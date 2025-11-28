Ingyenes kriptovaluta-figyelő lista sablonok a portfólió nyomon követéséhez

A kriptovaluta régen csak éjszakai kíváncsiság tárgya volt. Ma már komoly stratégiai eszköz. Akár a technológia, akár a hozamok miatt foglalkozik vele, befektetéseinek nyomon követése kulcsfontosságú az okosabb döntések meghozatalához.

A jelentések szerint az amerikai válaszadók 39%-a azt állítja, hogy kriptovalutát vásárol és tart, hogy fedezze magát az infláció ellen, mégis sokan továbbra is különböző tőzsdei alkalmazások, nyitott lapok és félig kitöltött táblázatok halmazára támaszkodnak.

Egy egyszerű kriptovaluta-figyelő lista sablon nem fogja megjósolni a következő bull run-t. De világos, központosított áttekintést nyújt a tickerekről, árakról, belépési pontokról és megjegyzésekről, így stratégiája rendezett marad, még akkor is, ha a piacok nem azok.

Ebben a cikkben megosztjuk a legjobb ingyenes kriptovaluta-figyelő lista sablonokat, amelyek segítségével strukturáltabban és kevesebb találgatás mellett követheti nyomon portfólióját.

13 kriptovaluta-figyelőlista-sablon egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes ClickUp és egyéb kriptovaluta-figyelő lista sablonról:

Mik azok a kriptovaluta-figyelő lista sablonok?

A kriptovaluta-figyelő lista sablon egyszerűen egy strukturált eszköz, amellyel nyomon követheti azokat a coinokat, amelyeket figyelni szeretne, mielőtt kereskedni kezdene. Központosítja az árakat, célokat és megjegyzéseket, így a döntések következetesek maradnak.

A legtöbb kriptovaluta-figyelő lista sablon strukturált mezőket tartalmaz, például:

Ticker, eszköz neve és tőzsde

Aktuális ár, belépési ár és hozzáadás dátuma

Célok, stopok és alapvető kockázati címkék

Jegyzetek, kutatási linkek és állapot (például Figyelés, Belépés, Kilépés)

Naplózhatja a kereskedéseket, csoportosíthatja az eszközöket szektor vagy téma szerint, és összekapcsolhatja a figyelőlistát egy egyszerű portfólió táblázattal, amely megmutatja az allokációt, a nem realizált nyereséget és veszteséget, valamint az időbeli teljesítményt.

Akár a ClickUp List, akár a Google Sheets elrendezést részesíti előnyben, az elv ugyanaz: egy megbízható figyelőlista, ahelyett, hogy tíz lapot kellene nyomon követnie, amelyekre alig emlékszik.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozzunk létre portfólió kockázatkezelési stratégiát?

Mi teszi jóvá egy kriptovaluta-figyelő lista sablont?

Egy jó kriptovaluta-figyelő lista sablon áttekinthető, naprakész és cselekvésre kész adatokat tartalmaz. Másodpercek alatt áttekintheti, és megtudhatja, mely eszközökre kell ma figyelnie.

Keressen olyan sablonokat, amelyek:

Használjon egyértelmű oszlopokat a ticker, az eszköz, az ár, a mennyiség, a dátum és a megjegyzések számára.

Könnyítse meg a kereskedések naplózását, a nyereség és veszteség nyomon követését, valamint az alapvető portfólióallokáció megtekintését.

Támogatja a szűrőket és a címkéket, így a legrelevánsabb eszközökre koncentrálhat.

Használja az élő árfunkciókat vagy az egyszerű importáló képleteket.

Csatlakozzon a kutatás, feladatok és felülvizsgálatok szélesebb körű munkafolyamatához.

Egy hatékony kriptovaluta-figyelő lista sablon is támogatja az ismétlődő folyamatokat. Minden héten újra felhasználhatja ugyanazokat a lépéseket: tickerek hozzáadása, szintek felülvizsgálata, állapot frissítése és eredmények naplózása. Így tanulhat a múltbeli kereskedésekből, ahelyett, hogy ugyanazokat a hibákat ismételné.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain elolvassa a figyelőlistádat, kereskedéseidet és portfóliódat, és a szétszórt kutatásokat rövid összefoglalókba alakítja, amelyeket ténylegesen felhasználhatsz. Tegyen fel egy egyszerű kérdést, és a program kinyeri a kontextust a feladatokból, dokumentumokból és a kapcsolódó táblázatból, majd a pontos tickerekkel, dátumokkal és árszintekkel válaszol. A ClickUp Brain a jegyzetekből célokat és megállásokat is megfogalmazhat, valamint hiányzó mezőket javasolhat, így a sablon idővel is konzisztens marad. Az AI felülvizsgálja a kereskedési naplóbejegyzéseket, azonosítja a hiányzó részleteket, és teljes és következetes nyilvántartás vezetésére ösztönöz.

