Hogyan lehet elsajátítani a termékismeretet az értékesítésben a siker érdekében

Manapság az ügyfelek minden eddiginél jobban felkészülten érkeznek a tárgyalásokra. Elolvasták a véleményeket, elemezték a funkciókat és előnyöket, összehasonlították a specifikációkat, sőt, még a szakértői véleményeket is mérlegelték – mindezt még az első beszélgetés előtt az értékesítési csapattal.

Ahhoz, hogy kiemelkedjen a versenytársak közül, nem elég csak megfelelni az ügyfelek elvárásainak – azokat meg is kell haladnia. Ehhez pedig az értékesítési csapat tagjainak megbízható tanácsadóknak kell lenniük, akik a termékekről nem csak a felszínes jellemzőket és műszaki adatokat ismerik.

De hol kezdje el felépíteni ezt a szakértelmet? Pont itt.

Ebben a blogban megtudhatja, mit is jelent valójában a termékismeret az értékesítésben, és hogyan hozhat kézzelfogható előnyöket vállalkozásának egy jól tájékozott értékesítési csapat. Kezdjük!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Termékismeret az értékesítésben: Ismerje meg termékének jellemzőit, előnyeit és értékesítési érveit, hogy magabiztosan kommunikálhasson az ügyfelekkel és hatékonyan köthessen üzleteket.

Fókuszáljon a kritikus termékterületekre: Hat kulcsfontosságú szempontot fedjen le: árazás, jellemzők, előnyök, garanciák, megfelelőség és jövőbeli frissítések, hogy átfogóan kielégíthesse az ügyfelek igényeit.

Használja ki a képzéseket és a kollégáktól való tanulást: Gyakorlati képzések, telefonos megfigyelés és mikro-tanulási foglalkozások segítségével tartsa naprakészen és motiváltan az értékesítési csapatot.

Fokozza az ismeretek megosztását a ClickUp segítségével: Használja Használja a ClickUp-ot központi tudásbázisokhoz, valós idejű együttműködéshez és zökkenőmentes frissítésekhez.

Legyen alkalmazkodó és proaktív: Rendszeresen tartson értékesítési megbeszéléseket és szerepjátékokat, hogy a csapatok mindig tájékozottak legyenek az új fejlesztésekről és a versenytársak lépéseiről.

Mi az a termékismeret?

A termékismeret egyszerűen egy termék minden részletének megértése – hogyan működik, mit csinál, és miért érdekes bárkinek. Az, hogy olyan jól ismeri a termék jellemzőit, előnyeit, egyedülálló tulajdonságait és funkcióit, hogy könnyedén beszélhet róluk az ügyfelekkel.

A termékismeret típusai

A maximális hatékonyság érdekében értékesítési csapatának figyelembe kell vennie a termékorientált értékesítés hat kritikus területét:

1. Ár

A vásárlók többsége szeretné tudni az árat, mielőtt megvásárolja a terméket. Legyen készenlétben pontos és naprakész információkkal a következőkről:

Alapár

Előfizetési csomagok

Költségösszehasonlítás a versenytársakkal

Kedvezmények, promóciók és szezonális ajánlatok

Ne csak az árat mondja meg, hanem indokolja is azt. Hangsúlyozza ki az értéket, amelyet az ügyfelek kapnak a pénzükért. Ha terméke drágább, mint a versenytársaké, magyarázza el, miért éri meg.

2. Jellemzők és műszaki adatok

A termékről mindent tudnia kell: méretét, színválasztékát, anyagait, kompatibilitását, tartósságát és egyebeket. Amikor egy ügyfél megkérdezi, hogyan működik a termék, készen kell állnia egy szilárd, világos magyarázattal, amely minden szükséges részletet tartalmaz.

🔍Tudta? Kutatások szerint az embereknek körülbelül fele valóban szakértői tanácsot keres, amikor egy üzletbe lépnek. Az ügyfelek 73%-a szerint a termékismeret az, amire leginkább szükségük van egy értékesítőtől.

