Építsd ki az értékesítési tudásmenedzsment rendszeredet

A tudásmunkások 62%-a túl sok időt tölt információk keresésével. Az értékesítési csapatok számára ez bevételkiesést jelent. Minden perc, amit egy értékesítő dokumentumok, Slack-szálak vagy régi prezentációk átnézésével tölt, egy perc, amit nem az értékesítéssel tölt. Még a kisebb késések is meghiúsíthatnak egy gyorsan haladó üzletet. Lassúbb válaszokhoz, zavaros üzenetekhez és elmulasztott vásárlási jelekhez vezetnek.

Az értékesítési tudásmenedzsment megoldja ezt a problémát. A szétszórt know-how-t ismétlődő, bevételt generáló stratégiákká alakítja. Ha az értékesítők másodpercek alatt megtalálják a megfelelő érveket, árazási precedenseket vagy termékre vonatkozó finom részleteket, az üzletek gyorsabban zárulnak, az új munkatársak hamarabb beilleszkednek, és a vásárlók magabiztosabbak lesznek.

Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, hogyan építhet fel egy értékesítési tudásmenedzsment rendszert, amely a megfelelő válaszokat, kontextust és bizonyítékokat pontosan oda helyezi, ahol az értékesítők dolgoznak. És hogy a ClickUp hogyan teszi ezt könnyebbé nagy léptékben.

Mi az értékesítési tudásmenedzsment?

Az értékesítési tudásmenedzsment az értékesítés szempontjából kritikus információk rögzítésének, rendszerezésének és megosztásának folyamata, amelynek köszönhetően az értékesítők gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat. Ide tartoznak a terméküzenetek, az árképzési szabályok, az ellenérvek kezelése és a versenytársakkal kapcsolatos információk.

Ahelyett, hogy a csapatok a törzsi tudásra vagy szétszórt eszközökre támaszkodnának, egy megbízható, központosított rendszert használnak az értékesítés támogatására. Az eredmény: következetes értékesítés, gyorsabb döntések és jobb eredmények az egész folyamat során.

Az értékesítési tudás típusai

Az értékesítési tudás két formában létezik: tacit és explicit. A tacit tudás az értékesítők fejében él. Ez az ösztönös megérzéseik, ítélőképességük és apró beszélgetési trükkjeik. Az explicit tudás le van írva. Gondoljon például az értékesítési forgatókönyvekre, a battle cardokra és a dokumentált folyamatokra.

⚡️ Egy erős értékesítési tudásmenedzsment rendszer a hallgatólagos tudást explicit tudássá alakítja. Így az egész csapat tanulhat a legjobb teljesítményt nyújtóktól, nem csak azok, akik mellettük ülnek.

💡 Profi tipp: A központi tudásközpont megakadályozza, hogy az értékesítők e-mailek, táblázatok és csevegési szálak között keressék az információkat. Emellett segít kiküszöbölni a kontextus szétszóródását, amikor a kritikus részletek túl sok eszközön vannak elosztva. Ehhez hozzon létre egy egységes információforrást a ClickUp Docs segítségével, egy dokumentumkezelővel, amely lehetővé teszi a dokumentumok létrehozását, szerkesztését, közös szerkesztését és összekapcsolását, miközben Ön ellenőrizheti a hozzáférést és megkönnyítheti a kontextus megosztását.

Egy másik tipp? A ClickUp Brain segítségével biztosítson azonnali hozzáférést a tudáshoz a csapatának.

A munkaterületébe beépített, ez a világ leginkább kontextusérzékeny AI asszisztense. Keres, összefoglal és feltár információkat a ClickUp Docs, ClickUp Tasks és ClickUp Chat beszélgetéseiből. Így az értékesítők gyors, megbízható válaszokat kapnak, anélkül, hogy mappákat kellene átkutatniuk vagy megszakítaniuk a munkájukat.

