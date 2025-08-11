A 11 legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver Mac-hez 2026-ban

Az ember azt gondolná, hogy manapság már könnyű megtalálni a Mac-re készült Gantt-diagram szoftvert. Csak egy tiszta felületre, zökkenőmentes drag-and-drop funkcióra, böngészőproblémák és nehézkes letöltések nélkül van szükség.

A legtöbb eszköz azonban még mindig úgy tűnik, mintha Windowsra tervezték volna, és csak alig-alig igazították hozzá a macOS-hez.

Ha összetett ütemterveket és szoros határidőket kell kezelnie, szüksége van valamire, ami ugyanolyan zökkenőmentesen működik, mint a többi Mac-alkalmazás.

Ez a lista a Mac-felhasználók számára készült legjobb Gantt-diagram-eszközöket tartalmazza. Kezdjük! 💪🏼

A legjobb Gantt-diagram szoftverek Mac-hez egy pillanat alatt

Íme a legjobb Gantt-diagram szoftverek összehasonlítása Mac számára.

Eszköz A legjobb Legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one projektmenedzsment megoldás natív Mac-támogatással magánszemélyek, közepes méretű és nagyvállalatok számára Rugalmas függőségek, mesterséges intelligencia, automatizálás, valós idejű szinkronizálás Ingyenes csomag elérhető; Testreszabási lehetőségek vállalatok számára GanttPRO Egyszerű, vizuális projekttervezés kis csapatok számára, akiknek gyors beállításra és áttekinthetőségre van szükségük Húzás-és-dobás függőségek, portfólió nézet, PDF/Excel export Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik TeamGantt Együttműködésen alapuló csapattervezési munkafolyamatok párhuzamosan dolgozó kis- és közepes méretű csapatok számára Erőforrás-ütemezés, csapat rendelkezésre állásának megtekintése, újrafelhasználható projektsablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik Instagantt Egyszerű Gantt-diagramok azoknak a csapatoknak, amelyek már használják az Asanát Valós idejű Asana-szinkronizálás, alapvonal-követés, AI-asszisztens, nyilvános pillanatképek, mérföldkövek vizualizálása Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Microsoft Project Vállalati komplexitáskezelés nagy szervezetek számára, speciális igényekkel Egyedi képletek, szoros Microsoft Teams és MS Project integráció, Copilot, fejlett alapvonal Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik (éves számlázással) GanttProject Nulla költségvetésű projekttervezés startupok, szabadúszók és egyéni felhasználók számára Nyílt forráskódú eszköz, PDF/CSV export, feladathierarchia, offline hozzáférés Ingyenes ProjectManager Rugalmas, több nézetet kínáló projektmunkafolyamatok a változó preferenciákkal rendelkező, növekvő csapatok számára Kanban és feladatlista nézet, vezetői irányítópultok, projektverzió-kezelés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 17 dollártól kezdődik Toggl Plan Egyszerű, áttekinthető idővonal kis csapatok számára, amelyek a vizuális tervezésre koncentrálnak Húzás-és-dobás idővonalak, megtekintés megosztása, Toggl Track integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik nTask Átfogó funkcionalitás kedvező áron kis- és közepes méretű, többfunkciós és szoftverfejlesztő csapatok számára Találkozóütemező, időkövetés, nTask AI, kockázatkezelés, költségkövetés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 4 dollártól kezdődik Smartsheet Vizuális ábrázolás a táblázatkezelő programokkal jól ismerős csapatok számára nagyvállalatokban Táblázatos tervezés, irányítópultos jelentések, integrációk Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Wrike Agilis munkafolyamat-kezelés kreatív és projektcsapatok, valamint ügynökségek számára AI-támogatás, kreatív korrektúra, érdekelt felek és felhasználók visszacsatolási ciklusai Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik

Hogyan válasszuk ki a megfelelő Gantt-diagram szoftvert Mac-hez?

A Gantt-diagram szoftverének rendelkeznie kell ezekkel a kulcsfontosságú funkciókkal, hogy megfeleljen a projekt céljainak. 🧰

Offline funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely támogatja az offline hozzáférést és a szinkronizálást, így internetkapcsolat nélkül is dolgozhat a diagramokon.

Intuitív felület: Keressen egy letisztult, felhasználóbarát kialakítást, amely lehetővé teszi a projektmenedzsmentben kezdők számára is Keressen egy letisztult, felhasználóbarát kialakítást, amely lehetővé teszi a projektmenedzsmentben kezdők számára is a Gantt-diagramok gyors elkészítését

Együttműködési eszközök: Válasszon olyan szoftvert, amely valós idejű feladatkiosztást, megjegyzésírási és fájlmegosztási funkciókat kínál, hogy csapata összekapcsolva és hatékonyan tudjon dolgozni

Feladatfüggőségek kezelése: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megjeleníti a feladatok közötti kapcsolatokat és a kritikus útvonalakat, hogy elkerülje a projekt késedelmét

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan Mac-alkalmazást, amely lehetővé teszi az idővonalak, színek és nézetek testreszabását a projekt egyedi igényeinek megfelelően

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a ClickUp, a Google Drive vagy a Jira, hogy hatékonyabbá tegye a munkafolyamatot

🧠 Érdekesség: A Gantt-diagramok Henry Ganttról kapták a nevüket, aki 1910 és 1915 között fejlesztette ki és népszerűsítette ezt a projektmenedzsment eszközt a termelékenység mérésére és a projektütemtervek vizualizálására.