A 13 legjobb kriptovaluta-figyelő lista sablon

A kriptovaluta ármozgások nyomon követése gyorsan bonyolulttá válhat. Az egyik nap még egy tőzsdei alkalmazásban ellenőrzi az árakat, másnap pedig már a Sheetsben, a csevegésben készült képernyőképekben és a Docsban elrejtett jegyzetekben található figyelőlisták között ugrál.

Ez a felhalmozódás munkahelyi terjeszkedés; amikor az információi különböző alkalmazásokban és dokumentumokban vannak szétszórva.

A ClickUp segítségével ezt a szétszórt információt egy konvergált AI munkaterületbe összpontosíthatja. Kriptovaluta-figyelő listáját, portfólióadatait, kutatási jegyzeteit és felülvizsgálati feladatait ugyanazon a munkaterületen tárolhatja. Ahelyett, hogy az eszközök között ugrálna, az eszközöket nyomon követheti, emlékeztetőket állíthat be és kereskedéseket rögzíthet ott, ahol már megtervezte a munkát.

Ez a 13 ingyenes kriptovaluta-figyelő lista sablon lehetőségeket kínál arra, hogyan gondolkodjon és dolgozzon listák, táblák, lapok és dokumentumok segítségével. Válasszon egyet, amelyik illik az Ön stílusához, majd használja a ClickUp funkcióit, hogy a számokat megbízható folyamattá alakítsa.

1. ClickUp blokklánc-ökoszisztéma sablon

Ingyenes sablon letöltése Összegezze a projekt feladatait egy egyszerű portfólió-áttekintésben, hogy lássa a kockázatokat a ClickUp Blockchain Ecosystem Template segítségével.

A ClickUp Blockchain Ecosystem Template egyetlen képernyőn jeleníti meg a lánc vagy szektorhoz kapcsolódó projekteket, személyeket és mérföldköveket. A szétszórt dokumentumok és ad hoc jegyzetek helyett listákat és táblákat kap, amelyek megmutatják, mely protokollokat követi, mit építenek, és mikor vannak a fontos dátumok.

Hozzáadhat feladatokat az L1-ekhez, L2-ekhez és a főbb alkalmazásokhoz, majd tárolhat linkeket a fehérpapírokhoz, auditokhoz és elemzéseihez. Az olyan nézetek, mint a Táblázat, Lista és Gantt, megkönnyítik annak megtekintését, hogy a fejlesztési ütemtervek hogyan illeszkednek a portfóliójához és a figyelőlistájához.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon az L1-eket, L2-eket és dApp-okat a kutatás, tesztelés, auditálás, bevezetés és karbantartás állapotával.

Adjon hozzá egyéni mezőket a tickerhez, szektorhoz, forgalomban lévő készletekhez és a legfontosabb on-chain mutatókhoz.

Állítson be emlékeztetőket a feloldások, szavazások vagy listázások előtt, hogy eldönthesse, egy eszköz maradjon-e a figyelőlistáján vagy sem.

Kössd össze a feladatokat egy külön kriptovaluta-figyelő lista táblázattal, hogy a kutatási és árinformációk összekapcsolva maradjanak.

✨ Ideális: Kutatócsoportok és protokoll-üzemeltetők számára, akik láncokat és alkalmazásokat térképeznek fel, miközben minden projektet egy strukturált kriptovaluta-figyelő listához kapcsolnak.

📖 Olvassa el még: Hogyan szervezzük meg pénzügyeinket

2. ClickUp portfóliókezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy kutatási könyvtárat szektor, kockázat és meggyőződés szerinti címkékkel a ClickUp portfóliókezelési sablonjának segítségével.

A kriptovaluták ma már sok portfólióban a részvények és az ETF-ek mellett szerepelnek. A ClickUp portfóliókezelési sablon segít abban, hogy kriptovaluta-figyelő listáját valódi portfólióként kezelje. Szervezze meg a nyitott pozíciókat, a tervezett belépéseket és a csak megfigyelésre szánt ötleteket egy listában. Ezután használhatja az egyéni mezőket a ticker, az eszköz típusa, a belépési ár, a méret és a meggyőződés megadásához.

