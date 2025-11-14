A 10 legjobb építési készletkezelő szoftver 2025-ben

Minden építmény mögött – a toronymagas felhőkarcolóktól a hangulatos otthonokig – gondos tervezés és erőforrás-gazdálkodás története áll.

Az anyagok időben történő megérkezésének biztosításától a költségvetés betartásáig, az építőiparban még a legkisebb késedelem is tönkreteheti a projektet. A tét nagy, és ugyanígy bonyolult is mindennek a kezelése, a készletek szintjétől a beszerzési ütemtervekig.

Ma az építőipari szakemberek olyan kihívásokkal szembesülnek, mint az ingadozó anyagárak, az ellátási lánc zavarai és a több helyszínen történő erőforrás-nyomonkövetés egyre növekvő igénye.

Az iparág gondos és hatékony irányítást igényel, amely csak a megfelelő készletkezelő szoftverrel valósítható meg.

Íme tehát a 10 legjobb építési készletkezelő szoftver összefoglalója, amelyek segítenek a műveletek finomításában, a pazarlás csökkentésében és az álmok megvalósításában.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb készletkezelő szoftverek listája építőipari szakemberek számára, amelyek segítenek optimalizálni a készletkezelést: ClickUp : A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és irányításához Buildertrend: A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez Procore: Legalkalmasabb nagy léptékű építési projektek irányításához Vállalkozói művezető: Legalkalmasabb kis- és közepes méretű vállalkozások számára Xero: Legalkalmasabb kisvállalkozások számára, amelyek skálázható számviteli megoldásokra szorulnak. Sortly: Legalkalmasabb kis építőipari vállalkozások számára, amelyek egyszerű raktárkészlet-igényeik vannak. Zoho Inventory: Legalkalmasabb többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára Sage 50 Accounting: Legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban QuickBooks Online: Legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban AlignBooks: Legalkalmasabb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára

Mit kell keresni az építőipari készletkezelő szoftverekben?

A vállalatok éhesek a valós idejű készletnyomon követésre – és erre jó okuk van.

A Deloitte mérnöki és építőipari kilátásai szerint egyes szervezetek még drónokkal is kísérleteztek a helyszínek ellenőrzése, az előrehaladás figyelemmel kísérése és a készletek valós idejű kezelése érdekében. Lenyűgöző? Igen. Mindenki számára praktikus? Nem igazán.

A legtöbb építőipari vállalkozás számára a megbízható építőipari leltárkezelő szoftver jól végzi a feladatát, nyomon követi a készleteket és értékeli az építőipari eszközöket. Nagy értékű berendezéseket szeretne nyomon követni vagy a készleteket kezelni? Az ideális szoftver ebben is segítségére lesz.

🧠 Tudta-e: A védősisakokat először 1919-ben használták, és ezek voltak az első modern kori biztonsági felszerelések. Kezdetben vászonból, ragasztóból és fekete festékből készültek. Képzelje el, milyen lehetett akkoriban a biztonsági felszerelések készletét nyomon követni!

Csak annyit kell tennie, hogy néhány funkciót prioritásként kezel. Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni a készletoptimalizáló szoftvereknél:

Élő készletfrissítések : Kerülje el a költséges készlethiányt vagy túlzott készletezést egy olyan szoftverrel, amely valós időben frissíti az anyagok és berendezések szintjét.

Anyagtervezési eszközök : Egyszerűsítse az ellátási lánc tervezését azáltal, hogy az anyagigényeket összehangolja az építési ütemtervvel, így biztosítva a projekt zökkenőmentes ütemezését.

Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás : Gondoskodjon arról, hogy a csapat minden tagja hatékonyan tudja kezelni a készleteket anélkül, hogy órákon át tartó technikai képzésre lenne szüksége.

Mobil és felhőalapú hozzáférés : tartsa kéznél a készletadatokat, akár a helyszínen, akár az irodában, okostelefonok vagy táblagépek segítségével.

Több helyszínen történő nyomon követés : Könnyen kezelheti az anyagokat és berendezéseket több munkaterületen, hogy biztosítsa a megfelelő elosztást és átadást.

Testreszabható és skálázható opciók : Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt fejlődik, és alkalmazkodik a változó készletigényeihez.

