeldolgozás a kérdések megértéséhez és összefoglalók vagy e-mailek létrehozásához.

Automatizálási szabályok a munka előrehaladásához az Ön által beállított feltételek alapján

Együttesen használva az automatizálás nem csupán egy újabb AI eszköz a biztosítási ügynökök számára, hanem a munkafolyamatok zökkenőmentes működését biztosító összekötő réteg.

Javaslatunk: Vigye ügynöksége működését egy olyan konvergens munkaterületre, mint a ClickUp! Lehetővé teszi a ClickUp Brain elérését – egy olyan mesterséges intelligenciát, amely közvetlenül beépül a feladatokba, dokumentumokba és csapatcsevegésekbe. Ahelyett, hogy több eszközt ellenőrizne egy ügyfélhívás előtt, egy helyen tehet fel kérdéseket, és megtekintheti a biztosítási állapotot, a megújítás akadályait, a nyomon követéseket és a következő lépéseket. Próbálja ki még ma a ClickUp Brain-t! A ClickUp segítségével lekérheti az esedékes és a közelgő feladatokkal kapcsolatos információkat.

Hogyan használják a biztosítási ügynökök az AI-t a napi munkájukban?

Az AI apró, praktikus módon jelenik meg a mindennapokban. Íme, hogyan javítja a biztosítási tudásmenedzsmentet.

Automatizálja az ügyfelekkel való kommunikációt és a nyomon követést

A biztosítási ügyfelek nyomon követése elengedhetetlen, de annak következetes végzése nehézkes lehet. Az árajánlat elküldése vagy a kárigény benyújtása után a következő lépés a státuszváltozásoktól és az ügyfelek válaszától függ. Ezt a logikát fejben tartani vagy egy külön emlékeztető rendszerre támaszkodni nem skálázható.

Inkább a ClickUp Automations segítségével közvetlenül a munkához kapcsolhatja a nyomonkövetési logikát. Például, amikor egy feladatot Árajánlat elküldve jelöl, a ClickUp automatikusan létrehozhat egy néhány nappal későbbi nyomonkövetési feladatot.

Ezt egyszer kell meghatároznia egy előre elkészített automatizálás vagy az AI Automation Builder segítségével, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven leírja az eredményt, majd a közzététel előtt áttekintse a kiváltó okot és a műveletet.

Állítson be szabályokat egy testreszabott automatizálási eszközzel a ClickUp Automations segítségével

Ugyanez a megközelítés alkalmazható más biztosítási AI-munkafolyamatokra is:

Amikor egy biztosítási szerződés megújítási időszaka közeledik, automatikusan létrehozható egy kapcsolattartási feladat.

Ha egy kárigény egy meghatározott számú napig nem mutat aktivitást, a ClickUp felvetheti azt felülvizsgálatra.

A biztosítási kötvény megkötésekor a bevezetési feladatok és e-mailek manuális átadás nélkül is kioszthatók.

Mivel ezek az automatizálások a feladatokhoz kapcsolódnak, összhangban maradnak az ügynökséged már meglévő működési módjával. A feladatok dinamikus megbízottak segítségével magukhoz rendelhetők, az e-mailek a feladatok alapján küldhetők el, és a frissítések automatikusan naplózódnak.

Ha a folyamat megváltozik, csak egyszer kell módosítania a szabályt, és az mindenhol alkalmazásra kerül.

A gyakorlatban ez általában egy kis szabálykészlet felállítását jelenti, például:

Készítsen nyomonkövetési feladatot néhány nappal az árajánlat elküldése után.

Indítsa el a megújítási folyamatot a biztosítási szerződés lejárta előtt

Jelölje meg azokat a kárigényeket, amelyek egy meghatározott időn belül nem frissültek.

Rendeljen bevezetési lépéseket, amikor egy biztosítási szerződés megkötésre kerül.

Eredmény: Ezeknek a szabályoknak a bevezetésével a nyomon követés a munka közvetlen eredményeként történik, nem pedig olyasmi, amit meg kell jegyezni, hogy ellenőrizni kell.

