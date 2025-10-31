A 12 legjobb Notion álláspályázati nyomkövető sablon, hogy szervezett maradhasson

A mai álláskeresés már nem annyira sprintnek, inkább maratoni futásnak tűnik. A rengeteg jelentkezés, nyomon követés és interjú-előkészítés miatt könnyű elveszíteni a fonalat.

Tudta, hogy egy jelöltnek átlagosan 21 gondosan kidolgozott pályázatot kell benyújtania ahhoz, hogy egyetlen állásajánlatot kapjon? Ez az adat egyértelműen rámutat egy dologra: az álláskeresés minden lépésének nyomon követése nem csak okos, hanem elengedhetetlen is.

Az álláspályázatok állapotának rögzítésétől a nyomon követés tervezésén át a közelgő interjúkra való felkészülésig, a Notion álláspályázati nyomkövető sablonjai segítenek strukturálni az álláspályázati folyamatot.

Bónuszként megosztjuk a ClickUp sablonjait is, így kiválaszthatja a legjobbat a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Kezdjük el a nyomon követést, rendben?

Mi teszi jóvá a Notion álláspályázati nyomkövető sablonokat?

A megfelelő álláskeresési sablon kiválasztása döntő fontosságú lehet a szervezett álláskeresés és a teljes káosz között. Nem minden sablon alkalmas a modern álláskeresés hullámzó folyamatainak kezelésére, ezért az alábbiakat érdemes figyelembe venni, mielőtt kiválasztana egy Notion álláspályázati sablont: 👇

Egyértelmű állapotkövetés: Válasszon egy sablont, amely egyértelműen megmutatja, hogy az egyes pályázatok hol tartanak – Pályázva, Interjú ütemezve, Ajánlat kapott, vagy akár Ghosted (mindannyian jártunk már ebben a cipőben 😅).

Testreszabható mezők: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi a mezők hozzáadását vagy szerkesztését az Ön igényeinek megfelelően, például a vállalat méretének, az ajánló forrásának vagy a fizetési elvárásoknak a nyomon követése érdekében.

Interjú és utánkövetési emlékeztetők: Győződjön meg arról, hogy a sablon tartalmaz helyet a toborzók utánkövetéseinek, az interjú időpontjainak és a következő lépéseknek, hogy ne szalasszon el lehetőségeket.

Vállalat és pozíció részletei: Válasszon egyet, amely lehetővé teszi a pozíció leírásának, a vállalati megjegyzéseknek és a linkeknek, például álláshirdetéseknek vagy LinkedIn-profiloknak a tárolását.

Megjegyzések és gondolatok: Győződjön meg arról, hogy a sablonkövető lehetővé teszi gyors megjegyzések feljegyzését, például „tetszett a csapat kultúrája” vagy „nem vagyok biztos a fizetési sávban”. Ez segít később összehasonlítani az ajánlatokat és okosabb döntéseket hozni.

Exportálási és megosztási lehetőségek: Keressen olyan sablont, amely egyszerűvé teszi a nyomkövető megosztását mentorával, karrier tanácsadójával vagy akár egy barátjával.

👀 Tudta-e: 2023-ban az első jelentkezés és az első ajánlat közötti átlagos időtartam körülbelül 44 nap volt. Ezenkívül a legtöbb tag 21 és 89 nap közötti álláskeresési időt jelentett. Ez azt mutatja, hogy az állásajánlat megszerzéséhez szükséges idő az előző évekhez képest folyamatosan nőtt.

A legjobb álláspályázati nyomkövető sablonok egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat a Notion és a ClickUp álláspályázati nyomkövető sablonokról:

12 ingyenes Notion álláspályázati nyomkövető sablon

Mielőtt belevágnánk a listába, egy gyors figyelmeztetés: az alábbi sablonok mindegyike ingyenes Notion-opció, amely ideális az álláskeresés során a szervezettség fenntartásához.

Ezeket a Notion sablonokat rövid leírásokkal és legfontosabb jellemzőikkel együtt mutattuk be, hogy segítsünk kiválasztani a tökéletes sablont az Ön számára.

1. Diák álláskereső sablon

via Notion

A Student Job Tracker Template egy Notion-alapú karrier-dashboard, amelyet kifejezetten diákok számára fejlesztettek ki. Segít nyomon követni az állás- és szakmai gyakorlatra benyújtott pályázatokat, egy helyen tárolni az összes fontos dokumentumot, és központosítani a karrierrel kapcsolatos forrásokat, így az álláskeresés szervezett és kezelhető lesz.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon jelentkezési folyamatának minden szakaszát egy vizuális nyomkövetővel (Jelentkezés, Interjú, Ajánlat, Elutasítás).

Tárolja önéletrajzát, portfólióját és LinkedIn-bejegyzéseit egy helyen, hogy minden készen álljon a használatra.

Tekintse át a korábbi pályázatokat az archívumban, hogy tanuljon belőlük, és elkerülje a hibák megismétlődését.

✅ Ideális: Azoknak a diákoknak, akik az órákat és az álláspályázatokat egyensúlyozzák, és stresszmentes módszert keresnek a szervezettség fenntartására.

