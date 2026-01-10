Hogyan építsünk fel egy magas szintű elkötelezettségű közösséget: A teljes stratégia

Bejelentkezik a közösségi térbe, és ugyanazt látja, amit egész héten: megtekintett bejegyzéseket, de alig néhány választ.

Ezután az egyik tag egy átgondolt kérdést tesz fel egy valós kihívással kapcsolatban. Néhány óra alatt a szál megtelik. Azok az emberek, akikről hónapok óta nem hallottál, tippeket adnak, tapasztalatokat osztanak meg, és megjelölnek másokat, akik segíthetnek.

Ez a változás azért következett be, mert valaki elég magabiztosnak érezte magát ahhoz, hogy felszólaljon, és ezzel másokat is összekötött.

Tanulmányozza, hogy a jelentőségteljes részvétel, és nem csupán az információk terjesztése erősíti a bizalmat, a lojalitást és a csoportokban való hosszú távú részvételt. A közösségek akkor virágoznak, ha az emberek úgy érzik, hogy meghallgatják őket, értékelik őket, és kapcsolódnak ahhoz, amihez hozzájárulni szeretnének.

Mi az a közösségi elkötelezettségi stratégia?

A közösségi elkötelezettségi stratégia egy praktikus, átfogó útmutató, amely pontosan megmutatja csapatának, hogyan kell megtervezni, működtetni és bővíteni a közösségi programokat, hogy elérjék a konkrét üzleti eredményeket.

Meghatározza a célcsoportot, a közösség célját és az elkötelezettség útját az első kapcsolatfelvételtől a támogatásig. Ez a közös üzemeltetési kézikönyv felvázolja azokat a rituálékat, kampányokat, munkafolyamatokat, szerepeket és mutatókat, amelyeket felhasználhat a tagok aktív és termékstratégiájával összhangban történő megtartásához.

🧠 Érdekesség: A közösségek fogalma több ezer évre nyúlik vissza. A középkori Európa ősi céhei a szakmai közösségek korai formái voltak, ahol a kézművesek megosztották tudásukat, támogatták egymást és szabályozták a minőséget.

Miért van szükségük a márkáknak stratégiai tervre?

A célok, az üzenetek és a csapat megjelenésének egyértelműsége erős közösséget épít. Szüksége van egy stratégiai tervre, hogy:

Készítsen előre látható élményeket: Gondoskodjon arról, hogy minden új tag ugyanolyan meleg fogadtatásban részesüljön, és ugyanazt az értéket kapja.

Védje a márka hírnevét: állítson be hangnem- és eszkalációs szabályokat, hogy a hibák ne váljanak válságokká.

A szűkös erőforrások prioritásainak meghatározása: A személyzet idejét a nagy hatással bíró programokra összpontosítsa, ne pedig a tűzoltásra.

Ismételhető programok méretezése: alakítson egy sikeres webináriumot negyedéves sorozattá

Mérje a fontos dolgokat: Kössön össze a közösségi aktivitást a termék elfogadásával, a megtartással és a bevétellel.

Zárja le a visszacsatolási hurkot: Rögzítse a tagok jelzéseit, és gyorsan továbbítsa azokat a termék-, marketing- és ügyfélszolgálati részlegeknek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat.

Lépésről lépésre: közösségi elkötelezettségi stratégia

Kövesse ezt az útitervet, hogy jobban megtervezhesse a közösségi elkötelezettséget, gyorsabban aktiválhassa a tagokat, és nyomon követhesse a hatást a növekedés során. 👇

1. lépés: Határozza meg a közösség célját és sikerét

Először tisztázza, miért létezik a közössége, és hogyan támogatja az Ön termékét és vállalkozását. Helyezze célját egy konkrét közönség, egy alapvető érték ígéret és egy mérhető üzleti eredmény középpontjába.

Néhány példa egyértelmű célkitűzésre:

A platformunkat használó PMM-ek otthona, ahol megoszthatják a bevezetési stratégiáikat és támogatást nyújthatnak egymásnak, hogy gyorsabban szállítsanak és hosszabb ideig maradjanak velünk.

Egy építő közösség, ahol a startupok alapítói valós kísérleteket cserélnek, visszajelzéseket adnak az új funkciókról, és segítenek alakítani a fejlesztési tervünket.

Egy ügyfélsiker-központ, ahol az adminisztrátorok segítik egymást a megvalósítás problémáinak megoldásában és a legjobb gyakorlatok népszerűsítésében a megtartás javítása érdekében.

Ezután határozza meg, hogy mi jelent sikert két szinten:

Közösségi szint: Aktív tagok, rendszeresen hozzájárulók, támogatók, programokban való részvétel

Üzleti szint: Aktiválás, funkciók bevezetése, megtartás, terjeszkedés, ajánlások

🚀 ClickUp előnye: Tervezze meg céljait és terveit egy vizuális vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével: Összefoglaló jegyzetek , hogy megértsd, kinek szól a közösség, milyen problémákat old meg, mely viselkedésformák a legfontosabbak, és milyen kockázatokkal járhat az alacsony részvétel.

Kapcsolódási pontok , amelyek megmutatják, hogy a kívánt viselkedésmódok hogyan vezetnek a szükséges eredményekhez.

Szövegdobozok az egyes mutatók célértékének és időkeretének megjelöléséhez (pl. 10% poszt az 1. héten). Ezeket aztán az egyes mutatók célértékének és időkeretének megjelöléséhez (pl. 10% poszt az 1. héten). Ezeket aztán ClickUp feladatokká alakíthatja, így stratégiája azonnal végrehajtásra kerülhet. Térképezd fel a tagok tapasztalatait, mérföldköveit és kapcsolódási pontjait közvetlenül a ClickUp Whiteboards-on

2. lépés: Határozza meg a közösség legfontosabb tagjainak személyiségét

Mielőtt megpróbálná „növelni az elkötelezettséget”, tisztázza, hogy valójában kiket von be. Kezelje a közösségi személyiségeket ugyanolyan szigorúan, mint a termék- vagy marketing személyiségeket, de a közösségi viselkedésmódok alapján.

Hozzon létre egy „Közösségi személyiségek dokumentumot” a ClickUp Docs-ban, olyan szakaszokkal, mint Profil, Motivációk, Viselkedés, Programok és Kockázatok. Ebben tárolhatja az egyes profilokhoz tartozó alapvető információkat:

Kik ők: szerep, beosztás, vállalat mérete, elsődleges felhasználási esetek

Mi motiválja őket: Elismerés, válaszok, kapcsolatok a társaikkal, befolyás

Mi akadályozza őket: idő, a posztoláshoz szükséges önbizalom, termékismeret, korlátok

Hogyan néz ki a siker a közösségben (pl. havonta 3 szakértői értékelésen átesett megoldást kap, keretrendszereket oszt meg és láthatóságot nyer)?

Kezdjen 2-3 alapvető személyiséggel, például:

Bevezető tulajdonosok (CS/Ops) , akik gyors válaszokra és implementációs sablonokra szorulnak

Power felhasználók vagy alkotók , akik láthatóságra, korai hozzáférésre és befolyásra vágynak a fejlesztési tervben

Elfoglalt vezetők, akik ritkán posztolnak, de magas szintű értéket és hatékonyság bizonyítékát szeretnék elérni.

