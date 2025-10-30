Több mint 50 Perplexity AI prompt, amit érdemes kipróbálni

A Perplexity AI kiválóan alkalmas információk keresésére és források idézésére. De a kérdés az, hogy hogyan teszi ezt.

Gondoljon a promptokra úgy, mint éttermi rendelésekre. A „valami finomat” kéréssel azt kapja, ami éppen maradt. A „fűszeres tészta, extra fokhagymával, mogyoró nélkül” kéréssel pontosan azt kapja, amit szeretne.

Ugyanaz az elv, jobb eredmények.

A varázslat akkor történik, amikor hozzáadja a kontextust – min dolgozik, milyen mélyre szeretne elmerülni, vagy milyen formátumot preferál.

A diákok szilárd hivatkozásokkal alátámasztott, erősebb érveket építenek fel.

Kutatók gyorsabban hoznak felszínre niche tanulmányokat

A marketingesek olyan betekintést nyernek, amely alapján ténylegesen cselekedhetnek.

Összegyűjtöttük a legjobb Perplexity AI promptokat, amelyeket jelenleg használhat. Bónuszként megnézzük a ClickUp -ot is, egy friss, kontextusérzékeny alternatívát, amely egyesíti az AI-t, a dokumentációt és a munkafolyamatot. 🕵

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity AI egy nagy nyelvi modellek (LLM) által működtetett beszélgetős keresőmotor. Feldolgozza a természetes nyelvű lekérdezéseket, és szintetizált válaszokat ad vissza, hivatkozva az interneten található forrásokra.

A platform mesterséges intelligenciát használ a kontextus megértéséhez, ami azt jelenti, hogy feltehetsz kiegészítő kérdéseket, és a rendszer megjegyzi, miről beszélsz. Valós idejű információkat gyűjt, feldolgozza azokat, és olvasható formátumban, kattintható hivatkozásokkal jeleníti meg a válaszokat, így mindent ellenőrizhetsz.

Mik azok a Perplexity AI promptok?

A Perplexity AI promptok azok a kérdések vagy utasítások, amelyeket beírsz, hogy konkrét válaszokat kapj. Minél több részletet és kontextust adsz meg, annál jobb lesz a válasz.

Egy alapvető prompt, mint például „Magyarázd el a SEO-t”, általános áttekintést ad, de egy részletesebb, mint például „Magyarázd el a SEO-t a helyi vállalkozások számára, példákkal az oldaloptimalizálási taktikákra”, célzott információkat hoz elő, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

✅ Példa promptra:

„Hasonlítsa össze a 2025-ös év 5 legjobb e-mail marketing eszközét kisvállalkozások számára. Tartalmazza az árak szintjeit, a kiemelkedő funkciókat és egy korlátozást eszközönként. Mutassa be összehasonlító táblázat formájában, forrásokkal együtt.”

Ez konkrét, áttekinthető és a Perplexity-t strukturált, ellenőrizhető válaszok felé irányítja.

🧠 Érdekesség: A „Perplexity” valójában egy statisztikai mérőszám, amelyet nyelvi modellek értékelésére használnak. Minél alacsonyabb a perplexity, annál jobban tudja a modell megjósolni a szöveget.

Hogyan írjunk hatékony Perplexity promptokat?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott folyamat, amelynek segítségével hasznos válaszokat adó AI prompt sablonokat hozhat létre. 👇

1. lépés: Határozza meg, mire van szüksége

Mielőtt bármit is beírna az AI eszközbe, gondold át, mit szeretne elérni vele.

Gyors meghatározást, részletes összehasonlítást, statisztikai adatokat vagy lépésről lépésre szóló utasításokat keres? Először írja le a végső célját.

Például, ha Ön:

Kampánytervet készítő marketingesnek szüksége lehet olyan versenytárselemzési adatokra, amelyekből kiderül, milyen taktikák ösztönözték az elkötelezettséget az elmúlt negyedévben.

Ha egy hallgató irodalmi áttekintést ír a klímapolitikáról, szüksége van a legújabb kutatásokra, amelyek bemutatják, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző tanulmányok.

Tartalomkészítő, aki ellenőrzi a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos állítást, szüksége van a statisztika eredeti forrására.

Ha ismeri a célját, könnyebben készíthet olyan promptot, amellyel egy lépésben eljuthat oda.

🧠 Érdekesség: Az „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban, a Dartmouth Egyetem nyári műhelyén alkották meg. A résztvevők úgy gondolták, hogy az ember szintű mesterséges intelligencia egy nyár alatt megvalósítható. Majdnem 70 évvel később még mindig ezen dolgozunk!

2. lépés: Gyűjtse össze a kontextus részleteit

Most gyűjtsd össze azokat a konkrét részleteket, amelyek meghatározzák a válaszodat. Gondold át, ki fogja elolvasni ezeket az információkat, milyen iparágban dolgozol, melyik időszak fontos, és milyen korlátokkal kell szembenézned.

Íme egy ellenőrzőlista azokról az elemekről, amelyeket figyelembe kell vennie, ha prompt mérnök szeretne lenni:

Célközönség vagy olvasói szint (vezetők, egyetemi elsőévesek, hobbisták)

Az iparág vagy niche , amelyben dolgozik (közvetlenül a fogyasztóknak szóló e-kereskedelem, orvostechnikai eszközök, független játékfejlesztés)

Földrajzi fókusz , ha ez fontos (az ausztrál piac megcélzása, az EU és az USA szabályozásának összehasonlítása)

Időszak , amely érdekli (2024 negyedik negyedévi adatok, 2010 óta tartó történelmi trendek, 2026-ra vonatkozó előrejelzések)

Kutatásának célja (befektetői prezentáció, szakdolgozati bibliográfia, blogbejegyzés alátámasztó bizonyítékok)

A különbség óriási. Egy tartalomkészítő, aki azt kérdezi, hogy „Hogyan használják a The Washington Post és a Reuters szerkesztőségei az AI eszközöket a tényellenőrzés felgyorsítására a pontosság feláldozása nélkül, konkrét példákkal az eszközökre és a munkafolyamatokra”, a hírszerkesztőségek gyakorlatát, a neveket, az eszközöket és a megvalósítás részleteit hozza elő, amelyeket Ön is felhasználhat vagy adaptálhat.

3. lépés: Válassza ki a kimeneti formátumot

Döntse el, hogyan szeretné, hogy a Perplexity bemutassa az információkat.

Szüksége van egy bekezdésnyi összefoglalóra, amelyet beilleszthet egy jelentésbe, egy felsorolásos listára egy prezentációs diához, egy összehasonlító táblázatra, amely bemutatja az előnyöket és hátrányokat, vagy részletes példákra magyarázatokkal?

Adja hozzá ezt a promptjához.

