Hogyan automatizálhatja a hideg e-maileket a ChatGPT segítségével a jobb elérhetőség érdekében

Tudta, hogy a hideg e-mailek csupán 8%-a generál érdemi válaszokat?

Mivel az e-maileket mesterséges intelligencia írja, a fontos kérdés az, hogy hogyan biztosíthatja, hogy azok ne hangozzanak úgy, mint a címzett postaládájában található 121 másik e-mail?

Ha ezt jól csinálja, növelheti az elérhetőségét, miközben minden potenciális ügyfélnek azt az érzést kelti, hogy az e-mailet kifejezetten neki írták.

Hogyan automatizálhatja a hideg e-maileket a ChatGPT segítségével úgy, hogy közben megőrizze az emberi érintést?

Íme egy megismételhető keretrendszer, amellyel biztosíthatja, hogy hideg e-mailjei ne kerüljenek a spam mappába, és ne hagyják figyelmen kívül őket.

⭐ Kiemelt sablon Unod már, hogy nyomon követni a hideg e-mail kampányaidat? Használd a ClickUp e-mail kampány sablonját, hogy az egész kampányodat egy helyen központosítsd. Ez a sablon egy előre elkészített kampányközpontot kínál beépített nyomon követési és automatizált emlékeztető funkciókkal. Kezdd el azonnal, anélkül, hogy a rendszert a nulláról kellene felépítened. Ingyenes sablon Végezzen sikeres e-mail kampányokat a ClickUp e-mail kampány sablonjával.

Miért fontos a hideg e-mailek automatizálása 2025-ben?

A hideg e-mailek már évtizedek óta léteznek.

A kezdeti időkben ezek újdonságnak számítottak – közvetlen kapcsolatot jelentettek valakinek a beérkező leveleihez, amikor a legtöbb ember még nem volt túlterhelve a digitális zajjal.

2025-re minden döntéshozó egy általános e-mailekkel teli postaládával ébred fel.

Az AI-alapú e-mail automatizálás előnyt biztosít Önnek. Lehetővé teszi a kutatást, a személyre szabást és a nyomon követést nagy léptékben.

A hideg e-mailek automatizálásának előnyei a következők:

Személyre szabás nagy léptékben: Lehetővé válik a személyre szabott e-mailek AI-val történő méretezés, anélkül, hogy órákat kellene tölteni az egyes potenciális ügyfelek egyéni kutatásával.

Következetes nyomonkövetési sorozatok: Az automatizált eszközök testreszabott e-mail sorozatokat hozhatnak létre, amelyek a potenciális ügyfelek válaszai alapján alkalmazkodnak, azaz az érdeklődő potenciális ügyfelek tartalmas információkat kapnak, míg a nem reagáló kapcsolatokhoz újbóli megkereséssel próbálnak kapcsolatba lépni.

Küldési idő optimalizálása: maximalizálja a kampány hatását azáltal, hogy az e-maileket akkor küldi el, amikor a potenciális ügyfelek a legvalószínűbb, hogy megnyitják és válaszolnak rájuk.

Megfelelőségi menedzsment: Az automatizált rendszerek a visszapattanási arányok és a spam panaszok figyelemmel kísérésével védik domainje hírnevét.

Skálázható elérhetőség: A csapatok havonta több ezer potenciális ügyfelet érhetnek el anélkül, hogy arányosan növelnék a manuális munkát vagy további személyzetet vennének fel.

Teljesítménykövetés és optimalizálás: Az automatizálási platformok részletes elemzéseket nyújtanak a megnyitási arányokról, a kattintási arányokról és a válaszadási mintákról, amelyek segítenek a megközelítés folyamatos finomításában anélkül, hogy manuálisan kellene adatokat gyűjteni.

👀 Tudta? Az értékesítők több mint 78%-a szerint az AI segít nekik hatékonyabban végezni a munkájukat. Gondoljon a potenciális ügyfelek felkutatására. Olyan potenciális ügyfeleket szeretne megkeresni, akikkel még soha nem beszélt. A nyilvános adatokból máris megtudhatja a munkakörüket, a legutóbbi LinkedIn-bejegyzéseiket, a vállalat híreit, és esetleg még podcast-szerepléseiket is. Adja meg ezeket egy LLM-nek, és azonnal létrehozhat egy e-mailt, amely hivatkozik valami számukra relevánsra, kiemeli az Ön értékét az ő kontextusukban, és egy cselekvésre ösztönző felhívással zárul.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a hideg e-mailek automatizálásához

Nem kérheted meg az LLM-et, hogy „írj nekem egy hideg e-mailt”, és várhatod el, hogy olyan választ kapsz, amelynek köszönhetően bemutatkozó telefonhívást kezdeményezhetsz a potenciális ügyféllel. Meg kell értened, hogyan működik a ChatGPT, és meg kell tanítanod, hogy úgy működjön, ahogy te szeretnéd.

Így készíthetsz a ChatGPT segítségével olyan hideg e-mailt, amely nem kerül a spam mappába, és nem lesz figyelmen kívül hagyva megnyitás után.

1. Határozza meg a 4W-keretrendszert

Tekintse ezt alapvető lépésnek. Itt olyan információkkal táplálja a ChatGPT-t, amelyek segítenek neki értékes és releváns e-maileket generálni.

Nevezzük ezt a 4Ws keretrendszernek. Ez a következőket tartalmazza:

Ki vagy te?

Határozza meg munkakörét, mert ez az identitás fogja meghatározni a hideg e-mail kampány üzeneteit.