Részletes jelentések és elemzések: Hasznos információkat nyerhet a készletek alakulásáról, felhasználásáról és költségeiről szóló jelentésekből, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.

A 10 legjobb építési készletkezelő szoftver

1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és kezeléséhez)

Az építőiparban dolgozók mindannyian jól ismerik a készletgazdálkodás nehézségeit:

Késleltetett projektek és pazarló erőforrás-felhasználás a rossz készletnyilvántartás miatt

A túlzott készletek helyet és pénzt emésztenek fel, míg a készlethiány elszalasztott lehetőségekhez vezet.

Időigényes manuális folyamatok, amelyek mindent lelassítanak

Elfelejtett, elavult készletek halmozódnak fel a raktárakban

Általában ezeknek a problémáknak a megoldása több eszköz – irányítópultok, automatizálás, értesítések – használatát jelenti.

De miért bonyolítanánk a dolgokat? A ClickUp mindent leegyszerűsít az all-in-one megoldásával, amely a készletkezelést, a csapatmunkát és a termelékenységet támogatja.

ClickUp készletkezelési sablon

Kezdje a ClickUp készletkezelési sablonjával. Ez központosítja a készletszinteket, az újrarendeléseket, a beszállítókat és a költségeket, így minden készletadat szervezett és hozzáférhető marad.

További információk A ClickUp készletkezelési sablonjával egy helyen követheti nyomon a készleteket, az újrarendeléseket, a megrendelések állapotát, a beszállítókat és a költségeket.

A trendek és mozgások nyomon követése segít elkerülni a túlzott készletezést vagy a kritikus készletek elfogyását is.

ClickUp nézetek

Az építési projektek dinamikusak, és minden szerepkör – helyszíni vezetők, beszerzési tisztviselők vagy vállalkozók – különböző ismereteket igényel.

A ClickUp sokoldalúsága különösen a ClickUp Views funkcióban érvényesül, amely különböző projektigényekhez igazodik. A ClickUp több mint 15 teljesen testreszabható nézetet kínál, hogy megfeleljen a munkafolyamatának.

A ClickUp táblázatos nézet segítségével testreszabhatja az SKU-k, a mennyiségek és a helyszínek oszlopait, így könnyen felismerheti a hiányosságokat és szükség szerint áthelyezheti az ellátmányt. Képzelje el, hogy másodpercek alatt pontosan megtudja, hány zsák beton van az A helyszínen és hány a B helyszínen.

A ClickUp táblázatos nézet segítségével strukturálja fel készleteit, hogy azonnal észrevegye az eltéréseket

Használja a ClickUp lista nézetet a megrendelések prioritásainak meghatározásához, a táblázat nézetet a mennyiségek és a logisztika nyomon követéséhez, valamint a naptár nézetet az anyagszállítások és a projekt ütemtervének összehangolásához. A helyszíni csapatok számára a táblázat nézet egyszerűsíti a feladatok nyomon követését a szállítások vagy a berendezések átszállításai esetén.

A ClickUp Construction Management Template segítségével még tovább léphet az építőipari csapatok számára. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely lehetővé teszi a projektek szervezését, az ütemtervek kezelését és a csapatok összehangolását.

Képzelje el a következő helyzetet: a művezetője felhívja Önt, hogy érdeklődjön egy új munkához szükséges, nagy értékű berendezések rendelkezésre állásáról. Ahelyett, hogy végtelenül hosszú naplókat lapozgatna, megnyitja a Dashboard View (Műszerfal nézet) ablakot, amely minden fontos leltári adatot egyetlen, könnyen áttekinthető felületen egyesít. Az alábbi videó részletesen bemutatja ezt a funkciót:

ClickUp műszerfalak

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével 360 fokos áttekintést kaphat termékeiről

A ClickUp Dashboards segítségével a következőket teheti:

A készletadatok megjelenítése a widgeteken a kritikus készletszintek és trendek gyors elérése érdekében

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az alacsony készletről szóló riasztások vagy az utánpótlás indítására szolgáló jelzések, hogy időt takarítson meg.

Szüksége van alacsony készletről szóló értesítésekre? A ClickUp Automations zökkenőmentesen kezeli ezt, és a hiányok bekövetkezte előtt újrarendelési feladatokat indít el.

