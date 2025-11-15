A 13 legjobb HIPAA-kompatibilis CRM szoftver a betegadatok biztonságos kezeléséhez

Az egészségügyben a betegadatok olyanok, mint a szívverés: állandóak, létfontosságúak, és katasztrofális következményekkel járhat, ha nem védik őket.

Legyen szó forgalmas klinikáról, wellness-gyakorlatról vagy nagy egészségügyi hálózatról, elengedhetetlen a betegek adatainak biztonságos tárolása, miközben kezeljük a rendeléseket, a kezelési terveket és a folyamatos utánkövetéseket.

Mivel a globális egészségügyi ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) piac 2030-ig 7,7%-os CAGR-növekedéssel fog bővülni , a HIPAA-nak megfelelő CRM kiválasztása elengedhetetlenül fontos lett az egészségügyi ágazat számára.

A megfelelő CRM szoftver segít az egészségügyi szolgáltatóknak a betegadatok védelmében hozzáférés-vezérléssel, és a csapatoknak olyan eszközöket biztosít, amelyekkel zökkenőmentesen kezelhetik a kapcsolatokat és a műveleteket a háttérben.

Készen áll a betegekkel való interakciók védelmére, a napi folyamatok egyszerűsítésére és a betegek elégedettségének javítására? Fedezze fel a 13 legjobb HIPAA-kompatibilis CRM-termékünket, hogy kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbb eszközt.

A 13 legjobb HIPAA-kompatibilis CRM szoftver áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb HIPAA-kompatibilis CRM szoftverekről, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one projekt- és ügyfélkezelés Automatizálja az új felhasználók bevonását és az emlékeztetőket, ellenőrizze a hozzáférést, biztosítsa az űrlapok biztonságát, testreszabható nézetek, CRM sablonok. Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára Salesforce Health Cloud Nagy egészségügyi hálózatok, amelyek egységes betegnézetre szorulnak Klinikai/nem klinikai adatok összekapcsolása, ütemezés automatizálása, Agentforce AI, EHR integrációk Fizetős csomagok 325 dollártól havonta felhasználónként LeadSquared Gyors betegszerzés és -elkötelezés Automatizálja a nyomon követést, a potenciális ügyfelek értékelését, a marketing automatizálását, az adatok biztonságát és az integrációkat. Fizetős csomagok 60 USD/hó/felhasználó áron Keap Kis klinikák automatizálják a nyomon követést és a fizetéseket Automatizálja a fizetéseket/emlékeztetőket, biztosítsa a számlázást, az online fizetéseket, az űrlapokat és az e-mail integrációkat. Fizetős csomagok 299 USD/hó/felhasználó áron HIPAA CRM Költségtudatos rendelők, amelyek biztonságos adatkezelésre szorulnak Betegadatok tárolása/kezelése, AWS biztonság, hozzáférés-vezérlés, auditnaplók Ingyenes csomag; fizetős csomagok 2 USD/hó/felhasználó áron Zendesk Részlegek közötti együttműködés és biztonságos kapcsolattartás Egységes nyilvántartások, omnichannel támogatás, biztonságos üzenetküldés, tudásbázisok, AI-alapú betekintés Fizetős csomagok 19 dollártól felhasználónként Caspio Teljesen testreszabható egészségügyi alkalmazások kódolás nélkül Kódolás nélküli építő, biztonságos integrációk, hozzáférés-vezérlés, megfelelőségi eszközök Fizetős csomagok 100 USD/hó/felhasználó áron Pipedrive Intuitív értékesítési folyamatkezelés AI munkafolyamatok, ápolás, valós idejű betekintés, integrációk Fizetős csomagok 24 USD/hó/felhasználó áron Insightly Integrált CRM, marketing és projektmenedzsment Egységes CRM, marketing automatizálás, projektkövetés, integrációk, mobilalkalmazás Fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron NexHealth A betegek adminisztrációjának manuális munkájának kiküszöbölése Online foglalás, betegnyilvántartási űrlapok, biztosítási ellenőrzések, fizetések, EHR szinkronizálás Egyedi árazás Creatio Gyors CRM-testreszabásra szoruló vállalkozások Kód nélküli munkafolyamat-automatizálás, AI-útmutatás, irányítópultok, csapatok közötti méretezhetőség Fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználó áron Zoho CRM Költséghatékony, több csapat közötti együttműködés Teamspaces, Zia AI, kódolás nélküli munkafolyamatok, több mint 1000 integráció Fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron PatientPop A praxis növekedése és online láthatósága SEO, értékelések, online időpontfoglalás, mobil űrlapok, felvételi automatizálás Egyedi árazás

Mit kell keresni a HIPAA-kompatibilis CRM szoftverben?

Mi különbözteti meg a HIPAA-nak megfelelő CRM rendszert a szokásos rendszerektől?

A legfontosabb különbség abban rejlik, hogy képes megvédeni a érzékeny betegadatokat és segíti az egészségügyi szolgáltatókat a HIPAA-előírások betartásában. 🏥

A HIPAA-kompatibilis CRM szoftver kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az olyan funkciókat tartalmazzon, mint az adat titkosítás, és ne csak a betegekkel való interakciók kezelésére legyen alkalmas, hanem minden lépésben erősítse az adatbiztonságot, a betegek adatainak védelmét és a szabályozási előírások betartását. Keresse meg a következőket:

✅ Erős adat titkosítás a betegek adatainak védelme érdekében, mind tárolás, mind továbbítás közben.