Ha segítségre van szüksége ezek kidolgozásában, forduljon a ClickUp Brainhez. Az AI-alapú asszisztens a következőképpen segít Önnek:

Az egyes személyiségek első verziójának megfogalmazása valós munkaterületi betekintés alapján

A viselkedés és a visszajelzések összefoglalása a személyiségek adatokon alapuló megalapozása érdekében

Személyre szabott tartalom-bevonási ötletek és mérhető sikerkritériumok javaslata javaslata

A személyiségek egymás melletti összehasonlítása a hiányosságok, átfedések és egyedi lehetőségek felismerése érdekében

A személyiségek megvalósítható ellenőrzőlistákká alakítása tartalom, események vagy közösségi programok számára

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy létrehozzon egy egységes személyiségsablont, amelyet csapata újra felhasználhat

🧠 Érdekesség: A 17. századi Angliában a kávézók egalitárius találkozóhelyként működtek, ahol különböző társadalmi háttérrel rendelkező emberek gyűltek össze, hogy politikáról, filozófiáról és aktuális eseményekről vitázzanak. Ezek a „penny egyetemek” elősegítették az ötletek terjedését, a nyomtatott hírek terjedését, és még a brit pénzügyi piacok alapjainak lefektetését is.

3. lépés: Térképezd fel a közösségi elkötelezettség csatornáját

Kezelje közössége növekedését egy termékvezérelt utazásként, amelynek során a tagok különböző szakaszokon haladnak át. Meg kell határoznia, hogy az egyes szakaszok mit jelentenek az Ön kontextusában, és milyen viselkedés segít az embereknek előrelépni.

Íme egy egyszerű csatorna:

Tudatosság: A tagok e-mailben, a termékben megjelenő felugró ablakokban, bevezető programokban vagy közösségi csatornákon keresztül ismerik meg a közösséget. Aktiválás: Az új tagok csatlakoznak és megteszik az első jelentősebb lépést, például bemutatkozó üzenetet írnak vagy részt vesznek egy eseményen. Hozzájárulás: Az aktív résztvevők azzal kezdik el növelni az értéküket, hogy válaszolnak társaiknak, megosztják a sablonokat vagy szerveznek foglalkozásokat. Támogatás: A legaktívabb közreműködők sikertörténeteik megosztásával, mások ajánlásával, tartalom közös létrehozásával vagy tanácsadó csoportokhoz való csatlakozással emelik a közösség színvonalát.

A közösségi utazás minden szakaszában döntsön két dologról:

Mi juttatja el valakit ebbe a szakaszba: Lehet, hogy egy konkrét cselekedet, például csatlakozás a közösséghez, bemutatkozó bejegyzés közzététele vagy az első rendezvényen való részvétel.

Bevonódás kiváltói: Azok a dolgok, amelyek előreviszik őket az úton. Ezek lehetnek személyre szabott cselekvések, például üdvözlő DM küldése és megjelölésük a bemutatkozó szálban, ami ösztönzi az első interakciót.

🚀 ClickUp előnye: Élessze meg elkötelezettségi csatornáját a ClickUp Mind Maps segítségével. Készítsen gondolattérképet az olyan alapvető csomópontokkal, mint a tudatosság, az aktiválás, a hozzájárulás és a támogatottság. Minden csomópont alatt ágazzon el: Csatornák (ahol felfedezik vagy bekapcsolódnak)

Főbb viselkedésformák (mit csinálnak)

Kiváltó tényezők/programok (amiket végrehajtasz, hogy előrelépjenek) A ClickUp Mind Maps alkalmazásból közvetlenül konvertálhatja a térkép ágait feladatokká

4. lépés: Készítsen 90 napos közösségi programnaptárat

Miután a csatorna tisztázódott, készítsen egy 90 napos programnaptárat, amely szándékosan támogatja a személyiségeket és a csatorna különböző szakaszait.

Keverje az eseménytípusokat, hogy a közösség élénk és változatos maradjon, például:

AMA-k vagy kérdések és válaszok: Élő csevegések alapítókkal, termékszakértőkkel vagy vendégelőadókkal

Termékbemutatók/demók: Rendszeres előadások, amelyek bemutatják az új funkciókat vagy felhasználási példákat.

Kihívások vagy versenyek: Tagok által kezdeményezett tevékenységek (pl. legjobb hackathon projektek és írásbeli kihívások)

Hírlevelek vagy blogösszefoglalók: Kiválasztott frissítések, amelyek kiemelik a legfontosabb vitákat, forrásokat vagy bejelentéseket.

Párbeszédcsoportok: Kis létszámú találkozók (iparági vagy szerepkörökön alapuló) hálózatépítés és támogatás céljából.

Használjon tartalomterv-sablont, hogy a posztok gyakoriságát egységesen állítsa be:

Heti: Üdvözlő/bemutatkozó szál vagy egy taktikai bejegyzés Havonta: AMA, mélyreható ülés, közreműködők bemutatása vagy visszajelzési szál Negyedéves: Nagy témájú kezdeményezés (pl. „Játékkönyv hónap”, „Launch Lab”)

Húzza át a feladatokat és az ütemtervet a ClickUp naptár nézetében, hogy kiegyensúlyozza a heti munkaterhelést.

A ClickUp naptárnézet segítségével ezt a tervet vizuális ütemtervvé alakíthatja. Hozza létre a „Közösségi programok” listában, majd térképezze fel az egyes tevékenységeket: heti üdvözlő szálak, havi AMA-k, termékbemutatók, társcsoportos találkozók és negyedéves kihívások, mint egyedi, meghatározott dátummal rendelkező feladatok.

A platform automatikusan megjeleníti őket a naptárban, és az eseményeket áthúzhatja, hogy átütemezze őket anélkül, hogy megszakítaná a ritmust. Állítson be ismétlődő feladatokat, például heti bemutatkozásokat vagy havi hírleveleket, ClickUp ismétlődő feladatokként, hogy automatizálja őket.

💡 Profi tipp: Osztályozza az egyes eseményeket a ClickUp egyéni mezők és AI mezők segítségével olyan részletekkel, mint a „célszemélyiség”, „csatorna szakasz” és „csatorna”. Rögzítse a fontos részleteket, és tegye azokat könnyen láthatóvá az egyéni mezők segítségével.

5. lépés: Készítse el moderálási és bevonási irányelveit

Állítson fel egyértelmű szabályokat a részvételre és a moderátorok protokolljára vonatkozóan. Foglalkozzon három fő területtel:

1. Hangnem és hangszín

Hogyan „beszél” a márkája a közösségben és a marketingben (pl. őszintébb, kevésbé kifinomult)

Mit tegyünk és mit ne tegyünk, beleértve azt is, hogy mi ajánlott (empátia, egyértelműség, konkrétumok) és mi nem (gúny, lenézés, túl sok szakzsargon).