Az „Open Positions” (Nyitott pozíciók), „Watchlist” (Figyelőlista) és „Closed Trades” (Zárt ügyletek) nézetek segítségével láthatja, hova fordítja idejét és tőkéjét. Jegyzeteket is készíthet arról, miért lépett be, mit figyel, és mi késztetné arra, hogy kilépjen.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a nyitott pozíciókat és a figyelőlista elemeket egy helyen, a ticker, az ár és a tézis mezők segítségével.

Csoportosítson szektor vagy téma szerint, hogy lássa, hogyan alakul a portfóliója, mielőtt új ügyleteket adna hozzá.

Adja hozzá a következő felülvizsgálati dátumokat, hogy mindig tudja, mikor kell újra megvizsgálnia egy eszközt vagy újraegyensúlyoznia.

Készítsen egy egyszerű portfólió-irányítópultot, amelyen látható az allokáció, a nem realizált nyereség és veszteség, valamint az aktív kereskedések száma.

✨ Ideális: Kereskedők és portfóliókezelők számára, akik kriptovaluta-figyelő listájukat, aktív pozícióikat és felülvizsgálati ritmusukat egy portfólió-nézetben szeretnék látni.

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards segítségével a portfólió áttekintését ismételhető munkafolyamatokká alakíthatja. A ClickUp Dashboards segítségével élő adatokat vonhat le a portfólió listájáról, és azokat eszközök, nyitott kereskedések száma és magas kockázatúként megjelölt feladatok szerint oszthatja el. Így a „portfólió áttekintése” nem egy újabb táblázat lesz, hanem egy sor widget, amely automatikusan frissül a csapata által már karbantartott adatok alapján.

3. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a kereskedési költségvetéseket tőzsde és eszköz szerint a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével.

A kereskedők számára gyakran kihívást jelenthet a költségvetés nélküli kereskedés. Lehet, hogy eléri a célját, de nem fogja tudni, hogyan és milyen áron. A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egy vezérlőpanelt biztosít a pénzügyek kezeléséhez, amely olyan kulcsfontosságú mutatókat fed le, mint a tőzsdék, a díjak, a készpénz-tartalékok és a realizált nyereség és veszteség.

Beállíthat havi kereskedési költségvetéseket tőzsde vagy stratégia szerint, naplózhatja a befizetéseket és kifizetéseket, és minden bejegyzést tickerrel vagy kategóriával jelölhet. Mivel ez a ClickUp-ban található, csatolhat CSV-fájlokat a tőzsdékről, feltölthet nyugtákat és tárolhat adóbevallásokat minden rekord mellett. Ez megkönnyíti az év végi áttekintéseket és jelentéseket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Állítson be költségkeretet minden tőzsde vagy stratégia számára, és hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges kiadásokat.

Címkézze a bejegyzéseket ticker, eszköz típus és stratégia szerint, hogy lássa, hová kerül valójában a tőkéje.

Csatoljon CSV-fájlokat, PDF-eket és kimutatásokat, hogy az adóelőkészítés és az ellenőrzések könnyebbé váljanak.

Használja a „Jelen hónap”, „Tőzsde szerint” és „Eszköz szerint” nézeteket, hogy tisztább portfólió-döntéseket hozhasson.

✨ Ideális: Aktív kereskedőknek, akik nyomon követik a költségvetést, a díjakat és a nyereséget/veszteséget a tőzsdéken, és ezt összekapcsolják a figyelőlistájukon szereplő eszközökkel.

📖 Olvassa el még: Egyéves, ötéves és tízéves célok példái a hosszú távú céltervezéshez

📮 ClickUp Insight: Tízből közel négy ember szerint a pénzügyi instabilitás a legnagyobb aggodalomra okot adó tényező, amikor portfóliókarriert fontolgatnak, és a bizonytalanság áll a lista élén. Ahelyett, hogy találgatna, hova megy az ideje és a pénze, kövesse nyomon minden órát a ClickUp beépített időkövető funkciójával. Címkézze a munkákat ügyfél vagy bevételi forrás szerint, rögzítse a számlázható órákat, és használja az egyéni mezőket az árak és kifizetések tárolásához. A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja, mennyi időt fektet be, mennyit ér, és mely projektek a legjövedelmezőbbek.

4. ClickUp befektetési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp befektetési megállapodás sablon segítségével archiválhatja a végrehajtott megállapodásokat, nyugtákat és módosításokat a jelentésekhez.

