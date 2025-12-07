Airmeet vs. ClickUp SyncUp: melyik eszköz a jobb Önnek?

A webináriumok zökkenőmentesen zajlanak. A diák remekül néznek ki, a csevegés aktív, és a résztvevők elkötelezettek. De amint véget ér, ez az energia gyakran elhalványul. A foglalkozáson tapasztalt izgalom ritkán alakul át egyértelmű következő lépésekké és valódi folytatásba.

A jegyzetek elvesznek a véletlenszerű dokumentumok között. Az ötletek a csevegésben maradnak eltemetve. Ami áttörésnek tűnt, csak egy újabb sorrá válik a történetében.

Ez a folytonosság hiánya váltja ki az Airmeet és a ClickUp SyncUp közötti vitát.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, melyik platform segít csapatának a találkozó után is hosszú ideig szinkronban maradni.

ClickUp vs. Airmeet: A legfontosabb különbségek egy pillantásra

Mielőtt mélyebbre merülnénk, íme egy rövid összehasonlítás arról, hogy mit kínálnak az egyes platformok.

Funkció/aspektus ClickUp Airmeet Fő cél All-in-one projekt- és munkamenedzsment integrált konferencia- és együttműködési eszközökkel Virtuális események, webináriumok, interaktív ülések Feladat- és projektmenedzsment Fejlett feladatkövetés, függőségek, időkövetés, automatizálás Nem elérhető Együttműködési eszközök Dokumentumok, csevegés, SyncUpok, táblák, gondolattérképek, megjegyzések, megosztott naptárak Eseménycsevegés, kérdések és válaszok, hálózatépítő társalgók Vállalati keresés és mesterséges intelligencia Feladatok, dokumentumok, csevegések, fájlok és integrált alkalmazások keresése; AI-alapú összefoglalók, válaszok, automatizálások Nincs alkalmazások közötti keresés; korlátozott AI AI jegyzetelő Csatlakozik a találkozókhoz, leírja, összefoglalja, dokumentumokat és teendőket hoz létre Nem elérhető Táblák és gondolattérképek Vizuális együttműködés, ötletelés, ötletek feladatokká alakítása Nem elérhető Klipek (videóüzenetek) Videófrissítések rögzítése/megosztása csevegésben/feladatokban Nem elérhető SyncUps Audio-/videohívások AI-összefoglalásokkal, átiratokkal és feladatkezdeményezéssel Eseményközpontú videó, nincs AI-összefoglalás vagy feladatintegráció Integrációk Több mint 1000 eszközzel csatlakozik, beleértve a Google Naptárat, az Outlookot és a Microsoft Teams-t. Főként esemény- és CRM-eszközökkel integrálható Testreszabás Egyéni mezők, nézetek, munkafolyamatok, irányítópultok, részletes jogosultságok Néhány eseménytestreszabási lehetőség Automatizálás Beépített folyamat-automatizálás, AI-vezérelt javaslatok, egyedi AI-ügynökök Munkafolyamat-automatizálás az eseménylogisztika számára Jelentések és elemzések Robusztus irányítópultok, célok és OKR-ek, munkaterhelés-kezelés, AI-alapú betekintés Eseményelemzés: részvétel, elkötelezettség, potenciális ügyfelek Skálázhatóság és biztonság Vállalati funkciók, jogosultságok, HIPAA, SSO, GDPR-kompatibilis Vállalati szintű biztonság rendezvényekhez Egyedülálló előnyök AI jegyzetelő, vállalati keresés, táblák, klipek, kontextusváltás nélkül, API-hozzáférés, testreszabható űrlapok Gyors hálózatépítés, közösségi terek, szponzori eszközök

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a ClickUp?

Kezdje el használni a ClickUp-ot Biztosítsa a belső csapat összehangoltságát, és tegye a döntéseket végrehajthatóvá a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp ezt egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Mi az a SyncUp?