Ha írási asszisztens szoftvereket hasonlít össze, kérjen táblázatos formátumot: „Készítsen összehasonlító táblázatot a ClickUp Brain, a Jasper és a Textmetrics szoftverekről, amely tartalmazza az árakat, a kulcsszó-adatbázis méretét és az egyedi funkciókat. ”

4. lépés: Állítsa be a mélységi szintet

Mondja el a Perplexity-nek, milyen mélyre szeretne elmerülni.

Két perc alatt elolvasható, felszínes áttekintést, néhány példával kiegészített, közepesen részletes magyarázatot, vagy a történelemre, a jelenlegi helyzetre, a vitákra és a jövőbeli következményekre kiterjedő, kimerítő elemzést keres?

Használjon konkrét hosszúságú vagy részletességű mutatókat. Próbálja ki a következőket: „Adjon 1000 szavas magyarázatot a felügyelt és a felügyelet nélküli tanulásról, mindkettőhöz három valós példával, alapszintű Python-ismeretekkel rendelkező személyek számára. ”

A mélység egyértelmű megfogalmazása megakadályozza, hogy 10 bekezdést kelljen átnéznie, amikor csak két mondatra van szüksége, vagy hogy felszínes áttekintést kapjon, amikor tartalomra van szüksége.

🧠 Érdekesség: Az emberhez hasonló intelligencia gépekben való megjelenésének ötlete a görög mitológiában szereplő Talos nevű óriási bronz automataig nyúlik vissza, amelyet Kréta védelmére terveztek. Bár nem valódi gép, a mítosz Talost programozott céllal ábrázolja. Így nézett ki (látszólag) a halála: Forrás

5. lépés: Adja meg a korlátait

Sorolja fel az összes konkrét követelményt vagy korlátozást, amelyekkel konzisztens eredményeket szűrhet. Ide tartoznak az időbeli korlátok, a földrajzi fókusz, a forrás típusok vagy az általad lefedni kívánt konkrét szempontok.

Példák hasznos, valódi hatással bíró korlátozásokra:

A „Fókuszáljon a 2023 januárja után publikált, szakértők által lektorált tanulmányokra” funkció megakadályozza, hogy elavult kutatásokat idézzen.

„Csak olyan stratégiákat vegyen figyelembe, amelyek dokumentált esettanulmányokkal igazolják legalább 20%-os javulást” – ez kiszűri az elméleti, megvalósítható tanácsokat.

„Kizárjon minden olyan taktikát, amely fizetett hirdetési költségvetést igényel” – így az ajánlások reálisak maradnak az Ön korlátaihoz képest.

Ezek a korlátozások biztosítják, hogy az eredmények szorosan összpontosuljanak a projekt szempontjából fontos dolgokra.

6. lépés: Írja meg a teljes promptot

Most egyesítsen mindent egy világos promptba. Kezdje a fő kérdéssel, adja hozzá a kontextust, határozza meg a kívánt kimeneti formátumot és mélységet, majd adja meg az esetleges korlátozásokat.

Egy gyenge prompt így néz ki: „Hogyan használják a vállalatok az ügyfelek visszajelzéseit?”

Egy teljes prompt így néz ki: „Magyarázza el három konkrét módszert, amelyet az 1000–10 000 felhasználóval rendelkező SaaS-vállalatok alkalmaznak az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére és azok alapján történő cselekvésre. Összpontosítson azokra a módszerekre, amelyek öt főnél kevesebb emberből álló csapattal megvalósíthatók. Mutassa be számozott listában, minden módszerhez egy valós vállalati példával, beleértve azt is, hogy milyen eszközt használtak és milyen eredményt értek el. Tartalmazza az elmúlt 18 hónapban közzétett esettanulmányokból vagy interjúkból származó forrásokat.

Látja a különbséget? A második prompt hasznos információkat nyújt, beleértve olyan ellenőrzött példákat, amelyek megfelelnek vállalatának méretének és erőforrás-korlátainak.

A legjobb Perplexity AI promptok különböző felhasználási esetekhez

Íme a Perplexity AI legjobb promptjainak válogatott listája képek, kutatás, írás és számos egyéb felhasználási esethez, hogy minden alkalommal kiváló eredményeket érhessen el.

Kutatás

Végezzen SWOT-elemzést a Perplexity AI promptok segítségével.