2. Álláspályázati nyomkövető (Notion AI-vel) sablon

via Notion

Az álláskeresési folyamat egyszerűsítésére kifejlesztett Notion álláspályázati nyomkövető a Notion AI integrációval az álláskeresés minden szakaszát egy szervezett irányítópulton jeleníti meg. Naplózhatja a pozíciókat, figyelemmel kísérheti a határidőket és jegyzeteket készíthet az egyes vállalatokról.

Mindeközben az AI segít Önnek a nyomon követő e-mailek megírásában, a kezdeti pályázati anyagok finomításában, valamint a feladatok nyomon követésében, kevesebb gonddal és kevesebb zavaró tényezővel.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Húzza az álláspályázatokat a táblára, hogy azonnal lássa, hol tartanak.

Töltse fel önéletrajzát egy könnyen elérhető helyre, hogy soha ne kelljen mappákat átkutatnia.

Rendezés és szűrés naptárral, hogy nyomon követhesse a határidőket és az interjúk időpontjait.

✅ Ideális: szakemberek és diákok számára, akik a szervezettséget AI-alapú támogatással szeretnék kombinálni az álláspályázati folyamat felgyorsítása érdekében.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelvű utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

3. Diákok álláskeresési kezdőcsomag sablon

via Notion

A Notion Student Job Search Starter Kit egy komplett eszközkészlet friss diplomások számára, akik készen állnak karrierjük megkezdésére. Összefogja mindazt, amire szükséged van a szervezett álláskereséshez, beleértve az önéletrajz és a portfólió kezelését, az álláspályázatok nyomon követését, az interjúra való felkészülést és a teendőlistákat.

Strukturált elrendezésével segít koncentrálni, motiváltnak maradni és felelősséget vállalni az álláskeresési folyamat minden egyes lépéséért.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon az előrehaladását egy áttekinthető álláskeresési nyomkövetővel, amely megmutatja az egyes vállalatoknál benyújtott pályázatok állapotát.

Készüljön fel okosabban egy ellenőrzőlistával az interjú előkészítéséhez, a kapcsolatteremtéshez és a nyomon követéshez.

Rögzítse a toborzók megjegyzéseit, emelje ki a készségeket, és jegyezze fel karrierjével kapcsolatos gondolatait a erre a célra kialakított szakaszokban.

✅ Ideális: Diákok és friss diplomások számára, akik egyszerűsített munkaterületet szeretnének, hogy az egész karrierjüket kezelhessék, az álláspályázatoktól az interjúkig.

4. Szokáskövető sablon

via Notion

Az álláskeresésnél a következetesség a legfontosabb, és a Notion Habit Tracker Template segít kialakítani a munkakereséshez kapcsolódó napi rutinokat. Legyen szó egy meghatározott számú állásra való jelentkezésről, a LinkedIn profil frissítéséről vagy interjúkérdések gyakorlásáról, minden szokást egyszerű, kattintással kitölthető formátumban rögzíthet és nyomon követhet.

Emellett az egyszerű jelölőnégyzetek és a sorozatszámlálók segítenek abban, hogy felelősségteljes maradjon, és a következő állás megszerzésének útján haladjon.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon napi és heti álláskeresési szokásait, például hogy naponta 2 állásra jelentkezik, vagy 1 toborzóval lép kapcsolatba.

Testreszabhatja a szokáskategóriákat, hogy azok megfeleljenek céljainak, például hálózatépítés, portfólió frissítés vagy interjú előkészítés.

A heti vagy havi nézet segítségével könnyedén felismerheti a haladás mintáit és hiányosságait.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik következetesek és fegyelmezettek akarnak maradni a keresés során, anélkül, hogy elveszítenék a lendületüket.

🎉 Érdekes tény: Néhány Z generációs jelölt nem csak anyukájára és apukájára támaszkodik, hanem magával viszi őket az interjúra is. Egy 831 Z generációs álláskeresőt (27 év alattiakat) megkérdező felmérésben a válaszadók 77%-a mondta, hogy szülője is részt vett az interjún, míg 48% elismerte, hogy szülője elvégezte helyettük a feladatot.

5. Professzionális önéletrajz sablon

via Notion

Az első benyomás fontos, és az önéletrajzod gyakran az első benyomásod. Ez a professzionális önéletrajz-sablon a Notionban a személyes karrierportfóliód, amely a toborzók számára áttekinthetően van összeállítva.

Ez az ingyenes sablon áttekinthető struktúrába rendezi tapasztalatait, végzettségét, készségeit és elérhetőségeit. Ez megkönnyíti a áttekintést, ugyanakkor elég hatékony ahhoz, hogy kiemelje legfontosabb eredményeit. A minimalista kialakítás megfelelő egyensúlyt teremt a professzionalizmus és a személyiség között, biztosítva, hogy karrierje története világosan és hatékonyan jelenjen meg.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kiemelje a készségeket, a releváns tanfolyamokat és a legfontosabb tapasztalatokat a külön erre a célra kialakított szakaszokban.

Gyorsan szerkesztheti a sablont, hogy profilját az egyes álláshelyekhez igazítsa.

Ossza meg a Notion linket a zökkenőmentes, digitális álláspályázatokhoz.

