Ingyenes monday.com táblasablonok minden csapat számára

Meglepő, hogy milyen gyakran veszik el az időt és az energiát a kis projektekkel kapcsolatos apróbb problémák, mint például az ismételt manuális munkák, a feladatok tulajdonjogának keveredése és a csapattagok frissítésekért való hajszolása.

A Project Management Institute szerint a vállalatok minden befektetett 1 millió dollár után 120 000 dollárt pazarolnak el a gyenge projekt teljesítmény miatt.

A monday.com táblasablonok úgy lettek kialakítva, hogy megtörjék ezt a hatékonytalan körforgást. Ezek a kész, testreszabható sablonok egyszerűsítik a projekt beállítását, mivel alapot biztosítanak mindenhez, a napi feladatoktól a nagy termékbevezetésekig.

Ezeket könnyedén testreszabhatja csapatának igényeihez, így nem kell minden új projektnél újra feltalálnia a kereket. Ebben a cikkben bemutatjuk a leghasznosabb, testreszabható táblasablonokat, amelyekkel elindulhat.

Mi jellemzi a jó monday.com táblasablont?

A monday.com táblasablon egy kész táblakonfiguráció. Előre összeállított csoportokat, elemeket, oszlopokat, automatizálásokat és nézeteket tartalmaz, amelyek egy adott munkafolyamat támogatására lettek kialakítva.

Amikor sablont alkalmaz, a monday.com automatikusan létrehoz egy új táblát, amelyen minden elem már előre fel van építve, így azonnal elkezdheti használni a munkafolyamatot, anélkül, hogy manuálisan kellene beállítania a táblát.

Így a csapatok elmenthetik, újra felhasználhatják és szerkeszthetik az egyes elemeket, hogy azok megfeleljenek a projekt igényeinek. Íme, mit tehet az ideális monday táblasablonnal:

✅ Szervezze meg feladatait egyértelmű csoportok , elemek és oszlopok segítségével, hogy könnyebben nyomon követhesse őket.

✅ Lehetővé teszi az oszlopok, nézetek és munkafolyamatok rugalmas testreszabását a különböző projekttípusokhoz.

✅ Támogassa a automatizálást, amely egyszerűsíti az ismétlődő műveleteket , mint például az állapotváltozások vagy a feladatok frissítése.

✅ Lehetővé teszi az együttműködést a kijelölt feladatok, megjegyzések és valós idejű értesítések segítségével a táblán belül.

✅ Könnyen mentheti, másolhatja és újra felhasználhatja a táblákat sablonként jövőbeli projektekhez.

💡 Profi tipp: A sablon táblák ugyanolyan hasznosak lehetnek a személyes rutinok és a mindennapi emlékeztetők esetében is. Egy Reddit felhasználó megosztotta, hogy egy táblát használva mind a munkahelyi, mind a személyes feladatokhoz, elkerülhette, hogy a teendőit különböző alkalmazások és post-it cetlik között ossza szét.

Táblasablonok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a monday.com táblasablonokról és a ClickUp alternatíváiról:

Ingyenes monday.com táblasablonok

Rendben, akkor nézzük meg az ingyenes monday.com táblasablonokat, amelyeket azonnal használatba vehet!

1. Projektportfólió-kezelési sablon

via monday

Nem mindig a nagy projektek fárasztanak ki. Néha a kisebb frissítések és a változó prioritások halmaza teszi a napodat különösen kihívásokkal telivé. Ez a projektportfólió-kezelési sablon segít összes projektedet egy helyen összefogni.

Mostantól nem kell többé millió dolgot egyszerre intéznie, csak egy helyre kell figyelnie.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tekintse meg összes projektjét, határidejét és feladatát egy áttekinthető táblán.

Gyűjtsön össze új projektkérelmeket és kezelje a jóváhagyásokat anélkül, hogy felesleges levelezésbe kellene bocsátkoznia.

Kövesse nyomon a költségvetéseket, az ütemterveket és a csapat feladatait egyszerű frissítésekkel.

Ossza meg fájljait, jegyzeteit és frissítéseit valós időben, pontosan ott, ahol a munka folyik.

Használjon irányítópultokat, Kanban táblákat vagy ütemterveket, hogy a saját módján követhesse nyomon projektportfólióját.

✨ Ideális: Több projektet, ügyfélportfóliót vagy funkciók közötti kezdeményezéseket kezelő csapatok számára.

2. Ügynökségek számára készült ügyfélkampány-sablon

via monday

A PWC legutóbbi tanulmánya szerint a legtöbb magas teljesítményű csapatnak van egy közös vonása: olyan projektmenedzsment eszközöket használnak, amelyek a sablonközpont funkcióival segítik őket a hatékonyabb munkavégzésben.