A ClickUp befektetési megállapodás sablon segítségével a SAFT-okat, SAFE-eket, token opciókat és egyéb ügyleti dokumentumokat egyetlen strukturált ClickUp Doc-ban szervezheti. A feltételek, a jogok megszerzése, a jogok és a banki átutalási adatok szakaszai a megjegyzések és a feladatok mellett találhatók, a átvilágítás és az aláírások céljából.

Nyomon követheti az állapotot a „Vázlat”tól a „Aláírt”ig, és emlékeztetőket állíthat be a mérföldkövekhez, például az első jogosultsági dátumhoz vagy a zárolás lejártahoz. Ezután kapcsolja össze az egyes megállapodásokat a kapcsolódó tickerrel vagy projekttel a Blockchain ökoszisztéma vagy a Portfóliókezelés nézetekben. Így, amikor egy token feloldása megjelenik a táblázatában, láthatja a jogi hátteret és az allokáció mögötti eredeti tézist is.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítsd a SAFT, SAFE vagy warrant ügyleteket a ticker, allokáció, vesting és lockup mezőkkel.

Kövesse nyomon az aláírásokat, a KYC-t, a finanszírozást és a zárási ellenőrzőlista tételeit egyértelmű státuszokkal.

Csatoljon vázlatokat, javításokat és végleges PDF-fájlokat a tiszta ellenőrzési nyomvonal érdekében.

Kössön össze minden ügyletet a figyelőlista bejegyzésével, így az értékelések és a döntések a valós feltételekhez kötődnek.

✨ Ideális: befektetők, alapok és üzemeltetők számára, akik szeretnék, ha az üzleti dokumentumok, a jogi feltételek és a figyelőlista adatai ugyanazon a munkaterületen lennének.

📖 Olvassa el még: A legjobb táblázatok a hatékony nyugdíjtervezéshez

5. ClickUp eszközkövetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Csatoljon képernyőképeket és számlákat, hogy az ellenőrzések és frissítések könnyen olvashatók legyenek a ClickUp eszközkövetési sablonjának segítségével.

A pénztárca kulcsának elvesztése vagy annak elfelejtése, hogy melyik eszközön található a seed phrase, olyan kockázat, amelyet egyetlen táblázat sem tud megoldani. A ClickUp Asset Tracking Template egy központi nyilvántartást biztosít mindennek, ami kriptovaluta-portfólióját alátámasztja.

Rögzítheti a pénztárcákat, hardvereszközöket, tőzsdei számlákat, NFT-ket és licenceket a tulajdonos, a hozzáférési mód, a biztonsági mentés helye és az utolsó ellenőrzés dátuma mezőkkel. Hozzáadhat „Magas értékű”, „Letétkezelés” vagy „Hideg tárolás” címkéket is, hogy gyorsan rendezhesse az adatokat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse a pénztárcákat, a kulcsmásolatokat, az eszközök adatait és a licenceket.

Állíts be ismétlődő feladatokat a biztonsági mentések tesztelésére, az API-kulcsok cseréjére vagy a hozzáférési listák felülvizsgálatára.

Csatoljon képernyőképeket és számlákat a vásárlás és a letétbe helyezés igazolásaként.

Köss össze a figyelőlistáddal és a portfóliód listáival, hogy teljes képet kapj arról, „hol van valójában minden”.

✨ Ideális: Egyének és csapatok számára, akik a kényelmet és a biztonságot egyensúlyban tartják, miközben az eszközök nyilvántartását a kriptovaluta-figyelő lista és a portfólióadatok közelében tartják.

🤯 Érdekes tény: Az elemzők becslései szerint az eddig kibányászott összes Bitcoin jelentős része elérhetetlen, mert a kulcsok elvesztek vagy a pénztárcák elfelejtődtek. Ezt a számot gyakran a teljes Bitcoin-kínálat körülbelül 20%-aként idézik.

6. ClickUp lista sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa adatait, kutatásait és végrehajtásait egy helyen a ClickUp List Template segítségével.

A ClickUp List Template a legegyszerűbb módja annak, hogy a kriptovaluta-figyelő listát működő teendőlistává alakítsa. Minden sor egy érmét jelöl, és minden érme tartalmazza a cselekvéshez szükséges összes információt: ticker, aktuális ár, hozzáadás dátuma, tézis, cél és stop.