✅ Ideális: szakemberek és diákok számára, akik egy kifinomult, könnyen frissíthető önéletrajzot szeretnének, amely digitális és nyomtatott formátumban egyaránt zökkenőmentesen működik.

6. Online portfólió weboldal sablon

via Notion

A Notion online portfólió weboldal sablonja személyes weboldalként működik, helyet biztosítva önéletrajzának, fényképeinek, projektgalériájának és szakmai tapasztalatainak.

Ezzel kifinomult digitális jelenlétet építhet ki, amelyet könnyen megoszthat, miközben a toborzók és a kollaboránsok egyértelműen megismerhetik erősségeit, böngészhetik munkáit, és egyetlen link segítségével kapcsolatba léphetnek Önnel.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Írjon egy rövid „Rólam” részt, amely személyesebbnek tűnik, mint egy önéletrajz.

Mutassa be legjobb projektjeit egy esettanulmányok, tervek, kódok vagy írásminták galériájában.

Ossza meg előre elérhetőségi adatait, hogy a toborzók könnyedén felvehessék Önnel a kapcsolatot.

✅ Ideális: Kreatív szakemberek, fejlesztők, tervezők és diákok számára, akik professzionális online jelenlétet szeretnének, hogy támogassák álláspályázataikat.

💡 Profi tipp: Az elmúlt öt évben az átlagos önéletrajz hossza csaknem megduplázódott, körülbelül egy oldalról majdnem két oldalra nőtt. A munkáltatók több részletet várnak el, de ügyeljen arra, hogy azok relevánsak és hatásosak legyenek, ne pedig feleslegesek.

7. Álláshirdetési sablon

via Notion

A megüresedett állások közzététele nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljes karrieroldalt kell létrehoznia. A Notion álláshirdetési sablonja egyszerű módszert kínál az álláslehetőségek valós idejű megosztására. Felsorolhatja az állásokat, csapat vagy státusz szerint címkézheti őket, és hozzáadhat részleteket, például a feladatköröket és a határidőket, így a jelöltek könnyedén böngészhetnek és jelentkezhetnek, mindenféle extra gond nélkül.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Közzétehetsz egy nyilvános állásportált, amelyet könnyen megoszthatsz másokkal.

Címkézze az álláshirdetéseket a közzététel dátuma, az osztály és az állapot szerint a gyors rendezés érdekében.

Valós időben szerkesztheti a hirdetéseket, hogy az állásajánlatok mindig naprakészek legyenek.

✅ Ideális: Kisvállalatok, startupok vagy diákszövetségek számára, akik egyszerű módszert keresnek az állás- vagy gyakornoki pozíciók megosztására, anélkül, hogy teljes értékű karrieroldalt kellene létrehozniuk.

⭐ Profi tipp: A ClickUp Brain még okosabbá teszi az álláskeresés nyomon követését. A sablonokon túl a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő asszisztensként segít a munkaterületén, segít tartalom létrehozásában, a kontextus azonnali megjelenítésében és a „munkával kapcsolatos munkára” fordított idő csökkentésében. Ez a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely egy helyen köti össze a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és prioritásokat, így soha nem kell a részletek után kutatnia álláskeresés közben. A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkaterületéről.

8. Notion interjúpanel-sablon

via Notion

A Notion interjúpanel-sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse az interjúfolyamatot azáltal, hogy strukturált értékelési rendszert kínál a jelöltek értékeléséhez. Az interjúkat szakaszokra, tulajdonságokra és kijelölt panelistákra bontja, biztosítva ezzel a méltányosságot és a következetességet minden jelölt interakciója során.

Az álláskeresők számára az ilyen típusú rubrikák áttekintése értékes betekintést nyújt abba, hogy a vállalatok hogyan értékelik a jelölteket, így segítve az egyértelmű felkészülést.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse az előre meghatározott szakaszokat, mint például a toborzói szűrés, a technikai mélyreható elemzések és a végső interjúk.

Használjon attribútum-ellenőrzőlistákat a készségek, a motiváció, a logisztika és a tapasztalatok értékeléséhez, hogy az értékelések konzisztensek legyenek.

Rendelje hozzá, ki mit kérdezzen, hogy a jelöltek ne kapjanak kétszer ugyanazt a kérdést.

✅ Ideális: toborzók, felvételi vezetők és jelöltek számára, akik szeretnének bepillantást nyerni a strukturált interjúzási folyamatok kulisszái mögé.

🎉 Érdekes tény: Egy interjú során az egyik jelölt lazán elmesélte, hogy donutokat vitt az irodába, tudva, hogy a felvételi vezető szigorú diétán van. A „édes szabotázs” büszke anekdotaként került be a történetbe, de mondani sem kell, hogy a felvételi vezető nem volt túlzottan lenyűgözve. Ez egy klasszikus interjús hibát emel ki: megpróbálni viccesnek vagy „szimpatikusnak” tűnni, de véletlenül megkérdőjelezhető ítélőképességet mutatni. Mindig emlékezzen: ami Ön szerint okos történet, az a munkaadók számára vörös zászlót jelenthet.

