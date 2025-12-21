A 11 legjobb chatbot-készítő az ügyfélbeszélgetések automatizálásához [év]

A chatbotok ismét a figyelem középpontjába kerültek. Ezúttal az AI chatbot platformok valós időben pontos válaszokat adnak, ahelyett, hogy merev, előre megírt válaszokat adnának.

Ez a változás a legtöbb online vállalkozás esetében megváltoztatja a napi ügyfélkapcsolatokat. Az AI chatbotok ma már mindent kezelnek, az egyszerű GYIK-ektől a komplex hibaelhárításig.

Valójában a 25 és 34 év közötti felhasználók körülbelül 60%-a állította, hogy már használt chatbotokat közvetlenül a fogyasztóknak szóló (D2C) weboldalakon.

Korábban a fejlett chatbotok készítése fejlesztők felvételét vagy egy új szkriptnyelv elsajátítását jelentette. Ma a modern chatbot-készítők lehetővé teszik, hogy vizuális építőkkel, drag-and-drop folyamatokkal és a természetes nyelvet értő AI-modellekkel egyedi chatbotokat tervezzen (még akkor is, ha korlátozott technikai ismeretekkel rendelkezik).

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb chatbot-készítőket és azok árazási terveit, hogy automatizálhassa a beszélgetéseket és bővíthesse vállalkozását anélkül, hogy az egész rendszerét át kellene alakítania.

A 11 legjobb chatbot-készítő egy pillanat alatt

Itt található a legjobb chatbot-készítők egymás melletti összehasonlítása, amely tartalmazza a legfontosabb funkciókat, az árakat és a valódi felhasználói értékeléseket, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Belső csapat támogatás és feladat automatizálás AI ügynökök, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, mély integrációk Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára Botpress Egyedi AI-ügynökök LLM-mel és tudásbázissal RAG-csatornák, többügynökös botok, LLM-támogatás, valós idejű szinkronizálás, API-logika Ingyenes és fizetős csomagok 89 USD/hó/felhasználó áron Intercom Skálázható ügyfélszolgálat proaktív mesterséges intelligenciával AI bot Fin, kódolás nélküli fejlesztő, élő útválasztás, CRM integrációk Fizetős csomagok 39 USD/hó/felhasználó áron Chatbase Belső adatokon képzett AI-ügynökök PDF-fájlok feltöltése, Slack/Notion integrációk, többnyelvű támogatás, feladatok automatizálása Ingyenes és fizetős csomagok 40 dollártól/hó/felhasználó áron. Dialogflow Többnyelvű NLP és kontextusfüggő chatbotok NLP szándékfelismerés, több mint 14 csatorna támogatása, CX flow készítő, elemzés Egyedi árazás Tidio AI + élő csevegés kisvállalkozások számára Lyro chatbot, drag-and-drop fejlesztő, élő chat irányítópult, chatbot elemzés Fizetős csomagok 29 dollártól/hónap/felhasználó Chatfuel Chatbot-folyamatok Facebookhoz, Instagramhoz, WhatsApphoz Meta integrációk, AI ügynökök, kommentár-indítók, Stripe és Shopify integrációk Fizetős csomagok 23,99 USD/hó/felhasználó áron. Ada Vállalati szintű AI-támogatás csevegés, SMS és hangüzenetek esetén AI-ügynökök, hangautomatizálás, CRM-triggerek, személyre szabás, vállalati integrációk Egyedi árazás IBM Watsonx Assistant Biztonságos, skálázható, vállalati szintű chatbotok Vizuális fejlesztő, LLM-ek, HIPAA-megfelelőség, többcsatornás támogatás, teljesítmény-dashboardok Ingyenes és fizetős csomagok 140 dollártól/hónap/felhasználó áron. Kommunicate Hibrid mesterséges intelligencia és emberi támogatás Dialogflow/OpenAI integráció, élő ügynök átadás, elemzés, többcsatornás támogatás Ingyenes és fizetős csomagok 100 dollártól/felhasználó

Mit kell keresnie a chatbot-készítőkben?

Képzelje el, hogy egy növekvő e-kereskedelmi vállalkozást vezet, és szeretne egy chatbotot, amely megválaszolja a gyakori ügyfélkérdéseket, és továbbítja a minősített potenciális ügyfeleket a CRM-be. Valószínűleg nincs ideje megtanulni egy új programozási nyelvet vagy öt különböző eszközt összekapcsolni.

A legjobb chatbot-készítők segítenek olyan beszélgetési felületeket létrehozni, amelyek szerkezete pontosan megfelel a márka arculatának, míg az AI pontos válaszokkal tölti ki a hiányzó részeket. Ezenkívül integrálhatók a meglévő eszközeivel és tudásbázisával, így a bot az összes ügyféladatra támaszkodva tud cselekedni, ahelyett, hogy találgatna.

Keressen olyan chatbot-készítőt, amely a következőket kínálja:

Vizuális fejlesztő drag-and-drop áramlási tervezéssel, így a nem fejlesztők is gyorsan létrehozhatnak chatbotokat és frissíthetik a logikát.

