Mi a tacit tudás? Meghatározás, előnyök és példák

Ez a válasz, amit kap, ha megkérdezi a legjobban teljesítő értékesítőket, hogyan zárnak le folyamatosan üzleteket.

És igen, frusztráló lehet, ha olyan válaszokat keres, amelyeket saját munkájában alkalmazhat, de sok szakértő számára a szakértelemük évekig tartó kísérletezés és finom megfigyelések eredménye, nem pedig kézikönyvek vagy képzések.

Ez a tacit tudás.

Michael Polanyi filozófus alkotta meg először a „hallgatólagos tudás” kifejezést azoknak a készségeknek és intuícióknak a leírására, amelyeket személyes tapasztalatok révén szerzünk, de szavakba nem tudunk önteni.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a fogalom eredetét, fejlődését, és azt, hogy miért elengedhetetlen a szervezeti siker érdekében annak megragadása. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló A tacit tudás egy szinte velünk született, személyes tapasztalatokból szerzett tudás. Gyakran nehéz megfogalmazni vagy dokumentálni. Ez eltér a kifejezett tudástól, amely strukturált és könnyen megosztható kézikönyvek vagy adatbázisok segítségével. A tacit tudás megosztásának módszerei között szerepel a mentorálás, a történetmesélés és a tanulás beépítése a munkafolyamatokba. A tacit tudás megragadása ugyan nehéz feladat, de elősegítheti az innovációt, az együttműködést és a növekedést, miközben megőrzi a kritikus szervezeti ismereteket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek a dokumentáció egyszerűsítésében és a tudásmegosztás elősegítésében.

A tacit tudás megértése

A tacit tudás olyan személyes betekintések és tapasztalatok gyűjteménye, amelyeket nehéz megfogalmazni vagy dokumentálni. Ide tartoznak a személyes tapasztalatok és kontextus révén megszerzett készségek, intuíció, ítélőképesség és ötletek.

Az egyének folyamatosan szereznek személyes tudást, amely megváltoztatja viselkedésüket és észlelésüket, így ez egy meg nem ragadható formájú szakértelem. Ez a „törzsi tudás” informálisan terjed a szervezeteken belül. Általában a következőképpen szerzik meg:

Gyakorlati tapasztalatok szerzése valós helyzetekben

Tapasztalt személyek megfigyelése és követése

Szoros együttműködés egy mentortal, hogy a gyakorlat és a visszajelzések révén tanuljon

Személyes tapasztalatok és tanulságok meghallgatása

A tacit tudás sokféle formában megnyilvánul. Megszerezheti nonverbális jelekből tárgyalások során (ha értékesítéssel foglalkozik), vagy amikor ösztönök és érzelmek alapján alkot művészetet.

📌 Példa: Új munkatársak beillesztésekor a tudásmenedzserek gyakran megosztanak velük betekintést és gyakorlati tanácsokat, például a vállalati politikával kapcsolatban. Ezek a betekintések nem kerülnek dokumentálásra, de felbecsülhetetlen értékűek a tanulási görbe felgyorsításában.

🧠 Érdekesség: Az ókori civilizációk, például a sumérok agyagtáblákat használtak a tudás kezelésére, kereskedelmi, jogi és történelmi adatok rögzítésére. Ezek voltak az első kísérletek a kollektív tudás tárolására és megosztására.

Hallgatólagos, implicit és explicit tudás

Ahhoz, hogy hatékonyan kihasználhassa a szervezeti ismereteket, meg kell mérnie a hallgatólagos, implicit és explicit tudás közötti különbséget.

Íme egy összehasonlító táblázat, amely segíthet ebben. 💪

Kritériumok Hallgatólagos tudás Implicit tudás Kifejezett tudás Meghatározás Személyes tapasztalatokból és nehezen megfogalmazható dolgokból szerzett tudás Olyan tudás, amelyet nem könnyű megfogalmazni, de tapasztalatok révén elsajátítható. Könnyen dokumentálható és megosztható, kézzelfogható, kodifikált információk Természet Szubjektív, kognitív és kísérleti tanulás Informális, intuitív tudás és kontextusfüggő Objektív, racionális és technikai tudás Szerkezet Strukturálatlan és kontextusfüggő Kevésbé strukturált, mint a explicit tudás, de több, mint a tacit tudás. Szerkezetes és szervezett, gyakran kézikönyvekben/adatbázisokban dokumentált Átadhatóság Nehéz átadni, és személyes interakciókon és tapasztalatokon alapul. Átadása kihívást jelent, és gyakran beszélgetések vagy gyakorlatok során osztják meg. Írásban, diagramokon vagy adatbázisokban könnyen átadható Példák Készségalapú feladatok, mint például autót vezetni, főzni, biciklizni stb. Értékesítési intuíció, testbeszéd értelmezése, a munkahelyi bevált gyakorlatok stb. Dokumentált információk, például felhasználói kézikönyvek, vállalati irányelvek, kutatási jelentések stb. Dokumentáció Nehéz dokumentálni Hivatalosan nem dokumentált Könnyen dokumentálható és különböző formátumokban tárolható