A ClickUp SyncUp a ClickUp beépített audio- és videohívó eszköze, amelyet a gyors, kontextusfüggő csapatmunka érdekében fejlesztettek ki. A Chatből közvetlenül kezdeményezhet hívásokat, összekapcsolhatja a megbeszéléseket a feladatokkal, rögzítheti a munkameneteket, és a ClickUp Brain segítségével automatikusan összefoglalókat, átiratokat és teendőket generálhat. Ezzel elkerülhető a kontextusváltás, és a megbeszélések eredményei a munkához kapcsolódnak.

A ClickUp funkciói

Fedezzük fel, hogyan segíthet a ClickUp a kommunikáció kezelésében, mint virtuális eseményplatform.

1. funkció: Audio- és videohívások

A ClickUp SyncUp zökkenőmentes megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek hatékony együttműködést keresnek a munkahelyen.

A ClickUp SyncUps segítségével másodpercek alatt személyesen együttműködhet kollégáival.

Lehetőségek:

Indítson 1:1 vagy csoportos hívásokat (videó vagy audio) közvetlenül a ClickUp-ból.

Ossza meg képernyőjét a hívások során, hogy vizuális kontextust nyújtson.

Használja a hívás közbeni csevegést és reakciókat

Automatikus összefoglalók, jegyzőkönyvek és teendők

Csatlakoztassa a feladatokat a SyncUps-hoz a valós idejű frissítésekért.

Csatlakozzon vagy kezdeményezzen hívásokat bármikor a ClickUp mobilalkalmazással.

Például egy távoli csapat egy termék bevezetésén dolgozik. A SyncUp során a csapat tagjai megbeszélhetik a frissítéseket, megoszthatják képernyőiket a tervek áttekintése érdekében, és közvetlenül a ClickUp-ban rendelhetnek hozzá feladatokat.

Minden SyncUp után a ClickUp automatikusan AI-alapú összefoglalókat, jegyzeteket és teendőket generál, így semmi sem vész el, és minden megbeszélés valódi előrelépést eredményez.

📱 Szinkronizáljon bárhol, bármikor

Indítsa el vagy csatlakozzon a ClickUp SyncUps-hoz közvetlenül a telefonjáról – nincs szükség laptopra. Akár utazik, akár távolról dolgozik, indítson videó- vagy hanghívásokat, ossza meg a képernyőjét, és működjön együtt a csapatával valós időben.

Minden mobil SyncUp zökkenőmentesen kapcsolódik a ClickUp Tasks, a ClickUp Chat és az AI-alapú összefoglalókhoz, így mindig szinkronban maradhat, és soha nem marad le a frissítésekről – bárhol is dolgozzon.

ClickUp Syncup mobil eszközön

💡 Profi tipp: Ha nem tudsz valós időben részt venni egy SyncUp-on, csak rögzítsd, és nézd meg később. Ez kiváló megoldás a több időzónában dolgozó csapatok számára.

2. funkció: All-in-one együttműködési eszköz

A ClickUp Chat egy egységes kommunikációs platform, amely összeköti és összehangolja csapatát a ClickUp ökoszisztémán belül. A csatornák és a közvetlen üzenetek azok a helyek, ahol csapata együttműködik, megosztja a frissítéseket és mindent összehangol.

Használja a Szálakat a csatornákban zajló beszélgetések szervezéséhez, és rögzítse a fontos üzeneteket, hogy a frissítések ne vesszenek el.

Létrehozhat témakörökre szabott csatornákat, például #EventPlanning, hogy a beszélgetések fókuszáltak maradjanak. Ugyanakkor, ha nem szeretné túlterhelni a fő csatornákat, közvetlenül üzenetet küldhet az egyes személyeknek egy gyors, egyszeri csevegéshez.

Bármely frissítést ClickUp-feladattá alakíthat a ClickUp Chat-en belül

Vigye az egérmutatót bármely üzenetre, és azonnal létrehozhat ClickUp feladatokat. Az a hétköznapi „Valaha valaki véglegesítené a napirendet?” kérdés így határidővel és felelősökkel ellátott, nyomon követhető cselekvési tétellé válik.

