Zoho Meeting és ClickUp SyncUp: melyik videokonferencia-eszköz a jobb?

11 óráig már három megbeszélésen vett részt, és már hatszor váltott a videóeszköz, a projektmenedzsment alkalmazás és a jegyzetelő szoftver között. Egy átlagos napon egy alkalmazott több mint 3600-szor vált alkalmazások és ablakok között.

A helyzet a következő: a videokonferenciák nem létezhetnek vákuumban. Ha a híváskezelő eszközöd nincs összekapcsolva a munkahelyeddel, akkor a döntések elvesznek, és a nyomon követés is elmarad.

A valódi kérdés nem csak a videó minősége vagy a képernyő megosztása. Hanem az, hogy mi történik a hívás befejezése után. Azok a teendők automatikusan feladatokká válnak? Fel tudja-e hívni a projekt kontextusát a megbeszélés közben anélkül, hogy lapot váltana?

A Zoho Meeting és a ClickUp SyncUp egyaránt zökkenőmentes videós együttműködést ígér, de a két eszköz megközelítése nagyon eltérő. Hasonlítsuk össze őket, és nézzük meg, melyik teljesíti az ígéreteit!

ClickUp SyncUp és Zoho Meeting: áttekintés

Íme egy rövid áttekintés:

Funkció ClickUp SyncUp Zoho Meeting Elérhető ClickUp munkaterület, mobilalkalmazás, Chrome-bővítmény Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maximális résztvevői szám 200 250 találkozó, 5000 webinárium Maximális beszélők száma 24 egyszerre Mindenki a találkozón Audiokonferencia Hangfelvétel készítése SyncUps Biztonságos bejelentkezési számok több mint 55 országban Árak* Ingyenes csomag, egyedi árak nagyobb csapatok számára 1 USD/hó/házigazda a találkozók előfizetéséért és 8 USD/hó/szervező a webináriumok előfizetéséért. Munkafolyamat-kezelés Feladatok, dokumentumok és értekezletek egy munkaterületen összekapcsolva Önálló alkalmazásként működik – külön PM eszközök szükségesek hozzá Naptárkezelés Egységes naptár, amely integrálódik a Google Naptárral és a Microsoft Outlookkal az azonnali értekezlet-szinkronizáláshoz, valamint több mint 1000 egyéb alkalmazáshoz. Naptár meghívók csak a Zoho Calendar és a Zoho Mail segítségével Erőforrás-kezelés A ClickUp Tasks alkalmazáson belül rendeljen hozzá feladatokat, kövesse nyomon a kapacitást és hangolja össze az ütemterveket. Csak találkozók ütemezésére korlátozódik Műszaki szakértelem Minimális – állítson be találkozókat és automatizálásokat kódolás nélkül Közepes – integrációt igényel a Zoho alkalmazásokkal Tárolás A Clips Hub-ban tárolt felvételek átiratokkal Felhőalapú tárolás fizetős csomagokban (akár 5 GB ingyen)

Mi az a ClickUp?

A ClickUp SyncUp segítségével audio- és videohívásokat kezdeményezhet a munkaterületén belül.

Ez a nem összekapcsolt videóeszközök rejtett költsége. A ClickUp pedig pontosan azért lett kifejlesztve, hogy áthidalja ezt a termelékenységet gátló szakadékot, és lehetővé tegye számunkra, hogy a legjobb munkát végezzük.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

Videohívásai ott zajlanak, ahol máris dolgozik – a megbeszélt feladatok, a felülvizsgált dokumentumok és a tervezett projektek mellett.

Nincs munkaterhelés, nincs manuális nyomon követés, nincs a múlt heti értekezlet kontextusának keresése. A távoli csapatok és operatív vezetők számára, akiknek olyan értekezletekre van szükségük, amelyek valóban cselekvéshez vezetnek, íme, mi teszi a ClickUp-ot másmilyenné, mint az önálló videóeszközöket.