A legjobb Gantt-diagram-alkalmazások MacOS-hoz

Ha hatékony, megbízható Gantt-diagram szoftvert keres, amely jól működik a macOS rendszerrel, kezdje itt. 🏁

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb, mindenre kiterjedő projektmenedzsment-megoldás natív Mac-támogatással)

Térképezze fel munkafolyamatát a ClickUp Gantt-diagram nézetével Használja a ClickUp Gantt-diagram nézet drag and drop funkcióját a feladatok hatékony kezeléséhez

A ClickUp egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapaton belüli kommunikációt – mindezt a következő generációs AI-automatizálás és keresés segítségével.

Gantt-diagramok használata a ClickUp-ban

A ClickUp Gantt-diagram nézet egy világos és könnyen kezelhető vizuális ütemtervet kínál azoknak a Mac-felhasználóknak, akik értékelik az egyszerűséget.

Például egy weboldal átalakítását irányító projektmenedzser Gantt-diagramokat készíthet, hogy a projektet olyan szakaszokra bontsa, mint a tervezés, a fejlesztés és a tesztelés.

Ezek segítségével a felhasználók ütemezhetik a feladatokat, kioszthatják azokat más csapattagoknak, azonosíthatják a függőségeket, és a visszajelzések alapján módosíthatják az ütemtervet. A szükségletektől függően a diagramok könnyen szűrhetők prioritás, határidő vagy felelős személy szerint.

Ha gyorsan szeretne elindítani projekteket, a ClickUp egyszerű projektmenedzsment Gantt-diagram sablonja megkíméli Önt a kézi beállítások fáradalmától.

Ossza fel a projekteket négy egyértelmű szakaszra: projektindítás, tervezés, végrehajtás és lezárás

Tervezze meg a munkát előre elkészített feladatok segítségével, reális határidőkkel, függőségekkel és mérföldkövekkel

Húzza a feladatokat az időtartamok módosításához, és adjon hozzá határidőket a haladás nyomon követéséhez

Minden, ami a „Ma” naphoz kapcsolódik

Például, ha egy márkafrissítést koordinál, ez a feladatkezelési sablon világosan felvázolja a legfontosabb lépéseket, beleértve a kezdeti kutatást, a tervezést és a jóváhagyásokat. A feladatok színkóddal vannak jelölve, a mérföldkövek rombuszokkal vannak megjelölve, a függőségek pedig nyilakkal vannak összekötve.

AI-alapú segítség

A ClickUp Brain mesterséges intelligencián alapuló elemzéseinek köszönhetően azonnal áttekintheti a projekt határidőit és nyomon követheti az előrehaladást

Amikor a részletek halmozódnak, és a tisztaság a legfontosabb, a ClickUp Brain az Ön AI-alapú asszisztense.

Tegyük fel, hogy egy projektfrissítést készít az érdekelt felek számára, és gyorsan meg kell határoznia a késedelmes feladatokat. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné az ütemterveket, kérdezze meg közvetlenül a ClickUp Brain-t: „Mi áll jelenleg késedelemben?”

A szoftver azonnal összefoglalja a problémás területeket, és javaslatokat tesz arra, hogyan állhat vissza a helyes útra.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a Mac környezetébe, értékes időt takarít meg Önnek, és egyszerűsíti a munkafolyamatot.

A ClickUp legjobb funkciói

Élő szinkronizálás a nézetek között: Frissítse a projekt ütemtervét, és a változások azonnal megjelennek a feladatlistákban, a Google Naptárakban és a munkaterhelésekben

Rugalmas függőségek: Kapcsolja össze a feladatokat kezdés-kezdés, befejezés-kezdés vagy bármilyen kombináció szerint, és hagyja, hogy a ClickUp automatikusan módosítsa az ütemtervet, ha változás történik

Kritikus út egy kattintással: Jelölje ki a feltétlenül elvégzendő feladatokat, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan valósítsa meg a projekteket

Automatizálja az ismétlődő műveleteket: Állítson be eseményeket a feladatállapot változásaira, a felelős személyek frissítésére vagy a projekt befejezési dátumának módosítására, így a rutinmunkák manuális beavatkozás nélkül zajlanak Állítson be eseményeket a feladatállapot változásaira, a felelős személyek frissítésére vagy a projekt befejezési dátumának módosítására, így a rutinmunkák manuális beavatkozás nélkül zajlanak a ClickUp Automations segítségével

Csatlakozzon a már használt fejlett eszközökhöz: Dolgozzon együtt a Slackkel, a Google Drive-val, a Zoommal, a GitHubbal, a Notionnal és még sok mással, hogy Dolgozzon együtt a Slackkel, a Google Drive-val, a Zoommal, a GitHubbal, a Notionnal és még sok mással, hogy a ClickUp integrációk segítségével mindent egy helyen tarthasson.

