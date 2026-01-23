Megéri a LinkedIn Premium? Előnyök, hátrányok és alternatívák

Több mint 1,2 milliárd felhasználóval, akik több mint 200 országban élnek, a LinkedIn a világ legnagyobb szakmai hálózati platformja.

Akárcsak a közösségi médiában, a szakmai jelenléted ezen a platformon is fontosabb, mint valaha. Akár ügyfeleket keresel, új álláslehetőségeket kutatsz, tehetségeket vonzol, vagy több állásinterjúra pályázol, a LinkedIn mindig az első helyen áll.

Természetesen a LinkedIn Premium fiók több hozzáférést és betekintést biztosít.

De a beszélgetések és a nyomon követések kezelésének nehéz részét teljes egészében rád hagyná.

Ha szeretnéd megtudni, hogyan növelheted LinkedIn-jelenlétedet a Business Premium fiókkal, akkor ez az útmutató neked szól.

Mit kínál a LinkedIn Premium?

A LinkedIn négy fő kategóriában kínál prémium csomagokat: Karrier, Üzleti, Értékesítés és Toborzás. Mindegyik egy adott célközönséget céloz meg, és különféle funkciókkal, alkategóriákkal és árakkal rendelkezik.

Íme egy rövid áttekintés az egyes csomagokról és azok legfontosabb jellemzőiről 👇

Prémium csomag Legalkalmasabb A legfontosabb funkciók Árak (kb.)* Prémium karrier Álláskeresők, szakemberek, akik új pozíciókat keresnek Lásd az összes profilnézőt, 5 InMail kredit, álláspályázókra vonatkozó információk, fizetési adatok, LinkedIn Learning hozzáférés ~29,99 USD/hó Prémium üzleti Alapítók, tanácsadók, független szakemberek Korlátlan böngészés, üzleti betekintés, fejlett keresési szűrők, 15 InMail kredit ~59,99 USD/hó Sales Navigator Értékesítési képviselők, outbound tevékenységet végző alapítók, partnerségek Fejlett lead- és fiókkeresés, lead-riasztások, CRM-integrációk, 50 InMail-korlát ~99,99 USD/hó Recruiter Lite Felvételi vezetők és toborzók Fejlett jelöltkeresés, toborzási betekintés, InMail, jelöltkövetés ~170 USD/hó

👀 Tudtad? Az átlagos hideg e-mailek válaszadási aránya 5,1%, míg a LinkedIn DM-eké 10,3%, ami kétszerese az elkötelezettségnek. Ennek ellenére a kimenő erőfeszítések 90%-a még mindig az e-mailekre irányul.

A LinkedIn Premium előnyei

Ismerd meg a LinkedIn Premium előnyeit, hogy megalapozott döntést hozhass!

Jobb láthatóság és profilstatisztikák

via LinkedIn

A LinkedIn Premium segítségével láthatod, ki nézte meg a profilodat (legfeljebb 365 napig), és hogy az emberek hogyan találtak rád: keresés, hírcsatorna, közös kapcsolatok vagy vállalati oldalak révén. Ez az információ fontos, ha elsőként szeretnél lépni.

Például:

Amikor egy toborzási vezető megtekinti a profilodat → lépj kapcsolatba vele egy személyre szabott közvetlen üzenettel, amelyben bemutatkozol, vagy kifejezed érdeklődésedet a pozíció iránt.

Amikor egy potenciális ügyfél vagy érdeklődő megnézi a profilodat → azonnal lépj kapcsolatba vele, amíg még friss az emléke!

Amikor a toborzók a készségeidet keresik → pontosan tudod, mely kulcsszavak vonzzák a forgalmat, és ennek megfelelően optimalizálhatod a profilodat.

A prémium üzleti fiókok tulajdonosai arany jelvényt kapnak a profiljukra, ami hitelességet sugározhat a potenciális munkáltatók és ügyfelek számára. Emellett névtelenül böngészheted a profilokat, és korlátlanul kereshetsz, szűrve a munkakör, a vállalat mérete, a helyszín, az iparág vagy a készségek szerint.

💡 Profi tipp: Használj lead tracking sablonokat a LinkedIn-kapcsolatok elkülönítésére az elkötelezettség szintje szerint. Ezzel elkerülheted, hogy a hideg potenciális ügyfeleket ugyanúgy kezeljed, mint a konverzióra kész meleg leadeket.

InMail a közvetlen kapcsolatteremtéshez

via LinkedIn

A prémium csomagokkal 3 hónapra szóló InMail-krediteket kapsz, amelyekkel a hálózatodon kívüli LinkedIn-tagokkal is kapcsolatba léphetsz. Ez akkor hasznos, ha olyan döntéshozókkal vagy toborzócsapatokkal szeretnél kapcsolatba lépni, akik normál esetben nem látnák a kapcsolatfelvételi kérésedet.

Az InMails-ről azonban néhány dolgot tudnod kell ⚠️

Háromféle InMail létezik: ingyenes, fizetős (Sales Navigator és Recruiter Lite esetén) és szponzorált (LinkedIn Ads platform).

Az InMail az első kapcsolatfelvételre szolgál; nem küldhetsz újabb üzenetet ugyanazon személynek, hacsak nem válaszol.

Ha a címzett 90 napon belül válaszol, a LinkedIn visszatéríti az InMail-kreditjét a fiókodba.

Az InMail üzenetek tárgyának maximális hossza 200 karakter , a szövegé pedig 1900 karakter.

✏️ Megjegyzés: A toborzóknak minden 14 napos értékelési időszakban legalább 13%-os InMail válaszadási arányt kell fenntartaniuk 100 vagy több elküldött üzenet esetén.

Részletes keresés és potenciális ügyfelek szűrése

via LinkedIn

A LinkedIn Premium fejlett keresési és szűrési lehetőségeket kínál. Szűkítheted az értékesítési leadeket vagy potenciális ügyfeleket a beosztás szintje, a vállalat mérete, a tapasztalat évei vagy az iparág szerint. Ez akkor fontos, ha elérhetőségi listákat állítasz össze, a versenytársak felvételi szokásait követed nyomon, vagy a célszámlák döntéshozóit azonosítod.