Egyszerűsítse a kárigény-feldolgozást és a dokumentációt

A kárigények nem igényelnek állandó figyelmet, de időben történő ellenőrzést igen. A probléma az, hogy minden alkalommal, amikor visszatér egy kárigényhez, újra kell orientálódnia.

🔍 Tudta? Bár az átlagos kárigény-javítási idő javult, a javítási költségek az elmúlt két évben 26%-kal emelkedtek. A díjak emelkedésével a kárigény-kezelés során elkövetett hibák és késedelmek minden eddiginél költségesebbé váltak.

A ClickUp Docs alkalmazásban minden kárigényt egy adott feladathoz rendelhet, és az ahhoz kapcsolódó összes információt egy összekapcsolt térben tárolhatja. A felvételi űrlapok, a kiegészítő dokumentumok, az ütemtervek és a jegyzetek a feladathoz kapcsolódnak, így a kárigény mindig egyértelműen nyomon követhető.

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok és a dokumentumok között a ClickUp Docs-ban

Ahogy a dokumentumok és megjegyzések halmozódnak, a ClickUp Brain segít Önnek gyorsabban feldolgozni őket. Megkérheti, hogy foglalja össze a kárigényt, keresse meg a legfontosabb részleteket, például a dátumokat vagy a kötvényszámokat, vagy adjon gyors állapotfrissítést az ügyfélhívás előtt.

A telefonhívások sem szakítják meg ezt a folyamatot. Amikor egy biztosítóval, kárrendezővel vagy ügyféllel beszél, a ClickUp AI Notetaker rögzíti a beszélgetést, létrehoz egy átiratot, és automatikusan feladatokká alakítja a következő lépéseket.

Ezek a jegyzetek a ClickUp Docs-ban kerülnek rögzítésre, és kapcsolódnak a kárigény-feldolgozási munkafolyamathoz, így a döntések és a teendők nem vesznek el a találkozói jegyzetek vagy a személyes jegyzetfüzetek között.

Eredmény: Kidolgozhat egy teljes kárigény-kezelési munkafolyamatot, amelyben a dokumentumok, frissítések és döntések a munkához kapcsolódnak. Bármikor megnyithat egy kárigény-feladatot, és megnézheti, mi történt, mi van folyamatban, és mi a következő lépés, anélkül, hogy rendszerekben kellene keresgélnie vagy a kontextust újra kellene felépítenie.

Marketingtartalmak és személyre szabott üzenetek generálása

A tartalommarketing munkája általában minden más közé szorul. Megpróbálja beilleszteni a kapcsolattartást az ügyfelekkel való munkák és a szerződésmegújítások között megmaradt időbe.

De ezt a feladatot kiszervezheti a ClickUp Super Agents-nek, amely elvégzi a tervezést és a nyomon követést.

Olyan ügynököket hozhat létre, akik úgy dolgoznak, mint a csapattársak – emlékeznek a közönségére, megértik a munkaterületét, és a háttérben működnek. Ahelyett, hogy minden alkalommal az AI-t kérdezné meg, egyszer megadja a szándékát, és hagyja, hogy az ügynökök a munka előrehaladtával generálják, adaptálják és finomítsák a tartalmat.

Például létrehozhat egy marketing ügynököt, aki a biztosítási típus, a legutóbbi tevékenységek vagy a kampány céljai alapján készít megkereséseket. Megemlítheti ezt az ügynököt egy ClickUp feladatban vagy dokumentumban, kérhet egy adott tartalmat, és kaphat egy vázlatot, amely illeszkedik az ügynöksége hangvételéhez és kontextusához.

Ismerje meg a ClickUp Libby nevű szuperügynökét, aki helyette felülvizsgálja a tartalmakat!