A ClickUp korlátai

A rengeteg kiterjedt funkció és testreszabási lehetőség miatt eleinte ez kissé nyomasztónak tűnhet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Imádom, hogy a platform mennyire testreszabható – a munkafolyamatomtól függően válthatok a Lista, a Tábla és a Gantt nézetek között. Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp-ot. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentes volt. A csapatom néhány gyors képzés után máris elsajátította a használatát. A súgódokumentumok és az élő csevegés is rendkívül gyors válaszokat ad, így soha nem ragadunk le sokáig. Egyik lépésként néhány kattintással integráltuk a ClickUp-ot a Google Drive-ba, ami időt takarít meg nekünk, és elkerüli az eszközváltást.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokra, a műszerfalakra vagy az erőforrás-nézetekre támaszkodnak. De a legtöbb eszköz arra kényszeríti, hogy válasszon egyet. Ha a nézet nem felel meg a gondolkodásmódjának, az csak újabb akadályt jelent. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban-táblák, irányítópultok vagy a munkaterhelés-nézet között. A ClickUp AI segítségével pedig automatikusan létrehozhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően, hogy ki nézi őket – legyen az Ön, egy vezető vagy a tervezője. 💫 Valódi eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és a kommunikációs késedelmeket 24 óráról másodpercekre csökkentette.

2. GanttPRO (A legjobb egyszerű, vizuális projekttervezéshez)

Néha csak egy olyan online Gantt-diagramra van szüksége, amelyet nem kell projektmenedzsment-szakértőnek lennie ahhoz, hogy megértse. A GanttPRO ezt tökéletesen megérti; olyan eszközt hoztak létre, amely az első naptól kezdve intuitívnak tűnik. A feladatokat áthelyezheti, megnézheti, hogyan hatnak a változások az ütemtervre, és tiszta megjelenésű diagramokat oszthat meg, amelyek nem zavarják össze az érdekelt feleket.

A felület nem próbál feltűnő lenni, és nem próbál minden elképzelhető funkciót magába sűríteni. Ehelyett a Gantt-diagram alapvető funkcióinak megfelelő működésére összpontosít, ami azt jelenti, hogy valóban rendszerezheti a projektjeit.

A platform emellett megkönnyíti a valós idejű kommunikációt megjegyzések, mellékletek és értesítések segítségével, így biztosítva, hogy minden érintett fél naprakész információkkal rendelkezzen.

A GanttPRO legjobb funkciói

Kezelje egyszerre több projektet a portfólió nézetek segítségével, amelyek az erőforrás-elosztást és a projektek állapotát mutatják az egész munkaterhelésen belül

Exportáljon professzionális megjelenésű diagramokat PDF, PNG vagy Excel fájlformátumba ügyfélprezentációkhoz és az érdekelt felek tájékoztatásához.

Állítson be automatikus értesítéseket, hogy figyelmeztesse a csapat tagjait, amikor közeledik a határidő vagy változik a feladat állapota

Testreszabhatja a munkanaptárakat a projekt ütemtervéhez és az ünnepi szünetekhez igazodva

Hozzon létre és mentse el egyedi projektsablonokat későbbi felhasználásra

A GanttPRO korlátai

Új feladatokat csak a diagram- és a lista nézetben hozhat létre, a Kanban nézetben nem.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a számítógépes verzióban elérhető funkciókkal, ami korlátozza a projekt mérföldköveinek útközbeni módosítását

A GanttPRO árai

Core: 9 USD/hó felhasználónként

Haladó: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 520 értékelés)

Mit mondanak a GanttPRO-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó erről a Mac-re készült Gantt-diagram szoftverről:

Először is, a felhasználói felülete egyszerű és áttekinthető, annak ellenére, hogy a termék gazdag funkciókkal rendelkezik. Másodszor, és ezt értem „ideális pont” alatt, okosan választották ki a legfontosabb funkciókat, és pontosan a megfelelő képességekkel látták el őket. Minden, amire SZÜKSÉGE van, benne van, és mégis EGYSZERŰ a használata.

3. TeamGantt (A legjobb csapatmunkás tervezési munkafolyamatokhoz)

A TeamGantt egy online projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapat tagjainak megérteni és bekapcsolódni a projekttervbe.

