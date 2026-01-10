Hogyan használhatja a Snowflake Cortexet üzleti intelligencia céljára?

A legtöbb üzleti csapatnak nem az adatok hiányoznak. Hanem a megbízható és gyorsan megszerezhető válaszok.

Nem meglepő tehát, hogy sok adatelemző csapat még mindig időének körülbelül 70%-át az adatok előkészítésével és tisztításával tölti, mielőtt a tényleges elemzéshez hozzákezdhetne.

A Snowflake Cortex Analyst célja, hogy megtörje ezt a ciklust. Ahelyett, hogy az üzleti kérdéseket SQL-jegyekké alakítanák, a csapatok használhatják azt, hogy egyszerű angol nyelven tegyenek fel kérdéseket, és közvetlenül az adatraktárból kapjanak válaszokat.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogyan használható a Snowflake Cortex üzleti intelligencia céljára, hogyan működik a háttérben, hol nyújt valódi értéket, és hol ütköznek a csapatok gyakran korlátokba.

Mi az a Snowflake Cortex Analyst?

A Snowflake Cortex Analyst egy teljesen felügyelt AI-szolgáltatás a Snowflake Data Cloudon belül. Lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven tegyen fel kérdéseket a strukturált adatairól.

Gondoljon rá úgy, mint egy fordítóra, amely automatikusan átalakítja a beszélgetésszerű kérdéseit komplex SQL lekérdezésekké. Ez hasznos az önkiszolgáló elemzésekhez. Mindenki hozzáférhet az adatokból nyert betekintéshez anélkül, hogy a biztonság, a hozzáférés-ellenőrzés és az adatkezelés sérülne.

A Cortex Analyst a nagyobb Snowflake Cortex AI csomag része, amely számos funkciót tartalmaz a nagy nyelvi modellekkel (LLM) való munkához.

A self-service elemzés legfontosabb funkciói

A Cortex Analyst célja, hogy megkönnyítse az adatelemző csapatok munkáját azáltal, hogy lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára, hogy maguk találják meg a válaszokat. Íme, mit kínál:

Természetes nyelvű felület: Kérdéseket írhat be, például: „Mely termékek keltek el a legjobban az északkeleti régióban a múlt hónapban?”, ahelyett, hogy kódot kellene írnia a válaszok lekéréséhez.

Szemantikai modellintegráció: Ez a funkció összekapcsolja a mindennap használt üzleti kifejezéseket („bevétel” vagy „ügyfél”) az adatbázis technikai oszlopneveivel.

Ellenőrzött lekérdezések: Kritikus, gyakran feltett kérdések esetén előre jóváhagyhat bizonyos kérdés-válasz párokat, hogy garantálja a pontosságot.

Kontextus megőrzése: Az eszköz megjegyzi, amit már megkérdezett, így folytathatja a kérdéseket anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Bizalomjelzők: hogy megbízhasson a válaszokban, a rendszer bizalmi pontszámot ad és megmutatja a generált SQL pontos kódját.

Mi a titkos összetevő, ami ezt lehetővé teszi? A szemantikai modell. Ez egy szótárként működik, lefordítva a csapat üzleti beszélgetéseit a adatbázis által értett nyelvre.

Hogyan működik a Cortex Analyst?

A folyamat meglehetősen egyszerű.

Először beír egy kérdést egy csevegőfelületre. A Cortex Analyst ezután megvizsgálja a szemantikai modellt – egy Ön által létrehozott konfigurációs fájlt –, hogy megértse a szavai üzleti kontextusát. Ezen kontextus alapján az alapul szolgáló LLM generál egy SQL lekérdezést.

Ez a lekérdezés közvetlenül a Snowflake tábláin fut, és az eredményeket a csevegésben kapja meg, a használt SQL-kóddal együtt. Ez a átláthatóság kulcsfontosságú a bizalom kiépítésében. Mivel mindez a Snowflake-fiókján belül történik, az adatok soha nem hagyják el a biztonságos környezetet. ✨

Hogyan lehet Cortex elemzői alkalmazást készíteni?