Terv Elérhető keresési és lead szűrők Prémium karrier Szűrés vállalat, helyszín, iparág szerint Prémium üzleti fiók Vállalatok keresése iparág, székhely és alkalmazottak száma szerint Lehetséges ügyfelek keresése jelenlegi/korábbi vállalat és beosztás szerint Lehetséges ügyfelek keresése földrajzi hely, név és iskola szerint Sales Navigator A Premium Business összes funkciója, plusz: Keresés potenciális ügyfelek között rang, beosztás és legutóbbi állásváltozás szerint Keresés vásárlói érdeklődés és közös kapcsolatok szerint Keresés vásárlói szándékjelek szerint Szűrés egyéni lead/fiók listák szerint Keresés vállalatok között éves bevétel és osztály létszáma szerint Keresés mentett fiókokban és szűrés egyéni fiók listák szerint Keresés a CRM-ben szinkronizált vállalatok között Recruiter Lite Keresés munkakör, helyszín, vállalat, készségek és értékelések alapján Szűrés iskolák, iparágak és beszélt nyelvek alapján Fejlett jelöltkeresés tanúsítási szűrőkkel

💡 Profi tipp: Használj booléi keresést a precíz lekérdezésekhez. Kombináld a kulcsszavakat operátorokkal, hogy pontosan kiszűrd, amire szükséged van: ÉS : Minden kifejezést meg kell adni (pl. „értékesítés ÉS menedzser”)

VAGY : Bármely kifejezést tartalmaz (pl. „vezérigazgató VAGY alapító”)

NEM : Kizárja a kifejezéseket (pl. „menedzser NEM gyakornok”)

Idézetek ” “: Pontos kifejezéseket keres (pl. „social media manager”)

Zárójelek ( ): Csoportosítják a kifejezéseket komplex keresésekhez (pl. „(értékesítés VAGY marketing)NEM menedzser”)

Tanulás és fejlődés

via LinkedIn

A LinkedIn Premium hozzáférést biztosít több mint 20 000, iparági szakértők által tartott kurzushoz, amelyek a mai legkeresettebb készségekre koncentrálnak. Találhatsz kurzusokat minden témában – az Excel képletektől az AI alapjain át a projektmenedzsmentig.

A legtöbbjük tartalmaz értékeléseket, gyakorló feladatokat és videó átiratokat. Minden elvégzett tanfolyam után tanúsítványt kapsz, amely automatikusan megjelenik a LinkedIn profilodon egy hitelesítő jelvénnyel.

A legjobb állásajánlatok és pályázati információk

via LinkedIn

Prémium felhasználóként láthatod, hogyan állsz más pályázókhoz képest. A LinkedIn kiemeli azokat a készségeket és tapasztalatokat, amelyek hiányoznak, és megmutatja, hogy profilod mennyire felel meg az állás követelményeinek.

A LinkedIn Premium hátrányai

Megéri-e a LinkedIn Premium a pénzedet? Ha előfizetést fontolgatsz, nézd meg a hátrányokat is.

A magasabb kategóriájú prémium csomagok

A költségek gyorsan felhalmozódhatnak, különösen, ha nem keres aktívan állást vagy potenciális ügyfeleket. Íme, mire számíthatsz:

Terv Havi árak* Havi ár (éves számlázás esetén)* Prémium karrier 29,99 USD/hó 19,99 USD/hó Prémium üzleti fiók 59,99 USD/hó 47,99 USD/hó Sales Navigator Core 99,99 USD/hó 79,99 USD/hó Sales Navigator Advanced 149,99 USD/hó 108,33 USD/hó Recruiter Lite 170 USD/hó 140 USD/hó

Minden csomaghoz 1 hónapos ingyenes próbaidőszak jár, de ehhez meg kell adnod a hitelkártyád adatait.

A funkciók valójában nem valósulnak meg

A prémium csomagok kínálata kimerítő, és valószínűleg nem fogod mindet használni.

Azt is tudnod kell, hogy:

Alacsony válaszadási arány : Az InMail küldése nem garantálja a választ. Különösen akkor nem, ha kevés erőfeszítéssel sablonos üzeneteket küldesz, és a profilod nem elég tartalmas. Ha a célközönséged nem fogadja jól az InMaileket, akkor csak el fogod pazarolni a kreditjeidet.

Túlzottan fejlett keresés : A fejlett keresési szűrők túlzásnak bizonyulhatnak, ha csak alkalmi kapcsolatokat építesz, vagy havonta csak néhány állásra pályázol. A legtöbb álláskeresőnek nincs szüksége a vállalat létszámának vagy technológiai háttérének szűrésére – az alapvető keresés is elegendő.

Felesleges privát böngészés: Ha egy ingyenes fiók felhasználó privát módban nézi meg a profilodat, akkor még prémium fiókkal sem láthatod az adatait. Ez ellentmond a „ki nézte meg a profilodat” funkció céljának, amikor a nézők egy része névtelenül böngészi az oldalt.

Fel nem használt InMail kreditek: A kreditek három hónap után lejárnak, ha nem használod fel őket. Ha nem keresel aktívan új ügyfeleket vagy állást, akkor ezek a kreditek lejárnak és eltűnnek anélkül, hogy valaha is felhasználnád őket.

👀 Tudtad? A tagok 87%-kal nagyobb valószínűséggel fogadják el az InMail üzenetedet, ha teljes LinkedIn-profilod van. A LinkedIn Premium nem fog segíteni, ha nem építesz ki olyan személyes márkát, amellyel az emberek azonosulni tudnak.

Korlátozott intelligenciájú AI funkciók

A LinkedIn AI-alapú eszközöket kínál prémium szintjein:

via LinkedIn

Üzenet-asszisztens: AI segítségével személyre szabott üzeneteket generálhatsz, így időt takaríthatsz meg és növelheted a vásárlók válaszadási arányát.

Account IQ és Lead IQ: Csökkentsd a kutatási időt az AI-alapú, azonnali fiók- és potenciális ügyfél-elemzésekkel.

Mesterséges intelligenciával támogatott betekintés az álláshirdetésekbe : Értékelje, mennyire alkalmas egy állásra, és kapjon személyre szabott tippeket, hogy kiemelkedjen a toborzók számára.

AI profilírási asszisztens: Fejleszd profilodat, és tűnj ki a tömegből, hogy több lehetőséget kapj!

AI-alapú coaching és tanulás: Személyre szabott karrier tanácsok és erőforrás-ajánlások

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban nem. Ez a munkaterületeden található, tudja, min dolgozol, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataidhoz! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheted a termelékenységedet!

Megéri a LinkedIn Premium? Használati példák

A előnyök és hátrányok értékelése elvezet minket a végső kérdéshez: megéri-e a LinkedIn Premium előfizetés?

Őszintén szólva, ez attól függ.

Egyes szakemberek számára a prémium funkciók közvetlenül üzletkötésekhez vagy állásajánlatokhoz vezetnek. Mások számára viszont olyan eszközökre költött pénz, amelyeket soha nem fognak teljes mértékben kihasználni.

Mikor érdemes prémium fiókot létrehozni?

✅ Ha eddig aktívan használtad a LinkedIn ingyenes csomagját személyes márkád építéséhez és hálózatod bővítéséhez, a prémium csomag még nagyobb hitelességet biztosít. A csomag által kínált mutatók és betekintések segítségével nyomon követheted az elkötelezettséget és finomíthatsz a tájékoztatási stratégiádon.

