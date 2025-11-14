A 10 legjobb építési készletkezelő szoftver 2025-ben

Minden építmény mögött – a toronymagas felhőkarcolóktól a hangulatos otthonokig – gondos tervezés és erőforrás-gazdálkodás története áll.
Az anyagok időben történő megérkezésének biztosításától a költségvetés betartásáig, az építőiparban még a legkisebb késedelem is tönkreteheti a projektet. A tét nagy, és ugyanígy bonyolult is mindennek a kezelése, a készletek szintjétől a beszerzési ütemtervekig.
Ma az építőipari szakemberek olyan kihívásokkal szembesülnek, mint az ingadozó anyagárak, az ellátási lánc zavarai és a több helyszínen történő erőforrás-nyomonkövetés egyre növekvő igénye.
Az iparág gondos és hatékony irányítást igényel, amely csak a megfelelő készletkezelő szoftverrel valósítható meg.
Íme tehát a 10 legjobb építési készletkezelő szoftver összefoglalója, amelyek segítenek a műveletek finomításában, a pazarlás csökkentésében és az álmok megvalósításában.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legjobb készletkezelő szoftverek listája építőipari szakemberek számára, amelyek segítenek optimalizálni a készletkezelést:
- ClickUp: A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és irányításához
- Buildertrend: A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez
- Procore: Legalkalmasabb nagy léptékű építési projektek irányításához
- Vállalkozói művezető: Legalkalmasabb kis- és közepes méretű vállalkozások számára
- Xero: Legalkalmasabb kisvállalkozások számára, amelyek skálázható számviteli megoldásokra szorulnak.
- Sortly: Legalkalmasabb kis építőipari vállalkozások számára, amelyek egyszerű raktárkészlet-igényeik vannak.
- Zoho Inventory: Legalkalmasabb többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára
- Sage 50 Accounting: Legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban
- QuickBooks Online: Legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban
- AlignBooks: Legalkalmasabb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára
Mit kell keresni az építőipari készletkezelő szoftverekben?
A vállalatok éhesek a valós idejű készletnyomon követésre – és erre jó okuk van.
A Deloitte mérnöki és építőipari kilátásai szerint egyes szervezetek még drónokkal is kísérleteztek a helyszínek ellenőrzése, az előrehaladás figyelemmel kísérése és a készletek valós idejű kezelése érdekében. Lenyűgöző? Igen. Mindenki számára praktikus? Nem igazán.
A legtöbb építőipari vállalkozás számára a megbízható építőipari leltárkezelő szoftver jól végzi a feladatát, nyomon követi a készleteket és értékeli az építőipari eszközöket. Nagy értékű berendezéseket szeretne nyomon követni vagy a készleteket kezelni? Az ideális szoftver ebben is segítségére lesz.
🧠 Tudta-e: A védősisakokat először 1919-ben használták, és ezek voltak az első modern kori biztonsági felszerelések. Kezdetben vászonból, ragasztóból és fekete festékből készültek. Képzelje el, milyen lehetett akkoriban a biztonsági felszerelések készletét nyomon követni!
Csak annyit kell tennie, hogy néhány funkciót prioritásként kezel. Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni a készletoptimalizáló szoftvereknél:
- Élő készletfrissítések: Kerülje el a költséges készlethiányt vagy túlzott készletezést egy olyan szoftverrel, amely valós időben frissíti az anyagok és berendezések szintjét.
- Anyagtervezési eszközök: Egyszerűsítse az ellátási lánc tervezését azáltal, hogy az anyagigényeket összehangolja az építési ütemtervvel, így biztosítva a projekt zökkenőmentes ütemezését.
- Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás: Gondoskodjon arról, hogy a csapat minden tagja hatékonyan tudja kezelni a készleteket anélkül, hogy órákon át tartó technikai képzésre lenne szüksége.
- Mobil és felhőalapú hozzáférés: tartsa kéznél a készletadatokat, akár a helyszínen, akár az irodában, okostelefonok vagy táblagépek segítségével.
- Több helyszínen történő nyomon követés: Könnyen kezelheti az anyagokat és berendezéseket több munkaterületen, hogy biztosítsa a megfelelő elosztást és átadást.
