Hogyan növelheti LinkedIn-márkáját termékmenedzserként

Egy termékmenedzser nemrég posztolt a LinkedIn-en egy teljesen kudarcba fulladt funkció bevezetéséről. Elmagyarázta, mi ment rosszul, mit tanult belőle, és hogyan csinálná másképp. A poszt 10 000 megtekintést és három állásajánlatot kapott.

Kollégája ugyanabban a hónapban rendkívül sikeres funkciót dobott piacra, de semmit sem posztolt. Egyetlen toborzó sem kereste meg. 😶‍🌫️

Nem arról van szó, hogy ki a jobb termékmenedzser, hanem arról, hogy ki mutatja meg gondolkodásmódját. Ha az emberek nem látják, hogyan érvel, nem tudnak emlékezni Önre. És ezért a LinkedIn fontosabb, mint a termékmenedzserek beismerni szeretnék.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan növelheti hitelesen LinkedIn-márkáját termékmenedzserként. Ezenkívül megnézzük, hogyan segít a ClickUp nyomon követni és bemutatni PM-munkáját. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Miért fontos a LinkedIn a termékmenedzserek számára?

Termékmenedzserként a hálózata az Ön nettó vagyona. A LinkedIn az elsődleges platform, ahol a toborzók megtalálják Önt, ahol gondolatvezetői pozíciót építhet ki, és ahol naprakész maradhat a szakmájában.

Miért fontos ez?

A karrierlehetőségek maguk jönnek Önhöz: egy erős profil azt jelenti, hogy olyan állásajánlatokat kap, amelyek megfelelnek tapasztalatainak és fizetési elvárásainak.

Tanuljon a legjobbaktól: hozzáférést kap olyan keretrendszerekhez és gondolkodásmódokhoz, amelyek önállóan évekbe telne kidolgozni.

Építsen fel hitelességet: a jövőbeli munkáltatók és munkatársak már azelőtt megismerhetik gondolkodásmódját, hogy találkoztak volna Önnel.

Legyen mindig egy lépéssel az iparági változások előtt: hírfolyamod egy válogatott tanulási forrás lesz olyan szakemberektől, akik jelenleg is hírfolyamod egy válogatott tanulási forrás lesz olyan szakemberektől, akik jelenleg is termékmenedzsment problémákat oldanak meg.

🧠 Érdekesség: A LinkedIn 2012-es újratervezési projektje (kódneve „Project Katy”) Katy Perry popsztártól ihletett: az ötlet az volt, hogy elmozduljanak a 1990-es évek stílusú webes felülettől valami modernebb és egyszerűbb felé.

Hogyan építsünk szilárd LinkedIn alapokat

Gondoljon a LinkedIn-profiljára úgy, mint egy mindig aktív termékportfólióra, amely akkor is működik, amikor Ön alszik. Íme, hogyan építheti meg az alapot, amely vonzza a megfelelő lehetőségeket.

💬 Optimalizálja LinkedIn profilját

Az optimalizálás azzal kezdődik, hogy megérted, hogyan találnak jelölteket a toborzók és a felvételi vezetők a platformon.

A stratégiai kulcsszóelhelyezés növeli a felfedezhetőséget

A toborzók a pozíciókat, a készségeket és a hatékony területeket keresik.

Ha a profiljában az áll, hogy „funkciókon dolgozott”, de a keresések „Termékstratégia” vagy „Útiterv-kezelés” kifejezéseket tartalmaznak, akkor nem fog megjelenni.

Helyezzen el releváns kulcsszavakat (lényegében LinkedIn SEO) három kritikus helyen: a címsorában („Senior PM | Product Strategy & B2B SaaS”), az „About” (Rólam) szakasz első bekezdésében és a munkaköri leírásokban. Próbálja ki ezt maga is, ha rákeres a „Product Manager [a városa]” kifejezésre, és figyelje meg, mely profilok szerepelnek a legmagasabb pozíciókban.

🔍 Tudta? A LinkedIn-profilok vizsgálata során kiderült, hogy a helyszín és néhány ritka készség kombinációja segítségével a ~970 millió felhasználóból álló mintában körülbelül 75%-os valószínűséggel lehetett egy profilt egyértelműen azonosítani.

A gazdag média az állításokat bizonyítékká alakítja

Ha azt mondja, hogy kiadott egy funkciót, az bizonyíték nélkül semmit sem jelent.

A bizonyítékok eredményeket hoznak.

Példák:

90 másodperces bemutató képernyőfelvétel segítségével

Képernyőképek a bevezetés mutatóiról

Stratégiai prezentációk

Elemzési irányítópultok

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips szolgáltatást a tiszta áttekintésekhez. Koncentráljon a kontextusra – mi változott, miért volt fontos, és milyen hatása volt a bevezetés után. Így alakíthatja az „Én építettem X-et” mondatot döntések, kompromisszumok és eredmények történetévé. Rögzítse a termékbemutatókat a ClickUp Clips segítségével Használja a ClickUp Clips szolgáltatást, hogy kiemelje, hogyan változtatta meg egy funkció a munkafolyamatot.

A számszerűsítés megkülönbözteti az erős profilokat a gyengéktől

Tapasztalatainak minden pontjában legalább egy számot kell feltüntetnie: százalékos változás, dollárösszeg, időkeret vagy mennyiség.

Cserélje ki a „javított felhasználói elkötelezettség” kifejezést a „Napi aktív felhasználók (DAU) számának növekedése 12 000-ről 31 000-re 4 hónap alatt, miután 40 felhasználói interjú alapján átalakítottuk a bevezetési folyamatot” kifejezésre.