A platform természetessé teszi az együttműködést, nem pedig kényszerűvé. A csapat tagjai frissíthetik az előrehaladásukat, közvetlenül a feladatokhoz fűzhetnek megjegyzéseket, és láthatják, hogyan kapcsolódik a munkájuk a többiekéhez.

A szoftver célja, hogy segítse a csapatokat az ütemtervek vizualizálásában, az erőforrások elosztásában és a feladatok kezelésében, anélkül, hogy feleslegesen bonyolulttá tenné a folyamatot. Az erőforrás-kezelési funkciók segítségével nyomon követheti a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését, így biztosítva, hogy senki ne legyen túlterhelve.

A TeamGantt legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen projektütemterveket egy intuitív, drag-and-drop funkcióval rendelkező Gantt-diagram-készítővel

Rendeljen több csapattagot az egyes feladatokhoz, és kövesse nyomon külön-külön az egyes személyek által a feladatra fordított időt

Képzelje el a projekt előrehaladását többféle nézetben, beleértve a Gantt-diagramot, a táblát, a listát és a naptárat

Készítsen automatikus előrehaladási jelentéseket, amelyekkel az érdekelt feleket folyamatosan tájékoztathatja anélkül, hogy manuális frissítéseket kellene végeznie

Készítsen újrafelhasználható Gantt-diagram projekt sablonokat , hogy rögzítse csapata bevált munkafolyamat-mintáit

A TeamGantt korlátai

Más operációs rendszerek fejlettebb funkciókat kínálnak a költségvetés nyomon követéséhez és a pénzügyi jelentések készítéséhez.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a diagram megjelenése és a vizuális arculat tekintetében

Az erőforrás-kezelési funkciók nem biztos, hogy elég hatékonyak a nagyon nagy vagy összetett projektekhez

A TeamGantt árai

Ingyenes

Pro: 59 USD/hó menedzserként, 9 USD/hó együttműködőként

Korlátlan hozzáférés: Egyedi árazás

Építőipari kiadás: Egyedi árazás

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TeamGanttról a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

A TeamGantt az egyik leghatékonyabb eszköz, amely segít a munkafolyamat-diagramok rendezett, áttekinthető és a projekt minden résztvevője számára könnyen érthető módon történő megjelenítésében. Imádtam, hogy milyen egyszerűen beállítható a WBS, és hogy minden szakasz alatt könnyen létrehozhatók alszintjei. A tevékenységek hozzáadása és a kapcsolatok szerinti összekapcsolása egyszerű… Nincsenek hátrányai, de a TeamGantt képességeit bővíteni kell, hogy mérhessük az általános teljesítési arányokat és összehasonlíthassuk azokat a tervekkel, valamint hogy nyomon követhessük a projekt különböző erőforrásait.

4. Instagantt (A legjobb a meglévő Asana-csapat integrációjához)

Csapata már használja az Asanát a napi feladatok kezelésére, de szüksége van a Gantt-diagramok által nyújtott vizuális idővonal-nézetekre. Ismerősnek tűnik ez a helyzet? Ahelyett, hogy mindenkit arra kényszerítene, hogy egy teljesen új platformot tanuljon meg, az Instagantt áthidalja ezt a szakadékot.

Az Instagantt segítségével a csapatok áttekintést kaphatnak a projektekről, nyomon követhetik az előrehaladást és hatékonyan kezelhetik a munkaterhelést. Ha pedig kevés az ideje, az AI-asszisztens egyszerű utasítások alapján gyorsan elkészíti Önnek a Gantt-diagramokat.

Ez nem egy teljes körű projektmenedzsment-csomag, és pont ez a lényeg: egy konkrét problémát old meg anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a dolgokat.

Az Instagantt legjobb funkciói

Készítsen portfólió-dashboardokat, amelyek egyszerre több projekt előrehaladását is megmutatják

Állítson be mérföldkő-követést egyértelmű vizuális jelzőkkel a projekt legfontosabb eredményeihez

Készítsen alapérték-összehasonlításokat, hogy az eredeti projekttervekhez viszonyítva mérje a tényleges előrehaladást

Készítsen nyilvános pillanatképeket a Gantt-diagramjairól, hogy megoszthassa azokat az ügyfelekkel és az érdekelt felekkel, akik nem használják az Instagantt szoftvert.

Az Instagantt korlátai

Erősen függ az Asana integrációtól, ami miatt az önálló funkcionalitás meglehetősen korlátozott

A jelentéskészítési lehetőségek az egyszerű előrehaladás és az idővonal megjelenítésén túl nem nyújtanak többet

Az Instagantt árai

Egyéni csomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 24 USD/hó

Instagantt értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 440 értékelés)

Mit mondanak az Instaganttról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a recenzens:

Elégséges, de nem nyűgöz le. Néha a kitöltése és frissítése inkább teherré válik, mintsem a folyamatok nyomon követését segítő eszközzé. Inkább egy hely, ahol meg lehet tervezni az ütemtervet és beállítani a dátumokat, de nem igazán rugalmas projektkövető vagy a munkaterhelés tükröződése.