📍 Tegyük fel, hogy egy startup alapítója, aki nagyvállalati ügyfeleknek próbál eladni a termékét, más üzenetet kell megfogalmaznia, mint egy tanácsadó, aki vendégposztokhoz keres szerzőket.

Mit szeretne elérni?

Szeretné, ha ez az e-mail termékbemutatókat foglalna vagy minősített potenciális ügyfeleket generálna? A világos célkitűzés segít a ChatGPT-nek célzott üzeneteket készíteni.

📍 Például egy demó lefoglalására összpontosító hideg e-mail másképp fogja hangsúlyozni a problémás pontokat és a társadalmi bizonyítékokat, mint egy olyan, amelynek célja a márkák közötti együttműködések biztosítása.

Milyen szerepet kell betöltenie a ChatGPT-nek?

Határozza meg pontosan, hogy milyen szerepet kell betöltenie a ChatGPT-nek.

📍 Ez lehet például: „Ön egy tapasztalt B2B értékesítési tanácsadó, aki segít a szoftvercégeknek bővíteni elérhetőségüket.” A szerepkör meghatározása befolyásolja az üzenetküldés megközelítését. Emellett segít a ChatGPT-nek tükrözni a kontextust és a szándékot.

A szerepkör előzetes meghatározásával csökkentheti a homályos, sablonos kimeneteket, és biztosíthatja, hogy az e-mailek összhangban legyenek márkájának hangvételével és a potenciális ügyfelek elvárásaival.

Ki a célközönsége?

Határozza meg egyértelműen ideális ügyfélprofilját (ICP), felvázolva azok problémáit, érdeklődési körét, döntéshozatali folyamatát és kommunikációs preferenciáit. Ez az információ segít a ChatGPT-nek úgy alakítani az üzeneteket, hogy azok ne tűnjenek sablonosnak.

📍 Például, ha a célközönsége közepes méretű vállalatok HR-vezetői, a ChatGPT kiemelheti a költségmegtakarítást, a munkavállalói elkötelezettséget és a szabályoknak való megfelelést. Ha azonban a közönsége SaaS-startupok CTO-iból áll, ugyanaz az eszköz átalakíthatja a prezentációt a skálázhatóság, az integrációk és a technikai megbízhatóság köré.

Íme egy példa a 4Ws keretrendszer használatára: „Ön egy tapasztalt B2B értékesítési tanácsadó, aki szoftvercégeknek segít bővíteni piaci jelenlétüket. Legyen az asszisztensem a hideg e-mailek megírásában. Én egy startup alapítója vagyok, aki egy AI-alapú projektmenedzsment eszközt kínál közepes méretű SaaS-cégeknek. Célom, hogy termékbemutatókat szervezzek a döntéshozókkal. A célközönség azok a CTO-k és műszaki vezetők, akik fragmentált munkafolyamatokkal, eszközökkel kapcsolatos fáradtsággal és hatástalan együttműködéssel küzdenek. Őket a technikai skálázhatóság, az integrációk és a költségmegtakarítás érdekli. Írjon nekem egy olyan hideg e-mailt, amely személyesnek tűnik, nem sablonos, és tartalmaz egy egyértelmű felhívást egy 20 perces bemutató ütemezésére. ”

2. Határozza meg az e-mail keretrendszerét

Most elmagyarázza a ChatGPT-nek, hogy pontosan milyen típusú kimenetet szeretne generálni. Ez magában foglalja az e-mailekben kívánt szerkezet, hangnem, formázás és nyelv megadását.

E-mail keretrendszerek

Különböző e-mail keretrendszerek léteznek, amelyeket a ChatGPT-nek megadhat. Minden keretrendszer különböző célokat és célközönségeket szolgál:

Keret Legalkalmasabb Példa PAS (Probléma-Felkavarás-Megoldás) A problémás pontokra összpontosító elérhetőség Használja ezt, ha a potenciális ügyfél már érzékeli a problémát, például a hosszú felvételi ciklusokat vagy a magas fluktuációt, és meg akarja mutatni, hogy terméke hogyan oldja meg azt. AIDA (figyelem-érdeklődés-vágy-cselekvés) Termékbemutatók és próbaverziók Használja ezt, amikor olyan új potenciális ügyfelekkel lép kapcsolatba, akik még nem ismerik Önt, és fel kell melegítenie őket, mielőtt bemutatót kérne tőlük. Before-After-Bridge Transzformációra fókuszáló üzenetküldés Használja ezt, ha meg akarja mutatni, hogy milyen az élet a termék előtt és után, majd elmagyarázni, hogyan valósítja meg ezt a változást.

Formázási irányelvek

Adja meg a formázási irányelveket, például:

Tárgy sor: Hozzon létre három tárgy sor variációt, amelyek kiemelik a potenciális ügyfél konkrét problémáját.

Bevezető: Kezdje az e-mailt konkrét utalásokkal, amelyekből kiderül, hogy utánajárt a címzettnek és a cégének.

CTA: Adjon hozzá egy finom cselekvésre ösztönző felhívást, amely a címzettet cselekvésre készteti.

Értékajánlat: Emelje ki a legfontosabb előnyöket az első bekezdésben!

Szószám: Az e-mail teljes hossza ne haladja meg a 120 szót.

Mobil optimalizálás: Használjon rövid bekezdéseket (1-2 mondat), és kerülje a túlzott pontok használatát.

Helyőrzők: Helyezzen be konkrét változókat, például [Cégnév], [Legutóbbi eredmény] és [Iparági kihívás] zárójelekbe a testreszabáshoz.