A ClickUp funkciói

A ClickUp SyncUp pontosan ott működik, ahol Ön dolgozik. Nem kell alkalmazásokat váltania, értekezletek linkjeit keresnie vagy fájlokat átmásolnia ahhoz, hogy beszélgethessen a csapatával.

Ez az alkalmazáson belüli beállítás, valamint a következő funkciók teszik a SyncUp-ot a Zoho megbízható alternatívájává:

1. funkció: ClickUp SyncUp

Soha többé nem veszíti el a találkozó kontextusát. A ClickUp SyncUp egy integrált videó- és hanghívás funkció, amely közvetlenül a ClickUp projektmenedzsment eszközébe van beépítve. A felhasználók bármely csevegőcsatornáról, közvetlen üzenetből vagy feladatbeszélgetésből azonnal elindíthatnak egyéni vagy csoportos hang- és videohívásokat anélkül, hogy alkalmazást kellene váltaniuk.

Azonnali kapcsolat a SyncUps-szal, a ClickUp beépített hang- és videokonferencia-eszközével

Ahogy finomítod a komplex projektterveket, kapcsold a megbeszéléseket közvetlenül a ClickUp Tasks-hez. Tegyük fel, hogy új feladatokat szeretnél kiosztani, akkor valós időben hozhatsz létre vagy frissíthetsz feladatokat. Minden SyncUp automatikusan rögzíti az összefoglalót a csevegési szálban, így a hívást lemaradt csapattagok gyorsan felzárkózhatnak.

A Mobile SyncUp fejlett funkciójával bárhová magával viheti a személyes kommunikációt, még akkor is, ha nincs az asztalánál. Indítson vagy csatlakozzon SyncUp-okhoz a ClickUp mobilalkalmazáson bármely csatornáról vagy közvetlen üzenetből.

Indítson vagy csatlakozzon SyncUps-hoz mobil eszközön

🚀 Intelligens szinkronizálás: A ClickUp integrációk kiküszöbölik a jelenlegi eszközkészletével való kontextusváltást. A ClickUp összekapcsolódik a csapatod által már használt eszközökkel, mint például a Google Workspace, a Microsoft Teams és a Slack, hogy egyetlen beszélgetés vagy feladat se maradjon elszigetelve. A Google Naptár és a Microsoft Outlook integrációk automatikusan szinkronizálják a találkozókat, a határidőket és a projektfrissítéseket.

A ClickUp beépített naptárkezelő funkciója segítségével egyetlen egységes nézetben láthatja a projekt ütemtervét, a feladatok ütemezését és a SyncUp munkameneteket. Ezek az integrációk időt takarítanak meg és javítják a munkafolyamatok kezelését, mivel a fájlokat, értekezleteket és frissítéseket egy helyen tárolják.

2. funkció: ClickUp Clips

Ne ismételje magát a megbeszéléseken, és ne írjon hosszú magyarázatokat.

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét vagy csak hangfelvételeket készíthet, és azokat közvetlenül a Dokumentumok, Megjegyzések vagy Csevegés mappába helyezheti el, így csapata azonnal, saját idejében megkapja a kontextust.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a képernyőjét.

Ráadásul az összes rögzített klip és SyncUp a Clips Hubban kerül tárolásra. Ezekhez a felvételekhez bármikor hozzáférhet, a leiratokkal együtt, és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket is hozzáadhat, hogy egy nagyon konkrét beszélgetést irányítson.

Hozzáférés az összes rögzített SyncUp-jához a ClickUp Hub-ban

Valójában a munkaterületén bárki, aki hozzáfér a csatornához (ahol a SyncUp felvétel készült), megtekintheti a leiratot és megjegyzéseket fűzhet a felvételhez.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítson és kezeljen feladatokat csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsoltságát, kereshetőségét és kezelhetőségét!

3. funkció: ClickUp Chat

A legjobb beszélgetések akkor jönnek létre, ha kapcsolódnak a megbeszélt munkához. A hívást (vagyis a SyncUp-ot) közvetlenül a csevegőablakból indíthatja el.

A ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy kommunikáljon és együttműködjön csapatával azáltal, hogy minden megbeszélést és feladatot egy egységes platformra hoz. Munkahelyenként akár 1000 üzenetet is elküldhet (ingyenes csomag), és azokat szálakba és csatornákba rendezheti.

A Chat alkalmazásban a megjegyzéseket osztályozhatja, és azokat végrehajtható feladatokká és teendőlistákká alakíthatja. Emellett fájlokat oszthat meg, bejelentéseket tehet közzé, feladatokat kezelhet, és kulcsszavak segítségével kereshet konkrét üzeneteket (akárcsak a Slack alkalmazásban).

Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Chat segítségével

A SyncUp-ot közvetlenül a ClickUp Chatből indíthatja el. Mivel csapattagjai már hozzáférnek ehhez a kommunikációs szálhoz, nem kell időt töltenie a kontextus felépítésével vagy fájlok megosztásával több együttműködési eszközön keresztül.

⭐ Bónusz: A ClickUp AI Notetaker funkciója automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket valós időben, így minden beszélgetésből hasznos információkhoz juthat. A megbeszélés végén az AI Notetaker rövid összefoglalót készít, rögzíti a meghozott döntéseket, és meghatározza a következő lépéseket vagy a felelősöket. Ezek a jegyzetek azonnal összekapcsolódnak a ClickUp Tasks vagy Docs alkalmazásokkal, így az egész csapat összehangoltan tud dolgozni, még akkor is, ha több projekten is dolgozik. Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker gondoskodjon a találkozók jegyzeteléséről, míg Ön a találkozókra koncentrálhat.

4. funkció: ClickUp Brain

Unod már, hogy videohívás után időt pazarolsz a legfontosabb információk keresésével? A ClickUp Brain segítségével, egy hatékony, a munkaterületedbe beépített kontextusfüggő mesterséges intelligencia réteggel, feladataid, dokumentumaid, csevegéseid, találkozóid és irányítópultjaid mind összekapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a Brain valóban megérti a munkád kontextusát.

A legjobb az egészben, hogy a Brain automatikusan kivonja a megbeszélésekből a teendőket, és a hívás befejezése után azonnal megfelelő formátumú, hozzárendelt feladatokká alakítja őket. Így nem kell átnéznie a korábbi napirendeket vagy Slack-szálakat sem.

Kereshető átiratot és összefoglalókat kaphat a ClickUp Brain segítségével.

Ezenkívül összefoglalja a korábbi értekezletek jegyzetét, kiemeli a legfontosabb feladatok előrehaladását és akadályait, beszélgetési témákat és következő lépéseket generál.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp ügynökeit csapatcsatornáiban az egyszerű kérdések megválaszolásához. Ez az ügynök az elérhető csatornákból gyűjti össze az információkat, és olyan kérdésekre válaszol, mint „Ki a projekt vezetője?” vagy „Kinek osztották ki a tesztelési feladatot a tegnapi értekezleten?”. Anélkül, hogy megzavarná a csapat tagjait. Percek alatt automatizálhatja a munkafolyamatában ismétlődő feladatokat. Automatizálja a gyakori kérdésekre adott válaszokat a ClickUp előre elkészített ügynökeivel

A ClickUp árai

Mi az a Zoho Meeting?

via Zoho

A Zoho Meeting egy online értekezlet- és webinárium-platform, amelyet üzleti és magánszemélyek munkahelyi együttműködéséhez és kommunikációjához terveztek. Ez a Zoho ökoszisztéma számos összetevőjének egyike.

A platform dedikált virtuális tárgyalókat támogat kijelölt moderátorokkal, és közvetlenül integrálható naptárrendszerekkel és a Zoho alkalmazáscsomagjával (beleértve a Zoho CRM-et). SSL/128 bites AES titkosítással fejlett biztonságot nyújt, olyan funkciókkal, mint a jelszóval védett szobák és a várótermi vezérlők, amelyekkel a nem kívánt vendégek távol tarthatók.