9. Állásportál-pályázó követő sablon

via Notion

Ez a Állásportálok és pályázók nyomon követési sablon közvetlenül összeköti a nyilvános állásportált a pályázók nyomon követési irányítópultjával, így a felvételi folyamat kezdettől végéig zökkenőmentesebbé válik.

A vállalatok egy helyen listázhatják a pozíciókat, fogadhatják az álláspályázatokat és nyomon követhetik a jelöltek előrehaladását. Az álláskeresők számára ez a rendszer biztosítja, hogy az álláspályázatuk adatai zökkenőmentesen bekerüljenek a toborzó munkafolyamatába, csökkentve ezzel a visszajelzések elmulasztásának esélyét.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon valós időben az álláspályázatok állapotát – új, elbírálás alatt, interjú vagy ajánlat.

Testreszabhatja az jelentkezési űrlapokat, hogy gyorsan és hatékonyan gyűjthesse össze a jelöltek adatait.

Kezelje a pozíciókat, önéletrajzokat és interjúkat egy központi toborzói munkaterületről.

✅ Ideális: Cégek és HR-esek számára, akik egyszerre több pozíciót szeretnének kezelni, valamint álláskeresők számára, akik fontosnak tartják az álláspályázatok nyomon követésének átláthatóságát.

10. AI önéletrajz-író sablon

via Notion

Mivel a Z generáció 25%-a már AI-botokat használ önéletrajzok és motivációs levelek írásához, egyértelmű, hogy az álláskeresők okosabb módszereket keresnek, hogy kiemelkedjenek a tömegből. Az AI önéletrajz-író sablon megkönnyíti ezt a folyamatot.

Egyszerűen adja meg adatait, beleértve végzettségét, tapasztalatát és készségeit, és hagyja, hogy az AI finomítsa azokat egy kifinomult, iparágra kész önéletrajzzá, amely kiemeli erősségeit és az Ön történetét a célzott pozícióhoz igazítja.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse az útmutató utasításait az önéletrajz minden szakaszában, beleértve a célokat, az oktatást, a munkatapasztalatot és a készségeket.

Formázza adatait egy tiszta, professzionális elrendezésbe, amelyet a toborzási vezetők könnyen áttekinthetnek.

A sablon különböző iparágakhoz és karrier szintekhez igazítható.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik gyors, mégis professzionális, az álláspályázatokhoz szabott önéletrajzot szeretnének, különösen diákoknak, karrierváltóknak vagy szakembereknek, akik frissítik önéletrajzukat.

📌 Tudta? A Z generációs álláskeresők közel fele beismeri, hogy hazudott az álláspályázatokban. Körülbelül 23% túllicitálta munkatapasztalatát, és közel 18% felfújt pozícióját.

11. AI állásleírás-író sablon

via Notion

Az AI állásleírás-sablon segítségével a toborzó csapatok perceken belül világos, pozíció-specifikus állásleírásokat készíthetnek. Ön kitölti a rövid vállalati áttekintést és a pozíció részleteit, majd a Notion AI kidolgoz egy kifinomult állásleírást, amelyet Ön finomíthat és közzétehet. Ez biztosítja a nyelv következetességét a különböző pozíciók között, és időt takarít meg, ha egyszerre több álláshely is meghirdetésre kerül.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Készíts önéletrajz- vagy állásleírás-vázlatokat egyetlen kattintással az AI segítségével, majd finomítsd őket tovább azonnali átírás, kiegészítés vagy hangnem-módosítás segítségével.

Másolja és illessze be zökkenőmentesen karrieroldalakra, állásportálokra vagy dokumentumokba a formázást megőrző, markdown-kompatibilis kimenettel.

A beépített verziótörténet segítségével bármikor visszavonhatja vagy összehasonlíthatja a szerkesztéseket.

✅ Ideális: Startupok és kis létszámú csapatok számára, akiknek gyorsan szükségük van kiváló minőségű munkaköri leírásokra, és akik egységes hangnemet szeretnének használni az álláshirdetésekben.

12. Esettanulmány-galéria sablon

via Notion

Az, ahogyan bemutatja munkáját, döntő lehet abban, hogy elveszíti-e a lehetőséget, vagy kiemelkedik a többiek közül. A Notion esettanulmány-galéria sablon egy különleges teret biztosít az esettanulmányok áttekinthető és hatásos szervezéséhez és bemutatásához. Kiemelheti a projekt céljait, stratégiáit, eredményeit és legfontosabb tanulságait, vizuális elemekkel és adatokkal alátámasztva, így eredményei magukért beszélnek.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Keltse jó benyomást azzal, hogy világosan bemutatja problémamegoldási folyamatát.

Tegye interaktívvá portfólióját képekkel, diagramokkal és valós adatokkal.

Minden információt könnyedén megoszthat egyetlen linkkel, amely gyors hozzáférést biztosít az álláspályázatok vagy interjúk során.

✅ Ideális: szakemberek számára, akik mélyreható projektdokumentáció és eredmények bemutatásával szeretnék megerősíteni pályázataikat.

👀 Tudta? Egy közel félmillió álláskeresővel végzett nagyszabású terepkísérlet során kiderült, hogy az AI írási segítségének használata az önéletrajzok elkészítéséhez 8%-kal növelte a felvétel esélyét. Fontos, hogy a tanulmány azt is kimutatta, hogy ez az előny az összes iparágban és demográfiai csoportban egyformán érvényes. A tanulság? Az AI használata mérhetően javíthatja az interjúk és állásajánlatok megszerzésének esélyét.

