A 11 legjobb márkaismertségi eszköz, amellyel növelheti láthatóságát 2025-ben

Ritkán találunk igazán egyedi terméket a piacon. Sok vállalat kínál hasonló megoldásokat és termékeket, de csak néhányuk válik a fogyasztók kedvencévé. Ez a márkaépítés ereje.

Valójában a marketingesek 76,7%-a egyetért azzal, hogy a márkaépítés elsődleges célja az, hogy kiemelkedjen a versenytársak közül.

Éppen ezért a márkaismertséget növelő tevékenységek nyomon követése márkakövető szoftver segítségével rendszeres részét kell képeznie marketingstratégiájának.

De nem kell manuálisan átnéznie a márkás keresési volumeneket, a webhely forgalmát, a márkaismertségi felméréseket és a Google Trends adatait. A márkaismertségre specializálódott eszközök jelentősen megkönnyíthetik a munkáját.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb márkaismertség-mérő eszközöket, amelyek segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti, elemezheti és növelheti márkája jelenlétét.

Nem tudja, melyik eszköz felel meg leginkább a márkaismertségi KPI-jainak? Itt talál egy összehasonlító táblázatot a legjobb márkaismertségi eszközökről, amely segít Önnek a funkciók, az árak és a felhasználói értékelések alapján dönteni.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp Márkaismertségi kampányok kezelése a kezdetektől a végéig, bármilyen méretű csapatok számára. Kampánytervezés, irányítópultok, AI asszisztens, feladatkezelés, dokumentáció, csapatmunka Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Közösségi média ütemezés és márkaemlítések nyomon követése nagy belső csapatok számára Tartalomnaptár, beérkező üzenetek kezelése, közösségi médiafigyelés, elemzés, AI-alapú hangulatkövetés Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 99 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Valós idejű márkafigyelés és hangulatelemzés nagyvállalatok és nagy ügynökségek számára Említések, érzelmek felismerése, influencerekkel kapcsolatos betekintés, kulcsszó-riasztások, AI-asszisztens Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 199 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Közösségi médiafigyelés a közönség elkötelezettségére vonatkozó betekintéssel nagy ügynökségek számára Intelligens beérkező levelek, közönségjelentések, publikálási munkafolyamatok, hangulatkövetés, AI-elemzések Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 199 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush SEO-láthatóság és versenytársakkal való összehasonlítás nagy belső csapatok vagy ügynökségek számára Kulcsszó-követés, backlink-ellenőrzés, márkás keresés, Market Explorer, AI-tartalomoptimalizálás Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 139,95 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Említés Hírnévkezelés és influencerek nyomon követése közepes és nagy méretű ügynökségek és vállalkozások számára. Valós idejű riasztások, hangulatelemzés, influencer pontszámok, irányítópultok Ingyenes próba elérhető; egyedi fizetős csomagok 599 dollártól. G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Globális média lefedettség és márkaérzékelés vállalatok és nagy PR ügynökségek számára Globális említések, hangfekvés, médiahatás, AI érzelemelemzés Egyedi árazás G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Márkaismertségi felmérések és percepcióelemzések kis- és középvállalkozások számára Felmérési logika, sablonok, szegmentálás, AI trendelemzés, CRM/e-mail integráció Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 30 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Webhelyforgalom és kampány ROI nyomon követése házon belüli csapatok számára Eseménykövetés, tölcsérjelentések, hirdetések/keresőkonzol integráció Ingyenes G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs SEO-alapú márka láthatósági és tartalmi stratégia nagyvállalatok és nagy ügynökségek számára Kulcsszó rangsorolás, visszalinkelések nyomon követése, webhely-audit, versenytársakra vonatkozó információk, AI keresés nyomon követése Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 129 USD/felhasználó/hónap áron. G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Influencerek által vezérelt márkakampányok vállalkozások és influencer marketing ügynökségek számára Influencer-keresés, elérhetőség automatizálása, Shopify integráció, kampánykövetés Egyedi árazás G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Ha márkáját hirtelen megemlíti egy influencer vagy egy niche média, időben észrevenné, hogy reagáljon vagy felerősítse azt? A jó márkaismertségi eszközökkel látható, stratégiai és tájékozott maradhat.

Íme, mire kell figyelni, amikor kiválasztja a vállalkozásához legalkalmasabb eszközöket:

Nyomon követi a márka említéseit, online jelenlétét és a márka megítélését a közösségi médiában és az interneten, és valós időben értesíti Önt.

Méri a közösségi médiában való aktivitást, például a követőket, a megjegyzéseket és a márkával kapcsolatos megosztásokat.

Figyelemmel kíséri , hogy a célközönség hogyan reagál a tartalmára, beleértve a felhasználók által generált tartalmakat is.