Íme néhány példa, amikor érdemes prémium fiókot használni:

Mikor érdemes a LinkedIn Premiumot használni? Miért működik? A legmegfelelőbb állást szeretnéd megtalálni Az álláskeresők, akik több pozícióra is aktívan jelentkeznek, a jelentkezőkkel kapcsolatos információk alapján testre szabhatják jelentkezéseiket, és személyre szabott InMail üzenetekkel léphetnek kapcsolatba a toborzási vezetőkkel. A prémium tagok 2,6-szor nagyobb eséllyel kerülnek felvételre a platformon keresztül. Van költségvetése a magasabb lead generációs hatékonyságba való befektetésre A Sales Navigator fejlett szűrői és potenciális ügyfelekre vonatkozó ajánlásai hatékonyabbá teszik a potenciális ügyfelek felkutatását. A CRM-integráció egyszerűsíti a kapcsolattartást és a potenciális ügyfelek kezelését, így órákat spórolhat meg a kutatásban. Egyszerre több pozícióra is toboroz A Recruiter Lite fejlett jelöltkereső funkciója, projektmappái és InMail kreditjei gyorsabbá teszik a tehetségek felkutatását és szervezését. A Recruiter Lite valószínűleg megtérül, ha évente 5 vagy több jelöltet veszel fel. Ön tanácsadó vagy szabadúszó, aki szolgáltatásokat kínál A célvállalatok döntéshozói ritkán fogadják el a hideg kapcsolatfelvételi kérelmeket. A kapcsolatfelvételi kérelem elküldése előtt egy személyre szabott, barátságos megkeresés sokat segíthet.

❌ Tegyük még egyszerűbbé a döntéshozatalt. Ha az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol, a Premium előfizetés nem biztos, hogy megéri:

Szituáció Miért nem elég a Premium? Alkalmi kapcsolatokat építesz A tartalom közzétételéhez, a kommentekhez való csatlakozáshoz és a láthatóság növeléséhez nincs szükség prémium fiókra. Az ingyenes verzió már támogatja az organikus kapcsolatépítést. Nem követed nyomon a visszajelzéseket Az InMail lehetőséget nyújt a beszélgetések megkezdésére, de a Premium nem kínál lehetőséget a válaszok, emlékeztetők vagy a folyamatban lévő kapcsolatok kontextusának kezelésére. A kihagyott nyomon követések gyorsan rontják a befektetés megtérülését. Az elérési volumened alacsony Ha havonta csak néhány üzenetet vagy jelentkezést küldesz, az ritkán indokolja a prémium csomagok ismétlődő költségeit. Automatizálást vagy struktúrát vársz A Premium nem biztosít munkafolyamatokat, sorrendiséget vagy potenciális ügyfelek csatornáit. Ez egy hozzáférési réteg, nem pedig végrehajtási rendszer. Nincs időhöz kötött célod Világos eredmények (interjúk, felvételek, üzletek) nélkül a Premium gyakran inkább egy kihasználatlan előfizetéssé válik, mint teljesítménynövelő eszközzé.

👀 Tudtad? Az InMailek megnyitási aránya (57,5%) 2,5-szer magasabb, mint az e-maileké (21,6%). Ahhoz, hogy az InMailjeidre válaszokat kapj, személyre szabd őket a legutóbbi tevékenységek alapján, és légy barátságos. Ne legyél túl rámenős az első üzenetben.

LinkedIn Premium és ingyenes verzió: áttekintés

Itt találsz egy összehasonlítást a LinkedIn legfontosabb funkcióiról, valamint arról, hogy mit kapsz az ingyenes és a fizetős csomagokban.

Funkció Ingyenes LinkedIn-fiók Prémium csomag Profil megtekintések Utolsó 5 (legfeljebb 90 nap) Teljes lista (365 nap) demográfiai adatokkal InMail kreditek Nincs 5 (Karrier), 15 (Üzleti) Keresési szűrők Alapvető szűrők a keresés szűréséhez személyek, állások, bejegyzések, csoportok, cégek, iskolák és események szerint. Fejlett keresési szűrők Boole-szűréssel. Hasznos, ha sok embert szeretnél keresni az 1., 2. és 3. fokú hálózatodon kívül. AI funkciók NA Kiválasztott földrajzi területeken elérhető Jelentkezők nyomon követése NA Kövesse nyomon, ki nézi meg álláshirdetéseit és jelentkezéseinek állapotát CRM integráció NA Integrálható a HubSpot, Salesforce, Oracle és más rendszerekkel Havi személykeresés használata Korlátozott keresés olyan személyek után, akik nem az elsődleges kapcsolataid közé tartoznak Korlátlan (bár az álláskeresői csomag korlátozott) Tanulási források Korlátozott hozzáférés Hozzáférés több mint 20 000 kurzushoz Kapcsolatok korlátozása 30 000 elsőfokú kapcsolat 30 000 elsőfokú kapcsolat Ajánlások és ajánlólevelek Kérj ajánlásokat, és tedd közzé őket a profilodon Ugyanaz, mint az ingyenes csomag

Ugyanakkor a hálózatépítés sikere a stratégián és a következetességen múlik, nem csak a prémium funkciókon. A LinkedIn-en ingyenes csomaggal is növekedhetsz és kezelheted kapcsolataidat.

A LinkedIn Premium alternatívái

A LinkedIn Premium alternatíváit két részre osztottuk: hálózati eszközök és LinkedIn automatizálási eszközök.

A hálózati eszközök a következőket tartalmazzák:👇

1. AngelList (legalkalmasabb startupok toborzására, alapítók hálózatépítésére és korai fázisú befektetésekre)

via AngelList

Az AngelList egy ökoszisztémában köti össze a startup szakembereket, alapítókat és befektetőket. Az álláskeresők böngészhetnek a startupok által kínált pozíciók között. Előre megkapják a fizetési sávokat és a részvényekkel kapcsolatos részleteket. Az alapítók felhasználhatják a platformot társalapítók keresésére és korai szakaszban lévő tehetségek toborzására. A befektetők pedig üzleteket kereshetnek a platformon.

A LinkedIn széles körű szakmai fókuszával ellentétben az AngelList kifejezetten startupok toborzására, tőkebevonásra és korai szakaszban lévő hálózatépítésre lett kialakítva.

Az AngelList legfontosabb funkciói

Átlátható fizetési és részvényadatok : A jelentkezés előtt megjeleníti a fizetési sávokat és a részvények százalékos arányát, így elkerülhetőek a meglepetésszerű alacsony ajánlatok.

Startup-központú állásportál : A pozíciókat finanszírozási szakasz, vállalatméret, technológiai háttér és távmunka rugalmassága szerint szűri a célzott keresésekhez.