Használja a ClickUp Brain-t értékesítési segédként – a nagy potenciállal rendelkező ügyfelek azonosításától és feltárásától kezdve a csapat coachingján át a stratégiai tervek kidolgozásáig.

Miért fontos az értékesítési tudásmenedzsment?

Az alkalmazottak évente 32 munkanapot veszítenek azzal, hogy az alkalmazások között váltogatnak, csak azért, hogy megtalálják, amire szükségük van.

Az értékesítési csapatok számára ez a súrlódás lassítja az üzletkötési ciklusokat, késlelteti a nyomon követést és csökkenti a lendületet – különösen akkor, ha a kritikus kontextus egymástól független eszközökön található.

Ezt a problémát gyakran a munka terjeszkedése okozza. Amikor a tudás, a beszélgetések és a feladatok túl sok platformra oszlanak szét, az értékesítők időt pazarolnak a keresgélésre az értékesítés helyett. Idővel még a legjobb teljesítményűek is érezni fogják ennek hátrányait.

A hatékony értékesítési tudásmenedzsment megváltoztatja ezt. A központosított, könnyen hozzáférhető tudással rendelkező csapatok egyértelmű, mérhető eredményeket érnek el:

Jobb értékesítési termelékenység : az értékesítők több időt fordíthatnak az ügyfelekkel való beszélgetésekre, nem pedig belső keresésekre.

Bevezetés : Az új munkatársak gyorsabban felzárkóznak, mert a válaszok könnyebben megtalálhatók.

Következetesség: A csapat minden tagja ugyanazt a pontos és hatékony üzenetet közvetíti a potenciális ügyfeleknek.

Az AI felgyorsítja ezeket az előnyöket. Legutóbbi felmérések szerint a munkavállalók 62%-a máris időt takarít meg az AI-eszközök használatával a munkahelyén. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az információk gyorsabban megtalálhatók és csökken a manuális munkavégzés.

Az előnyök részletesebb áttekintése:

Jobb termelékenység

👀 Tudta? Az APQC KM-felmérésében a szakemberek 41%-a szerint a KM-technológia legfontosabb várható előnye a felesleges, szigetelt munkák csökkentése; 30% a jobb döntéshozatalt emelte ki, 22% pedig a ciklusidő javulását.

A központosított tudásbázis megoldja azt a problémát, hogy „tudom, hogy valahol láttam...”, ami megakadályozza az értékesítés lendületét. Ahelyett, hogy régi e-maileket vagy csevegési előzményeket kutatnának, az értékesítők megkaphatják, amire szükségük van, és visszatérhetnek az értékesítéshez. Ez a fókusz kulcsfontosságú a kvóta eléréséhez és a morál fenntartásához.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Ha csökkenti a különböző alkalmazások közötti állandó váltás szükségességét, visszaadja értékesítési képviselőinek legértékesebb erőforrásukat: az időt. A ClickUp Brain-nek egyszerű angol nyelven feltett kérdésekkel azonnali válaszokat kaphat, amelyeket közvetlenül csapata dokumentumaiból, feladataiból és megjegyzéseiből merít. Nincs többé szükség a pontos fájlnevek vagy mappaszerkezetek megjegyzésére.

A ClickUp Brain segítségével minden feladat, dokumentum, értekezlet jegyzőkönyv és csevegés kereshetővé válik.

Rövidített betanítási idő

Az új alkalmazottak gyakran úgy érzik, hogy információval bombázzák őket. Hónapokba telhet, mire teljes mértékben produktívvá válnak.

Egy jó tudásmenedzsment rendszer lehetővé teszi számukra, hogy önállóan keressenek válaszokat, ahelyett, hogy folyamatosan zavarnák a tapasztaltabb kollégákat, akiknek az üzletkötésre kellene koncentrálniuk. Ez az önállóság felhatalmazza az új értékesítőket és felgyorsítja a beilleszkedésüket.