2. Eskalációs szabályok

Mi kerül továbbításra a támogatás, a jogi osztály, a PR vagy a termék részleghez?

Milyen gyorsan kell a moderátoroknak reagálniuk az érzékeny kérdésekre?

Három figyelmeztetés szabály (oktatás, figyelmeztetés, eltávolítás)

3. A szereppel kapcsolatos elvárások

Ki felelős a jóváhagyásokért, beavatkozásokért, a termékkel kapcsolatos kérdések megválaszolásáért és a folyamatok lezárásáért?

Időbeli elvárások (pl. napi áttekintés, prioritást élvező szálak 2 órán belül, hétvégi lefedettségi terv)

Hozzon létre egy „Közösségi moderálás és részvétel irányelvei” ClickUp Doc dokumentumot, amely tartalmazza a hangnemre, az eskalációs mátrixra, a szerepkörönkénti elvárásokra és a válaszmintákra vonatkozó szakaszokat. A ClickUp Brain előre jóváhagyott válaszsablonokat generálhat, amelyek megfelelnek a hangnemre vonatkozó irányelveinek.

Kérje meg a ClickUp Brain-t a ClickUp Docs-ban, hogy készítsen sablonokat a hangnemre vonatkozó irányelvekhez, különböző helyzetekre adott válaszokkal.

Kérhet válaszváltozatokat is a közösségben gyakran előforduló helyzetekre (funkciókkel kapcsolatos zavar, enyhe frusztráció, nagy dicséret, témától eltérő szál), így a moderátorok következetesek maradnak, de nem robotok. ​

Megjegyzés: A ClickUp Brain is segíthet a megfelelő utasítások generálásában.

📌 Példák: Hozzon létre egy részt a közösségi moderációs útmutatónkban, amely leírja a márka hangvételét és hangját, barátságos, professzionális és megközelíthető nyelvet használva.

Készítsen egy eszkalációs mátrixot a közösségi problémákhoz, beleértve az alacsony, közepes és magas súlyosságú eseteket, valamint azt, hogy kiket kell értesíteni az egyes szinteken.

Adjon három alternatív választ egy tagjának, aki egy termék funkciójáról kérdez, amelyet nem ért, miközben betartja a hangnemre vonatkozó irányelveinket.

6. lépés: Indítsa el az elkötelezettségi munkafolyamatokat

Az alapok lefektetése után most már megismételhető munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek az embereket végigvezetik az elkötelezettségi csatornán.

A megvalósítandó legfontosabb munkafolyamatok:

Üdvözlő kampány: Küldjön egy sor üdvözlő üzenetet (vagy e-mailt) az új tagoknak az első hetekben, bemutatva a rendelkezésre álló erőforrásokat és a kezdéshez szükséges lépéseket.

Heti elkötelezettségi ciklusok: Minden héten tegyen közzé egy szórakoztató felhívást vagy kérdést (pl. „Milyen tippet adnál az új tagoknak?”), majd kövesse nyomon a válaszokat.

Tartalomhoz való hozzájárulás ösztönzése: Kérje meg a tagokat, hogy küldjenek be blogbejegyzéseket, sikertörténeteket vagy oktatóanyagokat; hozzon létre feladatokat a csapatának, hogy áttekintse és közzétegye a legjobbakat.

Alkotók/nagykövetek munkafolyamatai: Azonosítsa a legaktívabb felhasználókat, és állítson be munkafolyamatokat, hogy elismerje őket. Például küldjön feladatokat a vezetőknek, hogy említsék meg a nagyköveteket a hírlevelekben, vagy jelöljék ki őket rendezvények házigazdáinak.

Mostantól nem kell manuálisan nyomon követnie minden elkötelezettségi érintkezési pontot, hanem a ClickUp Automations elvégzi a nehéz munkát. Triggerek (pl. feladat vagy alfeladat létrehozása, állapotváltozás, határidő vagy kezdő dátum elérése), feltételek és műveletek (pl. AI hozzárendelés, megjegyzés hozzáadása, csatornaüzenet vagy közvetlen üzenet küldése) segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhat létre.

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

Például állítson be egy automatizálást, amelynek segítségével egy tag csatlakozásakor (vagy egy űrlap kitöltésekor) egy üdvözlő feladat jön létre, és azt egy moderátorhoz rendeli. Használjon ismétlődő automatizálásokat a heti beszélgetési bejegyzések ütemezéséhez. A feladatokat pedig a kiváltó események alapján helyezze át különböző állapotokba (pl. meghívva, bemutatkozás közzététele, eseményhez csatlakozás, alkotói pályára meghívás).

🔍 Tudta? Az első online közösségek az 1970-es években jelentek meg olyan rendszerekkel, mint a PLATO és a Computerized Bulletin Board System (CBBS). Az 1980-as évekre a BBS és más kereskedelmi szolgáltatások lehetővé tették a rajongók számára, hogy megosszák kódjaikat, tanácsaikat és ötleteiket, megalapozva ezzel a mai modern internetes közösségek kialakulását.

7. lépés: Gyűjtsd össze a közösség visszajelzéseit és észrevételeit

A közösség egy élő visszajelzési motor, és az Ön feladata, hogy ezt a jelet rögzítse, strukturálja és továbbítsa. Használjon több visszajelzési felületet, például:

Kérdőívek és gyors szavazások a közösségi csatornákon a témák, az érdeklődés vagy az elégedettség tesztelésére.

Felmérések a mélyebb betekintésért az új munkatársak beilleszkedéséről, a termék használhatóságáról vagy a programmal való elégedettségről.

NPS-stílusú kérdések az időbeli hangulat nyomon követéséhez

Különleges részvételi témák, mint például „Mi frusztrált téged a héten?” vagy „Mi az álmaid funkciója az X-hez?”

Használja a ClickUp űrlapokat strukturált visszajelzések gyűjtésére, és alakítsa a válaszokat hasznosítható információkká.

Testreszabhatja ClickUp űrlapjait különböző kérdés típusokkal, hogy érdemi visszajelzéseket gyűjtsön, és azokat megvalósítható lépésekre váltsa.

Így használhatja azt a gyakorlatban:

Készítsen szavazásokat vagy ügyfél-elégedettségi kérdőíveket többválasztós vagy legördülő menük segítségével, hogy felmérje a tagok érdeklődését vagy elégedettségét. vagysegítségével, hogy felmérje a tagok érdeklődését vagy elégedettségét.

Készítsen részletes kérdőíveket szöveges, értékelési, szám- és hosszú mezőkkel, hogy megértse az új felhasználók beilleszkedési tapasztalatait, a termék használhatóságát vagy a közösségi programmal kapcsolatos visszajelzéseket.

Adjon hozzá értékelési vagy számmezőt az NPS- vagy véleményadatok gyűjtéséhez.

Használjon hosszú szövegmezőket a nyitott végű visszajelzésekhez (pl. Milyen funkciókat szeretne, ha léteznének?).

Állítson be automatizálásokat, hogy bizonyos válaszok (pl. alacsony érzelmi pontszámok, hibabejelentések, funkciókérések) automatikusan a megfelelő termékhez, ügyfélszolgálathoz vagy közösségi csapattaghoz rendeljenek feladatokat.