Nyelv és hangnem

Határozza meg kommunikációs stílusát konkrét példákkal, amelyeket a ChatGPT követhet:

Adja meg üdvözlési preferenciáit, pl. „Hey” az informális iparágakban és „Hello” a formális szektorokban.

Adja meg, hogy szeretné-e elkerülni bizonyos nyelveket vagy szakszavakat, pl. szinergia, visszatérés, tőkeáttétel.

Adja meg, milyen hangnemet szeretne használni, pl. beszélgető, professzionális, kötetlen.

Ha hosszú a irányelvek listája, hozzon létre egy dokumentumot, és töltse fel közvetlenül a ChatGPT-be.

Íme egy prompt (a ChatGPT válaszaival együtt), amelyet az e-mailek szerkezetének meghatározásához használhat: Írjon nekem egy 120 szónál rövidebb hideg e-mailt az AIDA keretrendszer felhasználásával. Tartalmazza három tárgyváltozatot, amelyek kiemelik a potenciális ügyfél problémáját, és egy enyhe CTA-val zárulnak. A mobil eszközökön való olvashatóság érdekében használjon sortöréseket.

3. Személyre szabja az e-mail tartalmát

Ez az a rész, ahol nem támaszkodhat (teljes mértékben) a ChatGPT-re a kutatáshoz. A program hallucinál és olyan információkat tölt be, amelyek nagyon valóságosnak tűnhetnek, de valójában nem azok.

Annak érdekében, hogy e-mailjei ne tartalmaznak kitalált részleteket, adjon meg konkrét információkat vagy részleteket a címzettről.

Például, itt vannak különböző típusú információk, amelyeket beépíthet kutatási jegyzeteibe:

LinkedIn profil: A címzett jelenlegi beosztása és az, hogy mióta tölti be ezt a pozíciót, valamint a legutóbbi bejegyzések, amelyekben az iparági kihívásokról beszélt vagy szakmai híreket osztott meg.

Céghírek: Legújabb fejlemények, például finanszírozási bejelentések vagy új termékek bevezetése, amelyeket megoldása kiegészíthet.

Iparági kontextus: Az adott szektort érintő piaci trendek és a döntéshozatali idővonalat befolyásoló szezonális üzleti ciklusok.

Személyes adatok: Konferenciákon tartott előadások vagy publikált cikkek, amelyek bemutatják szakértelmüket és szakmai érdeklődésüket.

Weboldal: Írja be a weboldal URL-jét, és hagyja, hogy az elemzze az oldalakat, hogy megértse a vállalat pozicionálását és üzeneteit.

A személyre szabás méretezéséhez készítsen egy táblázatot olyan oszlopokkal, mint a munkakör, vállalati hírek, LinkedIn-bejegyzés, iparági trendek és weboldal. Töltse ki legalább egy vagy két mezőt minden potenciális ügyfélnél. Ezután illesszen be egy sort a ChatGPT-be, és kérje meg, hogy ezeket az adatokat felhasználva készítsen személyre szabott hideg e-mailt.

Íme egy prompt, amellyel egyenként hozzáadhat kutatási jegyzeteket: Íme a [Prospect Name] nevű [Company Name] vállalatnál végzett kutatásom eredményei: [Illessze be a megállapításait – a vállalat legfrissebb hírei, LinkedIn-tevékenység, iparági kihívások vagy személyes eredmények]. Írja át a hideg e-mailt a sablonunk segítségével, hogy egy vagy két fontos pontot természetesen beépítsen, anélkül, hogy nyilvánvalóvá válna, hogy sablont használ.

👀 Tudta? A HubSpot értékesítési trendjelentése szerint az e-mail a második helyen áll a legmagasabb válaszadási arányú csatornák között a hideg megkeresések tekintetében. Az első helyen a közösségi médián keresztül történő megkeresés áll.

4. Kövesse nyomon a folyamatot

A legtöbb potenciális ügyfélnek 3-5 kapcsolattartási pontra van szüksége, mielőtt válaszolna a bemutató kérésekre vagy a hívásütemtervekre. Ha kihagyja a nyomon követést, akkor lényegében lemond a potenciális bevételről.

A jobb megértés érdekében íme egy kiegyensúlyozott és nem tolakodó utánkövetési stratégia:

Követés Mikor és mit kell tennie Példa 1. nyomon követés Adjon hozzá társadalmi bizonyítékot vagy esettanulmányt (3-5 nappal később) Üdvözlöm [Név], az előző e-mailemre reagálva. Most segítettem a [Hasonló vállalat]nak megoldani a [azonos kihívást]. 30 nap alatt [konkrét eredményt] értek el. Itt található az esettanulmány: [link] 2. nyomon követés Ossza meg értékes forrásait vagy betekintését (1 héttel később) Üdvözlöm, [Név], rátaláltam erre a [ipari jelentésre/eszközre] a [releváns trendről]. Gondoltam, hogy a [konkrét téma] szakasz érdekes lehet Önnek, tekintettel a [vállalat kontextusára]. 3. nyomon követés Utolsó kísérlet hiány vagy sürgősség érzékeltetésével (10-14 nappal később) Szia [Név], még nem kaptam választ tőled, ezért ez lesz az utolsó üzenetem. Ha most nem alkalmas az időpont, ne aggódj. Ha bármikor segítségre van szükséged a [probléma] megoldásában, tudod, hogyan érhetsz el.