A Notion korlátai

Bár a Notion egy rugalmas és hatékony eszköz, a felhasználók visszajelzései rámutatnak néhány területre, ahol hiányosságok tapasztalhatók, különösen a munkaterhelés, a csapat mérete vagy az elvárások függvényében.

Az alábbiakban néhány, a felhasználók által jelentett gyakori problémát sorolunk fel:

Megtanulása nehéz a saját kezű beállításhoz : A magas fokú testreszabhatóság miatt a bevezetés komoly erőfeszítést igényel, különösen relációs adatbázisok vagy csapatmunka-folyamatok tervezése esetén.

A teljesítmény a méret növekedésével lassul : A nagy méretű médiafájlokat, nagy adatbázisokat vagy sok csapattagot tartalmazó munkaterületeken késések léphetnek fel.

Az offline hozzáférés korlátozott : Az offline szerkesztés nem zökkenőmentes; a stabil internetkapcsolattal nem rendelkező felhasználók szinkronizálási problémákkal szembesülnek, vagy nem tudják betölteni az oldalakat.

Az AI funkciók nem teljesen autonómok : a Notion AI segít finomítani, összefoglalni vagy kiegészíteni a tartalmat, de nem képes teljes dokumentumokat létrehozni a semmiből; inkább kiegészíti, mint helyettesíti az emberi munkát.

A támogatás és a verziókezelés nem mindig megbízható: Bár általában hasznosak, az ügyfélszolgálat és a verziótörténet-eszközök (különösen a visszavonások nyomon követése vagy a dokumentumok duplikálásának megakadályozása érdekében) nem mindig megbízhatóak.

Alternatív Notion sablonok

Az álláspályázatok kezelése terén a Notion projektmenedzsment funkciói jó választásnak bizonyulnak. Azonban olyan platformok, mint a ClickUp, strukturáltabb, testreszabhatóbb és több funkcióval rendelkező megoldást kínálnak az álláskeresés során a szervezettség megőrzéséhez. Hogyan?

Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot. A nagyobb rugalmasság, a beépített automatizálás és a könnyű megosztás révén a ClickUp hatékony, mégis egyszerű sablonokat kínál, amelyek segítségével álláskeresése szervezett marad és stressz nélkül halad előre. Emellett a ClickUp megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök közös munkájához.

Íme a legjobb ClickUp álláspályázati nyomonkövetési sablonok, amelyek kiváló Notion alternatívákként szolgálnak:

1. ClickUp álláskeresési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon és kezelje az összes álláspályázatát egy helyen a ClickUp álláskeresési sablon segítségével.

A ClickUp álláskeresési sablon megkönnyíti az álláskeresés kezelését azáltal, hogy egy helyen gyűjti össze az álláspályázatokat, az interjúidőpontokat és a toborzók elérhetőségeit. A munkáltatói adatok és a fizetési elvárások nyomon követésétől az interjúra való felkészülésig, a sablon strukturálja az álláskeresés legfontosabb elemeit, így Ön a megfelelő állás megszerzésére koncentrálhat.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon az összes jelentkezést egy helyen, a vállalat, a pozíció, a fizetés, a juttatások és a megjegyzések oszlopokkal, így könnyen összehasonlíthatja a lehetőségeket.

A beépített állapotcímkékkel, mint például „jelentkezett”, „telefonos interjú”, „személyes interjú” és „végső döntés”, nyomon követheti az interjúk minden szakaszát, így mindig tudja, hol tart.

Gyorsan értékelje a potenciális munkáltatókat a Glassdoor értékelések és juttatások mezők hozzáadásával, amelyek segítenek megalapozottabb karrier döntéseket hozni.

Tartsa a motivációs leveleket, a toborzók elérhetőségeit és az e-maileket közvetlenül az egyes álláshirdetéseknél, így a fontos részletek mindig kéznél lesznek.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik egyszerű, de hatékony rendszert szeretnének, hogy az egész jelentkezési folyamatot egy helyen kezelhessék.

💡 Profi tipp: Ha kíváncsi arra, hogyan használhatja az AI-t az álláskereséshez, íme néhány módszer, hogyan alkalmazhatja azt: Összefoglalja az álláshirdetéseket gyors, áttekinthető információkká, hogy ne kelljen hosszú leírásokat olvasnia.

A ClickUp Brain vagy a Brain MAX asztali alkalmazásba beépített prémium AI modellek, mint a ChatGPT, a Gemini és a Claude segítségével másodpercek alatt automatikusan generálhat személyre szabott nyomonkövetési e-maileket a toborzóknak.

Az összes kiemelt jelentkezést, amelynek határideje hamarosan lejár, azonnal láthatóvá teszi.

Készíts interjú-előkészítő jegyzeteket úgy, hogy összegyűjtöd a kérdéseket, a vállalati információkat és a saját mentett forrásaidat.