✅ Részletes hozzáférés-vezérlés és többfaktoros hitelesítés, így csak az arra jogosult személyzet kezelheti a betegadatokat, miközben az adminisztratív feladatok minimálisra csökkenthetők.

✅ Részletes ellenőrzési napló, amely nyomon követi, ki és mikor fér hozzá a betegek adatait tartalmazó nyilvántartásokhoz.

✅ Aláírt üzleti társulási megállapodás (BAA) a védett egészségügyi információk megosztott felelősségeinek tisztázására.

✅ Biztonságos mentési, helyreállítási és kommunikációs eszközök az adatvédelmi incidensek megelőzésére és a betegekkel való kapcsolatok védelmére.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

A 13 legjobb HIPAA-kompatibilis CRM szoftver

Íme az egészségügyi szolgáltatók által leginkább megbízott 13 HIPAA-kompatibilis CRM szoftvermegoldás:

1. ClickUp (a legjobb all-in-one projekt- és ügyfélkezeléshez)

A ClickUp testreszabható nézetével és projektmenedzsment munkafolyamataival az egészségügyi munkafolyamatok minden részét világosan láthatja.

A betegek adatainak kezelése, a folyamatos nyomon követés és annak biztosítása között, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa a számára szánt információkat, mindig fennáll a hibalehetőség.

Egy apró hiba adatvédelmi incidenst vagy HIPAA-megsértést jelenthet. Az egészségügyi rendszerben senki sem szeretne ilyen fejfájással foglalkozni, különösen érzékeny egészségügyi adatok kezelése esetén.

A világ első konvergens AI munkaterületeként a ClickUp segít az egészségügyi szakembereknek és az orvosi SaaS csapatoknak hatékonyan kezelni ezeket a kihívásokat. Beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain összekapcsolja az összes munkafolyamatot, és az ismereteket azonnal elérhetővé teszi.

Kezelje a betegekkel való kapcsolatokat, biztosítsa az érzékeny betegadatokat, és kövesse nyomon minden interakciót egy HIPAA-kompatibilis CRM-rendszerben a ClickUp segítségével

Védje a betegadatokat a ClickUp HIPAA-kompatibilis CRM-jével

A ClickUp egy hatékony, HIPAA-kompatibilis CRM rendszert kínál a CRM csapatoknak, amelynek célja, hogy minden adatot – az orvosi előzményektől a biztosítási nyilvántartásokig – biztonságban tároljon, és csak az arra jogosult személyek számára tegyen hozzáférhetővé.

A részletes hozzáférés-vezérléssel könnyedén beállíthatja a jogosultságokat, hogy csak a megfelelő csapat tagjai láthassák vagy szerkeszthessék a betegadatokat, biztosítva ezzel a szabályoknak való megfelelést és a nyugodt lelkiismeretet.

A hatékony biztonsági intézkedések azonban nem csak a dolgok lezárásáról szólnak. A ClickUp auditnaplói lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse, ki fér hozzá a betegek adataihoz vagy frissíti azokat, így minden művelet átlátható és ellenőrizhető. Ez azt jelenti, hogy mindig készen áll a megfelelőségi ellenőrzésekre, és gyorsan megoldhatja az adatokkal kapcsolatos problémákat.

Ráadásul a ClickUp CRM-sablonja az egészségügyi szolgáltatók számára kész megoldást kínál a betegadatok, biztosítási adatok és kapcsolattartási információk egyetlen biztonságos helyen történő tárolására.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp CRM-sablonjával rendezheti a betegek kapcsolattartási adatait, a kezelés szakaszait és a utókezeléseket egy kész CRM-folyamatban.

Ahelyett, hogy manuálisan állítanák be az emlékeztetőket vagy post-it cetlikre támaszkodnának, a klinikák automatizálhatják a rendelések ütemezését és a kontrollvizsgálatokat közvetlenül a folyamatban, csökkentve ezzel a meg nem jelenéseket és a kihagyott ellenőrzéseket.

Időt takaríthat meg a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations és a ClickUp Agents tökéletes megoldás azoknak az egészségügyi csapatoknak, akik kevesebb időt szeretnének papírmunkával tölteni, és több időt szeretnének a betegekkel foglalkozni.

Automatizálja a betegfelvételt, a rendelési emlékeztetőket és a kontrollvizsgálatokat, hogy csökkentse a felesleges munkát és megvédje a betegadatokat a ClickUp Automations segítségével

Képzelje el a következő helyzetet: egy új beteg kitölti az online felvételi űrlapot, és a ClickUp azonnal létrehoz egy betegkartont, a felvételt a megfelelő ápolóhoz rendeli, és beütemezi az üdvözlő telefonhívást.

Rendezvényemlékeztetők? Automatikusan elküldve e-mailben vagy SMS-ben, csökkentve a meg nem jelenések számát. Hozzájárulási nyilatkozatok és nyomonkövetési jegyzetek? Összegyűjtve, tárolva és a beteg profiljához kapcsolva – nincs több papírmunka. Az ügynökök beavatkozhatnak és válaszolhatnak bármilyen kérdésre, vagy segíthetnek az embereknek megtalálni, amire szükségük van, manuális felügyelet nélkül.

Képzzen ki egyedi ügynököket a ClickUp-ban az aszinkron munkafolyamatok kezelésére.

Még a biztosítási ellenőrzést, a vénykiegészítési kérelmeket és a vizit utáni felméréseket is automatizálhatja. Ha a ClickUp-ra bízza az ismétlődő adminisztratív feladatokat, klinikája a legfontosabbra koncentrálhat: a kiváló betegellátásra.