A ClickUp Sales Onboarding Template (Értékesítési bevezetési sablon) funkcióját útmutatóként használhatja. Minden új értékesítőnek rendeljen hozzá egy előre elkészített bevezetési feladatlistát, amelyben egyértelműen meg vannak határozva a felelősök, a határidők és a kapcsolódó tudásdokumentumok.

Kombinálja a ClickUp Brain alkalmazással, hogy az értékesítők olyan kérdéseket tehessenek fel, mint „Hogyan kezeljük az árral kapcsolatos kifogásokat?”, és azonnali válaszokat kapjanak a kézikönyvekből – így csökkentve a beilleszkedési időt anélkül, hogy a menedzsernek folyamatosan segítenie kellene őket.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs segítségével az összes fontos beilleszkedési anyagot – például a kézikönyveket, az ellenvetések kezelésére vonatkozó útmutatókat és a termékekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket – egy kereshető helyen tárolhatja. A tanulás még gyorsabbá tételéhez a ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, így egy 50 oldalas, sűrű értékesítési módszertanból néhány fontos tanulságot vonhat le.

Következetes üzenetküldés

Ha minden értékesítő más-más jegyzetekből vagy elavult fájlokból merít, akkor az üzenete a piacon megosztottá válik. A potenciális ügyfelek összezavarodnak, és a márka hitelessége csorbát szenved. A központosított tudásbázis biztosítja, hogy minden értékesítő jóváhagyott, naprakész üzeneteket használjon, amelyek rezonálnak az ideális ügyfelekkel.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs verziókezelési funkcióival megakadályozhatja, hogy elavult battle cardok vagy árlisták kerüljenek forgalomba. Kövesse nyomon a változásokat, és tartson fenn egy olyan egységes információforrást, amelyben mindenki megbízhat. A következetes üzenetküldés jobb vásárlói élményt eredményez. Emellett megerősíti a márka iránti bizalmat, ami elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez.

Hogyan működik az értékesítési tudásrendszer?

Ha jól van kialakítva, az értékesítési tudásrendszer a szétszórt információkat világos, használható tudássá alakítja, amely idővel egyre jobbá válik. A statikus dokumentumok helyett egy élő rendszert kap, amelyre a csapata valóban támaszkodhat.

Az egész folyamatot egyetlen platformon, natív AI-eszközökkel kezelheti. Miért? Mert így elkerülheti az AI-terjedést – az AI-eszközök felügyelet és stratégia nélküli, nem tervezett elterjedését, ami felesleges költségekhez és párhuzamos munkavégzéshez vezet.

Egy hatékony rendszer a tudás teljes életciklusát lefedi, amely általában öt fő szakaszból áll:

Gyűjtse össze a telefonhívásokból és üzletekből származó tudást Rendezze a tartalmakat úgy, hogy azok könnyen visszakereshetők legyenek Ossza meg a megfelelő személyekkel, a megfelelő jogosultságok használatával. Alkalmazza a napi munkafolyamatokban! Rendszeresen ellenőrizze és frissítse azt!

Nézzük meg, mi a legfontosabb az egyes szakaszokban:

Tudás rögzítése

Az első lépés az, hogy az emberek fejéből a rendszerbe vigyük át a tudást. Ez magában foglalja az értékesítési hívásokból, az üzletek áttekintéséből és a csapatbeszélgetésekből származó betekintéseket. Minél könnyebb az információk rögzítése, annál valószínűbb, hogy az értékesítők meg is fogják tenni.

Ezt a folyamatot automatizálhatja a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely leírja és összefoglalja az értékesítési hívásokat. Csatlakozik az értekezletekhez, jegyzeteket készít Önnek, és kereshető feljegyzéseket készít a megbeszélésekről. Gyors gondolatok vagy ad hoc betekintések esetén az értékesítők használhatják a ClickUp Notepad alkalmazást, vagy közvetlenül hozzáadhatnak jegyzeteket a ClickUp Docs vagy a ClickUp Task Comments alkalmazásokhoz.