Ne feledje, hogy ezeket az ütemterveket a potenciális ügyfél és a megoldandó probléma sürgőssége függvényében kell testreszabni.

Például, ha az ünnepi szezonban keresi meg egy kiskereskedelmi ügyfelet, akkor valószínűleg túl elfoglalt lesz ahhoz, hogy válaszoljon, ezért érdemes meghosszabbítani a visszajelzésre várási időt.

Íme egy példa, amellyel kipróbálhatja a ChatGPT-ben a követési sorozatok létrehozását: A [Prospect Name] nevű személyről végzett kutatásom alapján készítsen három követő e-mailt a [Original Topic] témáról folytatott beszélgetésünkhöz. Minden e-mailnek más szemszögből kell megközelítenie a témát: (1) társadalmi bizonyíték a [Similar Company] segítségével, (2) hasznos információk megosztása a [Industry Trend] témáról, és (3) udvarias végső emlékeztető. Tartsa meg a beszélgetés hangnemét, és természetesen hivatkozzon a kutatásom konkrét részleteire.

5. Integrálja a ChatGPT-t egy e-mail eszközzel

A ChatGPT személyre szabott hideg e-maileket írhat Önnek, de azokat nem küldheti el közvetlenül a platformról. A generált tartalmat be kell másolnia és be kell illesztenie az e-mail eszközébe, vagy feltöltenie kell táblázatokba tömeges elküldéshez.

A ChatGPT-t integrálhatja meglévő kapcsolattartási platformjaiba vagy CRM-jébe olyan eszközökkel, mint a Zapier vagy a közvetlen API-kapcsolatok. Így kihasználhatja a ChatGPT e-mailírási képességeit anélkül, hogy folyamatosan platformok között kellene váltania vagy manuálisan másolnia kellene a tartalmat.

⭐ Bónusz: Az e-mail spamszűrők nem csak a mennyiséget vizsgálják, hanem a mintákat is. Az olyan szavakkal teli tárgymezők, mint ingyenes, korlátozott ideig, cselekedjen most vagy garantált, még mielőtt elolvasnák, jelölhetik a hideg e-mailjét. A legjobb e-mail-etikett az, ha természetes, beszélgető hangnemben ír, amely hitelesnek tűnik, nem pedig promóciósnak.

6. Tesztelje és optimalizálja az automatizált e-maileket

Figyelje nyomon hideg e-mailjeit, és elemezze, mi működik és mi nem.

A következőket érdemes nyomon követnie: az e-mailek megnyitási arányát, a lemorzsolódási arányt, a válaszadási arányt és egyéb releváns mutatókat, hogy meg tudja állapítani a hideg e-mailek sikerességét.

Hogy megtudja, melyik verzió teljesít jobban, tesztelje a következő szempontokat, és az eredmények alapján finomítsa a promptjait:

Tárgy sorok : Kíváncsiság vs. közvetlen előny, kérdésalapú vs. állításalapú vs. előnyközpontú tárgy sorok

Nyitó mondatok : Személyes hivatkozások (LinkedIn-bejegyzés, legutóbbi finanszírozás) vs. problémás pontok megfogalmazása

Értékajánlat : A ROI, a termelékenység és a kockázatcsökkentés hangsúlyozása

E-mail hossza : Rövid, velős (50–70 szó) vagy kissé hosszabb, narratív (120–150 szó)

CTA-k: „Gyors telefonhívás ütemezése” vs. „Szeretne további információkat kapni?”

Mi lenne, ha egy AI-ügynök végig tudná kezelni ezt a munkafolyamatot? A ClickUp AI-ügynökök testreszabhatók utasításokkal, hogy tökéletes első vázlatokat készítsenek! Nézze meg, hogyan.

Bevált ChatGPT-parancsok hideg e-mailek küldéséhez

Íme néhány bevált ChatGPT-parancs, amelyet beépíthet, hogy magas válaszadási arányú elérést generáljon.

ChatGPT hideg e-mail prompt az AIDA keretrendszer használatával

Használja ezt a promptot, ha figyelemfelkeltő e-maileket szeretne létrehozni, amelyek felkészítik a potenciális ügyfeleket a bemutatók vagy találkozók megkérésére. Az AIDA struktúra különösen jól működik, ha olyan új potenciális ügyfeleknek szeretné bemutatni megoldását, akik még nem ismerik a vállalatát.

Íme a prompt és a ChatGPT válasza: Viselkedjen úgy, mint egy tapasztalt B2B szövegíró. Én [munkakör megnevezése] vagyok a [cég neve]nél, és [célcég típusa] [lehetséges ügyfél munkakörének megnevezése]hez fordulok. Írjon hideg e-mailt az AIDA keretrendszer segítségével, amely:

Nyitó mondat: [Konkrét iparági kihívás]

Megemlíti, hogy a [hasonló vállalat] hogyan szembesült ezzel a kihívással.

Bemutatja az általuk elért átalakulást: [Konkrét eredmény/mutató]

Vége egy alacsony nyomású CTA-val a [konkrét következő lépés] számára. További követelmények: Hivatkozzon erre a legújabb fejleményre: [Céghírek/Eredmények]

Használjon természetes hangnemet

Maradjon 130 szó alatt!

Készítsen három tárgyvonal-változatot, amelyek a potenciális ügyfél problémáira összpontosítanak.

Helyezzen be helyőrzőket a [Cégnév] és [Leendő ügyfél neve] helyére.