🧠 Érdekesség: Michael Polanyi Personal Knowledge (1958) című műve népszerűsítette a tacit knowledge fogalmát. Híres mondása: „Többet tudunk, mint amennyit elmondhatunk”, amellyel hangsúlyozta, hogy tudásunk nagy része intuitív vagy nehezen megfogalmazható.

A tacit tudás megragadásának előnyei

Gondoljon bele: egy 2023-as tanulmány megállapította, hogy a kis- és középvállalkozások hatékonyabb hallgatólagos tudáskezeléssel elkerülhetik a költséges zavarokat. Az eredmény? Csökkent tudásvesztés és jobb teljesítmény – bizonyíték arra, hogy a tudáskezelés terén még a legkisebb lépések is nagy eredményekhez vezethetnek.

Ez rávilágít arra, hogy miért is olyan fontos a tacit tudás megragadása, amely ugyan kihívást jelent, de elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez, az innováció elősegítéséhez és a versenyelőny megszerzéséhez.

Így segít ez. 💁

Termelékenység és innováció növekedése

A tacit tudás megragadása lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy gyorsan és hatékonyan kezeljék a kihívásokat. Használhatják intuitív megértésüket és valós tapasztalataikat, ami segít nekik gyorsabban megoldani a problémákat, csökkenteni a költségeket és javítani a működési munkafolyamatokat.

A mély, tapasztalatokon alapuló betekintés megosztása ösztönzi a kreativitást, inspirálja az új ötleteket és megközelítéseket, amelyekkel a termékek és szolgáltatások kiemelkedhetnek a versenyképes piacokon.

Ez elősegíti a csapat tagjai közötti együttműködési kultúra kialakulását is.

🧠 Érdekesség: A posztkritikus filozófia, amelyet ismét Michael Polanyi képvisel, kiemeli, hogy minden tudásnak van személyes dimenziója. Kihívást jelent az a gondolat, hogy a tudás tisztán objektív lehet, és ünnepli a bizalmat és az intuíciót, amelyek szerepet játszanak a világ megértésében.

Növelje tudáskapitálját és megtartását

Az intézményi memória megőrzése elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez, különösen akkor, ha az alkalmazottak távoznak vagy nyugdíjba vonulnak. Ez biztosítja, hogy az értékes szakértelem és ismeretek a szervezeten belül maradjanak, így garantálva a működés folytonosságát.

A dokumentált tacit tudás hozzáférhetővé tétele a csapatok számára segít nekik új készségeket fejleszteni és jobban megbirkózni a piaci kihívásokkal. Ez a tudásmegosztási kultúra vonzza a legtehetségesebb szakembereket is, bemutatva a vállalat elkötelezettségét a szakmai fejlődés iránt.

Példa: Képzelje el egy nyugdíjba vonuló HR-vezetőt, aki rengeteg leíratlan ismerettel rendelkezik a munkavállalói elégedettség elősegítéséről. Mentori programjuknak köszönhetően a vállalat megőrizheti ezeket a felbecsülhetetlen értékű tanulságokat, ami segít fenntartani a pozitív munkakultúrát.

Ráadásul az új munkatársak hozzáférhetnek a tapasztalt kollégák által megosztott ismeretekhez és bevált gyakorlatokhoz, hogy jobban hozzájárulhassanak a szervezet munkájához.

Tegye vállalatát egyedivé a piacon

Tegyük fel, hogy képesek vagyunk megragadni a tapasztalt alkalmazottak, akik kiválóan teljesítenek a döntéshozatal és az ügyfélszolgálat terén, betekintését. Ez segít vállalatának versenyelőnyt szerezni. Beépítheti ezt a tudást a folyamatokba, hogy szervezetét az innováció és az ügyfél-elégedettség terén vezető pozícióba hozza.

A tacit tudás hozzájárul a folyamatos tanulás szervezeti kultúrájához is. Amikor a munkavállalók érzik, hogy tapasztalataikat értékelik, nagyobb valószínűséggel vesznek részt a folyamatos szakmai fejlődésben.