Így néz ez ki a gyakorlatban:

Használati eset Ügynöknek szóló felszólítás Eredmény Közönségszegmentálás „Készítsen változatokat ebből a bejegyzésből kisvállalkozások tulajdonosai és nagy vagyonú ügyfelek számára.” Személyre szabott üzenetek átírás nélkül Megújítási kampány „Írjon megújítási emlékeztetőt azoknak a háztulajdonosoknak, akiknek nemrég volt kárigényük.” A kontextusra érzékeny e-mail szöveg, amely az ügyfél előzményeihez kapcsolódik Oktatási tartalom „Vázolja fel egy blogbejegyzést a téli vezetés kockázatairól az autóbiztosítási ügyfelek számára.” Szerkezetesített tartalom, amelyet közzétehet vagy bővíthet Helyi potenciális ügyfelek felkutatása „Írj egy potenciális ügyfeleket megcélzó e-mailt a városom étteremtulajdonosainak.” A helyi üzleti környezetre alapuló ügyfélkapcsolatok

A munkaterület ismeretében a szuperügynökök nem kezelik minden kérést egyedi esetként. Felidézik a korábbi tervezeteket, megértik a folyamatban lévő kampányokat, és idővel egyre jobbak lesznek. Ön megtartja az irányítást, de már nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie.

Eredmény: Marketingtevékenységei következetesek és személyre szabottak maradnak, még akkor is, ha az ügyfelekkel kapcsolatos munkák elsőbbséget élveznek. Így az ügyfelekkel való kapcsolattartás nem függ a szabadidő megtalálásától.

Elemezze az adatokat a kockázatértékelés és a potenciális ügyfelek pontozása érdekében.

A prioritások meghatározása napi feladat. Az, hogy mire kell összpontosítani, a potenciális ügyfelek aktivitásának, a szerződésmegújítás időzítésének és az ügyfelek elkötelezettségének megértésétől függ. Világos áttekintés nélkül ezek a döntések nehezebbé válnak, mint amilyennek lennie kellene.

A ClickUp Dashboards segítségével élőben követheti nyomon az adatokat, anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania a jelentéseket. Ön kiválasztja, mit szeretne nyomon követni, a Dashboards pedig vizuális jelentésekbe alakítja azokat, amelyek automatikusan frissülnek a munka változásainak megfelelően.

Például létrehozhat egy pipeline-dashboardot, amely megmutatja, hol buknak el az üzletek, mely potenciális ügyfelek konvertálnak gyorsabban, és hogyan teljesítenek a különböző források az idő múlásával. Hozzáadhat CRM-stílusú widgeteket, amelyek kiemelik a megújítás előtt álló ügyfeleket vagy a felülvizsgálatra szoruló biztosításokat, és egy helyen láthatja a kockázatokat és a lehetőségeket.

Vizualizálja biztosítási munkafolyamatának adatait a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Brain további láthatóságot biztosít. A műszerfalon közvetlen kérdéseket tehet fel, például: „Mely potenciális ügyfelek esetében a legvalószínűbb a szerződéskötés ebben a hónapban?” vagy „Melyik szerződésmegújításra kell figyelni ebben a héten?”.

A Brain elolvassa az alapul szolgáló irányítópult adatait, és egyértelmű választ ad, anélkül, hogy Önnek kézzel kellene értelmeznie a diagramokat. Az ügynökök ezután kijelölhetik csapattagjaikat, hogy figyeljék a potenciális ügyfelek elkötelezettségének mintáit vagy a munkaterületen bekövetkező állapotváltozásokat, és proaktívan feltárják az információkat.

Ahelyett, hogy újra és újra ellenőrizné a műszerfalakat, értesítést kap, ha valami átlép egy Ön számára fontos küszöbértéket.

A ClickUp Dashboards segít Önnek: A potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározása a valódi elkötelezettség és a korábbi tevékenységek alapján

A megújítási kockázat felismerése, mielőtt az ügyfélvesztéshez vezetne

A fedezethiányok azonosítása az üzleti könyvben

A legnagyobb hatást elérő területekre összpontosítja az elérést A napi munkája során már generált adatokat figyelemmel kísérjük, hogy megalapozott döntéshozatalt támogassunk.