A Zoho Meeting funkciói

A Zoho Meeting egy önálló alkalmazás, amelyet belső értekezletek és külső webináriumok szervezésére fejlesztettek ki. Az egyéni találkozóktól a 250 fős csoportos értekezletekig és az 5000 fős webináriumokig – ezt az alkalmazást távoli csapatok és webinárium-szervezők használják a következő főbb funkciók miatt:

1. funkció: Tárgyalótermek

A Zoho Meeting Rooms fizikai konferenciahelyiségeit virtuális értekezlet-platformmá alakítja, ahol a csapatok együtt vehetnek részt online értekezleteken.

A felhasználók kézmentes működtetés érdekében beállíthatnak egy szobát úgy, hogy egy kijelzőt (például tévét vagy monitort) párosítanak egy iOS-eszközön található dedikált vezérlőalkalmazással (a Zoho Meeting Rooms Controller alkalmazással).

via Zoho Meeting

A Zoho Meeting fiókjából több szobát is létrehozhat és kezelhet, és azokat a tervezés során konkrét munkamenetekhez rendelheti. A vezérlővel beállíthatja az audio- és videobeállításokat, rögzítheti a munkameneteket, és az akciónapló-megjelenítőn keresztül nyomon követheti az összes szobában végzett műveletet.

2. funkció: Kis csoportok számára kialakított szobák

A breakout szobák olyan virtuális terek a videokonferencián belül, ahol a résztvevőket kisebb csoportokra oszthatja, hogy koncentráltabb megbeszéléseket és brainstormingot folytathassanak. A Zoho Meetings folyamatos munkamenete során a házigazdák több szobát (legfeljebb 20-at) hozhatnak létre, manuálisan vagy automatikusan oszthatják be a résztvevőket, és beállíthatják, hogy az egyes csoportok mennyi ideig dolgozzanak önállóan.

Minden breakout room úgy működik, mint egy mini-megbeszélés, saját képernyőmegosztással és táblához való hozzáféréssel. A workshopok és a többfunkciós csapatmegbeszélések során a házigazda figyelemmel kísérheti a beszélgetéseket (az egyes breakout roomokban), mielőtt mindenkit visszahívna a fő ülésre.

👀 Tudta? A munkavállalók közel 55%-a többfeladatos munkavégzéssel tölti a hosszú értekezleteket. Ezért könnyen lemaradhatnak néhány fontos információról, és segítségre szorulhatnak a jegyzetek és összefoglalók elkészítésében, hogy összekapcsolják a homályos pontokat. Mindig ossza meg a találkozó összefoglalóját a résztvevőkkel, hogy azok visszatérhessenek rá és összekapcsolhassák a pontokat.

3. funkció: Virtuális táblák

A Virtual Whiteboard egy együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy online találkozók során valós időben ötleteljenek és vizualizálják ötleteiket.

via Zoho

A táblán szövegformázási lehetőségek (betűtípusok, színek és igazítás) és fejlett alakfelismerés áll rendelkezésre, amely a vázlatos rajzokat pontos geometriai alakzatokká alakítja. Képeket közvetlenül a vászonra tölthet fel és jelölhet meg, valamint a táblát kép formátumban letöltheti későbbi felhasználás vagy megosztás céljából.

A Zoho Meeting árai

Egyedi árak

⭐ Bónusz: A SyncUps között egyszerűen a nevük megemlítésével rendelhet feladatokat a csapattagokhoz. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával pedig további lépések nélkül több mint 50 nyelven írhatja le gondolatait. Nézze meg a Brain Max kiterjedt képességeit ebben a videóban:

ClickUp SyncUp és Zoho Meeting: funkciók összehasonlítása

A ClickUp SyncUp és a Zoho Meeting egyaránt segít a távoli csapatoknak a videohívások és az együttműködési funkciók révén kapcsolatban maradni.

Míg a ClickUp SyncUp a gyors belső egyeztetéshez készült (a feladatmegbeszélésekből élő hívásokra lehet átugrani a lapok közötti váltás nélkül), a Zoho Meeting a strukturált értekezletekre és a webináriumok szervezésére összpontosít.