A csevegő widget, a hangnem és a tartalom testreszabási lehetőségei, hogy a botja tükrözze márkáját a webhelyeken és az alkalmazásokban.

Beépített NLP és AI modellek, így az AI chatbotja megérti a természetes nyelvet és kezelni tudja az ügyfelek kérdéseinek változatosságát.

I ntegrációk CRM-ekkel, ügyfélszolgálatokkal, elemző eszközökkel, mint például a Google Analytics, és üzenetküldő csatornákkal, mint például a Facebook Messenger és a WhatsApp.

A műszerfalak segítségével elemezheti a chatbot teljesítményét és nyomon követheti a megoldási arányokat, hogy a valódi beszélgetések alapján finomítsa a folyamatokat.

A 11 legjobb chatbot-készítő

Az alábbiakban összeállítottuk a 10 legjobb chatbot-készítőt – az intuitív drag-and-drop eszközöktől a fejlett AI chatbot-platformokig, amelyek hatékony elemzési és integrációs funkciókkal rendelkeznek.

1. ClickUp (A legjobb belső csapat támogatáshoz, feladatirányításhoz és projektasszisztenciához)

Hozza létre a hatékony kommunikációt a ClickUp AI-alapú funkcióival

A legtöbb csapat nem azért küzd, mert hiányzik az információ. Azért küzd, mert az információk különböző eszközökön vannak szétszórva, vagy elavult dokumentumokban vannak elrejtve. Ez egy klasszikus példa a munka elszóródására. Az alkalmazottak napjuk nagy részét azzal töltik, hogy csatornákat kutatnak, ahelyett, hogy az ügyfeleket segítenék vagy a projekteket előre mozdítanák.

A ClickUp ezt a káoszt egyetlen konvergált AI munkaterületté alakítja. A ClickUp AI Agents és a ClickUp Brain segítségével belső AI chatbot-élményeket hozhat létre, amelyek közvetlenül a munkaterületén élnek. Íme egy rövid áttekintés arról, mit érhet el a ClickUp segítségével.

AI Agent Chat + automatizálás a belső támogatáshoz

Hozzon létre egyedi AI-ügynököket előre beállított utasításokkal és feladatokkal a ClickUp AI Agents segítségével

A ClickUp AI Agents olyan belső támogató botokként működnek, amelyek alaposan ismerik a munkaterületét. Válaszolnak a csapata kérdéseire, válaszokat keresnek a dokumentumokból és feladatokból, és akár strukturált munkafolyamatokba is továbbíthatják a kéréseket, így egyetlen információ sem veszik el.

Chat ügynököket adhat hozzá a ClickUp Chathez, hogy azok figyeljék az egyes csatornákat, válaszoljanak az ismétlődő belső kérdésekre, napi összefoglalókat tegyenek közzé vagy összefoglalják a hosszú szálakat. Ez azt jelenti, hogy az IT- vagy az üzemeltetési csapatok a ClickUp Chat és az AI Agent Chat segítségével osztályozhatják a belső jegyeket, válaszolhatnak a gyakori „hogyan kell” kérdésekre, és a kéréseket a megfelelő sorba irányíthatják anélkül, hogy minden alkalommal be kellene avatkozniuk az emberi ügynököknek.

Használjon előre elkészített ügynököket, vagy hozzon létre egyedi ügynöki munkafolyamatokat a csevegésben a projektjei kezeléséhez.

Amikor egy csapattag kitölti a kérelem űrlapot, az ügyintéző létrehozhat egy strukturált feladatot, és a ClickUp Brain segítségével elküldhet egy AI-választ, hogy megerősítse a kérelem rögzítését. Ez a szintű automatizálás csökkenti annak szükségességét, hogy minden rutinfrissítésnél emberi ügyintézőnek kelljen beavatkoznia.

Állandó belső támogató concierge AI segítségével

A ClickUp BrainGPT kiterjeszti az AI chatbotot a munkaterület ablakán túlra, az asztalra és a böngészőbe, így az AI támogatni tudja a belső beszélgetéseket, bárhol is dolgozzon.

Így használhatja a jobb belső támogatás és az üzleti növekedés érdekében:

Tegyen fel mélyreható kérdéseket az összes ügyféladattal kapcsolatban : a ClickUp BrainGPT több AI-modell segítségével kereshet a munkaalkalmazásokban és az interneten. Feltehet olyan kérdéseket, mint „Melyik nyitott hibák blokkolják a három legfontosabb fiókunkat?” vagy „Mutassa meg a legutóbbi chatbot-beszélgetésekben a számlázási problémákkal kapcsolatos mintákat”. Ezután a feladatokból, a dokumentumokból és a csatlakoztatott eszközökből merít, hogy kontextusba ágyazott válaszokat adjon az elszigetelt részletek helyett.

Válassza ki a megfelelő AI modellt minden belső munkafolyamathoz: A ClickUp BrainGPT több AI modellt támogat, például a ChatGPT-t és a Gemini-t, egyetlen biztonságos jogosultsági rendszer alatt, így minden feladathoz kiválaszthatja a legjobb opciót. Mivel minden a ClickUp adatvédelmi ellenőrzése alatt fut, a harmadik féltől származó modellek nem használják az Ön üzleti adatait a tanuláshoz.