- Testreszabható és skálázható opciók: Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt fejlődik, és alkalmazkodik a változó készletigényeihez.
- Részletes jelentések és elemzések: Hasznos információkat nyerhet a készletek alakulásáról, felhasználásáról és költségeiről szóló jelentésekből, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.
A 10 legjobb építési készletkezelő szoftver
1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek racionalizálásához és kezeléséhez)
Az építőiparban dolgozók mindannyian jól ismerik a készletgazdálkodás nehézségeit:
- Késleltetett projektek és pazarló erőforrás-felhasználás a rossz készletnyilvántartás miatt
- A túlzott készletek helyet és pénzt emésztenek fel, míg a készlethiány elszalasztott lehetőségekhez vezet.
- Időigényes manuális folyamatok, amelyek mindent lelassítanak
- Elfelejtett, elavult készletek halmozódnak fel a raktárakban
Általában ezeknek a problémáknak a megoldása több eszköz – irányítópultok, automatizálás, értesítések – használatát jelenti.
De miért bonyolítanánk a dolgokat? A ClickUp mindent leegyszerűsít az all-in-one megoldásával, amely a készletkezelést, a csapatmunkát és a termelékenységet támogatja.
ClickUp készletkezelési sablon
Kezdje a ClickUp készletkezelési sablonjával. Ez központosítja a készletszinteket, az újrarendeléseket, a beszállítókat és a költségeket, így minden készletadat szervezett és hozzáférhető marad.
A trendek és mozgások nyomon követése segít elkerülni a túlzott készletezést vagy a kritikus készletek elfogyását is.
ClickUp nézetek
Az építési projektek dinamikusak, és minden szerepkör – helyszíni vezetők, beszerzési tisztviselők vagy vállalkozók – különböző ismereteket igényel.
A ClickUp sokoldalúsága különösen a ClickUp Views funkcióban érvényesül, amely különböző projektigényekhez igazodik. A ClickUp több mint 15 teljesen testreszabható nézetet kínál, hogy megfeleljen a munkafolyamatának.
A ClickUp táblázatos nézet segítségével testreszabhatja az SKU-k, a mennyiségek és a helyszínek oszlopait, így könnyen felismerheti a hiányosságokat és szükség szerint áthelyezheti az ellátmányt. Képzelje el, hogy másodpercek alatt pontosan megtudja, hány zsák beton van az A helyszínen és hány a B helyszínen.
Használja a ClickUp lista nézetet a megrendelések prioritásainak meghatározásához, a táblázat nézetet a mennyiségek és a logisztika nyomon követéséhez, valamint a naptár nézetet az anyagszállítások és a projekt ütemtervének összehangolásához. A helyszíni csapatok számára a táblázat nézet egyszerűsíti a feladatok nyomon követését a szállítások vagy a berendezések átszállításai esetén.
A ClickUp Construction Management Template segítségével még tovább léphet az építőipari csapatok számára. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely lehetővé teszi a projektek szervezését, az ütemtervek kezelését és a csapatok összehangolását.
Képzelje el a következő helyzetet: a művezetője felhívja Önt, hogy érdeklődjön egy új munkához szükséges, nagy értékű berendezések rendelkezésre állásáról. Ahelyett, hogy végtelenül hosszú naplókat lapozgatna, megnyitja a Dashboard View (Műszerfal nézet) ablakot, amely minden fontos leltári adatot egyetlen, könnyen áttekinthető felületen egyesít. Az alábbi videó részletesen bemutatja ezt a funkciót:
ClickUp műszerfalak
A ClickUp Dashboards segítségével a következőket teheti:
- A készletadatok megjelenítése a widgeteken a kritikus készletszintek és trendek gyors elérése érdekében
- Automatizálja az olyan feladatokat, mint az alacsony készletről szóló riasztások vagy az utánpótlás indítására szolgáló jelzések, hogy időt takarítson meg.
Szüksége van alacsony készletről szóló értesítésekre? A ClickUp Automations zökkenőmentesen kezeli ezt, és a hiányok bekövetkezte előtt újrarendelési feladatokat indít el.
🗣️Ügyfél véleménye:
Korábban rengeteg időt töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.