Ügynökségként valószínűleg már találkozott szétszórt visszajelzésekkel, eltemetett e-mail szálakkal és változó határidőkkel. A Ügynökségek számára készült ügyfélkampány-sablon minden kampányfázist (briefek, jóváhagyások, feladatok, ütemtervek és ügyfél-visszajelzések) egy szinkronizált munkaterületen szervez. Így csapata és ügyfelei összehangoltan dolgozhatnak, átfedések és zavarok nélkül.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze ügyfelei adatait, kampányfeladatait és frissítéseit egy áttekinthető táblán.

Könnyítse meg az ügyfelekkel való együttműködést testreszabható űrlapokkal és szinkronizált névjegyekkel.

Kövesse nyomon a visszajelzéseket, jóváhagyásokat és a kampány előrehaladását anélkül, hogy frissítéseket kellene keresnie.

Kezelje csapata munkaterhelését, miközben szem előtt tartja a hosszú távú célokat.

Automatizálja a rutin feladatokat és emlékeztetőket, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

✨ Ideális: marketingügynökségek, kreatív csapatok és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő projektmenedzserek számára.

👀 Érdekesség: Leonardo da Vinci is nagy rajongója volt a feladatlistáknak. Híres jegyzetfüzetei tartalmaznak listákat a megtanulandó dolgokról, a megismerendő emberekről és a kipróbálandó projektekről.

3. Projektkérelmek és jóváhagyások sablon

via monday

A kommunikáció legnagyobb problémája az a tévhit, hogy az megtörtént.

George Bernard Shaw régi idézete még mindig igaz, különösen a projektkérések esetében. Ha úgy gondolja, hogy ha mindent e-mailben tárol, akkor könnyebben emlékezni fog rá, akkor gondolja át újra. A folyamatos oda-vissza levelezés valószínűleg elhomályosítja a fontos részleteket.

A Projektkérések és jóváhagyások sablon egy táblán központosítja az összes beérkező projektkérelmet, így semmi sem vész el az e-mailekben vagy táblázatokban. Támogatja az egyéni kérelemformanyomtatványokat, a valós idejű értesítéseket és az automatikus emlékeztetőket, hogy egyszerűsítse a jóváhagyásokat és mindenki összhangban legyen.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Gyűjtse össze a projektkéréseket egy helyen testreszabható, megosztható űrlapokkal.

Tartsa minden érdekelt felet naprakészen valós idejű frissítésekkel és értesítésekkel.

Kövesse nyomon a jóváhagyásokat, visszajelzéseket és határidőket anélkül, hogy másokat kellene üldöznie.

Rendezze és kezelje a kéréseket állapot, dátum vagy csapat szerint egyszerű, színkódolt csoportokkal.

Az automatizálás segítségével értesítheti a kérelmezőket, ha projektjük jóváhagyásra került vagy módosításra szorul.

✨ Ideális: projektmenedzserek, operációs csapatok és osztályvezetők számára, akik belső vagy ügyfélkérésekkel foglalkoznak.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain további támogatást nyújt a projektmenedzsmenthez. Ez egy AI-alapú asszisztens, amely összefoglalja a visszajelzéseket, válaszol a projekttel kapcsolatos kérdésekre, és közvetlenül a munkaterületen belül szervezi a jegyzeteket. Ez a funkció azt jelenti, hogy kevesebb időt kell az információk keresésével tölteni, és több idő marad a kreatív munkára.

4. Közösségi média tervező sablon

via monday

A közösségi média ma már vitathatatlanul az egyik legfontosabb vertikális terület egy vállalatban. Más részlegektől eltérően azonban a közösségi média gyakran egy tucatnyi feladatot kezelő kis csapatból áll. Minden második nap új trend jelenik meg, amelyhez határidők és kreatív eszközök társulnak.

Ez a Social Media Planner Template (Közösségi média tervező sablon) egy szervezett, könnyen kezelhető felületen gyűjti össze a bejegyzéseit, terveit és teljesítményadatait. Lehetővé teszi a közösségi média mutatóinak közvetlen importálását a táblára, így minden információja és eszköze egy helyen található.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tárolja kreatív eszközeit, szövegeit és kampányfájljait egy megosztott munkaterületen.

Tervezze meg a tartalmat platform, közzététel dátuma és állapot szerint, egyértelmű, testreszabható oszlopokkal.

Importálja a közösségi média mutatókat, és csatlakoztassa a külső fájlokat néhány kattintással.

Könnyedén rendeljen hozzá csapattagokat, állítson be határidőket és kövesse nyomon a tartalom előrehaladását.

Színkódolt csoportok segítségével rendezheti a kampányokat, figyelheti az eredményeket és gyorsan felismerheti a trendeket.