Kódolás nélküli automatizálás az AI Automation Builder segítségével

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

A ClickUp AI Automation Builder segítségével egyszerű nyelven leírhatja, mit szeretne automatizálni, és a program teljes automatizálási folyamatot javasol triggerrel és műveletekkel. Több mint 100 automatizálási sablon közül választhat, majd finomíthatja a folyamatot, anélkül, hogy kódot kellene írnia vagy több chatbot-készítőt kellene összekapcsolnia.

Például létrehozhat olyan szabályokat, mint:

„Ha egy „Sürgős üzemszünet” címkével ellátott űrlapot küldenek be, hozzon létre egy P1 feladatot, rendelje hozzá az ügyeletes mérnökhöz, és tegyen közzé egy frissítést az incidensek csevegőcsatornáján.”

„Ha egy jegy az Intercomban vagy a Zendeskben „funkciókérés” címkével van ellátva, hozzon létre egy kapcsolódó feladatot a termékhez, adja hozzá az ügyfélfiókot, és helyezze át a visszajelzések listájába.”

Mivel ezek az automatizálások az összes ügyféladatra és meglévő rendszerre épülnek, összekapcsolhatja a webhelyeket, üzenetküldő csatornákat és támogatási eszközöket. Ezután a Custom Fields és a ClickUp Dashboards segítségével elemezheti a chatbot teljesítményét és a belső kérések mennyiségét, ahelyett, hogy az adatokat külön táblázatokba exportálná.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa a belső chatbot-beszélgetéseket, feladatokat és dokumentumokat egy munkaterületen a ClickUp Chat és a ClickUp Brain segítségével.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan eszközökhöz, mint az Intercom, a Zendesk, az e-mail és mások, így a külső ügyfélbeszélgetések teljes előzményt tartalmazó kapcsolódó feladatokká válnak.

Kövesse nyomon a belső kérések sorát, a válaszok tendenciáit és az SLA mutatókat a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy lássa, hol csökkentik az AI ügynökök és az automatizálások a manuális munkát.

Kereshet a ClickUp-ban és a kapcsolódó alkalmazásokban az Enterprise AI Search segítségével, majd egy kattintással válaszokat alakíthat ClickUp-feladatokká vagy frissítéseké.

A ClickUp korlátai

Jelenleg inkább a belső csapatok támogatására összpontosít, mint az ügyfelekkel való chatbot-használatra.

Egyes AI funkciók, például az egyéni ügynökök és az összefoglalók, fizetős ClickUp Brain kiegészítőt igényelnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 értékelései a következőket emelték ki:

Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

🧠 Tudta-e: Míg az AI egykor a munkahelyek elvesztésétől való félelmet keltett, ma a munkavállalók 89%-a szerint ez csökkenti az ismétlődő feladatokat, és több időt biztosít számukra, hogy más fontos feladatokra koncentrálhassanak – erről bővebben az AI a munkahelyen című cikkben olvashat.

2. Botpress (A legjobb testreszabható AI-ügynökök létrehozásához, mély LLM-integrációval)

via Botpress

A legtöbb chatbot-platform egyszerű vagy fejlesztőbarát eszközkészletet kínál. A Botpress célja, hogy áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy a csapatoknak finomhangolható ellenőrzést biztosít az AI-ügynökök viselkedése felett, anélkül, hogy feláldozná a vizuális fejlesztőt.

A Botpress segítségével fejlett chatbotokat és AI-ügynököket hozhat létre, amelyek a webhelyéről, fájljaiból és belső tudásbázisából merítenek. A Knowledge Agent szinte valós időben szinkronizálja a tartalmat, míg a RAG (retrieval-augmented generation) folyamatok segítenek a botjának komplex ügyfélkérdésekre jobb kontextusban válaszolni.

Csatlakoztathat népszerű AI modelleket olyan szolgáltatóktól, mint az OpenAI és az Anthropic, és létrehozhat beszélgetési felületeket, amelyek weboldalakon, csevegő widgeteken és üzenetküldő csatornákon is működnek.

A Botpress legjobb funkciói

Több AI-ügynököt is beépíthet egyetlen botba, például tudásügynököket, személyiségügynököket és összefoglaló ügynököket.

Képezzen egyedi chatbotokat weboldalakon, PDF-ekben és dokumentumokban a RAG-csatornák segítségével, hogy a chatbotok beszélgetései kontextusérzékenyek maradjanak.

Telepítsen botokat weboldalakra, WhatsAppra, Facebook Messengerre, Telegramra és más platformokra.

Bővítse a folyamatokat JavaScript műveletekkel, HTTP-hívásokkal és a meglévő eszközökkel való integrációval a teljes ellenőrzés érdekében.

Használja az elemzéseket a chatbot teljesítményének elemzéséhez és a folyamatok finomításához a valódi felhasználói adatok alapján.

A Botpress korlátai

Magasabb tanulási görbe kis csapatok vagy technikai ismeretekkel nem rendelkező marketingesek számára

A Meta csatornákra, például Instagramra vagy Facebookra történő közzétételhez további beállítások szükségesek.