🗣️Ügyfél véleménye:

Korábban rengeteg időt töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.

Azt is megjegyezte, hogy az automatizálás előtt akár 36 órába is beletelhetett, mire a csapat tagjai értesítést kaptak egy befejezett feladatról. Most, a ClickUp segítségével, ezek a frissítések azonnal megtörténnek, így a csapatok hatékonyan összpontosíthatnak a prioritásaikra és betarthatják a határidőket.

ClickUp Brain

Ha kevés az idő, a ClickUp Brain integrált mesterséges intelligencia asszisztens elemzi a trendeket, megfogalmazza az ajánlatkéréseket és gyors frissítéseket készít, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

További információk A ClickUp Brain segítségével gyorsan elkészítheti az ajánlatkéréseket az ökoszisztémájában rendelkezésre álló adatok alapján.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy holnap napkeltére egy hatalmas betonöntésre készülsz, és hirtelen rájössz, hogy nem vagy biztos benne, hogy minden anyagot megrendeltél-e. Ahelyett, hogy e-maileket vagy naplókat böngésznél, megkéred a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a legutóbbi megrendeléseket és ellenőrizze a készleteket. Pillanatok alatt összeállít egy összefoglalót, amelyben feltünteti a raktárkészletet, jelzi a hiányzó tételeket, és még egy ajánlatkérést is megfogalmaz a beszállítónak – ezzel órákat takarít meg Önnek, és biztosítja, hogy a csapat a terv szerint haladjon.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok : Elemezze a készletek rendelkezésre állását, kövesse nyomon a készlethiányokat és figyelje a trendeket egy személyre szabott nézetben.

Készletkezelési sablon : Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében : Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében a készletsablonok segítségével.

ClickUp táblázatos nézet : Hozzon létre strukturált elrendezéseket a költségvetések, készletek és ügyféladatok kezeléséhez sorokkal és oszlopokkal.

Naptárak és ütemtervek : A közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével valós időben ütemezheti a szállításokat és a feladatokat.

Jelentéskészítő eszközök: Részletes leltárjelentések készítése a hatékonysági hiányosságok, korlátok és trendek azonosítása érdekében, az intelligens döntéshozatal érdekében.

A ClickUp korlátai

Egyes mobil eszközökön lassabb teljesítmény tapasztalható.

A komplex funkciók új felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik a mi építőipari cégünk számára.

Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik a mi építőipari cégünk számára.

2. Buildertrend (A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez)

via Buildertrend

Az építési projektmenedzsment nem kis feladat. A szoros ütemtervek, a pénzügyek nyomon követése és az ügyfelek folyamatos tájékoztatása között könnyű túlterheltté válni.

A Buildertrend egyszerűsíti ezt a zűrzavart azáltal, hogy a projektmenedzsmentet, a pénzügyi nyomon követést és az ügyfelekkel való együttműködést egyetlen hatékony eszközbe egyesíti.

Képzelje el a következő helyzetet: a munkatársai a helyszínen várják az anyagok szállítását, míg az irodai csapatuk a költségvetések és ütemtervek frissítésével van elfoglalva. A Buildertrend all-in-one platformjával kezelheti az ütemterveket, nyomon követheti a költségeket, és akár valós időben is kommunikálhat az ügyfelekkel a Client Portal segítségével.

A Buildertrend legjobb funkciói

Tartsa csapatát naprakészen az ütemtervekkel, teendőlistákkal, leltárlistákkal és napi naplókkal

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges költségeket, kövesse nyomon a pénzforgalmat, és integrálja a QuickBooks és a Xero programokkal.

Központosított irányítópulton keresztül valós idejű frissítéseket, szerződéskötést és projektláthatóságot biztosítunk ügyfeleinknek.

Könnyedén kérhet, jóváhagyhat és nyomon követhet változásokat a munkafolyamatok megzavarása nélkül.

Fájlok, üzenetek és frissítések megosztása a csapat tagokkal és alvállalkozókkal

Buildertrend korlátozások

A fejlett pénzügyi eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Egyes funkciók esetében meredekebb tanulási görbe a versenytársakhoz képest

A mobilalkalmazás teljesítménye javítható

Buildertrend árak

Alapvető : 399 USD/hó

Haladó : 699 USD/hó

Teljes: 999 USD/hó

Buildertrend értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valódi felhasználók?