Elemzi a márkaismertségi kampányokat, a márkás keresési volumeneket, a webhely forgalmát és a márkaismertségi mutatókat egyetlen irányítópulton.

Összehasonlítja a versenytársak teljesítményét, hogy összehasonlíthassa márkastratégiáját.

Összegyűjti a márka iránti érzelmeket és visszajelzéseket felmérések, értékelések és közvetlen közönségi betekintések révén.

Integrálható más eszközeivel, például a Google Analytics-szel, a CRM-mel vagy a közösségi média kezelő eszközével.

Íme néhány lehetőség, amelyek megkönnyítik márkájának jelenlétének figyelemmel kísérését, ismertségének javítását, valamint értékes betekintést nyújtanak abba, hogy mi működik (és mi nem).

1. ClickUp (A legjobb a márkaismertségi kampányok tervezésétől a végrehajtásig történő kezeléséhez)

A ClickUp segítségével valós idejű frissítésekkel összegyűjtheti céljait, ötleteit és előrehaladását egy helyen.

A márkaismertségi kampányok lebonyolítása több határidő, kreatív anyag, tartalomjóváhagyás és teljesítménymutató kezelését jelenti. A ClickUp segít ezeket a változó elemeket egy helyen összefogni, teljes ellenőrzést biztosítva a marketingcsapatoknak az első ötleteléstől a végső teljesítményértékelésig.

Kezdje a kampánytervezéssel. A ClickUp Tasks segítségével minden kampányt vizuálisan kezelhető feladatokra és alfeladatokra oszthat, amelyek mindegyike egyértelmű tulajdonosokkal, határidőkkel és prioritásokkal rendelkezik.

A Clickup Tasks segítségével biztosíthatja, hogy minden közreműködő pontosan tudja, mit várnak tőle.

Például egy új termék bevezetését tervező közösségi média menedzser külön feladatokként rendelheti hozzá a szövegírást, a tervezést, a jóváhagyásokat és az ütemezést, amelyek mind kapcsolódnak a fő kampánycélhoz. Az egész csapat láthatja, mi halad és mi állt meg, csökkentve ezzel az oda-vissza kommunikációt.

A ClickUp-ot használó marketingcsapatok felelősségteljesek maradnak, különösen akkor, ha több közösségi média platformon vagy időzónában kell kezelniük a márka jelenlétét.

Mérje hatékonyan a márkaismertséget, és alakítsa ki márkaismertségi stratégiáját a ClickUp Dashboards segítségével

A teljesítmény nyomon követéséhez a ClickUp Dashboards segítségével élőben követheti nyomon a legfontosabb márkaismertségi mutatókat (például a márkás keresések számát, a hivatkozási forgalmat és a közösségi média aktivitást). Ez megkönnyíti a hatékony eszközök azonosítását és a kampányok futása közbeni optimalizálását.

A ClickUp olyan eszközökkel is kompatibilis, mint a Google Analytics, a HubSpot és a közösségi médiafigyelő platformok, így nagyobb rugalmasságot biztosít a márkaismertségi stratégiájához fontos adatforrások összekapcsolásában.

Szerezze be a ClickUp Brain alkalmazást, hogy online említésekből nyerjen betekintést és elemezze a márkájával kapcsolatos vélemények hangulatát

A ClickUp Brain, a ClickUp-ba integrált hatékony mesterséges intelligencia, mindig éber asszisztensed mindenben, amit csinálsz. Mindent megtesz, a webes kereséstől a márkaemlítések elemzéséig a héten, a támogatási jegyek elemzésétől a véleményösszefoglalók generálásáig.

ClickUp Forms segítségével indított ügyfél-visszajelzési kampányt? Kérje meg a Brain-t, hogy elemezze a válaszokat a ismertségi mutatók vagy visszatérő témák szempontjából.

💡 Profi tipp: Íme egy rövid útmutató a ClickUp Brain AI-alapú marketingfeladatokhoz való felhasználásáról.

A ClickUp Autopilot Agents ideális megoldás a kézzel nem irányított végrehajtáshoz, mivel elfoglalt csapatok számára ideális, akik egyszerre több márkaismertségi kampányt futtatnak. Mivel ezek az AI-ügynökök teljes mértékben integrálva vannak a munkaterületébe, valós időben alkalmazkodnak.

Például, amikor frissítések kerülnek a kampányfeladathoz, az Autopilot Agent azonnal létrehozhat egy kontextusfüggő állapotjelentést, és megoszthatja azt a vezetői csapattal a belső csatornán keresztül.

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezzen többcsatornás márkaismertségi kampányokat idővonalakkal, feladatfelelősökkel és prioritásokkal.

Kezelje a közzétételi ütemterveket egy központosított, megosztható tartalomnaptárral a ClickUp Naptár nézetben

Hozzon létre skálázható marketing briefeket, márkaképzési dokumentumokat és média terveket a ClickUp Docs együttműködési eszköz segítségével.