Használhat egy listát fő figyelőlistaként, és megoszthatja azt nézetek szerint: „Erős meggyőződés”, „Rövid távú”, „Hosszú távú” vagy „Kutatásra szorul”. A megjegyzésekben kérdéseket és nyomon követéseket tárolhat, míg a mellékletekben olyan képernyőképeket vagy PDF-fájlokat, amelyekre később szüksége lehet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Összesítse az eszközök hátralékát tickerrel, árral, tézissel és következő lépéssel egy nézetben.

Szűrjön szektor, meggyőződés vagy katalizátor dátum szerint, hogy minden nap egy kis csoportra koncentrálhasson.

Adjon hozzá alfeladatokat a belépésekhez, kilépésekhez és felülvizsgálatokhoz, hogy minden alkalommal ugyanazt a rutint követhesse.

A befejezett kereskedéseket helyezze át egy külön nézetbe, hogy lássa, hogyan teljesítettek a figyelőlistáján szereplő ötletek az idő múlásával.

✨ Ideális: Kereskedők és kutatók számára, akik egyszerű kriptovaluta-figyelő listát szeretnének, amelyet perceken belül frissíthetnek és amely alapján azonnal cselekedhetnek, anélkül, hogy eszközt kellene váltaniuk.

📖 Olvassa el még: A pénz pszichológiája összefoglaló

7. ClickUp táblázatkezelő sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be listáját a ClickUp-ban – adjon neki nevet, válasszon helyet, majd válassza az importálás lehetőséget.

A Bitcoin 2025. október 6-án rekordmagasságba emelkedett, de hamarosan visszaesett, mivel a változó gazdasági hírek szélesebb körű kockázatkerülési hangulatot váltottak ki. A hírek, a fórumok és a grafikonok mindig ilyen gyorsan érkeznek a kriptovaluták világában. A ClickUp táblázatkezelő sablon segít rögzíteni, mit látott, mikor látta és miért volt az fontos, így a jövőbeli önmaga megértheti a múltbeli döntéseit.

Minden sor tartalmazhat tickert, eszköznevet, az jegyzés időpontjában érvényes árat, dátumot, összefoglalót, forráslinket és egy egyszerű státuszt, például „Figyelés”, „Bejegyzés” vagy „Elutasítás”. Hozzáadhat mezőket a katalizátor ablakhoz, a kockázati címkéhez és a meggyőződés pontszámához.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen egy kutatási táblázatot oszlopokkal a ticker, az ár, a tézis és a forrás linkek számára.

Szűrjön címke vagy időkeret szerint, hogy minden héten megtalálja a legrelevánsabb beállításokat.

Kössd össze az ígéretes sorokat a figyelőlistád vagy portfóliód feladataival Végrehajtásra váró listák

Tartsa a megjegyzéseket és a mellékleteket (diagramok, PDF-ek, szálak) az egyes sorokhoz kapcsolva.

✨ Ideális: elemzők és kereskedők számára, akik strukturált kutatási táblázatot szeretnének, amely tisztán kapcsolódik kriptovaluta-figyelő listájukhoz és portfóliójuk munkafolyamataikhoz.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes Excel költségvetési sablonok a jobb pénzkezeléshez

8. ClickUp Kanban sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Kanban sablon segítségével másodpercek alatt áttekintheti az információkat, a világos árszinteket és a következő lépéseket.

Ha inkább oszlopokban gondolkodik, mint sorokban, a ClickUp Kanban sablon a kriptovaluta-figyelő listáját áttekinthető táblává alakítja. Állítson be olyan oszlopokat, mint „Figyelés”, „Bejegyzés tervezve”, „Megvásárolva”, „Csökkentve” és „Eladva”, majd húzza át a kártyákat a kereskedések alakulásával.

Minden kártyán megjelenik a ticker, az aktuális ár, a belépési dátum, a célár, a stop és egy rövid összefoglaló. Ezután a swimlane-eket szektor, meggyőződés vagy számla szerint csoportosíthatja, így egy pillanat alatt áttekintheti a mintákat. Ez a táblázat gyors napi áttekintést nyújt: ellenőrizze, mi szerepel az „Entry Planned” (Tervezett belépés) mezőben, erősítse meg az árszinteket, majd válassza a „Bought” (Megvásárolt) vagy a „Watching” (Figyelés) lehetőséget.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a pénznemeket vizuálisan a Figyelésről az Eladásig, világos, egyszerű oszlopokkal.

Adjon hozzá kulcsfontosságú adatokat minden kártyához, így nem kell minden részletpanelt megnyitnia.

Csoportosítson szektor vagy kockázati szint szerint, hogy portfóliója kiegyensúlyozott maradjon.

Használjon szűrőket és WIP-korlátokat, hogy elkerülje az oszlopok túlterhelését.