A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Tényleg remek.

A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Tényleg remek.

3. Procore (A legjobb nagy léptékű építési projektek menedzsmentjéhez)

Procore -on keresztül

A nagyszabású építési projektek irányítása túl sok változó tényezőt foglal magában – ütemterveket, költségvetéseket, megfelelőségi követelményeket és rengeteg dokumentációt. A komplex projektekre tervezett Procore segít a fővállalkozóknak, tulajdonosoknak és szakvállalkozóknak a munkafolyamatok egyszerűsítésében az építés előkészítésétől a befejezésig.

A Procore központi platformjával valós időben betekintést nyerhet projektje minden aspektusába, ami jobb döntéshozatalt és együttműködést tesz lehetővé az érdekelt felek között.

A Procore legjobb funkciói

Központosított projekt- és feladatkezelő szoftver , amely összeköti a terepen és az irodában dolgozó csapatokat a valós idejű frissítések és a feladatok nyomon követése érdekében.

A dokumentumkezelés egyszerűsíti a fájlok szervezését a verziókezelés és a biztonságos tárolás segítségével.

A pénzügyi menedzsment integrálódik a QuickBooks és a Sage programokkal, biztosítva a pontos költségkövetést és költségvetés-tervezést.

Az előkészítési eszközök egyszerűsítik az ajánlattételt, a becsléseket és a tervezés menedzsmentjét.

A hatékony készletkezelési eszközök segítenek a raktári műveletek során az ellenőrzések, ellenőrzőlisták és incidensek nyomon követésének előírásainak betartásában.

Procore korlátozások

Megtanulása nehéz az új felhasználók és a kisebb csapatok számára

Az offline funkcionalitás korlátozott és nagymértékben támaszkodik a gyorsítótárban tárolt adatokra.

Az egyedi árazás kis- és középvállalkozások számára drága lehet.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (3200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valódi felhasználók?

A véleményem címét „Az építésvezetés Instagramja” névre kereszteltem, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. New Jersey-ben egy építőipari cégnél vagyok projektkönyvelő, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.

A véleményem címét „Az építésvezetés Instagramja” névre kereszteltem, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. New Jersey-ben egy építőipari cég projektkönyvelőjeként minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.

Olvassa el még: A legjobb beszerzési menedzsment szoftverek és eszközök

4. Vállalkozói művezető (leginkább kis- és közepes méretű vállalkozások számára ajánlott)

via Vállalkozó művezető

A költségvetési korlátok nem jelentenek szükségszerűen hatékonyságcsökkenést. A Contractor Foreman hatékony építésirányítási funkciókat kínál megfizethető áron, különösen azoknak a kisebb vállalkozóknak, akik átfogó eszközökre van szükségük, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket.

Széles körű funkciói – a pénzügyi nyomon követéstől a projektütemezésig – egy intuitív platformban találhatók, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik.

A Contractor Foreman legjobb tulajdonságai

Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet Gantt-diagramokkal, ütemezéssel és napi naplókkal

Beépített pénzügyi eszközöket kínál, beleértve az AIA-stílusú számlázást és a valós idejű költségkövetést.

Tartalmaz testreszabható űrlapokat és ellenőrzőlistákat ellenőrzésekhez, biztonsági értekezletekhez és benyújtásokhoz.

Geofencing és GPS-alapú időkövetés a munkaerő pontos nyomon követéséhez

Támogatja a QuickBooks integrációt és az API-hozzáférést a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Vállalkozói művezető korlátozások

Az ütemezési funkciók szétszórtnak tűnhetnek és finomításra szorulnak.

Más platformokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Mobilalkalmazás teljesítményproblémák, különösen a fotófeltöltésekkel kapcsolatban

Nincs offline mód az adatok távoli helyekről történő eléréséhez

Vállalkozó művezető árazás

Alap : 49 USD/hó

Alapcsomag : 79 USD/hó

Plusz : 125 dollár/hónap

Pro : 166 dollár/hónap

Korlátlan: 249 USD/hó

Vállalkozói művezető értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (260+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (690+ értékelés)

5. Xero (A legjobb megoldás a skálázható számviteli megoldásokat igénylő kisvállalkozások számára)

via Xero

Az építőiparban a pénzügyek kezelése nem könnyű feladat – a munkaköltségek egyensúlyba hozása, a kiadások nyomon követése és a számlák egyeztetése gyakran olyan, mintha egy projekt lenne. A Xero egy felhőalapú könyvelési megoldás, amelynek célja, hogy segítse az építőipari vállalkozásokat ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében.