✨ Ideális: közösségi média menedzserek, marketingcsapatok és többcsatornás kampányokat irányító tartalomkészítők számára.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak közel 28%-a úgy véli, hogy a láthatatlan munka egyszerűen a jó csapattagok részét képezi, de 10%-uk szerint mindig ugyanazok a néhány ember viseli a plusz terhet. Ami csapatmunkaként indul, könnyen csendes frusztrációvá válhat, ha a terhek nem oszlanak meg igazságosan. A jó hír az, hogy a támogatás nem mindig kell, hogy egy csapattagtól jöjjön. Akár egy régi dokumentumot keres, akár egy olyan feladat állapotát ellenőrzi, amelyre senki sem emlékszik, akár azt próbálja megtalálni, aki tavaly egy hasonló kérést kezelt, a ClickUp Brain segítségével gyorsan megtalálhatja, amire szüksége van, és biztosíthatja, hogy senki ne érezze magát kihagyva.

5. Ügyfél-bevezetési sablon

via monday

Az ügyfelek bevonása egy kritikus pillanat, amely gondos tervezést és végrehajtást igényel. A nehéz kezdet rossz hangulatot teremthet. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy táblán kezelje a bevonás teljes folyamatát, a kezdeti megbeszéléstől a megvalósításon és az ügyfélképzésen át.

Ez áttekintést nyújt az előrehaladásról és az eltöltött időről, segítve a belső csapatokat a koordinációban, és az ügyfeleket minden lépésnél támogatva.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kezelje az összes bevezetési lépést, a kezdeti megbeszélésektől az ügyfelek átadásáig, egyetlen táblán.

Kövesse nyomon az előrehaladást, a befektetett időt és a következő lépéseket, teljes átláthatósággal a csapata számára.

Tartsa összehangolva az értékesítési, a siker és az ügyfélcsapatokat egy közös platformon.

Rendeljen tulajdonosokat, állítson be határidőket és ossza meg a frissítéseket, hogy semmi ne maradjon ki.

Könnyedén igazítsa a táblát az egyes ügyfelek egyedi bevezetési igényeihez.

✨ Ideális: ügyfélszolgálati csapatok, ügyfélkapcsolati menedzserek és értékesítési támogató csapatok számára, akik az értékesítés utáni kapcsolattartásra koncentrálnak.

6. Termékfejlesztési sablon

via monday

A termékek nyomon követéséhez nem csak remek ötletekre van szükség. Meg kell találni az egyensúlyt a sprint célok, a hibák kezelése és az érintettek számára egyértelmű útiterv között.

Ez a Termékfejlesztési sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén megtervezzék, nyomon kövessék és kezeljék a scrum sprinteket – a backlog prioritásainak meghatározásától a sprint retrospektívákig. Tartalmaz eszközöket a termékvízió magas szintű ütemtervvel való leképezéséhez, a hibajegyek nyomon követéséhez és a kollaboratív retrospektívák lebonyolításához.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kezelje a hátralékokat és a sprint prioritásokat egyértelmű felelősségi körökkel és nyomon követéssel.

Tervezze meg a termékcélokat egy magas szintű ütemtervvel, amely kapcsolódik a végrehajtási feladatokhoz.

Kövesse nyomon a hibákat, az ügyfelek visszajelzéseit és a megoldásokat egy áttekinthető táblán.

Végezzen hatékony retrospektívákat a csapat visszajelzéseivel és a cselekvési pontokkal, amelyeket egy helyen rögzíthet.

Tartsa szemmel a sprint előrehaladását és a folyamatos fejlesztéseket egyértelmű, megosztott frissítésekkel.

✨ Ideális: termékmenedzserek, mérnöki csapatok és sprinteket és kiadásokat kezelő Agile csapatok számára.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

monday. com sablonok korlátai

A legtöbbel elégedett vagyok, de néhány alapvető dologgal nagyon elégedetlen.

A legtöbbel elégedett vagyok, de néhány alapvető dologgal nagyon elégedetlen.

Így foglalta össze egy Reddit-felhasználó a monday.com-mal kapcsolatos tapasztalatait.

Mielőtt belevágna, érdemes tudni, hogy mely területeken lehetnek kisebb nehézségek:

Sok sablon általános beállításokat kínál, ami azt jelenti, hogy gyakran szerkesztenie és testreszabnia kell őket az adott projektjéhez.

Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok automatizálási korlátai megnehezíthetik a munkafolyamatok teljes áramlásának optimalizálását.

A sablonokban található tevékenységi napló nem mindig ad részletes képet a több táblán végzett frissítésekről vagy változásokról.

Nincs beépített hely az ötletek megosztására vagy brainstormingra, ezért szükség lehet további eszközökre a kreatív együttműködéshez.

A nagyobb táblák és összetett sablonok lassabb betöltési időt eredményezhetnek, különösen akkor, ha a munkaterületed növekszik.