Elméletileg nem nehéz Cortex Analyst alkalmazást készíteni, de a gyakorlatban ez ritkán egyszerű. A technológia csak annyira működik jól, amennyire a körülötte lévő struktúra.

Csapata valószínűleg sokkal több időt tölt az adatok tisztításával, az üzleti jelentés meghatározásával és a felhasználói élmény alakításával, mint magának az AI-nak a bekötésével.

A jó hír az, hogy a Cortex Analyst alkalmazás létrehozása három alapvető összetevőre vezethető vissza: tiszta adatok, jól definiált szemantikai modell és csevegőfelület. Míg a Snowflake biztosítja az eszközöket, az Ön fő feladata az, hogy csapata rendezetlen, valós üzleti logikáját strukturált réteggé alakítsa, amelyet az AI meg tud érteni.

Ahhoz, hogy ezt jól csinálja, a következőkre van szüksége:

1. Készítse elő az adatkészletét

A Cortex Analyst hatékony eszköz, de nem tud gondolatot olvasni. Legjobban tiszta, jól strukturált adatokkal működik, amelyek a Snowflake tábláiban vagy nézetében találhatók. Ha az adatok rendezetlenek, a válaszok is azok lesznek. Ez a klasszikus „garbage in, garbage out” probléma.

A siker érdekében összpontosítson az alábbi adatelőkészítési lépésekre:

Normalizálja a névadási konvenciókat: Használjon egyértelmű, leíró oszlopneveket, amelyek megfelelnek az üzleti nyelvnek. Például nevezze el az oszlopot monthly_recurring_revenue helyett mrr_val.

Összesített nézetek létrehozása: Ha csapata folyamatosan ugyanazokat a mutatókat kéri, előre számolja ki azokat egy összefoglaló táblázatban vagy nézetben. Ez gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a lekérdezéseket.

Dokumentumok közötti kapcsolatok: Győződjön meg arról, hogy a táblák közötti kapcsolatok (vagy összekapcsolások) logikusak és egyértelműen meghatározottak.

Távolítsa el a kétértelműséget: kerülje el, hogy különböző táblákban ugyanazt az oszlopnevet használja különböző dolgokra, mert ez megzavarja a mesterséges intelligenciát.

A legtöbb csapat az idősoros adataival (például a napi értékesítésekkel) vagy tranzakciós adataival (például az ügyfélmegrendelésekkel) kezdi első BI-alkalmazásának alapját.

2. Hozzon létre szemantikai modellt

A szemantikai modell a Cortex Analyst alkalmazás agya. Ez egy YAML (Yet Another Markup Language) fájl, amelyet azért hoz létre, hogy megtanítsa az AI-nek a vállalat egyedi nyelvét. Gondoljon rá úgy, mint egy részletes használati utasításra az AI számára.

Ebben a következőket határozza meg:

Táblázatok: Azok a konkrét Snowflake táblázatok vagy nézetek, amelyeket az AI lekérdezhet.

Oszlopok: Egyszerű nyelvű leírások minden adatmezőhöz, beleértve a csapat által esetleg használt szinonimákat is.

Mérőszámok: Számított üzleti mutatók definíciói, például profit_margin (nyereségarány) vagy customer_lifetime_value (ügyfélélettartam-érték)

Kapcsolatok: Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző táblák?

Ellenőrzött lekérdezések: előre jóváhagyott, „arany” kérdés-SQL párok, amelyek garantálják a legkritikusabb üzleti kérdések pontosságát.

💡 Profi tipp: Hatékony oszlopleírások írása elengedhetetlen. Legyen konkrét! Az order_status nevű oszlop esetében a leírásnak meg kell magyaráznia, hogy az egyes státusz kódok mit jelentenek. A modell felépítése iteratív folyamat: kezdje egy alapváltozattal, majd a felhasználói visszajelzések alapján finomítsa azt az idő múlásával.

3. Készítse el a csevegő felületet

Miután az adatok és a szemantikai modell készen állnak, szükség van egy helyre, ahol a felhasználók kérdéseket tehetnek fel. A Snowflake két lehetőséget kínál:

Az első a Streamlit. Ez egy Python-alapú keretrendszer, amellyel interaktív webalkalmazásokat hozhat létre közvetlenül a Snowflake környezetében. Ez a leggyorsabb módja egy prototípus elkészítésének és üzembe helyezésének.