5. Microsoft Project (A legjobb vállalati komplexitáskezeléshez)

A Microsoft Project az a szoftver, amelyre szüksége van, ha projektjei több száz feladatot, összetett erőforrás-korlátokat és részletes jelentéseket igénylő érdekelt feleket foglalnak magukban. Igen, a tanulási görbe meredek, de ez azért van, mert professzionális szintű funkciókkal van dolga, amelyek gyakorlatilag bármilyen üzleti forgatókönyvet modellezni tudnak.

Ráadásul a Microsoft 365-tel való integráció révén projektadatai zökkenőmentesen átkerülnek az Excelbe, a SharePointba és a Teamsbe.

A szoftver felhőalapú és helyszíni változatban egyaránt elérhető, így széles körű projektméretekhez és összetettséghez alkalmazkodik.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi képleteket és számításokat, amelyek automatikusan kiszámítják a speciális projektmutatókat

Kezelje hatékonyan az erőforrásokat a feladatok kiosztására, nyomon követésére és a munkaterhelés elemzésére szolgáló eszközökkel

Használja a Copilot for Project alkalmazást AI-támogatott feladat-tervezéshez, kockázatértékeléshez, projektállapot-jelentésekhez és interaktív csevegési élményhez.

Készítsen és osszon meg gazdag, interaktív irányítópultokat és jelentéseket a Power BI segítségével, hogy láthatóvá tegye projektje minden aspektusát

A Microsoft Project korlátai

A szoftver hatékony használatához jelentős képzési ráfordításra van szükség a csapat tagjai számára

A teljes funkciókészlet csak a Windows asztali verzióban érhető el, a webes és a Mac verziók funkciói korlátozottak.

A felület elavultnak és nehézkesnek tűnik a modern, webalapú projektmenedzsment eszközökhöz képest

A Microsoft Project árai

Planner Plan 1: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Planner and Project Plan 3: 30 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Planner and Project Plan 5: 55 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

A Microsoft Project értékelései és véleményei

G2: 4,0/5 (1 615+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2030 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Projectről?

Íme egy G2-értékelés erről a Gantt-diagram szoftverről:

A kapacitástervezés remek funkciója egyszerűsíti a munkánkat az erőforrások hatékony elosztása terén. Emellett a ütemezési és tervezési eszközök is kiemelkedőek – vizuális idővonal (Gantt-diagramok), függőségkövetés –, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását. Végül a szoftver könnyű integrálhatósága más Microsoft-termékekkel, például az Excel-lel és a Power Bi-vel, javítja adatelemzési és jelentéskészítési képességeinket.

6. GanttProject (A legjobb zéró költségvetésű projekttervezéshez)

A GanttProject egy nyílt forráskódú eszköz, amelyet olyan magánszemélyek vagy kis csapatok számára terveztek, akiknek komplex projektmenedzsment tevékenységek nélkül kell vizualizálniuk a projekt ütemtervét.

A szoftver egyszerű és könnyen használható, a projektmenedzsment alapvető funkcióira összpontosít, mint például a feladatok létrehozása, a függőségek beállítása és az erőforrások elosztása. Bár nem kínál drag-and-drop méretezést, mint a modern SaaS eszközök, az eszköztár vagy a billentyűparancsok segítségével manuálisan kicsinyítheti a nézetet.

És a legjobb az egészben? A szoftver teljes mértékben az Ön tulajdonába kerül, így nem kell aggódnia az előfizetés megújítása miatt.

A GanttProject legjobb funkciói

Határozza meg a feladatokat, a mérföldköveket és a függőségeket, hogy átfogó projektütemtervet készíthessen

Kövesse nyomon a projektköltségeket, és készítsen alapvető költségvetési jelentéseket a kiadások nyomon követéséhez

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a legfontosabb teljesítménymutatók segítségével, és módosítsa a terveket az esetleges eltérések kezelése érdekében

Exportálja a projekteket különböző formátumokba, beleértve a PDF, PNG, CSV és Microsoft Project fájlokat

A GanttProject korlátai

Az együttműködési funkciók a GanttProject Cloud szolgáltatásra korlátozódnak, amely egy fizetős kiegészítő.

A technikai támogatás teljes mértékben a közösségi fórumokra támaszkodik, nem pedig egy dedikált ügyfélszolgálatra.

Nem ideális nagyon nagy vagy összetett projektek kezelésére, amelyek nagy számú feladatot és erőforrást igényelnek

A GanttProject árai

Ingyenes

GanttProject értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a GanttProjectről a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-értékelésből:

A GanntProject leghasznosabb funkciója a teljes projekt fázisainak időtartamának ábrázolása. Használata nagyon egyszerű mind a szakemberek, mind a kezdők számára… Szeretném, ha beépítenék az automatikus számozási funkciót, amit jelenleg manuálisan kell megadnom.