Alternatív táblasablonok

A legtöbb táblasablon túl általános ahhoz, hogy illeszkedjen a tényleges munkafolyamatához, vagy túl merev ahhoz, hogy alkalmazkodjon a folyamatok fejlődéséhez. Végül egy táblával marad, amely rendezettnek tűnik, de valójában nem segít a csapatának gyorsabban haladni.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterületeként más megközelítést alkalmaz.

A ClickUp táblasablonjai nem csupán vizuális elrendezések – beépített automatizálásokkal, összekapcsolt dokumentumokkal és intelligens feladatkapcsolatokkal rendelkeznek, amelyek valóban tükrözik a munka elvégzésének módját. Megszünteti a munka szétszóródását azáltal, hogy tábláit közvetlenül összekapcsolja mindennel, amire csapatának szüksége van: fájlokkal, kommunikációval, ütemtervekkel és jelentésekkel.

Nincs többé kézi frissítés – csak 100% kontextus egy helyen, ahol emberek és ügynökök dolgoznak együtt a projektek előrehaladásának biztosítása érdekében.

Íme a ClickUp 15 legjobb sablonja, amelyek valóban összekapcsolják a napi munkáját a nagyobb céljaival:

1. ClickUp táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a feladatokat egyértelműen és összefüggően a ClickUp táblasablon segítségével.

Még a rendelkezésre álló irányítópultok ellenére is a csapatok 43%-a továbbra is táblázatokra támaszkodik, hogy saját maga találja ki a dolgokat. Ez gyakran azért van, mert az irányítópultok nem mutatják a teljes képet, vagy nem elég rugalmasak a mindennapi munkához.

A ClickUp táblasablon megoldja ezt a problémát egy teljesen testreszabható munkafolyamat biztosításával, amely élő vizuális nyomkövetőként működik.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Testreszabhatja az oszlopokat a munkafolyamatához, és mindent összehangolhat.

A feladatok, állapotok és előrehaladás egyetlen táblán való megjelenítése

Csoportosítsa a feladatokat sprint, prioritás vagy tulajdonos szerint anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Kövesse nyomon a frissítéseket és haladjon előre a feladatokkal egyszerű drag-and-drop műveletekkel.

Használja a beépített táblázati nézeteket anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot céljaival vagy ütemtervével.

✨ Ideális: projektcsapatok, osztályvezetők és olyan csapatok számára, akik testreszabható projekt táblát keresnek.

Mivel az adatok vizualizálásáról van szó, a projektmenedzserek egy testreszabható projektmenedzsment-irányítópulton keresztül valós időben követhetik nyomon az előrehaladást és a célokat. Itt egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan működik:

2. ClickUp projekt táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Biztosítson csapatának egy szervezett teret a tervezéshez, nyomon követéshez és teljesítéshez a ClickUp projekt táblasablonjával.

A projektmenedzsment gyakran magában foglalja az összes komponens egyensúlyba hozását anélkül, hogy a minőség romlana vagy a határidők elmulasztódnának. Ha azonban a teendőlisták, frissítések és visszajelzések különböző területeken találhatók, a helyzet kihívássá válik.

Az ilyen pillanatokra készült ClickUp projekt táblasablon a következőket kínálja, hogy mindent egy nézetbe foglaljon.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra és egyértelmű munkafolyamatokra.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, a határidőket és a felelősségi köröket egyetlen táblán.

Dolgozzon együtt csapatával, és ossza meg a projekt frissítéseit az érdekelt felekkel.

Testreszabhatja a nézeteket és oszlopokat, hogy azok illeszkedjenek a projekt méretéhez és hatóköréhez.

Szerezzen átfogó képet a projektjéről anélkül, hogy szem elől tévesztené a részleteket.

✨ Ideális: többfunkciós csapatok, projektmenedzserek és együttműködési projekteket irányító operációs csapatok számára.

3. ClickUp egyszerű Kanban táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Tapasztalja meg a ClickUp egyszerű Kanban táblasablonjának segítségével, hogyan lehet egyszerűen rendszerezni a dolgokat.

A ClickUp Kanban sablon egy rugalmas eszköz, amely segít a csapatoknak vizualizálni és kezelni a munkafolyamatokat. Egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel rendelkezik. Így könnyen nyomon követhető a haladás, felbonthatóak a nagy projektek és felismerhetőek a szűk keresztmetszetek.

A beépített projektmenedzsment eszközök, mint például a címkézés, az alfeladatok és a feladatfüggőségek segítségével a csapatok növelhetik az átláthatóságot és optimalizálhatják az erőforrások kihasználtságát a termelékenység növelése érdekében.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A feladatok előrehaladását könnyen megjelenítheti az oszlopok közötti egyszerű drag-and-drop mozgatással.