Befektetők és alapítók összekapcsolása : Összeköti a startupokat a potenciális befektetőkkel és társalapítókkal az iparág, a fejlődési szakasz és az érdeklődési körök alapján.

Kiválasztott tehetségek listája : A toborzók magánlistákat készítenek azokról a jelöltekről, akiket jövőbeli pozíciók vagy bemutatások céljából nyomon szeretnének követni.

Befektetői szindikátumok: Lehetővé teszi az angyalbefektetők számára, hogy tőkét gyűjtsenek és tapasztalt vezető befektetőkkel közösen fektessenek be startupokba.

Az AngelList korlátai

A szűk fókusz korlátozza a hasznosságot a startupok és a kockázati tőke ökoszisztémán kívüli szakemberek számára.

A munkahelyi verseny intenzív lehet, mivel a pozíciók globális jelentkezőket vonzanak, akik hajlandóak részvényekért dolgozni.

AngelList árak

Hagyományos : a alap méretének 0,1% + 10 000 USD/év

Teljes körű szolgáltatás: a alap méretének 0,15% + 20 000 USD/év

2. Bumble Bizz (A legjobb választás, ha könnyed, kapcsolatépítésre fókuszáló szakmai hálózatot szeretnél kiépíteni)

via Bumble Bizz

A Bumble Bizz a jobbra csúsztatásos társkereső mechanizmust hozza el a szakmai hálózatépítésbe. Hozzon létre egy külön Bizz profilt, amelyben kiemeli készségeit, iparágát és azt, amit keres: mentort, együttműködőket, ügyfeleket vagy álláslehetőségeket. Az alkalmazás megmutatja a közeli szakembereket, és jobbra csúsztatva kapcsolatba léphet velük, balra csúsztatva pedig elutasíthatja őket.

A Matches funkcióval közvetlen üzenetküldés válik lehetővé, a LinkedIn kapcsolati kérések vagy InMails formalitásai nélkül. Használhatják azok a szabadúszók, tanácsadók és vállalkozók, akik kevésbé üzleti jellegű, alacsony nyomású hálózatépítést szeretnének.

A Bumble Bizz legfontosabb funkciói

Csúsztatásos párosítás : böngészd a profilokat, és csúsztasd jobbra azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba szeretnél lépni a kölcsönös opt-in hálózatépítés érdekében.

Különálló professzionális mód : ugyanazon az alkalmazáson belül válthatsz a randevú, barátság és üzleti hálózatépítés módok között.

Helyalapú keresés : Megtalálja a közeledben élő szakembereket helyi hálózatépítés, találkozók vagy együttműködési lehetőségek céljából.

Érdeklődési kör és cél szűrés : A találatokat az alapján szűri, hogy mit keresnek – alkalmazottakat, partnerkapcsolatokat, mentort vagy szabadúszó ügyfeleket.

Közvetlen üzenetküldés a match-en: Azonnali csevegés engedélyezése anélkül, hogy várnod kellene az elfogadásra vagy az InMail kreditek felhasználására.

A Bumble Bizz korlátai

A LinkedInhez képest kisebb felhasználói bázis kevesebb magas beosztású vezetőt és niche iparági szakembert jelent.

A laza felület túl informálisnak tűnhet konzervatív iparágakban vagy magas szintű hálózati helyzetekben.

A Bumble Bizz árai

Egyedi árazás

3. Xing (A legjobb szakmai hálózatépítéshez a német nyelvű Európában)

via Xing

A Xing több mint 20 millió felhasználóval a DACH régióban (Németország, Ausztria, Svájc) uralja a szakmai hálózatépítést. Hasonlóan működik, mint a LinkedIn, de erősebb a helyi piaci penetrációja, és az európai üzleti kultúrához igazodó funkciókkal rendelkezik.

A szakemberek ezt használják álláskereséshez, iparági rendezvényeken való részvételhez és német nyelvű piacokra fókuszáló szakosodott csoportokhoz való csatlakozáshoz. Ha célközönséged vagy vállalkozásod német nyelvű Európában működik, a Xing gyakran jobb eredményeket hoz a regionális kapcsolatok terén, mint a LinkedIn.

A Xing legfontosabb funkciói

DACH-piaci dominancia : Erősebb jelenlét, mint a LinkedIn-nek Németországban, Ausztriában és Svájcban a helyi üzleti kapcsolatok terén.

Események felfedezése és hálózatépítés : böngészd a szakmai eseményeket, konferenciákat és találkozókat a beépített RSVP és résztvevői hálózatépítés funkcióval.

Iparág-specifikus csoportok : Csatlakozz a német üzleti szektorokra fókuszáló niche közösségekhez, ahol aktív viták és álláshirdetések várnak rád.

ProJobs funkció : Prémium állásportál exkluzív hirdetésekkel olyan vállalatoktól, amelyek kifejezetten a Xing szakmai hálózatát célozzák meg.

GDPR-kompatibilis adatvédelem: szigorúbb adatellenőrzés és átláthatóság az európai adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően

A Xing korlátai

A német nyelvű országokon kívüli korlátozott globális elérhetőség miatt nem hatékony a nemzetközi hálózatépítéshez.

A LinkedInhez képest kisebb felhasználói bázis kevesebb kapcsolatot jelent a nem európai piacokon.

Xing árak

Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Kimerültnek érzed magad a folyamatos hálózatépítés és kapcsolattartás miatt? Használj időblokkolást, amelynek keretében naponta 90-120 percet szánsz egy adott területre – a LinkedIn márkaépítésre vagy a potenciális ügyfelek megkeresésére. Ez megakadályozza a kontextusváltás okozta fáradtságot, és jobb eredményeket hoz, mint a szétszórt, egész napos tevékenység.

1. ClickUp (A legjobb a LinkedIn-en való kapcsolattartás, nyomon követés, tartalomtervezés és kapcsolattartás központosításához)

Kezelje összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

Ha a LinkedIn-en építesz hálózatot, szükséged van egy központi munkaterületre, ahol kezelheted a kapcsolataidat és a nyomon követéseket, valamint egy helyre, ahol megtervezheted a tartalmakat és nyomon követheted az eredményeket.

Bemutatjuk: ClickUp, egy konvergens AI munkaterület. Egyesíti a munkafolyamatokat és eszközöket, lehetővé téve, hogy a LinkedIn-en való megjelenését egy helyen kezelje. A legfontosabb funkciók a következők:

Ha rendelkezik kapcsolattartó eszközzel vagy központi helyszínen tárolja összes üzleti kapcsolatát és azok adatait, akkor a kapcsolattartás is könnyebben kezelhetővé válik.