A távoli csapatvezetők a szinkronizálás vagy esemény után azonnal hozzárendelhetnek nyomon követési feladatokat. A testreszabható értesítéseknek köszönhetően csapata csak a számára releváns frissítésekről kap értesítést.

Ez segít kiküszöbölni a munkaterületek szétszóródásának egyik legnagyobb okát. Ahelyett, hogy a frissítések eseményekben, csevegési naplóban és szétszórt eszközökben lennének, minden döntés, nyomon követés és üzenet egy konvergált AI munkaterületen marad.

Adjon hozzá egy bejelentést a ClickUp Chat csatornájához, hogy összehangolja csapatát az új frissítésekkel kapcsolatban

Ha egy üzenet figyelmet igényel, használja a Posts funkciót, hogy kiemelje azt. Válasszon a Hirdetés, Frissítés, Kérés, Döntés vagy Ötlet közül, hogy egyértelműen jelezze annak fontosságát. Az esemény szervezőinek ez biztosítja, hogy az esemény utáni betekintések, a résztvevők visszajelzései vagy a belső beszámolók gyorsan eljussanak a megfelelő csapattagokhoz.

Szerezzen részletes betekintést a csevegőplatformba:

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egy platformra egyesíti a munkafolyamatokat és a csevegést. A csevegésből, dokumentumokból, táblákból és más forrásokból indíthat és kezelhet feladatokat. A ClickUp Brain mindent összekapcsol, kereshetővé és könnyen megtalálhatóvá tesz.

3. funkció: AI-alapú termelékenység

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia asszisztens a munkaterületén belül. Segít csapatának gyorsabban és kevesebb erőfeszítéssel együttműködni.

A csevegőbe beépítve feladatok létrehozására és kiosztására, a megbeszélések összefoglalására, sőt, másodpercek alatt a kapcsolódó feladatok, dokumentumok vagy csatornák előhívására is képes. Természetes nyelven tehet fel kérdéseket, és azonnali, kontextusérzékeny válaszokat kaphat.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy küldjön üzeneteket a ClickUp Chat csatornákra

Például egy esemény utáni beszámoló után a ClickUp Brain létrehozhat egy teljes listát a találkozó után teendő feladatokról, kijelölheti a felelősöket és frissítheti a műszerfalakat.

Ráadásul az AI Catch Me Up életmentő eszköz a szétszórt csapatok számára. Ha egy-két napnyi beszélgetést kihagy, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen összefoglalót. Ez biztosítja, hogy az operációs és kommunikációs vezetők mindig teljes áttekintést kapjanak a döntésekről, frissítésekről és a következő lépésekről.

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket:

Összegezze a mai SyncUp-ot, és hozzon létre feladatokat az összes teendőhöz.

A „Szép munka!” üzenetet rendelje hozzá @MyTeammate-hez.

Készítsen összefoglalót az értekezletről, feltüntetve az egyes feladatok határidejét.

Ezenkívül a ClickUp AI Notetaker csatlakozhat a Zoom, a Google Meet vagy a Teams hívásokhoz, leírhatja a beszélgetéseket, összefoglalhatja a megbeszéléseket, és létrehozhat cselekvésre késztető dokumentumokat a legfontosabb tanulságokkal és a következő lépésekkel.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips funkciót videófrissítések, visszajelzések vagy bemutatók rögzítésére és megosztására közvetlenül a csevegésben vagy a feladatokban, így hibrid csapata vizuálisan és aszinkron módon is összehangolt maradhat.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX összefogja a munkakörnyezetét, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, megbeszéléseket, csevegéseket és AI eszközöket. Csapata gyorsan kereshet a munkaterületén, az integrált alkalmazásokban és akár az interneten is. A ClickUp Talk to Text funkciójával csapata a feladatok, üzenetek vagy jegyzetek begépelése helyett beszéddel adhatja meg azokat a megbeszéléseken és a SyncUp-on. Ez segít a távoli vezetőknek és műveleti menedzsereknek az ötletek azonnali rögzítésében.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a videohívásokban?