Állítsa be márkaismertségi mutatóit a ClickUp Goals segítségével, és kövesse nyomon azokat testreszabható, valós idejű marketing irányítópultokon keresztül.

Csökkentse a napi feladatokhoz szükséges időt és erőfeszítést a ClickUp Automations és a testreszabható marketing sablonok segítségével.

Integrálja a közösségi média platformokkal, a Google Analytics-szel és több mint 200 egyéb eszközzel.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a funkciók és nézetek sokasága miatt túlnyomó lehet.

A figyelmeztetések és figyelők átgondolt beállítása nélkül előfordulhat, hogy túl sok értesítés érkezik.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2-felhasználó így fogalmazott:

Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található – egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével összekapcsolva. Ez felváltja a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket.

Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található – egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével összekapcsolva. Ez felváltja a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket.

👀 Érdekesség: A „brand” szó az óészaki brandr szóból származik, amelynek jelentése „égetni”. Eredetileg az állatokra égetett jelölésre utalt, amely a tulajdonjogot jelölte.

2. Hootsuite (A legjobb a márkaismertség kezeléséhez a közösségi média figyelése és elemzése révén)

via Hootsuite

Ha márkája a közösségi médiában él, minden megjegyzés, említés és trend számít.

A Hootsuite segít a csapatoknak a márkaismertség építésében és védelmében azáltal, hogy a tartalom ütemezését, az elkötelezettséget és az elemzéseket egyetlen irányítópulton egyesíti.

Ráadásul a közösségi médiafigyelő funkciók segítségével valós időben nyomon követheti a márka említéseit, a közvéleményt és a versenytársak tevékenységét, így gyorsan reagálhat és releváns maradhat. Az OwlyGPT valós időben követi nyomon a közvéleményt, hogy a legrelevánsabb tartalmi javaslatokat tegye.

A Hootsuite legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit, a versenytársak trendjeit és a közvéleményt AI-alapú közösségi médiafigyelő eszközökkel.

Tervezze meg, tegye közzé és kezelje tartalmait az összes jelentős közösségi média platformon.

Hasonlítsa össze a közösségi teljesítményt, és kapjon javaslatokat a posztolás legjobb időpontjáról.

Automatizálja a válaszokat, ossza ki a csapat feladatait, és kezelje az elkötelezettséget egyetlen beérkező levelek mappából.

Integrálja a Canva, a Google Drive és több mint 100 eszközzel a tartalomkészítés és a jelentések készítése érdekében.

A Hootsuite korlátai

A magasabb szintű csomagok drágák más márkaismertségi eszközökhöz képest.

Egyes elemzési és automatizálási funkciók csak a vállalati szintű csomagokban érhetők el.

A felhasználói vélemények szerint az ügyfélszolgálat válaszideje lassú lehet.

Hootsuite árak

Standard : 99 USD/hó felhasználónként

Haladó : 249 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3800+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hootsuite-ról?

Ez a Capterra-felhasználó kiemelte:

A Hootsuite kiválóan alkalmas tartalmak és kampányok kezelésére, erős támogatással és olyan hasznos funkciókkal, mint az Amplify.

A Hootsuite kiválóan alkalmas tartalmak és kampányok kezelésére, erős támogatással és olyan hasznos funkciókkal, mint az Amplify.

3. Brand24 (A legjobb a márka említéseinek és a véleményeknek a valós idejű nyomon követéséhez)

via Brand24

A Brand24 egy dologra koncentrál, és azt kivételesen jól csinálja: valós idejű márkafigyelés. Ha csapata szeretné megérteni, hogyan érzékelik márkáját az interneten, a Brand24 azonnali hozzáférést biztosít a márka említéseihez, a hangulatelemzéshez és az influencerek betekintéséhez.

Ez a márkamenedzsment szoftver blogokat, fórumokat, híroldalakat, videókat, podcastokat és közösségi média platformokat vizsgál át, hogy rögzítse azokat a beszélgetéseket, amelyek gyakran észrevétlenek maradnak.

Tegyen fel bármilyen kérdést a Brand Assistant AI-nak a márkájával kapcsolatban, és kapjon frissített válaszokat, amelyek a hangulatelemzésen és marketingadataidon alapulnak.

A Brand24 legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit valós időben számos online forráson és közösségi média platformon.

Szerezzen be mesterséges intelligenciával működő érzelemelemző eszközt, amellyel nyomon követheti a márka megítélésének változásait.

Azonosítsa a legbefolyásosabb személyeket és azok hatókörét az Ön iparágában.

Hozzon létre egyedi jelentéseket a márkaismertségi mutatók időbeli alakulásának vizualizálására.