Mekkora a jelenlegi piaci méret és a várható CAGR az [iparág] számára 2024-2030 között a [régióban]? Tartalmazza a piaci hajtóerőket, a szegmensek [egyéni típus] szerinti bontását, és idézzen a Gartner/Forrester/IDC 2023 után közzétett jelentéseiből. Mutassa be strukturált összefoglalásként, forrásokkal együtt. Hasonlítsa össze a [1. versenytárs], [2. versenytárs], [3. versenytárs], [4. versenytárs] és [5. versenytárs] cégeket a [iparág] területén. Készítsen táblázatot, amely tartalmazza: az árakat, a piaci részesedést forrásokkal, az egyedi jellemzőket, a 2024-es termékfrissítéseket és a G2/Capterra felhasználói értékeléseket. Fókuszáljon a [célcsoport mérete] méretű vállalatokra. Határozza meg a [iparág] 8 legfontosabb, 2025-re várható trendjét, amelyek legalább 10 millió dolláros finanszírozással vagy 100 000 feletti felhasználóval rendelkeznek. Mindegyikhez: magyarázza el 100 szóban, soroljon fel három, azt használó vállalatot konkrét mutatókkal, és idézzen bevezetési adatokat a CB Insights/TechCrunch 2024 harmadik negyedévétől kezdődő adataiból. Rangsorolja piaci hatásaik szerint. Végezzen SWOT-elemzést a [Vállalat] számára a [Iparág] területén a 2024. negyedik negyedévre vonatkozóan. Tartalmazza az öt konkrét pontot kvadránsonként, a legutóbbi eredményjelentésekből, elemzői idézetekből és a 2024-es stratégiai lépésekből származó számszerűsíthető mutatókkal. 800-1000 szó. Célközönség: befektetési elemzők Hogyan változott a [célcsoport] vásárlási magatartása a [termékkategória] tekintetében 2022 és 2024 között [országban]? Tartalmazza: a kiadások változását (%), a preferált csatornákat az elkötelezettségi adatokkal, a legfontosabb vásárlási tényezők rangsorát és az árérzékenységet. Hivatkozzon legalább 5 releváns weboldalra, például a McKinsey felméréseire vagy az NRF jelentéseire. 300 szavas összefoglaló + részletes szakaszok Milyen a [technológia] vállalati elfogadottsága 2023-2024-ben? Tartalmazza: a jelenlegi elfogadottság százalékos arányát, osztályok szerinti bontást, a használt konkrét eszközöket, esettanulmányokból származó ROI-mutatókat, az elfogadottság akadályait és a sikertényezőket. Fókuszáljon a Fortune 500 vállalatok nyilvánosan közzétett információira. 1200-1500 szó a CTO közönség számára. Összegezze a [régiókban] a [vállalat típusát] érintő jelenlegi és függőben lévő [szabályozási típusokat] 2024 októberétől. Minden szabályozás esetében: hatálybalépés dátuma, legfontosabb követelmények, szankciók, valamint hogy a [példa 1], [példa 2] és [példa 3] vállalatok hogyan alkalmazkodtak. Mutassa be compliance ellenőrző listaként. Hivatkozzon hivatalos szabályozási forrásokra. Elemezze a [szektor] 2024-es kockázati tőke finanszírozását. Tartalmazza: a teljes tőkét negyedéves összehasonlítással, szakaszok szerinti bontást, a 10 legnagyobb ügyletet az összegekkel és a befektetőkkel, a feltörekvő alágazatokat konkrét százalékokkal, valamint három új egyszarvú profilját. Fókuszáljon az 5 millió dollár feletti amerikai/európai ügyletekre. Használja a Crunchbase/PitchBook adatait. 1000 szavas befektetési memo formátum. Milyen ellátási lánc technológiákat alkalmaznak a [vállalat mérete] gyártók 2023-2024-ben? Fókuszban: IoT, AI előrejelzés, blokklánc és raktári automatizálás. Mindegyik esetében: alkalmazás %-a, megvalósítási költség/ütemterv, hatékonyságnövekedés mutatókkal és 2 esettanulmány. Kizárva az 5 millió dollár feletti beruházást igénylő megoldások. Értékelési útmutató formátumban. Hasonlítsa össze a [1. termék], [2. termék], [3. termék], [4. termék], [5. termék] ügyfél-elégedettségét. Tartalmazza: NPS pontszámokat, G2/Capterra értékeléseket a vélemények számával, valamint az elmúlt hat hónap érzelemelemzését, bemutatva mindegyik termék három leggyakoribb dicséretét és panaszát. Szűrje ki a [Vállalat mérete] értékelőket. Mutassa be döntési mátrix táblázat formájában, 200 szavas összefoglalóval. Készítsen infografikát, amely bemutatja a [piac/iparág] piaci részesedésének eloszlását a 2020–2024 közötti időszakban. Tartalmazza: kördiagramot a jelenlegi piacvezetőkről ([1. vállalat], [2. vállalat], [3. vállalat], [4. vállalat]) százalékos arányokkal, vonaldiagramot a bevétel növekedési trendjeinek bemutatására, oszlopdiagramot a regionális teljesítmények összehasonlítására ([1. régió], [2. régió], [3. régió]). Készítsen vizuális összehasonlító táblázatot a [1. termék], a [2. termék], a [3. termék] és a [4. termék] összehasonlításához. Jelenítse meg funkció-összehasonlító táblázatként: a termék logói a tetején, 10-12 főbb funkció a bal oldalon (ár, [1. funkció], [2. funkció], [3. funkció]), pipák/X /X jelek vagy értékelések mindegyikhez. Használjon tiszta, modern dizájnt színkódokkal a jobb/rosszabb funkciók jelölésére.

Készíts infográfikákat és egyéb képeket a Perplexity AI promptjaival

🔍 Tudta? Arthur Samuel 1959-ben publikálta az első cikket a gépi tanulásról, amelynek címe „Néhány tanulmány a gépi tanulásról a dámajáték felhasználásával” volt. A cikkben leírta programját, amely megtanulhatta a dámajátékot és legyőzhette az embereket. Ez a kutatás népszerűsítette a „gépi tanulás” kifejezést.

Szoftverfejlesztés

Kódhibák kijavítása a Perplexity AI segítségével

Írjon egy [nyelv] függvényt, amely [konkrét feladat]. Követelmények: kezelje az [éles eseteket], tartalmazzon hiba kezelést, kövesse a [tervezési mintát], és adjon hozzá típusjelzéseket/dokumentációt. Tartalmazzon három tesztesetet is, amelyek a következőket fedik le: siker, éles eset, kudarc. [Hibaüzenet] jelenik meg, amikor [Művelet] végrehajtásra kerül. Kontextus: [Tech Stack] használata. Kód: [Snippet]. Elemezze a stackre jellemző kiváltó okokat, magyarázza el a legvalószínűbb problémát, adjon meg hibakeresési lépéseket a [Tools] használatával, és adja meg a javított kódot magyarázatokkal együtt. Tervezze meg az [alkalmazás típus] architektúráját, amely támogatja: [1. követelmény], [2. követelmény], [3. követelmény]. Tartalmazza: az architektúra diagram leírását, a technológiai stacket indoklással, az adatbázis sémát, a méretezési stratégiát és a becsült költségeket a [felhőszolgáltató] esetében. Optimalizálja ezt a [nyelv] kódot, amelynek feldolgozása [aktuális idő] időt vesz igénybe [adatméret]: [kódrészlet]. Cél: csökkentse [célidő] alá, maradjon [memóriahatár] alatt. Biztosítsa: profilozási bontást, optimalizált kódot, komplexitás-összehasonlítást, benchmark eredményeket és az egyes optimalizálások magyarázatát. Konvertálja ezt a [forrás technológia] kódot [cél technológiára]: [kódrészlet]. Tartsa meg a funkcionalitást, miközben követi a [cél] legjobb gyakorlatokat. Magyarázza el, hogy az egyes [forrás] minták hogyan illeszkednek a [célhoz], adja meg a típusdefiníciókat, és készítsen migrációs ellenőrzőlistát hasonló konverziókhoz. Készítsen implementációs útmutatót az [API szolgáltatás] integrálásához a [Framework] alkalmazásba. Tartalom: beállítás, hitelesítés környezetkezeléssel, [1. funkció], [2. funkció], hiba kezelése, sebességkorlátozás betartása, tesztelési megközelítés és [megfelelőségi szempontok]. Tartalmazza a teljes kódpéldákat. 2500 szavas, lépésről lépésre bemutató útmutató Hozzon létre egy tesztcsomagot ehhez a [Framework] szolgáltatáshoz: [Snippet]. A [Testing Framework] használatával biztosítsa a következőket: egységtesztek mocked függőségekkel, integrációs tesztek, szélsőséges esetek, beleértve a [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3] teszteket. Tartalmazza a beállítást/lebontást, törekedjen 90%+ lefedettségre, kövesse az AAA mintát. Magyarázza el a tesztelési stratégiát. Biztonsági ellenőrzés: [Snippet]. Ellenőrizze a következőket: SQL-befecskendezés, XSS, nem biztonságos hivatkozások, engedélyezési/jogosultsági hibák, adatok nyilvánosságra kerülése, sebességkorlátozás, CSRF, fájlfeltöltési problémák, gyenge jelszavak és hibaüzenetek kiszivárgása. Mindegyik esetében magyarázza el a kihasználási lehetőséget, értékelje a súlyosságot az OWASP skála segítségével, és adjon meg biztonságos kódot. Foglaljon bele egy prioritás szerint rendezett javítási ellenőrzőlistát. 1500 szó

💡 Profi tipp: A legjobban teljesítő AI-promptok gyakran utánozzák az emberi kíváncsiságot. Ismert tény, hogy a természetes, kérdésekre épülő promptok árnyaltabb válaszokat eredményeznek. Ezért népszerű a gondolatlánc-prompt technika. Lépésről lépésre végigvezeti az AI-t a gondolkodási folyamatán. Például írja le: „Gondolkodjunk lépésről lépésre. Milyen tényezők befolyásolják egy új blog SEO-ját, a kulcsszó-kutatástól a tartalom-csoportosításig, és hogyan rangsorolná ezeket egy 3 hónapos tervben?” Lényegében megtanítja az AI-nak, hogyan gondolkodjon, és nem csak azt, hogy mit válaszoljon.