A második lehetőség egy REST API , amely lehetővé teszi a Cortex Analyst funkcióinak beágyazását a saját egyedi alkalmazásaiba.

Bármelyik utat is választja, a felhasználói élmény a legfontosabb. Egy nehézkes, zavaros felület elriasztja az embereket a eszköz használatától, még akkor is, ha maga az AI intelligens. A legtöbb szervezet egy egyszerű Streamlit alkalmazással kezdi a belső tesztelést, majd a szélesebb körű bevezetéshez egyedi API-integrációkat vizsgál.

Valós felhasználási példák üzleti intelligencia csapatok számára

A Cortex Analyst valódi ereje akkor jön elő, ha olyan konkrét, visszatérő kérdésekre alkalmazza, amelyek lassítják a csapatok munkáját. A lényeg az, hogy csökkentsék a rutin válaszok megszerzéséhez szükséges időt.

Néhány konkrét példa, ahol a Cortex Analyst kiválóan teljesít beszélgetésalapú elemző eszközként:

Az értékesítési csapatok a jelentés elkészítésére való várakozás helyett a folyamat felülvizsgálata során megkérdezhetik: „Mekkora volt a teljes bevételünk az előző negyedévben régiónként?”

A marketingcsapatok stratégiai megbeszélés közben feltehetik a kérdést: „Hogyan teljesített az új hirdetési kampány a Facebookon és a Google-on a múlt héten?”

A pénzügyi csapatok ad hoc költségvetési eltérésjelentéseket készíthetnek azzal, hogy megkérdezik: „Mutassa meg a tervezett és a tényleges kiadások közötti különbséget a mérnöki részleg esetében”.

Az operációs csapatok valós időben figyelemmel kísérhetik valós időben figyelemmel kísérhetik a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) olyan kérdésekkel, mint például: „Mennyi a jelenlegi rendelés teljesítési időnk?”

A vezetők az igazgatósági üléseken való felkészülés során azonnali válaszokat kaphatnak, ha felteszik a kérdést: „Melyek a 10 legnagyobb bevételt hozó ügyfelünk ebben az évben?”

Észrevett egy mintát? A Cortex Analyst strukturált, kvantitatív kérdések megválaszolásában jeleskedik. Nem mélyreható, feltáró adatelemzésre tervezték.

Az üzleti intelligencia összekapcsolása a tényleges üzleti munkafolyamatokkal a ClickUp segítségével

Tegyük fel, hogy egy folyamatfelülvizsgálaton van, és valaki megkérdezi: „Mennyi volt a teljes bevételünk régiónként az elmúlt negyedévben?” A Cortex Analyst segítségével ezt a kérdést egyszerű angol nyelven felteheti, és azonnal tiszta, strukturált választ kap. Ez önmagában is nagy előrelépés.

De általában ez történik ezután. Észreveszi, hogy az EMEA lemarad. Valaki azt javasolja, hogy vizsgálják meg az üzletkötések sebességét. Egy másik személy személyzeti problémára hívja fel a figyelmet. A megbeszélés véget ér, és az információ egy csevegőablakban marad, míg a követő munkák tucatnyi eszköz között szétszóródnak.

Ezért kínálnak jobb alternatívát a ClickUp Dashboards és AI Cards.

Az AI kártyák olyan eszközök, amelyeket bármelyik műszerfalhoz hozzáadhat, és amelyek összefoglalásokat, betekintéseket és jelentéseket generálnak közvetlenül a munkaterületén. Ha az adatai a ClickUp-ban vannak, ugyanazt a kérdést felteheti a ClickUp AI Brain kártyájával. Amikor a válasz megjelenik, az a csapata feladatai és tervei mellett látható marad.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő kártyáival és irányítópultjaival a szükséges információk mindig elérhetők.