Bontsa fel a nagyobb projekteket kisebb, kezelhető lépésekre

Korán felismerheti a szűk keresztmetszeteket, és kevesebb találgatással állíthatja be a prioritásokat.

Javítsa a kommunikációt azzal, hogy mindenki számára láthatóvá teszi a feladatok állapotát.

Testreszabhatja az oszlopokat, címkéket és munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek a projekt igényeinek.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek egyértelmű, vizuális módszert keresnek a feladatok, munkafolyamatok és projektfázisok nyomon követésére.

4. ClickUp több projekt menedzsment táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Élvezze a nyugalmat, hogy minden munkája egy helyen található a ClickUp több projekt táblasablonjának használatával.

A projektmenedzserek közel 60%-a egyszerre akár öt projektet is kezel. Ennyi feladat egyidejűleg természetesen előfordulhat, hogy néhány részlet elkerül a figyelmét. De a ClickUp Simple Sprints Kanban táblasablon segít Önnek. Ez a sablon segít az agilis csapatoknak a munkájuk egyértelmű tervezésében, végrehajtásában, konfigurálásában és nyomon követésében.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tervezze meg a sprinteket előre beállított táblázati és listás nézetekkel a jobb áttekinthetőség érdekében.

Becsülje meg a feladatokat és kövesse nyomon azok teljesítését minden sprint ciklusban.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat és az automatizálásokat, hogy azok illeszkedjenek az Agile folyamatához.

Kövesse nyomon a sprint előrehaladását és azonosítsa a akadályokat valós időben

Tartsa csapatát összhangban a célokkal, az ütemtervekkel és a következő lépésekkel.

✨ Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik egyszerre több projektet vagy Agile sprintet kezelnek.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

5. ClickUp Kanban nézetes ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon a nagy képen, még akkor is, ha a részletek változnak a ClickUp Kanban View Roadmap sablonjával.

A hagyományos ütemtervek gyakran elsőre kiválóaknak tűnnek... amíg a tervek nem változnak. A célok és feladatok módosításakor rájön, hogy ezeknek az elemeknek a kézi frissítése jelentős erőfeszítést igényel.

A ClickUp Kanban View Roadmap sablon megkönnyíti a gyors alkalmazkodást anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdenie, amikor a prioritásai megváltoznak. Biztosítson csapatának egy rugalmas, vizuális módszert a roadmapok élő dokumentumként való kezelésére.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Készítsen egyértelmű vizuális ütemtervet egyszerű drag-and-drop funkcióval.

A tervek alakulásával könnyedén hozzáadhat, áthelyezhet vagy eltávolíthat feladatokat.

Rendeljen tulajdonosokat és határidőket, hogy a felelősségvállalás a munkafolyamat részévé váljon.

Tartsa naprakészen az ütemtervét a valós idejű projektelőrehaladással és visszajelzésekkel

Ossza meg a frissítéseket az érdekelt felekkel egy könnyen követhető és módosítható formátumban.

✨ Ideális: termékmenedzserek, projekttervezők és vezetői csapatok számára, akik stratégiai ütemterveket állítanak össze.

6. ClickUp Kanban szoftverfejlesztéshez

Ingyenes sablon letöltése Tegye átláthatóbbá fejlesztői munkafolyamatát ezzel a ClickUp Kanban for Software Development Template sablonnal.

A szoftverprojektek híresek kiszámíthatatlanságukról. Van némi igazság a fejlesztőkről szóló viccekben, akik spontán kiegészítéseket kapnak a feladatukhoz.

A ClickUp Kanban szoftverfejlesztési sablon segít a csapatoknak vizualizálni és kezelni a munkafolyamatukat azáltal, hogy a feladatokat a fejlesztés egyes szakaszaiban mozgó kártyákként ábrázolja. Testreszabható Kanban táblákat kínál, lehetővé teszi a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozásának beállítását, és tartalmazza a ciklusidő nyomon követésére szolgáló irányítópultokat.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A testreszabható Kanban táblák segítségével vizualizálhatja a fejlesztési folyamat minden egyes szakaszát.

Állítson be folyamatban lévő munkákra vonatkozó korlátokat, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket és a csapat túlterhelését.

Egyszerűsítse a beérkező kérelmek feldolgozását, és tartson mindent egy munkafolyamatban rendezett állapotban.

Kövesse nyomon a ciklusidőket és figyelje a csapat teljesítményét valós idejű irányítópultokkal.

Állítsa be a prioritásokat és kezelje a fejlesztési feladatokat egyértelmű felelősségi körökkel és a haladás nyomon követésével.

✨ Ideális: fejlesztői csapatok, minőségbiztosítási tesztelők és szoftvertermék-menedzserek számára, akik funkciókérés és hibákat nyomon követnek.