ClickUp árak

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips alkalmazást gyors frissítések, felhasználói visszajelzések vagy rövid bemutatók rögzítésére, és alakítsa őket rövid videóüzenetekké. Ossza meg őket közvetlenül a csevegőcsatornákon, hogy hibrid csapata pontosan megértse, mire gondol, hosszú e-mailek vagy zavaros szálak nélkül. Ez tökéletes megoldás az esemény utáni feladatok tisztázására, a tervezési visszajelzések megadására vagy a projektfrissítések áttekintésére.

🎥 Megvizsgáljuk az AI-alapú értekezletfunkciókat, összehasonlítjuk a valós idejű és az aszinkron együttműködéshez használt eszközöket, és segítünk megtalálni azt a platformot, amely termelékenyebbé és kevésbé fárasztóvá teszi az értekezleteket.

Mi az Airmeet?

az Airmeet segítségével

Az Airmeet egy virtuális és hibrid rendezvényplatform. Segít a szervezeteknek interaktív élményeket, például konferenciákat, webináriumokat, workshopokat és találkozókat szervezni.

A platform a virtuális találkozókat vonzóbbá teszi. A résztvevők csatlakozhatnak élő üléshez, virtuális asztalokhoz ülhetnek, közösségi társalgókat látogathatnak, és valós időben cseveghetnek, kérdéseket tehetnek fel és válaszokat adhatnak. Támogatja mind az online, mind a hibrid (személyes + virtuális) eseményeket.

🔍 Tudta? 1993 áprilisában Alan Saperstein és Randy Selman vállalkozók létrehozták a ConventionView-t, az első virtuális szakkiállítást. Lefilmezték a fizikai standokat, kattintható HTML-térképekké alakították őket, és online közzétették őket a New York-i Waldorf Astoria szállodából.

Az Airmeet funkciói

Íme néhány kiemelkedő Airmeet funkció, amelyeket a közvetlen kommunikáció javítására használhat:

1. funkció: Hálózati táblázatok és a résztvevők bevonása

Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy az Airmeet hálózati tábláival értelmes párbeszédet folytassanak

Az Airmeet virtuális hálózati asztalai szimulálják a személyes hálózatépítést kis, témaközpontú beszélgetésekkel. Ez a felállás gyors, természetes beszélgetéseket ösztönöz. Az emberek csatlakozhatnak az érdeklődésüknek vagy szakmai céljaiknak megfelelő témákhoz.

Emellett valós idejű eszközöket is kínál, mint például élő kérdések és válaszok, szavazások és csevegés, amelyek ösztönzik az embereket a részvételre a munkamenetek során.

Az Airmeet élő feliratfordítást és többnyelvű csevegést is kínál, ami hasznos lehet a globális webináriumok közönsége számára. Ezek az eszközök inkább a résztvevők bevonására, mint a folyamatos csapatkommunikációra lettek tervezve.

Az Airmeet élő feliratfordítást és többnyelvű csevegést is kínál, ami hasznos lehet a globális webináriumok közönsége számára.

Ezek az eszközök inkább a résztvevők bevonására, mint a folyamatos csapatkommunikációra lettek tervezve.

Ezek az eszközök inkább a résztvevők bevonására, mint a folyamatos csapatkommunikációra lettek tervezve.

📖 Olvassa el még: Ingyenes eseménytervezési sablonok és ellenőrzőlisták Excelben és ClickUpban

2. funkció: Elemzések és betekintés

Az Airmeet segítségével valós idejű betekintést nyerhet az értekezletek statisztikáiba

Az Airmeet valós idejű elemzéseket nyújt a részvételről, az elkötelezettségről és a munkamenet visszajelzéseiről. A szervezők láthatják, hogyan viselkednek az emberek a munkamenetek során, melyik előadások a legnépszerűbbek, és hogyan interagálnak a résztvevők.

Ezek az elemzések elengedhetetlenek az esemény sikerének értékeléséhez és a jövőbeli események javítására szoruló területek azonosításához.