A célközönség problémái: [2-3 konkrét kihívás felsorolása] Válasz

ChatGPT hideg e-mail prompt a halott leadek újraaktiválásához

Ez a prompt segít az értékesítési szakembereknek abban, hogy újra felvegyék a kapcsolatot azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik az első érdeklődés után elhallgattak. Ez olyan potenciális ügyfeleknél működik, akik érdeklődést mutattak, de a további lépésekre már nem reagáltak.

Íme egy prompt és a ChatGPT válasza: Ön egy értékesítési helyreállítási szakember, aki segít nekem újra felvenni a kapcsolatot a korábban érdeklődést mutató hideg potenciális ügyfelekkel. Írjon egy újbóli elkötelezettséget célzó hideg e-mailt, amely: Nyugodtan fogadja a csendet, anélkül, hogy rámenős lenne: „Tudom, hogy nem volt megfelelő az időzítés…”

Említsen meg egy új fejlesztést: [Legutóbbi termékfrissítés/iparági változás]

Friss társadalmi bizonyítékok megosztása: [Új ügyfél sikertörténete/esettanulmány]

Értékes ajánlat: [Forrás/Eszköz/Betekintés]

A „legutóbbi kísérlet” megközelítést alkalmazza, valódi segítőkészséggel.

Tartalmaz egy egyszerű kiutat: „Ha a prioritások megváltoztak, ne aggódjon!”

110 szó alatt marad A potenciális ügyfélre vonatkozó háttérinformációk: Utolsó interakció: [A korábbi beszélgetés rövid leírása]

Fő kihívásuk: [Az általuk említett konkrét problémás pont]

Az utolsó kapcsolatfelvétel óta eltelt idő: [Időtartam]

Iparág: [Az ő szektoruk] Válasz

ChatGPT hideg e-mail prompt termékbemutató utánkövetéshez

Használja ezt, miután a potenciális ügyfelek részt vettek a bemutatóján, de még nem tették meg a következő lépést. A prompt olyan nyomonkövetési e-maileket hoz létre, amelyek a bemutató utáni gyakori habozásokat kezelik, miközben fenntartják a lendületet.

Íme egy ChatGPT-parancs és a válasz: Viselkedjen tanácsadó értékesítési szakemberként. Most fejeztem be egy termékbemutatót [Prospect Name]-nel a [Company Name]-tól, és hatékonyan kell utánajárnom. Írjon egy bemutató e-mailt, amely: Köszönje meg nekik, hogy időt szántak a [Demo Topic] megbeszélésre.

Válaszoljon az általuk felvetett konkrét aggályra: [Konkrét kifogás/kérdés]

További érték: [Releváns forrás/esettanulmány]

Javasoljon egy egyértelmű következő lépést: [Végrehajtási ütemterv/kísérleti program]

Kellemes sürgető érzést kelt a [szezonális tényező/üzleti igény] körül.

Tartsa meg a tanácsadó hangnemet, ne legyen tolakodó az értékesítési nyelvezete.

120 szó alatt marad Bemutató kontextus: A leginkább érdekesnek talált főbb funkciók: [Konkrét funkciók]

A megvalósítás ütemterve: [az általuk említett ütemterv]

Döntéshozatali folyamat: [Ki más vesz még részt benne]

Fő versenytárs, amelyet figyelembe vesznek: [ha említik] Válasz

Íme néhány rövidebb példa, amelyet követhet, ha nincs részletes információja vagy ideje a kontextus felépítéséhez:

ChatGPT hideg e-mail prompt a potenciális ügyfelek generálásához

Írjon hideg e-mailt potenciális ügyfelek megszerzésére, amelynek célja [ideális ügyfélprofil] megcélzása [vállalat típusa] vállalatnál. Foglalkozzon a fő kihívásukkal [konkrét problémás pont], említsen meg [a vállalat legutóbbi eredményét], és kérjen egy rövid tájékoztató beszélgetést. Tartsa 120 szó alatt, és használjon finom CTA-t.

ChatGPT hideg e-mail prompt termékbemutatóhoz

Írjon egy termékbemutató kérés e-mailt [a potenciális ügyfél beosztása] címére, kiemelve, hogy a [termék neve] hogyan oldja meg a [konkrét üzleti probléma] problémát. Foglaljon bele egy releváns esettanulmány eredményét, és zárja le egy 15 perces bemutató ütemezésével. Használjon beszélgető hangnemet, 100 szó alatt.

ChatGPT hideg e-mail prompt ingyenes próba

Készítsen ingyenes próba meghívó e-mailt a [célközönség] számára, hangsúlyozva a [fő funkció/megoldás] legfontosabb előnyeit. Foglalkozzon a [konkrét kihívás] körüli problémáikkal, és adjon meg egy egyértelmű próba regisztrációs linket. Korlátozza 90 szóra, sürgősséggel.

ChatGPT hideg e-mail prompt vendégposzt-hozzájárulás kéréséhez

Írjon vendégposztot a [webhely neve] webhelynek, hivatkozva a [téma] témájú legutóbbi cikkükre. Javasoljon három konkrét címsorötletet a [szakértelem területe] témához kapcsolódóan, és említsen meg [képesítését/eredményeit]. Professzionális hangnem, 130 szó alatt.

ChatGPT hideg e-mail sablon termékbemutatáshoz

Készítsen termékbemutató e-mailt [új termék/szolgáltatás] számára, amely [konkrét iparágat] céloz meg. Fókuszáljon a [legfontosabb értékajánlat] elsődleges előnyére, használja a [hasonló ügyfél] társadalmi bizonyítékát, és tartalmazzon egy enyhe CTA-t. Tartsa meg a beszélgető stílust.