AI-segítségek, amelyeket a biztosítási ügynökök már ma is használhatnak

Ezeket a parancsokat bármely AI eszközben felhasználhatja, vagy hagyhatja, hogy a ClickUp Brain végezze el a munkát. Megmutatjuk Önnek, hogyan működik ez, ha az AI hozzáfér a munkaterület élő információihoz.

Ügyfélkommunikációs felugró ablakok

Használja ezeket a segédleteket, hogy olyan ügyfélüzeneteket hozzon létre, amelyek az adott fiókra vonatkoznak.

1. feladat: „Írjon egy nyomonkövetési e-mailt [Ügyfél neve] számára, aki három napja kapott árajánlatot [Biztosítás típusa]-ra. Hivatkozzon az [Konkrét aggály]-ra, és tanácsadó hangnemben magyarázza el a [Főbb előny]-t.”

Például így fog reagálni a ClickUp Brain erre a teljes utasításra:

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy e-mail sablont az időszerű ügyfélkommunikációhoz

További utasítások:

„Írjon megújítási emlékeztetőt [Ügyfél neve] számára, akinek autóbiztosítása 45 nap múlva lejár. Emelje ki, hogy nem volt kárigénye, és javasolja a fedezet felülvizsgálatát.”

„Készítsen egy rövid állapotfrissítést [Ügyfél neve] számára, amelyben megerősíti [Dokumentum neve] átvételét, és felvázolja a következő lépéseket. ”

Dokumentációs utasítások

Használja ezeket a promptokat, hogy a legfontosabb részleteket egy helyen összegyűjtse, így nem kell fontos hívás előtt e-mailekből összeraknia a friss információkat.

1. feladat: „Összegezze pontokba szedve a mellékelt biztosítási dokumentumokban szereplő fontos dátumokat, fedezeti összegeket és kizárásokat.”

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a munkahelyén a legfrissebb frissítéseket

További utasítások:

„Készítsen ügyfél-tájékoztatót a [Ügyfél neve]-vel való közelgő beszélgetésemhez a legutóbbi feladatfrissítések és megjegyzések alapján.”

„Vonja ki ezekből a dokumentumokból a kötvényszámokat, a hatálybalépés dátumát és a megnevezett biztosítottakat, majd rendezze őket táblázatba.”

Marketing üzenetek

Használja ezeket a segédleteket, hogy kontextushoz illeszkedő, oktató jellegű, ügyfelek számára releváns marketingtartalmakat hozzon létre anélkül, hogy üres lapról kellene kezdenie.

1. feladat: „Írjon egy LinkedIn-bejegyzést, amelyben világos, tanácsadó hangnemben elmagyarázza a fiatal családok számára elérhető átfogó biztosítást.”

Marketingtartalom létrehozása a ClickUp Brain segítségével

További utasítások:

„Készítsen három e-mailből álló üzenetsorozatot új lakástulajdonosok számára, amelyben elmagyarázza a standard fedezetet és az opcionális kiegészítőket.”

„Öt blogötletet generáljon a 30-as éveikben élő emberek által elkövetett gyakori biztosítási hibákról.”

Elemzési feladatok

Használja ezeket a tippeket, ha nem biztos benne, kivel vegye fel először a kapcsolatot, melyik szerződésmegújítások igényelnek figyelmet, vagy hol vannak keresztértékesítési lehetőségek.

1. feladatkör: „Jelölje meg azokat a fiókokat, amelyek a legutóbbi tevékenységek alapján biztosítási felülvizsgálatra szorulhatnak.”

Automatizálja a jelentések és feladatok elemzését a ClickUp Brain segítségével

További utasítások:

„Azonosítsa azokat az ügyfeleket, akiknek a szerződése a következő 90 napban lejár, és akik az elmúlt 30 napban nem válaszoltak a megkeresésre.”