Ahelyett, hogy hagyja eltűnni ezt a bevételi információt, rögzítheti azt egy megosztott irányítópulton a folyamatok állapota, a regionális célok és az aktív kezdeményezések mellett.

Innen azonnal cselekvésre tud lépni. Hozzon létre egy feladatot az EMEA-régió üzletkötési csúszásainak elemzésére, rendeljen hozzá felelőst, állítsa be a határidőt, és kövesse nyomon az előrehaladást ugyanazon a helyen, ahol az információk is megtalálhatók.

A ClickUp kontextusfüggő mesterséges intelligenciájával alakítsa a beszélgetési adatokból nyert információkat megvalósítható feladatokká.

Ugyanez a minta mindenhol megfigyelhető:

A marketingben a kampányteljesítmény kérdései optimalizálási feladatokká válnak.

A pénzügyekben a költségvetési eltérések utólagos felülvizsgálatokká válnak.

A műveletek során a KPI-változások felelősségvállalást és eskalációt váltanak ki.

Elemezze az adatokat beszélgetésszerűen, és szerezzen valós idejű betekintést a ClickUp Brain segítségével – a ClickUp kontextustudatos mesterséges intelligenciájával.

A ClickUp natív, kontextustudatos mesterséges intelligenciájával nem csak gyors válaszokat kap. Arról is gondoskodik, hogy a válasz valóban megváltoztassa a továbbiakat.

Biztonság és hozzáférés-vezérlés a Cortex Analystban

👀 Tudta? Az AI-vel kapcsolatos biztonsági incidensekkel érintett szervezetek 97%-a nem rendelkezett megfelelő AI-hozzáférés-ellenőrzéssel.

Az érzékeny információk nyilvánosságra hozatalától, a megfelelőségi szabályok megsértésétől vagy a véletlen adat szivárgástól való félelem jelentősen gátolja az új BI-eszközök bevezetését.

Miben különbözik a Cortex Analyst?

Nem hoz létre új, bizonytalan hátsó ajtót az adatokhoz. Ehelyett átveszi az összes már meglévő biztonsági irányelvet. A Snowflake natív biztonsági modelljével való integrációja szintén nyugalmat biztosít a csapatoknak.

Így biztosítja adatai biztonságát:

Szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC): A felhasználók csak azokat az adatokat láthatják, amelyeket a Snowflake-ben hozzárendelt szerepkörük engedélyez. Ha egy értékesítési képviselőnek nincs hozzáférése a HR-adatokhoz, a Cortex Analyst nem jeleníti meg azokat neki.

Sor szintű biztonság: Szűrheti, hogy a felhasználók mely rekordokat láthatják. Például egy regionális menedzser csak a saját területére vonatkozó adatokat kérdezheti le.

Adatmaszkolás: Az érzékeny információk, például a személyazonosításra alkalmas adatok (PII) automatikusan elrejthetők vagy szerkeszthetők a lekérdezési eredményekben.

Audit naplózás: Minden feltett kérdés és minden futtatott lekérdezés naplózásra kerül, így egyértelmű audit nyomvonalat hozva létre a megfelelőség és a nyomon követés érdekében.

Különböző szemantikai modelleket is létrehozhat különböző felhasználói csoportok számára, tovább korlátozva ezzel a lekérdezhető információk körét. A feldolgozás során az adatok soha nem hagyják el a Snowflake-fiók biztonságos kereteit.

A Cortex elemzők gyakori hibái és azok elkerülésének módja

Még a legokosabb AI-eszközök is kudarcot vallhatnak, ha nem gondosan alkalmazzák őket. Íme a leggyakoribb csapdák, amelyekbe a csapatok beleesnek, és hogyan kerülheted el őket:

Homályos szemantikai modellleírások: Ha az oszlopleírások általánosak, az LLM-nek kell kitalálnia, hogy mit értesz, és gyakran rosszul fogja kitalálni

✅ Ehelyett: Írjon leírásokat úgy, mintha az adatokat egy új munkatársnak magyarázná. Legyen konkrét, és vegye figyelembe az üzleti kontextust is.