ChatGPT hideg e-mail prompt affiliate partnerségi megállapodásokhoz

Írjon egy affiliate partnerségi ajánlatot tartalmazó e-mailt a [cégnév] számára, amelyben elmagyarázza, hogy [terméke/szolgáltatása] promóciója hogyan illeszkedik a [célcsoport] közönségéhez. Tartalmazza a jutalékstruktúrát és a kölcsönös előnyöket. Tartsa meg az együttműködő hangnemet, és ne haladja meg a 110 szót.

A ChatGPT hideg e-mailekhez való használatának korlátai

Ha helyesen használja, a ChatGPT tartalomkészítéshez kiválóan alkalmas. Ha azonban a hideg e-mailek küldését teljes mértékben automatizálni szeretné, akkor nem elégséges.

A ChatGPT hideg e-mailek automatizálására vonatkozó korlátai, amelyeket érdemes ismernie:

Valós idejű adatok hiánya

A ChatGPT nem rendelkezik élő hozzáféréssel a potenciális ügyfelek adataihoz, hacsak nem integrálja azt a CRM-mel vagy kiegészítő eszközökkel. Nem tudja lekérni a potenciális ügyfél legújabb LinkedIn-tevékenységét, a vállalat legutóbbi finanszírozását vagy állásváltozását anélkül, hogy további rendszerek adnák meg a kontextust.

Inkonzisztens kimeneti minőség

A ChatGPT használatakor a csapat tagjai egymástól elszigetelten dolgoznak. Mindegyikük a saját utasításaival kísérletezik, és nincs egyetlen módszer arra, hogy megtudjuk, mi működött és mi nem. Ez korlátozza a szervezetet abban, hogy olyan bevált értékesítési e-mail sablonok adatbázisát építse fel, amelyek megbízhatóan generálnak válaszokat.

Emellett a ChatGPT még azonos promptok esetén is változó minőségű és hangvételű e-maileket állít elő. Beépített visszacsatolási ciklusok vagy teljesítményadatok nélkül nehéz szisztematikusan javítani a sablonjait.

Másolás-beillesztés munkafolyamat

A ChatGPT egyszerre csak egy e-mailt generál, így minden e-mailt át kell másolnia az e-mail eszközébe vagy CRM-jébe. Ez nagyon gyorsan unalmassá válik, ha több száz személyre szabott hideg e-mailt kell elküldenie. A platformok közötti állandó váltás hibákhoz és következetlenségekhez vezet a kampányai során. Más szavakkal, minden munkaterület küzd a munka terjeszkedésével.

❗ Figyelem: Lehet, hogy csapata alkalmazásváltási pokolban ragadt. A 47 másodpercenkénti eszközváltás rontja a koncentrációt, rejtett mentális fáradtságot okoz, és a nap végére elpárologtatja a produktív órákat.

Nincs kampánykövetési funkció

A platform nem tudja nyomon követni az e-mailek megnyitását, a válaszadási arányt, és nem tudja mérni a kampány hatékonyságát. Nem láthatja, melyik üzenet generál jobb válaszokat, vagy melyik tárgy sor teljesít a legjobban. Ez megnehezíti a hideg e-mail stratégiájának optimalizálását, illetve a befektetőknek a befektetés megtérülését.

Beépített ütemezés hiánya

A ChatGPT képes megírni a hideg e-mailjeit, de nem tudja azokat automatikusan elküldeni. Minden e-mailt manuálisan kell ütemezni, vagy külön eszközökben kell beállítani a sorrendet. Ez azt jelenti, hogy nincs automatikus emlékeztető a potenciális ügyfelek viselkedése alapján. A gondozási folyamat fragmentáltá válik, és a potenciális ügyfelek kicsúsznak a résen.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy egy 100 fős szervezetben a tudásmunkások hetente közel 308 órát tölthetnek találkozókon! De mi lenne, ha csökkenthetnéd a megbeszélések időtartamát? A ClickUp egységes munkaterülete és összekapcsolt csevegő funkciója jelentősen csökkenti a felesleges megbeszélések számát! 💫 Valós eredmények: Az olyan ügyfelek, mint a Trinetix, 50%-kal csökkentették a megbeszélések számát azáltal, hogy központosították a projektdokumentációt, automatizálták a munkafolyamatokat és javították a csapatok közötti átláthatóságot a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunk segítségével. Képzelje el, hogy hetente több száz produktív órát nyerhet vissza!

Hogyan használhatja a ClickUp-ot a hideg e-mailek automatizálásához?

A ChatGPT ugyan hasznos e-mail írási eszköz, de működési szempontból nem elégséges. Beépített küldési, válasznyomkövetési vagy automatizált nyomonkövetési funkciók hiányában több eszközt kell egyszerre használnia az e-mail kampányok végrehajtásához.

A ClickUp az ideális eszköz ehhez. A világ első konvergált AI munkaterületeként automatizálja az íráson túlmutató teljes folyamatot.

Ezzel a ChatGPT segítségével közvetlenül a munkaterületén belül készítheti el az e-maileket, és egy helyen integrálhatja összes tudását, alkalmazásait, csevegéseit és dokumentumait, megkönnyítve ezzel az integrált kampánykezelést.

Így használhatja a ClickUp-ot a hideg e-mailek automatizálására:

Készítse el a kampány munkaterületét egy e-mail kampány sablon segítségével.

Ingyenes sablon Végezzen sikeres hideg e-mail kampányokat a ClickUp e-mail kampány sablonjával.