Vessünk egy pillantást arra, hogy miben különböznek egymástól (a ClickUp SyncUp és a Zoho Meeting) a legfontosabb funkciók tekintetében.

1. funkció: Átírás és összefoglalók

Mindkét eszköz mesterséges intelligenciát használ a videohívások során. A ClickUp Notetaker segítségével időbélyeggel ellátott átiratokat kap az audio- és videó SyncUp-okról (nincs szükség külön integrációra). Az eszköz azonosítja a beszélőket, és tiszta, kereshető átiratokat készít, valamint intelligens összefoglalókat a ClickUp Docs-ban. A Brain továbbá kivonja az átiratból a végrehajtható elemeket, hogy határidővel és mellékletekkel ellátott feladatokat hozzon létre és rendeljen hozzájuk.

A Zoho Meeting a Rev AI és a Zia (OpenAI által támogatott) technológiákat használja összefoglalók és valós idejű átiratok készítéséhez. Ezenkívül a Zoho Meetings alkalmazásban nem lehet feladatokat közvetlenül az átiratokból kiosztani. A teendőket manuálisan kell átvinni a projektmenedzsment szoftverbe vagy a feladatlistába, ami kevésbé praktikus.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert a feladatintegrációs funkciójával, amely áthidalja a jegyzetek és a végrehajtás közötti szakadékot.

2. funkció: Testreszabás és márkaépítés

A ClickUp SyncUp lehetővé teszi videó háttér hozzáadását, ha Mac számítógépet használ Apple silicon processzorral és macOS Sequoia operációs rendszerrel. Nincs lehetőség egyedi virtuális háttér feltöltésére a vállalat márkajelzésével vagy logójával.

A Zoho Meeting azonban lehetővé teszi egyedi virtuális értekezlet háttérképek feltöltését, beleértve az Ön üzleti márkáját és logóit is. Előre megtervezett sablonok közül választhat olyan háttérképet, amely minimálisra csökkenti a figyelemelterelést.

🏆 Győztes: Zoho Meeting, mivel minden eszközön és operációs rendszeren testreszabható.

3. funkció: Képernyő megosztás

Ossza meg és rögzítse képernyőjét a ClickUp Clip segítségével

A ClickUp SyncUp lehetővé teszi a képernyő megosztását audio- és videohívások során. Megoszthatja a teljes képernyőt, egy adott alkalmazás ablakát vagy egy böngésző lapot. A kiemelkedő funkció itt az időbélyeggel ellátott megjegyzések. Ha 2:15-kor van néhány megjegyzése vagy kérdése egy adott csapattaghoz, akkor rákattinthat arra a helyre, és hozzáadhat egy megjegyzést.

A Zoho Meeting lehetővé teszi a képernyők és az egyes alkalmazásablakok megosztását is. Interaktív módon a felhasználók rajzolhatnak vagy jegyzeteket fűzhetnek a képernyőjük rögzítése közben, de itt sem lehet feladatkezelést végezni.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert az időbélyeggel ellátott megjegyzésfunkciójával, amely a képernyőmegosztást kereshető, együttműködésen alapuló beszélgetéssé alakítja, még a találkozó befejezése után is.

📚 További információk: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

4. funkció: Találkozó csevegés

Vezesse beszélgetéseit és dolgozzon együtt a ClickUp Chat segítségével!

A ClickUp SyncUp a ClickUp Chat-en belül működik, ami azt jelenti, hogy a már használt beszélgetési szál lesz a találkozó helyszíne. Küldjön üzeneteket, osszon meg fájlokat és hozzon létre feladatokat a csevegésből anélkül, hogy külön találkozó csevegőablakot kellene megnyitnia.

A Zoho Meeting beépített csevegőplatformot tartalmaz, amelynek segítségével a résztvevők szöveges üzeneteket és linkeket küldhetnek egymásnak a találkozók során. Nyilvánosan cseveghet az összes találkozó résztvevőjével, vagy privát üzeneteket küldhet bizonyos személyeknek.