Ha nagy mennyiségű potenciális ügyfelet, ügyfelet és interakciót kezel, akkor a ClickUp névjegyzék-sablonjára lesz szüksége, hogy mindent kézben tarthasson.

Használd ezt a sablont a következőkre:

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp névjegyzék-sablon segítségével könnyedén kereshetsz névjegyeket, és prioritás alapján szűrheted őket.

Rögzítsd a kapcsolattartási adatokat egy űrlapon keresztül – gyűjtsd össze a neveket, e-mail címeket, telefonszámokat, LinkedIn profilokat és megjegyzéseket anélkül, hogy más eszközre kellene váltanod.

Tárold az ügyféladatokat egyedi státuszokkal , például „Első kapcsolat”, „Aktív”, „Nem aktív”, „Inaktív”, „Lehetséges ügyfél” vagy bármilyen más releváns státusszal

Rendezze kapcsolatait az egyéni nézetek segítségével – a gyors áttekintéshez használja a lista nézetet, a vizuális folyamatkövetéshez a táblázat nézetet, a rendezhető adatokhoz pedig a táblázat nézetet.

11 különböző egyéni mezőt adhat hozzá, például Facebook-profil, hely, előadó e-mail címe, Instagram-profil és értékelés, hogy elmentse a kapcsolattartókról szóló fontos információkat, és könnyen láthatóvá tegye a kapcsolattartási adatokat.

A kapcsolattartási rekordokból közvetlenül hozzárendelhetsz követési feladatokat a csapattagoknak, határidővel és prioritási címkével.

💡 Profi tipp: Tárolj sablonüzeneteket különböző kapcsolattartási helyzetekre a ClickUp Docs-ban. Használd a sablonüzeneteket és a ClickUp Brain javaslatait, hogy személyre szabott, emberies hangvételű üzeneteket alkoss. Így a csapatodnak nem kell a rendszereket teljesen átgondolnia, és nem kell kompromisszumot kötnie a robotikus hangvételű üzenetekkel.

Miután nyomon követte a kapcsolatokat, a következő lépés az, hogy áthelyezze őket az értékesítési csatornába.

Szükséged van egy rendszerre, amellyel minősítheted a potenciális ügyfeleket, ütemezheted a visszahívásokat és lezárhatod az üzleteket anélkül, hogy a potenciális ügyfelek kicsúsznának a kezedből.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja segít neked. Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Ingyenes sablon A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával egyetlen nézetben láthatod az egész értékesítési folyamatot.

Ábrázold az üzletkötés szakaszait az első kapcsolatfelvételtől a lezárt üzletkötésig 4 különböző ClickUp nézetben.

Automatizáld a feladatok létrehozását, amikor egy potenciális ügyfél átlép egy szakaszba – indítsd el a követő e-maileket, ütemezd be a felfedező hívásokat, vagy rendelj hozzá ajánlatokat.

Kövesse nyomon az üzletek értékét és jelezze előre a bevételeket az aktív lehetőségek zárási dátum és potenciális szerződésméret szerinti szűrésével.

Állíts be emlékeztetőket a bejelentkezésekhez, hogy soha ne maradjon le a nyomon követésről.

AI-alapú kontextusfüggő intelligencia

A ClickUp Brain, egy kontextusfüggő mesterséges intelligencia, megérti a kapcsolattartási rendszerét, mivel a ClickUp-on belül található. Kontextust kap a listáiból, feladataiból, dokumentumaiból, CRM mezőiből és jegyzetéből.

A valós munkafolyamatod alapján elérhetőségi üzeneteket, összefoglalókat és nyomon követési feladatokat generálhat.

A LinkedIn-en való megjelenésedhez az AI-asszisztens összefoglalhatja a LinkedIn-bejegyzéseket, kiválaszthatja a szerepkörhöz kapcsolódó problémákat, és kiemelheti azokat a kulcsfontosságú részleteket, amelyeket üzenetedben felhasználhatsz.

Ezután a BrainGPT segítségével írja át üzenetét különböző hangnemben. Akár többféle változatot is készíthet, különböző szemszögekből (értékalapú, problémalapú, betekintésalapú). Tesztelje ezeket a változatokat, hogy megnézze, melyik rezonál az egyes ICP-kkel.

LinkedIn hideg megkereső e-mailek megírása a ClickUp Brain segítségével

Ne felejtsd el, hogy az AI által generált tartalmat emberibbé kell tenni, és személyiségedet is bele kell vinni az üzenetbe.

Ha még csak most kezded el használni az AI által generált tartalmakat, akkor ez a videó neked készült.

Ha pedig a gépelés lassítja a munkádat, akkor a ClickUp Talk-to-Text funkciója a megoldás. A Talk-to-Text segítségével:

A kontextusérzékeny @mentions és linkek segítségével automatikusan címkézheted csapattársaidat, feladataidat vagy dokumentumaidat diktálás közben.

Szerezzen be egy személyes szókincset, amely automatikusan kitölti a termékneveket, rövidítéseket és a leggyakrabban használt szavakat, hogy a diktált szöveg úgy hangozzon, mintha te mondanád.

A hangjegyzeteket strukturált szöveggé alakíthatja, és feladatokként rendelheti hozzájuk.

Hozzáférés a ChatGPT, Claude, Gemini és más AI modellekhez alkalmazások váltása nélkül – csökkentve az AI terjedését

Automatizált munkafolyamatok beállítása

Ha nagy léptékű kapcsolattartást kezel, akkor képtelenség mindezt manuálisan elvégezni. Szüksége van AI-automatizált munkafolyamatokra, amelyek akkor is működnek, ha nem figyel minden egyes választ.

Azonban, miközben automatizálod a LinkedIn-en való megjelenésedet AI segítségével, ügyelj arra, hogy a következő korlátokat állítsd be:

Napi kapcsolati kérések beállítása

Küldj kapcsolatfelvételi kéréseket rendszeres időközönként

Küldj üzeneteket a potenciális ügyfelek munkaideje alatt, hogy maximalizáld a válaszadási arányt és emberibbnek tűnj.

A ClickUp kód nélküli automatizálási funkciójával olyan trigger-alapú munkafolyamatokat hozhatsz létre , amelyek akkor aktiválódnak, amikor kapcsolatfelvételi kérelmet küldesz a LinkedIn-en. Ezek a háttérben futnak.

Kapcsold be a szükséges automatizálást, vagy az AI segítségével testreszabhatod a szabályokat a munkafolyamataidnak megfelelően.

Határozd meg az „ha ez, akkor az” szabályokat az automatizálásokban, amelyek órákat takarítanak meg és kiküszöbölik a kihagyott lépéseket. Az automatizálások összekapcsolhatók a közelgő határidőkkel, a megbízottak változásaival, vagy akár az időkövetési eseményekkel is, biztosítva, hogy a feladatok következetesen megjelölve maradjanak.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Super Agents az AI-alapú csapattársai, akik elvégzik a nehezebb feladatokat helyetted. A Super Agents segítségével a következőket teheted: Automatikusan indítsd el a követő feladatokat, ha egy potenciális ügyfél nem válaszol egy meghatározott időn belül.