A konkrétumok bizonyítják, hogy mérni tudja a hatást, megérti az ok-okozati összefüggéseket, és egyértelműen kommunikálja az eredményeket.

📖 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést AI segítségével

💬 Használja a tapasztalatok részt, hogy elmesélje a történetét.

A legtöbb termékmenedzser felsorolja a feladatait („útiterv kezelése”, „mérnökökkel való együttműködés”), de a legjobb profilok azt mutatják be, hogyan diagnosztizálja a problémákat és hogyan teremt értéket.

Egy kis igazság minden termékmenedzsernek: Ha valaha is habozott megírni tapasztalatait, mert attól tartott, hogy azok általánosnak vagy „nem elég magas szintűnek” tűnnek, ne aggódjon, minden termékmenedzser így érzi. A fontos a gondolkodás tisztasága, nem a tökéletesség. A konkrét történetek mindig jobban hatnak, mint a csiszolt állítások.

Kihívás: Határozza meg a tétet és a kontextust

Minden pozíciót a megörökölt helyzettel kezdjen, hogy a toborzók megértsék a nehézségi szintet.

„60%-os lemorzsolódású örökölt termék, 4 versenytárshoz képest semmi különbség, és a mérnöki csapat olyan funkciókat szállít, amelyekre senkinek nincs szüksége” – ez azt mutatja a felvételi vezetőnek, hogy Ön képes kezelni a kaotikus és bizonytalan helyzeteket. A kihívás megfogalmazása bizonyítja, hogy Ön megérti az üzleti problémákat, és nem csak egyszerűen végrehajtja a feladatokat.

Tevékenység: Mutassa be módszertanát és kompromisszumait

2-3 rövid mondatban magyarázza el a folyamatot, összpontosítva arra, amit már nem csinál.

„25 elvont ügyféllel készítettem interjúkat a elvégzendő feladatokról, és kiderült, hogy az A felhasználási eset miatt vásárolták meg a terméket, mi viszont a B felhasználási esetre optimalizáltuk, ezért három fejlesztés alatt álló funkciót töröltünk, hogy újjáépítsük a alapvető munkafolyamatot” – ez a strukturált gondolkodásmód példája.

A kompromisszumok megmutatják az ítélőképességet; bárki igent mondhat mindenre, de a stratégiai termékmenedzserek tudják, mit kell elvetni.

📖 Olvassa el még: Hogyan használjuk a trendfigyelést (példákkal)

Eredmény: Bizonyítsa be a hatást számokkal és eredményekkel.

Zárja le az ügyvezetők számára fontos üzleti mutatókkal.

„A lemorzsolódás 60%-ról 18%-ra csökkent két negyedév alatt, az átlagos szerződésérték 14 000 dollárral nőtt az upsell-ek révén, a csapat sebessége javult a backlog zaj 40%-ának eltávolításával” – így kapcsolja össze közvetlenül PM-munkáját a bevételekkel és a hatékonysággal.

Ha valami sikertelen terméket szállított ki, vállalja a felelősséget és magyarázza el, mit tanult belőle. Az őszinteség nagyobb hitelességet teremt, mint a tökéletes eredmények.

📮 ClickUp Insight: A megkérdezettek 19%-a nem tudja, mi az a portfóliókarrier, 18%-uk pedig azért nem mer belevágni, mert nem tudja, hol kezdje. A vágy megvan, de hiányzik a terv. A ClickUp Brain segítségével soha többé nem kell azon töprengenie, hogy mi legyen a következő lépés. Csak kérdezze meg: „Hogyan indítsak el egy terméket?” A Brain azonnal átkutatja az internetet, több LLM segítségével elemzi a legújabb stratégiákat, és céljaihoz igazodó, lépésről lépésre kidolgozott tervet készít. Akár piaci elemzésre, akár az első ügyfeléhez szükséges ellenőrzőlistára, akár több bevételi forrás kiépítéséhez szükséges tanácsra van szüksége, minden válasz azonnali, megvalósítható és valós adatokon alapul. Az útiterv mindig csak egy kérdésnyire van.

💬 Építsen ki egy gondolatvezetői tartalom-rutint

Írjon havonta egy mélyreható cikket egy konkrét problémáról, amelyet megoldott, ne pedig általános tanácsokat, amelyeket mindenki már ismer.

Válasszon ki egy döntést, például „Hogyan rangsoroltam 47 funkciókérés három mérnöki erőforrással”, és mutassa be a pontos folyamatot:

Mutassa meg a feszültséget: Említsen meg az érdekelt felek ellenállását, a vezérigazgató kedvenc projektjét, amelyet elvetett, és miért hozta meg ezt a döntést.

Használjon valós eszközöket: Készítsen képernyőképet a prioritási táblázatáról, idézzen a kínos Slack-beszélgetésből, mutassa meg az előtte-utána elemzéseket.

Koncentráljon: 800 szó egy döntésről többet ér, mint 2000 szó mindenről, amit a termékmenedzsmentről tud.

Tartsa fenn a ritmust: 3-4 hetente egy cikkkel látható maradhat anélkül, hogy kiégne vagy a minőséget feláldozná a gyakoriságért.

A valós példákkal, valós feszültséggel és iparági hírekkel ellátott hosszú cikkeket azért osztják meg, mert azok azonnal hasznosak más termékmenedzserek számára, akik jelenleg hasonló problémákkal küzdenek.

Jacob Goldschein-nel, az Orca vezérigazgatójával, egy alapítók és üzemeltetők számára létrehozott LinkedIn-szellemíró ügynökség vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan tudják a termékmenedzserek hitelesen felhasználni a történetmesélést.