„Az ügyféllistámból azonosítsa azokat a számlákat, amelyek autóbiztosítással rendelkeznek, de nincs kiegészítő biztosításuk, és foglalja össze a potenciális keresztértékesítési lehetőségeket.”

Miért működnek ezek a promptok jobban a ClickUp-ban?

A promptok jobb eredményeket hoznak, ha az AI hozzáfér a valós kontextushoz. A ClickUp-on belül a Brain képes olvasni a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket és irányítópultokat, ahelyett, hogy beillesztett szövegekre támaszkodna. Ez teszi lehetővé, hogy a kimenet a tényleges ügyfélaktivitást tükrözze, és ne általános feltételezéseket.

Használja ezeket a tippeket kiindulási pontként. Minél jobban tükrözi munkaterülete a munkamódszerét, annál hasznosabbak lesznek az eredmények.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik. A ClickUp konvergált AI munkaterületével a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiával való feltöltődésnek!

Hogyan valósítsa meg az AI-t biztosítási ügynökségében?

A folyamatok AI-val történő automatizálásának legegyszerűbb módja a fokozatos bevezetés.

Ha egyszerre próbálunk mindent megváltoztatni, az költségvetési visszautasításokhoz, a munkafolyamatok zavaraihoz és a szabályozási aggodalmakhoz vezethet. A fokozatos megközelítés lehetővé teszi, hogy korán bizonyítsuk az értékét, és magabiztosan bővítsük tevékenységünket.

1. lépés: Kezdje egy olyan munkafolyamattal, amely lassítja a munkáját

Válasszon ki egy egyetlen, nagy terhelést jelentő feladatot, és javítsa azt, mielőtt bármi mással foglalkozna. A legtöbb ügynökség esetében ez vagy az ügyfelek nyomon követése, vagy a kárigények dokumentálása. Válasszon ki egy munkafolyamatot, javítsa azt végpontok között, és győződjön meg arról, hogy időt takarít meg, mielőtt más területekre terjeszkedik.

Miután meghatároztad, mit szeretnél fejleszteni, gondosan válaszd ki, hol alkalmazz AI-t. Az alapvető munkafolyamaton kívüli eszközök többletköltségeket jelentenek. Keress olyan beállítást, ahol az AI a feladatok, dokumentumok és ügyféladatok mellett működik, így nem kell újra létrehozni a kontextust.

3. lépés: Az adatok előkészítése az intelligencia hozzáadása előtt

Mielőtt további automatizálást vezetne be, győződjön meg arról, hogy az alapok rendben vannak. Az egységes ügyfélnevek, egyértelmű biztosítási azonosítók és egyszerű mappaszerkezetek sokat segítenek. Ehhez nem szükséges teljes átalakítás, csak annyi egységesség, hogy az AI pontosan olvassa és összekapcsolja az információkat.

4. lépés: Az AI bevezetése kis, megismételhető műveletekkel

Vezesse be az AI-t kis, megismételhető műveletekkel, amelyeket csapata gyorsan elsajátíthat, például emlékeztetőkkel vagy összefoglalók készítésével. Miután ezek rutinná válnak, vezessen be fejlettebb munkafolyamatokat, például többlépcsős automatizálásokat vagy elemzéseket. A változás akkor marad meg, ha fokozatosnak tűnik.

A fokozatos rétegezés hatékonyabb, mint ha a csapatától megkéri, hogy egyik napról a másikra változtassa meg a munkamódszerét.

5. lépés: Mérje az eredményeket

A terjeszkedés során összpontosítson a fontos teljesítménymutatókra: az egyes feladatok elvégzésével megtakarított idő, a követés következetességének javulása, a kárigények gyorsabb rendezése vagy a magasabb ügyfél-válaszadási arány. Ezek az eredmények megmutatják, mi működik jól, és hova érdemes legközelebb befektetni.