A nagy értékű potenciális ügyfeleket terület, szakértelem vagy munkaterhelés alapján irányítsd konkrét csapattagokhoz – ez kritikus fontosságú, ha több potenciális ügyfelet kezel

Küldj személyre szabott üzenetsorozatokat, amelyek a potenciális ügyfelek válaszaik alapján automatikusan módosulnak, manuális frissítés nélkül.

Szinkronizáld a LinkedIn tevékenységedet a CRM-mel, így az új kapcsolatok automatikusan megjelennek a névjegyzékedben, kiegészített adatokkal. Nézd meg ezt a videót, hogy többet tudj meg a Super Agentsről és azok működéséről 👇

A ClickUp legfontosabb funkciói

Azonnali audio- és videó-együttműködés: Indítsd el Indítsd el a ClickUp SyncUps alkalmazást közvetlenül a feladatokból, hogy valós időben megbeszéljétek a terjesztési stratégiákat, áttekintsétek a potenciális ügyfelek listáját, vagy végigmenjetek a követési lépéseken.

ClickUp integrációk : A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, és natív integrációkat kínál CRM-ekkel, e-mail platformokkal és automatizálási eszközökkel, lehetővé téve a potenciális ügyfelek adatainak központosítását és a kontextusváltás kiküszöbölését. A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, és natív integrációkat kínál CRM-ekkel, e-mail platformokkal és automatizálási eszközökkel, lehetővé téve a potenciális ügyfelek adatainak központosítását és a kontextusváltás kiküszöbölését.

Vállalati szintű keresés: Az Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a kapcsolattartási adatokat, a korábbi beszélgetéseket vagy a kapcsolattartási sablonokat a ClickUp munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban.

Központi tudásbázis: Tárolj minden LinkedIn-stratégiát, elérhetőségi sablont és hálózati útmutatót Tárolj minden LinkedIn-stratégiát, elérhetőségi sablont és hálózati útmutatót a ClickUp Docs-ban , hogy az egész csapatod ugyanazokhoz az információkhoz férhessen hozzá.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók tanulási görbével járnak, ami új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

Nem automatizálja a LinkedIn-bejegyzések ütemezését natívan.

ClickUp árak

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Hallgasd meg egy G2-es értékelő véleményét:

A ClickUp-ot használom a napi feladatok kezelésére. Egy helyen egyesíti az összes szükséges eszközt, ami fantasztikus! Imádom, hogy gyors áttekintést ad a projektekről, és hogy a műszerfalak segítségével még vizuálisabbá tehető. Tetszik az is, hogy testreszabhatók a mezők, az állapotok és a nézetek.

A ClickUp-ot használom a napi feladatok kezelésére. Egy helyen egyesíti az összes szükséges eszközt, ami fantasztikus! Imádom, hogy gyors áttekintést ad a projektekről, és hogy a műszerfalak segítségével még vizuálisabbá tehető. Tetszik az is, hogy testreszabhatók a mezők, az állapotok és a nézetek.

💟 Bónusz: Eszközök és stratégiák az üzleti termelékenység növeléséhez

A harmadik féltől származó LinkedIn automatizálási eszközök képesek kezelni az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek adatainak kivonása és a nyomon követés ütemezése anélkül, hogy a LinkedIn észlelési rendszereit beindítanák. Íme néhány, amit érdemes ismerned:

1. Phantombuster (a legjobb a LinkedIn lead adatok kiterjedt kinyeréséhez és gazdagításához)

via Phantombuster

A PhantomBuster egy felhőalapú platform, amely megkönnyíti a LinkedIn strukturált adatainak gyűjtését, rendszerezését és exportálását manuális másolás-beillesztés nélkül. Számos LinkedIn-specifikus eszközt kínál, amelyek segítségével listákat készíthetsz keresések, vállalati oldalak, csoporttagok, profilaktivitás és posztok iránti érdeklődés alapján.

A legfontosabb nyilvános profiladatok, vállalati információk és tevékenységi metaadatok kivonhatók táblázatokba vagy CRM-rendszerekbe, és ezek az adatok egy munkaterületen központosíthatók a későbbi felhasználáshoz. Emellett egy „LinkedIn Leads” központot is kapsz, ahol hatékonyan szűrheted, csoportosíthatod és kezelheted az összegyűjtött LinkedIn-leadeket.

A Phantombuster legfontosabb funkciói

Automatizálja a profilok lekérdezését: Kivonja a neveket, beosztásokat, vállalati adatokat és elérhetőségeket a LinkedIn keresésekből vagy a Sales Navigator eredményeiből.

Gazdagítja a potenciális ügyfelek adatait: harmadik féltől származó adatforrások segítségével lekérdezi az e-mail címeket és telefonszámokat a lekért LinkedIn-profilokból.

Integrálható CRM-ekkel és leadkezelő szoftverekkel : A kivont leadadatokat manuális exportálás nélkül közvetlenül a HubSpotba, a Salesforce-ba vagy a Google Sheetsbe továbbítja. A kivont leadadatokat manuális exportálás nélkül közvetlenül a HubSpotba, a Salesforce-ba vagy a Google Sheetsbe továbbítja.

Munkamenetek ütemezése: A Phantoms programot automatikus üzemmódban, meghatározott időközönként futtatja, hogy a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamata egyenletes maradjon.

A Phantombuster korlátai

A LinkedIn-fiók korlátozásának kockázata, ha a napi limiteket túlléped, vagy a tevékenységed természetellenesnek tűnik

A LinkedIn nem teszi közzé az e-mail címeket, ezért a teljes kapcsolati adatbázis kiegészítéséhez külön e-mail kereső eszközökre van szükség.

A Phantombuster árai

Starter : 69 USD/hó

Pro : 159 USD/hó

Csapat: 439 USD/hó

Mit mondanak a Phantombusterről a valódi felhasználók?

Hallgasd meg egy G2-es értékelő véleményét:

A PhantomBusterben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen automatizálható a LinkedIn-en való kapcsolatteremtés és a potenciális ügyfelek megszerzése anélkül, hogy bármit is programozni kellene. A sablonok rendkívül intuitívak, és miután beállítottál néhány munkafolyamatot, hetente több órát is megtakaríthatnak. Az is nagyon tetszik, hogy különböző automatizálási folyamatokat lehet összekapcsolni – például profilok kivonását, adatok gazdagítását és személyre szabott kapcsolati kérések automatikus elküldését. Megbízható, jól dokumentált, és a támogató csapat gyors és segítőkész.