A natív közvetítési és kampányfunkciók könnyebbek, mint a teljes marketingautomatizálási platformok.

Botpress árak

Fizetés használat alapján : Ingyenes

Plusz : 89 USD/hó

Csapat : 495 USD/hó

Kezelés: 1495 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Botpress értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (440+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (30+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Botpressről?

A G2 értékelése szerint:

Tetszik a LowCode és a ProCode kombinációja, valamint a RAG-alapú chatbotok gyors létrehozásához rendelkezésre álló különféle eszközök integrációja. A felhasználói felület intuitív és könnyen érthető.

Tetszik a LowCode és a ProCode kombinációja, valamint a RAG-alapú chatbotok gyors létrehozásához rendelkezésre álló különféle eszközök integrációja. A felhasználói felület intuitív és könnyen érthető.

📽️ Saját, egyedi ClickUp AI ügynököt szeretne létrehozni? Íme, hogyan alkalmazza a ClickUp az AI-t a feladatok automatizálásának megkönnyítésére:

3. Intercom (A legjobb proaktív AI chatbotokkal történő ügyfélszolgálat bővítéséhez)

via Intercom

Amikor az ügyfélszolgálati forgalom megugrik, a csapatok gyakran több eszközzel dolgoznak: e-mail, élő csevegés, megosztott beérkező levelek és telefonhívások. Ez a széttagoltság megnehezíti az egységes élmény biztosítását.

Az Intercom arra összpontosít, hogy ezeket a csatornákat egyetlen AI-vezérelt ügyfélszolgálati platformba egyesítse. Az OpenAI által működtetett AI chatbotja, a Fin, a segítségközpont, a tudásbázis és a korábbi beszélgetések segítségével válaszol az ügyfelek kérdéseire, majd szükség esetén átadja az ügyet egy emberi ügyintézőnek.

A Fin kifejezetten pontos válaszok adására lett tervezve, és integrálódik az élő csevegési adatokkal, így a beszélgetések természetesnek tűnnek.

Az Intercom legjobb funkciói

Használja a Fin szolgáltatást, hogy a súgó központ és az AI tudásbázis segítségével válaszoljon a gyakori ügyfélkérdésekre.

Készítsen chatbot-folyamatokat egy kódolás nélküli vizuális fejlesztővel, hogy automatizálja az útválasztást, a GYIK-eket és a potenciális ügyfelek megszerzését.

Csatlakoztassa a botokat webhelyéhez, mobilalkalmazásaihoz és egyéb üzenetküldő csatornáihoz az egységes élmény érdekében.

A komplex problémákat automatikusan továbbítsa emberi ügynököknek, miközben megőrzi a beszélgetés teljes kontextusát.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot és a Google Analytics, hogy az ügyfélkapcsolatok üzleti mutatókhoz kapcsolódjanak.

Az Intercom korlátai

A magasabb árkategóriák túl drágák lehetnek a kisvállalkozások számára.

A botok testreszabási lehetőségei korlátozottak a fejlesztőkre fókuszáló platformokhoz képest.

Az AI teljesítménye nagyban függ az AI tudásbázis minőségétől.

Intercom árak

Alapvető : 39 USD/hó felhasználónként

Haladó : 99 USD/hó felhasználónként

Szakértő : 139 USD/hó felhasználónként

Fin AI Agent: Egyedi árazás

Intercom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (3650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (1120+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Intercomról?

A Capterra áttekintése kiemeli:

A 24 órában elérhető, mesterséges intelligenciával működő élő ügyfélszolgálati csevegés rendkívül hasznos eszköz sok vállalkozás számára. Ha az ügyfeleknek kérdéseik vannak, a csevegés akár munkaidőn kívül is segítséget nyújthat.

A 24 órában elérhető, mesterséges intelligenciával működő élő ügyfélszolgálati csevegés rendkívül hasznos eszköz sok vállalkozás számára. Ha az ügyfeleknek kérdéseik vannak, a csevegés akár munkaidőn kívül is segítséget nyújthat.

4. Chatbase (A legjobb az Ön adataival képzett, AI-alapú ügyfélszolgálati ügynökök számára)

via Chatbase

Az ügyfélszolgálati csapatok folyamatos nyomás alatt állnak, a növekvő jegymennyiség kezelésétől a több platformon történő válaszadásig.

A vállalkozások növekedésével az ismétlődő ügyfélkérdések mennyisége még a jól felszerelt csapatokat is túlterhelheti: „Hol van a megrendelésem?” és „Hogyan mondhatom le?”

A Chatbase egy okosabb megközelítéssel lép be a képbe. Ez a chatbot-készítő lehetővé teszi, hogy saját tartalmak, például súgócikkek és termékdokumentációk alapján képezzen ki egy AI chatbotot, amely így emberi beavatkozás nélkül is gyors, kontextusban gazdag válaszokat tud adni.

A Chatbase legjobb funkciói

Képezze az ügynököket a saját adatai alapján PDF-ek, súgó dokumentumok vagy nyilvános URL-ek feltöltésével.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk és mások, hogy lekérdezze és frissítse az ügyfélspecifikus adatokat.