A ClickUp AI Notetaker segítségével pontos találkozói jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket rögzíthet.

🧠 Érdekes tény: A ClickUp BrainGPT asztali alkalmazás Talk to Text funkciójával hangosan kimondva rögzítheti ötleteit. A Talk to Text funkció azonnal strukturált szöveggé alakítja a beszédet, és ha szükséges, hozzáadja a megfelelő dokumentumhoz vagy feladathoz a ClickUp alkalmazásban.

Tartalom szervezése

A rögzített tudás csak akkor segít, ha az emberek megtalálják. Szerkezet nélkül a tudásbázis zavaros és nehezen használható lesz.

A jó struktúra a következőket kínálja:

Világos hierarchia: A ClickUp mappák és almappák segítségével logikus struktúrába rendezheti tartalmát. Például létrehozhat mappákat a különböző termékvonalak, versenytársak vagy üzletkötési szakaszok számára.

Következetes címkézés: Egy jó taxonómia, vagyis címkézési rendszer segítségével a tartalom könnyen megtalálható, még akkor is, ha nem emlékszik a pontos címre. Egy jó taxonómia, vagyis címkézési rendszer segítségével a tartalom könnyen megtalálható, még akkor is, ha nem emlékszik a pontos címre. A ClickUp címkéket használva a dokumentumokat tartalomtípus (pl. „battle card”, „esettanulmány”) vagy téma szerint kategorizálhatja.

Szabványos névadási konvenciók: Állapodjon meg egy egységes fájlnevezési módszerben, hogy mindenki tudja, mire számíthat.

A ClickUp Enterprise AI Search segít az értékesítési csapatoknak a szervezett információk gyors megtalálásában. Az értékesítők egyszerű kulcsszavak segítségével kereshetnek a munkaterületükön és a csatlakoztatott eszközökben. Még akkor is megtalálják, amit keresnek, ha nem tudják, hol található.

Az eredmények tiszteletben tartják a jogosultságokat és hivatkoznak az eredeti forrásra. Ez azt jelenti, hogy nem kell találgatni és a csapattársakat zaklatni a válaszokért.

Ossza meg a csapatok között

A tudás csak akkor teremt értéket, ha a megfelelő emberek a megfelelő időben hozzáférhetnek hozzá. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely megkönnyíti a megosztást, de lehetővé teszi azt is, hogy ellenőrizze, ki mit láthat. Például lehet, hogy azt szeretné, hogy az egész vállalat láthassa a termékfrissítéseket, de az érzékeny versenytársi információkat csak az értékesítési csapat számára szeretné elérhetővé tenni.

A ClickUp jogosultságainak segítségével kezelheti, hogy ki férhet hozzá bizonyos dokumentumokhoz vagy mappákhoz . A ClickUp integrációk segítségével megoszthatja a frissítéseket a csapata által már használt eszközökben, anélkül, hogy további zavart okozna.

Alkalmazzon tudást a munkafolyamatokban

A legjobb rendszerek akkor hoznak felszínre tudást, amikor arra szükség van. Az értékesítőknek nem kell abbahagyniuk a munkát, hogy válaszokat keressenek. Az információknak kell hozzájuk jutniuk.

A ClickUp Brain segítségével releváns kontextust vihet az értékesítési folyamatba, pont akkor, amikor szüksége van rá. Például, amikor egy értékesítő egy adott fiókhoz tartozó feladatot végez, megkérheti a Brain-t, hogy hívja elő a fiók előzményeit, a korábbi hívások jegyzeteit vagy a releváns árakkal kapcsolatos információkat, anélkül, hogy el kellene hagynia a feladatot.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt megtalálhatja és megjelölheti a fontos ügyféladatokat.

Ha a tudás a napi munkafolyamatok részévé válik, akkor a bevezetés sikere nő anélkül, hogy viselkedésbeli változásokat kellene kikényszeríteni.