Ő elmondta nekünk:

Minden termék története azzal kezdődik, hogy mi inspirálta Önt arra, hogy termékmenedzser legyen: mi inspirálta Önt arra, hogy megszeresse a termékeket, hogy saját kezével, saját ötleteivel, saját gondolataival alkosson valamit. […] Termékmenedzserként az egész élete alapvetően egy alkotás, ötletelés története, ami nagyon egyedi.

Minden termék története azzal kezdődik, hogy mi inspirálta Önt arra, hogy termékmenedzser legyen: mi inspirálta Önt arra, hogy megszeresse a termékeket, hogy saját kezével, saját ötleteivel, saját gondolataival alkosson valamit. […] Termékmenedzserként az egész élete alapvetően egy alkotás, ötletelés története, ami nagyon egyedi.

💡 Profi tipp: Használja a felhasználói visszajelzésekből származó „aha” pillanatokat értékes tartalomként. Ha legközelebb egy ügyfél olyat mond, ami megváltoztatja a termékről alkotott véleményét, írjon egy rövid bejegyzést, amelyben elmagyarázza a gondolkodásmódjának változását. Ezáltal kíváncsinak tűnik, nem pedig prédikálónak.

Hogyan segíthet a ClickUp abban, hogy következetes maradjon?

A LinkedIn-jelenlét növelése termékmenedzserként ugyanúgy működik, mint a terméked: egyértelműség, iteráció és visszacsatolási ciklusok. Máris rendszerekben gondolkodsz.

A ClickUp marketing megoldása lehetővé teszi, hogy személyes márkáját ugyanúgy kezelje, mint egy élő rendszert, amely javul, ahogy egyre többet tanul közönségéről, hangjáról és saját termékgondolkodásáról.

Kezdje itt. 🏁

Fedezze fel az új ötleteket világosan

A legjobb tartalmak általában valós termékproblémákból származnak: kompromisszumokról szóló viták, ügyfélfeszültségek, prioritásokkal kapcsolatos konfliktusok, összehangolási hiányosságok.

Vizualizálja a stratégiai tartalom szempontjait a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segít ezeket a pillanatokat világos narratív szögekbe bontani.

A megosztani kívánt történeteket feltérképezheti:

Tanulság egy sprint retrospektívából

Prioritási döntés, ahol a korlátok határozták meg az irányt

Egy kutatási ülés során meglepő felhasználói betekintés

Például hozzon létre egy „Leadership Signals in Conflict” (Vezetői jelzések konfliktushelyzetben) nevű táblát a márkamenedzsment szoftverben. Hozzáadhat jegyzeteket arról, hogy mi történt, mit fontolgatott, milyen döntést hozott, és miért volt az fontos.

Ez strukturált áttekinthetőséget biztosít a vázlat elkészítése előtt.

Írjon LinkedIn-bejegyzéseket pontosan ott, ahol gondolkodása zajlik

Gondolatai specifikációk, értekezletek jegyzetai, kutatási összefoglalók, útiterv-kommentárok és döntési naplókon keresztül alakulnak.

Finomítsa a több formátumú bejegyzések verzióit a ClickUp Docs-ban, hogy az üzenetek konzisztensek maradjanak

A ClickUp Docs segítségével ezt a gondolkodásmódot megosztható narratívákká alakíthatja anélkül, hogy eszközöket kellene váltania. Például írjon egy bejegyzést a funkciók prioritásainak meghatározásáról:

1. vázlat: Teljes leírás, amely elmagyarázza a tervezés és a mérnöki munka közötti ellentmondó prioritásokat.

2. verzió: Egy éles karusszel szkript, amely a koncepciót három panelre bontja

3. verzió: Egy bekezdéses felirat egy gyors posthoz

Hivatkozási szakasz: Valódi jegyzetek az érdekelt felek hívásaiból és a döntési naplóiból

Ez a rendszer a munkatapasztalatát következetes történetmesélési eszközzé alakítja.

Ezen felül a Docs segítségével központosíthatja a posztvázlatokat, a feliratötleteket és az elkötelezettségi sablonokat.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Assign Comments segítségével szakértői szemmel is áttekintheti gondolkodási folyamatát. Kérjen strukturált visszajelzést a ClickUp Assign Comments funkcióján keresztül Tegyük fel, hogy szeretné, ha egy vezető termékmenedzser ellenőrizné az érvelését azzal kapcsolatban, hogy a mérnökök miért ellenezték az Ön által javasolt hatókör-csökkentést. Jelölje ki azt a bekezdést a Docs-ban, és rendeljen hozzá megjegyzést. Adjon hozzá egy megjegyzést: „Kérjük, ellenőrizze az érvelést, a hangnemet és az érthetőséget.” Ők közvetlenül reagálnak arra, ahol javításra van szükség. Ön szigorít, megoldja a problémákat és továbblép.

Ismételhető lendületet építsen ki

Termékmenedzserként a napirendje tele van sprint-áttekintésekkel, grooming-ülésekkel, érdekelt felek közötti egyeztetésekkel és állandó kontextusváltásokkal. Rendszer nélkül a „ma posztolok” szándék elvész.

Finomítsa publikálási ritmusát a ClickUp ismétlődő feladatokkal, hogy konzisztens, skálázható posztolási rendszert hozzon létre

Használja a ClickUp ismétlődő feladatait, hogy tartalmát ismétlődő működési ritmusba alakítsa.

Állítson be ismétlődő feladat sablonokat, amelyek tartalmi pilléreire épülnek. Például:

„Megosztás: egy termékkel kapcsolatos tanulság a héten” minden pénteken

„Bontsa le egy funkcióval kapcsolatos döntést és a mérlegelt kompromisszumokat” minden kedden.