Testreszabhatja az AI műveleteit, hogy a bot olyan feladatokat hajtson végre, mint a találkozók átütemezése, címek módosítása vagy komplex problémák továbbítása.

A „Csevegési napló” felület és a bizalmi pontszám szűrő segítségével könnyedén módosíthatja a bot válaszait.

Több mint 80 nyelven nyújt többnyelvű támogatást automatikus nyelvfelismeréssel és fordítással.

A Chatbase korlátai

Nincs vizuális folyamatépítő vagy lehetőség a beszélgetési útvonalak meghatározására

Korlátozott lead-gyűjtési testreszabás; csak alapvető mezők, mint név, e-mail és telefonszám

Nincs beépített élő csevegés vagy proaktív kapcsolattartás olyan platformokon, mint a Facebook vagy a WhatsApp.

Chatbase árak

Egyedi, hitelalapú árazás

Chatbase értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5,0 (70+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Chatbase-ről?

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

Eddig nagyon jó tapasztalataink vannak. Lehetőségünk van olyan chatbotot készíteni, amely releváns információkat oszt meg a vállalkozásunkról.

Eddig nagyon jó tapasztalataink vannak. Lehetőségünk van olyan chatbotot készíteni, amely releváns információkat oszt meg a vállalkozásunkról.

📮 ClickUp Insight: Az ismétlődő feladatok 24% -át akadályozzák a munkavállalóknak abban, hogy értelmes munkát végezzenek, míg további 24% úgy érzi, hogy képességei kihasználatlanok maradnak – így a munkaerő közel fele kreativitásában korlátozott és alulértékelt. A ClickUp ezt megváltoztatja azáltal, hogy automatizálja a rutinmunkákat olyan AI-ügynökökkel, amelyek triggerre reagálnak. Amikor egy feladat befejeződik, a ClickUp AI-ügynöke azonnal hozzárendelheti a következő lépést, frissítheti az állapotokat vagy emlékeztetőket küldhet – nincs szükség manuális nyomon követésre. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek használatával több mint 50%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a csapatok a formázás helyett az elemzésekre koncentrálhatnak.

5. Dialogflow (A legjobb fejlett NLP és többnyelvű chatbot élményhez)

via Google

Sok chatbot meghibásodik, ha a felhasználók kissé eltérő kérdéseket tesznek fel.

Itt áll meg az ügyfélszolgálat. Ha a botja nem képes megérteni a szándékot, a csapata végül manuálisan avatkozik be, ami ellentmond az automatizálás céljának.

A Google mesterséges intelligenciával működő chatbot-platformja, a Dialogflow kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve. Ahelyett, hogy rögzített folyamatokra támaszkodna, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a felhasználói szándékok megértéséhez és a beszélgetésekből való értelmes adatok kinyeréséhez, függetlenül attól, hogy azok hogyan vannak megfogalmazva.

A Dialogflow legjobb funkciói

A képzési mondatok és a testreszabható entitások segítségével pontosan megértheti a felhasználók szándékait.

Támogassa az AI chatbotok telepítését több mint 14 platformon, beleértve a weboldalakat, üzenetküldő alkalmazásokat és hangalapú asszisztenseket.

Használja a Dialogflow CX flow-készítőjét a fejlettebb, kontextusfüggő beszélgetési felületekhez.

Az API-k és webhookok segítségével zökkenőmentesen integrálhatja a meglévő eszközökkel és rendszerekkel.

Elemezze a chatbot teljesítményét a beépített képzési eszközökkel, a tartaléknyomkövetéssel és a felhasználói bevitelek elemzésével.

A Dialogflow korlátai

Kódolás szükséges az ügyféladatok tárolásához vagy a chatbot-beszélgetések személyre szabásához.

Nincs vizuális drag-and-drop felület a chatbot folyamatok létrehozásához.

Nincs natív élő csevegés integráció az emberi átadáshoz

A Dialogflow CX használata nem technikai felhasználók számára nehezebb

Dialogflow árak

Egyedi árazás

Dialogflow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Dialogflow-ról?

A Capterra értékelése a következőket emelte ki:

A DialogFlow megkönnyíti a találkozók foglalásának kezelését és az információk átadását az ügyfelek számára, ha integrálja azt a csevegőalkalmazásokba, amelyeket az ügyfelek általában a veled való kommunikációra használnak.

A DialogFlow megkönnyíti a találkozók foglalásának kezelését és az információk átadását az ügyfelek számára, ha integrálja azt a csevegőalkalmazásokba, amelyeket az ügyfelek általában a veled való kommunikációra használnak.

6. Tidio (A legjobb a kisvállalkozások támogatásához élő csevegés és AI chatbotok kombinálására)

via Tidio

A kisvállalkozások és a kis létszámú csapatok ritkán rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy minden ügyfélüzenetre valós időben válaszoljanak. Ha ehhez még a különböző időzónák is hozzájönnek, az ügyfelek könnyen órákat is várhatnak egy egyszerű válaszra.

A Tidio egy felületen ötvözi az élő csevegést, a csevegő widgetek testreszabását és az AI chatbot funkciókat, így automatizálhatja az első szintű ügyfélszolgálatot, miközben szükség esetén továbbra is bekapcsolódhat a beszélgetésekbe.