🧠 Érdekesség: A tacit tudásnak a „törzsi tudás” mellett több neve is van. Ezek közé tartozik a „kísérleti tudás” és a „know-how tudás”; ezek arra utalnak, hogy néha nem lehet megmagyarázni, honnan tudunk valamit.

Hogyan lehet a tacit tudást explicit tudássá alakítani

A tacit tudás explicit tudássá alakítása magában foglalja a személyes tapasztalatok és az intuitív szakértelem kézzelfogható, megosztható ismeretekké alakítását. Ha ezt a tudást elérhetővé teszi a szervezet egészében, elősegíti az együttműködést, az innovációt és a folyamatos tanulást a csapatok között.

Elengedhetetlen egy olyan kultúra kialakítása, amely ösztönzi a betekintések dokumentálását és megosztását, mintha ez természetes lenne. Ez azt jelenti, hogy olyan környezetet kell teremteni, ahol a tudásmegosztás beépül a napi működésbe.

Vessünk egy pillantást néhány tudásmenedzsment stratégiára, amelyekkel megragadhatjuk és megoszthatjuk a tacit tudást. 📃

1. lépés: Vizsgálja meg és azonosítsa a meglévő tudás hiányosságait

Végezzen alapos áttekintést a jelenlegi tudásbázisáról. Vizsgálja meg minden tartalmat a következő szempontok szerint:

Átfogó jelleg: Teljes mértékben elmagyarázza a témákat? Keresse meg a hiányosságokat és a kihagyott részleteket

Érthetőség: A tartalom könnyen érthető és alkalmazható? Gondoljon arra, hogyan tudja hatékonyabban közölni az információkat.

Alkalmazhatóság: A tartalom felhatalmazza-e a felhasználókat arra, hogy a várt eredmények elérése érdekében konkrét lépéseket tegyenek? Elemezze, hogyan alkalmazzák alkalmazottai ezeket az információkat.

Példa: Képzelje el egy kiskereskedelmi üzletet az ünnepi roham idején. Az egyik tapasztalt alkalmazott pontosan tudja, hogyan kell átrendezni a raktárban lévő árukat, hogy csúcsidőben gyorsabban hozzáférhetőek legyenek, de ezt a módszert soha nem osztotta meg másokkal. A módszer dokumentálásával az üzlet 10%-kal csökkenti az árufeltöltési időt, biztosítva, hogy a polcok mindig tele legyenek, és a vásárlók elégedetten távozzanak.

Ezenkívül gondolkodjon el a csapat visszajelzésein vagy teljesítménymutatóin, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. A cél az, hogy pontosan meghatározza azokat a tudás- vagy készséghiányokat, amelyek dokumentálásával előnyös eredményeket lehet elérni. A tudásbázis-szoftverek segítségével más gyengeségeket is felismerhet.

🔍 Tudta-e? A középkorban a kolostorok a tudásmenedzsment központjaként működtek. A szerzetesek gondosan másolták és őrizték a szövegeket, biztosítva a kritikus tudás fennmaradását az évszázadok során.

2. lépés: Építsd be a szándékos tanulást a napi munkafolyamatokba

A tacit tudás gyakran figyelmen kívül marad, mert nem kézzelfogható. Megragadása szándékos folyamat, és a tanulási lehetőségeket be kell építeni a napi munkafolyamatokba. Íme néhány módszer:

Mentorálás és árnyékolás: Párosítsa a tapasztalt alkalmazottakat az új csapat tagokkal a gyakorlati tanulás érdekében. Az új alkalmazottak megfigyelik a folyamatokat, útmutatással végzik el a feladatokat, és együtt gondolkodnak a kihívásokon, így strukturált visszacsatolási ciklust hozva létre.

Tudás kávézók: Segítsen elő a csoportos megbeszéléseket konkrét témákról. Változtassa meg a csapat tagjainak csoportba sorolását, hogy különböző nézőpontokat oszthassanak meg egymással. Használja a záró megbeszélést új betekintések és áttörések megragadására.

Gyakorlati közösségek: Hozzon létre csoportokat, ahol a munkavállalók rendszeresen találkozhatnak, hogy megvitassák a kihívásokat és megoldásokat találjanak. Ez az informális megközelítés ösztönzi a folyamatos párbeszédet és az együttműködési kultúrát.

Példa: Képzeljünk el egy technológiai startupot, ahol egy tapasztalt fejlesztő párosul egy új alkalmazottal. A tapasztalt fejlesztő végigvezeti őt a komplex problémák hibakeresésén, és egyetlen projektciklus alatt átadja neki több évnyi szakértelmét.