Az egyes állásleírásokhoz igazított önéletrajz-pontok vázlata A ClickUp Brain MAX mindezt elvégzi Ön helyett. Felejtse el az állásportálok, a Google Drive, a mentett e-mailek vagy a LinkedIn közötti váltogatást. A Brain MAX segítségével azonnal kereshet az összes csatlakoztatott alkalmazásában , hogy megtalálja a releváns pozíciókat, állásleírásokat, toborzói üzeneteket vagy interjú-előkészítő jegyzeteket. Rögzítse próbainterjúit, és hagyja, hogy a Brain MAX leírja azokat, kivonva a legfontosabb tanulságokat és teendőket. Használja a Talk to Text funkciót, hogy azonnal rögzíthesse a jegyzeteket, vagy feladatokhoz kapcsolódó emlékeztetőket hozzon létre.

2. ClickUp fejlett álláskeresési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Advanced Job Search Template segítségével vizualizálhatja az álláskeresés minden szakaszát, a potenciális álláslehetőségektől az elfogadásig.

Okosabb módszert keres az álláskeresés kezelésére? A ClickUp Advanced Job Search Template egyszerűsíti a több álláspályázat kezelésének folyamatát, átláthatóvá és lépésről lépésre követhetővé téve azt. Az összes állásadattal, például a vállalatlistákkal és az interjúkkel egy helyen, nem kell többé aggódnia a szétszórt jegyzetek miatt, és a jobb karrierlépésekre koncentrálhat.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

✅ Ideális: Több pályázatot kezelő szakemberek számára, akik tiszta, vizuális és megbízható rendszert szeretnének, hogy nyomon követhessék álláskeresési stratégiájuk minden lépését.

3. ClickUp karrierút sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg karrierje fejlődési lehetőségeit, és vizualizálja a pozíciók előrehaladását a ClickUp karrierút sablonjával.

A ClickUp karrierút sablonja megszünteti a növekedés tervezésének bizonytalanságát azáltal, hogy strukturált útitervet ad minden pozícióhoz. Ha karrierváltásra készül, lépésről lépésre megtervezheti jövőbeli céljait, és összekapcsolhatja azokat valós mérföldkövekkel.

A dinamikus ütemtervek bemutatják, hogyan alakulnak a felelősségek és elvárások az idő múlásával, így a karrierfejlődés átláthatóbbá válik, és nem okoz zavart.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon a készségeket és kompetenciákat az integrált ClickUp Dashboards segítségével, hogy lássa, hol vannak hiányosságok.

Állítson be cselekvési terveket minden pozícióhoz mérhető célokkal, és rendeljen hozzájuk OKR-eket közvetlenül a sablonban.

Színkódok és összekötők segítségével testreszabhatja a karrierlétrát különböző vagy új munkakörökhöz.

A jobb áttekinthetőség és tervezés érdekében vizualizálja az ütemterveket és a szerepkörökkel kapcsolatos elvárásokat a Whiteboard nézetben.

✅ Ideális: HR-csapatok, vezetők és magánszemélyek számára, akik strukturált, vizuális módszert keresnek a karrierjük előrehaladásának feltérképezéséhez és a növekedésüknek a szervezeti célokhoz való igazításához.

📌 Tudta? Egy komoly álláskeresés akár 10 000 dollárba is kerülhet, ha beleszámítjuk a professzionális önéletrajzírók, a prémium LinkedIn előfizetések, a hálózatépítő rendezvények és a karrier tanácsadók költségeit. Bár nem mindenkinek kell több ezer dollárt költenie, ez a tendencia rávilágít arra, hogy milyen versenyképessé vált az álláspiac, ahol a jelöltek az álláskeresést nagy kockázatú befektetésnek tekintik.

4. ClickUp állásajánlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa be készségeit, tapasztalatait és céljait professzionális formátumban a ClickUp álláspályázati sablon segítségével.

Az álláspályázat megírása nem feltétlenül kell nyomasztó feladatnak lennie. A ClickUp álláspályázati sablon kész struktúrát biztosít, amellyel professzionális módon mutathatja be képesítéseit, tapasztalatait és pályázatát.

Egyszerűen kitöltheti az adatokat, testreszabhatja a szakaszokat, és arra koncentrálhat, hogy a legjobb formáját hozza. A ClickUp együttműködési funkcióival valós időben is szerkesztheti az adatokat, és mindent rendezett állapotban tarthat.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Rögzítse a személyes adatokat, a javasolt célokat és az eredményeket egyértelműen meghatározott szakaszokban.

Egyszerű, szerkeszthető táblázatokkal adja hozzá tanulmányi eredményeit és szakmai tapasztalatait.

Használja a ClickUp élő együttműködési funkcióját a szerkesztéshez, megosztáshoz és azonnali visszajelzések fogadásához.

Tárolja és tegye hozzáférhetővé ajánlatait a ClickUp munkaterületén, hogy később felhasználhassa őket.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik strukturált, professzionális módon szeretnék bemutatni magukat és lenyűgözni a potenciális munkáltatókat anélkül, hogy időt pazarolnának a formázásra.

🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan írjon nyertes álláspályázatot:

5. ClickUp projektkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a feladatokat, a határidőket és a csapat frissítéseit a ClickUp projektkövető sablon segítségével.