Korábban rengeteg időt töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt előre tervezésre fordítjuk, és a csapat munkameneteinek egyre nagyobb részét áthelyezzük a ClickUp-ba.
Azt is megjegyezte, hogy az automatizálás előtt akár 36 órába is beletelhetett, mire a csapat tagjai értesítést kaptak egy befejezett feladatról. Most, a ClickUp segítségével, ezek a frissítések azonnal megtörténnek, így a csapatok hatékonyan összpontosíthatnak a prioritásaikra és betarthatják a határidőket.
ClickUp Brain
Ha kevés az idő, a ClickUp Brain integrált mesterséges intelligencia asszisztens elemzi a trendeket, megfogalmazza az ajánlatkéréseket és gyors frissítéseket készít, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.
📌 Példa: Tegyük fel, hogy holnap napkeltére egy hatalmas betonöntésre készülsz, és hirtelen rájössz, hogy nem vagy biztos benne, hogy minden anyagot megrendeltél-e. Ahelyett, hogy e-maileket vagy naplókat böngésznél, megkéred a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a legutóbbi megrendeléseket és ellenőrizze a készleteket. Pillanatok alatt összeállít egy összefoglalót, amelyben feltünteti a raktárkészletet, jelzi a hiányzó tételeket, és még egy ajánlatkérést is megfogalmaz a beszállítónak – ezzel órákat takarít meg Önnek, és biztosítja, hogy a csapat a terv szerint haladjon.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyedi irányítópultok: Elemezze a készletek rendelkezésre állását, kövesse nyomon a készlethiányokat és figyelje a trendeket egy személyre szabott nézetben.
- Készletkezelési sablon: Központosítsa az összes készletadatot a készletszintek, újrarendelések és beszállítói adatok valós idejű nyomon követése érdekében a készletsablonok segítségével.
- ClickUp táblázatos nézet: Hozzon létre strukturált elrendezéseket a költségvetések, készletek és ügyféladatok kezeléséhez sorokkal és oszlopokkal.
- Naptárak és ütemtervek: A közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével valós időben ütemezheti a szállításokat és a feladatokat.
- Jelentéskészítő eszközök: Részletes leltárjelentések készítése a hatékonysági hiányosságok, korlátok és trendek azonosítása érdekében, az intelligens döntéshozatal érdekében.
A ClickUp korlátai
- Egyes mobil eszközökön lassabb teljesítmény tapasztalható.
- A komplex funkciók új felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik a mi építőipari cégünk számára.
Imádom a sablonokat, a műszerfal-készítőt és az összes elérhető képzési tartalmat. Kipróbáltam másokat is, mint például az Asana, a Monday.com és a Trello, de a ClickUp határozottan a legjobban működik a mi építőipari cégünk számára.
2. Buildertrend (A legjobb az építési projektmenedzsment egyszerűsítéséhez)
Az építési projektmenedzsment nem kis feladat. A szoros ütemtervek, a pénzügyek nyomon követése és az ügyfelek folyamatos tájékoztatása között könnyű túlterheltté válni.
A Buildertrend egyszerűsíti ezt a zűrzavart azáltal, hogy a projektmenedzsmentet, a pénzügyi nyomon követést és az ügyfelekkel való együttműködést egyetlen hatékony eszközbe egyesíti.
Képzelje el a következő helyzetet: a munkatársai a helyszínen várják az anyagok szállítását, míg az irodai csapatuk a költségvetések és ütemtervek frissítésével van elfoglalva. A Buildertrend all-in-one platformjával kezelheti az ütemterveket, nyomon követheti a költségeket, és akár valós időben is kommunikálhat az ügyfelekkel a Client Portal segítségével.
A Buildertrend legjobb funkciói
- Tartsa csapatát naprakészen az ütemtervekkel, teendőlistákkal, leltárlistákkal és napi naplókkal
- Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges költségeket, kövesse nyomon a pénzforgalmat, és integrálja a QuickBooks és a Xero programokkal.
- Központosított irányítópulton keresztül valós idejű frissítéseket, szerződéskötést és projektláthatóságot biztosítunk ügyfeleinknek.
- Könnyedén kérhet, jóváhagyhat és nyomon követhet változásokat a munkafolyamatok megzavarása nélkül.