Az AI chatbot, a Lyro, tanul a gyakran ismételt kérdésekből és a tudásbázisból, majd automatikusan válaszol az ügyfelek kérdéseire. Úgy tervezték, hogy gyorsan csökkentse a kis csapatok támogatási terhelését, anélkül, hogy kódolási tapasztalatra lenne szükség.

A Tidio legjobb funkciói

A Lyro chatbot automatikusan betanítható a GYIK és a támogatási tartalmak alapján.

Kezelje az élő csevegést, az AI chatbotokat és az üzenetküldő csatornákat egyetlen irányítópultról.

Használja a drag-and-drop fejlesztőt egyedi chatbot folyamatok létrehozásához.

Csatlakozzon e-mail eszközökhöz, a Google Analyticshez és CRM-ekhez a mélyebb betekintés érdekében.

Figyelje a chatbot teljesítményét a beépített jelentések és beszélgetési statisztikák segítségével.

A Tidio korlátai

Korlátozott folyamatkomplexitás a fejlesztőkre fókuszáló platformokhoz képest

Az ingyenes csomag tartalmazza a márkajelzést és korlátozza a chatbotok mennyiségét.

Tidio árak

Starter : 29 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 59 USD/hó felhasználónként

Plusz : 749 USD/hó felhasználónként

Prémium: Egyedi árazás

Tidio értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (1840+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Tidio-ról?

A G2 értékelésében kiemelték:

A Tidio egy nagyon praktikus eszköz az ügyfélcsevegések kezeléséhez és az alapvető beszélgetések automatizálásához. A felület tiszta, könnyen kezelhető, és jól integrálható a legtöbb weboldalhoz.

A Tidio egy nagyon praktikus eszköz az ügyfélcsevegések kezeléséhez és az alapvető beszélgetések automatizálásához. A felület tiszta, könnyen kezelhető, és jól integrálható a legtöbb weboldalhoz.

💡 Profi tipp: Aggódik, hogy az AI helyettesei lesznek a csapatának, ahelyett, hogy támogatná őket?

7. Chatfuel (A legjobb közvetlen értékesítéshez és támogatáshoz a Meta platformokon)

via Chatfuel

A legtöbb e-kereskedelmi márka potenciális ügyfeleket veszít a hibás üzenetküldési folyamatok miatt.

Egy vásárló terméket tesz a kosárba, de soha nem fejezi be a vásárlást. Vagy kérdést tesz fel az Instagramon, és órákat vár a válaszra. Most szorozza meg ezt több száz napi interakcióval.

A Chatfuel ezt úgy oldja meg, hogy Facebook-, Instagram- és WhatsApp-csatornáit teljesen automatizált értékesítési és támogatási motorokká alakítja. Intuitív flow-készítője és ChatGPT-alapú AI-ügynökei segítenek a beszélgetési felületek létrehozásában. Ezek mindent kezelnek, a megszakított kosár helyreállításától és a találkozók lefoglalásától a potenciális ügyfelek minősítéséig és az élő csevegés továbbításáig.

A Chatfuel legjobb funkciói

Kódolás nélkül hozhat létre és automatizálhat chatfolyamatokat a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon.

Kezelje az elhagyott kosarakat, az upsell-eket és a potenciális ügyfelek megszerzését AI-alapú üzenetküldő ügynökök segítségével.

Válaszoljon a megjegyzésekre, említésekre és közvetlen üzenetekre triggerekkel és automatizálással.

Integrálja a Stripe, a Google Sheets, a Calendly, a Shopify és a Zapier szolgáltatásokkal.

Használja a beépített elemzési és A/B tesztelési funkciókat a folyamatok és a kampányok teljesítményének optimalizálásához.

A Chatfuel korlátai

A chatbot folyamatok nem másolhatók át különböző csatornákra.

Korlátozott többnyelvű támogatás globális közönség számára

Nincs natív webes csevegő widget a Meta platformokon kívüli webhelyekhez.

A fejlett felhasználási esetek (pl. egyedi NLP vagy API-hívások) technikai beállítást igényelnek.

Chatfuel árak

Business for Facebook : 23,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti szolgáltatások WhatsApp és Instagram számára : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 400 USD/hó felhasználónként

Chatfuel értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Chatfuelről?

Ez a G2-es értékelés megosztotta:

A blokkok segítségével hoztam létre egy botot. Most áttértem a folyamatokra, és imádom! Könnyen érthető, könnyen kezelhető, nincs szükség programozási ismeretekre, egyszerűen tökéletes!

A blokkok segítségével hoztam létre egy botot. Most áttértem a folyamatokra, és imádom! Könnyen érthető, könnyen kezelhető, nincs szükség programozási ismeretekre, egyszerűen tökéletes!

8. Ada (A legjobb vállalati szintű ügyfélszolgálati automatizáláshoz több csatornán)

via Ada

A legtöbb vállalati ügyfélszolgálati csapat egy frusztráló körforgásba került: növekvő ügyfélelvárások, kiszámíthatatlan jegyváltozások és egymástól eltérő rendszerek, amelyek mindent lelassítanak.