A WorkflowMaxhoz hasonló építkezés-specifikus alkalmazásokkal való integrációja zökkenőmentessé teszi a projektek nyomon követését és a költségek kezelését, míg a felhasználóbarát mobilalkalmazás biztosítja, hogy a feladatokat akár a munkaterületről is elvégezhesse.

A Xero legjobb funkciói

Korlátlan felhasználói hozzáférés minden árazási csomaghoz

Több mint 21 000 pénzintézettel áll kapcsolatban, így könnyen importálhatja banki tranzakcióit.

Mobilalkalmazás a kiadások kezeléséhez útközben, nyugták rögzítésével

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve a WorkflowMax és a Gusto alkalmazásokat is.

Pénzügyi jelentések, például eredménykimutatások és lejárt követelések

A Xero korlátai

A belépő szintű csomag korlátozza a számlák és számlák számát (20, illetve 5).

Előfizetésenként csak egy szervezetet támogat

A projektkövetés és a költségtérítési kérelmekhez hasonló fejlett funkciók a legdrágább csomagot igénylik.

Nincs közvetlen telefonos ügyfélszolgálat, kizárólag online segítségnyújtás áll rendelkezésre.

Xero árak

Starter : 29 USD/hó

Alapcsomag : 46 USD/hó

Prémium: 69 USD/hó

Xero értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (710+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3100 értékelés)

📮 Megfigyelés: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjthetné? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

6. Sortly (Legalkalmasabb egyszerű raktárkészlet-igényű kis építőipari vállalkozások számára)

via Sortly

A szerszámok, berendezések és kellékek nyomon követése gyakori kihívás az építőipari vállalkozások számára. Az eltévesztett szerszámoktól a projekt közepén elfogyó kritikus anyagokig, a készletek kezelése gyorsan felboríthatja az ütemtervet és a költségvetést.

A Sortly egyszerű, de hatékony készletkezelési megoldást kínál kis építőipari vállalkozások számára, amelyeknek szükségük van arra, hogy nyomon kövessék eszközeiket anélkül, hogy bonyolult vállalati rendszerekkel kellene foglalkozniuk.

A Sortly egyszerűsíti a készletfelügyeletet olyan funkciókkal, mint a QR-kód generálás, a készletriasztások és a valós idejű nyomon követés az eszközökön.

A Sortly legjobb funkciói

QR-kódok és vonalkódok generálása a szerszámok és anyagok egyszerű nyomon követéséhez

Állítson be minimális készletriasztásokat, hogy elkerülje a költséges késedelmeket vagy a készlethiányt.

Töltsön fel nagy felbontású fényképeket az elemek vizuális katalogizálásához

Valós idejű szinkronizálás az eszközök között a terepen dolgozó csapatok pontos frissítései érdekében

Mobilbarát felület a készletek helyszíni vagy útközben történő kezeléséhez

Sortly korlátozások

Az ingyenes csomag 100 tételre korlátozza a bejegyzéseket, és minimális testreszabási lehetőségeket kínál.

A fejlett funkciók, mint például a külső szkenner integrációja, magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Nem ideális nagy léptékű műveletekhez, ahol komplex raktárkészlet-igény merül fel.

Sortly árak

Ingyenes

Haladó : 24 USD/hó

Ultra : 74 USD/hó

Prémium : 149 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Sortly értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (720+ értékelés)

Mit mondanak a Sortly-ról a valódi felhasználók?

A Sortly nagyon könnyen használható. Mindig kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készletét.

A Sortly nagyon könnyen használható. Mindig kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készletét.

🧠 Tudtad-e: A kínai nagy fal, a világ egyik legnagyobb építési projektje, évszázadokon át gondos erőforrás-gazdálkodást igényelt. Becslések szerint több mint 100 millió tonna tégla, kő és föld került felhasználásra – modern leltárrendszerek nélkül!