- Fájlok, üzenetek és frissítések megosztása a csapat tagokkal és alvállalkozókkal
Buildertrend korlátozások
- A fejlett pénzügyi eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
- Egyes funkciók esetében meredekebb tanulási görbe a versenytársakhoz képest
- A mobilalkalmazás teljesítménye javítható
Buildertrend árak
- Alapvető: 399 USD/hó
- Haladó: 699 USD/hó
- Teljes: 999 USD/hó
Buildertrend értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
Mit mondanak a Buildertrendről a valódi felhasználók?
A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Tényleg remek.
A Buildertrendet használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Tényleg remek.
„A Buildertrend segítségével irányítom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünket. Nagyon hasznosnak találom, különösen a dokumentáció terén. Kiválasztásokhoz, napi naplózáshoz, becslésekhez és nyilvántartások vezetéséhez használjuk. Tényleg remek.” – Reddit felhasználó
💡 Profi tipp: A készletkezelő rendszerbe való befektetés remek módja a pénzmegtakarításnak és a költségek kezelésének. Íme, hogyan hozhat létre egy olyan készletkezelő rendszert, amely megfelel a növekvő ügyféligényeknek.
3. Procore (A legjobb nagy léptékű építési projektek menedzsmentjéhez)
A nagyszabású építési projektek irányítása túl sok változó tényezőt foglal magában – ütemterveket, költségvetéseket, megfelelőségi követelményeket és rengeteg dokumentációt. A komplex projektekre tervezett Procore segít a fővállalkozóknak, tulajdonosoknak és szakvállalkozóknak a munkafolyamatok egyszerűsítésében az építés előkészítésétől a befejezésig.
A Procore központi platformjával valós időben betekintést nyerhet projektje minden aspektusába, ami jobb döntéshozatalt és együttműködést tesz lehetővé az érdekelt felek között.
A Procore legjobb funkciói
- Központosított projekt- és feladatkezelő szoftver, amely összeköti a terepen és az irodában dolgozó csapatokat a valós idejű frissítések és a feladatok nyomon követése érdekében.
- A dokumentumkezelés egyszerűsíti a fájlok szervezését a verziókezelés és a biztonságos tárolás segítségével.
- A pénzügyi menedzsment integrálódik a QuickBooks és a Sage programokkal, biztosítva a pontos költségkövetést és költségvetés-tervezést.
- Az előkészítési eszközök egyszerűsítik az ajánlattételt, a becsléseket és a tervezés menedzsmentjét.
- A hatékony készletkezelési eszközök segítenek a raktári műveletek során az ellenőrzések, ellenőrzőlisták és incidensek nyomon követésének előírásainak betartásában.
Procore korlátozások
- Megtanulása nehéz az új felhasználók és a kisebb csapatok számára
- Az offline funkcionalitás korlátozott és nagymértékben támaszkodik a gyorsítótárban tárolt adatokra.
- Az egyedi árazás kis- és középvállalkozások számára drága lehet.
Procore árak
- Egyedi árazás
Procore értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (3200+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)
Mit mondanak a Procore-ról a valódi felhasználók?
A véleményem címét „Az építésvezetés Instagramja” névre kereszteltem, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. New Jersey-ben egy építőipari cégnél vagyok projektkönyvelő, és minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.
A véleményem címét „Az építésvezetés Instagramja” névre kereszteltem, mert a Procore használata valóban ilyen egyszerű. New Jersey-ben egy építőipari cég projektkönyvelőjeként minden számlázási feladatot én végzek. Nagyon tetszik az értékek ütemezésének funkciója és a projektek alvállalkozóival szembeni számlázás.
4. Vállalkozói művezető (leginkább kis- és közepes méretű vállalkozások számára ajánlott)
A költségvetési korlátok nem jelentenek szükségszerűen hatékonyságcsökkenést. A Contractor Foreman hatékony építésirányítási funkciókat kínál megfizethető áron, különösen azoknak a kisebb vállalkozóknak, akik átfogó eszközökre van szükségük, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket.
Széles körű funkciói – a pénzügyi nyomon követéstől a projektütemezésig – egy intuitív platformban találhatók, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik.