„Megosztás egy csapattárs vagy alapító bejegyzését, és hozzáadni egy értelmes kommentárt” minden szerdán.

Minden feladat tartalmazhat utasításokat, hivatkozási linkeket és a közönség tudásszintjének megfelelő „történeti szögeket” (kezdő, gyakorló, vezetői). Amikor a feladat újra megjelenik a LinkedIn tartalomnaptárában, lényegében egy önmagát tápláló rendszert épít fel.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Talk to Text funkciója lehetővé teszi, hogy legerősebb ötleteit elég hosszú ideig megőrizze ahhoz, hogy kidolgozhassa őket. Tegyük fel, hogy éppen egy ütemterv szinkronizálása és egy érdekelt felek általi felülvizsgálat között mozog, és hirtelen egy remek LinkedIn-ötlet jut eszébe, valami éles meglátás egy valódi termékkel kapcsolatos kompromisszumról, amellyel a múlt héten foglalkozott. Csak ki kell mondania a ClickUp BrainGPT-ben, az AI asztali társban, és máris készen áll arra, hogy feladatként megjelenjen a munkaterületén. Az ötlet rögzítésre kerül, készen arra, hogy később finomítsa. További információk itt:

Alakítsa munkatapasztalatait éles tartalommá

Munkája során tisztázni kell a kétértelműségeket, értelmezni az adatokat, megfogalmazni a döntéseket és megfogalmazni a kompromisszumokat. Ez a gondolkodásmód jelzi az erős termékértékelő képességet, és pontosan ez építi fel a hitelességét a LinkedIn-en. A kihívás az, hogy ezt éles, meggyőző, olvasóbarát formában mutassa be.

A ClickUp Brain segítségével világos, betekintést nyújtó narratívákat nyerhet ki termékfejlesztési munkájából.

A ClickUp Brain, az integrált közösségi média AI asszisztens segít átalakítani a munkajegyzeteit olyan, mélyreható betekintést nyújtó bejegyzésekké, amelyek bemutatják a tudásod mélységét.

Forrás:

Retrospektívák ellentmondó nézőpontokkal

Ügyfélhívások átiratai, ahol az ellenvetések irányt változtattak

A funkciók prioritásainak megjegyzései, amelyek bemutatják az indoklását

Kísérleti eredmények, amelyek megváltoztatták a roadmap feltételezéseit

Ezután irányítsa a ClickUp Brain-t, hogy világosan mutassa be érvelését, ahelyett, hogy összefoglalná az eseményt.

✅ Próbálja ki ezt a feladatot: Összegezze ezt az ügyfél-visszajelzési szálat egy bejegyzésben, amelyben elmagyarázza, hogyan lehet a funkciók prioritását a versengő érdekelt felek igényei között meghatározni. Írjon második személyben, közvetlenül, átgondoltan, kliséktől mentesen.

Egy ClickUp-felhasználó elmeséli, hogyan segítettünk neki megszüntetni a munka terjeszkedését:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni.

Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

De várjon, még van más is!

Készítsen alternatív bevezetőket és átmeneteket a ClickUp Brain segítségével, hogy fenntartsa a tervezés folyamatosságát

A ClickUp Brain segít kísérletezni a hangnemváltásokkal, a bevezető variációkkal és a példák keretezésével. Tegyük fel, hogy a bevezetője túl akadémikusnak tűnik.

Említse meg @Brain-t, és kérjen három változatot:

Egy őszinte

Egy elemző

Egy kissé játékos

Válassza ki a LinkedIn-profiljához illő stílust, és finomítsa azt ugyanazon a ClickUp Doc-on belül.

🧠 Érdekesség: Bár a termékmenedzsereket néha termékeik „mini-vezérigazgatóinak” nevezik, egyes kommentárok szerint arányuk meglehetősen ritka: egyes vállalatokban több alelnök lehet, mint termékmenedzser, és a termékmenedzserek statisztikailag „unikornisok”, mert szerepük kiterjed az üzleti tevékenységre, a tervezésre, a mérnöki munkára és az adatokra.

Igazítsa tartalmát a munkacyklusához

A naptárában már szerepelnek sprint-áttekintések, csapatmegbeszélések, backlog-finomítási ülések, útvonalterv-megbeszélések és egyéni megbeszélések. A LinkedIn-en való következetesség könnyebbé válik, ha a posztolási ütemterve illeszkedik a valóság ritmusához.

A ClickUp naptár segítségével igazítsa a posztolási szokásait a valós munkamódszerekhez

A ClickUp Naptár egy vizuális ábrázolásban egyesíti feladatait, hívásait és prioritásait.

Itt a ClickUp Brain megvizsgálja a prioritási feladatait, a találkozók terhelését és a tipikus koncentrációs időtartamokat, hogy automatikusan blokkolja a vázlatírás idejét, így akkor írhat, amikor energiája támogatja a jó gondolkodást, és nem akkor, amikor a határidő nyomást gyakorol Önre.

Tegyük fel, hogy a sprinttervezés mindig kedden ad világos képet a helyzetről. A ClickUp Brain a kedd késő délelőttöt jelöli meg tervezési időszakként. Tegyük fel, hogy pénteken a standupok után kevesebb a teendő. A péntek délutánt jelöli meg publikálásként. A tartalom ritmusa most már követi a termék ritmusát.