A ClickUp Project Tracker Template segít abban, hogy a stresszes álláskeresést egy világos, szervezett tervvé alakítsa. Ahelyett, hogy találgatna, hova jelentkezett, mikor kell utánajárni, vagy melyik interjú következik, minden egy helyen lesz. Gondoljon rá úgy, mint az álláskeresés központjára, azaz strukturált, megbízható és úgy kialakított, hogy segítsen gyorsabban eljutni a következő ajánlatig.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon az álláspályázatok állapotát a RAG (piros = függőben, sárga = folyamatban, zöld = sikeres) állapotmezővel.

Kövesse nyomon az általános előrehaladást egy automatikusan frissülő, élő befejezési százalékos sáv segítségével.

Bontsa fel a folyamatot alfeladatokra, például „Jelentkezés”, „Követés küldése” vagy „Interjúra való felkészülés”.

Állítson be emlékeztetőket és határidőket a ClickUp-ban, hogy soha ne maradjon le egy interjúról vagy toborzó válaszáról.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik egy intelligens, szervezett módszert keresnek az álláspályázatok, interjúk és eredmények nyomon követésére egy egyetlen felületen.

6. ClickUp CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp CRM sablon segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti a toborzók kapcsolatait, a visszajelzéseket és a jelöltekkel való interakciókat.

A ClickUp CRM sablon testreszabható az álláspályázatok nyomon követéséhez, olyan állapotokkal, mint „Pályázott”, „Interjú” és „Ajánlatot kapott”, hogy egy pillanat alatt láthassa az előrehaladását. Beépített automatizálási funkciókat és egyéni mezőket is tartalmaz a cégnevek, pozíciók, kapcsolattartók és határidők rögzítéséhez, így hatékony eszközzé teszi az álláskeresés minden lépésének kezelését. A testreszabható nézetek, mint a Naptár, Tábla és Dokumentumok segítségével mindig pontosan tudni fogja, hogy az egyes pályázatok hol tartanak.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Tervezze meg az egész álláskeresési folyamatot egy táblázatban, hogy nyomon követhesse a pozíciókat a jelentkezéstől a felvételig.

Tartsa szem előtt az interjúidőpontokat és a határidőket a ClickUp naptár nézetében

A „Saját feladatok” nézet segítségével kezelheti az olyan feladatokat, mint az önéletrajz frissítése, a kapcsolati hálózat kiépítése vagy az interjúra való felkészülés.

Hozzáférés az álláskeresési útmutató dokumentumhoz, amely stratégiákat tartalmaz az álláspályázatokkal, a nyomon követéssel és a személyes márkaépítéssel kapcsolatban.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik CRM-stílusú rendszert szeretnének az álláspályázatok nyomon követéséhez, a toborzók közötti interakciók kezeléséhez és az összes karrierlehetőség szervezettségének fenntartásához.

7. ClickUp feladatlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze el álláspályázatait és a kapcsolódó feladatokat egy áttekinthető, prioritások szerint rendezett listában a ClickUp feladatlista sablon segítségével.

Ha sok pályázatot küldesz, interjúkra jársz és nyomon követed a visszajelzéseket, a dolgok gyorsan túlterhelővé válhatnak. A ClickUp feladatlista sablon megkönnyíti az összes feladat kezelését, mivel segít minden lépést megvalósítható feladatokra bontani. Egyszerűen áttekintheted, mi van függőben, mi van folyamatban és mi már elkészült.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

A ClickUp List View funkciójával rendszerezheti az álláspályázatokat, így egy pillanat alatt áttekintheti az összes pozíciót, határidőt és a következő lépéseket.

Csatoljon önéletrajzokat, motivációs leveleket és jegyzeteket közvetlenül a feladatokhoz, hogy azokhoz telefonhívások vagy interjúk során gyorsan hozzáférhessen.

Használja az egyéni mezőket, hogy minden jelentkezést cég, munkakör vagy prioritási szint szerint címkézzen.

✅ Ideális: Álláskeresők és diákok számára, akik egyszerű ellenőrzőlistává szeretnék alakítani álláskeresésüket, hogy minden jelentkezés, interjú és nyomon követés zavartalanul haladjon.

⚡ Sablonarchívum: Nehézséget okoz a személyre szabott pályázatok gyors megírása? Ezek a motivációs levél sablonok strukturálják az írását, kiemelik erősségeit, és segítenek olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyekkel kiemelkedhet a toborzók közül. Használja őket együtt ezzel az útmutatóval, amelyben bemutatjuk, hogyan kell motivációs levelet írni egy álláshoz, hogy minden pályázata kifinomult és hatásos legyen.

8. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Ingyenes sablon letöltése Legyen következetes az álláskeresésben azáltal, hogy nyomon követi a napi szokásait és rutinjait a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

A ClickUp személyes szokások nyomon követő sablonja nem csak a napi rutinokról szól; intelligens álláspályázati nyomon követőként is használható. Rugalmas felépítésének köszönhetően felsorolhatja az összes elküldött pályázatot, nyomon követheti a válaszokat, határidőket állíthat be a nyomon követéshez, és motivált maradhat az álláskeresés során.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon a jelentkezés szakaszait egyéni státuszok (pl. jelentkezett, interjú időpontja megbeszélve, ajánlatot kapott) segítségével a teljes átláthatóság érdekében.