💡 Profi tipp: Mérje meg a résztvevők kognitív terhelését. Ha a csapat tagjainak új felületet kell megtanulniuk vagy több bejelentkezési adatot kell megjegyezniük, az eszköz figyelmet igénylő teherré válik. Válassza a legegyszerűbb felületet, amely mégis támogatja céljait.

Tervezzen virtuális kiállítási találkozókat, hogy globális közönséget érjen el az Airmeet segítségével

Az Airmeet virtuális kiállítási csarnokokat és szponzori standokat kínál, ahol a kiállítók bemutathatják termékeiket vagy szolgáltatásaikat.

A résztvevők felfedezhetik ezeket a standokat, beszélgethetnek a képviselőkkel és letölthetnek anyagokat, így átfogó virtuális kiállítási élményben részesülhetnek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes jegyzetelési sablonok a jobb szervezésért

Airmeet árak

Ingyenes próba

Prémium webinárium: 199 USD/hó

Események: Egyedi árazás

Kezelett események: Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: 1916-ban az Amerikai Villamosmérnökök Intézete rendezte meg az első virtuális konferenciát. Ez nyolc amerikai várost kötött össze telefonvonalakkal, hogy a tagok egyszerre hallgathassák a prezentációkat. Több mint 5000 ember csatlakozott távoli helyszínekről, néhányan még telegramon keresztül is cseréltek információkat.

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: funkciók összehasonlítása virtuális eseményekhez

Mindkét eszköz egyedi szolgáltatásokat kínál.

A ClickUp egy all-in-one üzenetküldő és munkaközpontként működik. Az Airmeet az interaktív virtuális eseményekre összpontosít.

Itt egymás mellett bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, hogy lássuk, hogyan viszonyulnak egymáshoz.

1. funkció: Csapatmunka

Nézzük meg, hogyan segíti az egyes platformok a csapatok közötti zökkenőmentes kapcsolattartást és együttműködést.

ClickUp

A csatornák, a közvetlen üzenetek és az integrált AI-eszközök, mint például a ClickUp Brain, zökkenőmentessé teszik a csapat kommunikációját. Az üzeneteket feladatokká alakíthatja, frissítéseket oszthat meg és összefoglalhatja a megbeszéléseket anélkül, hogy elhagyná a munkaterületet.

A ClickUp AI Notetaker szintén csatlakozhat a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams találkozókhoz. Leírja a beszélgetéseket, összefoglalja a megbeszéléseket és kivonja a legfontosabb teendőket.

A megbeszélés után létrehoz egy ClickUp Doc dokumentumot, amely tartalmazza az összes részletet. A dokumentum tartalmazza a megbeszélés nevét, dátumát, résztvevőit, összefoglalóját, legfontosabb tanulságait, következő lépéseit és a teljes jegyzőkönyvet.

Airmeet

Az Airmeet az online események során a közönség interakciójára összpontosít. Csevegési lehetőséget kínál a résztvevőknek és kérdések-válaszok szekciót a munkamenetekhez.

Azonban nem a folyamatos csapatmunkára lett kifejlesztve.

🏆 Győztes: ClickUp! Funkciói zökkenőmentes belső csapatkommunikációt és nyomon követést tesznek lehetővé.

📖 Olvassa el még: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

2. funkció: Videó- és értekezletfunkciók

Ezután nézzük meg, hogyan kezelik mindkét eszköz az eseményformátumokat és a virtuális élményeket, hogy a munkamenetek érdekesek maradjanak.

ClickUp

A ClickUp átfogó eszközkészletet kínál a csapatértekezletek és videohívások hatékonyabbá tételéhez.

A ClicUp SyncUp segítségével a csapatok közvetlenül a ClickUp-ban indíthatnak audio- vagy videohívásokat. Ezáltal a megbeszélések kapcsolódnak a releváns feladatokhoz és projektekhez.

Ezenkívül a ClickUp Meetings lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen hozzanak létre értekezlet napirendeket, osszanak ki feladatokat és dokumentálják a megbeszéléseket.