3. Előnyök és értékajánlat

A kiváló értékesítők nem csak a termék jellemzőit sorolják fel. Meggyőzően bemutatják, hogyan oldja meg a termék a problémákat vagy javítja az életminőséget.

Például ahelyett, hogy azt mondanák: „Ez a telefon gyors processzorral rendelkezik”, az értékesítési képviselők gyakran azt mondják: „Ez a telefon gyors processzora azt jelenti, hogy az alkalmazások azonnal betöltődnek, a videók soha nem akadoznak, és a munkát gyorsabban el lehet végezni. ”

4. Garancia, támogatás és visszatérítési szabályzatok

Ha termékének magas az ára, akkor egy erős garancia vagy rugalmas visszatérítési politika döntő tényező lehet az ügyfelek számára. A kulcs a következő:

Legyen egyértelmű, hogy mire terjed ki a szolgáltatás (javítás, csere, visszatérítés)

Ismerje meg a folyamatot (mennyi ideig tart, mennyire egyszerű az ügyfél számára)

Hangsúlyozza azokat a szabályzatokat, amelyek versenyelőnyt biztosítanak (pl. „30 napos visszatérítési garancia, kérdések nélkül”).

5. Megfelelés és tanúsítások

Mutassa meg az ügyfeleknek, hogy terméke megfelel az elismert ipari szabványoknak vagy rendelkezik fontos tanúsítványokkal. Ez magában foglalhatja a környezetbarát címkéket, a biztonsági előírásoknak való megfelelést vagy a szabályozási jóváhagyásokat. Például, ha megemlíti, hogy terméke BPA-mentes és teljes mértékben megfelel az FDA biztonsági követelményeinek, az minőségi és megbízhatósági pecsétet ragaszt a márkájára.

Még ha ügyfelei nem is említik, egy gyors, kötetlen bemutató a közelgő funkciókról vagy fejlesztésekről csodákat tehet. Ez remek módszer arra, hogy felkeltse érdeklődésüket, megmutassa, hogy terméke folyamatosan fejlődik, hogy versenyelőnyben maradjon, és összhangban legyen a legújabb termékmenedzsment trendekkel.

A termékismeret legfontosabb szereplői

A különböző részlegeknek együtt kell működniük, hogy mindenki valóban megértse, használja és hatékonyan ossza meg a termékinformációkat.

Íme, mire gondolunk 👇

Érdekelt felek Szerep Termékcsapat Ők hozzák létre a terméket, ezért ők a legmegfelelőbb források a funkciók, frissítések és jövőbeli fejlesztések mélyreható ismeretéhez. Értékesítési csapat A termékismeretet naponta használják az értékesítéshez, az ellenvetések kezeléséhez, az értékesítési képzési anyagok elkészítéséhez és a hatékony értékesítéshez. Marketingcsapat A termékismeret biztosítja, hogy olyan üzeneteket fogalmazzanak meg, amelyek igazodnak a vásárlók valódi problémáihoz és az értékesítési beszélgetésekhez. Ügyfélszolgálati csapat Javítják az ügyfélélményt a vásárlás utáni támogatással, a problémák kezelésével és a kérdések megoldásával. Üzemeltetési és IT-csapatok Biztosítják, hogy az értékesítési képviselők számára szükséges összes termékinformáció – például az árak, az integrációk és a műszaki adatok – pontos és könnyen hozzáférhető legyen a CRM-ben és a tudásbázisban. Vezetői és stratégiai csapatok A termékismereteket felhasználják átfogó döntések meghozatalához, a versenyképes pozicionálás kialakításához és az ügyfél-elégedettség növeléséhez.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás töredezett marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

A termékismeret felhasználása a szervezetében

Ha csapata a megfelelő pillanatban rendelkezik a megfelelő termékinformációkkal, az teljesen átalakíthatja az ügyfélkapcsolatokat, és okosabb, stratégiaibb döntések meghozatalát eredményezheti.