💡 Profi tipp: A készletkezelő rendszerbe való befektetés remek módja a pénzmegtakarításnak és a költségek kezelésének. Íme, hogyan hozhat létre egy készletkezelő rendszert, amely megfelel a növekvő ügyféligényeknek.
A Contractor Foreman legjobb tulajdonságai
- Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet Gantt-diagramokkal, ütemezéssel és napi naplókkal
- Beépített pénzügyi eszközöket kínál, beleértve az AIA-stílusú számlázást és a valós idejű költségkövetést.
- Tartalmaz testreszabható űrlapokat és ellenőrzőlistákat ellenőrzésekhez, biztonsági értekezletekhez és benyújtásokhoz.
- Geofencing és GPS-alapú időkövetés a munkaerő pontos nyomon követéséhez
- Támogatja a QuickBooks integrációt és az API-hozzáférést a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében
Vállalkozói művezető korlátozások
- Az ütemezési funkciók szétszórtnak tűnhetnek és finomításra szorulnak.
- Más platformokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk
- Mobilalkalmazás teljesítményproblémák, különösen a fotófeltöltésekkel kapcsolatban
- Nincs offline mód az adatok távoli helyekről történő eléréséhez
Vállalkozó művezető árazás
- Alap: 49 USD/hó
- Alapcsomag: 79 USD/hó
- Plusz: 125 dollár/hónap
- Pro: 166 dollár/hónap
- Korlátlan: 249 USD/hó
Vállalkozói művezető értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (260+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (690+ értékelés)
💡 Profi tipp: A technológiai fejlesztésekkel való lépéstartás kulcsfontosságú a hatékony projektmenedzsmenthez. Íme egy útmutató a szükségleteihez igazított, megfelelő építési ütemezési szoftver kiválasztásához.
5. Xero (A legjobb megoldás a skálázható számviteli megoldásokat igénylő kisvállalkozások számára)
Az építőiparban a pénzügyek kezelése nem könnyű feladat – a munkaköltségek egyensúlyba hozása, a kiadások nyomon követése és a számlák egyeztetése gyakran olyan, mintha egy projekt lenne. A Xero egy felhőalapú könyvelési megoldás, amelynek célja, hogy segítse az építőipari vállalkozásokat ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében.
A WorkflowMaxhoz hasonló építkezés-specifikus alkalmazásokkal való integrációja zökkenőmentessé teszi a projektek nyomon követését és a költségek kezelését, míg a felhasználóbarát mobilalkalmazás biztosítja, hogy a feladatokat akár a munkaterületről is elvégezhesse.
A Xero legjobb funkciói
- Korlátlan felhasználói hozzáférés minden árazási csomaghoz
- Több mint 21 000 pénzintézettel áll kapcsolatban, így könnyen importálhatja banki tranzakcióit.
- Mobilalkalmazás a kiadások kezeléséhez útközben, nyugták rögzítésével
- Több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve a WorkflowMax és a Gusto alkalmazásokat is.
- Pénzügyi jelentések, például eredménykimutatások és lejárt követelések
A Xero korlátai
- A belépő szintű csomag korlátozza a számlák és számlák számát (20, illetve 5).
- Előfizetésenként csak egy szervezetet támogat
- A projektkövetés és a költségtérítési kérelmekhez hasonló fejlett funkciók a legdrágább csomagot igénylik.
- Nincs közvetlen telefonos ügyfélszolgálat, kizárólag online segítségnyújtás áll rendelkezésre.
Xero árak
- Starter: 29 USD/hó
- Alapcsomag: 46 USD/hó
- Prémium: 69 USD/hó
Xero értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (710+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3100 értékelés)
📮 Megfigyelés: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent.
Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjthetné? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
6. Sortly (Legalkalmasabb egyszerű raktárkészlet-igényű kis építőipari vállalkozások számára)
A szerszámok, berendezések és kellékek nyomon követése gyakori kihívás az építőipari vállalkozások számára. Az eltévesztett szerszámoktól a projekt közepén elfogyó kritikus anyagokig, a készletek kezelése gyorsan felboríthatja az ütemtervet és a költségvetést.