Marketing

Elemezze a referenciaértékeket a Perplexity AI promptok segítségével.

Készítsen hat hónapos SEO stratégiát [üzleti típus] számára, amelynek célközönsége [célközönség]. Tartalmazza: 20 kulcsszót, amelyek havi keresési száma meghaladja az 1000-et, nehézségi pontszámokat, versenyelemzést; három tartalomcsoportot pillér + kiegészítő bejegyzésekkel; tartalomnaptárat címekkel, keresési szándékkal, forgalmi becslésekkel. Adjon prioritást az elavult legnépszerűbb tartalmakkal rendelkező kulcsszavaknak (2023 előtti). Formázza cselekvésre kész táblázatként. Hozzon létre három vevői személyiséget a [Termék] számára, amelyek a [Vállalat mérete] célcsoportot célozzák meg. Mindegyiknek szüksége van: demográfiai adatokra, pszichográfiai adatokra, érintési pontokkal ellátott vásárlási útvonalra, tartalmi preferenciákra, ellenvetésekre és döntési jogosultságra. Alapja: Gartner/Forrester B2B tanulmányok 2024-2025-ből, LinkedIn adatok és G2 értékelések. Tartalmazzon egy valós idézetet személyiségenként. 500 szó mindegyik + összefoglaló táblázat Elemezze a [versenytárs] tartalmi stratégiáját (blog, YouTube, podcast) az elmúlt 12 hónapban. Tartalmazza: a posztok gyakoriságát, a 10 legnépszerűbb posztot a forgalom alapján, a formátumok megoszlását, a témák fókuszának változásait, az elkötelezettség mutatóit, a kulcsszavak céljait, a promóciós stratégiát. Azonosítson öt tartalmi hiányosságot 2000+ keresési volumennel. Összehasonlítva a [versenytárs 2]-vel. 1500 szavas rövid összefoglaló Melyek a [Év] B2B SaaS referenciaértékek a [Csatorna 1], [Csatorna 2], [Csatorna 3], [Csatorna 4] esetében, amelyek a nagyvállalatokat célozzák meg? Mindegyik esetében: CTR, konverziós arányok, CAC, üzletkötési ciklus, ROAS. Bontsa le a vállalatok szakasza szerint (>5 millió dollár ARR). Tartalmazza a felső/alsó kvartilt. Hivatkozzon a HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024 jelentéseire. Mutassa be referencia táblázatként + 300 szavas elemzéssel a legjobb teljesítményűekről. Tervezzen nyolchetes kampányt a [Termékbevezetés] számára. Cél: [Mérőszám]. Tartalmazza: e-mail sorozat (5 e-mail tárgyakkal/CTA-kkal), közösségi média naptár, fizetett hirdetési stratégia ([Platformok] között [Költségvetés] dollár), célzás, tartalmi eszközök különböző szemszögekből, csatornánkénti mérőszámok, A/B teszt hipotézisek. Formázza rövid összefoglalónak, idővonallal és [Méret] csapatával. 2000 szó Kutassa fel a [iparág] márkák személyre szabási taktikáit, amelyek 2024-ben 100 millió dollár feletti bevételt értek el. Fókuszáljon a következőkre: ajánló motorok, dinamikus weboldal-változások, e-mail személyre szabás, alkalmazásfunkciók és vásárlás utáni tevékenységek. Mindegyikhez: 2-3 márka példa, használt technológiai platformok, esettanulmányokból származó konverzióra/átlagos vásárlási értékre gyakorolt hatás és a megvalósítás bonyolultsága. Hagyja ki az alapvető taktikákat. Adjon prioritást a dokumentált 15% feletti növekedésnek. 2000 szavas útmutató erőfeszítés/hatás mátrixszal Készítsen e-mail fejléc képet a [Kampány neve] számára, amely a [Ajánlat] promócióját szolgálja. Méretek: 600x200px. Tartalmazza: figyelemfelkeltő címsor szöveg „[Címsor]”, kiegészítő szöveg, releváns képek ([Termék/Életmód jelenet]), CTA gomb, márka színei. Mobilra optimalizált dizájn. Készítsen vizuális tartalomnaptárt a 2025. első negyedévre, amelyben feltünteti a [blog/közösségi média/e-mail] bejegyzések ütemezését. Rácsos formátumban, dátumokkal, színkódolt tartalomtípusokkal, heti témákkal és kiemelt főbb kampányindításokkal. Tiszta, rendezett elrendezés

🔍 Tudta? Az ELI5 rövidítés egy népszerű kifejezés, amely azt jelenti, hogy „magyarázd el, mintha öt éves lennék”. A Reddit közösségben indult, ahol a felhasználók arra kérték egymást, hogy egyszerűsítsék le a bonyolult témákat, mintha egy öt évesnek magyaráznák el őket. Ma ez az egyik legnépszerűbb prompt stílus az olyan AI eszközökben, mint a Perplexity AI és a ChatGPT. Ki gondolta volna, hogy Michael Scott „komoly kérdése” az AI-nak feltett kérdéssé válik? Forrás