Állítson be kulcsszó-riasztásokat a versenytársak, hashtagek és terméknevek nyomon követéséhez.

A Brand24 korlátai

A közösségi média integrációk nem olyan mélyrehatóak, mint a hagyományos közösségi média projektmenedzsment eszközök.

A korábbi adatok a csomagjától függően korlátozottak.

Egyes felhasználók alkalmanként téves pozitív eredményeket észlelnek a hangulatelemzés során.

Brand24 árak

Egyéni : 199 USD/hó felhasználónként

Csapat : 299 USD/hó felhasználónként

Pro : 399 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Brand24 értékelések és vélemények felhasználónként

G2 : 4,6/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Brand24-ről?

A Capterra egyik felhasználója a következőket jegyezte meg:

Ügyfeleink mindig arra törekszenek, hogy minden említést nyomon kövessenek, bárhol is legyen az, legyen szó közösségi médiáról vagy ügyfeleik blogjáról, és a Brand24 segítségével ezt meg is tudjuk valósítani!

Ügyfeleink mindig arra törekszenek, hogy minden említést nyomon kövessenek, bárhol is legyen az, legyen szó közösségi médiáról vagy ügyfeleik blogjáról, és a Brand24 segítségével ezt meg is tudjuk valósítani!

👀 Érdekes tény: Tanulmányok szerint a jellegzetes szín használata akár 80%-kal is növelheti a márka felismerhetőségét. Ezért társítjuk azonnal a piros színt a Coca-Colával, a kéket pedig a Facebookkal.

4. Sprout Social (A legjobb a közösségi média figyelés és a közönségről szerzett információk kombinálásához)

via Sprout Social

A Sprout Social segít a márkáknak abban, hogy ne csak tartalmakat tegyenek közzé, hanem valóban megértsék a közönségüket.

Egy DTC bőrápolási márka például felhasználhatja arra, hogy nyomon kövesse, hogyan reagálnak a vásárlók egy új termék megjelenésére a TikTokon és a Redditen. Vagy egy nonprofit szervezet figyelemmel kísérheti a márka említéseit egy adománygyűjtő kampány során, hogy értékelje a hangulatot és valós időben módosítsa az üzeneteit.

A beépített közösségi médiafigyelés és a mélyreható közönségelemzések segítségével a Sprout megkönnyíti a márkaismertség mérését és a márka megítélésének alakítását.

A Sprout Social legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit, a versenytársak tevékenységét és a vásárlói véleményeket valós idejű közösségi médiafigyelő eszközök segítségével.

Kezelje az összes közönségi beszélgetést egyetlen, együttműködésen alapuló beérkező levelek mappán keresztül.

Beépített jóváhagyási munkafolyamatokkal ütemezhet és publikálhat a különböző platformokon.

Mérje a közösségi média aktivitását és a márkaismertség mutatóit egyedi jelentésekkel.

Használja az AI által generált betekintéseket az üzenetek finomításához és a megfelelő célközönséggel való kapcsolatfelvételhez.

A Sprout Social korlátai

Az árak kisebb, alapvető márkafigyelésre összpontosító csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.

Az olyan fejlett funkciók, mint a hangulatelemzés és a figyelés, csúcsminőségű csomagokat igényelnek.

Kissé meredekebb tanulási görbe a márkaismertség-mérő eszközökkel még nem ismerős felhasználók számára.

Sprout Social árak

Standard : 199 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 299 USD/hó felhasználónként

Haladó : 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Sprout Socialról?

Ez a G2-felhasználó megjegyezte:

Az intelligens beérkező levelek mappa segítségével a közösségi média menedzser rendkívül egyszerűen figyelemmel kísérheti és válaszolhat a márkájával/vállalkozásával kapcsolatos összes megjegyzésre és említésre. Ez kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy vállalatunk hogyan tartja fenn az ügyfelekkel és az iparági szakemberekkel való kapcsolattartást.

Az intelligens beérkező levelek mappa segítségével a közösségi média menedzser rendkívül egyszerűen figyelemmel kísérheti és válaszolhat a márkájával/vállalkozásával kapcsolatos összes megjegyzésre és említésre. Ez kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy vállalatunk hogyan tartja fenn az ügyfelekkel és az iparági szakemberekkel való kapcsolattartást.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások közel fele (46%) több eszközt is használ – csevegőalkalmazásokat, jegyzeteket, projektmenedzsment platformokat és szétszórt dokumentációkat –, csak hogy lépést tartson a feladataival. Ez a fragmentált felállás zavart kelt és lassítja a haladást. A ClickUp mindent egy helyen egyesít. A beépített eszközökkel, mint például az e-mailes projektmenedzsment, a jegyzetek, a csevegés és az AI-alapú ClickUp Brain, munkája összekapcsolt, szervezett és kereshető marad. Nincs többé ugrálás az alkalmazások között – csak egyszerűsített termelékenység, mindez egy munkaterületen.