A Sortly egyszerű, de hatékony készletkezelési megoldást kínál kis építőipari vállalkozások számára, amelyeknek szükségük van arra, hogy nyomon kövessék eszközeiket anélkül, hogy bonyolult vállalati rendszerekkel kellene foglalkozniuk.
A Sortly egyszerűsíti a készletfelügyeletet olyan funkciókkal, mint a QR-kód generálás, a készletriasztások és a valós idejű nyomon követés az eszközökön.
A Sortly legjobb funkciói
- QR-kódok és vonalkódok generálása a szerszámok és anyagok egyszerű nyomon követéséhez
- Állítson be minimális készletriasztásokat, hogy elkerülje a költséges késedelmeket vagy a készlethiányt.
- Töltsön fel nagy felbontású fényképeket az elemek vizuális katalogizálásához
- Valós idejű szinkronizálás az eszközök között a terepen dolgozó csapatok pontos frissítései érdekében
- Mobilbarát felület a készletek helyszíni vagy útközben történő kezeléséhez
Sortly korlátozások
- Az ingyenes csomag 100 tételre korlátozza a bejegyzéseket, és minimális testreszabási lehetőségeket kínál.
- A fejlett funkciók, mint például a külső szkenner integrációja, magasabb szintű csomagokat igényelnek.
- Nem ideális nagy léptékű műveletekhez, ahol komplex raktárkészlet-igény merül fel.
Sortly árak
- Ingyenes
- Haladó: 24 USD/hó
- Ultra: 74 USD/hó
- Prémium: 149 USD/hó
- Vállalat: Egyedi árazás
Sortly értékelések és vélemények
- G2: 4. 4/5 (25 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (720+ értékelés)
Mit mondanak a Sortly-ról a valódi felhasználók?
A Sortly nagyon könnyen használható. Mindig kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készletét.
A Sortly nagyon könnyen használható. Mindig kéznél van, és az asszisztensem is elérheti a számítógépről, hogy kezelhesse az egyenruháink és felszerelésünk készletét.
🧠 Tudtad-e: A kínai nagy fal, a világ egyik legnagyobb építési projektje, évszázadokon át gondos erőforrás-gazdálkodást igényelt. Becslések szerint több mint 100 millió tonna tégla, kő és föld került felhasználásra – modern leltárrendszerek nélkül!
7. Zoho Inventory (Legalkalmasabb többcsatornás megrendeléseket kezelő vállalkozások számára)
A több csatornán történő készletkezelés és a pontosság fenntartása kihívást jelenthet, különösen az építőiparban, ahol a készletnyomon követés és a raktárszervezés kulcsfontosságú.
A Zoho Inventory egyszerűsíti ezt a folyamatot azzal, hogy központi platformot kínál a megrendelések kezeléséhez, a készlet nyomon követéséhez és a Shopify, Amazon és Zoho CRM eszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.
Akár alkatrészek nyomon követéséről, raktárak készleteinek figyelemmel kíséréséről, akár GST-kompatibilis számlák automatizálásáról van szó, a Zoho Inventory biztosítja a szükséges eszközöket a vállalkozások hatékony működéséhez.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Központosított láthatósággal kövesse nyomon a több raktárban található készleteket
- GST-kompatibilis számlák és szállítási bizonylatok egyszerű létrehozása
- Zökkenőmentesen integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és az Etsy.
- A vonalkód-beolvasás segítségével egyszerűsítheti a termékek nyomon követését és csökkentheti a hibák számát.
- Hozzáférés valós idejű készletjelentésekhez a döntéshozatal javítása érdekében
A Zoho Inventory korlátai
- A korlátozott offline képességek akadályozhatják a működést olyan területeken, ahol gyenge az internetkapcsolat.
- A belépő szintű csomag alapvető funkciókat kínál, ami korlátozza a növekvő vállalkozások számára a skálázhatóságot.
- Az olyan fejlett funkciók, mint a kompozit elemek és a több raktár kezelése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Zoho Inventory árak
- Ingyenes kiadás
- Standard Edition: 29 USD/hó
- Profi kiadás: 79 USD/hó
- Prémium kiadás: 129 USD/hó
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (95+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
💡 Profi tipp: A hatékony építési CRM szoftver elengedhetetlen a késedelmek, a költségtúllépések és a minőségi problémák elkerüléséhez. Íme egy útmutató, amely segít egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet a megfelelő eszközökkel, hogy az érdekelt felek összhangban maradjanak és a műveletek zökkenőmentesen folyjanak.