A csevegés azonban elkülönül a csapat szélesebb körű kommunikációjától. Csak a találkozó ablakán belül létezik, és nem kapcsolódik a projektmenedzsment vagy a feladatkezelő rendszerekhez.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert, mert a csevegést és a találkozókat egy folyamatos szálban tartja, és kontextusérzékeny.

🧠 Érdekes tény: A munkavállalók közel 70%-a úgy véli, hogy a rossz együttműködés korlátozza a termelékenységüket és időpazarláshoz vezet. A túlterhelt és túlhajszolt munkavállalóknak olyan kommunikációs rendszerre van szükségük, amelynek használatához nem kell 10 alkalmazás között váltogatniuk.

📚 További információ: A legjobb csevegőplatformok üzleti kommunikációhoz

6. funkció: Találkozóelemzés

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a munkaterületen zajló tevékenységeket, de a ClickUp nem kínál kifejezetten a SyncUp-találkozókra szabott natív elemzési funkciókat. Más szavakkal, a ClickUp-ban nem követheti nyomon a találkozókra jellemző mutatókat, mint például a részvétel időtartama, a résztvevők aktivitása vagy a hívások gyakorisága.

A Zoho Meeting azonban részletes elemzéseket kínál a munkamenetek számáról, időtartamáról és előzményeiről. A platform nyomon követi a résztvevők aktivitását, beleértve a tevékenységi szintet, az eszközpreferenciákat és a munkamenetben töltött időt, így a webináriumok szervezői részletes betekintést kapnak.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Zoho Meeting ideális képzések és osztályszintű értekezletek szervezéséhez. A ClickUp SyncUp leginkább gyors csapatok közötti vagy munkahelyi kommunikációhoz alkalmas.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el. Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén.

7. funkció: Szerepkörök, jogosultságok és árak

A tagok és az adminisztrátorok mellett a ClickUp örökre ingyenes vendégeknek (csatorna-hozzáféréssel) is engedélyt ad a SyncUpok kezdeményezésére. Bármelyik munkaterület, amelyen a Chat ClickApp engedélyezve van, hozzáférhet és használhatja a SyncUpokat (az ingyenes tervezet felhasználói számára is). Jelenleg legfeljebb 200 résztvevő csatlakozhat egy SyncUp-hoz, és a hívások legfeljebb 10 óráig tarthatnak egy munkamenetben. Egyszerre 24 beszélő szólalhat meg.

A Zoho-ban legfeljebb 2 házigazda rendezhet találkozót, és csak a társházigazdáknak van jogosultságuk a résztvevők némítására, a találkozók lezárására és a képernyőmegosztások kezelésére. A Zoho Meeting ingyenes csomagja 100 résztvevőt támogat 60 perces üléseken, míg fizetős csomagja esetén legfeljebb 250 résztvevő csatlakozhat a rendszeres találkozókhoz.

🏆 Győztes: A győztes ismét az Ön igényeitől függ. A ClickUp azoknak a projektmenedzsment csapatoknak ajánlott, akiknek feladatkapcsolt jogosultságokra és all-in-one árazásra van szükségük. A Zoho Meeting azoknak a webinárium-szervezőknek ajánlott, akiknek dedikált szervezői vezérlőkre, több ezer résztvevőre és alacsonyabb belépési költségekre van szükségük.

ClickUp SyncUp és Zoho Meeting a Redditen

Hogy objektív véleményt alkossunk mindkét eszközről, a Reddit és a G2 oldalait vettük alapul.

Íme, mit mondanak a valós felhasználók a két AI-alapú értekezleteszközről.

Egy ClickUp felhasználó így nyilatkozik:

Az utóbbi időben minden találkozón teszteltük ezt a funkciót, és őszintén szólva, ez egy igazi áttörést jelentett. Rögzíti a Zoom-hívásokat, összefoglalókat és teljes átiratokat készít, és még azokat a teendőket is kiválasztja, amelyeket automatizált feladatokká alakíthatunk. Emellett jelzi a beszélgetés során felmerülő potenciális problémákat és megoldásokat is. Nagyon hasznos a nyomon követéshez.