⚡️ Sablonarchívum: A ClickUp közösségi média tartalomnaptár sablonja összeköti az egész munkafolyamatot, így minden bejegyzés ugyanazon a cikluson halad át. A közösségi média naptár sablonja már tartalmaz helyet az ötletek tárolására, a státuszcímkék megfogalmazására, a bejegyzések ütemezésére és az interakciók nyomon követésére. Csak be kell illesztenie a pilléreit, és máris elkezdheti a termelést.

Hagyja, hogy a teljesítmény vezesse jövőbeli tartalmi irányvonalát!

Elemezze az elkötelezettség mintáit a ClickUp Dashboards segítségével, hogy finomítsa a tartalmi stratégiát

A ClickUp Dashboards megmutatja, mely témák mélyítik a bizalmat, és melyek nem járnak sikerrel. Tegyük fel, hogy a következőket követi nyomon:

Magas kommentek a valódi érdekelt felek beszélgetéseit bemutató bejegyzésekhez

Nagy megtakarítások a mentális modelleket lebontó bejegyzéseknél

Mély benyomások rövid, ütős karusszelben

Ez azt jelenti, hogy a közönsége értékeli a gyakorlati érvelést és a konkrét döntési történeteket. Tehát erre kell összpontosítania.

🚀 A ClickUp előnye: A hatásos LinkedIn-bejegyzések gyakran a vizuális egyértelműségre támaszkodnak. A ClickUp Proofing segítségével finomíthatja a karusszeleket, a felhasználói felületek lebontását és a termékekkel kapcsolatos történetmesélő bejegyzéseket anélkül, hogy csevegésekben kellene visszajelzéseket keresnie. A ClickUp Proofing segítségével hatékonyan jegyzetelhet és finomíthatja vizuális bejegyzéseit Töltsd fel vázlatos képeidet, karusszeleket vagy rövid videókat közvetlenül a feladatodba. A bírálók a kép bármely pontjára kattintva pontos megjegyzéseket fűzhetnek a pontos képkockákhoz vagy szakaszokhoz.

📖 Olvassa el még: Kreatív márkamenedzsment stratégiák (példákkal)

Hogyan építsd ki hálózatodat és hogyan légy hiteles

Egy erős profil semmit sem ér, ha senki sem látja.

A szakmai hálózata határozza meg az elérhetőségét, az elkötelezettség pedig a láthatóságát. Íme, hogyan építhet ki olyan kapcsolatokat, amelyek valóban lehetőségekhez vezetnek.

📌 Kövesse és lépjen kapcsolatba a termékmenedzsment vezetőkkel

A megfelelő emberek követésével értékes tartalmak kerülnek a hírfolyamába, és ha átgondoltan vesz részt a beszélgetésekben, akkor felkelti mások figyelmét.

Lenny Rachitsky : A népszerű termék hírlevelet szerkesztő, korábbi Airbnb termékmenedzser mélyreható elemzéseket oszt meg a növekedésről, a megtartásról és karrier tanácsokat ad. A népszerű termék hírlevelet szerkesztő, korábbi Airbnb termékmenedzser mélyreható elemzéseket oszt meg a növekedésről, a megtartásról és karrier tanácsokat ad.

Shreyas Doshi : A Stripe, a Twitter és a Google korábbi termékmenedzsere, aki a hagyományos gondolkodásmódra kihívást jelentő mentális modellekről és prioritási keretrendszerekről ismert. A Stripe, a Twitter és a Google korábbi termékmenedzsere, aki a hagyományos gondolkodásmódra kihívást jelentő mentális modellekről és prioritási keretrendszerekről ismert.

Elena Verna : Növekedési tanácsadó, aki valós vállalati példákkal elemzi a PLG stratégiákat és az aktiválási mutatókat. Növekedési tanácsadó, aki valós vállalati példákkal elemzi a PLG stratégiákat és az aktiválási mutatókat.

Gibson Biddle : A Netflix korábbi alelnöke, aki esettanulmányok és „Kérdezz bármit” üléseken keresztül tanít termékstratégiát. A Netflix korábbi alelnöke, aki esettanulmányok és „Kérdezz bármit” üléseken keresztül tanít termékstratégiát.

💡 Profi tipp: Stratégiailag vegyen részt a tartalmakban. Akkor kommenteljen, ha van valami lényeges hozzáfűznivalója, például hasonló tapasztalat, érveléssel alátámasztott ellenérv vagy a vitát elmélyítő kiegészítő kérdés. A „Remek bejegyzés!” hozzáadott értéke nulla, de a „Kipróbáltuk ezt a prioritási megközelítést a [Vállalat]nál, és azt tapasztaltuk, hogy nem működik, ha az érdekelt felek egymásnak ellentmondó sikermérőket alkalmaznak. Kíváncsi vagyok, hogyan kezeli ezt a feszültséget” olyan beszélgetéseket indít el, amelyekkel felhívja magára a figyelmet.

📌 Csatlakozzon PM közösségekhez és rendezvényekhez

via Product School

A közösségek hozzáférést biztosítanak hasonló problémákat megoldó kollégákhoz, és lehetőséget teremtenek az együttműködésre.

Product School: Ingyenes webináriumokat szervez vezető vállalatok termékmenedzsereivel, valamint helyi találkozókat rendez több mint 20 városban.

Mind the Product: globális közösség regionális rendezvényekkel, szakágak szerint szervezett Slack-csatornákkal (B2B, fogyasztói, AI/ML)

Nők a termékfejlesztésben: Mentori programok és hálózatépítő rendezvények, amelyek célja a termékmenedzserként dolgozó nők támogatása.

Termékvezérelt szövetség: Kifejezetten olyan termékmenedzsereknek szóló közösség, akik termékvezérelt növekedési stratégiákon dolgoznak.