💡 Profi tipp: Használja a „Befejezés-kezdés”, „Kezdés-kezdés” és „Befejezés-befejezés” kapcsolatokat a feladatok összekapcsolásához. Ne tegyen mindent egymástól függővé, mert az vízesésszerű hatást eredményez! Csak azokat a feladatokat kapcsolja össze, amelyek valóban egymásra várnak.

7. ProjectManager (A legjobb rugalmas, több nézetet támogató projektmunkafolyamatokhoz)

A ProjectManager Mac-re készült Gantt-diagram szoftvere azoknak a projektmenedzsereknek készült, akik mélyebb ismereteket szeretnének szerezni az idővonal-tervezésről. A szoftver végigvezeti a felhasználót a Gantt-diagramok online elkészítésének és kezelésének folyamatán, betekintést nyújtva a feladatok közötti függőségekbe, a drag-and-drop ütemezésbe és az előrehaladás nyomon követésébe.

A szoftver megkönnyíti a csapat tagjai közötti együttműködést, függetlenül attól, hogy az irodában vagy távolról dolgoznak. A Mac-felhasználók kompatibilitási vagy beállítási gondok nélkül használhatják a felhőalapú funkciókat, ami praktikus megoldás a több platformon dolgozó csapatok számára.

A ProjectManager legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt automatikusan vagy manuálisan, a csapata preferenciáitól és a munkafolyamat követelményeitől függően

Kezelje a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését valós időben az erőforrások elosztásának optimalizálása érdekében

Kezelje a projektköltségvetéseket valós idejű költségkövetési és eltérésjelentési funkciók segítségével

Állítson be automatizált munkafolyamatokat, amelyek a feladat állapotának változása alapján konkrét műveleteket indítanak el

Kövesse nyomon és állítsa vissza a projektváltozásokat a projektverzió-kezelés segítségével

Határozza meg a kritikus útvonalat, és adjon hozzá fontos mérföldköveket a projekttervéhez

A ProjectManager korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a munkafolyamat-automatizálás és a kockázatkezelés, magasabb szintű előfizetéseket igényelnek, amelyek jelentősen megnövelik a havi költségeket

A kezdeti beállítás jelentős időbefektetést igényel, hogy az összes rendelkezésre álló opciót megfelelően konfigurálhassa

A ProjectManager árai

Team: 17 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ProjectManager értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 340 értékelés)

Mit mondanak a ProjectManagerről a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A kínált funkciók jól átgondoltak, és nem igényelnek kiterjedt testreszabást. Az ügyfélszolgálatot olyan hozzáértő szakemberek alkotják, akik tudják, hogyan kell kommunikálni. Az értékesítési munkatársak hozzáértőek és őszinték, így nem tapasztaltunk eltérést aközött, amire szerződést kötöttünk, és amit valójában kaptunk.

8. Toggl Plan (A legjobb az egyszerű, áttekinthető ütemtervhez)

A Toggl Plan Mac-re készült Gantt-diagram szoftvere az egyszerűség és az áttekinthetőség jegyében készült, így kiválóan alkalmas azoknak a csapatvezetőknek, akik inkább embereket és határidőket kezelnek, mint bonyolult függőségeket. Drag-and-drop felületének köszönhetően gyorsan felvázolhatja az ütemterveket és átrendezheti a feladatokat anélkül, hogy beágyazott menükbe kellene belemélyednie.

A diagram nézet színkódolt és áttekinthető, így világos képet ad arról, hogy mi történik és mikor. A Mac-felhasználók bármely modern böngészőn keresztül közvetlenül elérhetik, nincs szükség alkalmazás vagy bővítmény telepítésére.

A Toggl Plan legjobb funkciói

Készítsen vizuális projektütemterveket egyszerű, bárki számára érthető drag-and-drop műveletekkel

Kövesse nyomon a projekteket és a munkaterhelést hetente, havonta, negyedévente vagy évente

Ossza meg az írásvédett projektnézeteket az ügyfelekkel és az érdekelt felekkel a haladás egyszerű kommunikációja érdekében

Jelölje meg a projekteket és feladatokat színekkel az egész munkaterhelés azonnali vizuális áttekinthetősége érdekében

Zökkenőmentesen integrálható a Toggl Track alkalmazással, így átfogó időnyilvántartást biztosít minden projektjéhez

A Toggl Plan korlátai

Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a részletes költségvetés-nyomon követés vagy az erőforrás-elosztás

Nincs elérhető függőségkezelés a feladatok vagy a projektfázisok között

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek a átfogóbb projektmenedzsment platformokhoz képest

A Toggl Plan árai

Ingyenes (legfeljebb 5 felhasználó számára)