8. Sage 50 Accounting (A legjobb kis- és középvállalkozások számára az építőiparban)
A komplex pénzügyek, a bérszámfejtés és a készletgazdálkodás nyomon követése túlterhelheti az építőipari vállalkozásokat. A Sage 50 Accounting iparág-specifikus funkciókat kínál, például fejlett készletnyilvántartást és munkaköltség-számítást azoknak az építőipari szakembereknek, akiknek hatékonyan kell kezelniük az erőforrásokat és szemmel kell tartaniuk a költségvetést.
💡 Profi tipp: Az erőforrás-tervezési sablonok megkönnyítik az életét, mivel az ismétlődő mintákat megvalósítható stratégiákká alakítják. Fedezze fel ezt az útmutatót, amelyben hasznos információkat és példákat találhat a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez.
A Sage 50 Accounting legjobb funkciói
- Készletkezelés fejlett nyomon követéssel, beleértve a FIFO/LIFO költségszámítást és a sorozatszámmal történő nyomon követést
- Kezelje a projektköltségvetéseket olyan eszközökkel, mint a fejlett munkaköltség-számítás és a fázisok szintjén történő jelentéskészítés.
- Automatizálja a banki egyeztetéseket és a számlák kezelését, hogy csökkentse a manuális munkát
- Zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerekkel az alkalmazottak kezelésének egyszerűsítése érdekében
- Robusztus pénzügyi jelentések készítése osztályok szerinti nyomon követéssel és előrejelzéssel
Sage 50 Számviteli korlátozások
- A desktop-alapú szoftverek korlátozhatják az elérhetőséget a felhőalapú megoldásokhoz képest.
- A többfelhasználós támogatáshoz hasonló fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami megnöveli a költségeket.
- A felület elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a modern felhőalapú platformokhoz vannak szokva.
Sage 50 Számviteli árak
- Pro Accounting: 61,92 USD/hó
- Prémium számvitel: 103,92 USD/hó felhasználónként
- Quantum Accounting: 177,77 USD/hó felhasználónként
Sage 50 Accounting értékelések és vélemények
- G2: 3. 9/5 (140+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (több mint 400 értékelés)
Mit mondanak a Sage 50-ről a valódi felhasználók?
A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval rendelkezik és gyakran használható.
A Sage 50 felhőalapú könyvelés nagyon hasznos számunkra, könyvelő szakemberek számára; megkönnyíti munkánkat, egyszerűen használható, könnyen integrálható az ügyfélszolgálattal, amely számos funkcióval rendelkezik és gyakran használható.
💡 Profi tipp: Az erőforrás-tervezési sablonok megkönnyítik az életét, mivel az ismétlődő mintákat megvalósítható stratégiákká alakítják. Fedezze fel ezt az útmutatót, amelyben hasznos információkat és példákat találhat a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez.
9. QuickBooks Online (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)
Az építőipari vállalkozásoknak eszközökre van szükségük a munkák költségének, a projektek jövedelmezőségének és a vállalkozók kezelésének hatékony kezeléséhez. A QuickBooks Online elvégzi ezt a munkát helyettük.
Építőipari szakemberek számára kifejlesztett számviteli megoldást kínál, amely lehetővé teszi számukra a műveletek egyszerűsítését, a számlázás automatizálását és a pénzügyi adatok mélyebb megértését. A Buildertrend és a Knowify harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja tovább javítja a projekt- és költségkezelést.
A QuickBooks Online legjobb funkciói
- Automatizálja a számlázást és a fizetések beszedését a cash flow javítása érdekében
- Munkaerő-költségszámítási eszközöket biztosít a projekt jövedelmezőségének valós idejű nyomon követéséhez.
- Testreszabható jelentéseket tartalmaz a kiadások, nyereség és bevételi források áttekintéséhez.
- Egyszerűsített adóbevallás-készítéssel és kiadások nyomon követésével támogatja a vállalkozók irányítását.