A munkafolyamatok figyelemmel kísérése a ClickUp Dashboards és a ClickUp Forms segítségével

A több beteget és szolgáltatót kezelő klinikák és rendelők számára a ClickUp Dashboards, a timeline nézetek és a ClickUp Forms áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosítanak minden munkafolyamatban.

A ClickUp Dashboards segítségével egy áttekinthető felületen követheti nyomon a betegekkel való kommunikációt, a kezelési terveket és a személyzet munkaterhelését.

A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen láthatja a betegek áramlását, nyomon követheti a ki nem adott laboreredményeket és figyelemmel kísérheti a személyzet munkaterhelését. A ClickUp Forms segítségével könnyedén gyűjtheti a betegek visszajelzéseit vagy a látogatás előtti információkat egy helyen.

Íme egy rövid vizuális útmutató arról, hogyan használja a ClickUp az AI-t az egészségügyi vállalkozások automatizált munkafolyamatainak támogatására:

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a betegek felvételét, az emlékeztetőket és az átadásokat, hogy csökkentse a manuális munkaterhelést.

Kövesse nyomon a betegekkel való kommunikációt, a kezelések ütemtervét és a személyzet feladatait több mint 15 testreszabható nézet segítségével.

Gyűjtse össze biztonságosan a kórtörténetet és a betegek visszajelzéseit HIPAA-kompatibilis űrlapok segítségével.

Részletes hozzáférés-vezérléssel és naplófájlokkal szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá a betegadatokhoz.

A ClickUp CRM-sablonjával szervezheti a kapcsolattartókat, a kezelési terveket és a nyomon követéseket.

A ClickUp korlátai

Kis csapatok számára, akik még nem ismerik a CRM eszközöket, ez túl nagy kihívásnak tűnhet.

Egyes egészségügyi speciális sablonok egyedi módosításokat igényelhetnek.

Az automatizálás beállítása tanulási görbét jelent a nem technikai személyzet számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

A Scrum-folyamatok kezelésével kezdődött tapasztalataink arra vezettek, hogy minden folyamatunkat és csapatunkat, beleértve a CRM-et is, a ClickUp segítségével kezeljük. Számtalan előnye van, például könnyű használat, egyszerű megvalósítás, széles sablonválaszték, könnyű integrálás minden szervezeti folyamatba, széles körű képességek, könnyű megértés, felhasználóbarát felületek, képzés és információs támogatás, valamint ügyfélszolgálat.

A Scrum-folyamatok kezelésével kezdődött tapasztalataink arra vezettek, hogy minden folyamatunkat és csapatunkat, beleértve a CRM-et is, a ClickUp segítségével kezeljük. Számtalan előnye van, például könnyű használat, egyszerű megvalósítás, széles sablonválaszték, könnyű integrálás minden szervezeti folyamatba, széles körű képességek, könnyű megértés, felhasználóbarát felületek, képzés és információs támogatás, valamint ügyfélszolgálat.

2. Salesforce Health Cloud (legalkalmasabb nagy egészségügyi hálózatok számára, amelyek egységes betegnézetre szorulnak)

via Salesforce

Az egészségügyi szervezetek növekedésével nő a betegadatok, a biztosítási adatok és az ellátás koordinációjának kezelésének komplexitása is. A fragmentált betegnyilvántartások és a egymástól elszigetelt csapatok megnehezítik az egységes ellátás biztosítását és a betegek adatainak védelmét.

A Salesforce Health Cloud biztonságos, HIPAA-kompatibilis ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert biztosít az egészségügyi szolgáltatók, fizetők és közegészségügyi csapatok számára, amely egységesíti a betegek adatait, beleértve az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokat is.

Emellett automatizálja a folyamatokat a betegek eredményeinek javítása érdekében, miközben megfelel a szigorú adatbiztonsági előírásoknak.

A Salesforce Health Cloud legjobb funkciói

Összekapcsolja a klinikai és nem klinikai adatokat egy HIPAA-kompatibilis CRM platformon.

Automatizálja a betegek regisztrációját, a juttatások ellenőrzését és a rendelések ütemezését.

Használja az Agentforce AI-t a betegségek tendenciáinak figyelemmel kísérésére és az egészségügyi felügyeleti munkafolyamatok automatizálására.

Készítsen rugalmas ellátási terveket, amelyek figyelembe veszik a társadalmi meghatározó tényezőket és növelik a betegek elkötelezettségét.

Könnyen integrálható az EHR és EMR rendszerekkel, hogy a betegek adatai mindig naprakészek legyenek és csak az arra jogosult személyzet férhessen hozzájuk.

A Salesforce Health Cloud korlátai

Az árak kisebb egészségügyi szolgáltatók vagy klinikák számára magasak lehetnek.

A teljes beállításhoz és integrációhoz speciális képzés és támogatás szükséges.

A fejlett funkciók testreszabása technikai adminisztrációs erőforrásokat igényelhet.

Salesforce Health Cloud árak

Health Cloud Enterprise : 350 USD/hó felhasználónként

Health Cloud Unlimited : 525 USD/hó felhasználónként

Agentforce 1 for Service : 750 USD/hó felhasználónként

Agentforce 1 for Sales: 750 USD/hó felhasználónként

Salesforce Health Cloud értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Salesforce Health Cloudról?

A G2 értékelésében a következőket emelte ki:

Átfogó eszköz- és funkciógyűjtemény, amely bármely egészségügyi szervezet működését átalakíthatja. Egy helyen biztosít részletes információkat a betegekről, például a rendelési előzményeket, a jelenlegi betegségeket, a betegeket kezelő szakorvosokat és a felírt gyógyszereket.