👀 Érdekesség: A folyamatábrák az acéliparból származnak. 1921-ben Frank és Lillian Gilbreth ipari mérnökök vezették be a folyamatábrákat a gyári folyamatok ábrázolására.

7. ClickUp Agile Sprint tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Adjon csapatának olyan eszközöket, amelyekkel magabiztosan tervezhetnek a ClickUp Agile Sprint Planning Template segítségével.

Szilárd terv nélkül még a legjobb csapatok is elveszíthetik a fókuszukat. De a ClickUp Agile Sprint Planning Template sablonnal ez nem fordulhat elő. Ez a sablon segít minden sprintet világosan megtervezni, nyomon követni a függőségeket és mindenki összhangban tartani.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tervezze meg a sprinteket testreszabható táblákkal, amelyek bármilyen méretű projekthez alkalmazkodnak.

Vizualizálja a feladatokat, a függőségeket és a határidőket egy könnyen követhető idővonal nézetben.

Kövesse nyomon a sprint előrehaladását az elejétől a végéig, egyértelmű állapotfrissítésekkel.

Hangolja össze az érdekelt feleket a célok, az ütemtervek és az erőforrások elosztása tekintetében egy közös felületen.

Gyorsan módosítsa a terveket és a prioritásokat a visszajelzések vagy a változó igények alapján.

✨ Ideális: Scrum csapatok, agilis projektmenedzserek és iteratív sprint ciklusokat futtató fejlesztői csapatok számára.

8. ClickUp tervezőtábla-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg minden sprintet és kövesse nyomon a függőségeket a ClickUp Agile Sprint Planning Template sablon segítségével.

A ClickUp Design Board Template megkönnyíti a koncepciók szervezését, a vizuális elemek megosztását és a csapatával vagy ügyfeleivel való együttműködést a szokásos oda-vissza levelezés nélkül. A projekt minden szakaszát nyomon követheti a kifejezetten a tervezési munkához szabott egyéni állapotokkal, mezőkkel és ütemtervekkel.

A sablon megkönnyíti a visszajelzések gyűjtését, a módosítások kezelését és az összes kreatív eszköz egy helyen történő rendszerezését a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Gyűjtsd össze a tervezési elemeket, vázlatokat és visszajelzéseket egyetlen, rendezett táblán.

Képekkel, videókkal és jegyzetekkel egy helyen vizualizálhatja kreatív ötleteit.

Hozzon létre olyan együttműködési munkaterületeket, ahol csapata hozzájárulhat és megoszthatja a frissítéseket.

Ossza meg a táblákat ügyfeleivel vagy érdekelt felekkel a gyors áttekintés és jóváhagyás érdekében.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok illeszkedjenek a projekt kreatív folyamatához.

✨ Ideális: tervezőcsapatok, kreatív ügynökségek és többfunkciós csapatok számára, akik tervezési eszközöket és visszajelzéseket kezelnek.

💡 Profi tipp: Azok számára, akik még tovább szeretnék növelni a termelékenységet, a ClickUp Brain MAX olyan fejlett funkciókat kínál, mint: A ClickUp, a Google Drive, a OneDrive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás azonnali keresésével megtalálhatja a fájlokat, dokumentumokat és mellékleteket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatot – nem kell többé a lapok között váltogatnia, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Használja a Talk to Text funkciót a feladatállapotok frissítéséhez, új táblatételek létrehozásához vagy a munkák csapat tagoknak történő kiosztásához hanggal – kezek nélkül, miközben értekezleteken vesz részt vagy a projekt frissítéseit nézi át.

Hozzáférhet több AI-modellhez, például a ChatGPT, Claude és Gemini modellekhez egyetlen, kontextusfüggő munkaterületen belül, amely megérti a táblája felépítését, a csapat munkafolyamatait és a projekt előzményeit. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – az AI-t, amely pontosan ismeri a projektjeit. Szabaduljon meg az AI-eszközök sokaságától. Hangjával táblák automatizálását hozhatja létre, sablonokat tölthet ki valós projektadatokkal, és azonnali válaszokat kaphat a projekt állásáról.

9. ClickUp Getting Things Done sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Getting Things Done sablonjával könnyedén elvégezheti a feladatokat.

A végtelen teendőlisták a munkahelyen azt az érzést keltik, hogy keményen dolgozik, de ritkán halad előre. A ClickUp Getting Things Done (GTD) sablonja, amely David Allen módszerétől ihletett, segít a feladatok rögzítésében, szervezésében és kezelésében oly módon, hogy megszabaduljon a mentális zavartól.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Gyűjtsd össze a feladatokat, ötleteket és teendőket egy rendezett táblán!

Rendezze a feladatokat prioritás, kontextus vagy projekt szerint testreszabható nézetekkel.