Egy elavult tudásbázis rosszabb, mint egyáltalán nincs tudásbázis. Az elavult tartalom aláássa a bizalmat és költséges hibákhoz vezethet. Ezért elengedhetetlen a rendszeres felülvizsgálat.

Tartsa naprakészen tudásbázisát azáltal, hogy a ClickUp-ban minden tartalomhoz tulajdonost rendel. Egyszerűsítse a rendszeres tartalomfelülvizsgálatokat a ClickUp Reminders segítségével. Engedje meg a tartalomtulajdonosoknak, hogy negyedévente vagy félévente ellenőrizzék dokumentumaikat. Az értékesítők a Task megjegyzésekben is jelölhetik az elavult információkat, így egyszerű visszacsatolási ciklust hozva létre.

A legjobb gyakorlatok az értékesítési tudásmenedzsment területén

Egy kiváló tudásmenedzsment rendszer felépítése átgondolt megközelítést és következetes szokásokat igényel. Sok csapat küzd olyan problémákkal, mint a tudás felhalmozása, a felelősség egyértelmű megosztásának hiánya és a gyenge keresési funkciók.

Íme néhány bevált módszer, amelyek segítenek egy olyan rendszer felépítésében, amely skálázható és valódi értéket nyújt. 🛠️

Tartalomtulajdonosok kijelölése: A tudásbázisban minden dokumentumnak meg kell lennie egy kijelölt tulajdonosának. Ők felelősek az információk pontosságáért és naprakészségéért. A tudásbázisban minden dokumentumnak meg kell lennie egy kijelölt tulajdonosának. Ők felelősek az információk pontosságáért és naprakészségéért. A ClickUp Assignees segítségével egyértelműen meghatározhatja ezt a felelősséget.

Hozzon létre egy tartalomkezelési modellt: Szüksége van egyértelmű szabályokra arról, hogy ki hozhat létre, szerkeszthet és archiválhat tartalmakat. Ez a kezelési modell segít fenntartani a minőséget és a következetességet anélkül, hogy szűk keresztmetszetet okozna. Szüksége van egyértelmű szabályokra arról, hogy ki hozhat létre, szerkeszthet és archiválhat tartalmakat. Ez a kezelési modell segít fenntartani a minőséget és a következetességet anélkül, hogy szűk keresztmetszetet okozna.

Használjon következetes címkézést: Előre határozza meg a hivatalos címkéket (pl. „versenytársakról szóló információk”, „árkalkulációs útmutató”), és tartsa be azokat.

Rendszeres ellenőrzések ütemezése: Ne hagyja, hogy tartalma elavuljon. Hozzon létre egy rendszeres ellenőrzési folyamatot, amelynek keretében felülvizsgálja és eltávolítja az elavult információkat, mielőtt azok félrevezetnék csapatát.

Könnyítse meg a hozzájárulást: Ha a rendszerbe való ismeretfeltöltés bonyolult, az értékesítők nem fogják megtenni. Egyszerű eszközökkel és gyors rögzítési funkciókkal csökkentse a hozzájárulás akadályait.

Mérje az elfogadás mértékét és gyűjtsön visszajelzéseket: Kövesse nyomon, mely tartalmakat használják és melyeket nem. Kérjen visszajelzéseket a csapatától, hogy megértse, mi működik jól és mi az, amit javítani kell.

A termékismeret-kezelés különösen fontos. Gondoskodjon arról, hogy minden termékadatok – jellemzők, előnyök, felhasználási példák és műszaki adatok – pontosak és könnyen hozzáférhetők legyenek. Az értékesítők nem tudnak eladni azt, amit nem értenek, és az elavult termékinformációk közvetlenül üzletek elvesztéséhez vezethetnek.

Hogyan építsünk fel egy skálázható értékesítési tudásbázist?