Ellenőrzött lekérdezések kihagyása: A legfontosabb mutatók előre jóváhagyott példái nélkül nem garantálható a kritikus kérdések pontossága

✅ Ehelyett: Határozza meg a 10-20 legfontosabb üzleti kérdést, és hozzon létre ellenőrzött lekérdezéseket ezekhez az első naptól kezdve.

A szemantikai modell túlterhelése: Ha az adatraktárban szereplő összes táblázatot megpróbálja beépíteni a kezdetektől fogva, az kétértelműséget eredményez és lelassítja az AI működését.

✅ Ehelyett: Kezdjen egy fókuszált modellel, amely csak a legértékesebb és leggyakrabban használt adatokat tartalmazza egy adott felhasználási esethez.

A felhasználói visszajelzések figyelmen kívül hagyása: Ne tekintsd a szemantikai modell első verzióját tökéletesnek

✅ Ehelyett: Építsen be egy egyszerű visszajelzési mechanizmust az alkalmazásába, és minden helytelen választ tekintsön lehetőségnek a modell javítására.

Tökéletességre vágyik: Az LLM-ek „hallucinálhatnak", vagyis kitalálhatnak dolgokat. Ne bízzon vakon a válaszokban

✅ Ehelyett: Mindig ösztönözze a felhasználókat, hogy fontos döntések előtt ellenőrizzék a generált SQL-t.

✅ Ehelyett: Írjon leírásokat úgy, mintha az adatokat egy új munkatársnak magyarázná. Legyen konkrét, és vegye figyelembe az üzleti kontextust is.

✅ Ehelyett: Határozza meg a 10-20 legfontosabb üzleti kérdést, és készítsen hozzájuk ellenőrzött lekérdezéseket az első naptól kezdve.

✅ Ehelyett: Kezdjen egy fókuszált modellel, amely csak a legértékesebb és leggyakrabban használt adatokat tartalmazza egy adott felhasználási esethez.

✅ Ehelyett: Építsen be egy egyszerű visszajelzési mechanizmust az alkalmazásába, és minden helytelen választ tekintsön lehetőségnek a modell javítására.

✅ Ehelyett: Mindig ösztönözze a felhasználókat, hogy fontos döntések előtt ellenőrizzék a generált SQL-t.

Hogyan tesztelje és javítsa Cortex elemzői eredményeit

Elindította az alkalmazását, de honnan tudja, hogy valóban működik-e? Nem elég csak úgy elfogadni az AI válaszait. Szüksége van egy keretrendszerre a teljesítmény méréséhez:

Hozzon létre egy tesztcsomagot: A bevezetés előtt állítson össze egy listát a gyakori üzleti kérdésekről, amelyekre ismert, ellenőrizhető válaszok vannak.

Hasonlítsa össze a generált SQL-t: Minden tesztkérdésnél vizsgálja meg a Cortex Analyst által generált SQL-t. Logikus a logika? Helyesen kapcsolja össze a táblákat?

Kövesse nyomon a pontosságot az idő múlásával: Figyelje, hogy a felhasználók milyen gyakran kapnak helyes választ. Ehhez adjon hozzá „Hasznos volt?” gombokat a csevegőfelületéhez.

Ismételje meg a szemantikai modellt: Használjon minden sikertelen lekérdezést vagy negatív visszajelzést nyomként. Ezek a pillanatok feltárják a szemantikai definíciók hiányosságait vagy azokat a területeket, ahol hitelesített lekérdezést kell hozzáadnia.

🤝 Barátkénti emlékeztető: Kezdje azzal, hogy magas frekvenciájú, alacsony komplexitású kérdéseket tesztel, hogy szilárd alapot építsen. Ahogy egyre magabiztosabbá válik, áttérhet a komplexebb szélsőséges esetekre.

A Snowflake Cortex korlátai

A Cortex Analyst nem old meg minden elemzési problémát a csapatának. Lehet, hogy más eszközökkel kell kiegészítenie, ami növeli a vállalat eszközök számát.

Mielőtt teljes mértékben ráállna, fontos, hogy reálisan felmérje, mire képes és mire nem képes a Cortex Analyst. Íme a jelenlegi korlátai:

Csak strukturált adatokkal működik: nem képes elemezni strukturálatlan információkat, például dokumentumokból származó szövegeket, képeket vagy hangfájlokat.