A ClickUp e-mail kampány sablonja strukturált keretrendszert biztosít az egész hideg e-mailek küldésének szervezéséhez. Gondoljon rá úgy, mint egy irányító központra, ahol minden potenciális ügyfél, e-mail, nyomon követés és kampánymutató a helyén van.

Ezzel a sablonnal egy előre elkészített kampányközpontot kap. Ez azt jelenti, hogy nem kell a nulláról felépítenie a nyomonkövetési rendszereket, és nem kell azon töprengenie, hol tartott az egyes potenciális ügyfelekkel.

Így segít ez a sablon:

Célra szabott nyomon követés: A sablon lehetővé teszi az e-mail kampányok nyomon követését és kezelését különböző A sablon lehetővé teszi az e-mail kampányok nyomon követését és kezelését különböző egyéni mezőkkel , mint például az e-mail másolási link, a befejezési arány, az e-mail típus, a téma és az e-mail tervezési link.

Egyértelmű haladásfigyelés: A ClickUp egyéni státusza lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes potenciális ügyfelek haladását, egyértelműen láthatóvá téve, hogy hol tartanak a folyamatban.

Többféle nézet opció: Vizualizálja e-mail kampányait, és váltson könnyedén Vizualizálja e-mail kampányait, és váltson könnyedén a különböző ClickUp nézetek között, pl. a Táblázat nézetben a kapcsolatokat lépésenként láthatja, a Lista nézetben a potenciális ügyfelek adatait rendezett sorokban, a Naptár nézetben pedig a tervezett küldési dátumokat és a követési ütemtervet.

Feladatok kiosztása és ütemezése: Oszd ki a konkrét potenciális ügyfeleket vagy kampányfeladatokat a csapat tagjainak, egyértelmű határidőkkel.

Automatizált értesítések: Állítson be riasztásokat, hogy értesítse a csapat tagjait, amikor a potenciális ügyfelek átlépnek egy szakaszból a másikba, vagy közeledik a határidő.

E-mailek kezelése projektmenedzsment segítségével

Kövesse nyomon és kezelje hatékonyan hideg e-mailjeit a ClickUp e-mail projektmenedzsment segítségével.

A ClickUp segítségével nem kell folyamatosan váltogatnia az e-mail és a projektmenedzsment eszköz között, hogy nyomon kövesse a válaszokat.

A ClickUp e-mail projektmenedzsmentje közvetlenül összeköti Gmail-, Outlook-, Office 365- vagy IMAP-fiókját a munkaterületével. Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUp-on belül.

Íme, minden, amit a ClickUp munkaterületén belüli e-mail integrációval megtehet:

Válaszok feladatokká alakítása: továbbítsa a potenciális ügyfelek e-mailjeit kampányának egyedi címére, és alakítsa e-mailjeit részletes feladatokká közvetlenül a beérkező levelek mappájából.

Központosítsa a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket: importálja a teljes e-mail szálakat meghatározott kampányfeladatokba, hogy csapata áttekintse a teljes beszélgetési előzményeket, mielőtt válaszokat fogalmazna meg vagy termékbemutatókat ütemezne.

Követési feladatok ütemezése: Hozzon létre feladatokat kezdési és befejezési dátummal, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz közvetlenül a beérkező levelek mappájából.

E-mailek küldése a ClickUp munkaterületről: Írjon és küldjön kimenő e-maileket közvetlenül a Írjon és küldjön kimenő e-maileket közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból.

E-mailek megírása és személyre szabása AI segítségével

Testreszabhatja az e-mail sorozatokat a potenciális ügyfelei számára a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp a ClickUp Brain szolgáltatást kínálja, egy natív mesterséges intelligenciát, amely integrálódik az egész ClickUp környezetébe. Ez a mesterséges intelligencia kontextuális megértéssel rendelkezik a potenciális ügyfeleiről és kampányairól.

Így, amikor megkéri a ClickUp Brain-t, hogy írjon egy e-mailt egy potenciális ügyfélnek, az releváns információkat tud kiemelni a feladatlapjából, a találkozói jegyzetekből és a tárolt kutatásokból, hogy megalapozott hideg e-maileket fogalmazzon meg.

A Brain kontextusérzékeny megértése segít Önnek a következőekben:

Kutatási automatizálás: Manuális keresés nélkül képes lekérni a vállalati adatokat és problémás pontokat a csatlakoztatott forrásokból, például a CRM-integrációkból és a potenciális ügyfelek adatbázisaiból.

Teljesítményoptimalizálás: A ClickUp-ban tárolt kampánymutatók és megnyitási arányok alapján különböző tárgyvonalakat generálhat.

Szekvenciaépítés: A Brain automatikusan hivatkozhat a korábbi beszélgetésekre és e-mail szálakra, és így létrehozhatja a követő e-maileket.

Sablonintelligencia: A Brain a legjobban teljesítő e-mailekből tanul, hogy új kampányokhoz javításokat javasoljon.

A ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkciójával tovább gyorsíthatja a hideg e-mailek létrehozását. Diktálja le potenciális ügyfeleiről szerzett információit és e-mail ötleteit, és hagyja, hogy a program a beszélt jegyzeteket strukturált, személyre szabott hideg e-mailekké alakítsa a munkaterület kontextusának felhasználásával.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy központi könyvtárat hozzon létre a leghatékonyabb e-mail-sablonokból és -üzenetekből. Dokumentálja, melyik üzenetek generálják a legjobb válaszadási arányt a különböző iparágakban vagy potenciális ügyfelek típusai esetében, majd ossza meg ezt a tudásbázist az egész értékesítési csapatával az egységes eredmények érdekében.