3. lépés: Dokumentálja a tanulságokat

Gyakran gondolkodjon el a projektekből és folyamatokból levont tanulságokon. Összpontosítson azokra az elvont készségekre, betekintésekre és helyszíni döntésekre, amelyek hozzájárultak a sikerekhez vagy rávilágítottak a fejlesztendő területekre.

A wiki sablonok használata csodákat tehet ezeknek a részleteknek a rögzítésében, amelyek gyakran tartalmazzák a legértékesebb tacit tudást a jövőbeli stratégiák kialakításához.

Példa: Képzelje el, hogy egy marketingügynökség egy rendkívül sikeres kampányt ünnepel. A ClickUp Docs segítségével a csapat dokumentálja a brainstorming technikákat és a split-testing stratégiákat, biztosítva, hogy ezeket a jövőbeli kampányokban is alkalmazni lehessen.

🧠 Érdekesség: A wiki formátum, amelyet Ward Cunningham vezetett be 1995-ben, a tudásmenedzsment alapjává vált. A leghíresebb példa, a Wikipedia, a legnagyobb, közösen létrehozott tudásbázissá vált.

4. lépés: A csapatok összehangolása a szervezeti vízióval

A folyamatos tanulás kultúrájának fenntartása érdekében gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak megértsék és elfogadják a szervezet átfogó céljait.

Amikor a csapatok felismerik, hogy tudásuk hogyan járul hozzá a nagyobb egészhez, nagyobb valószínűséggel azonosítják, megosztják és dokumentálják a értékes tacit tudást.

5. lépés: Történetmesélés

A történetmesélés az egyik leghatékonyabb tudásátadási stratégia. Részletesen bemutatja a tanulságokat és a gyakorlati tapasztalatokat, és több célt is szolgál, például:

Jobb emlékezetesség , mivel a történetek érzelmileg is megragadó, könnyen azonosulható narratívájukkal eleve emlékezetesek.

Kontextusba ágyazott betekintést nyújt , amely segít másoknak megérteni a konkrét élmények finom árnyalatait, különösen olyan komplex helyzetekben, ahol a közvetlen magyarázatok nem elegendőek.

Az elkötelezettség és a részvétel fokozása olyan környezetben, amelyben a munkavállalók kényelmesen érzik magukat, és szívesen hozzájárulnak a munkához.

🔍 Tudta? A 2012-ben elindított Google Knowledge Graph egy modern tudáskezelő eszköz, amely milliárdnyi tényt és kapcsolatot kapcsol össze a keresési eredmények javítása érdekében. Ez a technológia által vezérelt tudásmegosztás egyik legjobb példája.

Hallgatólagos tudás és tudásmenedzsment

A tacit tudás menedzsment lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyan rögzítsék, megosszák és felhasználják a tudást. Ez biztosítja, hogy a kritikus információk minden csapat számára hozzáférhetők és felhasználhatók maradjanak.

Íme néhány eszköz, amelyet hatékony tudásmenedzsmenthez használhat. 👇

Tudásmenedzsment rendszerek (KMS)

Videó oktatóanyagok

Együttműködési platformok

Vizualizációs eszközök

Belső tudásbázisok

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, megkönnyíti a dokumentációs folyamatot!

Ez egy sokoldalú együttműködési eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat, valamint rendszerezi és rögzíti az adatokat és az ismereteket. A ClickUp Knowledge Management segítségével az alkalmazás tökéletes tudásmenedzsment-rendszerré válik.

Vessünk egy pillantást néhány jellemzőjére.

Vessünk egy pillantást néhány jellemzőjére. 👀

ClickUp Docs

Hozzon létre ClickUp Docs dokumentumokat az összes tacit tudásbázisához.

A ClickUp Docs egy kiváló felhőalapú tudásmenedzsment szoftver, amelyet dokumentumok létrehozására, szervezésére és kezelésére terveztek, miközben zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé.

A projekttervek és wikik megfogalmazásától a belső tudásbázisok fejlesztéséig a Docs ideális azoknak a csapatoknak, amelyek dokumentációs munkafolyamataikat szeretnék egységesíteni.

A témában jártas szakértők létrehozhatnak bevált gyakorlatok tárházát, amelyben részletesen ismertetik a munkafolyamatokat vagy a döntéshozatali folyamatokat. Például egy grafikus megrajzolhatja, hogyan fogalmazza meg a márkaépítést, kiegészítve az eszközök létrehozásához kapcsolódó feladatokkal és beágyazott referencia-vizuális elemekkel a könnyű hozzáférés érdekében.