5. Semrush (A legjobb a márka láthatóságának mérésére SEO és versenytárs-elemzés segítségével)

via Semrush

A sikeres márkaismertségi kampányok lebonyolításához nem elég csak a nyers adatok értékelése. Olyan betekintésre van szükség, amely segít megérteni, hogyan teljesít a márka tartalma.

A Semrush egyértelművé teszi ezt a találgatást. Segít a marketingcsapatoknak pontosan látni, hogy tartalmuk hogyan teljesít, mely kulcsszavak vonzzák a forgalmat, és hogyan pozícionálják magukat a versenytársak.

A keresési láthatóságra és a többcsatornás elkötelezettségre összpontosító márkastratégák számára a Semrush egy döntéshozatali eszköz. A márka online jelenlétének 360 fokos áttekintése segít a tartalmi erőfeszítéseket közvetlenül a növekedési eredményekhez kapcsolni.

A Semrush legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka láthatóságát az organikus, fizetett és közösségi csatornákon egy egyetlen irányítópulton.

Azonosítsa a kulcsszavak és a tartalom hiányosságait a legfőbb versenytársakhoz képest.

Figyelje a márkás kulcsszavak teljesítményét a márkafelismerés méréséhez.

Elemezze a visszautaló linkek minőségét és a hivatkozó domaineket, amelyek alakítják a márka tekintélyét.

Használja a Market Explorer alkalmazást, hogy összehasonlítsa márkájának online részesedését a versenytársakéval.

A Semrush korlátai

Magas tanulási görbe a SEO-val vagy az analitikai eszközökkel még nem ismerős csapatok számára

Az árak alapvető igényű kisvállalkozások számára elérhetetlenek lehetnek.

A közösségi média funkciói nem annyira fejlettek, mint a dedikált SMM eszközök.

Semrush árak

Pro : 139,95 USD/hó felhasználónként

Guru : 249,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Semrush-ról?

Egy G2-felhasználó így fogalmazott:

A webhely-ellenőrzési funkció könnyen beállítható és jelentést készít, beleértve a technikai hibákat is. A vizuális irányítópult könnyen olvasható, és a jelentéskészítő funkció is nagyon jó. A PPC eszköz hasznos a kampányok általános eredményeinek nyomon követéséhez.

A webhely-ellenőrzési funkció könnyen beállítható és jelentést készít, beleértve a technikai hibákat is. A vizuális irányítópult könnyen olvasható, és a jelentéskészítő funkció is nagyon jó. A PPC eszköz hasznos a kampányok általános eredményeinek nyomon követéséhez.

6. Mention (A legjobb valós idejű médiafigyeléshez és márkaérzelem-elemzéshez)

via Mention

A legtöbb márka úgy gondolja, hogy egy krízisről akkor hallanak, amikor az már trenddé válik a közösségi médiában.

A valóság? Az igazi kár már jóval korábban kezdődik.

A Mention lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy proaktívan kezeljék a márkaismertséget, így korán felismerhetik a hírnévvel kapcsolatos kockázatokat, figyelemmel kísérhetik a versenytársakat, és valós időben nyomon követhetik a hangulatot, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

A folyamatosan beolvasott 1 milliárd forrás segítségével a szétszórt beszélgetéseket egyértelmű, cselekvésre ösztönző betekintéssé alakítja.

A Mention legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit a közösségi médiában, blogokban, fórumokon és hírportálokon valós időben.

Testreszabhatja a riasztásokat kulcsszó, hangulat, forrás és földrajzi hely szerint a célzott figyelés érdekében.

Elemezze a közvélemény hangulatát pozitív, semleges vagy negatív címkékkel, AI-támogatással.

A források befolyási pontszámaival azonosítsa a befolyásos személyeket és a nagy hatással bíró hangokat.

Dolgozzon együtt a csapatokkal feladatkiosztások, jegyzetek és megosztható irányítópultok segítségével.

A testreszabható elemzések és automatizált jelentések segítségével azonosítsa a legfontosabb trendeket és kövesse nyomon márkájának piaci részesedését.

Említések korlátozása

Az interfész új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Az érzelemfelismerés néha tévesen osztályozza a hangnemet.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió.

Az említések árazása

Egyedi árak, 599 dollártól kezdődően

Említések értékelése és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Mentionról?

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

A Mention-t elengedhetetlen eszköznek tartom ahhoz, hogy nyomon kövessem, hogyan használják a domainemet az interneten. A Mention percenként frissíti a linkek indexelését, mind a rosszakat, mind a jókat, így lehetővé téve számomra, hogy megtegyem a szükséges lépéseket webhelyeim hírnevének védelme érdekében.