Kapacitás: 6 USD/hó felhasználónként, 3 USD/hó fantomfelhasználónként

Starter: 9 USD/hó felhasználónként, 3 USD/hó fantomfelhasználónként

Premium: 15 USD/hó felhasználónként, 3 USD/hó fantomfelhasználónként

A Toggl Plan értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 110 értékelés)

Mit mondanak a Toggl Planról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

Mivel számos hasznos funkciót egyesít egyetlen felületen, a Toggl Plan megkönnyíti a csapatmunkát, és lehetővé teszi a napi feladatok nyomon követését zavaró tényezők nélkül. A Toggl Plan együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy gyorsan bevonjuk az összes tagunkat, így ők könnyedén hozzáadhatják a feladatokat, a teljesítésükhöz szükséges időt és minden egyéb lényeges adatot, míg a kész sablonok széles választéka gyors és egyszerű kezdetet biztosít a tervezési folyamatokhoz.

9. nTask (A legjobb választás, ha átfogó funkciókat keres kedvező áron)

Az nTask feladatkezelést, időkövetést, találkozóütemezést, kockázatkezelést és még alapvető CRM-funkciókat is kínál, mindezt meglepően kedvező áron.

A Mac-re készült Gantt-diagram szoftver olyan széles körű funkciókat kínál, hogy nincs szükség több speciális eszközre. Ez a megközelítés különösen jól működik olyan kis csapatok számára, amelyek átfogó projektmenedzsment funkciókat szeretnének, anélkül, hogy vállalati szintű komplexitással vagy költségekkel kellene számolniuk.

A Gantt-diagram funkciója lehetővé teszi a részletes projekttervezést a feladatok közötti függőségek, az előrehaladás nyomon követése és az alapvonal-kezelés segítségével, így egyszerű és összetett projektekhez egyaránt alkalmas.

Az nTask legjobb funkciói

Készítsen projektkockázati nyilvántartásokat és hibajelentési naplókat a potenciális problémák proaktív kezelése érdekében

A nyomon követett munkaórákból automatikusan generált munkaidő-nyilvántartások segítségével pontos számlázást és jelentést készíthet

Állítson össze projektköltségvetéseket kiadáskövetési és átfogó költségjelentési funkciók segítségével

Használja az nTask AI szoftvert projekttervek készítéséhez, feladatok létrehozásához, az előrehaladás összefoglalásához és a potenciális kockázatok azonosításához

Dolgozzon együtt egy egységes munkaterületen, amely magában foglalja a feladatokat, projekteket, kockázatokat és problémákat

Az nTask korlátai

Zavarosnak és nyomasztónak tűnhet, ha csak a Gantt-diagram funkcióira szeretne koncentrálni

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentések, irányítópultok és vizuális elrendezések tekintetében

Az nTask árai

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az nTask-ról?

Egy rövid beszámoló egy valódi felhasználótól, aki ezt a Gantt-diagram szoftvert használja Mac-en:

A projekttervezéstől a menedzsmentig az nTask remek funkciókat kínál, és az együttműködés terén is hatékony.

10. Smartsheet (A legjobb megoldás a táblázatkezelő programokkal jól ismerős, vizualizációra szoruló csapatok számára)

A Smartsheet áthidalja a táblázatok megszokott kényelme és a Gantt-diagramok vizuális ereje közötti szakadékot. A megszokott sorok és oszlopok segítségével készíthet projektterveket, majd azonnal átválthat Gantt-nézetre, hogy lássa, hogyan kapcsolódik össze minden az idővonalon.

Az igazi erőssége a rugalmasságában rejlik: létrehozhat egyedi oszlopokat minden olyan adat számára, amelyet nyomon kell követnie, képleteket készíthet, amelyek automatikusan kiszámítják a projekt mutatóit, és űrlapokat tervezhet, amelyek az adatokat közvetlenül a projektlapjaiba továbbítják.

A Smartsheet legjobb funkciói

Készítsen dinamikus jelentéseket, amelyek egyszerre több projektlapból vonnak adatokat az átfogó áttekintés érdekében

Számítsa ki automatikusan az eltéréseket, és frissítse a projekt előrejelzéseket az alapvonalak segítségével

Összegezze a projektek, programok vagy portfóliók által igényelt teljes erőfeszítést

Csatlakozzon több száz üzleti alkalmazáshoz natív integrációk és harmadik féltől származó automatizálási eszközök segítségével

Használja ki az AI-eszközöket képletek generálásához és összefoglalók készítéséhez nagy adathalmazokból

Automatizálja a munkafolyamatokat olyan szabályokkal, amelyek a feladatváltozások alapján riasztásokat, emlékeztetőket és frissítéseket indítanak el

A Smartsheet korlátai

A kisebb csapatok számára túlzottnak tűnő funkciók miatt ez a szoftver túlterhelő lehet.