Adjon hozzá részleteket az egyéni mezőkkel, például a cég nevével, a pozícióval, a jelentkezés dátumával és a toborzó elérhetőségeivel.

A haladási sávok és a lista/táblázat nézetek segítségével láthatja, hány pályázat van az egyes szakaszokban.

Automatizálja az emlékeztetőket a ClickUp Automations segítségével, hogy nyomon követhesse a toborzókat, és soha ne hagyjon ki határidőket.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik strukturáltabbá, átláthatóbbá és automatizáltabbá szeretnék tenni jelentkezési folyamatukat, miközben csökkentik a több lehetőség nyomon követésével járó stresszt.

💡 Bónusz: A ClickUp Brain az interjúkra való felkészülésben is segíthet. A feladatokból, dokumentumokból és jegyzetekből származó kontextusok alapján azonnali válaszokat, gyakorló kérdéseket és akár válaszvázlatokat is kaphat, így magabiztosan állhat az interjúk elé. Ha az AI használatának módjait keresi az interjúra való felkészüléshez, ez egy forradalmi megoldás. Legyen sikeres a következő interjún a ClickUp Brain tippjeinek segítségével!

9. ClickUp mérföldkő-nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon álláskeresésének legfontosabb szakaszait, és mérje az álláspályázati és interjús célok felé tett előrelépést a ClickUp Milestone Tracker Template segítségével.

Az álláskeresés gyorsan kaotikusvá válhat, ha az egyik pozíció már az interjú szakaszában van, a másikra még vár a HR visszajelzése, a harmadikhoz pedig még egy nyomon követő e-mailt kell küldeni. A ClickUp Milestone Tracker Template segít világos mérföldköveket meghatározni minden lépéshez, az önéletrajz elkészítésétől az interjúk befejezéséig, miközben a határidőket és az előrehaladást is kezeli.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Használja a ClickUp haladásjelzőit, hogy pontosan lássa, milyen messzire jutott az egyes pályázati szakaszokban, anélkül, hogy kétségbe esne.

Rendeljen tulajdonosi mezőket, hogy nyomon követhesse, hogy egy lépés az Ön felelőssége-e, vagy a toborzó visszajelzésére vár.

Adjon hozzá mérföldkő címkéket, hogy az alkalmazásokat vállalat, pozíció típus vagy a felvételi folyamat szakasza szerint címkézze, így gyorsan szűrhet és nyomon követhet.

✅ Ideális: Álláskeresőknek, akik szeretik látni a haladásukat mérföldkövekben, így minden jelentkezés, interjú és határidő egy lépéssel közelebb viszi őket az állás megszerzéséhez.

10. ClickUp nyomonkövetési e-mail sablon

Ingyenes sablon letöltése Küldjön időszerű és személyre szabott üzeneteket a toborzóknak a ClickUp Follow Up Email Template segítségével.

A ClickUp Follow Up Email Template olyan, mintha személyes asszisztensed lenne az álláskereséshez. Segít személyre szabott nyomonkövetési leveleket írni a sok toborzóval, akikkel kapcsolatban állsz. Mivel a ClickUp elvégzi a nehéz munkát, te az energiádat az interjúkra és az álmaid állásának megszerzésére fordíthatod.

Ezzel a sablonnal a következőket is megteheti:

Kövesse nyomon az egyes álláspályázatok pontos státuszát és prioritását a ClickUp feladatok és alfeladatok segítségével.

Készítsen ellenőrzőlistákat a ClickUp Docs -ban, hogy minden nyomon követő e-mail a megfelelő részleteket és hangnemet tartalmazzon.

Ütemezzen előre követő e-maileket a következetes és professzionális kommunikáció érdekében.

Automatizálja az emlékeztetőket a ClickUp-ban, hogy soha ne felejtse el a függőben lévő válaszokat vagy a késedelmes toborzói válaszokat.

✅ Ideális: Álláskeresők, karrierváltók és szakemberek számára, akik egy világos, stresszmentes rendszert szeretnének az álláspályázatok nyomon követéséhez.

Könnyítse meg az álláskeresést a ClickUp segítségével

A megfelelő állás megtalálása igényes feladat, de a megfelelő eszközökkel kézben tarthatja a helyzetet. A Notion sablonok jó kiindulási pontot nyújtanak, de a ClickUp fejlett nézetekkel, egyéni mezőkkel és beépített munkafolyamatokkal új szintre emeli az álláspályázatok nyomon követését.

A ClickUp segítségével mindent, beleértve az álláspályázatokat, interjúkat, önéletrajzokat és nyomon követéseket, egy áttekinthető rendszerben tárolhat.

A ClickUp sablonjai elég rugalmasak a kezdők számára, és elég hatékonyak a tapasztalt álláskeresők számára. Megkapja a szervezettséghez szükséges struktúrát, valamint a saját igényeinek megfelelő testreszabási lehetőségeket.

Ha zökkenőmentes, egyszerű módszert keres, amellyel koncentrált és szervezett maradhat, a ClickUp segít Önnek a következő állás megszerzésének minden lépésében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!