E-kereskedelem

Kérje a Perplexity AI segítségét e-kereskedelmi tevékenységéhez

Keressen 10 terméket az Amazonon a [Kategória] kategóriában a következő feltételekkel: 5000–30 000 havi keresés, verseny <40, ár [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 <500 értékeléssel, +20% éves növekedés. Minden egyes termékhez: kulcsszó + mennyiség, kapcsolódó kifejezések, a bevételi becslésekkel rendelkező top 3 termék, gyakori panaszok, FBA/COGS utáni haszonkulcs (30% feltételezés), beszállítói elérhetőség (3+ az Alibabán, <500 MOQ). Rangsorolás bevétel x belépési megvalósíthatóság szerint Elemezze a [Terméktípus] árait a [Min]−[Min]- [Min]−[Max] tartományban az Amazonon, a [Kiskereskedő]nél és a DTC webhelyeken 2024 negyedik negyedévében. Tartalmazza: árklaszterezési pontok, pszichológiai taktikák, ár és értékelés közötti összefüggés, piaci eltérések, promóciós gyakoriság/mélység (6 hónap), a [Márka 1-5] versenyképes pozicionálása ár/jellemzők szerint. Elemezze az Amazonon található öt legnépszerűbb [termékkategória] termékre vonatkozó értékeléseket (1000+ értékelés, csak 2023-2024). Kivonat: kategóriánként a leggyakrabban említett előnyök, gyakori panaszok százalékos arányával, funkciók iránti igények, minőségi problémák az idő függvényében, márkák összehasonlítása és vásárlási motivációk. Adjon meg három idézetet témánként. Azonosítsa a legnagyobb kielégítetlen igényt az értékelések több mint 15%-ában. Állítson össze 20 CRO-taktikát a [Termékkategória] termékoldalakhoz, amelyek A/B teszt eredményei >10% növekedést mutatnak. Mindegyikhez: a megvalósítás leírása, pszichológiai elv, dokumentált eredmények, legjobb termékkategóriák és komplexitás. Kizárva a >10 000 dolláros technológiai beruházások. Forrás: Baymard/CXL/VWO esettanulmányok. Prioritási mátrix erőfeszítés/hatás szerint. Hasonlítsa össze az Amazon FBA-t, a 3PL-t ([Szolgáltató 1], [Szolgáltató 2]) és az önellátást a [Terméktípus] esetében: [X] megrendelés/hónap, [Aov] dollár, [Súly] font, [Méretek], [% Egyedi termék] megrendelések. Mindegyik esetében: költségbontás, beállítási költségek, megtérülési mennyiség, szállítási sebesség, visszaküldések kezelése, nemzetközi képesség, skálázhatóság [2. mennyiség] és [3. mennyiség] esetén. Tartalmazza a 2024-es árakat és a 2024. októberi FBA díjakat. Döntési mátrix a megrendelésenkénti költségekkel a mennyiségek szerint. Ajánlás a prioritások alapján. Hasonlítsa össze a Google Shopping, a Meta Ads és az Amazon Sponsored Products szolgáltatásokat a DTC [kategória] márkák számára ($[árkategória]). Mindegyik esetében: CPC-tartomány, konverziós referenciaértékek, ROAS (prospektálás/retargeting), CAC:LTV arány, kreatív követelmények, célzási lehetőségek, attribúció, minimális költségvetés és a tanulási fázis időtartama. Melyiket érdemes előnyben részesíteni $[költségvetés]/hó esetén? Készítsen előtte/utána összehasonlító képet a [termék előnye] számára. Osztott képernyő, amelyen a bal oldalon a [probléma] állapota, a jobb oldalon pedig a [termék használata] állapota látható. Adjon hozzá nyilakat és címkéket, amelyek magyarázzák az átalakulást. Termékoldalhoz használható. Készítsen méret/dimenzió útmutató képet a [Termék] számára. Mutassa be a terméket a méretekkel ellátva, összehasonlítva egy általános tárgy méretével, és szükség esetén több szögből is. Adja meg a mértékegységeket [cm/hüvelyk] formátumban. Világos, technikai stílus, semleges háttérrel.

Tanulás és önképzés

Fedezze fel a hatékony tanulási technikákat a Perplexity AI promptok segítségével.

Készítsen egy 90 napos tervet a kezdő szinttől a [szakmai felkészültségi szintig] a [készség] területén. Ossza fel heti modulokra: heti kulcsfogalmak, napi idő ([X] óra/hét), források (ingyenes prioritás, fizetős <50 dollár), nyolc fokozatos projekt, kéthetes ellenőrzési pontok, gyakori hibák és fogalmi függőségek. Cél: [háttér] erős önképzéssel Magyarázza el a [komplex fogalmat] három szinten: (1) ELI5 4-5 mondatban, 12 évesek számára érthető analógiákkal, szakzsargon nélkül; (2) 300 szóban a [előfeltételként szükséges ismeretek] leírásával, a [kulcsfontosságú elemek] bemutatásával; (3) 800 szóban, matematikai magyarázatokkal, a [haladó közönség] számára. Készítsen 10 [készség] gyakorló feladatot, amelyek a [téma]ra koncentrálnak, az alapszinttől a haladó szintig haladva. Felépítés: 1-3. feladat (alapszint), 4-6. feladat (középszint), 7-8. feladat (haladó szint), 9-10. feladat (szakértői szint). Mindegyik tartalmaz: reális forgatókönyvet, konkrét kérdést, mintaadatokat/sémát, várt eredményt, nehézségi szintet, tesztelt fogalmakat, gyakori hibákat. Hasonlítsa össze a [Skill] legjobb forrásait azok számára, akik [Background] háttérrel rendelkeznek és [Goal] célt tűztek ki maguk elé: [Resource 1], [Resource 2], [Resource 3], [Resource 4]. Értékelje: a tanítási módszert, a mélységet és a szélességet, az időigényt, a költségeket, az előfeltételeket, a gyakorlati elemeket, a közösségi támogatást, a munkára való felkészülés értékét. Melyek a leghatékonyabb tanulási technikák a [tárgy típusa] esetében? Tartalmazza: időközönkénti ismétlés, aktív felidézési módszerek és a területre jellemző gyakorlati alkalmazási stratégiák. Adjon meg egy heti tanulási tervet [X] órára/héten és a használni kívánt eszközöket ([Flashcard App], [Practice Platform]). Adjon meg egy megvalósítható heti sablont. Milyen előzetes ismeretekre van szükség a [haladó téma] elsajátításához? Készítsen egy függőségi fát, amely bemutatja az elsőként elsajátítandó alapvető fogalmakat. Minden előfeltételhez: magyarázat, miért fontos a haladó téma szempontjából, ajánlott tanulási sorrend, becsült idő, minőségi ingyenes források. Adjon öt gyakorlati projektet, amelyekben a [készség] valós helyzetekben alkalmazható. Mindegyikhez adja meg a következőket: nehézségi szint, szükséges ismeretek, becsült idő, tanulási eredmények, lépésről lépésre megfogalmazott követelmények, kiegészítő feladatok és bemutatás módja a portfólióban. Haladjon a kezdőtől a haladóig. Adjon meg megfelelő szerkezetet a kezdő kódhoz és az értékelési rubrikához.

🔍 Tudta? Az 1950-ben Alan Turing által javasolt „Turing-teszt” célja annak megállapítása volt, hogy egy gép képes-e olyan beszélgetést folytatni, amely megkülönböztethetetlen az embertől.

Kreatív írás és tartalomgenerálás

Készítsen egyedi karakterprofilokat a Perplexity AI promptok segítségével.