Nézzük meg, hogyan:

1. Ösztönözze a termékfejlesztést és az innovációt

Naponta kapcsolatba kerül az ügyfelekkel, ami azt jelenti, hogy első kézből tudja, mi működik, mi hiányzik és mi lehetne jobb. Ez a visszajelzés aranyat ér a termékcsapat számára. Ha szisztematikusan gyűjti és megosztja az ügyfelek észrevételeit, akkor:

Azonosítsa a nagy keresletű funkciókat, amelyeknek prioritást kell élvezniük

Felismerje a használhatósági problémákat, mielőtt azok ügyfélvesztéshez vezetnek

Győződjön meg arról, hogy a frissítések összhangban vannak a valódi ügyféligényekkel

📝 Példa: Ha az ügyfelek azt említik, hogy a fizetési folyamat nehézkes, a termékcsapat megvizsgálhatja egy egykattintásos megoldás létrehozásának lehetőségét.

2. Erősítse a belső képzést és az új munkatársak beilleszkedését

Az új értékesítési munkatársaknak azonnal be kell szállniuk a munkába. Egy szilárd termékismereti képzési program megkönnyítheti ezt azáltal, hogy lebontja a komplex funkciókat és bemutatja a valós életben előforduló felhasználási eseteket , amelyekkel találkozni fognak. Ez a fajta gyakorlati, praktikus tanulás segít nekik abban, hogy magabiztosnak érezzék magukat és felkészültek legyenek az ügyfelekkel való azonnali kapcsolatteremtésre.

📝 Példa: Amikor új értékesítőket képez be egy CRM eszköz használatára, elmagyarázhatja nekik, hogy az automatizált nyomonkövetési rendszer hogyan csökkenti a válaszadási időt, így ügyfélközpontú értékesítési érvvel szolgálva nekik.

3. Az értékesítés és a marketing összehangolása a hatékony üzenetküldés érdekében

A marketing olyan anyagokat készít, amelyekkel potenciális ügyfeleket szereznek, de vajon ezek a megfelelő információkat közlik-e a termékéről?

Mi van akkor, ha olyan funkciót emelnek ki, amelyet a termékcsapat fokozatosan megszüntetni tervez?

Mi van akkor, ha az értékesítésnek sürgetnie kell egy új funkció bevezetését, de a marketing nem kelt érdeklődést?

Ha az értékesítési és marketingcsapatok ugyanazokkal a termékismeretekkel rendelkeznek, az üzenetek következetessé válnak, a kampányok a megfelelő funkciókra koncentrálnak, és mindenki egy közös cél érdekében dolgozik: az ügyfelek bevonása és a gyorsabb üzletkötések.

📝 Példa: Észrevette már, hogy az értékesítési beszélgetések során milyen gyakran kerül szóba a versenytársakkal való összehasonlítás? Ha a marketing adat alapú versenytársi elemzéseket épít be kampányaiba, a potenciális ügyfelek már azzal a tudattal lépnek be ezekbe a beszélgetésekbe, hogy mi különbözteti meg Önt a versenytársaitól.

4. Javítsa a válságkezelést

Ha valami probléma adódik – hiba, késés vagy váratlan esemény –, akkor előre kell lépnie az ügyfelek aggodalmaival. Ilyenkor a termékismeret segít világosan elmagyarázni a helyzetet és alternatívákat kínálni az ügyfeleknek.

📝 Példa: Ha a tervezett termék szállítás késik az ellátási lánc problémái miatt, azonnal értesítheti az ügyfeleket, megadhatja a frissített szállítási határidőt, és jóindulatú gesztusként kedvezményes szállítást kínálhat.

A termékismeret előnyei az értékesítésben

Fedezze fel, hogyan segíti a mélyreható termékismeret az értékesítési termelékenység javítását és a bevételek növelését.

1. Magabiztosságot sugároz a bemutatójában

Kivel lenne hajlandó inkább üzletet kötni?

Egy értékesítő, aki bizonytalanul lapozgatja a prospektust, és habozik, amikor egy funkcióval kapcsolatban kérdezik, vagy valaki, aki folyékonyan válaszol a kérdéseire, összekapcsolja a termék használatát az Ön problémáival, és meggyőző érveket hoz fel?

Biztosak vagyunk benne, hogy a második lehetőség a helyes, igaz?