Az Ada segít a vállalatoknak kiszabadulni ebből a körforgásból azáltal, hogy AI-alapú ügyfélszolgálatot nyújt, amely automatizálja a hang-, csevegő-, SMS- és egyéb interakciókat.

Ennek az AI kommunikációs eszköznek a legnagyobb megkülönböztető jellemzője a mélyreható vállalati integráció: az Ada közvetlenül csatlakozik a CRM-ekhez, fizetési átjárókhoz, jegyvásárlási platformokhoz és elemző eszközökhöz. Ezután szinkronizálja az ügyféladatokat, hogy személyre szabottabb és megbízhatóbb élményt nyújtson.

Az Ada legjobb funkciói

Képezze ki az AI-ügynököket, hogy a meglévő dokumentáció, GYIK és munkafolyamatok segítségével önállóan kezeljék a több millió ügyfélbeszélgetést.

Integrálja több mint 30 vállalati eszközzel, például a Salesforce-szel, a Shopify-val és a Contentful-lal, hogy valós időben lehessen adatokat lekérni és műveleteket indítani.

Alkalmazzon AI hangos ügynököket a telefonos ügyfélszolgálat automatizálásához, az IVR-eket beszélgető AI-vel helyettesítve, és az ügynökök kezelési idejét akár 42%-kal csökkentve.

Teszteléssel, visszajelzésekkel és ponttáblákkal idővel képezze ki AI-ügynökeit, hogy folyamatos fejlődést érjen el.

Több mint 50 nyelvet támogat, és zökkenőmentesen skálázható a nagy forgalmú digitális csatornákon, vállalati szintű rendelkezésre állással és biztonsággal.

Ada korlátai

Az árak nem nyilvánosak, konzultációra van szükség.

A Trustpilot értékelései aggodalmakat vetnek fel a használhatóság és az ügyfél-elégedettség tekintetében.

A termékbemutató nélkül korlátozott rálátás nyílik a beállítás komplexitására.

Kisebb vállalkozások vagy kezdő startupok számára kevésbé alkalmas, mivel elsősorban nagyvállalatokra összpontosít.

Ada árak

Egyedi árazás

Ada értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Ada-ról?

A G2 értékelésében kiemelték:

Hetente készítünk egy chatbot-jelentést, és napi ellenőrzéseket végzünk, hogy ügyfeleink azonnal releváns válaszokat kapjanak.

Hetente készítünk egy chatbot-jelentést, és napi ellenőrzéseket végzünk, hogy ügyfeleink azonnal releváns válaszokat kapjanak.

🧠 Tudta-e: A marketingesek 37,1%-a szerint a magas minőségű potenciális ügyfelek generálása jelenti a legnagyobb kihívást.

9. IBM Watsonx Assistant (A legjobb vállalati szintű virtuális ügynökök számára)

via IBM

Képzelje el, hogy egy globális bank naponta több mint 10 000 ügyfélkérdéssel szembesül, a jelszó-visszaállításoktól a jelzáloghitelek állapotának ellenőrzéséig. A támogató csapatuk túlterhelt, és a régi chatbotjuk nem képes kezelni a finom árnyalatokkal rendelkező, többnyelvű beszélgetéseket.

Ez az, ahol az IBM Watsonx Assistant különbséget tesz. Vállalati környezetre tervezett, ügyfélszolgálati célú mesterséges intelligencia eszköz, amely segít a csapatoknak virtuális ügynökök létrehozásában.

Ezek általában webes, mobil és üzenetküldő csatornákon futnak, miközben szigorú adat- és megfelelőségi követelményeket tartanak be. A kódolás nélküli vizuális fejlesztővel és az IBM nyelvi modelljeivel olyan beszélgetési folyamatokat hozhat létre, amelyek az Ön tudásbázisából merítenek és kapcsolódnak a háttérrendszerekhez.

Az IBM Watsonx Assistant legjobb funkciói

Készítsen AI-alapú chatbotokat egy vizuális fejlesztő segítségével, amelyet a nem fejlesztők is megértenek.

Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal és kommunikációs csatornákkal, mint például SMS, WhatsApp és webes csevegő widgetek.

Használja a beépített irányítópultokat és NLP-mutatókat a chatbot teljesítményének elemzéséhez és a szándékok javításához.

Telepítsen botokat szigorúan szabályozott környezetben olyan funkciókkal, amelyek támogatják a HIPAA-nak megfelelő implementációkat és az ügyféladatok biztonságos kezelését.

Bővítse a beszélgetési felületeket hang- és telefonintegrációkkal call centeres helyzetekhez.

Az IBM Watsonx Assistant korlátai

A regisztrációs és ellenőrzési követelmények miatt az onboarding bonyolultnak tűnhet.

Kevesebb oktatóanyag és tanulási forrás, mint más chatbot-platformoknál

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációhoz technikai ismeretekre lehet szükség.

IBM Watsonx Assistant árak

Lite : Ingyenes

Plusz : Az árak a felhasználói specifikációknak megfelelően alakulnak.

Vállalati: Az árak a felhasználói specifikációknak megfelelően alakulnak.