Állítsa be az automatizálást, hogy a szekvenciák automatikusan futjanak

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

A ClickUp Automations segítségével automatizált e-mail sorozatokat hozhat létre, amelyek a potenciális ügyfelek cselekedetei alapján aktiválódnak.

A ClickUp drag-and-drop automatizálási eszközzel komplex szekvenciákat hozhat létre kódolás nélkül. Magyarázza el az automatizálási lépéseket egyszerű nyelven, és voilá! Megértette.

Az alábbi táblázatban megtalálja, mit érdemes automatizálni a hideg e-mailek sorozatában:

Automatizálás típusa Mit csinál? Állapot alapú kiváltók Küldjön különböző e-maileket, amikor a potenciális ügyfelek átlépnek a folyamat különböző szakaszaiba. Időzített nyomon követés Automatikusan küldjön nyomon követő e-maileket meghatározott időközönként, manuális ütemezés nélkül. Visszajelzések Különböző műveleteket indíthat el az e-mailek megnyitása, a kattintások vagy a potenciális ügyfelek válasza alapján. Feladatok kiosztása Automatikusan rendelje hozzá a potenciális ügyfeleket a csapat tagjaihoz, amikor vásárlási szándékot jeleznek vagy bemutatót kérnek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp egyéni autopilot ügynökeit bizonyos hideg e-mailek nyomon követési feladatait automatizálni, például automatikusan frissíteni a potenciális ügyfelek státuszát, ha az e-mailes interakciók száma egy küszöbérték alá csökken, vagy személyre szabott újraaktiválási folyamatokat indítani az egyéni mezők változásai alapján. Automatizálja e-mail sorozatainak egyes részeit a ClickUp Autopilot ügynökökkel.

Bónusz: Tippek az AI segítségével történő hideg e-mailek teljesítményének javításához

Bár a ChatGPT segít jobb hideg e-maileket írni, az általános teljesítménye attól függ, hogy mennyire stratégiailag használja az AI-t az egész elérési folyamat során.

Íme néhány tipp, hogyan javíthatja az AI segítségével a hideg e-mailek általános teljesítményét:

Hozzon létre prompt könyvtárakat kampánytípusok szerint: Készítsen egy gyűjteményt tesztelt promptokból különböző forgatókönyvekhez, pl. termékbemutatók, partnerségek, reaktiváló e-mailek, és használja őket következetesen.

Használja az AI-t a potenciális ügyfelek kutatásának összefoglalásához: Adjon meg a ChatGPT-nek több adatot a potenciális ügyfeléről (LinkedIn-bejegyzések, vállalati hírek, legutóbbi eredmények), és kérje meg, hogy azonosítsa a legrelevánsabb személyre szabási szempontot.

Emberi ellenőrzés az AI-eredmények felett: Állítson be egy gyors ellenőrzési folyamatot, amelynek során a csapat tagjai átnézik az AI által generált e-maileket, hogy kiszűrjék a kitalált részleteket és a márka hangvételével nem összhangban lévő elemeket.

Visszafejtsd a sikeres versenytársak e-mailjeit: Írd be az iparágadban jól teljesítő hideg e-maileket a ChatGPT-be, és kérd meg, hogy elemezze azok szerkezetét, hangnemét és meggyőzési technikáit.

Állítson be trigger-alapú e-mail generálást: Hozzon létre automatizált e-mail munkafolyamatokat, amelyek új hideg e-maileket generálnak a CRM-ben szereplő potenciális ügyfelek konkrét tevékenységei vagy az adatok változásai alapján.

Vezessen be AI-alapú küldési idő optimalizálást: Használjon olyan eszközöket, amelyek elemzik a potenciális ügyfelek elkötelezettségi mintáit, és automatikusan ütemezik a hideg e-maileket arra az időpontra, amikor a címzett legvalószínűbb, hogy megnyitja és válaszol rájuk.

Automatizált válaszok kategorizálása és továbbítása: Az AI segítségével automatikusan elemezheti és kategorizálhatja a potenciális ügyfelek válaszait érdeklődési szint vagy kifogás típusa szerint, majd továbbíthatja azokat a megfelelő csapattagoknak a javasolt következő lépésekkel együtt.

Így használhatja a ClickUp-ot a munkafolyamatok automatizálásához.

💡 Profi tipp: A Siege Media szerint a hideg e-mailek küldésére a legjobb időpont a keleti parti idő szerint reggel 9 és délután 12 óra között van. Néha a legegyszerűbb módja annak, hogy az e-mailjeit megnyissák, az, ha a megfelelő időpontban küldi el őket.

Automatizálja hideg e-mail kampányait a ClickUp segítségével

A ChatGPT hatékony hideg e-maileket generál, ha releváns kontextust és utasításokat kap. De miért használná önálló eszközként, amikor a ClickUp közvetlenül a munkaterületén belül hozzáférést biztosít a legújabb ChatGPT modellhez?

A ClickUp segítségével az egész hideg e-mail sorozatot kezelheti anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Ez a konvergált AI munkaterület képes: e-mailt írni anélkül, hogy manuálisan kellene bevinnie a potenciális ügyfelek adatait, nyomon követni a kampány eredményeit, és ütemezni a követési sorozatokat – mindezt egyetlen munkaterületen.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és automatizálja hideg e-mail kampányait.