Airmeet

Az Airmeet kiválóan alkalmas nagyszabású webináriumok és virtuális események szervezésére, színpadkezeléssel, szüneti asztalokkal és a közönség interaktivitásával. Eszközei azonban inkább eseményekre összpontosítanak, mintsem belső csapatmegbeszélésekre vannak szabva.

🏆 Győztes: Döntetlen! Az Airmeet ideális a közönségközpontú eseményekhez, míg a ClickUp az AI-alapú értekezleteszközöket használó belső kommunikációhoz a legalkalmasabb.

3. funkció: Integrációk és munkafolyamat-automatizálás

Fedezzük fel, hogyan kapcsolódik az egyes platformok az Ön eszközeihez, és hogyan használják az automatizálást a hatékonyság és a közönség elkötelezettségének növelése érdekében.

ClickUp

A ClickUp szorosan integrálódik a dokumentumokkal, csevegéssel, naptárakkal, CRM-mel és több mint 1000 eszközzel, hogy a munkafolyamatok nagymértékben automatizáltak legyenek. A csapatok központosíthatják a munkát és csökkenthetik az eszközökkel kapcsolatos fáradtságot.

Ezenkívül a ClickUp Automations lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen sor kód írása nélkül is egyszerűsítsék az ismétlődő feladatokat. Egyszerű „ha ez, akkor az” szabályok alapján automatikusan hozzárendelhet feladatokat, frissítheti az állapotokat, értesítéseket küldhet vagy műveleteket indíthat el.

Airmeet

Az Airmeet integrálható CRM-ekkel, e-mail marketing platformokkal és naptáralkalmazásokkal, így könnyebb kezelni a regisztrációkat, elküldeni az eseményemlékeztetőket és nyomon követni a résztvevők adatait.

Automatizálási képességei azonban az eseményekkel kapcsolatos feladatokra korlátozódnak. Ennek eredményeként csak a résztvevők élményének kezelésére alkalmas.

🏆 Győztes: A ClickUp diadalmaskodik a csapat munkájának összekapcsolásában, a nyomon követés automatizálásában és az egységes információforrás létrehozásában.

A ClickUp ügynökök olyanok, mint a csapattársak, akik soha nem jelentkeznek ki. A találkozók eredményeit valódi előrelépéssé alakítják. Figyelik a változásokat, nyomon követik a további lépéseket, jelzik az akadályokat, és automatikusan elindítják a következő lépéseket – még a hívás befejezése után is. Nincsenek elfelejtett teendők. Nincs „Kié ez?” zavar. Csak folyamatos, állandó lendület. A ClickUp StandUp Agent bejelentkezik, nyomon követi az előrehaladást és azonnal kiosztja a feladatokat, így csapata koncentrált és összehangolt maradhat.

🧠 Érdekesség: 1998-ban a világ első teljesen online globális konferenciája, az Avatars98, több ezer embert hozott össze egy 3D-s virtuális világban a korai avatártechnológia segítségével. A rendezvényen standok, művészeti galériák és networking terek voltak, valamint 30 városban fizikai „műholdas” találkozók is.

ClickUp vs. Airmeet a Redditen

Megnéztük a Reddit oldalt is, hogy megnézzük, mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp SyncUp és az Airmeet programokról. Nem találtunk olyan témát, amely közvetlenül összehasonlította volna őket, de találtunk néhány hasznos véleményt mindkét eszközről.

Íme, mit mondott egy felhasználó az Airmeet B2B webináriumokhoz való használatáról:

…Airmeet – kiváló interaktív webináriumokhoz, hálózati társalgókhoz és CRM-ekkel való zökkenőmentes integrációhoz…

…Airmeet – kiváló interaktív webináriumokhoz, hálózati társalgókhoz és CRM-ekkel való zökkenőmentes integrációhoz…

Egy másik Reddit-felhasználó az Airmeet-et javasolta:

Kipróbálhatja az Airmeet alkalmazást. Ez egy böngészőalapú alkalmazás, amely számos interaktív funkcióval rendelkezik.