8. lépés: Mérje az elkötelezettség sikerét

Ne ragadjon le olyan hiábavaló mutatóknál, mint a „tagok száma”, hanem összpontosítson a valódi viselkedéshez és üzleti hatásokhoz kapcsolódó mutatókra. Íme néhány fontos közösségi elkötelezettségi mutató:

Elérés és aktiválás: A közösséghez csatlakozó új ügyfelek, illetve az első 7–14 napban hozzászólást vagy kommentet írók százalékos aránya.

Az elkötelezettség mértéke: Heti/havi aktív tagok és hozzászólások, kommentek, közvetlen üzenetek és reakciók száma aktív tagonként.

Hozzájárulás és támogatás: egyedi hozzájárulók száma, a tagok által generált tartalom mennyisége, ajánlások, ajánlólevelek és közös marketingtevékenységek

Üzleti eredmények: Korreláció a közösségi részvétel és a termék elfogadás, megtartás vagy terjeszkedés között bizonyos szegmensekben.

Válasszon ki néhány vezető mutatót az első 90 napra, és rendszeresen vizsgálja felül azokat.

Kövesse nyomon ezeket a marketing KPI-ket a ClickUp Dashboards alkalmazásban. Állítson be egy „Közösség egészségi állapota és elkötelezettsége” nevű irányítópultot a következő testreszabható kártyák segítségével:

Feladatlista kártya új tagok hozzászólásainak, megjegyzéseinek vagy ajánlásainak felsorolásához.

Számítókártya a közösséghez csatlakozó új ügyfelek százalékos arányának, az átlagos NPS-nek vagy a konverziós arányoknak a kiszámításához.

AI Executive Summary Card a közösség állapotáról és elkötelezettségéről szóló magas szintű összefoglaló elkészítéséhez

Az AI-összefoglalók segítségével gyorsabban elkészítheti az összefoglalókat a ClickUp Dashboards alkalmazásban.

🧠 Érdekesség: Az ókori Rómában a collegia (kis társadalmi csoportok) támogatást, hálózatépítést és kölcsönös segítségnyújtást biztosítottak tagjaiknak, lényegében proto-közösségi elkötelezettségi programokként működtek.

9. lépés: Növelje közösségének méretét mesterséges intelligenciával

Ahogy közössége növekszik, a kézi bevonás fenntartása lehetetlenné válik. Itt segít a ClickUp Brain az ismétlődő munkák automatizálásában, tartalom generálásában és az egész munkaterületre kiterjedő betekintés nyerésében.

Ráadásul, mivel a munkaterületén található, kontextusérzékeny, megérti a projektjeit, a tagok szegmenseit és a korábbi beszélgetéseket. Így a közösségének valós tevékenységéhez és igényeihez igazodó válaszokat kap.

Vessünk egy pillantást azokra a feladatokra, amelyeket a ClickUp segítségével egyszerűsíthetsz.

Heti elkötelezettségi feladatok

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy a közösségi aktivitás alapján hetente új részvételi felhívásokat generáljon

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy:

Friss ötleteket generálhat a tagok által megbeszélt témák alapján a beszélgetésekhez, szavazásokhoz és hozzáadott értékekhez.

Heti feladatok vagy tartalmi kivonatok közvetlenül a Feladatok vagy a Dokumentumok menüpontban

Az AMA-ülések összefoglalói

Használja a ClickUp AI Fields funkciót, hogy konzisztens feladatinformációkat hozzon létre, kiküszöbölje az ismétlődő munkákat és növelje a hatékonyságot

A ClickUp Brain segítségével nyers AMA-beszélgetéseket alakíthat át hasznosítható információkká:

Az eseményjegyzetek, találkozói jegyzetek vagy csevegési összefoglalók bevitele a ClickUp-ba és azok automatikus összefoglalása világos következtetések formájában.

A ClickUp AI Fields használatával következetesen rögzítheti a legfontosabb eseményeket, témákat és a tagok kérdéseit strukturált formátumban. strukturált formátumban.

Az ismeretek átalakítása követő intézkedésekké a termék- vagy támogató csapatok számára

Beszélgetések automatikus címkézése

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg a közösségi bejegyzéseket, és automatikusan címkézze meg őket személyiség, téma, sürgősség és típus szerint

A ClickUp Brain képes:

Használja az AI Fields szolgáltatást a visszajelzések , funkciókérés, dicséretek és problémák kategorizálásához.

Csoportosítsa a közösségi jelzéseket személyiség, téma vagy sürgősség szerint.

Tömeges kategorizálás nagy mennyiségű szálakhoz vagy beküldésekhez

Moderálás és hangulatelemzés

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonosítsa az egyes üzenetek mögötti szándékot

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a következőkre:

Kövesse nyomon az általános hangulatváltozásokat a termékbevezetések , az árak változásai, az új felhasználók bevonása és egyéb események kapcsán.

Felismerje a felmerülő problémákat , mielőtt azok ügyfélvesztéshez vezetnének.

Prioritizálja azokat a beavatkozásokat , ahol a tagok frusztrációja a legmagasabb.

Használja az érzelem- vagy kulcsszófelismerést, hogy jelölje meg a problémás megjegyzéseket vagy feladatokat.

10 bevált közösségi elkötelezettségi taktika

Használja ezeket a trükköket plug-and-play lépéseként 90 napos tervében. Párosítson egyszerre kettőt-hármat, egyértelmű felelősökkel és sikermérőkkel a teljes ügyfélélmény érdekében. 📊

Üdvözlő szűrés: Üdvözöld az új tagokat, mutasd meg nekik a gyorsindító dokumentumokat, és kínálj nekik egyéni bemutatkozási lehetőséget. Rövid élő eseményeket szervezzen: Rendezzen rövid, 30-45 perces AMA-kat vagy bemutatókat, egyértelmű CTA-kkal. Heti feladatok közzététele: Ismétlődő bejegyzéseket tegyen közzé, amelyek könnyen megválaszolható (egy soros) válaszokat igényelnek. Hozzon létre témakörök szerinti csoportokat: Hozzon létre szerepkörök vagy iparágak szerinti kis csoportokat, amelyek havonta egyszer találkoznak. Kiemelt tagok: Tegye közzé a tagok esettanulmányait és közösségi bejegyzéseit, hogy növelje a támogatók számát. Kínáljon többfunkciós irodai ügyfélszolgálati időt: Változtassa meg a termék-, siker- és marketing-házigazdákat, hogy jelzéseket kapjon. Kísérleti programok: hívja meg aktív tagjait zárt bétatesztelésre, majd gyűjtsön strukturált visszajelzéseket. Kínáljon „visszajelzési” értéket: alakítsa a tagok visszajelzéseit (szavazások, felmérések, kérdések) látható eredményekké, például betekintési jelentések és elismerések formájában. Telepítsen elkötelezettségi kihívásokat: Végezzen időhöz kötött feladatokat, például „első munkafolyamat beállítása” vagy „automatizálás sikere”. Építsen ünneplési motort: Ünnepelje nyilvánosan a mérföldköveket (funkciók bevezetése, évfordulók, első sikerek)

🔍 Tudta? A „pusztán expozíció hatása” azt sugallja, hogy minél többet látják és minél többet interagálnak a tagok a közösségével, annál jobban szeretik és bíznak benne, még akkor is, ha az interakciók kicsiek.