6. lépés: A szabályoknak való megfelelés láthatóságának biztosítása a kezdetektől fogva

A folyamat során tartsa szem előtt a dokumentációt és a nyomonkövethetőséget. Válasszon olyan eszközöket, amelyek az intézkedéseket, döntéseket és kommunikációt időbélyegekkel és tulajdonjoggal ellátott konkrét nyilvántartásokhoz kötik. Ha a munkafolyamatba beépítik a megfelelés és az audit AI-jét, az később nem lassítja a munkát.

Az AI for Insurance Agents valós alkalmazásai

Az AI aktívan átalakítja a biztosítók mai működését. A kárigény-kezelési idő csökkentésétől a kockázatvállalási döntések és a katasztrófaértékelések javításáig a vezető biztosítók és insurtech cégek olyan AI-eszközöket alkalmaznak, amelyek kézzelfoghatóan növelik a hatékonyságot és a szolgáltatás minőségét.

Az alábbiakban négy konkrét példát mutatunk be az AI iparágban való alkalmazására.

AI által generált ügyfélkommunikáció az Allstate-nél

A nagy biztosítótársaság Allstate generatív AI-t használ az ügyfeleknek szóló e-mailek és levelek nagy mennyiségű megírásához, és a programmenedzserek szerint az AI által generált üzenetek empatikusabbak és egyértelműbbek, mint az emberek által írt levelek. A biztosítótársaságok most már automatizálják a korábban emberi képviselők által kezelt több tízezer napi levelezést, javítva az egyértelműséget és csökkentve a félreértéseket a kárigények nyomon követése során.

Ultragyors AI kárigény-kezelés a Lemonade-től

Az InsurTech cég Lemonade bevezette AI „AI Jim” nevű rendszerét a kárigény-feldolgozás automatizálására, amely híresen mindössze 2 másodperc alatt rendezi a valódi biztosítási kárigényeket azáltal, hogy befogadja a kárigényt, ellenőrzi a biztosítási feltételeket, futtatja a csalásellenes szűrőket és kiadja a kifizetési utasításokat – mindezt emberi beavatkozás nélkül. A Lemonade jelentése szerint kárigényeinek jelentős része AI-rendszereken keresztül folyik, ami jelentősen csökkenti a feldolgozási időt.

AI az automatizált kárfelméréshez

A Progressive AI-alapú számítógépes képfeldolgozást használ a járműkárok becsléséhez az ügyfelek által beküldött fotók alapján. A kiterjedt korábbi kárigény-képek alapján képzett modellek segítségével a Progressive rendszerei automatizált kártérítési becsléseket tudnak generálni, ami felgyorsítja a kárbejelentések feldolgozását és csökkenti a kárigények korai szakaszában a kézi ellenőrzés idejét.

AI-támogatott térinformatikai adatok a katasztrófa okozta károk értékeléséhez

Az ausztrál biztosító, a Suncorp egy AI-támogatott katasztrófaelhárítási központot működtet, amely valós idejű térképészeti képeket vetít át az ügyfelek és a kárigények adataival, hogy felmérje a viharok és árvizek okozta károkat. Ez a rendszer gyorsítja a természeti katasztrófák utáni ingatlanértékeléseket az esemény előtti és utáni képek összehasonlításával, segítve a biztosítóknak a hatások gyorsabb felmérését és a kifizetési folyamatok mielőbbi megkezdését.

Bízhatnak-e a biztosítási ügynökök az AI-ban?

Az AI akkor a legmegbízhatóbb, ha támogató munkát végez, nem pedig döntéshozatalt.

Hasznos a nyomon követések megfogalmazásához, a kárigény-akták összefoglalásához, a dokumentumokból származó részletek kinyeréséhez, vagy az adatokban fellelhető minták és összefüggések kiemeléséhez. Nem tekinthető végleges forrásnak a fedezet magyarázatai vagy ajánlások tekintetében. Ezeket továbbra is Önnek kell áttekintenie.