✨ Ideális: vizuális gondolkodók számára, akik egy kriptovaluta-figyelő listát szeretnének, amelyet néhány másodperc alatt áttekinthetnek, ahelyett, hogy hosszú táblázatokat görgetnének.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX segítségével alakítsd kriptovaluta-jegyzeteidet hangalapú munkafolyamatokká! Amikor a piacok gyorsan mozognak, a szűk keresztmetszet általában a gépelési sebességed, nem pedig a gondolkodásod. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával hanggal adhatod meg a figyelőlista frissítéseit, kereskedési ötleteidet és naplóbejegyzéseidet, miközben a grafikonra koncentrálsz. Segít beszédét tiszta, strukturált szöveggé alakítani, akár 4-szer gyorsabban, mint a gépelés. De ez még nem minden. Mivel a ClickUp munkaterületéhez van kapcsolva, ezek a jegyzetek azonnal feladatokká, megjegyzésekké vagy frissítéseké válhatnak a kriptovaluta-figyelő lista sablonjaiban. A ClickUp Brain MAX több prémium AI-modell, például a GPT-4. 1, a Claude Sonnet 4 és a Gemini 2. 5 Pro tetején is található, és automatikusan kiválasztja a legjobbat az Ön tevékenységéhez. Kifejezetten kriptovaluták esetében a következőket teheti: Adjon meg új tickereket belépéssel, érvénytelenítéssel és megjegyzésekkel, és a ClickUp Brain MAX segítségével helyezze őket közvetlenül a ClickUp List vagy Kanban nézet be a kriptovaluta-figyelő listájához.

Beszélje meg a kereskedés utáni érvelését („Eladtam a SOL-t X dollárért, mert a finanszírozás megugrott és a narratíva lehűlt”), majd kérje meg, hogy foglalja össze a tanulságot, és kapcsolja össze azzal a feladattal a jövőbeli felülvizsgálat érdekében.

Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Melyik ticker az én figyelőlistámon van 3% belül a célárhoz képest?” vagy „Összegezze a héten realizált nyereséget és veszteséget, valamint a legnagyobb nyerteseket a portfóliómból”, és kapjon válaszokat a tényleges feladataid, a Dokumentumok és a kapcsolódó Google Drive fájlok (beleértve a figyelőlista táblázatokat) alapján, ahelyett, hogy általános tanácsokat kapnál. Részletes összefoglalók és magas szintű összefoglalók a ClickUp Brain MAX segítségével

9. ClickUp befektetési bankárok üzleti terv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Hozzon megalapozott döntéseket, ha megbízatása tokenekre és részvényekre terjed ki, a ClickUp befektetési bankárok üzleti terv sablonjának segítségével.

2025 augusztusáig a világszintű fúziók és felvásárlások összértéke megközelítette a 2,6 billió dollárt, és sok csapat ma már a részvények, a bevételi előrejelzések és az ágazati trendek mellett a tokeneket is értékeli. A ClickUp Investment Bankers Business Plan Template ( ClickUp befektet ési bankárok üzleti terv sablonja) egy dokumentum-központú elrendezést kínál, amelyben a láncon belüli mutatókat klasszikus piaci elemzésekkel kombinálhatja.

Szervezheti a piaci helyzet, a versenytársak, a bevételi tényezők, a tokenek gazdaságossága és a legfontosabb kockázatok szakaszait. A kriptovaluta-figyelő listáján szereplő tickerek és árak közvetlenül hivatkozhatók ezekben a szakaszokban, így terve mindig az aktuális adatokhoz igazodik.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen egyetlen tervet, amely lefedi a piac méretét, a versenytársakat, a tokenek tervezését és a kockázati megjegyzéseket.

Csatoljon modelleket, jegyzeteket és gondossági ellenőrző listákat minden szakaszhoz.

Rendeljen tulajdonosokat és határidőket a terv minden részéhez, hogy a munka folyamatosan haladjon.

Hivatkozzon vissza kriptovaluta-figyelő listájára és portfóliójára a gyors referencia érdekében.

✨ Ideális: befektetési csapatok számára, akik a tokenek és a részvények kitettségét egyensúlyozzák, és strukturált tervre van szükségük, amely kapcsolódik a folyamatos figyelőlistájukhoz és kutatásaikhoz.

📖 Olvassa el még: Teljes útmutató a BCG növekedési részesedési mátrixhoz

10. ClickUp projektkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Vezessen naprakész naplót az allokáció, a célok és a kockázat változásairól, hogy később a ClickUp Project Tracker Template segítségével elolvashassa az eredményeket.