Átfogó eszköz- és funkciógyűjtemény, amely bármely egészségügyi szervezet működését átalakíthatja. Egy helyen biztosít részletes információkat a betegekről, például a rendelési előzményeket, a jelenlegi betegségeket, a betegeket kezelő szakorvosokat és a felírt gyógyszereket.

3. LeadSquared (a legalkalmasabb a gyors betegszerzéshez és -bevonáshoz)

via LeadSquared

Sok klinika már azelőtt elveszíti az új betegeket, hogy azok belépnének az ajtón.

Ennek oka, hogy nincs egyértelmű módszer a potenciális ügyfelek értékelésére vagy prioritásba sorolására, ami órákat vesz igénybe a személyzetnek és gyengíti a bizalmat.

A LeadSquared megoldja ezt azáltal, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak olyan egészségügyi CRM rendszert biztosít, amely minden beteg megkeresését rögzíti, a betegek érzékeny adatait biztonságban tartja és automatizálja a nyomon követést.

A LeadSquared legjobb funkciói

Automatizálja a betegek utánkövetését, a rendelések ütemezését és az emlékeztetőket a manuális munka csökkentése érdekében.

A betegek kérdéseinek pontozásával a személyzet könnyebben rangsorolhatja a legértékesebb potenciális ügyfeleket és javíthatja a betegek elkötelezettségét.

A betegadatok központosítása egy HIPAA-kompatibilis CRM-rendszerben, amelyhez csak az arra jogosult személyzet férhet hozzá.

Használja a marketing automatizálást olyan kampányok lebonyolításához, amelyek biztonságosan vonzzák és konvertálják az új betegeket.

Könnyen integrálható a meglévő egészségügyi eszközökkel a betegekkel való kommunikáció kezelése és az eredmények nyomon követése érdekében.

A LeadSquared korlátai

Egyes felhasználók a telefonrendszer megbízhatóságának és a jelentések rugalmasságának korlátait jelzik.

A CRM-automatizálás terén még tapasztalatlan csapatok számára további képzésre lehet szükség.

A szolgáltatók közötti váltás az adatmigrációval kapcsolatos kihívások miatt bonyolult lehet.

LeadSquared árak

Sales Pro : 60 USD/hó felhasználónként

Sales Super: 100 USD/hó felhasználónként

LeadSquared értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a LeadSquaredről?

Ez a G2-es értékelés megosztotta:

A LeadSquared Sales + Mobile CRM intuitív felületével és zökkenőmentes integrációjával kiemelkedik a mezőnyből, lehetővé téve a csapatok számára, hogy útközben is könnyedén kezeljék a potenciális ügyfeleket, nyomon kövessék a tevékenységeket és növeljék a termelékenységet.

A LeadSquared Sales + Mobile CRM intuitív felületével és zökkenőmentes integrációjával kiemelkedik a mezőnyből, lehetővé téve a csapatok számára, hogy útközben is könnyedén kezeljék a potenciális ügyfeleket, nyomon kövessék a tevékenységeket és növeljék a termelékenységet.

📮 ClickUp Insight: Az szakemberek ötöde naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan feladatra pazarolunk, ami csak néhány másodpercet venne igénybe! A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Enterprise Search funkciója egyesíti az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

4. Keap (A legjobb kis klinikák számára a betegek utánkövetésének és a fizetések automatizálására)

via Keap

A betegek több mint 40%-a attól tart, hogy orvosi számláik hibásak, és amikor a számlázási hibák felhalmozódnak, a bizalom gyorsan megrendül. A kis klinikák és wellness-gyakorlatok esetében a szétszórt számlák és a késedelmes fizetési emlékeztetők hetente órákat vehetnek igénybe, és veszélybe sodorhatják a betegek érzékeny adatait.

A Keap mindezeket a funkciókat egyetlen egészségügyi CRM szoftverben egyesíti. Ez a szoftver biztosítja a betegek fizetési adatainak biztonságát, automatizálja a rendelési emlékeztetőket és a számlázási nyomon követéseket, és időt szabadít fel az igazán fontos dolgokra: a betegellátásra.

A Keap legjobb funkciói

Automatizálja a fizetésekre, időpontokra és utánkövetésekre vonatkozó emlékeztetőket manuális nyomon követés nélkül.

A betegek adatait és a számlázási információkat biztonságosan tárolja egy HIPAA-kompatibilis CRM platformon.

Készítsen egyszerű felvételi űrlapokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a betegekkel való kommunikációs munkafolyamatokhoz.

Fogadja és kövesse nyomon az online fizetéseket, csökkentve ezzel a számlázási hibákat és a papírmunkát.

Integrálható népszerű ütemező és e-mail eszközökkel a betegek zökkenőmentes bevonása érdekében.

A Keap korlátai

Főként kis praxisok számára készült, nagyobb egészségügyi rendszerek esetében nem feltétlenül skálázható.

Egyes egyedi automatizálások extra beállítást igényelnek a nem technikai csapatok számára.

Az árak magasnak tűnhetnek a szűkös költségvetéssel és alapvető CRM-igényekkel rendelkező klinikák számára.

Keap árak

Pro: 299 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1560+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Keap-ről?

A Capterra áttekintése a következőket tartalmazta:

A Keap-pel kapcsolatos tapasztalataim többnyire pozitívak. Ez egy megbízható eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnék folyamataikat és központosítani szeretnék ügyfélkapcsolataikat.

A Keap-pel kapcsolatos tapasztalataim többnyire pozitívak. Ez egy megbízható eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnék folyamataikat és központosítani szeretnék ügyfélkapcsolataikat.