A Mention-t elengedhetetlen eszköznek tartom ahhoz, hogy nyomon kövessem, hogyan használják a domainemet az interneten. A Mention percenként frissíti a linkek indexelését, mind a rosszakat, mind a jókat, így lehetővé téve számomra, hogy megtegyem a szükséges lépéseket webhelyeim hírnevének védelme érdekében.

7. Meltwater (A legjobb globális médiafigyeléshez és márkaérzékelés-nyomon követéshez)

via Meltwater

Tegyük fel, hogy márkája három különböző országban is piacra dobott egy terméket. Míg közösségi média csapata az Instagramon követi nyomon az interakciókat, PR csapata megpróbálja megérteni, hogyan tálalták a termék bevezetését a hírek, blogok és podcastok.

A Meltwater segít egységesíteni ezeket az erőfeszítéseket. Figyelemmel kíséri a márka említéseit a közösségi platformokon és a globális médiában, hogy valós időben átfogó képet kapjon arról, hogyan érzékelik a márkáját.

Ha több piacon indít kampányt, vagy PR-kampány során kell felmérnie a márka ismertségét, a Meltwater mind a lefedettséget, mind a kontextust biztosítja a hatások méréséhez.

A Meltwater legjobb funkciói

Figyelje a márka említéseit a globális médiában, a közösségi média platformokon, a podcastokban és a nyomtatott sajtóban.

Kövesse nyomon a márka iránti érzelmeket és a médiában való megjelenéseket AI-alapú elemzések és irányítópultok segítségével.

Hasonlítsa össze márkájának jelenlétét a versenytársakéval a hangerejének és az elkötelezettségének mutatói alapján.

Helyezze kontextusba az információkat, és mérje a láthatóságot az LLM-ek, például a ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude stb. segítségével a Meltwater AI segítségével.

Azonosítsa azokat a médiumokat, influencereket és újságírókat, akik alakítják márkájának narratíváját.

Helyezze összefüggésbe a médiában való megjelenéseket a márkás keresések számával, a webhely forgalmával és a közösségi médiában való megjelenésekkel.

A Meltwater korlátai

A műszerfal testreszabása és a jelentések beállítása új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Az árak nem feltétlenül alkalmasak startupok vagy kisebb marketingcsapatok számára.

A funkciók mélysége a csomagtól függ, a fejlett médiaintelligencia a magasabb szintű csomagokhoz tartozik.

Meltwater árak

Egyedi árazás

Meltwater értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Meltwaterről?

A Gartner ezen áttekintése a következőket emelte ki:

👀 Érdekesség: A mára ikonikussá vált Nike logót 1971-ben egy grafikus hallgató tervezte. Akkoriban mindössze 35 dollárba került. Ma az egyik legismertebb márkajelzés világszerte.

8. SurveyMonkey (A legjobb márkaismertségi felmérések lebonyolításához és a fogyasztói percepció nyomon követéséhez)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey segít a csapatoknak strukturált márkaismertségi felméréseket végrehajtani, hogy kiderítsék, mi érinti valóban a célközönségüket.

Akár a spontán márkaemlékezést méri, az üzenetek egyértelműségét teszteli, vagy a kampány utáni márkaérzékelés változásait értékeli, a SurveyMonkey segítségével könnyedén összegyűjtheti és elemezheti ezeket az információkat.

Egy CPG márka például kampány előtti és utáni felmérést végezhet a márka ismertségének növekedésének mérésére és az eredmények demográfiai adatok szerinti összehasonlítására.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Végezzen egyedi márkaismertségi felméréseket ugrási logikával, elágazásokkal és célzási eszközökkel.

Használja az előre elkészített márkafigyelő sablonokat a visszahívás, a hangulat és a márkaidentitás összehangoltságának méréséhez.

Elemezze a felmérés válaszokat valós idejű irányítópultokkal és trendelemzésekkel.

Fedezze fel a trendeket és mintákat a SurveyMonkey AI segítségével.

Szegmentálja az eredményeket hely, közönségtípus vagy kampány szerint, hogy finomítsa a márkamenedzsment stratégiákat.

Integrálja e-mail marketing eszközökkel és CRM rendszerekkel a nyomon követés és a remarketing érdekében.

A SurveyMonkey korlátai

Nem figyeli az organikus, valós idejű beszélgetéseket, csak azt rögzíti, amit a válaszadók egy felmérésben jelentenek.

Az egyedi márkajelzés, a részletes elemzések és a fejlett logika csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

A válaszok minősége változhat, ha a felmérés terjesztése nem célzott.

SurveyMonkey árak

Örökre ingyenes

Csapat előny : 30 USD/hó felhasználónként

Team Premier : 92 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a SurveyMonkey-ról?