Kipróbálhatja az Airmeet alkalmazást. Ez egy böngészőalapú alkalmazás, amely számos interaktív funkcióval rendelkezik.

Íme, mit mondott egy felhasználó a SyncUps használatáról:

Sokat használom a csevegési és szinkronizálási funkciókat. Átálltam a Google Chat-ről a ClickUp Chat-re, és nem igazán tértem vissza... Ezzel együtt még elég korai szakaszban van, és folyamatosan javul. Számomra a ClickUp többi részével való integráció a legfontosabb funkció.

Sokat használom a csevegési és szinkronizálási funkciókat. Átálltam a Google Chat-ről a ClickUp Chat-re, és nem igazán tértem vissza... Ezzel együtt még elég korai szakaszban van, és folyamatosan javul. Számomra a ClickUp többi részével való integráció a legfontosabb funkció.

Egy másik ClickUp-felhasználó így kommentálta:

A ClickUp-ot sikeresen alkalmaztuk minden méretű vállalatnál (az egyéni vállalkozóktól a hatalmas csapatokig) és különböző iparágakban, amelyek közül sok több millió dolláros bevételt generál... A ClickUp valóban életet változtat, és én is használom mind az ügynökségnél végzett munkámhoz, mind a magánéletem szervezéséhez. Úgy gondolom, hogy a ClickUp sikerének titka a beállításában rejlik.

A ClickUp-ot sikeresen alkalmaztuk minden méretű vállalatnál (az egyéni vállalkozóktól a hatalmas csapatokig) és különböző iparágakban, amelyek közül sok több millió dolláros bevételt generál... A ClickUp valóban életet változtat, és én is használom mind az ügynökségnél végzett munkámhoz, mind a magánéletem szervezéséhez. Úgy gondolom, hogy a ClickUp sikerének titka a beállításában rejlik.

🔍 Tudta? Az IBM vállalat egészét érintő, teljes egészében a Second Life-ban megrendezett értekezlet volt az első alkalom, hogy egy nagyvállalat avatarokat használt éves konferenciájához. Az alkalmazottak virtuális előadótermekben sétálhattak, előadásokon vehettek részt és 3D-s változatukként cseveghettek.

Kiknek érdemes a ClickUp-ot választani az Airmeet helyett? Válassza a ClickUp-ot, ha szüksége van: Egyetlen felület a megbeszélések, csevegés, dokumentumok és feladatok számára

AI-alapú összefoglalók, nyomon követések és következő lépések

Jobb összehangolás a megbeszélések után – nem csak azok alatt

Egy együttműködési központ, ahol a beszélgetések automatikusan cselekvéssé válnak Válassza az Airmeet-et, ha szüksége van: A külső közönségre összpontosító platform – nem a belső csapatmunkára

Kifinomult, egyszeri webináriumok vagy virtuális események szervezéséhez

Ideiglenes részvételi eszközök, például szavazások vagy kérdések és válaszok a résztvevők számára

Melyik értekezlet-eszköz a legjobb?

Megvannak az eredmények! 👑

Az Airmeet kiváló választás interaktív webináriumok, konferenciák és virtuális események szervezéséhez. A résztvevőket szavazások, kérdések és válaszok, valamint hálózati táblázatok segítségével tartja fenn a figyelmet. Azonban a belső csapat összehangolása és a megbeszélések cselekvéssé alakítása terén nem teljesíti a várakozásokat.

A ClickUp segít abban, hogy minden megbeszélés és beszélgetés cselekvéshez vezessen. A SyncUps, az AI Notetaker, a Clips és a Tasks segítségével a csapatok rögzíthetik a teendőket, kijelölhetik a követendő feladatokat, és előre vihetik a projekteket.

Ezzel megszűnik a különbség a megbeszélt és a ténylegesen elvégzett feladatok között, ami a legtöbb csapatnál a nagyszerű rendezvények után elveszik.

A távoli vagy hibrid csapatok szinkronban maradhatnak, biztosíthatják a felelősségvállalást és áttekinthető képet kaphatnak a legfontosabb döntésekről.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