🧠 Tudta? A betegek körülbelül 30%-a késik a rendelésről, és az egészségügyi ellátásban az átlagos távolmaradási arány még mindig 15–20% körül mozog.

5. HIPAA CRM (A legjobb költségtudatos rendelők számára, amelyek biztonságos betegadat-kezelésre szorulnak)

via HIPAA CRM

Sok kisebb klinika és magánpraxis szeretne HIPAA-kompatibilis CRM-rendszert használni, de a biztosítási hordozhatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatos bonyolult beállítási költségek miatt haboznak.

Azoknál a csapatoknál, amelyek a betegadatokat táblázatokban vagy papír alapú fájlokban tárolják, az adatvédelmi incidens vagy a HIPAA-megfelelőség megsértésének kockázata túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni.

A FreeCRM HIPAA CRM gyakorlati, nulla költségű megoldást kínál az érzékeny betegadatok kezelésére, a rendelések ütemezésére és a betegekkel való kapcsolattartásra a felhőben, miközben megfelel a Health Insurance Portability and Accountability Act (Egészségbiztosítás hordozhatósága és elszámoltathatósága törvény) szigorú adatbiztonsági előírásainak.

A HIPAA CRM legjobb funkciói

A betegek elérhetőségeinek, kórtörténetének és számlázási adatainak biztonságos tárolása és kezelése egy helyen.

Beépített redundanciával és erős adat titkosítással működik az Amazon AWS adatközpontokban.

Ellenőrizze a hozzáférést, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa az érzékeny betegadatokat.

Kövesse nyomon a rendelések ütemezését, a betegekkel való interakciókat és a utókezeléseket a betegek eredményeinek javítása érdekében.

Használjon auditnaplókat és megfelelőségi eszközöket a HIPAA-előírások teljesítéséhez, extra költségek nélkül.

A HIPAA CRM korlátai

A fizetős CRM-megoldásokhoz képest korlátozott fejlett automatizálás

A támogatás és a testreszabási lehetőségek alapszintűbbek lehetnek, mint a vállalati rendszerek esetében.

Lehet, hogy nem skálázható jól nagyobb, több helyszínen működő egészségügyi szolgáltatók számára.

HIPAA CRM árak

Ingyenes

Pro : 2 USD/hó felhasználónként

Vállalati és HIPAA: 50 USD/hó felhasználónként

HIPAA CRM értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Zendesk (a legjobb a részlegek közötti együttműködéshez és a betegek biztonságos bevonásához)

via Zendesk

Amikor a betegek több osztálynak is el kell mondaniuk a kórtörténetüket, az a szilárd rendszerekre utal, amelyek időt pazarolnak és veszélyeztetik az ellátást.

A Zendesk célja, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntesse egy egységes CRM- és szolgáltatási megoldásként, amely összeköti az első vonalbeli személyzetet, az adminisztratív csapatokat és az egészségügyi szolgáltatókat egy közös betegnézet segítségével.

A HIPAA-kompatibilis biztonsági és omnichannel eszközökkel a Zendesk segít az egészségügyi csapatoknak biztonságos, hatékony és személyre szabott támogatást nyújtani minden érintkezési ponton.

A Zendesk legjobb funkciói

Egységes betegnyilvántartás biztosítása, amely az összes osztály és csatorna számára elérhető.

Automatizálja a jegyek kiadását, a kinevezések nyomon követését és az emlékeztetőket a szűk keresztmetszetek csökkentése érdekében.

Biztonságos betegkommunikáció e-mailen, csevegésen, telefonon és közösségi üzenetküldésen keresztül.

Építsen önkiszolgáló területeket, például betegportálokat és tudásbázisokat.

Hozzáférhet testreszabható irányítópultokhoz és mesterséges intelligenciával támogatott betekintésekhez, hogy felismerje az ellátási trendeket.

A Zendesk korlátai

A fejlett AI eszközök magasabb szintű csomagot és többletköltséget igényelnek.

A munkafolyamatok teljes testreszabásához némi technikai konfigurációra van szükség.

Nincs állandó ingyenes csomag; a fejlett funkciók gyorsan megnövelhetik a költségeket.

Zendesk árak

Suite Team : 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional : 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zendeskről?

A G2 értékelése szerint:

A CRM-ünkkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció zökkenőmentes, lehetővé téve az ügyfélkapcsolatok központosított áttekintését. A Zendesk robusztus jelentéskészítő funkciója szintén segít nekünk a legfontosabb mutatók nyomon követésében és támogatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésében.

A CRM-ünkkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció zökkenőmentes, lehetővé téve az ügyfélkapcsolatok központosított áttekintését. A Zendesk robusztus jelentéskészítő funkciója szintén segít nekünk a legfontosabb mutatók nyomon követésében és támogatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésében.

7. Caspio (A legjobb teljesen testreszabott egészségügyi menedzsment alkalmazások készítéséhez kódolás nélkül)

via Caspio

Sok egészségügyi intézmény küzd azzal, hogy meglévő szoftvercsomagjaik merevek, tele vannak olyan funkciókkal, amelyeket nem használnak, vagy rendkívül drágák a bővítésük.

A Caspio egyszerűsíti ezt a komplexitást azzal, hogy kórházak, klinikák és magánpraxisok számára alacsony kódszintű platformot biztosít, amelyen pontosan azt építhetik fel, amire szükségük van, javítva ezzel a működési hatékonyságot.