Ossza fel a nagy projekteket kisebb, kezelhetőbb következő lépésekre

Rendszeresen ellenőrizze és frissítse a feladatokat, hogy mindig tisztában legyen a kötelezettségekkel.

Használjon egyértelmű kategóriákat, mint például „Következő lépések”, „Várakozás” és „Valamikor”, hogy a munkafolyamatok zavartalanul haladjanak.

✨ Ideális: Egyének és csapatok számára, akik GTD módszereket alkalmaznak a feladatok rögzítésére, prioritásainak meghatározására és végrehajtására.

10. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével minden új ügyfél úgy érezheti, hogy elsőbbséget élvez.

Sok szó esik arról, hogy az AI elveszi az állásaitokat, de amikor az ügyfelek bevonásáról van szó, az emberi tényező továbbra is a legfontosabb. A vállalkozások 68%-a szerint a személyre szabás nagyon fontos, 64%-uk pedig az ügyfélélmény javítását tartja legfontosabb feladatának.

Mindez egy zökkenőmentes, átgondolt bevezetési folyamattal kezdődik, amelynek köszönhetően az ügyfelek már a kezdetektől fogva értékesnek érzik magukat. Ez az ügyfélbevezetési sablon segít Önnek pontosan ebben.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Segítsen az új ügyfeleknek a bevezetés során egy világos, lépésről lépésre haladó folyamattal.

Kövesse nyomon a feladatokat, az ütemterveket és a mérföldköveket egy megosztott munkaterületen.

Összehangolja ügyfélszolgálati, értékesítési és támogatási csapatait ugyanazon a terven

Automatizálja a nyomon követést, a frissítéseket és az emlékeztetőket, hogy ne maradjon ki egyetlen lépés sem.

Testreszabhatja az onboarding élményt, hogy minden ügyfél igényeit kielégítse, anélkül, hogy az egységességet elveszítené.

✨ Ideális: Értékesítési, siker és ügyfélszolgálati csapatok számára, akik egyszerűsítik az új ügyfelek bevonási folyamatait a felhasználók számára.

11. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson össze egy olyan csapatot, amely megfelel céljainak és Önnel együtt növekszik, a ClickUp Hiring Selection Matrix Template sablonra váltva.

A csapatához legmegfelelőbb emberek megtalálása soha nem csak az önéletrajzokról szól. Az igazán fontos az, hogy minden jelöltet méltányosan értékeljenek a pozícióhoz igazán fontos szempontok alapján. Ehhez segítséget nyújt a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon, amely segít strukturálni a felvételi folyamatot.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Szervezze és kövesse nyomon az összes álláspályázatot egyetlen, strukturált táblán.

Értékelje a jelölteket egyértelmű kritériumok, például készségek, tapasztalat és képesítések alapján.

Hasonlítsa össze a jelentkezőket egymás mellett, hogy objektívebb döntést hozhasson.

Egyszerűsítse a felvételi folyamatot testreszabható nézetekkel és állapotkövetéssel.

Ossza meg visszajelzéseit a toborzócsapattal valós időben, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen.

✨ Ideális: HR-csapatok, toborzók és felvételi vezetők számára, akik strukturált kritériumok alapján értékelik a jelölteket.

👀 Érdekesség: A Post-it cetlik véletlenül váltak munkafolyamat-eszközökké. Eredetileg egy sikertelen ragasztó kísérlet eredményeként születtek, de a Post-it cetlik akkor találták meg rendeltetésüket, amikor az emberek elkezdték őket használni ötleteik falon való rendszerezésére.

12. ClickUp projekt retrospektív sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projekt-visszatekintő sablonjával minden projekt tanulási élménnyé válik.

A projekt befejezése egy mérföldkő, de az, hogy időt szánunk a projekt lefolyásának átgondolására, az, ami valóban segít a csapatoknak fejlődni. A ClickUp projekt retrospektív sablon egyszerű módszert kínál a visszatekintésre és a sikerekből és kudarcokból való tanulásra.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rögzítse, mi működött jól és mi lehetett volna jobb!

Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és határozzon meg egyértelmű lépéseket a jövőbeli projektekhez.

Értékelje a csapat teljesítményét a célokhoz képest nyílt, strukturált módon.

Ösztönözze az őszinte visszajelzéseket és erősítse az együttműködést a közös reflexiók révén.

Dokumentálja a tanulságokat és a bevált gyakorlatokat, hogy azokat továbbadhassa csapatának.

✨ Ideális: Projektcsapatok, Scrum mesterek és csapatvezetők számára, akik retrospektívákat vagy utólagos elemzéseket végeznek.

13. ClickUp IT-támogatási sablon

Ingyenes sablon letöltése Hagyja, hogy IT-csapata a problémák megoldására koncentráljon, ne pedig azok rendezgetésére a ClickUp IT-támogatási sablon segítségével.