- A mobilalkalmazás biztosítja a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést bármely helyről
A QuickBooks Online korlátai
- Több vállalkozás kezeléséhez külön előfizetések szükségesek
- Az olyan fejlett funkciók, mint a készletnyilvántartás és a tételek számlázása, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
- A nem Intuit bérszámfejtési szolgáltatásokkal való integráláshoz gyakran szükséges manuális beavatkozás.
QuickBooks Online árak
- Egyszerű kezdés: 17,50 USD/hó
- Alapvető szolgáltatások: 32,50 dollár/hónap
- Plusz: 49,50 dollár/hónap
- Haladó: 117,50 USD/hó
QuickBooks Online értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (3390+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (7830+ értékelés)
10. AlignBooks (legalkalmasabb kisvállalkozások és mikrovállalkozások számára)
Akár élelmiszerboltban kezeli a készleteket, akár szolgáltatóipari vállalkozásban a bérszámfejtést, az AlignBooks skálázható, felhőalapú ERP- és számviteli szoftvert kínál kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára, amelyek testreszabható és költséghatékony megoldást keresnek.
Az értékesítést, számlázást, készletkezelést, bérszámfejtést és egyéb területeket lefedő moduljaival segít egyszerűsíteni a komplex üzleti folyamatokat az iparágakban, a kiskereskedelemtől a gyártásig. Offline és online verziói rugalmasságot biztosítanak a különböző infrastrukturális igényekkel rendelkező vállalkozások számára.
Az AlignBooks legjobb funkciói
- Integrált modulok az értékesítés, számlázás, készletnyilvántartás, pénzügyek, HR és egyéb területekhez
- Testreszabható irányítópultok és jelentések pénzügyi betekintéshez
- Automatizált GST számlázási és adóügyi megfelelési eszközök
- Több vállalat támogatásával, offline és online telepítési lehetőségekkel
- Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Razorpay, a Shopify és a Google Maps
AlignBooks korlátozások
- A felhasználói felület kialakítása a mai felhasználók számára elavultnak tűnhet.
- Korlátozott skálázhatóság nagyobb, összetett igényű vállalkozások számára
- Az ügyfélszolgálat reagálási és megoldási ideje nem mindig egyenletes.
AlignBooks árak
- Egyedi árazás
AlignBooks értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
További hasznos eszközök
További hasznos eszközöket keresel? Íme néhány, amely nem került be a top 10 listába, de egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek számodra:
- Fieldwire: Valós idejű feladatkezelés révén összeköti a terepen dolgozó csapatokat az irodai munkatársakkal, lehetővé téve a zökkenőmentes frissítéseket, a tervek jelölését és az anyagok nyomon követését közvetlenül a helyszínen.
- Knowify: Integrálható a QuickBooks programmal, és eszközöket kínál a munkaerő-költségek, a költségvetések és a munkák előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Buildxact: Egyszerűsíti a vállalkozók számára a becslési folyamatot, integrálva az anyagtervezést, a beszállítói katalógusokat és a projektkövetést egy felhasználóbarát platformba.
💡 Profi tipp: Az egyszerűsített készlettervezés növeli a cash flow-t, miközben javítja az ügyfélelégedettséget azáltal, hogy csökkenti a felesleges készleteket és biztosítja a termékek rendelkezésre állását. Íme, hogyan lehet néhány egyszerű lépésben elsajátítani a készlettervezést.
A ClickUp helyszíni használatával nincs túl nagy projekt
A ClickUpnak az a megtiszteltetés jutott, hogy együttműködhetett a neves építőanyag-gyártó CEMEX céggel, automatizálva működésüket és értékes időt megtakarítva számukra.
Valós idejű irányítópultjaival, automatizálási funkcióival és testreszabható nézetekkel a ClickUp megszünteti a szűk keresztmetszeteket és biztosítja építési projektjeinek zökkenőmentes előrehaladását.
Bármilyen összetett is legyen az építési tevékenységed, a ClickUp a legjobb eszköz a szervezéshez, automatizáláshoz és méretezhetőséghez.
Regisztráljon most a ClickUp-on, és nézze, ahogy projektjei maguktól megvalósulnak!