A virágzó közösség irányítása azt jelenti, hogy egyensúlyt kell tartani a beszélgetések, a tartalom, az események, a betekintések és a csapatkoordináció között.

Íme néhány eszköz, amely segít az elkötelezettség növelésében, a működés hatékonyságának fenntartásában és az ügyfelek támogatásának javításában.

1. ClickUp (A legjobb megoldás a visszajelzések, tartalmak és kampányok egy helyen történő központosításához)

Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a ClickUp Chatből, hogy a közösség panaszai ne maradjanak figyelmen kívül

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Konvergens munkaterületet biztosít a beszélgetések, események, kampányok, tartalmak és elemzések kezeléséhez.

Így segíthet fejleszteni márkaközösségét, anélkül, hogy további eszközökre lenne szüksége.

Tartsa a beszélgetéseket összekapcsolva a munkával a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat segítségével egységes teret kaphat a beszélgetések, feladatok, projektek és dokumentumok számára. Támogatja a valós idejű üzenetküldést (csatornákon vagy közvetlen üzenetekben), a szálakba rendezett beszélgetéseket, a mellékleteket, az emojikat és az @említéseket.

Az all-in-one üzenetküldő alkalmazás az ötleteket vagy visszajelzéseket azonnal strukturált feladatokká alakítja. Például, ha egy közösségi tag hibát észlel a csevegésben, egy egyszerű kattintással létrehozhat egy feladatot (a felelősök, a határidő és a prioritási szintek megadásával). Ezenkívül bejegyzéseket is létrehozhat a közösség egészét érintő frissítésekhez.

Biztosítsa a csapatok közötti átláthatóságot a ClickUp SyncUps segítségével.

A Chat-be épített ClickUp SyncUps segítségével másodpercek alatt gyors audio- vagy videohívást kezdeményezhet bármely csatornáról vagy közvetlen üzenetből.

Hozza össze a különböző részlegek tagjait, hogy megoldják az akadályokat a ClickUp SyncUps segítségével

Ezeket rögzítheti, és a felvételekhez (átiratokkal és AI által generált összefoglalásokkal együtt) a Clips Hubban férhet hozzá. Ez biztosítja, hogy a frissítések, döntések és megbeszélések minden érintett csapat számára láthatóak legyenek, még akkor is, ha nem tudtak élőben részt venni.

Automatizálja az elkötelezettségi feladatokat a Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents segít automatizálni az elkötelezettségi feladatokat azáltal, hogy önállóan cselekszik a kiváltó események, utasítások és a munkaterületén elérhető adatok alapján.

A ClickUp szuperügynökei a digitális csapattársai, akik a munkafolyamatokat végigkísérik. Ez a Vibe Check Bot a kevésbé aktív időszakokban is fenntartja a beszélgetéseket a belső csatornáinkon.

Készíthet egyéni ügynököket, akik üdvözlik az új tagokat, amint azok csatlakoznak, figyelik a kulcsszavakat és kiváltanak cselekvéseket, összefoglalják a moderátorok számára a forgalmas szálakat, vagy akár a közösség visszajelzéseit feladatokká alakítják.

Vannak olyan Autopilot ügynökök is, mint az Ambient Answers, amelyek automatizálják a rutin jellegű elkötelezettséget, például a frissítéseket, a GYIK-eket és a folyamatos kommunikációt. Példák az alkalmazható ügynökökre:

Napi jelentésügynök: Napi frissítéseket tesz közzé a csapatod vagy a moderátorok számára.

Team StandUp Agent: Összefoglalja, hogy mindenki mit csinált egy meghatározott időpontban.

Válaszadó ügynök: Figyelemmel kíséri a csatornákban feltett kérdéseket, és a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből származó ismeretek felhasználásával azonnal válaszol rájuk.

A Super Agents és az Autopilot Agents együttesen automatizálják az összes ismétlődő feladatot, így Ön az értékteremtésre koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa csapatát naprakészen a menetrendekkel kapcsolatban: Tekintse át egy pillanat alatt a közelgő eseményeket, és maradjon szinkronban az eszközök között Tekintse át egy pillanat alatt a közelgő eseményeket, és maradjon szinkronban az eszközök között a Calendar Glance és a Google/Outlook integrációk segítségével.

Csatlakoztassa kedvenc közösségi eszközeit: Hozza össze a Slack, HubSpot, Zapier, Typeform és más eszközöket Hozza össze a Slack, HubSpot, Zapier, Typeform és más eszközöket a ClickUp Integrations segítségével a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.

Ossza fel a munkát kezelhető lépésekre: kövesse nyomon minden eseményt, kampányt vagy ismétlődő feladatot kövesse nyomon minden eseményt, kampányt vagy ismétlődő feladatot a ClickUp feladatlistákkal , és alakítsa át a feladatlisták elemeit alfeladatokká, ha azok felelősségvállalást vagy mélyebb beavatkozást igényelnek.

Azonnali válaszok a munkaterületén: Használja Használja a ClickUp Enterprise Search funkciót feladatok, dokumentumok, üzenetek és fájlok, valamint a Google Drive vagy GitHub eszközökben tárolt tartalmak megkereséséhez.

A ClickUp korlátai

Elsőre ez túlnyomó lehet, mivel a funkciók széles skálája áll rendelkezésre.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4600 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-értékelés összefoglalja az egészet:

Imádom, hogy minden kéznél van: feladatok, dokumentumok, személyre szabott irányítópultok, linkek projektekhez vagy beszélgetésekhez, kereső és jól működő mesterséges intelligencia... Röviden: ez egy olyan környezet, amely produktívvá tesz, és mindenekelőtt lehetővé teszi, hogy a nagy csapatok mindig összhangban legyenek minden projektben. A zárt/privát csoportok létrehozásának lehetősége azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfelek külső üzenetküldő szoftver használata nélkül csatlakozzanak az operatív beszélgetési csatornákhoz. Csak egy ClickUp ablakot kell megnyitnom, hogy dolgozni tudjak. Szuper!

Imádom, hogy minden kéznél van: feladatok, dokumentumok, személyre szabott irányítópultok, linkek projektekhez vagy beszélgetésekhez, kereső és jól működő mesterséges intelligencia... Röviden: ez egy olyan környezet, amely produktívvá tesz, és mindenekelőtt lehetővé teszi, hogy a nagy csapatok mindig összhangban legyenek minden projektben. A zárt/privát csoportok létrehozásának lehetősége azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfelek külső üzenetküldő szoftver használata nélkül csatlakozzanak az operatív beszélgetési csatornákhoz. Csak egy ClickUp ablakot kell megnyitnom, hogy dolgozni tudjak. Szuper!