Akár betegportálra, felvételi munkafolyamatra vagy teljesen integrált kórházi információs rendszerre van szüksége, a Caspio drag-and-drop építője segít a nem technikai csapatoknak a HIPAA-nak megfelelő alkalmazások gyors telepítésében. Ráadásul csak a ténylegesen használt tárhelyért, funkciókért és teljesítményért fizet.

A Caspio legjobb funkciói

Készítsen egyedi betegportálokat, irányítópultokat, űrlapokat és nyomonkövető alkalmazásokat kódolás nélkül.

Biztonságos integráció más egészségügyi eszközökkel és a rutin munkafolyamatok automatizálása.

Ellenőrizze a felhasználói hozzáférést, készítsen részletes jelentéseket, és teljesítse a HIPAA követelményeket a dobozból kivéve.

Indítson projekteket hetek alatt, nem hónapok alatt – bármikor bővíthető és módosítható

A Caspio korlátai

A kezdeti beállításhoz komplex integrációk esetén még mindig technikai tervezésre lehet szükség.

Egyes fejlett megfelelőségi funkciók havi díjakat vonnak maguk után.

A nagy volumenű használat vagy a nagy adatmennyiség növelheti a terv költségeit.

Caspio árak

Lite : 100 USD/hó felhasználónként

Plusz : 300 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 600 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Caspio-ról

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Caspio kiválasztásunk két kritikus tényezője az volt, hogy (1) HIPAA szintű biztonságot biztosít, és (2) nem felhasználónként kell fizetni. Olyan alkalmazásokat futtatunk, amelyekben sok különböző felhasználó dolgozik ugyanazon adatforrásokkal.

A Caspio kiválasztásunk két kritikus tényezője az volt, hogy (1) HIPAA szintű biztonságot biztosít, és (2) nem felhasználónként kell fizetni. Olyan alkalmazásokat futtatunk, amelyekben sok különböző felhasználó dolgozik ugyanazon adatforrásokkal.

8. Pipedrive (legalkalmasabb az intuitív folyamatkezelést igénylő értékesítési csapatok számára)

via Pipedrive

Amikor egy egészségügyi szolgáltatót vagy más egészségügyi vállalkozást hívnak, a betegek 60%-a nem vár több mint egy percet a vonalban, és csak 32% veszi a fáradtságot, hogy visszahívja, ha nem éri el a szolgáltatót.

Ugyanez a türelmetlenség jellemzi az értékesítést is: a potenciális ügyfelek gyors, időszerű visszajelzéseket és zökkenőmentes ügyintézést várnak el.

A Pipedrive intuitív folyamatkezelő rendszerével, mesterséges intelligenciával támogatott emlékeztetőivel és automatizálási funkcióival segíti az értékesítési csapatokat abban, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, anélkül, hogy az ügyintézési feladatok elvonnák a képviselők figyelmét.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását és nyomon követését AI-vezérelt munkafolyamatokkal.

Több értékesítési folyamat testreszabása az egyedi folyamatokhoz igazodva

Több mint 500 alkalmazással és eszközzel integrálható a technológiai rendszer egységesítéséhez.

Valós idejű értékesítési adatok, előrejelzések és egyedi jelentések generálása

Használjon kiegészítőket a potenciális ügyfelek generálásához, a webes látogatók nyomon követéséhez és a dokumentumkezeléshez.

A Pipedrive korlátai

Az automatizálás mértéke alapszintűbb, mint a vállalati CRM-ek esetében.

Egyes fejlett integrációk harmadik féltől származó csatlakozókra, például a Zapierre támaszkodnak.

Az adatok más CRM-ekből való áttelepítése további beállítási munkát igényelhet.

Pipedrive árak

Lite : 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 34 USD/hó felhasználónként

Prémium : 64 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 89 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Pipedrive-ról?

A G2 értékelésében a következőket emelte ki:

A CRM-ek beállításában nem jártas személy számára ez egy nagyon egyszerű és gyors folyamat volt. Számos integráció és automatizálás állítható be, ami a korábbi CRM-ünknél korlátozott volt.

A CRM-ek beállításában nem jártas személy számára ez egy nagyon egyszerű és gyors folyamat volt. Számos integráció és automatizálás állítható be, ami a korábbi CRM-ünknél korlátozott volt.

9. Insightly (a legjobb integrált CRM + marketing + projektmenedzsment)

via Insightly

Az értékesítés, a marketing és a projektek egyetlen helyen történő kezelése túlterhelőnek tűnhet, különösen akkor, ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, vagy folyamatos megoldásokra van szükség.

Az Insightly ezt egy modern, rugalmas CRM-mel oldja meg, amely egyesíti a folyamatkezelést, a marketing automatizálást, a támogatási jegyek kezelését és a mély integrációkat egy egységes platformon.

Ez azt jelenti, hogy a növekvő csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, automatizálhatják a feladatokat és gyorsabban összehangolhatják a piacra lépő csapatokat – anélkül, hogy elpazarolnák az erőforrásokat egymástól független rendszerekre.

Az Insightly legjobb funkciói

Központosítsa a kapcsolatokat, a folyamatokat és az értékesítési tevékenységeket egy CRM-ben.

A beépített eszközökkel automatizálhatja a munkafolyamatokat, az e-mailes marketinget és a potenciális ügyfelek ápolását.

Kezelje a projekteket az értékesítési folyamatokkal együtt egyedi objektumok és elrendezések segítségével.

Az AppConnect segítségével több mint 500 alkalmazás csatlakoztatható a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.

Mobilalkalmazások segítségével frissítheti a nyilvántartásokat és kezelheti a feladatokat útközben is.