A csapatával együtt növekvő értékesítési tudásbázis létrehozásához szilárd alapokra van szükség. Nem csak egy eszköz kiválasztásáról van szó, hanem egy rendszer megtervezéséről.

Nézze meg ezt az átfogó videó útmutatót, amely bemutatja a ClickUp Brain segítségével történő AI tudásbázis felépítésének és kezelésének lépésről lépésre történő folyamatát, a célok meghatározásától a dokumentumok szervezésén át az AI rendszer optimális eredmények elérése érdekében történő betanításáig.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

Ha mindent egy helyen tárol, csökken a kontextusváltás, és gyorsabbá válik a végrehajtás. Kezdje két alapvető lépéssel.

A legfontosabb tudásigények azonosítása

Mielőtt bármit is felépítene, derítse ki, hogy az értékesítési csapatának milyen információkra van a legnagyobb szüksége. Vizsgálja meg a jelenlegi helyzetet. Hol akadoznak az értékesítők? Milyen kérdéseket tesznek fel újra és újra?

A válaszokat a következőképpen találhatja meg:

A elvesztett üzletekről szóló jelentések áttekintése, hogy meglássa, hol vannak hiányosságok

Hívásfelvételek meghallgatása a gyakori ellenvetések és kérdések azonosítása érdekében

Kérdezze meg a legjobb teljesítményű munkatársait, hogy feltárja a „törzsi tudást”, amely sehol sincs leírva.

Válassza ki a megfelelő platformot

A tárolás önmagában nem elég. Keressen olyan platformot, amely megkönnyíti a tudás felhasználását.

Prioritások:

Kereshetőség: Mennyire könnyű megtalálni az információkat?

Könnyű hozzájárulás: Mennyire egyszerű az értékesítők számára új ismeretek hozzáadása?

Integrációk: Összekapcsolható-e a csapatod által naponta használt egyéb eszközökkel?

AI-képességek: Segíthet-e a tartalom összefoglalásában és az információk automatikus feltárásában?

Egyetlen, összekapcsolt platform (például a ClickUp Converged AI Workspace ) megakadályozza a munka elszóródását, és a csapatával együtt bővíthető.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az értékesítési tudásmenedzsment platform egy olyan rendszer, amely segít csapatának az értékesítés szempontjából kritikus információk tárolásában, rendszerezésében és gyors megtalálásában. Ide tartoznak a stratégiai útmutatók, a battle cardok, az árazási jegyzetek és a termékadatok. Az információk nem e-mailekben, csevegésekben és mappákban találhatók, hanem egy helyen vannak összegyűjtve. A cél egyszerű: segíteni az értékesítőknek, hogy gyorsan megtalálják a helyes válaszokat, következetesek maradjanak, és több időt fordítsanak az értékesítésre a keresés helyett.

A tartalomkezelés olyan külső felhasználásra szánt anyagok, például esettanulmányok és blogbejegyzések létrehozását és közzétételét jelenti az ügyfelek számára. A tudásmenedzsment a belső betekintések és információk rögzítését és rendszerezését jelenti a csapat számára.

Az értékesítés nem működik elszigetelten. A termékcsapatok megosztják a funkciók frissítéseit és a fejlesztési terveket. A marketing pozicionálási és versenyképességi információkat nyújt. Az ügyfélsiker valós visszajelzéseket és ellenvetéseket ad az élő fiókokból. Egy erős tudásmenedzsment rendszer mindezeket az információkat összefogja, így az értékesítők mindig a legfrissebb kontextussal rendelkeznek.

Igen, a termékismeret-kezelés az értékesítési ismeretkezelés kritikus része. Biztosítja, hogy a termék jellemzői, előnyei, felhasználási esetei és pozicionálása pontosak és könnyen hozzáférhetők legyenek. Ha az értékesítők tisztában vannak azzal, hogy mit árulnak, jobban tudnak válaszolni a kérdésekre, elkerülik a téves információkat és gyorsabban építenek ki bizalmat.