🚀 ClickUp előnye: Gyűjtsön információkat, rendszerezze tudását, és a ClickUp BrainGPT segítségével, amely asztali számítógépén és böngészőjén is használható, azonnal alakítsa át az elkötelezettséget cselekvéssé. Így adhat valódi előnyt közösségi stratégiájának: Keresés a ClickUp , a Gmail, a Google Drive, a GitHub, a SharePoint és az interneten egyetlen helyről az Enterprise Search segítségével.

Szerezzen be AI-összefoglalókat weboldalakról, fórumokról, ügyfél-e-mailekről és dokumentumokról, hogy mindig tisztában legyen a közösségét érdeklő témákkal.

A Talk to Text in ClickUp BrainGPT segítségével hangot kézmentesen alakíthat át cselekvésre késztető szöveggé. Ezzel gyorsan rögzítheti ötleteit és a közösség visszajelzéseit, majd azokat feladatokká vagy dokumentációvá alakíthatja. Talk to Text in ClickUpsegítségével hangot kézmentesen alakíthat át cselekvésre késztető szöveggé. Ezzel gyorsan rögzítheti ötleteit és a közösség visszajelzéseit, majd azokat feladatokká vagy dokumentációvá alakíthatja.

Alkalmazza az AI-t a feladathoz a ClickUp Brain, ChatGPT, Claude és Gemini modellek közötti váltással. Ezenkívül mentse el az újrafelhasználható utasításokat, hogy csapata következetesen tudja alkalmazni a stratégiákat.

2. Slack (A legjobb a gyors tempójú csapatkommunikációhoz és a különböző eszközök közötti együttműködéshez)

a Slacken keresztül

A Slack egy mesterséges intelligenciával működő üzenetküldő és munkaoperációs rendszer csapatok számára, amely összehozza az embereket, az alkalmazásokat és az adatokat. A beszélgetéseket csatornákba és közvetlen üzenetekbe szervezi, központosítja a projektinformációkat, és egy funkciókban gazdag felületen keresztül integrálódik az alkalmazásokkal.

A Slack Connect segítségével külső partnerek, nagykövetek és a közösség legfontosabb támogatói csatlakozhatnak ugyanahhoz a munkaterülethez, így a közös alkotás, a jóváhagyások és a bejelentések interaktívabbá válnak.

A Slack legjobb funkciói

Használja a Huddles funkciót, hogy audio-/videobeszélgetésekbe kapcsolódjon be, ötleteket gyűjtsön és tartalmakat hozzon létre közösen.

Ossza meg frissítéseit aszinkron módon videó- vagy képernyőfelvételek segítségével a Clips alkalmazással.

Kérdezze meg a Slack AI -t, hogy előkeresse a korábbi beszélgetéseket, fájlokat vagy döntéseket.

A Slack korlátai

Nehéz kezelni és átkutatni a nagy mennyiségű üzenetet, különösen nagy csapatokban.

A munkafolyamat-építő komplex és korlátozóvá válik a fejlett automatizálás esetében.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 4,38 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 37 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon tetszik, hogy a Slackben hogyan tudom szervezni a munkaterületeket vagy csatornákat, így pontosan meg tudom határozni, mit szeretnék ellenőrizni, és ott összegyűjteni az összes vonatkozó információt. […] Néha a Slack kissé zavaros vagy katasztrofális lehet, ha nagy, sok alkalmazottal rendelkező munkacsoportok kezeléséről van szó.

Nagyon tetszik, hogy a Slackben hogyan tudom szervezni a munkaterületeket vagy csatornákat, így pontosan meghatározhatom, mit szeretnék ellenőrizni, és ott összegyűjthetem az összes vonatkozó információt. […] Néha a Slack kissé zavaros vagy katasztrofális lehet, ha nagy, sok alkalmazottal rendelkező munkacsoportok kezeléséről van szó.

3. Circle (A legjobb márkás tagsági közösségek építéséhez kurzusokkal és eseményekkel)

via Circle

A Circle egy dedikált otthont biztosít, ahol a közösséged tanulhat, kapcsolatokat építhet és aktívan részt vehet, ahelyett, hogy csak a frissítéseket fogyasztaná. A csevegés-központú eszközökkel ellentétben a Circle strukturált terek, események, tanfolyamok és személyre szabott tagélmények révén ösztönzi a mélyebb elkötelezettséget, amelyek úgy érződnek, mintha a márkád részét képeznék.

A kézikönyv olyan alkotók, coachok és közösségvezérelt vállalkozások számára készült, akik elősegíteni szeretnék a munkahelyi együttműködést, a tartozás érzését és a folyamatos átalakulást. Az AI ügynökök a közösség tudásán alapulnak, így egyszerűsítve az új tagok beilleszkedését és támogatását. Használhatja visszajelzések gyűjtésére, szakértői üléseken való részvételre vagy a tagok mérföldkövekhez való elvezetésére.

A Circle legjobb funkciói

Készítsen élményeket és csepegtető tanulási programokat közvetlenül a közösségén belül a Tanfolyamok segítségével.

Ösztönözze a tartozás érzését személyre szabott hírcsatornák segítségével, amelyek minden tag számára fontos információkat jelenítenek meg.

Kezelje a tagságokat és az upsell-eket a Payments és a márkás fizetési opciók segítségével.

Küldjön e-mailes hírleveleket és futtasson automatizált ügyfélkapcsolat-ápolási folyamatokat az Email Hub segítségével.

Körök korlátai

Nincs csoportos számlázás és csapatalapú tagsági csomagok a B2B közösségek számára.

A feltöltött média nem használható fel újra a bejegyzésekben és tanfolyamokban (ez hatással van a tárhelyre)

Körárazás

Ingyenes próba

Professzionális: 89 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 199 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 419 USD/hó (éves számlázás)

Plus márkás alkalmazás: Egyedi árazás

Kör értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Circle-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait:

Legyen egy központi helye minden terméknek, minden egy helyen – ez egy remek eszköz, így a közösség kiegészítheti a tanfolyamokat. Az események felülete kiváló minőségű, mind a tervezés, mind a funkcionalitás tekintetében, az összes emlékeztetővel és azok testreszabási lehetőségeivel. A fizetési folyamat nem testreszabható. A tanfolyamokban nincs előnézeti funkció, és a tanfolyamok szakaszaihoz és óráihoz való hozzáférés tekintetében alig van testreszabási lehetőség.

Legyen egy központi helye minden terméknek, minden egy helyen – ez egy remek eszköz, így a közösség kiegészítheti a tanfolyamokat. Az események felülete kiváló minőségű, mind a tervezés, mind a funkcionalitás tekintetében, az összes emlékeztetővel és azok testreszabási lehetőségeivel együtt. A fizetési folyamat nem testreszabható. A tanfolyamokban nincs előnézeti funkció, és a tanfolyamok szakaszaihoz és óráihoz való hozzáférés tekintetében alig van testreszabási lehetőség.