7. Zoho Inventory (Legalkalmasabb többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára)

via Zoho Inventory

A több csatornán történő készletkezelés és a pontosság fenntartása kihívást jelenthet, különösen az építőiparban, ahol a készletnyomon követés és a raktárszervezés kulcsfontosságú.

A Zoho Inventory egyszerűsíti ezt a folyamatot azzal, hogy központi platformot kínál a megrendelések kezeléséhez, a készlet nyomon követéséhez és a Shopify, Amazon és Zoho CRM eszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.

Akár alkatrészek nyomon követéséről, raktárak készleteinek figyelemmel kíséréséről, akár GST-kompatibilis számlák automatizálásáról van szó, a Zoho Inventory biztosítja a szükséges eszközöket a vállalkozások hatékony működéséhez.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Központosított láthatósággal kövesse nyomon a több raktárban található készleteket

GST-kompatibilis számlák és szállítási bizonylatok egyszerű létrehozása

Zökkenőmentesen integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és az Etsy.

A vonalkód-beolvasás segítségével egyszerűsítheti a termékek nyomon követését és csökkentheti a hibák számát.

Hozzáférés valós idejű készletjelentésekhez a döntéshozatal javítása érdekében

A Zoho Inventory korlátai

A korlátozott offline képességek akadályozhatják a működést olyan területeken, ahol gyenge az internetkapcsolat.

A belépő szintű csomag alapvető funkciókat kínál, ami korlátozza a növekvő vállalkozások számára a skálázhatóságot.

Az olyan fejlett funkciók, mint a kompozit elemek és a több raktár kezelése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Zoho Inventory árak

Ingyenes kiadás

Standard Edition : 29 USD/hó

Profi kiadás : 79 USD/hó

Prémium kiadás: 129 USD/hó

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (95+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

8. Sage 50 Accounting (A legjobb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban)

via Sage

A komplex pénzügyek, a bérszámfejtés és a készletgazdálkodás nyomon követése túlterhelheti az építőipari vállalkozásokat. A Sage 50 Accounting iparág-specifikus funkciókat kínál, például fejlett készletnyilvántartást és munkaköltség-számítást azoknak az építőipari szakembereknek, akiknek hatékonyan kell kezelniük az erőforrásokat és szemmel kell tartaniuk a költségvetést.

A Sage 50 Accounting legjobb funkciói

Készletkezelés fejlett nyomon követéssel, beleértve a FIFO/LIFO költségszámítást és a sorozatszámmal történő nyomon követést

Kezelje a projektköltségvetéseket olyan eszközökkel, mint a fejlett munkaköltség-számítás és a fázisok szintjén történő jelentéskészítés.

Automatizálja a banki egyeztetéseket és a számlák kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát

Zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerekkel az alkalmazottak kezelésének egyszerűsítése érdekében

Robusztus pénzügyi jelentések készítése osztályok szerinti nyomon követéssel és előrejelzéssel

Sage 50 Számviteli korlátozások

A desktop-alapú szoftverek korlátozhatják az elérhetőséget a felhőalapú megoldásokhoz képest.

A többfelhasználós támogatáshoz hasonló fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami megnöveli a költségeket.

A felület elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a modern felhőalapú platformokhoz vannak szokva.

Sage 50 Számviteli árak

Pro Accounting : 61,92 USD/hó

Prémium számvitel : 103,92 USD/hó felhasználónként

Quantum Accounting: 177,77 USD/hó felhasználónként

Sage 50 Accounting értékelések és vélemények

G2 : 3. 9/5 (140+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Sage 50-ről a valódi felhasználók?

A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval rendelkezik és gyakran használható.

A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval rendelkezik és gyakran használható.

9. QuickBooks Online (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

via QuickBooks Online

Az építőipari vállalkozásoknak eszközökre van szükségük a munkák költségének, a projektek jövedelmezőségének és a vállalkozók kezelésének hatékony kezeléséhez. A QuickBooks Online elvégzi ezt a munkát helyettük.

Építőipari szakemberek számára kifejlesztett számviteli megoldást kínál, amely lehetővé teszi számukra a műveletek egyszerűsítését, a számlázás automatizálását és a pénzügyi adatok mélyebb megértését. A Buildertrend és a Knowify harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja tovább javítja a projekt- és költségkezelést.