Hozzon létre 10 egyedi [műfaj] történetvázlatot, amelyekben ötvözi az [1. elem] és a [2. elem] elemeket. Mindegyikhez: főszereplő vázlat, központi konfliktus, lehetséges fordulat. 2-3 mondat vázlatonként. Helyezze előtérbe az eredetiséget és az érzelmi vonzerőt. Készítsen részletes karakterprofilt a [Karaktertípus] számára a [Műfaj] műfajban. Tartalmazza: háttértörténet, motivációk, hibák, erősségek, beszédmód, karakterív, kapcsolatok. Legyen háromdimenziós és lenyűgöző. 800 szó Gondoljon ki 20 egyedi szemszöget a [Téma] témáról való íráshoz, amelynek célközönsége a [Közönség]. Tartalmazza: ellentmondó nézőpontokat, személyes történeteket, adatalapú megközelítéseket és innovatív formátumokat. Kerülje a túl gyakran használt szemszögeket. Csoportosítsa tartalomtípus szerint (útmutató, esettanulmány stb.). Generáljon 15 figyelemfelkeltő címsort [Tartalomtípus] témában [Téma] témában [Közönség] számára. Használjon különböző formulákat: útmutató, lista, kérdés, kíváncsiság, előnyök. Adja meg az egyes címsorok karakterek számát. Vázlat [Videó hossza] videó forgatókönyv [Téma] témában [Platform] számára. Tartalmazza: bevezető (első 10 másodperc), főbb pontok átmenetekkel, figyelemfelkeltő taktikák és CTA. Formátum teleprompter olvasáshoz. Célközönség [Közönség]. Tartalmazza az időbélyegzőket. Írja át ezt a tartalmat [konkrét hangnemben/hangon], hogy illeszkedjen a [referencia példa] stílusához: [tartalom]. Tartsa meg az üzenet lényegét, miközben módosítja a szókincset, a mondatszerkezetet, a humor szintjét és a formalitást. Magyarázza el az öt legfontosabb stilisztikai választást, és miért illeszkednek a célhangnemhez. Írjon öt különböző bevezető bekezdést [Tartalomtípus] témában [Téma] címmel. Használja a következő technikákat: provokatív kérdések, meglepő statisztikák, személyes anekdoták, merész, ellentmondásos állítások, élénk érzéki leírások. Magyarázza el, hogy az egyes bevezető bekezdések milyen pszichológiai hatást váltanak ki. Készítsen egy 10 részes tartalom sorozatot a [Téma] témáról, amely fokozatosan épül fel a [Közönség] számára. Tartalmazza: az epizódok címeit, a legfontosabb tanulságokat, a tartalom formátumait (videó, átfogó cikk, infografika stb.), az egyes részek közötti kapcsolatokat és az optimális publikálási ritmust. Készítsen egy narratív ívet, amely fenntartja a közönség érdeklődését. Tartalmazza az egyes részek promóciós stratégiáját is. Készítsen könyvborító-tervet egy [műfaj] regényhez, amelynek címe „[cím]”. Téma: [hangulat/téma]. Tartalmazza: vastag betűs cím, szerző neve, [kulcsfontosságú elem] hangulatát sugalló háttérkép, [érzelmet] idéző színvilág. Stílus: [kereskedelmi/irodalmi/thriller/romantikus konvenciók] Készítsen karakterreferencia-lapot [Karakter neve] számára, amelyen szerepel: teljes testű nézet [jellegzetes pózban], arc közelkép [főbb jellemzőkkel], ruházat részletei, színpaletta, figyelemre méltó tárgyak/kiegészítők. Foglalja bele a felsorolt rövid személyiségjegyeket. Stílus: [realisztikus/anime/rajzfilm/képregény]

A Perplexity AI promptokkal elkerülendő gyakori hibák

Íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülni a Perplexity AI promptokkal való munkavégzés során:

Hiba Megoldás Túl sok dolog kérdezése egyszerre Koncentráljon egy kérésre promptonként, hogy egyértelmű, megvalósítható válaszokat kapjon. A szószámkorlátozás figyelmen kívül hagyása Határozzon meg egyértelmű korlátokat: „150 szó alatt magyarázza el”, hogy elkerülje a zavaros eredményeket. Több, egymással nem összefüggő kérdés feltevése vagy a promptok egyáltalán nem finomítása Próbáljon ki különböző szemszögeket, finomítsa a megfogalmazást, és az AI válaszai alapján tökéletesítse a szöveget. Az AI-t megzavaró, túlságosan informális nyelvhasználat A promptokat tartsa világosnak és professzionálisnak; kerülje a szlenget és a rövidítéseket, kivéve, ha ez szándékos. Az utasítások és a referencia tartalom következetlen kombinálása Használjon egyértelmű szakaszokat vagy címkéket az utasításokhoz és a forrásanyagokhoz. Feltételezve, hogy az AI érti a domain-specifikus szakzsargont Adjon hozzá rövid meghatározásokat vagy kontextust a szakszavakhoz és rövidítésekhez. Nem jelzi, mit kell tenni, ha releváns információk hiányoznak Irányítsa az AI-t: „Ha nem talál információt, foglalja össze a jelenlegi konszenzust, vagy kifejezetten jelezze, hogy „nem talált semmit””. Feltételezve, hogy az AI „emlékszik” a korábbi szálakra vagy műveletekre Minden új promptban kifejezetten ismételje meg a szükséges előzetes kontextust vagy eredményeket.

🧠 Érdekesség: Az 1980-as évek elején a MIT AI Lab egyik számítógépe megtanulta a Space Invaders játékot a megerősítéses tanulás segítségével. A cél az volt, hogy a gépeknek megtanítsák, hogyan „élvezhetik” a visszajelzések révén történő fejlődést.

A Perplexity AI használatának korlátai

Számos Perplexity AI-értékelés rámutat arra, hogy bár az eszköz jól teljesít a gyors keresések terén, több hátránya is van. Íme néhány lehetséges kihívás, amellyel szembesülhet:

Korlátozott kontextuális mélység vagy beszélgetési árnyalatok a dedikált csevegőrobotokhoz képest; inkább tömör összefoglalásokat ad, mintsem komplex ötleteket vizsgálna mélyrehatóan.

A források lefedettsége és indexelése szűkebb lehet a teljes valós idejű webes keresőmotorokhoz képest; kevesebb forrásra támaszkodhat, és így bizonyos perspektívák kimaradhatnak.

A hivatkozások néha pontatlanok lehetnek , vagy elavult vagy irreleváns forrásokra mutathatnak, attól függően, hogy milyen Perplexity AI promptokat használ.

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést bizonyos funkciókhoz, mint például a Pro keresés, a fájlfeltöltés és a magasabb használati szintek.

🔍 Tudta? Az „algoritmus” szó Al-Khwarizmi-tól, egy 9. századi perzsa matemat ikustól származik. Ő hozta létre a egyenletek megoldásának szisztematikus szabályait.