🔍 Tudta-e? Az 1990-es évek végére a Usenet csoportok több millió felhasználót kötöttek össze világszerte több ezer, hírcsoportoknak nevezett fórumon keresztül. Az 1980-as és 1990-es évek elején domináns Usenet hatóköre ugrásszerűen megnőtt, miután a kereskedelmi internetes szolgáltatók és szolgáltatások, például az AOL, 1993-ban integrált hozzáférést kezdtek kínálni, így az online közösségek valóban globálissá váltak.

4. Mighty Networks (A legjobb megoldás monetizált közösségek elindításához tanulási élményekkel)

via Mighty Networks

A Mighty Networks segít Önnek egy virágzó közösség felépítésében, ahol a kapcsolatok, a tanulás és a bevételek növekedése kéz a kézben járnak. Folyamatos interakciók, élő élmények és értelmes fejlődés révén a tagokat szuperrajongókká alakítja.

A tagok intelligens bemutatások, személyre szabott hírcsatornák és automatizált funkciók segítségével találnak egymásra, ünneplik egymást és kapnak útmutatást, ami ösztönzi az elkötelezettséget. A Pontok és elismerések, Jelvények és Sorozatok funkciók segítségével akár játékos formában is ösztönözheti a részvételt.

A Mighty Networks legjobb funkciói

A People Explorer segítségével okosabban illessze össze a tagokat az érdeklődésük alapján.

Növelje a láthatóságot és a tartozás érzését testreszabható profilokkal és jégtörő kérdésekkel .

Indítson átalakítási programokat tanfolyamok segítségével, amelyek élő foglalkozásokat, fokozatos feloldásokat, kvízeket és kohort modelleket tartalmaznak.

Pénzzé tegye a közösség értékét előfizetésekkel, egyszeri fizetésekkel, csomagokkal, promóciós kódokkal és több mint 135 pénznemmel.

A Mighty Networks korlátai

Nincs lehetőség a platformot a tagok szemszögéből megtekinteni az élmény tesztelése érdekében.

Az elemzésekhez való hozzáférés a hálózati házigazdákra korlátozódik, ami nehézségeket okoz a térbeli házigazdákkal való információcsere során.

A Mighty Networks árai

14 napos ingyenes próba

Tanfolyamok csomagja: 95 USD/hó

Üzleti terv: 215 USD/hó

Növekedési terv: 425 USD/hó

Mighty Pro: Egyedi árazás

Mighty Networks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Mighty Networks-ről a valódi felhasználók?

Íme egy felhasználó véleménye:

Kezdetben a Mighty Networks remekül alkalmas volt egy „Facebook”-hoz hasonló közösség és még több felépítésére. A felépítés lehetővé tette, hogy több ember vegyen részt az általános tartalmakban és egymással is kapcsolatba lépjenek. Megváltoztatták a struktúrájukat, a tagokat és a tartalmakat szobákhoz vagy terekhez kötötték, ami azonnal korlátozta az általános részvételi lehetőségemet, valamint azt, hogy marketingtevékenységet folytassak és a felhasználókat fizetős terekre ösztönözzem.

Kezdetben a Mighty Networks remekül alkalmas volt egy „Facebook”-hoz hasonló közösség és még több felépítésére. A felépítés lehetővé tette, hogy több ember vegyen részt az általános tartalmakban és egymással is kapcsolatba lépjenek. Megváltoztatták a struktúrájukat, a tagokat és a tartalmakat szobákhoz vagy terekhez kötötték, ami azonnal korlátozta az általános elkötelezettségemet, valamint a marketing és a felhasználók fizetős terekbe való áttérésének ösztönzését.

📖 Olvassa el még: AI eszközök értekezletekhez és értekezlet-asszisztensekhez

5. Discourse (legalkalmasabb strukturált, hosszú távú megbeszélésekhez és skálázható tudásközösségekhez)

via Discourse

Ha a közösségi stratégiád középpontjában a beszélgetésen alapuló elkötelezettség áll, a Discourse biztosítja az infrastruktúrát, amellyel összegyűjtheted az összes szükséges ötletet, kérdést és betekintést. Hosszú beszélgetésekre lett kialakítva, amelyek tartós tudássá alakulnak, amit a gyorsan változó közösségek gyakran nehezen tudnak megszervezni.

Amikor a tagok kérdéseket tesznek fel, termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket osztanak meg vagy ötleteket adnak a stratégiához, minden kereshető és strukturált marad, így a betekintések soha nem tűnnek el a csevegés görgetésében. A strukturált fórumokon túl a Discourse valós idejű csevegést is támogat. A szokásos oldalsáv és a felhasználói beállítások segítségével személyre szabhatja a tagok élményét.

A Discourse legjobb funkciói

Engedélyezze a Just-in-time loading funkciót, hogy a beszélgetések zavartalanul folytatódhassanak, anélkül, hogy a oldal szünetek megszakítanák őket.

Használja az AI-alapú fordításokat , hogy több mint 49 nyelven bevonja a többnyelvű közösségeket.

Erősítse a közösség irányítását a Trust System segítségével, amely a tagok aktívabb közreműködésével engedélyeket biztosít.

Javítsa a felfedezhetőséget a Témák összefoglalása funkcióval, amely a legfontosabb információkat emeli ki a forgalmas szálakból.

A diskurzus korlátai

Duplikált tartalmakat hoz létre, ami megnehezíti a legfrissebb vagy validált válaszok azonosítását.

Korlátozott beépített bővítmények, ezért a fejlett funkciók további telepítést/konfigurálást igényelhetnek.

A Discourse árai

Ingyenes próba

Kezdő csomag: 20 USD/hó

Pro: 100 USD/hó

Üzleti: 500 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények a Discourse-on

G2: 4/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Discourse-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Discourse legjobb tulajdonsága a Csatornák funkció, ahol a projektcsapat tagjai együttműködhetnek. A csatornákon a felhasználók új bejegyzéseket hozhatnak létre, mások bejegyzéseire válaszolhatnak és mellékleteket tölthetnek fel. Néhány funkció duplikált és zavaró. Például, ha rákattint a „DMS”-re és kiválaszt egy csoportcsatornát, az ugyanaz, mintha közvetlenül a Csoportcsatornát választaná ki.

A Discourse legjobb tulajdonsága a Csatornák funkció, ahol a projektcsapat tagjai együttműködhetnek. A csatornákon a felhasználók új bejegyzéseket hozhatnak létre, mások bejegyzéseire válaszolhatnak és mellékleteket tölthetnek fel. Néhány funkció duplikált és zavaró. Például, ha rákattint a „DMS”-re és kiválaszt egy csoportcsatornát, az ugyanaz, mintha közvetlenül a Csoportcsatornát választaná ki.

🧠 Érdekesség: A 19. századi amerikai Lyceum mozgalom előadásokon alapuló közösségeket hozott létre, ahol a polgárok összegyűltek, hogy tanuljanak, megvitassák és megvitassák a tudomány, a filozófia és a politika témáit.

Források és sablonok a közösségi elkötelezettséghez

Ha közösséget épít vagy fejleszt, a jól felépített ClickUp sablonok és megbízható útmutatók időt takarítanak meg és biztosítják a következetességet.