A PhantomBusterben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen automatizálható vele a LinkedIn-en való kapcsolatteremtés és a potenciális ügyfelek felkutatása, anélkül, hogy bármit is programozni kellene. A sablonok rendkívül intuitívak, és miután beállítottál néhány munkafolyamatot, hetente több órát is megtakaríthatnak neked. Az is nagyon tetszik, hogy különböző automatizálási folyamatokat lehet összekapcsolni – például profilok kivonását, adatok gazdagítását és személyre szabott kapcsolati kérések automatikus elküldését. Megbízható, jól dokumentált, és a támogató csapat gyors és segítőkész.

2. Expandi (A legjobb megoldás feltételes, több lépésből álló LinkedIn-kampányok biztonságos lebonyolításához)

via Expandi

A LinkedIn prospektáló platformja, az Expandi központi munkaterületet biztosít a LinkedIn-kapcsolatok kezeléséhez. Megtekintheted a részletes lead-információkat, és szűrheted a potenciális ügyfeleket olyan kritériumok alapján, mint a munkakör, a vállalat, az iparág és az elkötelezettség jelei.

Az Expandi egy intelligens beérkező levelek mappát is tartalmaz, amely összefogja az üzeneteket és egyszerűsíti a beszélgetések nyomon követését. A kampányok teljesítményének értékeléséhez fejlett elemzési és jelentési funkciók állnak rendelkezésre. Más eszközökkel is összekapcsolható, így a LinkedIn lead insights adatai szélesebb körű munkafolyamatokba integrálhatók.

Az Expandi legfontosabb funkciói

Felhőalapú automatizálás : a kampányokat a helyi böngésző helyett dedikált IP-címekről futtatja, hogy minimalizálja a felderítés kockázatát.

Okos szekvenciák feltételes logikával : Különböző utánkövetési útvonalakat indít el attól függően, hogy a potenciális ügyfelek elfogadják, válaszolnak vagy figyelmen kívül hagyják a megkeresésedet.

Többcsatornás kampányok : egyesíti a LinkedIn InMaileket, a kapcsolati kéréseket és az e-mailes elérhetőséget egy munkafolyamatban.

Üzenetek A/B tesztelése : Több üzenetváltozatot tesztel egyszerre, hogy meghatározza, melyik szöveg eredményez magasabb válaszadási arányt.

Függőben lévő kérések automatikus visszavonása: A megadott időtartam letelte után eltávolítja a megválaszolatlan kapcsolati kéréseket, hogy profilod tiszta maradjon.

Korlátozások bővítése

Más LinkedIn automatizálási eszközökhöz képest magasabb árak, különösen egyéni felhasználók számára

A fiók korlátozásának kockázata, ha a felhasználók túl agresszív kampányokat folytatnak

Expandi árak

Üzleti: 99 USD/hó

Ügynökség: Egyedi

Mit mondanak az Expandi-ról a valódi felhasználók?

Hallgasd meg egy G2-es értékelő véleményét:

Nagyon közel járnak. Már majdnem megvan. Minden alkalommal, amikor kapcsolatba kerültem velük, lenyűgözött az ügyfélszolgálatuk. Ez az, ami kiemeli őket a többiek közül. Nyilvánvalóan komolyan veszik az ügyfeleiktől kapott visszajelzéseket, és azon dolgoznak, hogy az integrációk megfelelően működjenek. Amikor integrációs vagy számlázási problémáink voltak, a csapatuk azonnal lépett, hogy megoldja azokat. Szép munka. Ez ritka és hatékony volt.

Nagyon közel járnak. Már majdnem megvan. Minden alkalommal, amikor kapcsolatba kerültem velük, lenyűgözött az ügyfélszolgálatuk. Ez az, ami kiemeli őket a többiek közül. Nyilvánvalóan komolyan veszik az ügyfeleiktől kapott visszajelzéseket, és azon dolgoznak, hogy az integrációk megfelelően működjenek. Amikor integrációs vagy számlázási problémáink voltak, a csapatuk azonnal lépéseket tett azok megoldására. Szép munka. Ez ritka és hatékony volt.

3. Dux Soup (A legjobb böngészőalapú LinkedIn-prospektáláshoz, könnyű automatizálással)

via Dux Soup

A Dux-Soup automatizálja a LinkedIn potenciális ügyfelek felkutatását egy Chrome-bővítmény segítségével, amely közvetlenül a böngészőben fut.

Az értékesítési szakemberek használják profilok megtekintésére, kapcsolatfelvételi kérések küldésére és potenciális ügyfelek nagy léptékű ápolására, miközben utánozzák az emberi viselkedést, hogy elkerüljék a felismerést. Az eszköz integrálható CRM-ekkel és támogatja a személyre szabott üzenetsorozatokat a hatékony elérési kampányokhoz.

A Dux Soup legfontosabb funkciói

Drip kampány ütemezése : A kapcsolati kérések és üzenetek elosztása a nap folyamán, hogy szimulálja a természetes aktivitási mintákat.

Profilcímkézés és megjegyzések : Egyedi címkékkel jelöli meg a potenciális ügyfeleket, és csak neked látható privát megjegyzéseket fűz hozzájuk a jobb ügyfélszervezés érdekében.

Készségek nagyszabású ajánlása : automatikusan ajánlja a célprofilok készségeit, hogy növelje a láthatóságot és az elkötelezettséget, mielőtt kéréseket küldene.

CSV-export CRM-szinkronizáláshoz: Letölti a potenciális ügyfelek adatait táblázatokba, hogy azokat manuálisan importálhassa a HubSpot, a Salesforce vagy más rendszerekbe.

A Dux Soup korlátai

Nincs natív CRM-integráció – a potenciális ügyfelek adatainak szinkronizálásához manuális CSV-exportra és -importra van szükség.

Alapvető elemzések a felhőalapú platformokhoz képest, ami megnehezíti a kampányok teljesítményének nyomon követését több szekvenciában

A Dux Soup árai

Pro Dux Individual : 14,99 USD/hó

Turbo Team : 55 USD/hó

Felhőalapú ügynökség: 99 USD/hó

Mit mondanak a Dux Soup-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Dux-soup folyamatosan keresi a kiváló marketingeseket, akik segítenek nekünk a piacon való hatékony kommunikációban. Több mint egy éve használom a Dux-soup-ot. Ez a legjobb automatizálási eszköz a LinkedInhez, és számos CRM-termékkel összekapcsolható.

A Dux-soup folyamatosan keresi a kiváló marketingeseket, akik segítenek nekünk a piacon való hatékony kommunikációban. Több mint egy éve használom a Dux-soup-ot. Ez a legjobb automatizálási eszköz a LinkedInhez, és számos CRM-termékkel összekapcsolható.