Bevált gyakorlatok tárháza

A mentorálási üléseken megosztott valós példákat dokumentálhatja.

Például egy értékesítési mentor lépésről lépésre leírhatja a Docs-ban, hogyan kell bonyolult ügyfél-tárgyalásokat lebonyolítani. Emellett beágyazott videókkal is kiegészítheti a leírást, amelyeken szerepjátékok láthatók!

Valós idejű együttműködés

Dolgozzon csapatával valós időben a ClickUp Docs segítségével

Ez egyben kiváló módszer brainstormingra vagy élő problémamegoldó üléseken való részvételre is.

A csapat tagjai valós időben közösen hozhatnak létre dokumentumokat, rögzítve a megbeszélés bonyolult részleteit. Ez biztosítja, hogy a tacit tudás megmaradjon és kontextusba kerüljön a csapat munkamenete során.

Hierarchikus felépítés és kereshetőség

Hozzon létre beágyazott oldalakat a részlegek hallgatólagos tudásbázisaihoz a ClickUp Docs segítségével.

A Docs beágyazott oldalait használhatja a tacit tudás osztályozására osztály, projekt vagy téma szerint. Például egy ügyfélszolgálati csapat a gyakori problémák kezelésére vonatkozó tippeket szélesebb kategóriákba rendezi, mint például „Számlázási kérdések” vagy „Technikai hibaelhárítás”.

A Docs robusztus keresési funkcióval is rendelkezik, amely biztosítja, hogy a csapat tagjai gyorsan megtalálják a hallgatólagos tudás konkrét elemeit, például egy IT-technikus által megosztott hibaelhárítási lépéseket.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével szerkesztheti a tacit tudásbázisokat, hogy az információk könnyen olvashatók legyenek.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens a ClickUp-on belül, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a szervezeti tudást. A brainstorming üléseken a csapat tagjai a Brain segítségével valós időben összefoglalhatják a megbeszéléseket, kiemelve a legfontosabb tanulságokat és stratégiákat, amelyeket a szakértők megosztanak.

Emellett összekapcsolja a kapcsolódó feladatokat, projekteket és dokumentumokat egy dokumentummal, így létrehozva egy központi erőforrást a csapatspecifikus tudás számára.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a napi munkamenetben szereplő információkat, és tárolja azokat.

A Brain remek módszer a tacit tudás visszakeresésére a napi munkafolyamatokban. A kontextushoz illeszkedő válaszokhoz csak kérdéseket kell feltennie a platformon belül!

Az AI Writing Assistant funkciója átfogó sablonokat generál a szakértelem dokumentálásához, nyelvtani és hangnembeli javaslatokat ad, valamint vizuális segédeszközöket, például táblázatokat vagy ellenőrzőlistákat hoz létre.

ClickUp tudásbázis sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy digitális információs könyvtárat a ClickUp tudásbázis sablon segítségével.

A ClickUp tudásbázis-sablon jól strukturált keretrendszert biztosít egy digitális információs könyvtár létrehozásához, amelyben a belső és külső erőforrások kezelhetők.

Ez az ingyenes tudásbázis-sablon tudáscikkek, GYIK és egyéb források szakaszokra van felosztva, lehetővé téve a csapatok számára a kritikus információk rendszerezését és elérését. Hasznos segítségközpontok létrehozásához, és kiváló eszköz az ügyfélszolgálat és a belső tudásmegosztás fejlesztéséhez.

Ac‘tudás’ Tacit tudás a ClickUp segítségével

A hallgatólagos tudás a szemünk előtt rejtőzik – alkalmi beszélgetésekben, megbeszéléseken és szünetekben. A rögzítetlen pillanatokban és informális eszmecserékben virágzik. Ugyanakkor ez egy felbecsülhetetlen értékű erőforrás, amelyet a formális képzés nem tud megtanítani.

Az olyan platformok, mint a ClickUp, megkönnyítik ennek a rejtett szakértelemnek a rögzítését, szervezését és megosztását.

A ClickUp Docs és hasonló funkciók segítségével központosíthatja a legfontosabb folyamatokat, dokumentálhatja a betekintéseket, és létrehozhat egy kereshető tudásbázist. A ClickUp Brain segítségével tartalmakat hozhat létre, ötleteket finomíthat, és biztosíthatja, hogy dokumentációja világos és hatékony legyen.

Készen áll arra, hogy kihasználja csapata tacit tudásának erejét?