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az IBM Watsonx Assistantról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi.

Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi.

10. Kommunicate (A legjobb hibrid AI + emberi támogatású chatbotokhoz)

via Kommunicate

Képzelje el, hogy egy ügyfél hajnali 2-kor érkezik a webhelyére egy számlázási kérdéssel, amely túl bonyolult egy egyszerű bot számára, de túl sürgős ahhoz, hogy reggelig várjon. Sok chatbot-készítő vagy mindent automatizál, vagy teljes mértékben emberi ügynökökre támaszkodik.

A Kommunicate hibrid modellt kínál. Saját chatbotokat építhet, vagy összekapcsolhatja az OpenAI, a Dialogflow és az Amazon Lex mesterséges intelligencia motorjait, majd ráépítheti a valós idejű élő csevegést.

Az ügyfélbeszélgetések egy bottal kezdődhetnek, majd szükség esetén ugyanazon a csevegőwidgeten belül átadhatók egy emberi ügynöknek.

A Kommunicate legjobb funkciói

Készítsen egyedi chatbotokat drag-and-drop funkcióval, vagy integrálja azokat vezető AI chatbot motorokkal, mint az OpenAI, a Dialogflow és az Amazon Lex.

Automatizálja a chatbot-beszélgetéseket, miközben valós idejű ügynöki átvételt kínál a komplex ügyfélkapcsolatokhoz.

Csatlakoztassa chatbotját több üzenetküldő csatornához, beleértve a WhatsAppot, a Facebook Messengert és a weboldal csevegő widgetjeit.

Hozzáférés részletes chatbot teljesítményelemzésekhez az ügyfélkapcsolatok javítása és a megoldási idők optimalizálása érdekében.

Használja az ügyféladatokat a válaszok személyre szabásához, a beszélgetések csapatokhoz való hozzárendeléséhez és a HubSpot és Salesforce platformokon történő műveletek elindításához.

A Kommunicate korlátai

A vizuális chatbot-készítő korlátozottnak tűnhet a haladó felhasználók számára.

Egyes integrációkhoz technikai ismeretek vagy fejlesztői támogatás szükséges.

A jelentések és elemzések irányítópultján nincsenek testreszabási lehetőségek.

Kommunicate árak

Starter : 40 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 200 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Kommunicate értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Kommunicate-ről?

A G2 értékelése a következőket emelte ki:

A Kommunicate használata nagy előnyökkel járt számunkra, mivel jelentősen javította az ügyfélkérdések kezelését és növelte az ügyfelek elégedettségét. Nagyszerű, mert egy helyen összekapcsolhatja különböző csatornákat, mint például a Facebook, a WhatsApp és a webes csevegés.

A Kommunicate használata nagy előnyökkel járt számunkra, mivel jelentősen javította az ügyfélkérdések kezelését és növelte az ügyfelek elégedettségét. Nagyszerű, mert egy helyen összekapcsolhatja különböző csatornákat, mint például a Facebook, a WhatsApp és a webes csevegés.

Íme 3 további hasznos chatbot-készítő, amelyek illeszkednek a már bemutatott eszközökhöz:

ManyChat : Lehetővé teszi a teljes ügyfélút automatizálását a közösségi csatornákon belül, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos frissítések és termékajánlások segítségével növelje a konverziókat.

Landbot : Segít interaktív, vizuálisan vonzó chatbotok létrehozásában webhelyéhez, WhatsApp-hoz vagy belső munkafolyamatokhoz.

Voiceflow : A beszélgetés tervezését, a folyamatok feltérképezését és a tesztelési eszközöket egyetlen munkaterületen egyesíti, így prototípust készíthet, tesztelhet és hang- és csevegő ügynököket telepíthet a különböző csatornákon.

A ClickUp növeli a termelékenységét

Mivel az amerikaiak harmada használ AI chatbotokat, egyértelmű, hogy a vállalkozásoknak lépést kell tartaniuk az ügyfelek elvárásaival, és 24 órában, 7 napban a héten rendelkezésre kell állniuk.

A kódolás nélküli chatbot-készítők térnyerése azt jelenti, hogy mostantól több csapat is intelligens asszisztenseket tervezhet anélkül, hogy egyetlen sor kódhoz is hozzá kellene nyúlnia.

De itt van a bökkenő: a legtöbb platform a külső automatizálásra koncentrál – értékesítési csevegések, GYIK és ügyféljegyek. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Míg más platformok segítenek az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásában, a ClickUp az egész vállalatnak segít gyorsabban gondolkodni, dolgozni és dönteni.

Az eredmények? A valódi csapatok máris érzékelik a különbséget:

A ClickUp használata 30%-kal gyorsabbá tette a termékfejlesztést az Atrato-nál, és 20%-kal csökkentette a fejlesztők túlterheltségét az intelligens feladatautomatizálásnak köszönhetően.

Egy olyan világban, ahol a támogatási igények állandóak és a projektek gyorsan haladnak, egy egyszerű chatbot nem elegendő. Ha olyan chatbotot keres, amely cselekszik, irányít, összefoglal és tanul, regisztráljon most a ClickUp-ra!