A piacok a saját ütemtervük szerint mozognak. Az indexek újraszabályozása, a politikai találkozók és a tőzsdei változások mind hatással lehetnek a portfóliójára. A ClickUp Project Tracker Template segít ütemezni és nyomon követni a kriptovaluta-figyelő lista körüli ismétlődő munkákat.

Állítson be feladatokat a heti figyelőlista-felülvizsgálatokhoz, a havi újraszabályozásokhoz és a negyedéves stratégiai megbeszélésekhez. Használja a Naptár, a Gantt és az Idővonal nézeteket, hogy lássa, mikor csoportosulnak a legfontosabb események, majd rendeljen hozzájuk felelősöket, hogy mindig legyen valaki, aki ellenőrzi a kockázatokat és a kitettséget. További dokumentációként csatolhat képernyőképeket vagy jegyzeteket is az egyes felülvizsgálatokhoz.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezzen meg ismétlődő ellenőrzéseket a figyelőlistájához és portfóliójához, egyértelmű tulajdonosokkal.

Térképezze fel a külső eseményeket (feloldási dátumok, politikai döntések, fontosabb gazdasági közlemények) a felülvizsgálati naptárában.

Csatoljon jegyzeteket és fájlokat az egyes felülvizsgálatokhoz, hogy megőrizze a döntések történetét.

A nézetek segítségével megtekintheti az összes közelgő felülvizsgálati munkát az összes fiókban és stratégiában.

✨ Ideális: Kereskedők és operatív vezetők számára, akik szeretnék, ha a portfólió felülvizsgálata nem csak nagy ármozgások után, hanem rendszeresen történne.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker csatlakozhat a Zoom vagy más támogatott hívásokhoz, hangfelvételt készíthet, átiratot generálhat, és kiemelheti a megbeszélésen meghozott intézkedéseket és döntéseket. Hívja meg az AI jegyzetelőt a havi portfólió-áttekintésre, majd kapcsolja össze az összefoglalót közvetlenül a Feladatokkal, így a nyomon követés azonnal bekerül a munkafolyamatába.

11. ClickUp OKR sablon

Ingyenes sablon letöltése Hasonlítsa össze az előtte-utána mutatókat egy táblázatban a ClickUp OKR sablon segítségével a tiszta elemzés érdekében.

A jó eredmények jó szokásokkal járnak. A ClickUp OKR sablon segítségével negyedéves célokat állíthat be kriptovaluta-folyamatához, és azokat közvetlenül összekapcsolhatja figyelőlistájával és kereskedési adataival.

Beállíthat egy olyan célt, mint például „A kockázati fegyelem javítása”, és ehhez olyan kulcsfontosságú eredményeket rendelhet, mint „A bejegyzések 100%-ának rögzítése az árral, dátummal és tézissel” vagy „A maximális veszteség meghatározott százalék alatt tartása”. Minden kulcsfontosságú eredmény kapcsolódhat egy adott lapfület, listát vagy irányítópultot. Minden felülvizsgálatkor frissítheti az előrehaladást, módosíthatja a célokat, és megjegyezheti, mi működött és mi nem.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Fordítsa át a homályos célokat („jobb kereskedés”) konkrét, mérhető kulcsfontosságú eredményekké.

Kössön össze minden KR-t élő adatokkal – figyelőlista, kutatási lap vagy portfólió műszerfal.

Ütemezzen be ellenőrzéseket, hogy a negyedév vége előtt láthassa a trendeket.

Tekintse át a teljesített célokat, hogy megtudja, melyik szokás hozta a legnagyobb változást.

✨ Ideális: Kereskedők és kis csapatok számára, akik kriptovaluta-figyelő listákat és kereskedési szokásokat szeretnének egyértelmű, nyomon követhető célokhoz kötni.

📖 Olvassa el még: Ingyenes befektetési portfólió sablonok az eszközök nyomon követéséhez és kezeléséhez

12. Google Sheets kriptovaluta portfóliókövető sablon a SpreadsheetPointtól

via SpreadsheetPoint

Egyes kereskedők inkább a Sheets-ben maradnak, különösen akkor, ha teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a képletek felett. A SpreadsheetPoint Google Sheets kriptovaluta portfólió-követő sablonja egy kész kriptovaluta-figyelő listát és portfóliót kínál egy táblázatban.