Az utóbbi időben minden találkozón teszteltük ezt a funkciót, és őszintén szólva, ez egy igazi áttörést jelentett. Rögzíti a Zoom-hívásokat, összefoglalókat és teljes átiratokat készít, és még azokat a teendőket is kiválasztja, amelyeket automatizált feladatokká alakíthatunk. Emellett jelzi a beszélgetés során felmerülő potenciális problémákat és megoldásokat is. Nagyon hasznos a nyomon követéshez.

Egy másik felhasználó, aki a Brain MAX kontextusfüggő képességét hasznosnak találta a hasznos dokumentumok keresésében, így nyilatkozott:

Hozzáférhet más alkalmazásaihoz is, például én szinkronizáltam a Drive-omat, és így sokkal gyorsabban megtalálom a táblázatokat vagy más fájlokat a Brain Max segítségével, mint ha megnyitnám a Drive-ot, és ott keresgélnék.

Hozzáférhet más alkalmazásaihoz is, például én szinkronizáltam a Drive-omat, és így sokkal gyorsabban megtalálom a táblázatokat vagy más fájlokat a Brain Max segítségével, mint ha megnyitnám a Drive-ot, és ott keresgélnék.

Mivel a Zoho Meetingről nem sok Reddit-vélemény volt, azokat a G2-ről szereztük be.

A legtöbb felhasználó az audio- és videóminőségre panaszkodik, amint az ebből az értékelésből is látható:

A videó minősége lehetne jobb – néha kissé akadozik és homályos, még stabil internetkapcsolat esetén is. A videó optimalizálásának és tisztaságának javítása sokkal simábbá tenné az általános felhasználói élményt.

A videó minősége lehetne jobb – néha kissé akadozik és homályos, még stabil internetkapcsolat esetén is. A videó optimalizálásának és tisztaságának javítása sokkal simábbá tenné az általános felhasználói élményt.

Egy másik felhasználó az alkalmazás gyakori összeomlásait panaszolja:

Minden alkalommal, amikor megosztom a képernyőmet, az alkalmazás összeomlik. Ez a legkevésbé sem mondható frusztrálónak. A többiek, akikkel találkozom, akadozó videót látnak. Megfagy a kép. Nem tudom, hogy ez az internetkapcsolatuk vagy az alkalmazás miatt van-e.

Minden alkalommal, amikor megosztom a képernyőmet, az alkalmazás összeomlik. Ez a legkevésbé sem mondható frusztrálónak. A többiek, akikkel találkozom, akadozó videót látnak. Megfagy a kép. Nem tudom, hogy ez az internetkapcsolatuk vagy az alkalmazás miatt van-e.

Melyik videokonferencia-eszköz a legjobb?

Itt van a legjobb videokonferencia-eszközről szóló ítélet. A ClickUp viszi el a pálmát.

A Zoho Meeting hasznos webináriumokhoz. Hozzáférést biztosít olyan fontos funkciókhoz, mint a breakout szobák, a virtuális táblák, a részletes elemzések és az egyedi márkajelzés, amelyek professzionális megjelenést kölcsönöznek a külső prezentációknak.

De az AI funkciója csak az összefoglalásig terjed. Nem készít cselekvési tervet és nem segíti elő a munkát. Önnek meg kell elégednie a feladatok jegyzeteivel, amelyeket manuálisan kell kiosztania és nyomon követnie.

A ClickUp Syncups viszont még tovább megy. Olyan csapatok számára készült, amelyeknek gyorsan kell haladniuk anélkül, hogy kontextust váltanának. Már megbeszéled egy feladatot a csevegésben, valakinek van egy kérdése, megnyomod a SyncUp gombot, megbeszéled, és folytathatod a munkát. Koncentrálj a végrehajtásra, míg a ClickUp elintézi a többit.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el használni!