4. Dripify (A legjobb csapatalapú LinkedIn-prospektáláshoz és teljesítménykövetéshez)

via Dripify

A Dripify egy sor olyan funkciót kínál, amelyek a több lépésből álló LinkedIn-interakciós folyamatok felépítésére és futtatására, a teljesítménymutatók nyomon követésére és a csapat tevékenységének központi irányítópultról történő kezelésére összpontosítanak.

A felhasználók strukturált lead adatokat gyűjthetnek, a potenciális ügyfeleket olyan kritériumok alapján szűrhetik, mint a beosztás vagy a vállalat, és exportálhatják azokat mélyebb elemzés céljából.

A beépített beérkező levelek mappája lehetővé teszi a LinkedIn-beszélgetések központosítását. A Dripify sablonokat és jelentéskészítő eszközöket is biztosít a folyamatos LinkedIn-prospektálás támogatásához.

A Dripify legfontosabb funkciói

Vizuális munkafolyamat-készítő : Drag-and-drop felület több lépésből álló kampányok létrehozásához, feltételes elágazásokkal a potenciális ügyfelek válasza alapján.

Csapatmunkát segítő eszközök : kampánysablonok megosztása, potenciális ügyfelek kiosztása a csapattagok között, valamint a kollektív elérési teljesítmény nyomon követése egyetlen irányítópultról.

Beépített biztonsági korlátok : automatikusan korlátozza a napi tevékenységeket, hogy azok a LinkedIn által ajánlott határokon belül maradjanak, és csökkentsék a letiltás kockázatát.

Lead scoring és szűrés : rangsorolja a potenciális ügyfeleket az elkötelezettség szintje alapján, és kiszűri a legígéretesebb leadeket a prioritásos utánkövetéshez.

Natív CRM-integrációk: a potenciális ügyfelek adatait közvetlenül szinkronizálja a Pipedrive, a HubSpot és a Salesforce rendszerrel, manuális exportálás nélkül.

A Dripify korlátai

Alkalmi késleltetés a webhook szinkronizálásában egyes CRM platformokkal nagy mennyiségű adatátvitel esetén

Korlátozott testreszabási lehetőségek azoknak a felhasználóknak, akik a beállított biztonsági időkereteken túlmenően részletes ellenőrzést szeretnének gyakorolni a műveletek időzítésére.

A Dripify árai

Alap : 59 USD/felhasználó/hónap

Pro : 79 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Testreszabható

Mit mondanak a Dripify-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A Dripify-t használom a LinkedIn-ről származó potenciális ügyfelek hozzáadásához, és nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi számomra az automatizálás segítségével a kapcsolatfelvételt és üzenetek küldését, hogy automatikusan elkezdhessem a kapcsolatépítést. Tetszik, hogy beírhatom a keresési feltételeket, és a rendszer automatikusan felveszi a kapcsolatot a keresésem eredményeivel, és üzeneteket küld nekik. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű, az automatizálás pedig jobb, gyorsabb és hatékonyabb, ami arra késztette a csapatomat, hogy az Octopusról a Dripify-ra váltson.

A Dripify-t használom a LinkedIn-ről származó potenciális ügyfelek hozzáadásához, és nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi számomra az automatizálás segítségével a kapcsolatfelvételt és üzenetek küldését, hogy automatikusan elkezdhessem a kapcsolatépítést. Tetszik, hogy beírhatom a keresési feltételeket, és a rendszer automatikusan felveszi a kapcsolatot a keresésem eredményeivel, és üzeneteket küld nekik. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű, az automatizálás pedig jobb, gyorsabb és hatékonyabb, ami arra késztette a csapatomat, hogy az Octopusról a Dripify-ra váltson.

Szóval, megéri a LinkedIn Premium?

A LinkedIn Premium valóban hasznos lehet, ha egy konkrét eredmény elérése érdekében dolgozol, legyen az egy új pozíció megszerzése, a toborzás felgyorsítása vagy az értékesítési lehetőségek megnyitása. Ha csak alkalomszerűen használod, gyakran csalódást okoz. Ha azonban célzottan használod, lerövidítheti az időtartamokat és olyan lehetőségeket hozhat felszínre, amelyekhez másképp nem jutnál hozzá.

A előfizetés mellett ugyanolyan fontos, hogy hogyan szervezed meg a vele kapcsolatos munkát. A hálózatépítés, a nyomon követés, a tartalmi ötletek, a beszélgetések és a potenciális ügyfelek mind elveszítik értéküket, ha szétszórt jegyzetekben és félig emlékezetes emlékeztetőben vannak. A LinkedIn-tevékenységek és egy központi rendszer, például a ClickUp összekapcsolásával a kapcsolatok nem csak több értesítést jelentenek, hanem következetes előrelépést is.

A kapcsolattartók kezelésétől a tartalom létrehozásán és a feladatok kezelésén át az automatizálásig – a ClickUp egyszerűsíti a hálózatépítési erőfeszítéseidet. Regisztrálj most ingyen, és használd a ClickUp-ot a LinkedIn-n való növekedésedhez.

Gyakran ismételt kérdések

Nem. Nem kell prémium fiók, hogy ajánlatokat kapj a LinkedIn-en. A LinkedIn Apply segítségével ingyenes csomaggal is pályázhatsz állásokra. A prémium funkcióknél sokkal fontosabb, hogy szilárd álláskeresési stratégiád legyen: célozd meg a megfelelő pozíciókat, személyre szabd az álláspályázatokat, és stratégiailag kövesd nyomon a folyamatot. Bár az InMail és az álláspályázókra vonatkozó információkhoz való hozzáféréssel 2,6-szorosára nő az esélyed a felvételre.

Nem. A Premium Career csomagban havonta csak 5 InMail kredit, a Premium Business csomagban pedig 15 kredit jár. A Sales Navigator havonta 50 kreditet kínál. A kreditek három hónapig átvihetők, ha nem használod fel őket, de soha nem korlátlanok.

A Premium Career havi díja 29,99 dollár, de éves fizetés esetén 19,99 dollárra csökken. Az egyéb csomagok ára havi 170 dollárig terjed.

A LinkedIn Premium szolgáltatáson több mint 20 000 tanfolyamhoz férhetsz hozzá. A tanfolyamok minősége és értéke a szakértelem szintjétől függően változik.

A kisvállalkozások arany jelvényt és AI-támogatott funkciókat kapnak a LinkedIn Premium Business szolgáltatással. Megtekinthetik azoknak a profilját, akik 365 napon belül megtekintették őket, és havonta 15 InMail kreditet küldhetnek. Megéri, ha a vállalkozásoknak sikerül nagy értékű üzleteket kötniük, ami bizonyítja, hogy a havi 59,99 dolláros befektetés megtérül.