SQL-központú: Minden válasz egy SQL-lekérdezés eredménye. Nem képes komplexebb elemzéseket végrehajtani vagy Minden válasz egy SQL-lekérdezés eredménye. Nem képes komplexebb elemzéseket végrehajtani vagy gépi tanulási előrejelzéseket futtatni.

Ez teljes mértékben a szemantikai modelltől függ: a válaszok pontossága csak annyira jó, amennyire a megadott definíciók. A rosszul definiált modell rossz eredményeket fog produkálni.

Van egy tanulási görbéje: A magas színvonalú szemantikai modell felépítése és karbantartása technikai szakértelmet és folyamatos erőfeszítéseket igényel.

Költségekkel jár: Az LLM-következtetéshez és a lekérdezések végrehajtásához felhasznált számítási kreditekért fizetnie kell, ami nagy volumenű használat esetén jelentős összegre rúghat.

Nincs munkafolyamat-integrációja: a Cortex Analyst válaszol a kérdésekre, de nem segít abban, hogy valamit kezdjünk azokkal a válaszokkal.

Amikor a szervezetek alternatívát keresnek a Snowflake Cortexhez

A Cortex korlátai miatt még a gyorsabb adatok ellenére is lassan haladnak a projektek. A csapatoknak manuálisan kell átalakítaniuk a megállapításokat feladatokká, tervekké és beszélgetésekké más eszközökben.

A csapatok akkor kezdenek alternatívát keresni, amikor a következő problémákkal szembesülnek:

Munkafolyamatbeli hiányosságok: Nincs lehetőség arra, hogy az adatokból nyert információkat közvetlenül megvalósítható feladattá vagy projekttervvé alakítsák.

Együttműködési igények: A jelentés következményeinek megvitatásához át kell váltani a Slackre vagy az e-mailre, ami a kontextus elvesztéséhez vezethet.

Funkciók közötti láthatósági problémák: Az adatelemző csapat által nyert betekintéseket össze kell kapcsolni a marketingkampányokkal, a termékfejlesztési tervekkel és a mérnöki munkával, de ezek továbbra is szigetelődnek.

Ha már így is több mint 9 alkalmazás között váltogatsz naponta, akkor egy újabb elemző eszköz az utolsó dolog, amire szükséged van. Nem lenne jobb, ha az elemzés közvetlenül a munkakezelési környezetedbe lenne beépítve?

A Gartner is megerősíti ezt a tendenciát. Előrejelzésük szerint 2027-re az analitikai tartalmak 75%-a generatív mesterséges intelligencia segítségével kontextusba kerül az intelligens alkalmazások számára.

A ClickUp mint alternatíva a Snowflake Cortexhez

Ha olyan összekapcsolt munkaterületre van szüksége, ahol az adatok, projektek, dokumentumok és kommunikáció egymás mellett léteznek, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Már láttuk, hogy a ClickUp műszerfalai és hatékony AI-kártyái hogyan szüntetik meg a szilárd információkat.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp tovább segíthet Önnek a zökkenőmentes munkafolyamat kialakításában az adatoktól a cselekvésig:

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti csapata előrehaladását: átfogó képet kaphat munkájáról, beleértve a feladatok előrehaladását, a csapat munkaterhelését és a projekt teljesítményét – mindezt ugyanazon a helyen, ahol projektjeit is kezeli. Szűrje a kártyákat, ütemezze a jelentéseket, és használja a részletes nézeteket a részletes adatok megtekintéséhez.

Figyelje a kritikus üzleti KPI-ket a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megtalálhatja a válaszokat a munkaterületén: lépjen túl a strukturált adatokon, és tegyen fel kérdéseket lépjen túl a strukturált adatokon, és tegyen fel kérdéseket a ClickUp feladataival dokumentumaival és beszélgetéseivel kapcsolatban. Csak írja be az @Brain szót egy feladat megjegyzésébe vagy a ClickUp Chatbe , és azonnal kontextusfüggő válaszokat kap.