Perplexity AI alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Íme a legjobb Perplexity AI alternatívák közül válogatásunk! 💁

1. ClickUp (a legjobb kontextusérzékeny AI-segítség és keresés)

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy a meglévő adatok alapján strukturált, nagy hatással bíró tartalmi ötleteket hozzon létre

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Míg az olyan eszközök, mint a Perplexity, önállóan válaszolnak a kérdésekre, a platform AI-alapú asszisztense, a ClickUp Brain összeköti a munkaterületét, dokumentumait és az AI-megállapításokat, így csapata egy helyen tud ötleteket kidolgozni, tartalmakat létrehozni és végrehajtani.

Olyan ötleteket generáljon, amelyek megfelelnek céljainak

A ClickUp Brain a tartalomötleteket fókuszált, adatokkal alátámasztott folyamattá alakítja.

Tegyük fel, hogy frissíti az első negyedévi tartalomnaptárát. Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg a meglévő témákat, a forgalmi mutatókat és a tartalmi hiányosságokat, és javasoljon új témákat, amelyek összhangban vannak a SEO-val és a márka hangvételével.

A munkaterület kontextusát felhasználva olyan ötleteket javasol, amelyek kiegészítik a már működő megoldásokat. Innen minden javaslatot ClickUp feladattá alakíthat, megjelölheti a megfelelő tulajdonost, és további kutatáshoz hivatkozási ClickUp dokumentumokat csatolhat.

📌 Próbálja ki ezt a promptot: Elemezze a jelenlegi tartalomnaptárunkat, és generáljon öt új cikket a távoli együttműködéssel kapcsolatban, amelyek kitöltik a kulcsszavak hiányosságait és megfelelnek a legjobban teljesítő kategóriáinknak.

Végezzen mélyreható kutatást anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét

Hozza be külső ismereteket közvetlenül a munkaterületére a ClickUp Brain MAX webes keresőjével

Ha már használta a Perplexity AI-t, akkor tudja, milyen gyorsan ad választ. De ezek a válaszok a munkafolyamatán kívül maradnak. Még mindig át kell másolnia a legfontosabb információkat egy dokumentumba, meg kell találnia a megfelelő kontextust, és manuálisan kell a kutatást cselekvéssé alakítania.

A ClickUp Brain MAX ezt megváltoztatja. A Web Search segítségével a legfrissebb információkat megbízható forrásokból közvetlenül a ClickUp-ban szerezheti be. Ezeket a külső eredményeket kombinálhatja meglévő projektjeivel, dokumentumaival és feladataival, így könnyebbé válik a kutatás, az elemzés és a cselekvés.

Tegyük fel, hogy tartalomellenőrzést végez, és észreveszi, hogy a hibrid csapatmunkáról szóló blogjai nem teljesítenek jól.

Írja be a következő parancsot: „Keressen a weben a hibrid csapatok termelékenységével kapcsolatos legfrissebb adatokat, és soroljon fel három új információt, amelyeket blogjaink frissítésekor érdemes megemlítenünk. ”

Pár másodperc alatt megbízható forrásokból származó friss jelentéseket kap (például új tanulmányokat, amelyek a távoli munkavállalók körében tapasztalható hibrid fáradtságról szólnak), valamint a következő átíráshoz használható javaslatokat. Megjelölheti az írót, csatolhatja a megállapításokat a vonatkozó feladathoz, és azonnal ütemezheti a frissítést.

A ClickUp Brain segít a nagy projektek előrehaladásában is.

Fedezze fel a rejtett akadályokat, hogy a ClickUp Brain segítségével megvalósítható feladatokká alakíthassa őket

Tegyük fel, hogy a tartalomellenőrzés során több száz megjelölt oldalra bukkant. Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy csoportosítsa az oldalakat a probléma típusa szerint (pl. elavult információk vagy megszakadt linkek), rendelje hozzá őket a megfelelő tulajdonosokhoz, és állítsa be a határidőket.

Pár perc alatt elkészül a munkafolyamatához igazított, kategóriákba sorolt feladatlista, minden egyes javításhoz ellenőrzőlistával.

📌 Próbálja ki ezt a promptot: Csoportosítsa az ellenőrzés során megjelölt összes oldalt kategóriákba (elavult tartalom, hiányzó linkek, alacsony elkötelezettség), és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz két hetes határidővel.

Kössük össze a kreatív ötleteket és a megvalósítást

Amikor készen áll arra, hogy az ötletet megvalósítsa, a ClickUp Brain végigkíséri Önt. Készítsen képkoncepciókat, vázlatokat, vagy akár vizuális elemeket is a ClickUp Whiteboards AI-alapú képalkotó funkciójával.

Készítsen kreatív eszközöket kampányokhoz vagy blogokhoz a ClickUp Brain AI képalkotó funkciójával

Például marketingvezetőjének szüksége van egy fejlécgrafikára egy távoli csapatmunkáról szóló bloghoz. Megkéri a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre egy vizuális koncepciót, amely összhangban van márkájának színpalettájával. A jóváhagyás után a kiválasztott képet közvetlenül a tartalmi feladathoz csatolja.

A ClickUp legjobb funkciói

Beszélje meg: rögzítse ötleteit útközben, és alakítsa beszélt gondolatait feladatokká vagy jegyzetekké rögzítse ötleteit útközben, és alakítsa beszélt gondolatait feladatokká vagy jegyzetekké a ClickUp Talk-to-Text segítségével (ez négyszer gyorsabb, mint a gépelés!).

Használja ki minden agyát: Hozzáférés a ChatGPT, Claude és Gemini programokhoz a ClickUp Brain és Brain Max alkalmazásokon belül, hogy megszüntesse Hozzáférés a ChatGPT, Claude és Gemini programokhoz a ClickUp Brain és Brain Max alkalmazásokon belül, hogy megszüntesse az AI terjedését

Kontextus szerinti keresés: Találjon válaszokat feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek között a jelentést megértő Találjon válaszokat feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek között a jelentést megértő ClickUp Deep Search segítségével.

Írjon a saját módján: Hozzon létre és finomítson tartalmakat a ClickUp Brain segítségével úgy, hogy beírja a promptokat, szerkeszti a kimeneteket és a promptokat addig alakítja , amíg azok illeszkednek az Ön stílusához.

A műszerfalakat alakítsa betekintéssé: Készítsen standupokat, jelentéseket és összefoglalókat Készítsen standupokat, jelentéseket és összefoglalókat a ClickUp műszerfalak AI kártyáival, amelyek valós idejű kontextust nyernek ki a munkaterületéről.

Maradjon koncentrált a megbeszéléseken: A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a megbeszéléseket. A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a megbeszéléseket.

Automatizálás nyelv segítségével: Hozzon létre egyedi Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat és indítson el munkafolyamatokat természetes nyelvű parancsok segítségével.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt testreszabási funkciói túlterhelhetik a kezdőket.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 585+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni.

Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. Google Gemini (a legjobb multimodális intelligencia)

via Gemini

A Google Gemini egyszerre dolgozik szöveggel, képekkel, hanggal, videóval és kóddal. Helyezzen el egy hibaüzenet képernyőképet, illessze be a kódot, és írja le a problémát. Az AI ezután mindhárom bemenetet együttesen feldolgozza.