Emellett, bár az AI képes a megfelelő információkat generálni, azok hibásak vagy hiányosak lehetnek, ha a kontextus töredezett. A legbiztonságosabb módszer az, ha az AI által generált információkat első lépésként kezeljük. Hagyjuk, hogy az AI összeállítsa a darabkákat, majd alkalmazzuk a saját ítélőképességünket, mielőtt bármi eljutna az ügyfélhez. Így megőrizhető a sebességnövekedés a pontosság rovására.

A pontosság kérdésének megoldása után a következő feladat az adatok kezelése. Az ügyféladatok érzékeny információk, és nem minden AI-eszköz kezeli azokat következetesen. Mielőtt bármelyik rendszerre támaszkodna, tudnia kell, hová kerülnek az adatok, ki fér hozzájuk, és hogy a műveletek naplózásra kerülnek-e.

Az ellenőrzött munkaterületen működő AI, például a ClickUp ökoszisztémában található ClickUp Brain, ezeket a válaszokat könnyebben ellenőrizhetővé teszi, mint azok az eszközök, amelyek az adatokat máshová küldik.

Így nézve nyilvánvaló, hogy az AI-ban önmagában nem lehet megbízni. Ellenőrizni kell, hogy egyértelmű határok között használják-e, emberek ellenőrzik-e, és olyan rendszereken alapul-e, amelyeket Ön már irányít. Ha ezek a feltételek teljesülnek, az AI csökkenti a munkakörével kapcsolatos általános költségeket.

Mit jelent ez a biztosítási ügynökök számára?

A biztosítási ügynökök termelékenysége javul, ha a rutinmunkák már nem versengenek az ügyfelekkel való beszélgetésekkel a figyelméért.

Ez az útmutató végig következetes mintát követ: amikor a nyomon követés automatikusan elindul, a kárigények egy helyen maradnak dokumentálva, a kapcsolattartás releváns marad, és a jelentések nem igényelnek manuális munkát, így a napja könnyebben kezelhetővé válik. Az AI akkor működik a legjobban, ha közel áll a már elvégzett munkához, és csökkenti a koordinációt, nem pedig akkor, ha újabb réteget ad a kezelendő feladatokhoz.

Ha a biztosítási ügynökök termelékenységének javítása a cél, akkor a következő lépés egyértelmű: kezdje egy olyan munkaterülettel, mint a ClickUp, amely támogatja a meglévő munkafolyamatokat, ahelyett, hogy azokat felváltaná.

Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást, így a folyamatos kontextusváltás nélkül is haladhat előre.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nem, az AI nem helyettesíti a biztosítási ügynököket. Az adminisztratív és ismétlődő feladatokat, például a nyomon követést és a jelentéstételt végzi el, így az ügynökök több időt fordíthatnak az ügyfelek tanácsadására, a fedezet felülvizsgálatára és az ítélőképességet és bizalmat igénylő komplex esetek kezelésére.

Az AI-eszközök általában egyetlen funkciót látnak el, például e-mailek megírását, míg az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás több lépést összekapcsol, hogy egy folyamatot végig futtasson. Cselekvéseket indít el, adatokat mozgat a rendszerek között, és manuális beavatkozás nélkül fenntartja a kontextust az ügyfél teljes életciklusa alatt.

Az ügynökségek az operatív eredmények nyomon követésével mérik az AI termelékenységi nyereségét. A gyakori mutatók között szerepel a rutin feladatokon megtakarított idő, a követés konzisztenciájának javulása, a gyorsabb válaszadási idő, a kevesebb elakadt kárigény vagy megújítás, valamint az a képesség, hogy több ügyfélszámlát kezeljenek a létszám növelése nélkül.

A fő kockázatok a helytelen eredmények, a rossz adatminőség és az adatvédelmi aggályok. Az AI által generált tartalmakat mindig át kell nézni, mielőtt az ügyfelek felhasználnák őket, különösen a fedezet vagy a biztosítási feltételek részleteit illetően. Az ügynökségeknek olyan eszközökre is szükségük van, amelyek biztosítják az ügyféladatok biztonságát, ellenőrizhetőségét és a kontrollált rendszerekre való korlátozását.