@mention Brain segítségével kontextusba ágyazott válaszokat kaphat közvetlenül a ClickUp-on belül, ahol dolgozik.

Az összekapcsolt munkafolyamatok segítségével azonnal reagálhat az információkra: Amikor a ClickUp Brain felvet egy információt, azonnal létrehozhat egy feladatot, hozzárendelheti azt egy csapattaghoz, és beállíthat egy határidőt – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést.

Ossza meg és dolgozzon együtt az információkon a ClickUp Docs segítségével: Dokumentálja eredményeit, készítsen jelentéseket és működjön együtt az érdekelt felekkel egy ClickUp Doc-ban, amely közvetlenül kapcsolódik a releváns feladatokhoz és projektekhez.

Időt takaríthat meg és csökkentheti a manuális munkát a ClickUp Automations segítségével: állítson be automatizálásokat, amelyek az Ön által meghatározott feltételek alapján indítanak el műveleteket, például e-mail küldést vagy feladatállapot-módosítást. állítson be automatizálásokat, amelyek az Ön által meghatározott feltételek alapján indítanak el műveleteket, például e-mail küldést vagy feladatállapot-módosítást.

ClickUp vs. Snowflake Cortex elemző: összefoglalás

Képesség Snowflake Cortex elemző ClickUp Természetes nyelvű lekérdezések Igen (csak strukturált adatok) Igen (az összes munkaterületi adatban) Munkafolyamat-integráció Nem Natív feladat- és projektmenedzsment Csapatmunka Korlátozott Beépített dokumentumok, megjegyzések és csevegés az élő és aszinkron együttműködéshez Funkciók közötti átláthatóság Csak adatraktár Teljes munkakörnyezet Intézkedés az információk alapján Kézi exportálás szükséges Közvetlen feladat létrehozás

A ClickUp segítségével gyorsabban léphet az ismeretekből a cselekvésbe

A beszélgetésalapú elemzés megváltoztatja a csapatok adatkezelési módszereit. Az igazi kihívás azonban továbbra is az „ismeret ” és a „cselekvés” közötti szakadék áthidalása.

A leghatékonyabb csapatok három szempontból optimalizálják BI-eszközeiket:

Tulajdonjoggal rendelkező betekintés: A válaszoknak közvetlenül feladatokhoz, döntésekhez és felelős tulajdonosokhoz kell vezetniük – nem pedig eltűnniük a csevegési naplóban vagy a műszerfalakon.

Kontextus a sima lekérdezések helyett: Az információk értékesebbek, ha projektek, ütemtervek és csapatbeszélgetések mellett jelennek meg.

Beépített végrehajtás: Minél rövidebb a távolság az információ és a cselekvés között, annál magasabb a visszatérítés az adatinvestíciókra.

Az adatokból nyert információk és a projekt végrehajtása közötti híd építése azonban még soha nem volt ilyen egyszerű. Az induláshoz csak egy egységes munkaterületre van szükség, ahol az adatok, a projektek és az emberek egy helyen találkoznak.

Pontosan ezt kapja a ClickUp használatával. Kíváncsi rá, hogy kipróbálja? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Cortex Analyst egy speciális funkció, amelynek segítségével egyszerű angol nyelven lehet kérdéseket feltenni a strukturált adatokra vonatkozóan. A Snowflake Intelligence egy szélesebb körű termék, amely magában foglalja a Cortex Analystot, valamint más AI-ügynököket is, például az adatminőség figyelemmel kíséréséhez.

Igen, a felhasználók SQL nélkül is beszélgetésszerűen tehetnek fel kérdéseket. Azonban továbbra is szükség van egy technikai csapat tagjára, aki felépíti és karbantartja a szemantikai modellt, amely biztosítja, hogy az AI pontos válaszokat adjon.

Az árazás fogyasztásalapú. Az AI-modell futtatásához és a lekérdezések végrehajtásához felhasznált Snowflake számítási kreditekért fizet. A legfrissebb árakról a Snowflake hivatalos árazási dokumentációjában tájékozódhat.