Amikor az IT-kérelmek kezdik felhalmozódni, az gyorsan hatással lehet mind a csapatára, mind az ügyfeleire. A ClickUp IT-támogatási sablonja egyszerű, szervezett módot kínál a támogatási csapatának a kérelmek kezelésére és a problémák gyorsabb megoldására.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Szervezze meg a támogatási jegyeket, és kövesse nyomon azok állapotát egy központi táblán.

Osztjon ki feladatokat és működjön együtt csapattársaival a problémák hatékony megoldása érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást, a határidőket és az ügyfelek frissítéseit átlátható módon.

Automatizálja a rutin frissítéseket és emlékeztetőket, hogy ne maradjon le fontos kérésekkel.

Készítsen kereshető nyilvántartást a korábbi jegyekről, megoldásokról és visszajelzésekről, hogy később is hivatkozhasson rájuk.

✨ Ideális: IT-helpdesk csapatok, belső támogatási részlegek és ügyfélszolgálati vezetők számára, akik IT-jegyeket nyomon követnek.

14. ClickUp üzleti költségjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben üzleti pénzügyeit a ClickUp üzleti költségjelentés sablonjával.

Ha úgy gondolja, hogy az üzleti kiadások terhet jelentenek, akkor próbálja meg rendszerezni a szétszórt bizonylatokat. A ClickUp üzleti kiadási jelentés sablon segít rendet teremteni a pénzügyi nyomon követésben. Egyetlen, jól szervezett munkaterületen könnyedén naplózhatja, kategorizálhatja és nyomon követheti az összes üzleti kiadását.

Ez a sablon egyszerűsíti a jóváhagyásokat és a jelentéseket, így a pénzügyi menedzsment egyszerűbbé és átláthatóbbá válik.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Költségjelentések létrehozása, frissítése és nyomon követése egy megosztott munkaterületen

Vizualizálja a kiadási trendeket, és azonosítsa a költségmegtakarítási lehetőségeket.

Könnyedén figyelje a költségvetéseket, kövesse nyomon a visszatérítéseket és kezelje a jóváhagyásokat.

Tartsa rendezett állapotban pénzügyi nyilvántartásait az ellenőrzések, jelentések vagy előrejelzések érdekében.

Dolgozzon együtt pénzügyi csapatokkal vagy vezetőkkel valós időben a kiadások nyomon követésében.

✨ Ideális: Pénzügyi csapatok, osztályvezetők és projektmenedzserek számára, akik a költségvetéseket és kiadásokat figyelik.

15. ClickUp blog szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Összpontosítson az írásra, ne pedig a naptárával való viaskodásra a ClickUp Blog szerkesztői naptár sablonjával.

A tartalomkészítőnek két teljes munkaidős feladata van: tartalom létrehozása és annak szervezése. Az utóbbi nem kéne, hogy a munkaköri leírás része legyen. Ezért a ClickUp Blog Editorial Calendar Template egyszerű módszert kínál az ötleteid megtervezésére és a határidők nyomon követésére.

➡️ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tervezze meg és szervezze meg az összes blogtartalmat egy áttekinthető, testreszabható táblán.

Határozzon meg határidőket, osszon ki feladatokat, és kövesse nyomon a haladást a vázlattól a publikálásig.

Dolgozzon együtt írókkal, szerkesztőkkel és közreműködőkkel valós időben

Azonosítsa a tartalmi hiányosságokat, és tervezzen előre a pontos, következetes közzététel érdekében.

Kövesse nyomon a bejegyzések állapotát, jóváhagyásait és visszajelzéseit egy megosztott szerkesztői munkafolyamatban.

✨ Ideális: tartalomcsapatok, marketingmenedzserek és bloggerek számára, akik szerkesztői munkafolyamatokat és határidőket terveznek.

Tegye szebbé hétfőit a ClickUp ingyenes sablonjaival

A projektek kezelése már eleve elég nehéz, nem kell még órákat pazarolni ugyanazon táblák beállítására. Ahelyett, hogy ezt tenné, miért nem vált át kész sablonokra?

A Monday.com táblasablonok jó kiindulási pontot nyújtanak, ha egyszerűsíteni szeretné a beállítást és gyorsan el szeretne kezdeni a munkát.

Ha azonban nagyobb rugalmasságot és kreatív kontrollt keres, a ClickUp sablonjai azt a kis pluszt kínálják, amelyet csapata biztosan értékelni fog.

A projekttervezéstől és a sprint tábláktól az onboarding munkafolyamatokig és a szerkesztői naptárakig, a ClickUp készen használható sablonokat kínál, amelyek valóban együtt növekednek a csapatával. Készen áll a folyamatok egyszerűsítésére és az időmegtakarításra?