Íme néhány kedvenc tippünk, amelyek segítenek a közösségi programok tervezésében, lebonyolításában és méretezésében anélkül, hogy újrafeltalálnád a kereket. 🛞

1. ClickUp közösségi elkötelezettség stratégiai terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Futtasson programokat, mint például AMA-k, peer csoportok és tartalomnaptárak a ClickUp közösségi elkötelezettség stratégiai terv sablonjával.

A ClickUp közösségi elkötelezettség stratégiai terv sablonja strukturált módszert kínál a célok meghatározásához, a belső csapatok összehangolásához és annak biztosításához, hogy minden kezdeményezés közvetlenül támogassa a közösség igényeit. Szervezze meg minden elkötelezettségi erőfeszítést osztály, téma vagy személy szerint csoportosított ütemtervbe, hogy láthatóvá váljon, mi van folyamatban és ki felel miért.

A sablon beépített egyéni mezőkkel rendelkezik, mint például Időtartam (napok), Hatás, Haladás, Végrehajtás egyszerűsége, Csapat tagjai, Osztály és Projektvezető. Ezen felül többféle vizuális nézet is rendelkezésre áll, amelyek segítenek megérteni, hogyan alakulnak az elkötelezettségi feladatok a negyedév során.

2. ClickUp cselekvési terv sablon a közösségi elkötelezettséghez

Ingyenes sablon letöltése Priorizálja a feladatokat, hogy a vezetés értékelhesse és kiválaszthassa, mely kezdeményezéseket érdemes elsőként megvalósítani a ClickUp közösségi elkötelezettségre vonatkozó cselekvési terv sablonjának segítségével.

A ClickUp közösségi elkötelezettségre vonatkozó cselekvési terv sablonja felvázolja a közönségét, meghatározza a kommunikációs módszereket és ütemezi azokat a tevékenységeket, amelyek biztosítják az inkluzív elkötelezettség következetességét és célszerűségét.

Konkrét sikermérőket állíthat be, értékelheti az erőfeszítéseket és azok hatását, és minden feladatot a legfontosabb célokhoz igazíthat. Segít megtervezni a kritikus elemeket, mint például: a célközönség szegmentálása, a kapcsolattartás módszerei/csatornái, a kommunikáció időzítése és gyakorisága, a visszajelzési mechanizmusok, valamint a jelentési és nyilvántartási eljárások.

🔍 Tudta? Az 1800-as évek végén kialakult telepesmozgalom, mint például Jane Addams chicagói Hull House-a, közösségi központokat hozott létre a bevándorlók számára, hogy hozzáférjenek az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a polgári szerepvállaláshoz.

3. ClickUp közösségi elkötelezettség kommunikációs terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp közösségi elkötelezettségi kommunikációs terv sablonjával fenntarthatja a következetes kapcsolattartást vagy zökkenőmentesen bővítheti az elkötelezettséget.

A ClickUp közösségi elkötelezettségi kommunikációs terv sablon segít azonosítani és rendszerezni a legfontosabb érdekelt feleket és közösségi szegmenseket. Határozza meg a közönségének megfelelő kommunikációs stratégiát, és tervezze meg a kapcsolattartás gyakoriságát, csatornáit és tartalmát.

Az egyéni állapotok (pl. Vázlat, Ütemezett, Elküldve, Követés) és mezők (pl. közönségadatok, preferált csatornák, bevonódási szint stb.) segítenek a üzenetek személyre szabásában és a haladás nyomon követésében.

📖 Olvassa el még: Ügyfél-elégedettségi felmérés sablonok

4. ClickUp közösségi ügyek SOP sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen megbízható, skálázható módszert a közösségi kezdeményezésekben való együttműködéshez a ClickUp közösségi ügyek SOP sablonjával.

A ClickUp közösségi ügyek SOP sablonja közösségi kezdeményezésekhez készült. Mindent megtervezhet, a szomszédsági partnerségektől és a tájékoztatási tevékenységektől a nyilvános programokig és az érdekelt felekkel való kommunikációig. Csapata dokumentálhatja az eljárásokat, meghatározhatja a szerepeket, és központosíthatja az irányelveket, a lépéseket, a felelősségeket és a nyomon követési intézkedéseket.

A kézikönyv célra szabott SOP szakaszokat tartalmaz a célok, a hatály, az eljárások, az elvárások és a mérhető eredmények tekintetében. Ezenkívül a feladatkiosztások, a határidők, az állapotkövetés és az egyéni mezők segítségével másodpercek alatt létrehozhat egy munkafolyamatot.

🔍 Tudta? Az emberek genetikailag beépített szociális kötődésre törekednek. Abraham Maslow a „kötődés” fogalmát helyezte el a szükségletek hierarchiájának középpontjában. A közösségek kielégítik ezt az alapvető emberi ösztönt.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A közösségépítés során elkövetett hibák általában megismételhetők és kijavíthatók. Nézzünk meg néhányat:

Hiba Megoldás Építkezés egyértelmű cél nélkül Készítsen egy mondatos célt és két KPI-t (pl. megtartás és funkciók alkalmazása). Minden programot rendeljen ezekhez a KPI-khez. A közösség kizárólag marketingcsatornaként való kezelése Rendeljen legalább egy teljes munkaidős vagy részmunkaidős felelőst, és állítson össze egy kiegyensúlyozott ütemtervet az események, a támogatás és a termékekkel kapcsolatos visszajelzések tekintetében. A látogatók és passzív felhasználók figyelmen kívül hagyása Végezzen kis erőfeszítést igénylő aktiválási programokat (szavazások, mikro-kihívások), és kövesse nyomon a látogatók posztolókká válását. Nincs dokumentált moderálás vagy eskaláció Készítsen egy rövid moderátori útmutatót példákkal, szerepkörökkel és egy háromlépcsős eskalációs folyamattal. A visszacsatolási ciklus lezárásának elmulasztása A visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká alakítsa a termék/CS számára, és havonta tegye közzé a tagoknak a státuszfrissítéseket.

1. lépés: Forduljon a ClickUp-hoz

Egy erős közösségi elkötelezettségi stratégia minden közösség gerincét képezi, amely elősegíti a termék elfogadását és megtartását. Világos terv nélkül még a legaktívabb közösségek is széttagoltnak érezhetik magukat, mivel a visszajelzések, események és beszélgetések szigetszerűen zajlanak.

Így csak egy lépésre lesz a elvesztett betekintéstől, a késleltetett intézkedésektől és az elkötelezettségüket vesztett tagoktól.

A ClickUp megváltoztatja ezt az élményt. A ClickUp Docs segítségével stratégiái, irányelvei és erőforrásai egy helyen összpontosulnak. A ClickUp Automations kezeli az ismétlődő feladatokat, a ClickUp Brain pedig AI-alapú betekintést nyújt, segítve Önt az intelligens részvételi felhívások kidolgozásában. A műszerfalak valós idejű képet adnak a közösség állapotáról, míg a Forms és a Tasks biztosítja, hogy a tagok minden jelzései alapján cselekedni lehessen.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdjen el építeni egy közösséget, amely minden interakcióval növekszik. ✅