Ez a G2-felhasználó kiemelte:

Szinte az arany standard a felmérések, közvélemény-kutatások és kérdőívek terén. Ez egy hasznos eszköz, és a márka láthatósága miatt megbízható, biztonságos választás.

Szinte az arany standard a felmérések, közvélemény-kutatások és kérdőívek terén. Ez egy hasznos eszköz, és a márka láthatósága miatt megbízható, biztonságos választás.

9. Google Analytics (a legjobb viselkedéskövetéshez és ROI-elemzéshez)

via Google Analytics

Ha valaha indított már olyan kampányt, amely több ezer látogatót vonzott, de fogalma sem volt, honnan jöttek és mit csináltak, a Google Analytics pontosan erre a problémára kínál megoldást.

A GA4 teljes viselkedési és elkötelezettségi elemzési csomagot kínál azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek meg akarják érteni a felhasználói viselkedést, a kampányok teljesítményét és a több platformon zajló utazásokat. Ahelyett, hogy a külső márkaemlítéseket követné nyomon, ez az eszköz a felhasználói viselkedésre összpontosít.

A valódi előnye az eseményalapú nyomon követés, amely segít összekapcsolni a webhelyek, alkalmazások és a Google marketingeszközök, például az Ads és a Search Console által nyújtott betekintéseket.

A Google Analytics legjobb funkciói

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést a weben és az alkalmazásokban a fejlett eseményalapú nyomon követés segítségével.

Vizualizálja a márka iránti elkötelezettséget a közönség demográfiai adataival, a görgetési mélységgel és a videó megtekintési idővel.

Elemezze a marketing ROI-t valós idejű attribúció, tölcsérkövetés és csatornák közötti jelentések segítségével.

Integrálja a Google Ads, a YouTube és a Google Search Console szolgáltatásokkal a márka jelenlétének optimalizálása érdekében.

Testreszabhatja a jelentéseket és a műszerfalakat, hogy egy helyen figyelemmel kísérhesse a márkaismertségi mutatókat.

A Google Analytics korlátai

Megtanulása nehéz azoknak a csapatoknak, akik nem ismerik a GA4 eseményalapú felépítését.

Az ingyenes verzió nem tartalmaz prémium csatornajelentéseket, korlátlan adatmennyiséget és fiók szintű támogatást.

Csak a saját digitális tulajdonaid tevékenységét méri, és nem nyújt betekintést máshol zajló beszélgetésekbe.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Google Analytics értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (8100+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Google Analyticsről?

Ez a G2-felhasználó megjegyezte:

A Google Analyticsben leginkább az tetszik, hogy mélyreható betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe. Világos képet ad a forgalom forrásairól, az oldalak teljesítményéről, valós idejű adatokról és a konverziók nyomon követéséről. Ez segít megérteni, mi működik és mi nem. A testreszabható irányítópultok és a részletes szegmentációs lehetőségek lehetővé teszik, hogy konkrét közönségviselkedésekre koncentráljak.

A Google Analyticsben leginkább az tetszik, hogy mélyreható betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe. Világos képet ad a forgalom forrásairól, az oldalak teljesítményéről, valós idejű adatokról és a konverziók nyomon követéséről. Ez segít megérteni, mi működik és mi nem. A testreszabható irányítópultok és a részletes szegmentációs lehetőségek lehetővé teszik, hogy konkrét közönségviselkedésekre koncentráljak.

10. Ahrefs (A legjobb SEO-alapú márka láthatóság és versenyképes kutatáshoz)

via Ahrefs

A marketingesek gyakran hetekig találgatnak, hogy melyik tartalom lehet sikeres.

Az Ahrefs kiküszöböli a találgatásokat azáltal, hogy mélyreható SEO- és backlink-információkat kínál, amelyek közvetlenül összekapcsolják a tartalmi stratégiát a mérhető márka láthatósággal.

A kulcsszavak teljesítményének figyelemmel kísérésétől kezdve a versenytársakra mutató linkek nyomon követéséig az Ahrefs olyan hasznos adatokkal látja el a csapatokat, amelyekkel a már meglévő marketingtevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó márkaismertségi kampányokat hozhatnak létre.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kulcsszavak rangsorolását különböző földrajzi területeken és eszközökön, hogy mérje a márka jelenlétét a keresésekben.

Figyelje a visszalinkeléseket és a hivatkozó domaineket, hogy felmérje a márka ismertségét és tekintélyét.

Használja a Site Explorer eszközt a tartalmi hiányosságok, a megszakadt linkek és a legjobban teljesítő oldalak feltárásához.

Elemezze a tartalom teljesítményét az organikus forgalom, a kulcsszavak nehézségi foka és a becsült érték alapján.