Ezenkívül a Deep Research automatizálja az információgyűjtés unalmas részét, több száz webhelyet böngészve összeállítja a jelentéseket, miközben Ön más feladatokkal foglalkozik.

A Google Gemini legjobb funkciói

Készítsen egyedi Gems elemeket, amelyek a Google Drive fájljaiból merítenek, és automatikusan hivatkoznak a legújabb verzióra, amikor frissíti azokat a dokumentumokat.

Használja kameráját, hogy kérdéseket tegyen fel arról, amit lát; az eszköz a megoldásokat közvetlenül a képernyőjén jeleníti meg.

Vids alkalmazásban úgy, hogy természetes nyelven leírja a jeleneteket, ezzel támogatva Készítsen rövid videókat aalkalmazásban úgy, hogy természetes nyelven leírja a jeleneteket, ezzel támogatva a távoli videóprodukciót.

A Google Gemini korlátai

Az ingyenes felhasználók napi öt promptot kapnak a Gemini 2. 5 Pro esetében, míg a Pro előfizetők (20 USD/hó) maximum 100 promptot kapnak.

A válaszadási sebesség jelentősen elmarad a versenytársaktól ugyanazon lekérdezések feldolgozása során, különösen komplex, több lépésből álló feladatok esetében.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (275+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb AI videógenerátorok

3. ChatGPT (a legjobb párbeszédalapú kutatáshoz)

via ChatGPT

A ChatGPT kereső a tipikus „kulcsszavak beírása, linkekre kattintás, ismétlés” ciklust valami sokkal gördülékenyebbé tette. Ön egyszerű nyelven feltesz egy kérdést, és az eszköz automatikusan keres a weben, majd a legfontosabb eredményeket beszélgetésszerű válaszokba foglalja össze.

A keresési előzmények funkcióval kulcsszavak alapján visszatérhet régi beszélgetésekhez, így a három héttel ezelőtti piacelemzése sem vész el a semmibe. Ráadásul integrálja a DALL-E-t, ha kontextuson belüli képeket kell generálnia.

A ChatGPT legjobb funkciói

Aktiválja a Deep Research módot, hogy több lépésből álló kutatási feladatokat végezzen, amelyek több online forrásból olvasnak és szintetizálnak tartalmakat.

Rendezze a kapcsolódó csevegéseket, fájlokat és releváns kontextust a Projektek alatt, hogy fenntartsa a folytonosságot a több munkamenetből álló munkafolyamatok vagy a hosszú távú kutatási témák során.

Állítson be ütemezett feladatokat, hogy a ChatGPT proaktívan végezzen ismétlődő műveleteket, például emlékeztetőket küldjön, elemzéseket futtasson vagy ellenőrizze a webes frissítéseket.

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes felhasználóknak 10-50 GPT-5 üzenet korlátja van öt órás időtartamon belül, mielőtt a rendszer átállítja őket GPT-4-re.

Bár az eszköz nem osztja meg fiókadatait, harmadik fél keresőszolgáltatók feldolgozzák lekérdezéseit még akkor is, ha a ChatGPT átírja azokat, ami biztonsági kockázatot jelent az érzékeny információk esetében.

ChatGPT árak

Ingyenes

Go: 5 USD/hó

Plusz: 20 USD/hó

Előny: 200 dollár/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1045+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

4. You. com (A legjobb fejlesztői infrastruktúrához)

A You.com kifejezetten azoknak a fejlesztőknek készítette keresési API-ját, akiknek valós idejű webes adatokra kell alapozniuk LLM-alkalmazásaikat. A platform nem a keresőmotorok által biztosított tipikus metaadat-címkéket, hanem AI-felhasználásra tervezett hosszú formátumú kivonatokat ad vissza.

ARI (Advanced Research & Insights) egyszerre több mint 400 forrást vizsgál át, és kevesebb mint öt perc alatt készít el egy átfogó jelentést.

You.com legjobb funkciói

Hagyja, hogy automatikusan kiválassza az optimális modellt (ChatGPT, Claude, Gemini) az Ön konkrét lekérdezési típusához.

Hozzon létre egyedi keresési tartományokat, amelyek tartalmazzák szervezeti adatait a Google Drive, OneDrive és SharePoint integrációkkal.

Hozzon létre egyedi ügynököket, amelyek bizonyos utasításokat ismételten végrehajtanak, így nem kell újra begépelnie ugyanazokat a parancsokat a rutin feladatokhoz.

You.com korlátai

A fájlfeltöltési korlátok Pro verziónál 25 MB-ra, Max verziónál 50 MB-ra vannak korlátozva, ami megakadályozza a nagyobb adathalmazok vagy dokumentumgyűjtemények elemzését.

A Max tervezet a munkaterületen együttműködőket 25 felhasználóra korlátozza, ami a szervezetek növekedésével potenciálisan korlátozhatja a csapat bővítését.

You.com árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

You. com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Phind (A legjobb technikai keresésekhez)

via Phind

A Phind több körben végez webes kereséseket a válasz közepén, ha további információra van szüksége, és átfogó, valós idejű válaszokat ad, ahelyett, hogy egyetlen kezdeti lekérdezésre korlátozódna. A válaszok diagramok, táblázatok, beágyazott képek, kártyák és interaktív widgetek formájában érkeznek, így a bonyolult témák is könnyebben emészthetőek.

A platform AI-válaszokat is generál, amelyek linkeket tartalmaznak online forrásokhoz, például a GitHubhoz és a Stack Overflowhoz, így gyorsan ellenőrizheti az állításokat.

A Phind legjobb funkciói

Futtassa a kódot egy sandboxolt Jupyter környezetben, hogy tesztelje a logikát, matplotlib diagramokat generáljon, és a végrehajtási eredményeket közvetlenül a válaszokhoz csatolja.

Hozzon létre egy válaszprofilt, amely meghatározza a kreatív és a pontos válaszok preferenciáit, valamint egy felhasználói profilt, hogy elkerülje az ismétlődő kontextusok hozzáadását.

Töltsön fel PDF-fájlokat összefoglaláshoz, CSV-fájlokat adatprofilozásra vagy képeket leíráshoz és elemzéshez a Pro és Business csomagokban.

A Phind korlátai

Korlátozott kontextusablak összehasonlítva

Az ingyenes verzió napi 10 keresésre korlátozza a felhasználókat.

Phind árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Phind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Erőforrás-elosztási riasztások: Amikor egy feladatot teljes kapacitással rendelkező csapattagnak rendelnek hozzá, riasztást küld a projektmenedzsernek, hogy a feladatot átadja másnak.

Dokumentum-felülvizsgálati értesítések: Amikor a „Felülvizsgálat” mappában található dokumentum frissül, értesítse az összes kijelölt csapattagot, és kérjen visszajelzést 48 órán belül. További információk itt! 👀