Rögzítheti a tickert, a mennyiséget, a vételárat és a vétel dátumát, majd képletek segítségével kiszámíthatja az aktuális értéket és a nyereséget/veszteséget. A szűrők és az egyszerű diagramok segítségével könnyen láthatja, mely eszközök dominálnak a portfóliójában, és melyek alig mozdítják meg a mérleg nyelvét.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a tickert, a mennyiséget, a vételárat és az aktuális árat egyetlen ingyenes táblázatban.

Használja az importáló képleteket az árak frissítéséhez, anélkül, hogy manuálisan be kellene gépelnie őket.

Adjon hozzá megjegyzéseket és címkéket a stratégiához, szektorhoz vagy meggyőződéshez.

Bővítse a sablont saját diagramjaival és mutatóival, ahogyan tanul.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki ingyenes Google Sheets kriptovaluta-figyelő listát és portfólió-követőt szeretne, amelyet stratégiájának fejlődésével együtt testre szabhat.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI-ügynökei figyelhetik a listákat vagy a műszerfalakat, és intézkedéseket kezdeményezhetnek, ha valami nem stimmel, például hiányzó mezők vagy elavult dátumok esetén. Beállíthat egy ügynököt, hogy minden reggel átvizsgálja az importált figyelőlista feladatait, és létrehozzon egy feladatot, ha egy ticker hiányzik a célból, a stopból vagy a legfrissebb árjegyzetből. Ez segíthet a folyamat rendezettségének megőrzésében manuális ellenőrzés nélkül. A rutinellenőrzéseket bízza másokra, és a ClickUp AI Agents segítségével könnyedén tartsa naprakészen a figyelőlistáját

13. Kriptovaluta-diagram sablon a Template. Net-től

A számok hasznosak, de a grafikonok jobban megmaradnak az emlékezetben. A Template.net kriptovaluta-grafikon sablonjával beillesztheti a kriptovaluta-figyelő lista sablonjából vagy a Google Táblázatokból származó adatokat, és azonnal átalakíthatja azokat tiszta vizuális elemekké.

Megjelenítheti az eszközök szerinti allokációt, az árak időbeli alakulását vagy a legfontosabb pozíciók dominanciájának változásait. Cserélje ki az oszlopdiagramokat vonaldiagramokra, módosítsa a címkéket, és emelje ki a számára fontos kulcsfontosságú szinteket. A beállítás után ezek a vizuális elemek könnyen exportálhatók jelentésekhez, szálakhoz vagy csapatfrissítésekhez.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Alkalmazzon egy egyszerű, de hatékony módszert a figyelőlistájának és portfóliójának kezelésére.

Vizualizálja az allokációt eszköz, szektor vagy meggyőződés szintje szerint.

Jelölje meg a belépéseket és kilépéseket, hogy tanulmányozhassa a kereskedés időzítését és eredményeit.

Exportáljon csiszolt képeket frissítésekhez, értékelésekhez vagy közösségi bejegyzésekhez.

✨ Ideális: Kereskedők és írók számára, akik gyors módszert keresnek a kriptovaluta-figyelő lista adatainak diagramokká alakításához döntéshozatal és kommunikáció céljából.

🤯 Érdekes tény: Az amerikai kormány jelenleg több tízmilliárd dollár értékű lefoglalt kriptovaluta-eszközt tart, köztük egy nagy Bitcoin-tartalékot, ami jól mutatja, hogy a digitális eszközök hogyan váltak a nemzeti mérlegek részévé.

Vidd kriptovaluta-játékodat a következő szintre a ClickUp segítségével!

A legtöbb ember egy patchwork rendszerrel kezd: árfolyam-alkalmazások, Google Sheets figyelőlista, csevegésben írt jegyzetek és az a megérzés, hogy valami hiányzik. Idővel ez a patchwork munkaterheléssé válik, és egyre nehezebb meglátni, melyik kereskedés igazán fontos.

A ClickUp otthont ad kriptovaluta-figyelő listájának. ✨

Központosítsa több adatpontot listákban vagy táblázatokban, csatoljon kutatásokat, ütemezzen felülvizsgálati feladatokat, és kapcsoljon össze mindent a műszerfalakkal egy egyszerű portfólió nézet érdekében. A ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker és AI Agents segítségével összefoglalhatja az adatokat, diktálhat jegyzeteket, rögzítheti a megbeszéléseket és automatizálhatja a kisebb ellenőrzéseket. Ha ez az Ön által kívánt rendnek tűnik, regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el építeni egy munkaterületet, ahol a figyelőlista, a portfólió és a következő lépések végre együtt élnek.