Figyelje a versenytársak márkájának említéseit és keresési részesedését a kampánystratégia finomhangolásához.

Elemezze és hasonlítsa össze az AI keresési láthatóságot olyan népszerű LLM-ekben, mint a Gemini, a ChatGPT, a Google AI Overviews stb.

Az Ahrefs korlátai

Nincs közösségi média nyomon követés vagy közvetlen márkaérzelem-elemzés

A közösségi médiafigyelő eszközökhöz képest korlátozott valós idejű adatok

A belépő szintű csomagok kis csapatok számára drágának tűnhetnek.

Ahrefs árak

Lite : 129 USD/hó felhasználónként

Standard : 249 USD/hó felhasználónként

Haladó : 449 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 1499 USD/hó felhasználónként (éves elkötelezettség)

Ahrefs értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (560+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (570+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Ahrefs-ről?

A TrustPilot egyik felhasználója így fogalmazott:

Imádom az Ahrefs-et, mert teljes SEO eszközkészletet kínál backlink-elemzéshez, kulcsszó-kutatáshoz, versenytárs-elemzéshez és webhely-auditokhoz. Kiváló UX/UI-vel rendelkezik, és mind a kezdők, mind a szakemberek számára könnyen használható, így nem csak a webhely láthatóságát és az organikus forgalmat javítja.

Imádom az Ahrefs-et, mert teljes SEO eszközkészletet kínál backlink-elemzéshez, kulcsszó-kutatáshoz, versenytárs-elemzéshez és webhely-auditokhoz. Kiváló UX/UI-vel rendelkezik, és mind a kezdők, mind a szakemberek számára könnyen használható, így nem csak a webhely láthatóságát és az organikus forgalmat javítja.

11. Upfluence (A legjobb influencerek által vezérelt márkaismertségi kampányokhoz)

via Upfluence

Ha márkaismertségi stratégiája nagymértékben támaszkodik az influencer marketingre, akkor az Upfluence kiemelkedő választás.

Ez az influencer marketing eszköz arra szolgál, hogy segítse a márkákat az influencerek azonosításában, ellenőrzésében és velük való együttműködésben, miközben valós időben nyomon követi a kampány teljesítményét. Nyomon követheti a tartalom elérését, az elkötelezettséget és a hatást olyan platformokon, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube.

Az Upfluence emellett fejlett keresési szűrőket is kínál, amelyekkel a közönség demográfiai adatai, az elkötelezettség aránya és a tartalom típusa alapján kereshet influencereket. Ez megkönnyíti a célzott influencer kampányok lebonyolítását, amelyek segítenek növelni a márka ismertségét.

Az Upfluence legjobb funkciói

Több mint 3 millió influencert kereshet és szűrhet niche, helyszín és közönségstatisztikák alapján.

Kövesse nyomon a kampány teljesítménymutatóit, mint például az elérés, az elkötelezettség és a konverziók.

Automatizálja az influencerekkel való kapcsolattartást testreszabható e-mail munkafolyamatokkal.

Integrálja olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, hogy nyomon követhesse az influencerek által generált értékesítéseket.

Figyelje a márka említéseit és a vele kapcsolatos hangulatot a beépített közösségi médiafigyelő eszközök segítségével.

Az Upfluence korlátai

Az árak nem átláthatóak, és kisebb márkák számára drágák lehetnek.

A tanulási görbe meredek lehet azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik az influencer platformokat.

Kizárólag az influencer marketingre összpontosít, és nem nyújt szélesebb körű márkafigyelést vagy SEO láthatósági mutatókat.

Upfluence árak

Egyedi árazás

Upfluence értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (40+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Upfluence-ről?

Ez a G2-felhasználó megjegyezte:

Néhány óra alatt 150 influencert találtam, akikkel kapcsolatba léphettem, majd egy kampányt indítottam a tömeges elérhetőség érdekében. Tetszett az automatikus nyomonkövető e-mailek funkció, ha egy influencer nem válaszolt.

Néhány óra alatt 150 influencert találtam, akikkel kapcsolatba léphettem, majd egy kampányt indítottam a tömeges elérhetőség érdekében. Tetszett az automatikus nyomonkövető e-mailek funkció, ha egy influencer nem válaszolt.

Íme három további eszköz, amely segít a márkaismertség növelésében:

BuzzSumo : Segít azonosítani a legjobban teljesítő tartalmakat és a legfontosabb influencereket a márka láthatóságának növelése érdekében.

Mentionlytics : Elemezi a hangulatot és nyomon követi a versenytársak említéseit, többnyelvű támogatással, ideális globális márkafigyeléshez.

Brandwatch : Mélyreható fogyasztói betekintést, trendelemzést és mesterséges intelligenciával támogatott hangulatkövetést biztosít.