Reforge: Prémium tanfolyamok csoportos tanulással és tapasztalt termékmenedzserekből és növekedési vezetőkből álló öregdiák-hálózattal.

Vegyen részt olyan eseményeken, amelyek célja nem csupán a kapcsolatok gyűjtése. Kérdezze meg az előadókat az Ön előtt álló konkrét kihívásokról, mutassa be magát 3-5 olyan személynek, akik őszintén érdeklődnek a munkája iránt, és 48 órán belül vegye fel velük a kapcsolatot, hivatkozva a beszélgetésükre.

🔍 Tudta? A LinkedIn-en posztoló vezetők tartalmai jelenleg akár négyszer több megjelenítést kapnak, mint a tipikus LinkedIn-felhasználók, így a vezetői jelenlét nagy hatással bír.

📌 Együttműködés a tartalom terén

A tartalom közös létrehozása gyorsabban építi a kapcsolatokat, mint a passzív hálózatépítés, és mindkét közreműködőt gondolkodásvezetőként pozicionálja. Íme, mit próbálhat ki:

Címkézz meg valakit: Írj egy bejegyzést egy másik termékmenedzsertől tanult keretrendszerről, címkézd meg őt, és magyarázd el, hogyan alkalmaztad (gyakran megosztják és reagálnak rá).

Közös cikkek: Vegye fel a kapcsolatot hasonló problémákon dolgozó termékmenedzserekkel, és írjanak közösen egy LinkedIn cikket, amelyben összehasonlítják a felfedezés, a prioritások meghatározása vagy az érdekelt felek kezelése terén alkalmazott megközelítéseiket.

Interjú formátum: Kérdezze meg egy általa csodált termékmenedzsert, hogy interjút készíthet-e vele egy közelmúltbeli termékbevezetésről, majd tegye közzé azt cikk formájában, teljes mértékben megemlítve az illető nevét és láthatóságát.

Összefoglaló bejegyzések: Készítsen egy „5 termékmenedzser tanulságai a sikertelen termékbevezetésekből” című bejegyzést, amelyben rövid történeteket gyűjt össze a hálózatából, és megemlíti az egyes közreműködőket.

Az együttműködés kölcsönös láthatóságot teremt és viszonosságot épít. Ha segít valakinek a láthatóságában, az illető emlékezni fog rá és viszonozni fogja a szívességet.

Amikor Jacobot arról kérdeztük, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szakmai gondolkodásmód és a személyes vélemény között, azt válaszolta, hogy ez a kontextustól függ:

Ha nagyon technikai területen dolgozunk, a személyes betekintésnek a bejegyzések legfeljebb 5%-át kell kitennie. Ha olyan iparágban dolgozik, mint a SaaS, ahol sokan építenek hasonló dolgokat, mint Ön, akkor a személyiségével tud igazán kiemelkedni a tömegből.

Ha nagyon technikai területen dolgozunk, a személyes betekintésnek a bejegyzések legfeljebb 5%-át kell kitennie. Ha olyan iparágban dolgozik, mint a SaaS, ahol sokan építenek hasonló dolgokat, mint Ön, akkor a személyiségével tud igazán kiemelkedni a tömegből.

🧠 Érdekesség: A személyes márkaépítés fogalmát már 1997-ben hivatalosan is bevezették, amikor Tom Peters a Fast Company magazinban megjelentette The Brand Called You (A márka, amit te hívnak) című cikkét, amelyben a következőket írta az olvasóknak: „Mi vagyunk a saját vállalatunk vezérigazgatói: Me Inc…a legfontosabb feladatunk az, hogy a te nevű márka vezető marketingesei legyünk. ”

A termékmenedzserként a LinkedIn személyes márkád fejlesztéséhez nyomon követendő legfontosabb mutatók

A LinkedIn személyes márka építése a teljesítmény nyomon követése nélkül olyan, mint funkciók szállítása elemzés nélkül (egy termékmenedzser-vicc, nem tudtunk ellenállni). A LinkedIn egyértelmű mutatókat nyújt, amelyek megmutatják, mi működik és mi igényel kiigazítást. 📊

Profil megtekintések

A heti profilnézetek mérik a felfedezhetőségét és a tartalom hatékonyságát.

A tartalom közzététele vagy a beszélgetésekben való részvétel utáni ugrásszerű növekedés azt jelzi, hogy ezek a tevékenységek növelik a forgalmat. Törekedjen a folyamatos növekedésre: alapszinten heti 50 megtekintés, aktív közzététel esetén 200+ megtekintés.

A „Hogyan találtak meg az emberek” részben láthatja, hogy a keresési kulcsszavak vagy a tartalma vonzza-e a látogatókat.

Profil megjelenések a LinkedIn-en

📖 Olvassa el még: Hogyan léphet kapcsolatba toborzókkal a LinkedIn-en

Kapcsolatfelvételi kérések

A beérkező kérések minősége fontosabb, mint a mennyiség. Ha toborzók, felvételi vezetők vagy vezető termékmenedzserek spontán felveszik Önnel a kapcsolatot, akkor a pozicionálása működik.

A céljaidhoz való relevancia alapján történő szelektív elfogadás jobb, mint az önkényes növekedés.

💡 Profi tipp: A termékekkel kapcsolatos szakzsargont magyarázó szövegekké alakítsa át. Egy egyszerű bejegyzés, amelyben elmagyarázza például, hogy „Mit is jelent valójában a felhasználói empátia a termékekkel kapcsolatos döntésekben”, segít a nem termékmenedzsereknek megérteni a világát, és niche-hatóságot épít.