Ez azért fontos, mert a magabiztosság eladja a terméket. Az ügyfelek bíznak azokban az értékesítőkben, akik ismerik a dolgukat. Amint bizonytalannak tűnik, elkezdik kételkedni a termékében.

💭 Ne feledje: függetlenül attól, hogy mennyire felkészült, előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem tudja a választ. Ne találgasson, hanem mondja azt, hogy „Kiváló kérdés! Megkérdezem a termékcsapatunkat, és még ma visszajelzek Önnek.”

2. Ügyesen kezeli az ellenvetéseket

SaaS terméket értékesít? Valószínűleg már találkozott olyan ügyfelekkel, akik megkérdőjelezték, hogy megéri-e az árát. Itt jön jól a szilárd termékismeret – segítségével pontosan megmutathatja nekik, hogy terméke milyen értéket nyújt, és milyen hozamra számíthatnak, ha befektetnek.

Így alkalmazhatja ezt az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásakor: ❌ „Túl drága.” ✅ Mutassa meg, hogy a termék hosszú távon hogyan takarít meg pénzt vagy időt. ❌ „Hogyan viszonyul a [versenytárs] termékéhez?” ✅ Hangsúlyozza az egyedi tulajdonságokat vagy a kiváló minőséget. ❌ „Nem vagyok biztos benne, hogy ez megfelel az igényeimnek.” ✅ Használjon esettanulmányokat vagy értékesítési sikertörténeteket, hogy bebizonyítsa, hogy ez így van.

3. Kifejti versenyelőnyét

Ügyfelei rengeteg választási lehetőség közül választhatnak. Miért pont Önt választanák? Ha nem tud azonnal válaszolni erre a kérdésre, akkor máris vesztett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyértelműen le kell írnia versenytársait, vagy homályos kijelentéseket kell tennie arról, milyen kiváló az ügyfélszolgálata.

A kulcs?

Mélyreható termékismeret.

Ha valóban megérti termékét és piacát, akkor:✅ Megtalálhatja „gyilkos funkcióját” – azt az egy dolgot, amit jobban csinál, mint bárki más. ✅ Oldja meg a valódi problémákat – kapcsolja össze az Ön által értékesített termékeket az ügyfelek tényleges igényeivel. ✅ Jelezze előre az ügyfelek ellenvetéseit, és adataival és sikertörténeteivel magabiztosan reagáljon rájuk.

4. Megfelelő ajánlásokat tehet

Minél jobban ismeri a terméket, annál könnyebb a vevőket a megfelelő választáshoz vezetni. Ha a vevők az alapvető termékelemzési csomag és a prémium opció között vacillálnak, ne csak a frissítést erőltesse, hanem kapcsolja azt az igényeikhez:

✅ Alapcsomag: Az elemzéssel most kezdő kis csapatok számára az alapcsomag minden szükséges alapvető funkciót tartalmaz – egyszerű, hatékony és nem túlterhelő. ✅ Prémium csomag: A növekvő vállalkozások számára a prémium csomag ideális. Olyan fejlett eszközöket tartalmaz, mint a részletes jelentések és a csapatmunka, amelyek támogatják a nagy célok elérését.

Hogyan javítható a termékismeret az értékesítési csapatokban

Van-e elég lehetősége az értékesítési csapatának a termékkel kapcsolatos ismeretek elsajátítására? És rendelkeznek-e ehhez a megfelelő eszközökkel? Ha nem, olvassa tovább:

1. Hozzon létre egy központi tudásbázist

Nem szeretné, ha értékesítési csapata értékes időt pazarolna végtelen dokumentumok, e-mailek vagy szálak átnézésével, hogy megtalálja a fontos termékinformációkat. Oldja meg ezt egy olyan tudásmenedzsment rendszer létrehozásával, amely a legfontosabb termékadatokkal rendelkezik, például:

A termék eredete és fejlesztése: A létrehozásának története

Legjobb felhasználási esetek és célközönség: Kik profitálnak belőle a legjobban, és miért?

Gyakori ügyfélkérdések és aggályok: valamint azok kezelése

Versenyelőnyök: Mi különbözteti meg termékét a többitől?