Az Insightly korlátai

Az egyéni automatizálás beállítása meglehetősen bonyolult lehet.

Egyes integrációkhoz további konfiguráció vagy harmadik féltől származó eszközök szükségesek.

Bizonyos fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Insightly árak

Plusz : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (920+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 1200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Insightly-ról?

Ez a G2-es értékelés megosztotta:

Az Insightly nagyon gyors. A keresőfunkciója fantasztikus. Az interfész egyszerűen kezelhető, és amikor automatizálni kell, az Insightly hatékony automatizálási funkciókkal rendelkezik. A CRM elég felhasználóbarát ahhoz, hogy naponta használhassuk.

Az Insightly nagyon gyors. A keresőfunkciója fantasztikus. Az interfész egyszerűen kezelhető, és amikor automatizálni kell, az Insightly hatékony automatizálási funkciókkal rendelkezik. A CRM elég felhasználóbarát ahhoz, hogy naponta használhassuk.

10. NexHealth (a legjobb a betegek adminisztrációjával kapcsolatos manuális munkák kiküszöbölésére)

via NexHealth

Egy hiányzó űrlap vagy egy elmulasztott időpont órákon át tartó adminisztratív munkát jelenthet a forgalmas recepciók számára, és a betegek még az ajtón belépés előtt frusztráltakká válhatnak.

A NexHealth megoldja ezt azáltal, hogy automatizálja a gyakorlatokat lassító ismétlődő feladatokat – zökkenőmentesen együttműködik a meglévő betegkezelő szoftverével, hogy a betegek időpontfoglalásait, űrlapjait, fizetéseit és emlékeztetőit valós időben közvetlenül szinkronizálja az egészségügyi nyilvántartási rendszerével.

A NexHealth legjobb funkciói

Az online időpontfoglalás és a visszahívás ütemezésének automatizálása

Digitalizálja a betegek kezelését azonnali szinkronizálással rendelkező felvételi űrlapokkal.

Automatikus emlékeztetőket és marketingkampányokat küldhet.

Gyorsabb fizetések feldolgozása és a manuális számlázási feladatok csökkentése

A látogatások előtt automatikusan ellenőrizze a biztosítási jogosultságot

A NexHealth korlátai

Az egyedi gyakorlatok munkafolyamatait érintő testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek.

A fejlett jelentési lehetőségek egyes klinikák számára még részletesebbé tehetők.

Az árak kis egyéni rendelők esetében magasabbak lehetnek.

NexHealth árak

Egyedi árazás

NexHealth értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a NexHealth-ről?

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

A NexHealth-ben leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a betegek teljes élményét. Az egyszerű ütemezés és az automatikus emlékeztetők, valamint a zökkenőmentes EHR-integráció révén csökkenti az adminisztratív munkát és javítja a kommunikációt.

A NexHealth-ben leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a betegek teljes élményét. Az egyszerű ütemezéstől és az automatikus emlékeztetőktől a zökkenőmentes EHR-integrációig csökkenti az adminisztratív munkát és javítja a kommunikációt.

11. Creatio (Legalkalmasabb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem tudnak hónapokat várni a CRM testreszabására)

via Creatio

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol még a kisebb munkafolyamat-módosítások is hónapokig tarthatnak az informatikai szűk keresztmetszetek miatt, a Creatio forradalmasítja a helyzetet AI-alapú, kódolás nélküli CRM-jével és folyamat-automatizálásával.

Ahelyett, hogy a merev kódolású korlátozásokkal küszködnének, az egészségügyi csapatok gyorsan felépíthetik, módosíthatják és méretezhetik az értékesítési, marketing és szolgáltatási folyamatokat, miközben mélyreható technikai segítség nélkül is javíthatják a működési hatékonyságot.

A platform valódi megkülönböztető jegye az, hogy az AI-alapú útmutatást – például a következő legjobb lépésről szóló utasításokat – egy valóban rugalmas, kódolás nélküli tervezővel kombinálja, így az operatív csapatok gyorsan alkalmazkodnak, miközben összhangban maradnak.

A Creatio legjobb funkciói

Automatizálja a komplex értékesítési, marketing és szolgáltatási munkafolyamatokat kódolás nélkül.

Használja az AI-t intézkedések ajánlásához, az értékesítés előrejelzéséhez és a manuális adatbevitel csökkentéséhez.

Könnyen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például a QuickBooks és a Zoho szoftverekkel.

Egyedi irányítópultok és folyamat sablonok tervezése különböző csapatok számára

A munkafolyamatok méretezése az osztályok között, miközben egyetlen ügyfélnézetet tart fenn.

A Creatio korlátai

Kezdeti tanulási görbe a fejlett testreszabáshoz

Egyes felhasználói felület elemek elavultnak tűnhetnek.

A fejlett márkaépítési opciók alacsonyabb csomagok esetén felár ellenében vehetők igénybe.

Creatio árak

Növekedés : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Creatio-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazta:

A Creatio számos értékes és érdekes funkcióval rendelkezik, többek között lehetővé teszi a folyamatok gyors és egyszerű létrehozását programozás nélkül, ami felgyorsítja a technológia bevezetését a szervezet minden területén.

A Creatio számos értékes és érdekes funkcióval rendelkezik, többek között lehetővé teszi a folyamatok gyors és egyszerű létrehozását programozás nélkül, ami felgyorsítja a technológia bevezetését a szervezet minden területén.