Bejelentkezések és elkötelezettségi arány

A megjelenítések a hatótávolságot mutatják, de az elkötelezettség aránya (lájkolások + kommentek + megosztások osztva a megjelenítésekkel) a visszhangot mutatja.

Egy 5000 megjelenítéssel és 2% elkötelezettséggel rendelkező bejegyzés jobban teljesít, mint egy 10 000 megjelenítéssel és 0,5% elkötelezettséggel rendelkező.

A különböző témák különböző szintű értelmes interakciót eredményeznek:

Útiterv prioritásainak megosztása: Gyakran nagy érdeklődést vált ki a többi termékmenedzserből, akik megosztják saját megközelítéseiket és keretrendszereiket.

Termékbukások történetei: Indítson vitát, mert az emberek szeretnek tanulni a hibákból anélkül, hogy maguk is elkövetnék azokat.

Érdekelt felek kezelésének taktikái: Mivel ez a kihívás minden termékkontextust és vállalatméretet érint, ezért általános érvényű.

💡 Profi tipp: Havonta tekintse át az öt legjobban teljesítő bejegyzését, hogy azonosítsa a témák, a formátum és a hangnem mintáit, majd fókuszáljon arra, amit a közönsége értékesnek tart.

Példák sikeres LinkedIn-profilokra termékmenedzserek számára

Az erős profilok egyértelmű mintákat követnek: stratégiai pozícionálás, kézzelfogható bizonyíték a hatékonyságról és következetes elkötelezettség. Íme néhány termékmenedzser, akiknek profilja megmutatja, mi működik.

Rishab Jolly

a LinkedIn-en keresztül

Rishab Jolly a Microsoft senior termékmenedzsere, aki az Azure Application Insights stratégiáját és végrehajtását irányítja. Profilja bemutatja, hogyan építhetnek ki technikai termékmenedzserek gondolati vezetői pozíciót anélkül, hogy vezetői beosztásban lennének.

Márkáját a következetesség és a konkrétumok teszik sikeressé. Több mint 20 000 fős LinkedIn-közösségével megosztja a történetmesélésről és az érdekelt felek befolyásáról szerzett ismereteit, és közzéteszi a fejlesztői eszközök nagy léptékű építéséből származó keretrendszereket és tanulságokat. Emellett a Curious Soul podcast műsorvezetője is, ahol a Microsoft, a Meta és más cégek technológiai vezetőit interjúztatja, majd a legfontosabb ismereteket LinkedIn-tartalmakká alakítja át.

A tanulság: válasszon egy rést (például felhőalapú termékmenedzsment vagy érdekelt felek történeteinek elmesélése), és legyen az öné következetes tartalomkészítéssel.

📣 SME Speaks: A saját marketingjével kapcsolatos habozásával kapcsolatban Jacob egyértelmű volt: Ez elkerülhetetlen. Olyan időszakban élünk, amikor a siker kulcsa a alapító által vezetett marketing, különösen a B2B területén. Lehet, hogy félsz a saját magad marketingjétől, és a legtöbb ember eleinte így van ezzel, ami teljesen érthető. De inkább arról van szó, hogy meg kell értened, hogy ez elkerülhetetlen, ha tovább akarsz növekedni. Ez elkerülhetetlen. Olyan időszakban élünk, amikor a siker kulcsa a alapító által vezetett marketing, különösen a B2B területén. Lehet, hogy félsz a saját magad marketingjétől, és a legtöbb ember eleinte így van ezzel, ami teljesen érthető. De inkább arról van szó, hogy meg kell értened, hogy ez elkerülhetetlen, ha tovább akarsz növekedni.

Adrienne Tan

a LinkedIn-en keresztül

Adrienne Tan a Brainmates társalapítója és vezérigazgatója, amely Ausztrália egyik legelismertebb termékmenedzsment tanácsadó cége. Több mint két évtizedes tapasztalatával alakította a különböző iparágakban működő szervezetek termékstratégiáját, ügyfélértékeit és üzleti növekedését.

Tapasztalata mérhető eredményeket hozott: Ausztrália első országos termékmenedzsment konferenciájának elindítása, feltörekvő termékvezetők mentorálása és vállalatok tanácsadása ügyfélközpontú keretrendszerekkel kapcsolatban. Minden szerep közvetlenül kapcsolódik olyan eredményekhez, mint a termék-piac illeszkedésének javítása, a piacra lépés jobb összehangolása és az üzleti rugalmasság növelése.

💡 Profi tipp: Kezdje el dokumentálni termékkísérleteit, mintha egy történet ívét írnák le. Írjon egy rövid sorozatot, amelyben bemutatja a hipotézist, a meglepő eredményt és azt, hogy mit változtatna legközelebb. Ezzel követői első sorból követhetik nyomon fejlődési szemléletmódját.

Stephanie Neill

a LinkedIn-en keresztül

Stephanie Neill a Stripe termékfejlesztési vezetője, közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik csapatok vezetésében a The New York Times, az IAC és a Twitch vállalatoknál. Profilja bemutatja, hogyan lehet vezetői képességeket bemutatni absztrakt állítások nélkül. Termékfejlesztői közösségeket épített ki és bővített az Egyesült Államokban, és olyan csapatokat vezet, amelyek a gépi tanulás integrálására összpontosítanak a működés optimalizálása és az ügyfélélmény javítása érdekében.

Tapasztalatai összekapcsolják munkáját az üzleti eredményekkel: a csapat mérete, a bevételekre gyakorolt hatás és a technikai komplexitás. A profil egyensúlyt teremt a stratégiai vízió és a gyakorlati végrehajtás között, megmutatva, hogy képes irányt szabni és eredményeket elérni. A tanulság: számszerűsítse vezetői hatását a csapat növekedése, a bevételekhez való hozzájárulás és a technikai hatókör alapján.