Ha pedig egyszerűsíteni szeretné tudásmenedzsment-folyamatát és központosítani szeretné az összes kritikus információt, váltson a ClickUp-ra. Ez a hatékony, „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás” összekapcsolja a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással.

A ClickUp tudásmenedzsment szoftvere lehetővé teszi egy strukturált, könnyen navigálható adattár létrehozását, ahol értékesítési csapata gyorsan hozzáférhet mindenhez, a termékekkel kapcsolatos gyakori kérdésektől a versenytársakkal kapcsolatos információkig. Nevéhez híven ez az egyik legjobb tudásmenedzsment rendszer, amely átalakítja a vállalati tudás létrehozásának és megosztásának módját.

A ClickUp tudásmenedzsment szoftver segítségével egyetlen helyen rendszerezheti az információkat.

Kezdetnek használja a ClickUp Docs szolgáltatást termékismertetők, értékesítési útmutatók és GYIK-ek írásához, amelyeket az értékesítési képviselők bármikor felhasználhatnak. Használja tovább 👇

Szervezzen profi módjára: használjon beágyazott oldalakat és mappákat, hogy strukturált hierarchiát hozzon létre az összes termékadatok, GYIK és versenytársakkal kapcsolatos információk számára.

Könnyedén testreszabható: márkás fejlécet, színeket és stílusokat adhat hozzá, hogy adattára vizuálisan vonzó és a márkához illeszkedő legyen.

Okosabb együttműködés: Engedélyezze a csapat számára a szerkesztést, a megjegyzések hozzáadását és a megosztást, hogy mindenki hozzájárulhasson és szinkronban maradjon.

Összekapcsoljon mindent: Kapcsolja össze a Dokumentumokat feladatokkal, projektekkel vagy munkafolyamatokkal, hogy értékesítési csapata az ügyletek kidolgozása közben azonnal kontextust kapjon.

Azonnali keresés: Találja meg a pontos információt a ClickUp Connected Search segítségével.

Tartsa rendezett állapotban a termékismereteket a ClickUp Docs segítségével

2. Tegye a képzést dinamikussá és reálisabbá

Értékesítési csapatának ismereteinek a piaci trendekkel, az ügyfelek igényeivel és a termékmenedzsment elveivel együtt kell fejlődniük.

A jó hír? Vannak okosabb, hatékonyabb módszerek, amelyekkel ezt megvalósíthatja ⬇️

Vezessen be mikro-tanulást: A hosszú, túlterhelő foglalkozások helyett szervezzen gyors, fókuszált workshopokat, amelyek során a képviselők egy adott készséggel vagy funkcióval foglalkoznak.

Többféle formátumot használjon: Kombinálja a prezentációkat, élő bemutatókat, ügyfél-esettanulmányokat és szakértői kérdések-válaszokat a mélyebb elkötelezettség érdekében.

Legyen gyakorlatias: Ösztönözze csapatát, hogy használják a terméket, és aktívan tapasztalják meg maguk is az ügyfél utazását.

Például ahelyett, hogy elmagyarázná, hogyan működik egy AI-alapú elemzési funkció, kihívhatja őket, hogy használják azt, és magyarázzák el annak értékét egy szimulált értékesítési beszélgetés során. Ez javítaná a tudás megőrzését és a valós életben való alkalmazást.

De a tanulás nem ér véget a képzésekkel. Az értékesítőknek az üzletkötés közben is azonnali hozzáféréssel kell rendelkezniük az információkhoz.

Itt jön be a ClickUp mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy azonnal betekintést nyerjen az adatokba, valós idejű válaszokat kapjon, vagy akár tartalmat is készítsen, így mindig a megfelelő információval rendelkezik a megfelelő időben.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást esettanulmányok és termékismeretek létrehozásához.