Az Excelhez képest hiányoznak belőle a fejlett funkciók, képletek és feltételes formázás

Az ár jelentős befektetést jelenthet, ezért inkább nagyobb csapatok és vállalatok számára alkalmas, mint kisvállalkozások vagy magánszemélyek számára.

A Smartsheet árai

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3460 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

Imádom, ahogy a Smartsheet ötvözi a táblázatkezelő programok megszokott érzetét a projektmenedzsment eszközökkel, nagyon rugalmasnak tűnik. A munkafolyamatok automatizálásának, a csapattagokkal való valós idejű együttműködésnek, valamint a nézetek – például a Gantt-diagramok és a naptár – testreszabásának lehetősége sokkal hatékonyabbá tette a komplex projektek nyomon követését. Ez beépült a csapatom mindennapi munkájába, a projektkövetéstől az egyes feladatok nyomon követéséig.

🔍 Tudta? A Gantt-diagramok története az első világháború előttre nyúlik vissza. Egy lengyel mérnök, Karol Adamiecki találta ki 1896-ban, és „harmonogramnak” nevezte el. Mivel azonban munkáját csak lengyel és orosz nyelven publikálták, a világ nem vette észre.

11. Wrike (A legjobb az agilis munkafolyamat-kezeléshez)

A Wrike Gantt-diagram rendszere, más néven Idővonal nézet, kiválóan alkalmas azoknak az agilis csapatoknak, amelyek gyakran módosítják a terveket és átcsoportosítják a feladatokat. A platform a rugalmas munkafolyamat kialakítására összpontosít: feladatok létrehozása, függőségek összekapcsolása és a határidők frissítése a prioritások változásával.

A Wrike hatékony elemzési és AI-alapú funkciói segítenek a csapatoknak a kockázatok proaktív kezelésében és a folyamatok optimalizálásában. Beépített korrektúrazási és jóváhagyási eszközei miatt különösen népszerű a marketing- és kreatív ügynökségek körében.

A Mac-felhasználók a böngészőn keresztül érhetnek el mindent, teljesítménycsökkenés és platformkorlátozások nélkül. A felület valós idejű szerkesztést tesz lehetővé, és automatikusan tükrözi a változásokat az összes együttműködő számára, így biztosítva a csapat összehangoltságát.

A Wrike legjobb funkciói

Tervezze meg projektjeit interaktív, drag-and-drop funkcióval rendelkező Gantt-diagramokkal, amelyek megmutatják a feladatok közötti függőségeket és a kritikus útvonalakat

Használja a Work Intelligence AI -t a projektkockázatok előrejelzéséhez, a feladatok létrehozásának automatizálásához, valamint a hatékonyság javítására vonatkozó intelligens javaslatok megszerzéséhez

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, a műszerfalakat és a jelentéseket, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi folyamataiknak és igényeinek

Kezelje a beérkező munkákat és egységesítse a felvételt dinamikus igénylőlapokkal

Több mint 400 alkalmazással integrálható, beleértve az Adobe, a Microsoft, a Google és a Salesforce népszerű eszközeit is.

A Wrike korlátai

A Mac-re készült Gantt-diagram szoftver fejlett testreszabási lehetőségeinek megvalósításához technikai ismeretekre van szükség

Az árképzés bonyolulttá és költségessé válhat, különösen ha fejlettebb funkciókat vagy prémium integrációkat ad hozzá.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2 614 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Wrike-ról?

Íme egy friss áttekintés erről a Mac-re készült Gantt-diagram szoftverről:

A Wrike segít nekem a több projekt és csapat közötti szervezettség és összehangoltság fenntartásában. Különösen tetszik az a lehetőség, hogy marketingkampányainkhoz igazított, egyedi munkafolyamatokat és irányítópultokat hozhatok létre. Az idővonal nézet (Gantt-diagram) kiválóan alkalmas a projektfázisok vizualizálására, míg a feladatfüggőségek és az automatikus értesítések segítik biztosítani, hogy soha ne mulasszuk el a határidőket. A Wrike zökkenőmentes integrációja olyan eszközökkel, mint az Outlook és a Teams, szintén sokkal gördülékenyebbé teszi az együttműködést.

Felkészülni, vigyázz, rajt – Gantt a ClickUp-pal!

A megfelelő Gantt-diagram szoftver kiválasztása a Mac számára attól függ, mire van szüksége: sebességre, rugalmasságra és arra, hogy mindent összefüggésben láthasson. Egy kiváló eszköz segít Önnek a határidők kezelésében.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mindezt és még többet is kínál. A rugalmas Gantt-diagramoktól a jelentéskészítő eszközökön, az alkalmazáson belüli csevegésen és a hatékony automatizáláson át a portfóliókezelésig ez egy valóban testreszabható munkaterület minden méretű csapat számára. Akár macOS-t használ, akár nem, ez a legjobb Gantt-diagram-készítő eszköz az Ön számára.