💡 Profi tipp: A posztolás előtt stratégiailag kommenteljen. Egy héten át vegyen részt a alapítók, tervezők vagy más termékmenedzserek posztjain, mielőtt megosztaná a sajátját. A LinkedIn algoritmusa természetesen keresztbeporzásos hatást fog gyakorolni a láthatóságára az ő hálózataikban.

A termékmenedzserek által elkerülendő gyakori LinkedIn márkaépítési hibák

Íme egy összefoglaló azokról a hibákról, amelyeket el kell kerülni, ha termékmenedzserként szeretné növelni LinkedIn-márkáját:

Összefoglalás: a felelősségek felsorolása, nem a gondolkodásmód: Írjon egy rövid történetet egy közelmúltbeli termékkel kapcsolatos kihívásról, az érveléséről és annak hatásáról. Ez megmutatja, hogyan közelíti meg a termékekkel kapcsolatos döntéseket.

Csak a bevezetésről vagy promóciós frissítésekről szóló bejegyzések: Ossza meg a bevezetések mögött álló kompromisszumokat, kudarcokat és felhasználói betekintéseket. A folyamatokról szóló bejegyzések jelzik a termékmenedzser valódi mélységét.

A bejegyzések általánosnak vagy motivációnak tűnnek: Minden betekintést alapozzon meg egy valós helyzetre: Mi történt → Mit próbált ki → Mi változott. Ez hitelesíti a tanulást.

Csak a bejegyzések lájkolásával való részvétel: Adjon hozzá megjegyzéseket a saját nézőpontjával vagy az alkalmazni kívánt keretrendszerrel. A következetes nézőpont felismerhetőséget eredményez.

A profilban a vállalatot helyezze előtérbe, ne a saját szerepét: Tisztázza, mire volt hatással, mit ösztönzött vagy változtatott meg. Ne hagyja, hogy a „mi” elnyomja Önt.

A készségek bizonyíték nélkül vannak felsorolva: Minden készséget támaszt meg egy konkrét példával a tapasztalataidból vagy tartalmaidból. Mutasd > mondd el

🔍 Tudta? A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azoknak, akik aktívan gondozzák személyes márkájukat, jelentősen nagyobb esélyük van a karrierjük előrelépésére és elismertségük re, mint azoknak, akik nem teszik ezt.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI feliratgenerátorok közösségi média tartalmakhoz és videókhoz

Építsen nyilvánosan, gondolkodjon a ClickUp segítségével

Minden erős termék egy történetet mesél el a szándékról, a kompromisszumokról és a folyamat során megszerzett tanulságokról, és ugyanez vonatkozik minden erős termékmenedzserre is. A LinkedIn a csiszoltságnál jobban értékeli a gondolkodás tisztaságát, és a hitelesség akkor növekszik, ha megmutatja, hogyan gondolkodik, nem pedig azt, hogyan teljesít.

A ClickUp ezt a gondolkodásmódot ritmussá alakítja.

Például, míg a ClickUp Brain rögzíti az ötleteket abban a pillanatban, amikor azok felmerülnek, a Docs éles narratívákká alakítja őket, és a Recurring Tasks biztosítja, hogy a lendületed még a legforgalmasabb hetekben is megmaradjon. Ami átgondolt dokumentációként kezdődik, az a termékértékelés látható bizonyítékává válik, pontosan az a minőség, amelyet a toborzók és a kollégák keresnek.

A láthatóság végső soron egy másik termék, amelyet kezelni kell. A ClickUp munkaterületként az ötletei ugyanolyan pontossággal skálázódnak, mint minden termékbevezetés.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések

Hetente két-három alkalommal érdemes posztolni. Ezzel aktív marad a profilja, miközben elegendő időt biztosít az ötleteinek átgondolására, munkájának reflektálására és valami értelmes megosztására, ahelyett, hogy minden nap sietve posztolna.

Ossza meg, mit tanult a valódi termékfejlesztésből. Beszéljen például arról, hogyan közelítette meg egy funkcióval kapcsolatos döntést, milyen kompromisszumok alakították a végső eredményt, mit tanult egy sikertelen kísérletből, vagy hogyan befolyásolta a felhasználói visszajelzés az irányvonalat. Az emberek jobban reagálnak a gondolkodási folyamatra és az őszinteségre, mint az elméletre.

A Creator Mode akkor segít, ha növelni szeretné a közönségét, és konkrét témák révén szeretné, hogy felfedezzék. Ha a célja a hitelesség megteremtése és a lehetőségek csendes vonzása, akkor a szokásos profil teljesen megfelelő. A választás attól függ, hogy Önnek a láthatóság vagy az egyszerűség fontosabb.

Összpontosítson a saját tapasztalataira, ahelyett, hogy a szokásos PM-keretrendszereket ismételné. Ha a mindennapi munkájáról beszél, a perspektívája természetesen egyedivé válik.

Összpontosítson a saját tapasztalataira, ahelyett, hogy a szokásos PM-keretrendszereket ismételné. Ha a mindennapi munkájáról beszél, a perspektívája természetesen egyedivé válik.

A ClickUp segít Önnek következetes maradni, mivel mindent egy helyen tárol. Megtervezheti heti posztolási ütemtervét, megírhatja a tartalmat a ClickUp Docs-ban, tárolhat referenciapéldákat, és nyomon követheti a fejlesztendő ötleteket a ClickUp Tasks-ban.