A QuickBooks Online legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást és a fizetések beszedését a cash flow javítása érdekében

Munkaerő-költségszámítási eszközöket biztosít a projekt jövedelmezőségének valós idejű nyomon követéséhez.

Testreszabható jelentéseket tartalmaz a kiadások, nyereség és bevételi források áttekintéséhez.

Egyszerűsített adóbevallás-készítéssel és kiadások nyomon követésével támogatja a vállalkozók irányítását.

A mobilalkalmazás biztosítja a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést bármely helyről

A QuickBooks Online korlátai

Több vállalkozás kezeléséhez külön előfizetések szükségesek

Az olyan fejlett funkciók, mint a készletnyilvántartás és a tételek számlázása, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A nem Intuit bérszámfejtési szolgáltatásokkal való integráláshoz gyakran szükséges manuális beavatkozás.

QuickBooks Online árak

Egyszerű kezdés : 17,50 USD/hó

Alapvető szolgáltatások : 32,50 dollár/hónap

Plusz : 49,50 dollár/hónap

Haladó: 117,50 USD/hó

QuickBooks Online értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (3390+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (7830+ értékelés)

10. AlignBooks (legalkalmasabb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára)

via AlignBooks

Akár élelmiszerboltban kezeli a készleteket, akár szolgáltatóipari vállalkozásban a bérszámfejtést, az AlignBooks skálázható, felhőalapú ERP- és számviteli szoftvert kínál kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára, amelyek testreszabható és költséghatékony megoldást keresnek.

Az értékesítést, számlázást, készletkezelést, bérszámfejtést és egyéb területeket lefedő moduljaival segít egyszerűsíteni a komplex üzleti folyamatokat az iparágakban, a kiskereskedelemtől a gyártásig. Offline és online verziói rugalmasságot biztosítanak a különböző infrastrukturális igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Az AlignBooks legjobb funkciói

Integrált modulok az értékesítés, számlázás, készletnyilvántartás, pénzügyek, HR és egyéb területekhez

Testreszabható irányítópultok és jelentések pénzügyi betekintéshez

Automatizált GST számlázási és adóügyi megfelelési eszközök

Több vállalat támogatásával, offline és online telepítési lehetőségekkel

Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Razorpay, a Shopify és a Google Maps

AlignBooks korlátozások

A felhasználói felület kialakítása a mai felhasználók számára elavultnak tűnhet.

Korlátozott skálázhatóság nagyobb, összetett igényű vállalkozások számára

Az ügyfélszolgálat reagálási és megoldási ideje nem mindig egyenletes.

AlignBooks árak

Egyedi árazás

AlignBooks értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

További hasznos eszközöket keresel? Íme néhány, amely nem került be a top 10 listába, de egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek számodra:

Fieldwire : Valós idejű feladatkezelés révén összeköti a terepen dolgozó csapatokat az irodai munkatársakkal, lehetővé téve a zökkenőmentes frissítéseket, a tervek jelölését és az anyagok nyomon követését közvetlenül a helyszínen.

Knowify : Integrálható a QuickBooks programmal, és eszközöket kínál a munkaerő-költségek, a költségvetések és a munkák előrehaladásának nyomon követéséhez.

Buildxact: Egyszerűsíti a vállalkozók számára a becslési folyamatot, integrálva az anyagtervezést, a beszállítói katalógusokat és a projektkövetést egy felhasználóbarát platformba.

A ClickUp helyszíni használatával nincs túl nagy projekt

A ClickUpnak az a megtiszteltetés jutott, hogy együttműködhetett a neves építőanyag-gyártó CEMEX céggel, automatizálva működésüket és értékes időt megtakarítva számukra.

Valós idejű irányítópultjaival, automatizálási funkcióival és testreszabható nézetekkel a ClickUp megszünteti a szűk keresztmetszeteket és biztosítja építési projektjeinek zökkenőmentes előrehaladását.

Bármilyen összetett is legyen az építési tevékenységed, a ClickUp a legjobb eszköz a szervezéshez, automatizáláshoz és méretezhetőséghez.