Még jobb, íme egy bemutató a Brain működéséről:

Írjon be egy olyan kérdést, mint például: „Felkészülök arra, hogy bemutassam termékünket egy potenciális ügyfélnek, aki több, különböző csapatok közötti projekt kezelésével küzd. Részletesen leírná, hogyan segít a ClickUp a projektek nyomon követésében, a feladatok prioritásainak meghatározásában és a csapatok közötti együttműködésben? Kérjük, említsen meg a legfontosabb funkciókat, egy hasonló ügyfél esettanulmányát, és azt, hogy miért a ClickUp a jobb megoldás. ’

Válaszul a ClickUp Brain a következőket fogalmazza meg Önnek 👇

Használja a ClickUp Brain alkalmazást termékdokumentumok megírásához, fájlok kereséséhez és még sok máshoz.

3. Használja a shadowingot és a társaktól való tanulást a tudásátadáshoz

Gyorsítsa fel a tanulást azáltal, hogy az új értékesítők valós időben tanulhatnak a legjobb teljesítményt nyújtóktól.

Íme néhány egyszerű, követhető keretrendszer:

Hívásfigyelés: Az új értékesítők hallgatják a legjobb értékesítők hívásait, hogy megtanulják, hogyan pozicionálják a terméket és hogyan kezelik a nehéz kérdéseket.

Értékesítési beszámoló: Tartson heti megbeszéléseket, ahol az értékesítők megosztják a legutóbbi sikereiket, a bevált taktikákat és a leküzdött kihívásokat.

Értékesítők által vezetett mikrotréningek: A tapasztalt értékesítők tanítsák meg a legjobb gyakorlatokat az ügyfélkapcsolatok szimulációi alapján.

Például, ha egy kiemelkedő teljesítményű értékesítő rendszeresen egy adott funkció segítségével zár le üzleteket, kérje meg, hogy egy csapatértekezleten mutassa be a módszerét, hogy mások is utánozhassák a sikerét.

De hogyan ösztönözheti csapatát a egymás közötti interakcióra?

A válasz a ClickUp Chat.

Ahelyett, hogy több alkalmazás között váltana, vitassa meg az értékesítési stratégiákat, ossza meg a bevált gyakorlatokat, és kövesse nyomon a beosztásokat a ClickUp-on belül. Kapcsolja össze az egyes csevegéseket a kapcsolódó wikikkel, dokumentumokkal vagy feladatokkal.

Adja hozzá a ClickUp Clips alkalmazást, és máris rendelkezésére áll egy forradalmian új eszköz a gyakorlati tanuláshoz. Rögzítse és ossza meg a sikeres értékesítési prezentációkat, termékbemutatókat vagy coaching üléseket, hogy fejlessze csapata készségeit.

Tegye a tanulást szórakoztatóvá a ClickUp Clips segítségével

A hab a tortán? A Brain minden klipet időbélyegekkel és kivonatokkal ellátva átír, így a tudáskeresés egyszerűbbé válik!

A ClickUp segítségével cégünk hatékonyabbá, szervezettebbé és tapintatosabbá vált működésében. A ClickUp lehetővé tette számunkra, hogy egy új, számunkra és ügyfeleink számára is jobb verzióvá váljunk.

A ClickUp segítségével cégünk hatékonyabbá, szervezettebbé és tapintatosabbá vált működésében. A ClickUp lehetővé tette számunkra, hogy egy új, számunkra és ügyfeleink számára is jobb verzióvá váljunk.

Új funkció jelent meg? A versenytárs merész lépést tett? Jelentős változás történt a termék működésében? Az értékesítési csapat tagjainak azonnal tudniuk kell erről. Rövid, célzott értékesítési megbeszélések biztosítják, hogy a frissítéseket befogadják és alkalmazzák, mielőtt azok hatással lennének az értékesítési beszélgetésekre.

Így lehet hatékony megbeszéléseket tartani:

Legyen rövid: maximum 15-20 perc, csak a legfontosabb termékfrissítéseket fedje le.

Élő bemutató és GYIK: Mutassa be az új funkció működését, és magyarázza el, hogyan változtatja meg az értékesítési üzeneteit.

Mini szerepjáték: Gyakorold a frissítéssel kapcsolatos legvalószínűbb ügyfélkérdések megválaszolását.