12. Zoho CRM (A legjobb költséghatékony, többcsapatos együttműködéshez)

via Zoho CRM

A szűkös költségvetés és a szétszórt csapatok miatt az együttműködés lehetetlennek tűnhet, különösen akkor, ha minden részleg a saját eszközeit akarja használni.

A Zoho CRM ezt úgy oldja meg, hogy a növekvő vállalkozások számára megfizethető, előírásoknak megfelelő, mindent magában foglaló rendszert kínál, amelyben több csapat – értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat és betegkommunikációs eszközök – dolgozhat együtt dedikált felületeken.

A kontextusfüggő mesterséges intelligencia és az intuitív felület kombinációjának köszönhetően a csapatok kapcsolatban maradhatnak anélkül, hogy extra költségeket kellene fordítaniuk összefüggéstelen szoftverekre vagy drága egyedi fejlesztésekre.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Összekapcsolja a funkciók közötti csapatokat célorientált Teamspaces segítségével.

Automatizálja a feladatokat és személyre szabhatja a kapcsolattartást a Zia, a Zoho mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensével.

Testreszabhatja az értékesítési munkafolyamatokat, ritmusokat és előrejelzéseket kódolás nélküli eszközökkel.

Könnyen integrálható több mint 1000 alkalmazással a Zoho Marketplace-en keresztül.

Gyorsan áttérhet más CRM-ekről vagy táblázatokról a vezetett bevezetés segítségével.

A Zoho CRM korlátai

A fejlett testreszabás technikai támogatás nélkül bonyolulttá válhat.

Egyes felhasználók lassabb teljesítményt említenek nagy adathalmazok esetén.

A funkciók sokasága kezdetben túlterhelheti a kisebb csapatokat.

Zoho CRM árak

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (2790+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6960+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho CRM-ről?

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

A Zoho CRM robusztus, testreszabható felületet kínál, amely zökkenőmentesen integrálható digitális marketing ökoszisztémánkba. Az automatizált munkafolyamatok, a potenciális ügyfelek pontozása és a többcsatornás kommunikációs eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk nagy léptékben.

A Zoho CRM robusztus, testreszabható felületet kínál, amely zökkenőmentesen integrálható digitális marketing ökoszisztémánkba. Az automatizált munkafolyamatok, a potenciális ügyfelek pontozása és a többcsatornás kommunikációs eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk nagy léptékben.

13. PatientPop (A legjobb a praxis növekedéséhez és az online láthatósághoz)

via PatientPop

Sok független egészségügyi intézmény számára a betegforgalom ingadozása és a gyenge online jelenlét miatt a növekedés lehetetlennek tűnik.

A PatientPop, amely ma már a Tebra része, egy olyan all-in-one platformot kínál, amely javítja vállalkozása online láthatóságát, új betegeket vonz és biztosítja, hogy naptára mindig tele legyen.

Eszközei segítségével a rendelők a keresési eredmények tetején jelennek meg, kiváló értékeléseket gyűjtenek és egyszerű, bárhonnan elérhető időpontfoglalást kínálnak, így a betegek a recepció stresszmentes működése mellett a nap 24 órájában foglalhatnak időpontot.

A PatientPop legjobb funkciói

Automatizálja az online foglalásokat és a találkozókra való emlékeztetőket, hogy könnyedén kitöltse a naptárát.

Növelje keresési rangsorolását és hírnevét a beépített SEO és értékeléskezelés segítségével.

Modernizálja a betegek élményét univerzális ütemezéssel és mobilbarát űrlapokkal.

Szabadítson fel időt a személyzet számára a rutin feladatok, például a felvétel, a biztosítási ellenőrzések és a nyomon követések digitalizálásával.

A PatientPop korlátai

A jelentési lehetőségek korlátozottak lehetnek a fejlett elemzési igények tekintetében.

Egyes felhasználók alkalmanként frissítési problémákat jelentenek a jelentések generálásakor.

Bizonyos automatizálási kiegészítők extra költségeket jelenthetnek a nagy volumenű gyakorlatok esetében.

PatientPop árak

Egyedi árazás

PatientPop értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a PatientPop-ról?

Ez a G2-értékelés megjelölte:

A telefonon vagy asztali számítógépen keresztül kiválóan elérhetők az ügyfelek kórlapjai. Nagyszerű funkció, hogy gyors, egyszerű jegyzeteket lehet beilleszteni.

A telefonon vagy asztali számítógépen keresztül kiválóan elérhetők az ügyfelek kórlapjai. Nagyszerű funkció, hogy gyors, egyszerű jegyzeteket lehet beilleszteni.

ClickUp, Check Up, HIPAA Wrapped

A betegek adatainak megőrzése az egészségügyi szolgáltatók és az általuk ellátott emberek közötti bizalom alapja.

Bár számos CRM ígéri a betegadatok kezelését, valójában nem mindegyik védi azokat az egészségügyi előírások által megkövetelt módon. Egyes rendszerek kiválóan alkalmasak értékesítési csapatok számára, de túl sok hiányosságot hagynak a titkosítás, a hozzáférés-ellenőrzés és az olyan kérdések megválaszolásához szükséges ellenőrzési nyomvonalak terén, mint például: „Ki látta ezt a fájlt és mikor?”

A ClickUp megváltoztatja ezt. 🌟

Ez egy rugalmas munkaterület, ahol biztonságban tárolhatja az érzékeny betegadatokat, automatizálhatja a rendelési emlékeztetőket és a nyomon követéseket, és biztosíthatja, hogy csak a megfelelő személyek lássák a megfelelő információkat. Ha komolyan gondolja a betegadatok védelmét és csapata nyugalmát, regisztráljon most a ClickUp-ra!