De a hatékony megbeszélések csak az első lépés. Honnan tudja, hogy csapata valóban befogadja és alkalmazza ezeket az új információkat?

Könnyű! A ClickUp Tasks segítségével strukturált és fókuszált maradhatnak az értékesítési megbeszélések.

Készítsen feladatot minden megbeszéléshez, beleértve egy ellenőrző listát a frissítésekhez, helyet a gyakran ismételt kérdésekhez és szerepjáték-forgatókönyveket. Csatoljon bemutatókat vagy betekintéseket, hogy csapata készen álljon a változások azonnali végrehajtására. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy mindenki naprakész legyen a fontos frissítésekkel kapcsolatban!

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt hatékonyabban a ClickUp Tasks segítségével

Végül, központosítsa az összes értékesítési tevékenységét a ClickUp Sales Software segítségével, hogy megértse, mi működik és mi nem!

Akár tapasztalt képviselőkből, akár újoncokból áll a csapata, a pont számok, számok vagy legördülő menük segítségével nyomon követheti a képzés előrehaladását, ellenőrizheti a képzés befejezését, mérheti a jártassági szintet, és láthatja, mely képviselők sajátították el a legfontosabb készségeket, és kiknek van szükségük további terméktudásra. A ClickUp kumulatív áramlás-, burnup-, burndown- és sebességdiagramjai segítségével könnyedén áttekintheti az akadályokat.

Végül is a sikeres értékesítési teljesítmény a hivatalos mutatója annak, hogy csapata mennyire jártas a termékismeret terén. A ClickUp átfogó értékesítési megoldása egy hatékony vizuális csomaggal rendelkezik, amely segít vizualizálni a teljesítményt és azonnal észrevenni az esetleges visszaeséseket!

A ClickUp Sales Software segítségével áttekintést kaphat a termékkel kapcsolatos képzés előrehaladásáról.

5. Használja az ügyfelekről szerzett ismereteket tanulási eszközként

Az ügyfelek a legjobb forrásai a termékismeretnek, mivel sokat elárulnak arról, mi motiválja döntéseiket.

Segítségükkel a következőket érheti el: 📌Elemezze a leggyakoribb problémákat: Mi okozza nekik a legnagyobb nehézséget? 📌A legfontosabb funkciók azonosítása: Mit szeretnének, hogy a termék tudjon? 📌Elemezze az elvesztett üzleteket: Milyen termékismereti hiányosságok járultak hozzá az üzlet elvesztéséhez?

Ha például a bizonytalan megtérülés gyakori ok a habozásnak, készítsen egy érték kalkulátort, amely bemutatja, hogyan takarít meg időt vagy pénzt a terméke. Ebben az esetben is megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy elemzze az ügyfelek visszajelzéseit, és ossza meg Önnel a legfontosabb tanulságokat. A trükk egyszerű. Helyezzen bármilyen Excel táblázatot a ClickUp Brain csevegőbe, és kérje meg, hogy a megadott utasítások alapján vonja le a legfontosabb következtetéseket vagy mintákat.

Szerezzen betekintést az Excel táblázatokba a ClickUp Brain segítségével.

Fejlessze termékismereti képzését a ClickUp segítségével

„A vásárlók nem hisznek el semmit abból, amit a termékéről vagy szolgáltatásáról mond nekik, amíg először nem hisznek magában.” – Deb Calvert

Ha azt szeretné, hogy higgyenek Önnek, akkor meg kell tanulnia a termék specifikációját, ki kell találnia, hogyan tudja ügyesen elmagyarázni, bemutatni és eladni a terméket a valós beszélgetések során, és ezt az információt strukturált módon továbbadni az értékesítési csapatának.

A jó hír az, hogy a ClickUp segítségével jelentősen megkönnyítheti az értékesítési folyamatot. Hozzon létre tudásbázist, frissítse és ossza meg a legfontosabb termékdokumentumokat a csapattal, és működjön együtt a vállalat más részlegeivel – mindezt egyetlen platformon.

Készüljön fel a termékismeret elsajátítására, több értékesítés lezárására és az ügyfelek sikerének elősegítésére. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.